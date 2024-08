A las 22:12, las fuerzas militares rusas infligen heridas a cuatro mujeres civiles durante un asalto a un pueblo en Kupjansk.

Personal militar ruso invadió el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la región de Járkov, dejando a cuatro mujeres heridas, según Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Járkov. Alrededor de las 12:00, los "ocupantes" atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk. Este asalto resultó en que un edificio privado se incendiara, informó Syniehubov. Las personas heridas fueron trasladadas a un centro médico. Las investigaciones relacionadas con las secuelas del ataque aún continúan.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ucrania lucha constantemente contra las fuerzas abrumadoras de Rusia"

John Healey, secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido, rinde homenaje a Ucrania en el aniversario de su Día de la Independencia con un artículo en el portal "European Pravda". "Hace exactly 33 años, Ucrania declaró su independencia. Prometió un futuro más brillante y próspero como una democracia soberana, libre del control de la Rusia soviética", escribe Healey. Hoy, los ucranianos celebran su Día de la Independencia en medio de un conflicto. Es una lucha existencial para sobrevivir como una nación autónoma e independiente frente a la invasión violenta e ilegal de Putin. "Ucrania ha estado constantemente en desventaja frente a las fuerzas y recursos significativamente más poderosos de Rusia. Hoy, honramos al pueblo ucraniano", escribe Healey. Siguen luchando con un valor notable, tanto el ejército como la población civil. Los británicos deben asegurar a sus aliados ucranianos que estarán a su lado tanto tiempo como sea necesario. Por lo tanto, el Reino Unido lanza hoy una campaña, instando a las personas de las Islas Británicas y más allá a hacer saber a los ucranianos que tienen su apoyo. "Les pedimos que 'Alienten el apoyo a Ucrania' en las redes sociales y compartan información relacionada", dice Healey.

20:05 Zelensky promueve a Syrsky al rango de general

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha promovido a Oleksandr Syrsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, al rango de general, según un decreto emitido por Zelensky. Anteriormente, Syrsky ostentaba el rango de coronel general. La promoción coincide con el exitoso avance de las tropas ucranianas en la región fronteriza rusa de Kursk.

19:19 Rusos lamentan perturbaciones en Internet - se acusa a hackers ucranianos

Hackers de la inteligencia militar ucraniana (HUR) habrían llevado a cabo un ataque cibernético masivo en los servidores de proveedores de servicios de Internet rusos, según el portal ucraniano "Kyiv Independent". "Una docena" de plataformas en línea asociadas con instalaciones industriales en Rusia fueron desactivadas, informó una fuente a "Kyiv Independent" de la inteligencia militar. El último ataque habría afectado un mínimo de 33 servidores y 283 computadoras de oficina en instalaciones industriales, dejando fuera de servicio 21 sitios web y dañando 15 servicios de almacenamiento en la nube y datos. Se rumorea que los hackers ucranianos dejaron mensajes proucranianos en las plataformas en línea afectadas. Los usuarios rusos han estado quejándose de interrupciones con el proveedor de telecomunicaciones Rostelecom, conexiones de internet inestables con los operadores móviles MTC y Beeline, y la empresa tecnológica Yandex y sus servicios relacionados. La fuente mencionó que las plataformas rusas que han sido objeto de ataques cibernéticos han apoyado y financiado la guerra de Rusia contra Ucrania.

18:31 Lukashenko expresa "admiración y calor" hacia los ucranianos en un mensaje de saludo insincero

El líder bielorruso Alexander Lukashenko ha decidido saludar al pueblo ucraniano en su Día de la Independencia a pesar de haber desplegado aproximadamente un tercio de su ejército en la frontera con Ucrania. En un mensaje enviado a través del canal de Telegram controlado por el régimen Pul Pervogo, Lukashenko afirma que "el territorio bielorruso siempre ha tratado al pueblo ucraniano trabajador y amable con una admiración y un calor especiales". Agrega que "además de compartir un destino común y lazos ancestrales, también compartimos el deseo de ser buenos vecinos y llevarnos bien entre nosotros". Lukashenko también afirma que "no solo es concebible, sino que es imperativo conversar en el idioma de la paz en las presentes circunstancias desafiantes, por el bien de las generaciones presentes y futuras de pueblos eslavos. No hay otra opción. Bielorrusia, a su vez, seguirá haciendo todo lo posible para asegurar la estabilidad regional lo antes posible".

17:02 La calificación de aprobación del presidente ruso disminuye entre los ciudadanos después de la campaña de Járkov

Según una encuesta realizada por una firma de investigación rusa, la calificación de aprobación y la confianza en el presidente ruso Vladimir Putin han disminuido después de la operación militar de Ucrania en Járkov. Esta información la comparte el medio de comunicación ruso Meduza, con sede en Letonia, que la obtuvo del medio de comunicación Agentstvo. Meduza revela que, según el sitio web de la firma de investigación rusa, la calificación de aprobación de Putin disminuyó en 3,5% en comparación con la semana anterior, alcanzando el 73,6%. La confianza en Putin también disminuyó en 2,6% durante el mismo período, alcanzando el 78,2%. Esto marca la caída más pronunciada desde que Rusia comenzó su conflicto con Ucrania.

16:24 Londres: El Kremlin finge negociarEl servicio de inteligencia de la Defensa del Reino Unido indica que, a pesar de que altos cargos rusos afirman estar dispuestos a negociar, una serie de declaraciones sugieren que Rusia sigue teniendo un fuerte deseo de alcanzar los objetivos originales del Kremlin en Ucrania. El Ministerio de Defensa del Reino Unido se refiere a una declaración del anterior viceprimer ministro y "senador" ruso Dmitri Rogozin, de la parte anexada de Saporischschja, quien se jactó de destruir libros ucranianos. Rogozin sugiere erradicar todo lo ucraniano de raíz y afirma que cualquier alto el fuego con Ucrania resultaría en "la muerte segura de nuestros hijos". Esto es otro capítulo en una larga serie de declaraciones ucranófobas de altos cargos rusos, que socavan y ponen en peligro la identidad y cultura ucranianas, señala el servicio de inteligencia de la Defensa del Reino Unido en su informe. Además, sugiere que puede haber muchos dentro del gobierno ruso que apoyan objetivos maximalistas para la guerra, incluyendo la eliminación de la cultura, identidad y soberanía ucranianas. "A pesar del presunto deseo ruso de negociar, que el portavoz del presidente Dmitri Peskov afirmó el 1 de julio de 2024", concluye este mensaje.

15:50 Zelenski presenta un nuevo misil drone en UcraniaEl ejército ucraniano ha utilizado por primera vez un nuevo arma contra los rusos - el misil drone Palianytsia, según mencionó el presidente Volodymyr Zelensky durante las celebraciones del Día de la Independencia. "Esto es un nuevo método de represalia contra el agresor. El enemigo ha sido derrotado. Gracias a todos los que hicieron posible esto - todos los desarrolladores, fabricantes y nuestros soldados. Estoy orgulloso de ustedes", dice Zelensky. Esta arma será un desafío para Rusia y será difícil determinar exactly qué ha sido alcanzado por el misil o drone. Es un arma de una "categoría totalmente nueva".

15:31 Refugiados ucranianos mantienen reclamaciones como tardíos retornadosEl Ministerio Federal del Interior revela que los refugiados ucranianos pueden mantener sus potenciales reclamaciones como tardíos retornados. Esto se asegurará a través de la legislación apropiada, anuncia la secretaria de Estado en el Ministerio Federal del Interior, Juliane Seifert, durante el evento "Día de la Patria" organizado por la Federación de Expulsados (BdV) en Berlín. Las regulaciones deberían aplicarse retroactivamente desde el día en que comenzó la guerra, agrega Seifert para los refugiados que huyeron de Ucrania hace dos años y medio. Inclusive aquellos que anteriormente habían aplicado infructuosamente para el retorno tardío debido a su desplazamiento inducido por la guerra podrían ahora afirmar sus reclamaciones y reabrir sus casos, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales adicionales de la Ley Federal de Expulsados.

14:56 Zelenski advierte a Putin: Ucrania no se convertirá en un estado tapónEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky enfatiza el amor del pueblo por la libertad en su discurso del Día de la Independencia. "No permitiremos que nuestra tierra se convierta en una zona neutral donde la bandera azul y amarilla (la bandera nacional de Ucrania) continuará ondeando legalmente", urge Zelensky en su discurso. Ucrania se vengará del agresor con intereses, advierte Zelensky. Aquellos que buscan convertir Ucrania en una zona tampón deben tener cuidado de que su país no se convierta en una "federación tampón", dice, dirigiéndose al presidente ruso Vladimir Putin a la luz de la contraofensiva en la región de Kursk.

14:28 Cinco civiles muertos en ataque ruso en Ucrania orientalAl menos cinco civiles han perdido la vida debido a un ataque ruso en Ucrania oriental esta mañana, según autoridades locales. Los servicios de emergencia y la policía actualmente se encuentran en la escena en la ciudad de Kostyantynivka, según informó el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Fillaschenko en Telegram. Una vez más urge a los civiles a buscar refugio. Kostyantynivka se encuentra cerca de la línea del frente, donde las tropas rusas han ganado terreno en los últimos meses y han atacado repetidamente ciudades cercanas como Pokrovsk, un centro logístico crítico para las fuerzas ucranianas.

14:06 Casa de Nestor Makhno destruida en ataque ruso en SaporischschjaLa casa histórica y propiedad del luchador anarquista ucraniano Nestor Makhno en Hulyaipole ha sido destruida en un ataque ruso en la región de Saporischschja, según informó el periódico Kyiv Independent basándose en información de la Policía Nacional Ucraniana. La casa de Makhno, posteriormente convertida en museo, fue quemada por las fuerzas rusas después del ataque. La Policía Nacional Ucraniana reporta que las fuerzas rusas lanzaron 306 ataques en nueve asentamientos en la línea del frente en la región de Saporischschja durante la noche anterior, causando daños o destrucción a varios edificios e infraestructura. No hubo civiles heridos o muertos.

13:38 115 soldados ucranianos regresan de custodia enemiga115 soldados ucranianos han regresado de custodia enemiga, anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a través de Telegram. "Recordamos a cada uno de ellos. Estamos haciendo todo lo posible para traer a todos a casa", escribió Zelensky. Expresó gratitud hacia los Emiratos Árabes Unidos (EAU) por facilitar las negociaciones del canje de prisioneros con Moscú. Además, Zelensky compartió algunas fotos de los prisioneros liberados en Telegram, que incluyen miembros de diversas ramas militares ucranianas, incluyendo el ejército, la guardia nacional, la marina y la guardia fronteriza.

13:25 Intercambio de Prisioneros entre Rusia y Ucrania Esperado para HoySe espera un intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania hoy, con cada parte planeando liberar a 115 cautivos, según un funcionario gubernamental de los Emiratos Árabes Unidos mediadores. Este sería el primer intercambio de este tipo desde que Ucrania lanzó su ofensiva contra Rusia este mes. La agencia de noticias rusa RIA, citando el Ministerio de Defensa en Moscú, confirmó el intercambio. Se informa que los soldados rusos capturados por Ucrania durante su ofensiva en la región de Kursk se encuentran en territorio bielorruso. Este sería el séptimo intercambio de prisioneros facilitado por los Emiratos Árabes Unidos desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Los Emiratos Árabes Unidos, un importante aliado de seguridad de EE. UU., han mantenido relaciones favorables con Rusia a lo largo del conflicto, lo que ha causado frustración entre los gobiernos occidentales y ha fortalecido los lazos con Kiev.

13:16 Presidente Polaco Duda y Primer Ministro Lituano Simonyte Asisten a Celebraciones en KyivUkrania celebra su 33º aniversario de la independencia hoy con el presidente polaco Andrzej Duda y el primer ministro lituano Ingrida Simonyte entre los asistentes. Las imágenes publicadas por la Oficina del Presidente Ucraniano muestran las celebraciones en Kyiv.

12:56 Umerov: Letonia Promete Ayuda Militar a Ucrania por $126 Millones para 2024Letonia ha prometido $126 millones (€112 millones) en apoyo militar a Ucrania y planea participar en la expansión de la Iniciativa Drone Coalition. Este compromiso fue anunciado por el ministro de Defensa ucraniano Rustem Umerov a través de Facebook después de reunirse con una delegación letona encabezada por el ministro de Defensa letón Andris Spruds. Según Umerov, uno de los temas clave en sus discusiones fue el fortalecimiento de la Coalición Drone, con Letonia asumiendo un papel influyente. Letonia suministrará a Ucrania numerosos drones para ayudar a defenderse contra la agresión rusa a gran escala. La coalición actualmente incluye a numerosos países participantes.

12:16 Zelensky Facilita el Camino para la Admisión de Ucrania al Tribunal Penal InternacionalEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha allanado el camino para la entrada de Ucrania al Tribunal Penal Internacional (TPI) al promulgar la legislación que ratifica el Estatuto de Roma. La ratificación significa un paso significativo hacia la integración de Ucrania con la UE. El parlamento había aprobado previamente esta medida. El TPI ha emitido órdenes de arresto internacionales contra el presidente ruso Vladímir Putin, entre otros.

11:38 "Libertad del Influjo Conflicto de Moscú": Zelensky Firma Ley que Prohíbe la Iglesia Ortodoxa Pro-rusaEn el día de la independencia de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky firmó una ley que restringe la Iglesia Ortodoxa ucraniana pro-rusa. Zelensky afirmó que esta medida fortalecería la independencia de Ucrania. El texto de la legislación se publicó en el sitio web del Parlamento ucraniano. Los miembros del parlamento aprobaron el proyecto de ley el martes, que impone una prohibición a las organizaciones con vínculos con Moscú. Rusia condenó la legislación. El proyecto de ley establece un plazo para que las organizaciones religiosas se desvinculen de Rusia. La entrada en vigor e implementación de la ley puede tardar varios años. Como declaró Zelensky, la Iglesia Ortodoxa ucraniana "está abrazando la liberación de la fuerza divisiva de Moscú" hoy.

11:02 Medios Informan: Depósito de Municiones Ruso Destruido por Ataque de DroneUcrania ha informado haber atacado un objetivo militar ruso: Según fuentes independientes, un depósito de municiones ruso fue alcanzado por drones desplegados por Ucrania. El depósito en cuestión se cree que es un almacén ubicado cerca de Ostrogoshsk, a unos 100 kilómetros al sur de Voronezh. Aunque la autenticidad de estos informes sigue sin confirmarse, las autoridades rusas han declarado el estado de emergencia en tres asentamientos cercanos debido a "las consecuencias del incendio y la detonación de objetos explosivos". (Para obtener más información, consulte la entrada a las 9:54 a. m.)

10:26 Zelensky: La Guerra "Ha Volver a Rusia"En un mensaje de video que marca el Día de la Independencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que la guerra "ha vuelto a Rusia". Zelensky reiteró que Rusia pretendía "borrar" a Ucrania, pero en cambio, Ucrania celebra su 33º aniversario de la independencia. El mensaje de Zelensky se filmó en una región fronteriza donde las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque sorpresa contra Rusia el 6 de agosto.

10:54 Rusia Implementa Medidas de Emergencia en la Región de Voronezh después del Incidente con Drones NocturnosRusia ha declarado una situación de emergencia en partes de la región de Voronezh cerca de Ucrania después de un incidente con drones nocturnos. El gobernador Alexander Gusev anunció esto a través de Telegram, stating that Russian armed forces shot down five drones. Unfortunately, debris from the drones ignited a fire that triggered the detonation of explosives. Fortunately, no civilian properties were damaged, according to Gusev. However, urgent actions by authorities were required in three settlements, causing the evacuation of 200 individuals. Two women were injured by the blasts, with one requiring hospitalization, he noted on Telegram.

09:29 Ucrania Destaca las Pérdidas Masivas de Personal en el Lado Ruso: 1160 Soldados en un DíaLos informes oficiales de Kyiv indican pérdidas significativas en el lado ruso: 1160 soldados rusos han sido eliminados o heridos en las últimas 24 horas. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, se han eliminado un total de 606,490 soldados rusos desde el inicio del conflicto en febrero de 2022. Además, Ucrania afirma haber destruido otros 9 tanques (llegando a un total de 8,542 tanques) desde la invasión. Ucrania también ha contabilizado más de 16,600 vehículos blindados y aproximadamente 14,000 drones que han caído en su poder o han sido eliminados por las fuerzas rusas. Estas estadísticas siguen sin confirmarse ya que Moscú mantiene silencio sobre sus propias bajas en Ucrania.

08:45 Zelensky: "Gradualmente, Estamos Empujando al Ejército Ruso Fuera de Járkov" El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informa que las fuerzas rusas están siendo obligadas a retirarse de la región de Járkov. En su discurso vespertino, hizo esta declaración después de una conversación con el general Oleksandr Syrskyi, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas. "Járkov es una ciudad de valor, una ciudad de vida y de personas. Desde mayo, nuestras fuerzas de defensa han repelido con éxito los intentos rusos de penetrar en Járkov y destruir nuestra ciudad y toda la región de Járkov. Gradualmente, estamos empujando al ejército ruso."

08:06 Se Necesita Asistencia Médica en la Óblast de Jersón Después del Bombardeo Ruso: 10 Heridos Diez personas resultaron heridas por el bombardeo ruso en la óblast de Jersón, según la agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform, citando a Oleksandr Prokudin, jefe de la administración militar en la óblast de Jersón.

07:45 Barragas de Artillería Rusa Apuntan a Instalaciones de Grano en la Óblast de Sumy Los ataques de artillería rusa apuntaron a diversas instalaciones de grano en la óblast ucraniana de Sumy, según informó la oficina del fiscal regional, según la agencia de noticias estatal Ukrinform. Las fuerzas rusas lanzaron ataques de artillería contra las instalaciones de grano tarde ayer por la tarde.

07:16 Ataque de Dron Reportado Daña Depósito de Municiones en la Óblast Rusa de Vorónezh Un ataque de dron provocó un incendio y una "explosión de objetos explosivos" anoche en la óblast rusa de Vorónezh, según el "Kyiv Independent", citando al gobernador regional Aleksandr Gusev. Las unidades de defensa aérea rusa aparentemente derribaron varios vehículos aéreos no tripulados sobre la óblast, con escombros cayendo y provocando el incendio y la explosión en un lugar no revelado. El canal de Telegram ruso Astra afirmó que la explosión ocurrió en un depósito de municiones en Ostrogozhsk. Las fuerzas ucranianas han llevado a cabo una serie de ataques con drones en la infraestructura militar y la industria del petróleo de Rusia en los últimos meses.

06:30 Estados Unidos Impone Sanciones a Más de 400 Entidades y Personas Estados Unidos está imponiendo sanciones a más de 400 organizaciones y personas acusadas de apoyar la guerra de Rusia en Ucrania, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. "Hoy, nuestras acciones apuntan donde más duele a Rusia", dijo Aaron Forsberg, director de política de sanciones económicas en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Las sanciones apuntan, entre otros, al sector energético ruso y a empresas en Turquía y los Emiratos Árabes Unidos. Además, también se apuntan a empresas chinas sospechosas de ayudar a Moscú a eludir las sanciones occidentales y a fortalecer su capacidad militar. Por ejemplo, se dice que el departamento de importación-exportación del Grupo de Máquinas Herramienta de Dalian ha suministrado bienes duales por un valor de 4 millones de dólares a empresas rusas. Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de China en Washington, declaró que Pekín se opone firmemente a las sanciones unilaterales y que el comercio normal entre China y Rusia no debe verse restringido.

05:52 Bielorrusia y China Aumentan la Cooperación de Seguridad Bielorrusia y China han acordado intensificar la cooperación en los ámbitos de la seguridad, así como en finanzas y energía, según el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Ambos países buscan fortalecer la cooperación en seguridad, así como en los sectores financiero y energético, mientras que la colaboración en cadenas de suministro industrial también se refuerza.

03:16 Starmer Promete Apoyo a Largo Plazo para Ucrania en el Día Nacional El primer ministro británico Keir Starmer ha prometido un apoyo a largo plazo para Ucrania en su día nacional. "Mi mensaje a todos los ucranianos, ya sea en el campo de batalla o en el Reino Unido, es claro: estamos con vosotros hoy y para siempre", declaró en un mensaje de salutación. Reafirmó este sentimiento en su conversación con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante su reciente visita a Londres, dijo Starmer. No solo el gobierno británico, sino todo el país está detrás de Ucrania. "Estamos aquí para vosotros mientras nos necesitéis", concluyó el mensaje de Starmer con el saludo ucraniano "Слава Україні" (Gloria a Ucrania).

01:29 Noruega Permite la Producción de Granadas Ucranianas y las Financia Noruega ha dado permiso a Ucrania para desarrollar granadas de 155 mm y ha acordado financiar el proyecto. La empresa noruega Nammo ha firmado un acuerdo con una empresa de defensa ucraniana para permitir la producción de granadas de artillería utilizando fondos noruegos. "Actualmente, Noruega está contribuyendo proporcionando municiones de sus propias reservas y directamente de las industrias. Ahora, Nammo quiere compartir sus planes con Ucrania. Esto significa que el ejército ucraniano puede reabastecerse más rápidamente", dijo el ministro de Defensa noruego Bjørn Arild Gram.

23:54 Kiesewetter después del Incidente en la Base de la OTAN de Geilenkirchen: ¿Podríamos Ser un Objetivo de la Guerra Híbrida Rusa?

Después del aumento del nivel de alerta en la base de la OTAN en Geilenkirchen y la posibilidad de ataques con drones rusos, los responsables de la seguridad alemana están advirtiendo con cautela. "Durante mucho tiempo, Alemania ha sido un objetivo de la guerra híbrida de Rusia, y por lo tanto, las instalaciones militares y, en particular, las relacionadas con la OTAN en Alemania, están bajo posible escrutinio para sabotear y espionaje", dice el experto en política exterior de la CDU Roderich Kiesewetter al "Tagesspiegel". Anteriormente, el nivel de seguridad en la base de la OTAN en Geilenkirchen se aumentó temporalmente al segundo nivel más alto, Charlie, debido a una posible amenaza. Según Kiesewetter, la base de Geilenkirchen es altamente significativa para la OTAN ya que acoge el sistema de advertencia y control aéreo AWACS. "El nivel de seguridad Charlie significa que la OTAN está implementando medidas de seguridad apropiadas, incluidas contra posibles intrusiones de drones, y hay indicios de posibles amenazas", añade. Sin embargo, el nivel de riesgo aumentado y la amenaza de ataques rusos no son información nueva.

18:34 Letonia Anuncia su Mayor Envío de Drones a Ucrania hasta la Fecha

El ministro de Defensa de Letonia, Andris Sprūds, anunció en X que se han completado 1,400 drones de fabricantes letones, lo que significa que se ha cumplido el objetivo de adquirir más de 2.700 drones de la industria nacional. Letonia, en alianza con el Reino Unido, lidera una iniciativa para suministrar un millón de drones a Ucrania. Sus miembros, incluyendo Alemania, se han comprometido a apoyar la producción de drones y a suministrar drones y partes a Ucrania.

21:34 Biden Promete Nueva Ayuda Militar a Ucrania, en Particular para Defensa Aérea

El presidente de EE. UU., Joe Biden, anunció un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania durante una llamada con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. El paquete incluye misiles de defensa aérea, equipo para defenderse de drones, misiles anticarro y municiones, según la Oficina del Presidente de EE. UU. Biden reiteró el "apoyo inquebrantable de EE. UU. al pueblo ucraniano" a Zelenskyy. No se han revelado detalles sobre el alcance financiero de la nueva ayuda.

21:29 Zelenskyy Exhorta a Entregar Armas de manera Inmediata

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, instó a los aliados internacionales a entregar los paquetes de armas prometidos sin demora en su discurso en video de la noche. "En el frente, luchamos con municiones y equipo, no con palabras como 'mañana' o 'pronto'", dijo. Según él, Ucrania espera contenedores de armas o equipo "que se han acordado y decidido, pero aún no se han entregado". No proporcionó detalles específicos.

20:58 Residentes de Kursk Expresan su Desilusión: "Estamos Solos"

Mientras persisten los combates en la región rusa de Kursk, los residentes parecen cada vez más desencantados: con las autoridades que creen que los han dejado atrás, con el ejército ucraniano y incluso con su propio ejército. Una mujer de 28 años expresó su frustración al "Moscú Times". "Para Rusia, somos solo una parte del mapa. Para los ucranianos, somos enemigos que apoyan el régimen de Putin. Aquí, todos estamos solos". Acusa a las autoridades de mentir y simplemente decir que no hay razón para entrar en pánico. Y un hombre de 32 años explica que aunque la gente culpa a Ucrania por el ataque, también duda de la competencia del ejército ruso: "¿Cómo pudieron perderse la concentración de tanto ejército ucraniano en la frontera?". Si había personas que antes simpatizaban con Ucrania o se mantenían neutrales, sus sentimientos ahora se han convertido en furia, dice. Otro ciudadano de Kursk dice: "Los ucranianos no son nuestros amigos en este momento". Sin embargo, un voluntario de la Cruz Roja en Kursk no muestra hostilidad hacia Ucrania, diciendo que "también son solo víctimas en esta situación".

