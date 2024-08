A las 22:10, Selensky enfatiza la importancia de encontrar un equilibrio entre la movilización militar y la estabilidad económica.

21:44 Ucrania Avanzando en Terreno Ruso de Kursk

Ucrania ha hecho progresos significativos, avanzando entre 28 y 35 kilómetros en el territorio ruso de Kursk, según sus propios informes. El jefe del ejército Oleksandr Syrskyj afirmó en un comunicado televisado que Rusia está fortaleciendo sus posiciones allí al reubicar tropas de otras regiones. Además, Rusia está desplegando tropas en Pokrovsk, en el este de Ucrania, donde recently se han producido intensos enfrentamientos. Rusia aún no ha emitido un comunicado al respecto.

21:25 Putin Vuelve a Chechenia Después de una Larga Ausencia

El presidente ruso Vladimir Putin visitó la república rusa de Chechenia el martes, marcando su primera visita en 13 años. Imágenes de RIA Novosti muestran a Putin saludando al fuerte hombre Ramzan Kadyrov en Grozny. Después del saludo, Putin puso su mano en el hombro de Kadyrov y lo abrazó, ambos partiendo más tarde en una limusina. Kadyrov mencionó una "agenda ocupada" de eventos y se refirió a Putin como un hombre lleno de energía y ansioso por explorar diversos lugares en Chechenia a pesar de un día agotador.

21:02 Scholz Defiende la Ayuda a Ucrania, Afirmando "Mucho Dinero"

El canciller alemán Olaf Scholz negó las acusaciones de que Alemania no está apoyando adecuadamente a Ucrania este año. Ucrania recibirá más de siete mil millones de euros, lo que la convierte en el país que más apoya en Europa, según el comunicado de Scholz en Sat1. El año que viene serán cuatro mil millones de euros del presupuesto nacional, también la mayor cantidad entre los países europeos. Además, Scholz destacó los 50 mil millones de dólares que se están haciendo accesibles debido a los activos rusos congelados, respaldados por los países del G7 occidentales. "Mucho dinero, mucho dinero", enfatizó Scholz.

20:14 Putin Compara el Ataque de Beslan con las Operaciones en Kursk

El presidente ruso Vladimir Putin el martes, durante el aniversario del ataque de los rehenes de Beslan, comparó el ataque con las operaciones actuales del ejército ucraniano en la región fronteriza rusa de Kursk. Putin señaló que Rusia había luchado contra "terroristas" en Beslan y ahora deben luchar contra "aquellos responsables de los crímenes en Kursk".

19:43 Iglesia Ortodoxa Rusa Condena la Prohibición de la Iglesia en Ucrania como "Ilegal"

La Iglesia Ortodoxa Rusa ha condenado la decisión del parlamento ucraniano de prohibir la Iglesia Ortodoxa ucraniana alineada con Rusia, considerándola un "acto ilegal" y una violación de la libertad religiosa y los derechos humanos. El portavoz Vladimir Legoida hizo estas declaraciones a través de Telegram, advirtiendo sobre la posibilidad de "violencia masiva" contra millones de creyentes.

19:12 Se Anuncia una Reunión Adicional en Ramstein para la Ayuda a Ucrania

El secretario de Defensa de EE. UU. Lloyd Austin ha invitado al Grupo de Contacto de Ucrania para otra reunión en la base aérea de Ramstein en Alemania, programada para el 6 de septiembre. Los ministros de Defensa y los oficiales militares de alrededor de 50 países, incluidos Alemania, se reunirán para discutir el apoyo adicional a Ucrania.

18:36 Rusia Reorganiza las Unidades del Ejército en la Frontera con Ucrania

El ministro de Defensa ruso Andrei Belousov anunció que se han formado tres nuevos grupos de ejército para proteger la frontera con Ucrania. Los grupos han sido nombrados después de las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk. Este movimiento se produce en medio de la reciente captura de territorios en la región rusa de Kursk por parte de Ucrania.

18:10 Sigue un Incendio Masivo en un Depósito de Petróleo Ruso Después del Ataque Ucraniano

Un incendio devastador continúa en un depósito de petróleo ruso en Proletarsk después de un ataque con drones ucranianos. Dos días después, el fuego aún no se ha contenido. Las imágenes satelitales revelan la magnitud de los daños.

17:36 Se Sugiere la Construcción de un Segundo Puente Paralelo al Puente de Crimea Según Imágenes Satelitales

Las fotos satelitales sugieren que Rusia podría estar construyendo un segundo puente paralelo al puente de Kerch, que conecta la península rusa con Crimea. El portal en línea "Ukrajinska Prawda" informó sobre una "construcción paralela", que sigue siendo un "puente probable" según el análisis de imágenes satelitales de junio, julio y agosto por ntv.de. Las autoridades rusas se cree que están ocultando la construcción y asegurando el área para proteger tanto el nuevo como el puente existente de posibles ataques.

16:58 Zelensky Habla de una Situación Difícil en el Frente Oriental de Ucrania

El periódico británico "The Guardian" citó al presidente Volodymyr Zelensky reconociendo una "situación difícil" en el frente oriental de Ucrania, específicamente cerca de Pokrovsk y Toretsk, donde se han producido 58 batallas desde el inicio del día. El Estado Mayor ucraniano informó sobre 14 enfrentamientos en la zona de Toretsk y 34 incidentes en el sector de Pokrovsk.

16:36 Las Autoridades Rusas en Kursk Recomiendan Desactivar las Aplicaciones de Citas y las Cámaras de Vigilancia

El Ministerio del Interior ruso ha sugerido a los residentes de ciertas regiones adyacentes a Ucrania que suspendan el uso de aplicaciones de citas y cámaras de seguridad conectadas a Internet. El comunicado indicó que los adversarios están identificando ampliamente las direcciones IP en todo el territorio ruso y conectándose de forma remota a cámaras de seguridad no protegidas, monitoreando hogares domésticos a estructuras estratégicamente importantes como carreteras y autopistas. Además, desaconsejó el uso de servicios de citas en línea debido a posibles fines de recopilación de datos.

16:20 Recientes Muertes en Kursk Informadas por los Medios Rusos

La agencia de noticias rusa Tass informó, según los informes de los servicios de rescate, que la incursión ucraniana en Kursk había causado 17 muertos civiles en solo una semana. Además, 235 civiles resultaron heridos como resultado de estos ataques.

15:54 Avanza ruso en Ucrania Oriental, según periodista "Ayer, las tropas rusas atacaron el frente de Pokrovsk en 63 ocasiones", informó la periodista de ntv, Nadja Kriewald, desde Ucrania Oriental. Entrevistó a personal de emergencia que intentaba evacuar un pueblo ucraniano, pero la operación fue terminada - las tropas rusas ya habían capturado el pueblo.

15:33 Disputa rusa sobre las acciones de periodistas estadounidenses en Kursk Las autoridades rusas han citado a un diplomático estadounidense de alto rango, según informó la agencia de noticias rusa TASS. El incidente es una represalia por la supuesta conducta provocadora de periodistas estadounidenses en la región rusa de Kursk, según el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Afirmaron que los periodistas ingresaron ilegalmente a un área donde las fuerzas ucranianas lanzaron una ofensiva hace dos semanas, y tienen la intención de procesarlos.

15:10 Comisionado del gobierno reacciona a la propaganda rusa en Alemania Oriental El comisionado alemán para Alemania Oriental, Carsten Schneider del SPD, expresó su preocupación por las opiniones de algunos alemanes sobre Ucrania. Schneider expresó su shock por los sentimientos negativos hacia Ucrania y los ucranianos, tanto en el este como en el oeste. Mencionó que la propaganda rusa a menudo influye en estas opiniones, especialmente en Alemania Oriental, y que no todos están tomando en serio la lucha defensiva en Ucrania.

14:48 Escasez de municiones contribuye al avance ruso en Ucrania Oriental Según el "Financial Times", un comandante ucraniano citó el avance ruso en Ucrania Oriental como parcialmente debido a la reasignación de recursos ucranianos hacia el norte. Ahora, los soldados ucranianos deben priorizar los proyectiles limitados para sus armas -por primera vez desde que el Congreso de EE. UU. suspendió la ayuda a Ucrania. Estas municiones se desviaron a los soldados involucrados en la incursión en Kursk.

14:26 Incursión rusa en Kursk cambia la dinámica de poder en Moscú El experto ruso Rainer Munz afirma que la incursión ucraniana en Kursk puede acelerar o al menos resaltar el cambio generacional dentro del aparato de poder de Moscú. Sin embargo, aclaró que la influencia del presidente ruso sigue intacta.

14:01 Amenaza química en Ternopil después del ataque ruso Después de un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, las autoridades locales emitieron una advertencia sobre niveles elevados de cloro en el aire. Oksana Chaichuk, directora del centro regional de control de enfermedades y prevención, aconsejó a los residentes limitar las actividades al aire libre y mantener las ventanas cerradas. Los niveles de cloro en el medio ambiente son aproximadamente cuatro a diez veces más altos que lo estándar. El incidente se cree que apuntó a un depósito de combustibles y lubricantes, lo que resultó en un incendio en una instalación sin informes de víctimas o heridos.

13:39 Tropas rusas capturan la ciudad de Nueva York en Donetsk El Ministerio de Defensa ruso informó que las tropas rusas habían tomado el control de la ciudad de Nueva York en la región de Donetsk de Ucrania Oriental. Los soldados tomaron efectivamente "uno de los principales asentamientos en las cercanías de Torez, un importante centro de transporte de Novogrodnoye", dijo el ministerio. El nombre de Nueva York, que data de los colonizadores alemanes, se cambió a Novogrodnoye en 1951 pero se restableció en 2021 después de los intentos de activistas ucranianos. La ciudad se encuentra a aproximadamente 6 kilómetros al sur de Torez, que ha sido objeto de ataques rusos consistentes durante semanas.

13:01 Soldado ruso desertor espía para Ucrania e hiere a su comandante La inteligencia militar de Ucrania (HUR) reveló que un soldado ruso que desertó a Ucrania había estado espiando y había herido físicamente a su comandante. Se informó que el soldado, conocido como "Silver", desertó como parte de una operación conjunta que involucró la legión "Libertad de Rusia" y el proyecto "Quiero Vivir" de HUR. Antes de desaparecer, el soldado supuestamente hirió a su comandante con una granada en la ciudad de Ocheretyne, Óblast de Donetsk. El soldado contactó a la legión a principios de 2024, revelando actividades criminales en las que estaban involucrados su unidad y comandantes después de haber sido testigo de lo mismo. "Silver" proporcionó a la legión información valiosa sobre la ubicación de los soldados rusos y las operaciones militares próximas.

11:51 Aproximadamente 500 bomberos luchan contra el fuego en un depósito de petróleo en Rostov ruso

Alrededor de 500 bomberos luchan contra un gran incendio en un depósito de petróleo en la región de Rostov de Rusia del Sur, provocado por un ataque con drone ucraniano. El incendio cubre un área de 10,000 metros cuadrados, con numerosos tanques de diésel incendiados, según Valery Gornitsky, jefe de Proletarsk, según informó la agencia de noticias TASS. "No hay riesgo de explosión, no hay peligro para las personas y no se requiere evacuación", mencionó Gornitsky. Se desplegaron cuatro aviones contraincendios y más de 520 bomberos. Los aviones son necesarios debido al intenso calor que impide que los vehículos se acerquen al fuego, dijo Gornitsky además. Según las autoridades, al menos 41 bomberos resultaron heridos, con 18 hospitalizados.

11:08 Complejo industrial dañado en Ternopil ucraniano durante los bombardeos

Un complejo industrial en la región de Ternopil de Ucrania fue alcanzado, con un tanque de combustible golpeado, durante los recientes bombardeos rusos a su infraestructura energética, informaron las autoridades. La televisión ucraniana mostró inmensas columnas de humo negro que se elevaban sobre Ternopil, mientras que las autoridades locales instaban a los residentes a quedarse adentro. Casi 100 bomberos trabajan para extinguir el fuego, con la situación bajo control, según la administración regional de Ternopil.

10:41 Diplomático ruso Bondarev critica la "comportamiento de niño asustado" de Putin

10:13 Ucrania: Cinco Civiles Muertos y Más de 20 Heridos en Ataques Rusos

Cinco civiles murieron y al menos 22 resultaron heridos, incluyendo a un niño, en ataques rusos en Ucrania en las últimas 24 horas, informaron las autoridades regionales, según reportó "Kyiv Independent".

09:37 Depósito de Combustible Ruso en Llamas: Imágenes de Satélite Muestran la Gravedad del Incendio

Ucrania atacó un gran depósito de combustible en Proletarsk en el sur de Rusia con drones el domingo por la mañana. El incendio aún no estaba extinguido un día después, con más de 40 bomberos heridos, según las autoridades regionales. La gravedad del incendio también se puede ver claramente en las imágenes de satélite:

Ucrania ha atacado varias refinerías y instalaciones petroleras rusas con drones en los últimos meses. El objetivo es obstaculizar el suministro de combustible a las tropas enemigas y minimizar los ingresos por petróleo de Rusia.

09:16 Kyiv: Más de 1300 Soldados Rusos "Eliminados" en un Día

Los números oficiales de Kyiv informan sobre altas pérdidas en el lado ruso: 1330 soldados rusos han sido muertos o incapacitados en un solo día. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, un total de 601.800 soldados rusos han sido "eliminados" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. Los informes diarios del Ministerio de Defensa sobre las pérdidas rusas también mencionan la destrucción de 5 tanques más (8.518 en total). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha contabilizado más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones, ya sea capturados o destruidos por el ejército ruso. Estas cifras no pueden ser verificadas de manera independiente, y Moscú remains silent on its own losses in Ukraine.

08:47 Biden Defiende la Resistencia de Ucrania: Ningún Presidente Debe Someterse a los Dictadores

"Ningún presidente debe someterse a los dictadores", dice Joe Biden. En la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, el presidente de EE. UU. afirmó, según reportó el "Kyiv Independent", "Putin pensó que tomaría Kyiv en tres días. Tres años después, Ucrania sigue siendo libre". El demócrata contrastó su récord como fuerte defensor de la OTAN y defensor de una Ucrania libre con el de su antecesor, Donald Trump, quien elogió al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería nunca someterse a los dictadores", dijo Biden.

08:31 Rusia Lanza Ataques Aéreos Nocturnos sobre Ucrania

Rusia ha vuelto a atacar Ucrania con ataques aéreos nocturnos, según el ejército ucraniano. Nueve regiones en el centro, norte y sur del país fueron objetivo, con tres misiles y 25 drones derribados, informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Este fue el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes, con alertas aéreas sonando 41 veces en la capital durante agosto. El ejército informó sobre la frustrada ataque de drones a Kyiv el día anterior.

07:52 Actualización Militar: Ucrania Rechaza Ataque con Misiles de Rusia a Kyiv - Sin Daños Reportados

Las fuerzas rusas intentaron otro ataque con misiles a Kyiv desde el norte esta mañana, según la actualización de Telegram del ayuntamiento militar de Kyiv. Los hallazgos preliminares sugieren que el adversario apuntó al corazón de Kyiv desde el norte, probablemente utilizando misiles balísticos similares al Iskander. Este fue el quinto ataque con misiles a la capital ucraniana en octubre. Los misiles supuestamente fueron neutralizados por las fuerzas de defensa aérea de la ciudad en la periferia. Hasta ahora, no se han reportado daños ni víctimas en Kyiv.

07:38 Desarrollos en Belarus: Lukashenko Envía Más Tropas y Aviones a la Frontera con Ucrania

Según el mayor general Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, según reportó el "Kyiv Independent", Belarus ha reforzado sus tropas y aviones de defensa aérea en su frontera con Ucrania. Este anuncio se produce poco después de que el presidente Lukashenko afirmara que había enviado un tercio del ejército del país a la frontera durante el verano. Lukashenko atribuyó el aumento militar en la frontera a una mala comunicación entre Belarus y Ucrania. En un discurso televisado nacional, Lukyanovich confirmó que las fuerzas militares de Belarus habían desplegado aviones, misiles tierra-aire y unidades radio-técnicas en la frontera. Ucrania aún no ha reconocido las afirmaciones de Lukyanovich sobre el envío de más tropas y equipo militar de Belarus a la frontera. La servicio de frontera de Ucrania declaró hace más de una semana que no había señales de aumento militar en la frontera de Belarus, a pesar de las instrucciones de Lukashenko.

07:24 ISW: Rusia Refuerza Tropas en la Óblast de Kursk

10:54 Zelenskyy: Segunda Cumbre de la Paz en Ucrania Debe Celebrarse Antes de que Finalice el Año

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, instó a los diplomáticos de su país a asegurar que la segunda cumbre de la paz en Ucrania tenga lugar antes del final del año durante una reunión con los jefes de las misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania. Hablando sobre "Diplomacia de Guerra: Resistencia, Armas, Victoria", Zelenskyy declaró: "En mi opinión, la primera cumbre fue un gran éxito para Ucrania. Agradezco a todos los que contribuyeron a hacerlo realidad. Ahora estamos preparando la segunda cumbre y debemos asegurarnos de que tenga lugar este año. Todos los esfuerzos deben centrarse en ampliar el círculo de apoyo al comunicado de la primera cumbre".

10:22 Ucrania: Rusia Reanuda el Bombardeo Aéreo sobre Kyiv

Rusia continúa su bombardeo nocturno sobre Kyiv, según fuentes ucranianas. Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania estuvieron ocupadas al amanecer para contrarrestar un nuevo ataque aéreo ruso sobre Kyiv, según la administración militar de la ciudad en Telegram. Los testigos informaron haber oído explosiones que sonaban como sistemas de defensa aérea siendo activados.

09:11 Kyiv Sufre Múltiples Ataques con Drones Lejos del Frente

Durante la noche, varias regiones ucranianas lejos del frente, incluyendo Sumy, Poltava, Kherson y Mykolaiv, así como los alrededores de la capital Kyiv, fueron atacadas por drones, según la defensa aérea. Hasta el momento, no se ha informado de daños.

06:23 EE. UU. Garantiza el Apoyo a Kyiv - Discusión sobre la Ofensiva de Kursk

A pesar de la contraofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk, Estados Unidos reafirma su compromiso de apoyar a Kyiv. Un portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos confirmó que el presidente Joe Biden ha reiterado en repetidas ocasiones el apoyo inquebrantable de la nación a Ucrania y su determinación de estar al lado de Kyiv mientras sea necesario. Estados Unidos continuará priorizando la prestación de ayuda militar a Kyiv. Durante una llamada, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, aseguró a su homólogo ucraniano, Rustem Umerow, del apoyo continuo de Estados Unidos, según el portavoz. Austin obtuvo información sobre los objetivos de Ucrania con su contraofensiva durante su conversación.

05:07 Alemania Envía otro Sistema de Defensa Aérea Iris-T

Alemania ha entregado otro paquete completo de armas a Ucrania. El último envío incluye, entre otros artículos, un tercer sistema de defensa aérea Iris-T, así como miles de proyectiles de artillería, drones, un vehículo de recuperación blindado Bergepanzer 2 y cientos de rifles, junto con la munición adecuada.

04:20 Zelenskyy: Ofensiva de Kursk Yield la Mayor Captura de Soldados Rusos

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, describió la ofensiva en la región de Kursk como la mayor captura de soldados rusos desde el inicio del conflicto. Hablando con los diplomáticos ucranianos, dijo que estos prisioneros de guerra serían intercambiados eventualmente por ucranianos cautivos. Los datos sugieren que Rusia ha tomado más prisioneros ucranianos que al revés.

22:21 Comandante Checheno: Caídos en Kursk van al Cielo

Apti Alaudinov, comandante del Regimiento Checheno Achmat que lucha contra Rusia, supuestamente instó a los conscriptos rusos a unirse al frente en Kursk, según informes periodísticos. En un mensaje de video, Alaudinov animó a los soldados rusos a dirigirse a la región de Kursk, diciendo que aquellos que mueran allí irán al cielo.

22:18 Zelenskyy: Incursión Ucraniana Hace Irrelevantes las Líneas Rojas de Rusia

Según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, informado en "Pravda", la incursión ucraniana en territorio ruso se consideraba improbable y se mantenía en secreto. Hace poco, numerosos países predijeron que esta incursión cruzaría la línea roja más crítica de Rusia. Sin embargo, Zelenskyy declaró que la importancia de las líneas rojas de Rusia se desintegró cerca de Sushcha.

22:08 Lituania Inicia la Construcción de la Base Militar Alemana

Lituania ha comenzado la construcción de una base de apoyo militar para soldados alemanes. Una vez finalizada a finales de 2027, el sitio alojará a unos 4.000 soldados alemanes. Esto marcará la primera deployment permanente de la Bundeswehr en el extranjero desde la Segunda Guerra Mundial, ya que Alemania decidió desplegar tropas en el estado miembro de la OTAN y la UE que limita con Rusia en 2022. Las estimaciones sitúan los costos de construcción por encima de un billón de euros, según el ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis.

22:00 Pavel Considera la Adscripción de Ucrania a la OTAN con Territorio Ocupado

El presidente checo, Petr Pavel, visualiza a Ucrania uniéndose a la OTAN incluso con partes de su territorio bajo ocupación. Pavel cree que Ucrania podría negociar la paz con Rusia en el futuro previsible, lo que podría llevar a Rusia a mantener el control de territorio ucraniano durante un período prolongado, sin necesidad de que las naciones democráticas acepten estos cambios fronterizos. Esta frontera temporal podría abrir entonces las puertas a que Ucrania ingrese a la OTAN en el territorio que supervisa en ese momento, según Pavel. Alemania logró su adscripción a la OTAN mientras seguía siendo parcialmente ocupada por la Unión Soviética en 1955.

20:57 Tropas ucranianas se acercan a puente ruso a 12 kilómetrosLas fuerzas ucranianas han tomado el control de la ciudad de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, según observadores de la guerra. Esta ubicación las sitúa aproximadamente a 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seym, actualmente el único medio de los rusos para obtener suministros o retirarse.

20:36 Administración de Pokrovsk mantiene la esperanzaLa administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk mantiene una sensación de incertidumbre mientras los soldados rusos avanzan: "Están cercando los límites de Pokrovsk. Está a la vista", declaró el jefe del departamento de información en una entrevista con el "Washington Post". "Quizás la situación allí evolucionará de alguna manera - esperamos que el enemigo detenga su avance en los límites de Pokrovsk y nuestras tropas los repelan", dijo. Si la ciudad cae, sería la mayor área poblada capturada por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

Sigue las actualizaciones anteriores aquí.

Después de que la Unión Europea prometió su apoyo a Ucrania con ayuda financiera sustancial, la Unión Europea está monitoreando de cerca la situación en Kursk, ya que se informa que los soldados rusos están fortaleciendo sus posiciones allí.

En respuesta al avance de Ucrania en Kursk, la Unión Europea está evaluando sus relaciones estratégicas con Rusia, ya que la región se ha convertido en un punto caliente de tensión entre las dos naciones.

Lea también: