A las 22:54, el equipo de Zelensky revela un interés estadounidense significativo en la estrategia estratégica de Ucrania

Según el secretario de prensa de la oficina del Presidente ucraniano, Serhiy Nykyforov, hay un interés significativo del gobierno de EE. UU. en el presunto "plan de victoria" del Presidente Volodymyr Zelensky. Esto va en contra de los informes que sugieren una visión escéptica desde Washington. Nykyforov aclara en la televisión ucraniana que esto no es cierto y que el plan ha sido bien recibido. Agrega que el presidente de EE. UU., Joe Biden, ha prometido proporcionar respuestas y decisiones sobre el plan durante la reunión del 12 de octubre del Grupo de Contacto de Ramstein en Alemania.

22:25 Zelensky: Trump podría apoyar a Ucrania si gana las eleccionesSegún el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, si Donald Trump gana las próximas elecciones, estará del lado de Ucrania y proporcionará apoyo. Zelensky mencionó esto después de reunirse con un republicano de EE. UU., stating, "No estoy seguro sobre los resultados de las elecciones o el nuevo presidente. Pero Trump me ha comunicado directamente que apoyará a Ucrania".

21:40 Lavrov: Las naciones occidentales no deben querer vencer a Rusia "hasta el final"En un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, advirtió a las naciones occidentales contra intentar vencer a una potencia nuclear como Rusia "hasta el final". Consideró tales acciones un "emprendimiento suicida". Recientemente, el presidente Vladimir Putin había amenazado con el uso de armas nucleares en ciertas circunstancias. Según Putin, cualquier ataque convencional respaldado por una potencia nuclear sería considerado un ataque conjunto de aquellos países.

20:52 Explosión daña puente ferroviario en SamaraUn puente ferroviario en la región rusa de Samara resultó dañado por una explosión, afectando las estructuras de concreto que sostienen las vías. Según un canal de noticias ruso en Telegram, un "dispositivo explosivo desconocido" detonó cerca de Kinel alrededor de las 13:30 hora local, lo que provocó la suspensión temporal del tráfico ferroviario sobre el puente.

20:02 Asesor de Putin: Occidente busca aislar KaliningradNikolai Patrushev, asesor del presidente ruso Vladimir Putin, acusó a las naciones occidentales de buscar aislar el enclave ruso de Kaliningrad. Afirmó que los estados occidentales estaban obstaculizando intencionalmente el tráfico de carga y pasajeros hacia la región debido a las sanciones impuestas. Según Patrushev, Moscú cambiará la mayor parte del tráfico de carga y pasajeros por carretera y ferrocarril entre Kaliningrad y el continente ruso a transporte marítimo.

19:10 Lavrov: EE. UU. y el Reino Unido buscan destruir a Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó la posibilidad de un reinicio en las relaciones internacionales. "¿De qué sirve hablar sobre la cooperación global cuando las naciones occidentales han descaradamente ignorado los principios fundamentales de la globalización que nos han predicado durante años", dijo Lavrov en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Sospecha de una conspiración angloamericana para destruir a Rusia, respaldada por evidencia de planes a largo plazo que se remontan a 1945. "Sin embargo, los estrategas angloamericanos de hoy ya no ocultan sus intenciones", afirmó Lavrov. "Todavía buscan debilitar a Rusia a través de la colaboración del illegítimo régimen nazi en Kyiv. Pero también están preparando a Europa para una posible autodestrucción".

18:22 Drón ruso mata a juez del Tribunal Supremo de UcraniaUn juez del Tribunal Supremo de Ucrania, Leonid Lobojko, falleció en un ataque con drone ruso en la ciudad oriental ucraniana de Kharkiv. El de 61 años murió cuando un drone impactó su vehículo privado en un suburbio, según el administrador militar regional Oleh Synyehubov. Tres mujeres en el coche resultaron gravemente heridas. Lobojko estaba en la región para distribuir ayuda humanitaria.

17:28 Ucrania: Rusia planea ataques en la región de SaporizhzhiaInforme de Ucrania sugiere que las tropas rusas están planeando operaciones ofensivas en la región sur de Saporizhzhia. Según la televisión nacional, el portavoz del Comando Sur de Ucrania, Vladyslav Voloshyn, ha informado que Moscú está concentrando personal cerca del pueblo ocupado de Pryjutne, en particular. Voloshyn también mencionó que las tropas rusas en la zona habían recibido 25 vehículos ligeros, que pueden ser utilizados para ataques de pequeños grupos de infantería.

16:36 Kyiv informa sobre la muerte del jefe del centro de drones ruso cerca de MoscúEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR anunció la muerte del coronel ruso Alexei Kolomeitsev en la ciudad de Kolomna en la región de Moscú. Según HUR, Kolomeitsev, quien era el jefe del Centro Estatal número 924 (Unidad Militar número 20924) para vehículos aéreos no tripulados del Ministerio de Defensa de Rusia, había estado involucrado en crímenes de guerra contra Ucrania.

15:50 Países bálticos y Polonia buscan financiación de la UE para la defensa de la fronteraLos países de la OTAN Estonia, Letonia, Lituania y Polonia buscan fondos de la UE para fortalecer sus fronteras con Rusia y Bielorrusia. Según el ministro de Defensa de Estonia, Hanno Pevkur, la necesidad de una línea de defensa surge de la situación de seguridad actual. Esta iniciativa se alinea con la nueva estrategia de defensa de la OTAN. Como Pevkur señaló, la cooperación cercana con Polonia es crucial. En enero, los países bálticos anunciaron el proyecto "Línea de Defensa Báltica", mientras que Polonia reveló su proyecto "Escudo Oriental" en mayo.

15:12 Rusia amenaza con acciones legales por el sabotaje de Nord StreamRusia ha anunciado su intención de demandar a Alemania, Dinamarca, Suecia y Suiza basándose en acuerdos internacionales contra el terrorismo. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso afirma que si el sabotaje de los gasoductos Nord Stream no se resuelve en esta fase, el asunto será llevado ante la Corte Internacional de Justicia. El portavoz agregó que Rusia no va a dejar que el Occidente se salga con la suya si intentan pasar por alto este asunto.

14:26 Jefe de la Comisión Militar de la OTAN: La Ofensiva de Kursk Pone a Putin en un BreteEl Chairman del Comité Militar de la OTAN, almirante Robert Bauer, cree que la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk representa un desafío estratégico para el líder ruso, Vladimir Putin. Según Bauer, la presencia de Ucrania en suelo ruso representa un problema estratégico. Esta ofensiva también plantea desafíos operativos debido a las líneas de suministro que pasan por Kursk. Las acciones de Kiev crean un dilema estratégico para Moscú, como explicó Bauer.

13:44 El Recuento de Muertos en Sumy Asciende a Nueve tras un Doblete de Ataques con DronesSegún fuentes ucranianas, nueve personas han perdido la vida en un doble ataque con drones en Sumy. El número actual de heridos es de once, con 113 pacientes evacuados del hospital atacado. Antes, en el día de hoy, una persona murió y el techo de una clínica resultó dañado en un ataque ruso. Siguió la evacuación de pacientes y personal del lugar, así como la llegada de servicios de emergencia y policía. Las fuerzas rusas lanzaron otro ataque aéreo al mismo tiempo. El presidente Zelensky reaccionó cuando aún había ocho fallecidos.

12:56 EE. UU. Analiza el "Plan de Victoria" de ZelenskyEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, está examinando el "plan de victoria" ucraniano presentado por el presidente Volodymyr Zelenskyy al presidente Joe Biden. Entre otros aspectos, Zelenskyy solicitó la aprobación de Biden para utilizar armas occidentales para atacar objetivos militares rusos. Blinken ahora explica que el gobierno y los socios de Ucrania están revisando los detalles de este plan y se podrían implementar medidas adicionales para apoyar la victoria de Ucrania. El secretario de Estado aboga por una postura más dura durante el conflicto de Ucrania, aunque aún no ha sido implementada por el presidente.

12:25 Ministerio de Defensa del Reino Unido: 2013 Ataques a la Salud en UcraniaDesde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, el Ministerio de Defensa del Reino Unido ha informado de 2013 ataques a instalaciones sanitarias ucranianas. Los miembros del personal fueron atacados en 235 ocasiones. El mes pasado, las fuerzas rusas bombardearon un hospital infantil en Kyiv. Estos ataques al sistema médico han causado 176 fallecidos.

11:48 Cuatro Muertos en un Ataque Ruso a la Jefatura de Policía en Kryvyi RihDespués de un ataque ruso a la jefatura de policía en Kryvyi Rih, Ucrania, el recuento de muertos ha ascendido a cuatro. Un agente de policía sigue atrapado bajo los escombros y continúa la búsqueda de supervivientes, según el Ministerio del Interior de Ucrania. Este es el segundo ataque a la policía ucraniana en dos días.

10:58 Experto Militar: Contraofensiva de Kursk Avanzando Lenta pero SeguraSegún el analista militar australiano Mick Ryan, la contraofensiva rusa en Kursk ha experimentado algunos avances. Después de la invasión de Ucrania en septiembre de la región rusa de Kursk y la posterior ocupación del terreno, los rusos han estado resistiendo. Sin embargo, el avance es lento, según Ryan. El avance ucraniano hacia el oeste del contraataque ruso podría haber amenazado el flanco de los rusos, aislando a cientos de sus tropas, según Ryan, quien cita información del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) de EE. UU.

10:30 Fuerza Aérea Ucraniana: Repelados 69 Ataques con DronesLa fuerza aérea ucraniana informa que el ejército ruso lanzó 73 drones de combate y 4 misiles contra Ucrania durante la noche. Ucrania logró interceptar 69 drones y 2 misiles. El recuento de muertos por un ataque con drones rusos en un hospital de la óblast de Sumy ha ascendido a 7.

09:39 ISW: Algunos Éxitos en Ataques de Largo Alcance por Parte de Ucrania Podrían Cambiar la Dinámica de la GuerraLos expertos del Instituto de Estudios de la Guerra (ISW) sugieren que algunos éxitos en ataques de largo alcance por parte de Ucrania podrían cambiar potencialmente la dirección del conflicto. El ISW reconoce que las autoridades rusas parecen estar tratando activamente de influir en la opinión occidental sobre si Ucrania debería utilizar armas occidentales para ataques de largo alcance en instalaciones militares rusas. Expresan preocupación de que tales ataques podrían aplicar una presión operativa significativa en la ofensiva rusa. EE. UU. continúa negándose a permitir que Ucrania lance ataques de largo alcance en territorio ruso.

09:18 El Ejército Ucraniano Informa de 1470 Pérdidas Rusas en las Últimas 24 HorasSegún el estado mayor ucraniano, el ejército ruso sufrió otras 1470 bajas, incluidas muertes y heridos, en las últimas 24 horas. Esto eleva el total a 650,640 pérdidas desde que comenzó la invasión a gran escala hace dos años y medio. En el mismo período, los rusos también perdieron 42 vehículos blindados de combate, 14 tanques, 62 drones y 55 sistemas de artillería.

08:57 Fuerzas Rusas Atacan un Hospital en Sumy, Matando a SeisLas fuerzas rusas atacaron un hospital en Sumy, lo que resultó en la muerte de seis personas, según la administración militar de la óblast de Sumy. El ataque se realizó utilizando drones Shahed, seguido de ataques adicionales con drones en un área residencial y el propio hospital. Esto ocurrió mientras los servicios de rescate evacuaban a pacientes y personal. Además, la fuerza aérea informó sobre bombas guiadas rusas lanzadas en la óblast de Sumy.

08:21 Goldschmidt Advierte sobre los Riesgos de Contaminación por las Exportaciones de Petróleo Ruso a través del Mar BálticoDespués de las acusaciones de Greenpeace sobre las exportaciones de petróleo ruso en el Mar Báltico, el ministro de Medio Ambiente de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, expresó su preocupación por los peligros que representan los petroleros para la costa del Báltico. Denunció la elusión del embargo de petróleo por parte del régimen ruso, impuesto debido a su agresión bélica contra Ucrania. Varios países occidentales acusan a Rusia de utilizar buques cuestionables para eludir las sanciones de la UE relacionadas con la agresión bélica. Goldschmidt expresó su preocupación por el aumento del riesgo de vertidos de petróleo. En caso de que ocurra, la mayoría del petróleo probablemente acabaría en las costas alemanas, desde Fehmarn hasta Eckernförde.

07:52 Defensores ucranianos resist avances rusos en PokrovskLas fuerzas ucranianas y rusas siguen librando intensos combates en el este de Ucrania. La región que rodea Pokrovsk ha sido un campo de batalla notable, con tropas rusas intentando tomar el control durante meses. Ayer, se repelieron 19 intentos rusos de infiltrarse en las defensas ucranianas, según informó el estado mayor de Kyiv. "Los defensores ucranianos están resistiendo con fuerza", aseguraron. Las tropas rusas están tratando de acercarse a la ciudad desde diferentes ángulos y contrarrestar los contraataques ucranianos. También continuaron los enfrentamientos más intensos en la región de Kurachove. Los informes ucranianos indican que se repelieron 17 ataques rusos durante el día. La verificación de los detalles de los incidentes de combate sigue siendo inconclusa.

07:41 Zelensky ve su visita a EE. UU. como exitosa, pero no obtiene aprobación para el uso extensivo de armas occidentalesAunque el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no recibió autorización para utilizar ampliamente las armas occidentales durante su visita a EE. UU., aún consideró el viaje como positivo. "Cada conversación evolucionó como se esperaba", dijo en un discurso en video en la plataforma X. Presentó el plan de paz de Ucrania en Estados Unidos. "Ahora debemos trabajar en la implementación de cada paso y decisión", agregó. En Washington, Zelensky se reunió con el presidente estadounidense Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Donald Trump, buscando el apoyo continuo de EE. UU. contra la agresión rusa.

06:56 Catar negocia activamente para la devolución de niños secuestradosDe los miles de niños secuestrados por Rusia durante el conflicto, nueve Recently rescued, according to Ukrainian reports (see entry from 02:18). Many of these children had lost one or both parents due to the war and were placed with their grandparents, explained Dmytro Lubinez, Ukraine's Ombudsman for Human Rights. Authorities in Qatar are currently in discussions to recover more children. They have more than 750 children for whom the necessary documents have been prepared, as indicated by Lubinez. As per Ukrainian authorities, over 20,000 children have been illegally taken to Russia since the beginning of the war, with merely a few hundred having been returned home so far.

06:27 Blinken acusa a China de apoyar la industria armamentística rusaEl secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, expresó sus preocupaciones al ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, regarding China's support for Russia's arms industry. "If China claims it wants peace and an end to the conflict, but simultaneously allows its businesses to enable Putin to continue his aggression, there's a contradiction", stated Blinken during a press conference. Wang said China's stance on the Ukraine war has always emphasized the need for dialogue-led peace, based on a Chinese Foreign Ministry statement.

05:31 Fuerzas ucranianas afirman haber eliminado a dos soldados rusos con un ataque de drone a una moto de aguaLas fuerzas ucranianas afirman haber eliminado a dos soldados rusos con la ayuda de un drone mientras se encontraban en una moto de agua en el río Dnipro, según Defense Express y el video compartido por el activista Serhiy Sternenko.

04:10 Mediazona: más de 71,000 soldados rusos habrían muerto en UcraniaSegún los datos del plataforma de noticias rusa autónoma Mediazona, se estima que alrededor de 71,000 soldados rusos han muerto en Ucrania. Desde mediados de septiembre, alrededor de 2,000 más habrían muerto en el conflicto en curso, según su información. Mediazona destaca que el recuento real de bajas podría ser aún mayor, ya que sus datos verificados proceden de diversas fuentes públicas como obituarios, publicaciones de familiares en las redes sociales, medios regionales y notificaciones de las autoridades locales.

02:18 Nueve niños ucranianos secuestrados regresan a su paísNueve niños ucranianos que fueron llevados a Rusia durante el conflicto han sido devueltos a su país de origen. Regresaron a Ucrania el viernes con la ayuda de Catar, que actuó como intermediario, según informó Dmitro Lubinez, el ombudsman ucraniano. Lubinez informó en Telegram que los niños tienen entre 13 y 17 años, y también estaba involucrado un hombre de 20 años. El regreso de los niños fue posible gracias a un plan de acción conjunto y la mediación de Catar. El informe no pudo ser verificado de manera independiente inicialmente, pero los niños habían sido separados de sus familias o tutores por las fuerzas de ocupación, según los detalles adicionales de Lubinez.

00:31 Lukashenko: "Un ataque a Bielorrusia podría desatar la Tercera Guerra Mundial"

El presidente bielorruso Alexander Lukashenko acusó a la OTAN de tener planes de ataque contra su país y amenazó con usar armas nucleares en represalia. "Un ataque a Bielorrusia encendería la Tercera Guerra Mundial", declaró Lukashenko, citando un informe de la agencia de noticias estatal de Bielorrusia, Belta. Tanto Bielorrusia como su aliado Rusia utilizarían armas nucleares en una situación así. Lukashenko también agradeció a Vladimir Putin por los recientes cambios en la política nuclear de Rusia. En su discurso, Lukashenko afirmó que la OTAN tiene planes de ataque concretos contra Bielorrusia y afirmó que "los estadounidenses y los polacos ya se han posicionado a lo largo de la frontera". Lukashenko se preocupó por la preparación activa del liderazgo polaco para el conflicto. Aunque Bielorrusia no es una potencia nuclear por sí misma, armas nucleares tácticas de Rusia han sido almacenadas en su territorio desde finales de 2021.

23:10 Antiguos comandantes de EE. UU. y otros instan a Biden a tomar medidas decisivas contra Rusia

10:15 Ex líderes militares y expertos de EE. UU. instan a Biden para poner fin al conflicto en Ucrania y contrarrestar la amenaza potencial de China

Varios líderes militares retirados y expertos de Estados Unidos han instado al presidente Joe Biden a tomar medidas enérgicas para poner fin al conflicto en favor de Ucrania y contrarrestar una posible amenaza de China. Entre ellos se encuentran el antiguo comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, Ben Hodges, y el antiguo deputy comandante de la OTAN, el teniente general alemán Gert-Johannes Hagemann. Han recomendado acciones contra Rusia, así como reconsiderar el uso de armas occidentales para atacar "objetivos militares y logísticos" en territorio ruso. También abogan por la entrega de 300 tanques Abrams y 1000 vehículos blindados Stryker a Ucrania, y un embargo completo de armas contra Rusia, China, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia y Azerbaiyán. Además, propusieron ampliar la OTAN más allá de sus fronteras transatlánticas para incluir a Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y "cualquier otra nación democrática que exprese su deseo de unirse".

22:15 Los servicios de inteligencia rusos investigan a periodistas internacionales por el caso de Kursk

El servicio de seguridad federal ruso (FSB) está investigando a tres periodistas extranjeros por su cobertura informativa de las áreas ocupadas por Ucrania en la región rusa de Kursk. Los periodistas acusados, Kathryn Diss y Fletcher Yeung de la broadcaster australiana ABC News, y el periodista rumano Mircea Barbu, enfrentan cargos de cruzar ilegalmente la frontera rusa. La pena por este delito es de hasta cinco años de prisión. None de los periodistas se encuentran actualmente en Rusia, según informes. Algunos medios internacionales, como la alemana Deutsche Welle, la estadounidense CNN y la italiana Rai, han estado informando desde las áreas ocupadas por Ucrania en Kursk.

21:35 La Casa Blanca rechaza las acusaciones republicanas contra Zelensky

La Casa Blanca ha rechazado las críticas de los republicanos en el Congreso que acusan al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de interferir ilegalmente en las elecciones estadounidenses al visitar una fábrica de armas. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, descartó la acusación como "una maniobra política" y instó a los republicanos a "olvidarlo". La delegación ucraniana había solicitado la visita, que fue facilitada por el Departamento de Defensa proporcionando transporte. "Esto es procedimiento estándar", remarked Jean-Pierre. Zelensky también visitó el sitio de producción en Pensilvania durante su viaje a EE. UU., donde se fabrican los proyectiles de artillería de 155 mm urgentemente necesarios para Ucrania. Varios demócratas, incluyendo al gobernador de Pensilvania Josh Shapiro, estuvieron presentes durante la visita. Posteriormente, los legisladores republicanos iniciaron una investigación y el presidente de la Cámara exigió que Zelensky "dispusiera" al embajador ucraniano en EE. UU. en una carta.

21:09 La comunidad internacional advierte contra la amenaza de un ataque nuclear ruso

Países como China y Brasil, entre otros, están expresando su oposición al posible uso o amenaza de armas nucleares contra Ucrania. Se emite una declaración conjunta que enfatiza la necesidad de "evitar el empleo o la amenaza de empleo de armas nucleares y otros instrumentos de destrucción masiva, incluyendo armas químicas y biológicas". La declaración conjunta expresa "preocupación significativa" por la posibilidad de "escalada" en Ucrania, instando a que "la infraestructura civil, incluyendo instalaciones nucleares para la paz y otras instalaciones energéticas, debería ser ahorrada de acciones militares". La llamada a la cautela se debe a los recientes comentarios del presidente ruso Vladimir Putin. Él sugirió que Rusia podría recurrir a armas nucleares si se enfrenta a ataques aéreos significativos en suelo ruso y podría percibir cualquier ataque de apoyo como un acto de agresión colectiva. Además, el presidente ucraniano Zelensky alega planes rusos para atacar centrales nucleares ucranianas.

Puedes aprender sobre eventos anteriores

El presidente del Consejo de la oficina del presidente ucraniano, Serhiy Nykyforov, mencionó que el presidente de EE. UU. Joe Biden ha acordado discutir y tomar decisiones sobre el "plan de victoria" del presidente Volodymyr Zelensky durante la reunión del 12 de octubre del Grupo de Contacto de Ramstein en Alemania.

En su reunión con el republicano estadounidense Donald Trump, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó que si Trump gana las próximas elecciones, apoyará a Ucrania, según lo comunicado por Zelensky en persona.

Lea también: