A las 22:18, la progresión ucraniana en suelo ruso en Kursk proporciona el alivio buscado

21:46 "Aprehensiones Occidentales" - Zelenskyy Critica a los Aliados El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy critica a los países occidentales por mostrar "aprehensión" al discutir la ayuda para combatir los misiles rusos. "Si los aliados pueden cooperar para derribar misiles y drones en el Oriente Medio, ¿por qué no ha habido una resolución similar para derribar misiles rusos y drones Shahed en el cielo ucraniano?", preguntó Zelenskyy en una conferencia de Kyiv. "Ni siquiera admiten: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto sigue siendo así incluso cuando los misiles y drones están a punto de alcanzar el territorio de nuestros vecinos", señala el líder ucraniano. "Esto es vergonzoso para el mundo democrático".

21:30 Más de 8000 Drones Iraníes Usados por Rusia contra Ucrania Según las autoridades ucranianas, Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed de Irán contra Ucrania desde el inicio del conflicto. Actualmente, no hay declaraciones de Irán ni Rusia al respecto. Ucrania acusó por primera vez a Teherán de proporcionar drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 Evitación Estadounidense sobre la Aprobación de Armas de Largo Alcance para Ucrania En Washington, el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente estadounidense Joe Biden están en conversaciones. Se espera que haya anuncios sobre la aprobación de armas de largo alcance para Ucrania. Según The Guardian, Reino Unido ha permitido a Ucrania utilizar misiles Storm-Shadow. Sin embargo, la reunión conjunta de ambas partes no se espera que haga ninguna declaración, según The Guardian. "No esperaría un anuncio hoy sobre el uso de armas de largo alcance dentro de Rusia - no del gobierno de EE. UU.", dijo John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional. Solo confirmó que siguen discutiendo con Reino Unido, Francia y otros aliados "el tipo de capacidades que recibirá Ucrania". También se negó a aclarar si el gobierno de EE. UU. anunciaría algún cambio.

20:00 Intercepción Alemana de Aviones Rusos sobre el Mar Báltico Los Eurofighters alemanes fueron desplegados para identificar aviones rusos. Un avión Tu-142 Bear de patrulla marítima/antisubmarino estaba volando sin plan de vuelo ni transpondedor, acompañado por un avión de escolta Su-30, según un posteo de la Luftwaffe en X. Los Eurofighters, despegados desde Laage y Lielvarde en Lituania, escoltaron los aviones rusos. Los incidentes con aviones rusos han sido comunes en los últimos meses.

19:32 Osatschuk sobre el Posible Lanzamiento de Armas: "Contribución Significativa para Poner Fin a la Agresión de la Guerra" Ucrania ha abogado durante mucho tiempo por el uso de misiles de largo alcance en el corazón de Rusia. Reino Unido y EE. UU. están evaluando esta decisión ahora. El coronel Sergii Osatschuk explica los beneficios que Ucrania obtendría de esto durante la guerra:

19:06 Zelensky Invita a Rusia a la Próxima Cumbre de la Paz - Éxito Incierto El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky planea invitar a Rusia a la próxima cumbre de la paz en Suiza en noviembre. Según "Le Monde" y otras fuentes, tanto Kyiv como los socios occidentales han confirmado la participación de Rusia. Sin embargo, remains unclear if Russia will accept the invitation. High-ranking representatives have repeatedly turned down the offer. Furthermore, Moscow continues to demand that it achieves all its war aims in Ukraine or sets unrestricted peace or negotiating conditions that would amount to a dictatorship for Ukraine.

18:40 Amenazas del Kremlin: "No Deben Interpretar las Palabras de Putin demasiado Literalmente" Después del posible envío de armas de largo alcance a Ucrania, Vladímir Putin amenaza al Occidente. El experto en seguridad Nico Lange ve "juegos psicológicos típicos" en estas declaraciones. Sin embargo, se sorprende de la interpretación de los líderes occidentales de los últimos comentarios de Putin.

18:07 Posibles Sanciones de la UE contra Irán Después de informes de que Irán está suministrando misiles a Rusia, los 27 estados miembros de la UE planean nuevas sanciones contra Teherán. "La Unión Europea ha condenado repetidamente a Irán por transferir misiles balísticos a Rusia", dijo en un comunicado. La entrega representa una amenaza directa para la seguridad y costituye una escalada significativa. "La respuesta será rápida y amplia, incluyendo medidas restrictivas para el sector de la aviación iraní", agregó la UE. El gobierno alemán actualmente está consultando con sus socios europeos e internacionales para imponer nuevas sanciones.

17:25 Antiguo Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia Kosyrev Advierte al Occidente sobre la Agresión Rusa Adicional - "Busca Humillar y Desacreditar a la OTAN" El antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andrei Kosyrev, alerta al Occidente sobre la posible agresión rusa adicional. "Si se recompensa a Putin por sus acciones en Ucrania, convencido de la impotencia y cobardía de la OTAN, lanzará ataques contra los miembros de la OTAN en los Países Bálticos antes de recibir cualquier garantía de la OTAN", escribió Kosyrev en X. "El objetivo de Putin no es seizure territories or even entire nations, but to embarrass and discredit the USA and NATO".

17:04 Debate sobre el Taurus Reavivado: los Diputados Alemanes Exhortan el Envío de Armas de Largo Alcance a Ucrania

Los políticos de los partidos de la coalición abogan por que Ucrania tenga permiso para utilizar armas de largo alcance para golpear objetivos en el territorio ruso. La política del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, según "Der Spiegel", argumenta: "Debemos empoderar a Ucrania, junto con otros estados europeos, el Reino Unido y EE. UU., para eliminar objetivos militares en suelo ruso". Además, dice: "Esto también implica que Alemania debe suministrar eventualmente el Taurus. Como el Taurus fue diseñado específicamente para desarmar objetivos militares antes de que tengan la capacidad de lanzar ataques pesados". El político verde Toni Hofreiter comparte sentimientos similares. "El uso de armas de largo alcance para contrarrestar bases de lanzamiento rusas es vital para la reconstrucción a largo plazo de las instalaciones de energía dañadas", argumenta.

16:35 Conflictos Intensos en Kurachove - Ucrania Informa sobre Ataques Significativos

17:56 Alleged Ukrainian Attacks Put Russian Region 1,900 Kilometers from Border at Risk

Officials in the northern Russian region of Murmansk are once again concerned about a potential threat from Ukrainian drones, leading them to temporarily suspend airspace operations, as reported by Governor Andrei Chibis via Telegram. The region is approximately 1,900 kilometers from Ukraine. The Federal Air Transport Agency, Rosaviatsiya, has suspended takeoffs and landings at Murmansk and Apatity airports due to safety concerns. The region is home to Russia's Northern Fleet and an airbase from which strategic bombers take off to attack Ukraine.

15:22 Londres Revela Información: Estos Cohetes Iraníes que Ahora Posee Rusia

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha revelado información sobre los misiles iraníes que, presuntamente, se han proporcionado a Rusia, que son misiles balísticos de corto alcance del tipo Fath-360, también conocidos como BM-120. Estos misiles, presentados en 2020, pueden llevar una carga de 150 kilogramos hasta 120 kilómetros y alcanzar su objetivo con una presunta precisión de 30 metros. Según el informe diario de inteligencia del Ministerio de Defensa en Londres sobre el conflicto en Ucrania, estos misiles mejorarán la capacidad de Rusia para realizar ataques precisos contra las fuerzas militares o la infraestructura civil ucraniana cerca del frente.

14:45 Polonia Todavía No Ha Proporcionado Financiación para la Iniciativa de Artillería Checa

Según el medio de comunicación polaco Gazeta Wyborcza, Polonia aún no ha proporcionado financiación para la iniciativa de artillería checa, que busca adquirir munición para Ucrania en todo el mundo utilizando fondos de varios países socios. Alemania es, presuntamente, el mayor y más rápido financiador. Si el plan sigue adelante como se espera, Ucrania recibirá 100.000 obuses este mes, según el informe. El objetivo es tener un total de 500.000 obuses para finales de 2024, con suministros adicionales programados para 2025. La situación en Rusia está causando problemas en el mercado de adquisiciones, según informes de Praga.

14:20 Pistorius Sugiere Aprobación de Armas Amplias para Ucrania Compatibles con el Derecho Internacional

El Ministro Federal de Defensa Pistorius cree que una posible aprobación por parte de los socios de la OTAN para que Ucrania utilice armas amplias contra objetivos en Rusia es compatible con el derecho internacional. Afirma que EE. UU. y el Reino Unido son libres de tomar decisiones sobre las armas que han suministrado y que es su prerrogativa. "El derecho internacional permite esto", señala. En respuesta a las advertencias del presidente Putin de que la OTAN estaría en guerra con su nación si permitía a Ucrania atacar territorio ruso con cohetes de largo alcance producidos en el Oeste, Pistorius simplemente afirma: "Las amenazas de Putin son las amenazas de Putin. No hay mucho más que decir. Amenaza siempre que quiere y chantajea cuando lo considera oportuno".

13:57 Zelenskyy Anuncia el Retorno de 49 Prisioneros de Guerra

El presidente ucraniano Zelenskyy ha anunciado el retorno de 49 prisioneros de guerra de Rusia, incluyendo a antiguos combatientes de la planta de acero de Azovstal en Mariúpol, que fue sitiada por el ejército ruso en la primavera de 2022. "Han vuelto a casa 49 ucranianos", explica el jefe de Estado, y publica fotos de soldados y servidoras envueltas en banderas nacionales ucranianas. Según Zelenskyy, son miembros del ejército, la guardia nacional, la policía nacional, la guardia fronteriza y civiles. Los medios de comunicación ucranianos informan de que 23 de los 49 returns son mujeres. El presidente no revela inicialmente si el retorno es resultado de un intercambio de prisioneros con Rusia.

13:46 Tusk sobre las Amenazas de Putin: "No Sobreevaluar la Importancia"

El primer ministro polaco Donald Tusk no se alarma por las últimas amenazas de Vladimir Putin Regarding long-range weapons against targets in Russia. Although he acknowledges that the situation in Ukraine and on the Ukrainian-Russian front must be taken very seriously, he contends, "I would not overemphasize the importance of the latest declarations by President Putin." These statements, he believes, reflect the difficult situation in which the Russian military finds itself on the front. Putin had previously stated that the West would be directly fighting Russia if it allowed Ukraine to attack Russian territory with long-range rockets produced in the West.

13:21 Beijing ve las negociaciones como la única salida del conflicto de Ucrania

El ministro de Defensa chino, Dong Jun, propuso "negociaciones" como la única solución a los conflictos, como los de Ucrania y la Franja de Gaza, en una conferencia de seguridad internacional en Beijing. Suggested that "resolving the Ukraine crisis and the Israeli-Palestinian conflict, promoting peace and negotiations is the only way out,".

12:58 El petróleo y el gas desempeñan un papel significativo en el viaje de Scholz por Asia Central El gobierno alemán planea aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán. Un representante del gobierno declaró: "Bienvenimos la perspectiva de aumentar las suministros de petróleo de Kazajistán", antes del viaje del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán que comienza el domingo. El objetivo es proporcionar diversas opciones para el suministro de la refinería PCK en Schwedt, entre ellas más petróleo de Kazajistán. Sin embargo, se necesitan opciones adicionales, ya que el petróleo de Kazajistán depende de los pipelines rusos para su transporte a Alemania, lo que da a Moscú palanca. Desde el ataque ruso a Ucrania, Alemania ha cesado las importaciones de petróleo de Rusia. El viaje de Scholz también se centrará en los suministros de gas de Asia Central. En cuanto a las licitaciones para nuevas centrales eléctricas de gas, está claro: "Necesitamos adquirir gas de alguna parte, y Asia Central abundan en esto", reconoció el representante.

12:26 Francia recalls the Iranian representative in Paris Francia ha citado al representante diplomático iraní en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. La motivación proviene de informes sobre entregas de misiles balísticos a Rusia, según fuentes diplomáticas. Previamente, el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, había mencionado que Rusia había recibido misiles de Irán, que estaban previstos para ser desplegados en Ucrania en el plazo de una semana. Irán ha negado estas acusaciones.

12:03 El Pentágono ve la contraofensiva rusa en Kursk como limitada hasta ahora El Pentágono no está impresionado con la contraofensiva rusa en Kursk. "Hemos visto a unidades rusas intentando llevar a cabo alguna especie de contraofensiva en la región de Kursk", declaró el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, el jueves. "Por el momento, diría que es limitada, pero, por supuesto, algo que estamos monitoreando", añadió. El Ministerio de Defensa ruso informó de que sus tropas habían recuperado diez asentamientos. Esta afirmación no ha sido confirmada de forma independiente. El ejército ucraniano lanzó la ofensiva en la región rusa de Kursk hace unas cinco semanas y ha afirmado desde entonces haber capturado alrededor de 100 pueblos rusos y aproximadamente 1.300 kilómetros cuadrados.

11:38 A pesar de numerosos derribos: los ataques con drones causan daños La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de 26 drones durante la noche. En la región de Odessa, una persona resultó herida y 20 casas resultaron dañadas, mientras que en la región de Mykolayiv, los restos de un drone provocaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos, informaron las autoridades regionales. Según el Ministerio de Energía, la infraestructura en la región de Ivano-Frankivsk ha resultado afectada.

11:16 Kim recibe a Shoigu en Pyongyang El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. Las reuniones tuvieron lugar en un "atmósfera única de confianza y amistad", según el Consejo de Seguridad de Rusia. Las discusiones "contribuirán significativamente" a la implementación del pacto de defensa firmado por Kim y el jefe del Kremlin, Vladimir Putin, en junio. Según Putin, el pacto promete "asistencia mutua en caso de agresión contra una de las partes firmantes". El Oeste alega que Moscú está utilizando misiles y obuses norcoreanos en Ucrania. Para mantener su ofensiva en Ucrania, Rusia se está acercando a países como China, Irán y Corea del Norte en busca de más municiones.

10:46 El presidente de la Duma de Rusia: la OTAN está librando una guerra contra nuestro país

El presidente de la Duma de Rusia, Vyacheslav Volodin, atribuye a la OTAN la participación en los combates en Ucrania. "Están librando una guerra contra nuestro país", escribió Volodin en Telegram. Suga insinúa que la OTAN está ayudando a Ucrania en la selección de ciudades rusas para ataques, coordinando los despliegues militares con el ejército ucraniano y, en general, dando instrucciones al gobierno de Kyiv.

10:17 Munz sobre la amenaza de guerra de Putin a la OTAN: "La declaración de Putin se ignora en las noticias matutinas"

En el Oeste, hay preocupaciones de que permitir que Ucrania lance ataques de largo alcance en territorio ruso pueda llevar a una escalada. exactly this is what Kremlin chief Vladimir Putin threatens again. ntv correspondent Rainer Munz offers several explanations why Putin's threatening may not hold much weight.

09:42 La familia de la líder de la oposición belarusa imprisonment dice que está en estado crítico

La líder de la oposición belarusa imprisonment Maria Kolesnikova se encuentra en un estado de salud crítico, según su hermana. Ha estado encerrada en condiciones inhumanas durante cuatro años y ahora pesa solo 45 kg con una altura de 1.75 metros, dice Tatiana Chomitsh, citando información de antiguos presos. "Creo que este es un momento crítico, ya que nadie puede soportar estas condiciones durante un período prolongado". Acusa a las autoridades de torturar mental y físicamente a su hermana. El Ministerio del Interior de Belarus se niega a responder a una solicitud sobre las condiciones de detención de Kolesnikova. La mujer de 42 años, que ha sido un símbolo de la resistencia desde las protestas contra el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, en 2020, cumple una condena de 11 años de prisión por supuesta conspiración para seizure of power.

Germany and Lithuania have finalized a government agreement relating to the deployment of a combat-ready brigade within Lithuania, a Baltic NATO nation. Defense Minister Boris Pistorius and his Lithuanian counterpart Laurynas Kasciunas seal the deal in Berlin. This agreement supplements the NATO Status of Forces Agreement, thereby clarifying the legal status of German soldiers and civilians in Lithuania. The primary aim is to establish legal certainty. The agreement covers various aspects, including residence rights, tax laws, educational institutions, public health surveillance, road traffic regulations, and public safety measures, among others. For instance, the necessary legal framework for establishing German schools and kindergartens in Lithuania will be established. The brigade is expected to be operational by 2027. Check out more details here.

08:56 Rusia despide a seis diplomáticos británicos acusados de espionaje

08:31 La Involucración de la OTAN en la Guerra sería una 'Línea Roja Crítica' para Putin, Advierte el Kremlin

El presidente ucraniano Zelensky ha estado abogando por la aprobación de misiles de largo alcance para atacar posiciones militares rusas durante algún tiempo. EE. UU. y el Reino Unido están programados para revisar esta propuesta en colaboración. En respuesta, Putin emite una advertencia contundente al Occidente.

08:03 Rusia Ofrece Compartir Inteligencia sobre Armas Occidentales

Rusia está ofreciendo compartir sus hallazgos sobre armas occidentales obtenidos a partir del conflicto en Ucrania con sus aliados. El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, mencionó esto durante una conferencia de seguridad en China, según informó la agencia de noticias rusa RIA. Rusia afirma tener una amplia experiencia en contrarrestar diversas armas occidentales y está dispuesta a compartir este conocimiento con sus socios para adaptarse a las tácticas de la guerra moderna.

07:34 SBU de Ucrania Detiene a Cinco Hombres por Incendiar Vehículos Militares

Cinco hombres han sido arrestados por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) por incendiar vehículos militares en Kyiv a instancias de una agencia de inteligencia rusa. Los sospechosos, que provenían de diferentes regiones de Ucrania, fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram por dinero rápido. Los hombres cometieron estos actos mientras los grababan en sus teléfonos, esperando ser pagados, pero nunca lo fueron.

07:05 Jefe Rabino de Ucrania Llora la Pérdida de su Hijo Adoptivo Muerto en la Guerra

El Jefe Rabino de Ucrania, Moshe Asman, está de luto por la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, durante la invasión rusa. El servicio funerario en Kyiv el jueves fue asistido por soldados, veteranos y otros para rendir homenaje. Samborskij, de 32 años, fue reportado como desaparecido al final de julio y su muerte fue confirmada más tarde. Se convirtió en padre de una hija solo unas semanas antes de ser reclutado. Asman había adoptado a Samborskij cuando era un huérfano de 10 años.

06:29 Japón Describe Encuentro con Aviones Militares Rusos

El ejército japonés intervino después de que dos aviones rusos merodearan alrededor del territorio japonés. No se produjo ninguna violación del espacio aéreo japonés, según el Ministerio de Defensa. Los aviones rusos volaron desde el mar hacia la región sureña de Okinawa desde la mañana hasta la tarde. La Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón fue movilizada de inmediato en respuesta. Los aviones rusos abandonaron el espacio aéreo japonés al mediodía y cruzaron las Kuriles, un territorio en disputa entre Japón y Rusia. Antes, en la semana, buques de guerra rusos y chinos comenzaron ejercicios conjuntos en el Mar de Japón, como parte de un ejercicio naval a gran escala. Los aviones militares rusos dieron vueltas a Japón por última vez en 2019.

06:07 Moscú Acusa a EE. UU. de Implementar Política de Contención contra Rusia y China

El viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, afirmó durante una conferencia de seguridad en China que EE. UU. está implementando una política de contención contra Rusia y China. Esta información fue compartida por la agencia de noticias TASS. Según Fomin, Moscú y Pekín abogan por un orden mundial multipolar basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente se prepara para guerras en Asia mediante la creación de nuevos bloques de seguridad.

05:27 Ucrania: Buque de Carga Civil Alcanzado por Misil Antinavío

La Marina de Ucrania reveló nuevos detalles sobre un presunto ataque aéreo ruso a un buque de carga civil en el Mar Negro. El buque, con bandera del Caribe nación de San Cristóbal y Nieves, fue reportado como objetivo por un bombardero Tu-22 con un misil Ch-22. El buque de carga estaba fuera de las aguas territoriales ucranianas en ruta desde el puerto sureño de Chornomorsk a Egipto con un cargamento de trigo. Según la BBC, el buque de carga estaba realmente en la zona económica exclusiva de Rumania en el momento del incidente. La BBC también informó que en lugar de un misil Ch-22, se utilizó un misil Ch-31 para supresión de radar, que posee menor poder explosivo que un misil Ch-22 diseñado específicamente para atacar portaaviones.

03:19 Incidente en la Línea Fronteriza: Soldado Moldavo Muere Misteriosamente

Un soldado moldavo ha muerto misteriosamente mientras cumplía su deber en la línea fronteriza con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia anunció que el soldado fue fatalmente herido por un disparo de su propia arma mientras cumplía su deber en su puesto. Las autoridades ahora investigan el incidente. Soldados de Moldavia y la región separatista de Transnistria, así como tropas rusas, han estado estacionados en la línea divisoria entre los dos lados desde un conflicto en 1992 después del dissolution del Soviet. Moldavia ha prometido reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en la línea divisoria son extremadamente raros.

02:18 PM del Reino Unido: "No Hay Intención de Provocar un Conflicto con Rusia"

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, desmintió el statement del presidente ruso Putin de que la entrega de armas de largo alcance del Occidente para ataques profundos en el territorio ruso equivale a la implicación de la OTAN en el conflicto. "Ucrania tiene el derecho a la defensa propia", dijo Starmer. El Reino Unido apoya plenamente este derecho y ofrece oportunidades de capacitación en este contexto. "Sin embargo, no tenemos la intención de involucrarnos en un conflicto con Rusia - ésa es absolutamente no nuestra intención", enfatizó el primer ministro del Reino Unido. Leer más aquí.

01:09 Antiguo embajador de EE. UU. en Kiev: Harris probablemente "apoyaría vigorosamente" a UcraniaEl antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, cree que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris apoyaría a Ucrania "más enérgicamente" que el actual presidente, Biden, si gana las elecciones. Ya ha demostrado esto en ciertos ámbitos, según Taylor, en un evento en la Universidad Americana de Kiev. Biden ha sido más cauteloso en ciertas decisiones, como las relacionadas con HIMARS, Abrams y aviones de combate F-16. Actualmente, sigue siendo cauteloso sobre permitir que Ucrania lance ataques en profundidad en Rusia. Taylor espera un enfoque "más enérgico" de Harris, ya que es probable que traiga a un nuevo equipo de política exterior a la Casa Blanca.

00:27 Zelensky elogia a Estonia por la ayuda militarEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky recibe en Kiev al presidente de Estonia, Alar Karis, agradeciéndole por la ayuda militar. El miembro de la UE y de la OTAN del Báltico ha prometido destinar el 0,25% de su PIB anual a Ucrania para sus necesidades de defensa. Las discusiones también giraron en torno a la reconstrucción del país y sus aspiraciones a la UE. Además, la primera ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió más ayuda durante una reunión con Zelensky.

23:19 El BND no está obligado a compartir su evaluación sobre Ucrania con un periodistaEl Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a revelar a un periodista si caracterizó una victoria militar de Ucrania como desafiante o imposible en conversaciones privadas, ha dictaminado el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. El BND también no tiene que revelar qué medios de comunicación participaron en estas conversaciones, al menos por el momento. El tribunal ha desestimado en gran medida la solicitud de un periodista de una orden provisional. Sin embargo, el BND debe revelar el número de conversaciones individuales confidenciales sobre la situación militar en Ucrania este año. El periodista presentó una solicitud urgente ante el tribunal debido a un artículo de periódico de mayo que informaba de que un político de la CDU afirmaba que el BND estaba difundiendo una evaluación deliberadamente negativa de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la coalición respaldan el uso de armas de largo alcance contra RusiaPolíticos de la coalición apoyan permitir a Kiev usar armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. "Es correcto y coherente con el derecho internacional atacar finalmente objetivos militares en Rusia con cohetes occidentales de largo alcance", dice el experto en política exterior del SPD, Michael Roth, a T-Online. Roth menciona como posibles objetivos en Rusia para armas de largo alcance bases aéreas militares, centros de mando y bases de lanzamiento. "Desde estas bases se llevan a cabo los ataques traicioneros contra objetivos civiles ucranianos, y allí se pueden frustrar de manera más efectiva". El presidente del comité de defensa, Marcus Faber de la FDP, dice: "Es hora de permitir que los aeropuertos militares rusos sean atacados con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow". El político verde Anton Hofreiter destaca: "Russia terroriza diariamente a la población civil ucraniana con ataques con cohetes a hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía". Para proteger efectivamente a la población civil ucraniana, el ejército debe poder atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance habla sobre las ideas de Trump sobre UcraniaSegún el candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance, el plan de Donald Trump para poner fin a la guerra rusa podría implicar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Como explica Vance en una entrevista con el productor de TV Shawn Ryan, Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos en la mesa de negociaciones para "descubrir qué aspecto podría tener una solución pacífica". "Creo que podría llegar a un acuerdo muy rápidamente", dice Vance. Trump es conocido por sus opiniones afectuosas sobre el presidente ruso Vladimir Putin y su crítica repetida de la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente también dice que pondría fin a la guerra en 24 horas si fuera elegido. Sin embargo, no proporciona más detalles de su plan.

21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Manifestación ultranacionalista en San PetersburgoNo pueden invocar una autoridad más alta, y no puede contradecirlos: "Somos rusos. Dios está con nosotros", resuenan numerosos nacionalistas y ultranacionalistas rusos marchando por San Petersburgo. Y una y otra vez, gritan: "¡Adelante, rusos!". La ocasión para su marcha es el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, que se celebra como héroe nacional y santo de la Iglesia ortodoxa.

20:28 Propaganda rusa: "El Atlántico es nuestro límite"El destacado personalidad de la televisión rusa Vladimir Solovyov opina que Rusia no debería detenerse en la anexión de Ucrania. Sugiere casualmente: "Creo que la frontera óptima es el Atlántico. Una frontera natural", dice el portavoz del Kremlin. "Nuestras tropas encajarían perfectamente en Berlín, Lisboa, Madrid. Y ¿no fueron espléndidas en París?". Cuando un participante en la conversación señala la falta de población rusa, responde: "Los hermanos bielorrusos están con nosotros". O, en última instancia, se podría considerar a China.

20:01 Voluntarios británicos se preparan para el inviernoLas casas en Ucrania que han sobrevivido a los bombardeos hasta ahora suelen carecer de ventanas, un desafío importante que se avecina el invierno. La organización británica "Insulate Ukraine" aborda este problema viajando a zonas de conflicto y instalando ventanas temporales.

Puedes ponerte al día con todos los eventos anteriores [aquí].

La Unión Europea aún no ha adoptado una postura públicamente anunciada sobre la提供 de armas de mayor alcance a Ucrania para combatir los misiles rusos, como se ha visto en los enfoques cautelosos de EE. UU. y el Reino Unido.

Dado el situación actual, es crucial que la Unión Europea considere su postura hacia las necesidades de defensa de Ucrania en el contexto de la política exterior de la Unión Europea y sus relaciones con Rusia e Irán.

Lea también: