A las 22:07, Ucrania inicia un ataque a la base de Kursk

19:43 Se celebra la primera reunión posterior a la Cumbre de la Paz en SuizaDespués de la cumbre de la paz en Suiza en junio, se llevó a cabo la primera reunión posterior, según informó Ucrania. Asistieron representantes de más de 40 naciones y organizaciones que participaron en una sesión virtual. Se han sugerido reuniones adicionales para grupos de trabajo en el futuro.

19:08 Habeck espera más oportunidades laborales para refugiados ucranianos en AlemaniaEl ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, expresó su optimismo de que más refugiados ucranianos en el país encontrarán empleo. Aunque obstáculos como problemas familiares, preocupaciones de salud, trauma de guerra y responsabilidades de cuidado de niños pueden dificultar el trabajo, Habeck cree que es beneficioso para todos involucrados -los individuos, su integración y el sistema social- que busquen empleo. Habeck criticó la postura controvertida del ministro presidente de Brandeburgo y político del SPD, Dietmar Woidke, regarding the allowance for Ukrainian refugees, attributing it to rough election campaigns in eastern Germany that have not been thoroughly thought out.

18:28 Las fuerzas armadas ucranianas declaran una contraofensiva en la región de Járkov: Avance de casi dos kilómetrosLas fuerzas ucranianas anunciaron un avance en la región de Járkov, con tropas avanzando casi dos kilómetros en la zona del frente, según la 3.ª Brigada de Asalto Independiente de las fuerzas terrestres ucranianas. El objetivo principal de esta operación fue debilitar el potencial ofensivo del 20.º Ejército de la Federación Rusa, un objetivo que se informó haber logrado. Sin embargo, esto no puede ser verificado de forma independiente. La brigada también informó que el lado ruso sufrió pérdidas de 300 soldados en los últimos cuatro días y destrucción o daños significativos en equipos y armas. La escala del contraataque informado sigue sin claridad.

18:00 Interferencia supuestamente rusa en la televisión por parte de la inteligencia ucranianaLa inteligencia ucraniana (HUR) se ha atribuido el éxito en la interrupción de varias emisiones de televisión rusa y su reemplazo con un video sobre la guerra en Ucrania. Una fuente de la inteligencia ucraniana le dijo al periódico "Kyiv Post" y a la agencia de noticias RBC Ucrania que "HUR ha 'hackeado' la televisión rusa y ha mostrado la realidad de la guerra [a la población]". El video controvertido se emitió tres veces durante el horario estelar del día anterior, afectando canales como Pervouralsk, Evraziya 360 y Pervyj Kanal TV. Como resultado, se informó que nueve canales tuvieron que detener temporalmente su programación.

19:16 Reducción en las tropas terrestres rusas en Kaliningrado, según se percibe por el comandante lituanoEl exclave ruso de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y Lituania en el mar Báltico, ha visto aparentemente una disminución en el número de tropas terrestres estacionadas allí. El comandante de las fuerzas armadas lituanas, Raimundas Vaikšnoras, sugiere que esta disminución se debe a la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk. Cuando comenzó el conflicto contra Ucrania, se trasladó una cantidad significativa de equipos y personal desde Kaliningrado, según el comandante. Si bien los soldados han regresado después de la rotación, ahora se está observando una reducción entre las tropas terrestres.

18:40 Comentario controvertido de Lukashenko desata protestas en ArmeniaLos comentarios controvertidos del líder bielorruso Alexander Lukashenko sobre Armenia han provocado protestas. Manifestantes en Ereván, la capital de Armenia, lanzaron huevos a la embajada bielorrusa y exigieron la removal del embajador, según informó los medios ucranianos. En una entrevista en la televisión estatal rusa, Lukashenko criticó la postura prooccidental de Armenia, diciendo: "¿Quién necesita a los armenios? Nadie. Que desarrollen su economía y se apoyen en sus propios recursos. ¿Qué es Francia? ¿Quién es Macron? Mañana, cuando Macron se vaya, todos olvidarán a los armenios". Las tensiones entre Armenia y su aliado de largo plazo, Rusia, han aumentado desde que Azerbaiyán tomó el control de la región de Nagorno-Karabaj en septiembre, poniendo fin a casi tres décadas de gobierno separatista armenio.

18:03 Dos muertos en la región de Sumy después de un ataque con bombas planeadorasUn ataque con dos bombas planeadoras rusas en la región de Sumy, que limita con la región rusa de Kursk, ha causado dos fallecidos, según informó la oficina del fiscal ucraniano. Las bombas rusas atacaron componentes de la infraestructura. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy recently visitó Sumy y dijo que había habido una disminución en los ataques en la región desde la captura de partes de Kursk.

17:28 Ataque ucraniano supuestamente incendia un tanquero en el puerto ruso de KavkazSegún las autoridades locales, un barco que transportaba tanques de combustible está en llamas en el puerto ruso de Kavkaz, ubicado en la región de Krasnodar este de Crimea. Esto sigue a un supuesto ataque ucraniano y varios medios rusos han publicado imágenes y videos del incidente. El ejército ucraniano comparte dicho contenido en las redes sociales, enviando el mensaje "Neptuno visita el puerto de Kavkaz" en su canal de Telegram. Reclamaciones no verificadas de canales de Telegram rusos sugieren que el barco fue golpeado por un misil ucraniano del tipo Neptune; sin embargo, el alcance declarado de esta arma es de 300 kilómetros y la línea del frente está más lejos. Moscú depende del puerto para suministrar a sus fuerzas en su conflicto contra Ucrania.

Actualización a las 18:39: Según el centro de crisis de la región de Krasnodar, el barco reportedly ha sunk debido al fuego. Se dijo que a bordo había 30 tanques de combustible. Lee más aquí.

16:12 Ucrania niega intento de ataque nuclear; Rusia podría staging "provocación nuclear"

La administración ucraniana ha desmentido las afirmaciones del presidente ruso Vladimir Putin de que las tropas ucranianas habían intentado un ataque contra la central nuclear de Kursk la noche anterior, calificándolo de "una completa falsedad". Andrii Kovalenko, jefe del departamento para contrarrestar la desinformación en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, sospecha que Rusia podría estar planeando una "provocación nuclear", stating que "la amenaza de una provocación nuclear por parte de Rusia es real dada la implicación de Putin".

15:46 Almacenamiento de gas de la UE alcanza el 90% de capacidad

Las instalaciones de almacenamiento de gas en la Unión Europea han alcanzado una capacidad del 90% temprano, según la Comisión Europea. La comisión ha declarado que la UE está "preparada para el invierno próximo", ya que los 27 miembros de la UE acordaron que las instalaciones de almacenamiento de gas deben estar llenas al 90% de capacidad para el 1 de noviembre, dos meses antes de lo previsto. Sin embargo, los niveles de almacenamiento de gas varían entre los países, con España manteniendo una capacidad completa del 100%, mientras que Letonia mantiene aproximadamente el 69%. La UE busca reducir su dependencia del gas natural ruso e incrementar las importaciones desde EE. UU. y Noruega.

15:21 Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la planta nuclear rusa

El presidente ruso Vladimir Putin ha implicado a Ucrania en un intento de atacar la central nuclear de Kursk, stating "El adversario intentó atacar la planta nuclear anoche", sin presentar ninguna prueba. También informó que se había notificado a la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Previamente, la OIEA había expresado sus preocupaciones sobre los peligros de los combates cerca de la planta y había instado a "todas las partes a ejercer la máxima precaución".

14:50 Jefe de la OIEA anuncia visita a la planta nuclear de Kursk

Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha anunciado que visitará la central nuclear de Kursk en Rusia la próxima semana. Un representante de la OIEA confirmó la visita, que está programada para la próxima semana. El ejército ucraniano lanzó una ofensiva rápida y a gran escala en la región occidental rusa de Kursk a principios de agosto, lo que llevó a la empresa estatal de energía nuclear rusa Rosatom a advertir sobre una posible amenaza a la CPN, ubicada a unos 100 kilómetros de la frontera ucraniana.

14:21 Rusia: 115,000 personas evacuadas de regiones en riesgo

Alrededor de 115,000 personas han sido evacuadas de las regiones rusas en riesgo adjacentes a Ucrania, según el viceprimer ministro ruso, Denis Manturow. Se está evaluando el daño acumulado a la agricultura e industria en las áreas afectadas, según Manturow, durante una reunión con el presidente ruso Vladimir Putin y otros altos funcionarios administrativos. "He convocado esta reunión para discutir los actuales desarrollos en las regiones fronterizas de Rusia", dijo Putin para iniciar la reunión.

14:00 Tusk: India podría mediar en la guerra de Ucrania

El primer ministro polaco Donald Tusk apoya el posible papel mediador de India en el conflicto de Ucrania. "Me alegra que el primer ministro haya reafirmado su disposición a involucrarse personalmente para lograr una resolución pacífica, justa y rápida del conflicto", afirmó Tusk después de maintenance con su homólogo indio, Narendra Modi. Los esfuerzos de mediación de Modi son significativos dado su próximo viaje a Kyiv para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. India mantiene la neutralidad en relación con la invasión rusa y se abstiene de apoyar las sanciones occidentales contra Moscú. Leer más aquí.

13:40 "Actualmente no parece una 'limitada' incursión de Kursk"

El canciller alemán Olaf Scholz presume que el progreso ucraniano en Rusia será "un movimiento espacial y temporalmente contenido". Sin embargo, no hay evidencia actual que sugiera esto, según la corresponsal de ntv Nadja Kriewald. Por el contrario, ella reporta.

13:20 Varios aviones militares rusos destruidos en ataques a Sawaslejka

Los ataques ucranianos a la base aérea de Sawaslejka habrían resultado en la destrucción de varios aviones rusos, según informes del broadcaster público ucraniano Suspilne, citando fuentes de inteligencia. En un ataque del 16 de agosto, se dice que un interceptor supersónico MiG-31K y dos aviones de carga estratégicos Il-76 fueron destruidos, mientras que unos cinco aviones MiG-31K/I habrían resultado dañados. También se atacó un depósito de combustible y lubricantes en un ataque del 13 de agosto, lo que aumentó el daño a varios aviones MiG-31K/I más.

13:06 Agencia de seguridad rusa investiga a periodistas de CNN

La agencia de seguridad interna rusa FSB ha iniciado investigaciones criminales contra periodistas extranjeros, específicamente un reportero de CNN y dos periodistas ucranianas, en la región rusa de Kursk. Las investigaciones son debido a su reportaje en la ciudad ucraniana controlada de Sudscha, donde supuestamente fueron sorprendidos cruzando la frontera estatal ilegalmente. Filmaron footage en el área, lo que llevó a estas acusaciones. La FSB ha anunciado planes para emitir órdenes de arresto internacionales. Si son encontrados culpables, los periodistas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión en Rusia. Es notable que el periodista estadounidense Evan Gershkovich Recently fue liberado de un campo de trabajo después de ser sentenciado a 16 años por supuesta espionaje. Más detalles aquí.

12:34 Zelensky Visita la Región Fronteriza, Reabastece el "Fondo de Intercambio"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la región fronteriza de Sumy en el noreste de Ucrania. Las tropas ucranianas habían avanzado en Rusia más de dos semanas antes de esta visita. Informó que otro lugar en la región de Kursk había sido capturado, reabasteciendo el "fondo de intercambio". El término se refiere a la captura de soldados rusos, que podrían ser intercambiados por soldados ucranianos actualmente retenidos en captivity. Zelensky enfatizó que los ataques en Sumy y el número de muertes civiles habían disminuido desde la ofensiva de Kursk. Compartió un video con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Olexander Syrskyj, quien lo actualizó sobre los refuerzos de tropas en el este de Ucrania, donde Rusia continúa avanzando.

12:06 Actividad Potencial de Espionaje: Avistamientos de Drones en Brunsbüttel

Se informan de la presencia de drones rusos sobre el parque industrial de Schleswig-Holstein. Se han registrado múltiples avistamientos de drones, incluidos vuelos cerca de la central nuclear desactivada y el terminal de GNL en Brunsbüttel, lo cual viola la zona de prohibición de vuelos. La fiscalía pública de Flensburg investiga por presuntos delitos de espionaje con intención de sabotear. Las agencias de aplicación de la ley en la región han informado supuestamente de un objeto sospechoso, presumiblemente un drone militar. El periódico "Bild" también alega que los drones están relacionados con agentes rusos, quienes podrían haberlos lanzado desde barcos civiles en el Mar del Norte. Más información aquí.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv Advierte sobre Ataques Aéreos

La Embajada de EE. UU. en Kyiv emitió una advertencia de peligro elevado debido a la posibilidad de ataques aéreos en los próximos días, a medida que se acerca el Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto. Este anuncio se produce después de que la página web de la embajada informara sobre la amenaza de Rusia de atacar Ucrania con drones y misiles. La aniversario de la independencia de Ucrania del Imperio soviético es de gran importancia para los ucranianos desde el inicio de la guerra hace dos años y medio. Recientemente, soldados ucranianos entraron inesperadamente en territorio ruso en la región fronteriza de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin calificó esta acción como una provocación y amenazó con una retaliación adecuada.

11:13 Base Militar en Volgograd Sufre Incendio

Hubo un incendio en una base militar en Marinovka, en la región sureña rusa de Volgograd. Los residentes informaron haber oído explosiones. Las autoridades rusas afirman que el incendio fue causado por un ataque con drone ucraniano y no se informaron víctimas.

10:41 Rusia Construye Refugios Preconstruidos en Kursk

La región fronteriza rusa de Kursk está construyendo refugios de concreto para civiles. El gobernador regional Alexei Smirnov anunció que se instalarán refugios prefabricados en lugares concurridos como paradas de autobús, compartiendo una foto de un camión que entrega un bloque de refugio. Se están construyendo refugios en otros dos lugares, incluidos Kursk, donde se encuentra la central nuclear de Kursk NPP. Rusia sospecha que Ucrania planea atacar la instalación, lo cual Ucrania niega.

10:10 Ucrania Presenta Avance en la Región de Kursk

Ucrania informó sobre más de 40 ataques de tropas rusas cerca de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron repelidos. Zelensky prometió reforzar las tropas en el área. Mientras tanto, el avance en la región de Kursk continúa.

09:42 Rusia Dice que Derribó Drones en Varios Lugares

Las autoridades rusas afirman que interceptaron ataques ucranianos en la parte occidental del país. En la región de Volgograd, la mayoría de los drones supuestamente fueron destruidos cerca de Marinovka (mencionado anteriormente a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, se informes que dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa. En la región de Rostov más al sur, se dice que se repelieron cinco ataques de drones. También se informes que se derribaron drones en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Uso de Armas de Largo Alcance contra Objetivos Rusos: Kyiv Busca Aprobación de EE. UU.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, mantiene discusiones en Kyiv con una delegación bipartidista del Congreso de EE. UU. Según la información del ministerio de Kyiv, el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discuten con Umerov la situación en el frente y la postura de Estados Unidos sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. "Enfaticé la importancia de obtener el consentimiento inmediato de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos rusos", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos tranquilos".

08:36 Actor de Star Wars Inicia Recopilación de Fondos

El actor estadounidense Mark Hamill, conocido por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots desminadores de Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, planean rec

08:01 El Kremlin parece estar preparando a los rusos para una 'nueva realidad'El asalto ucraniano a Kursk plantea desafíos para la propaganda de Moscú. Según un interlocutor cercano al Kremlin que habló con el portal ruso independiente Meduza, con sede en Riga, "Pero incluso la penetración en territorio ruso y el control sobre pueblos es un evento nuevo y profundamente desagradable". Para calmar la creciente ansiedad, el Kremlin está intentando preparar a los rusos para la vida en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es: "El enemigo ha entrado efectivamente en territorio ruso, será derrotado - pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben ser pacientes". Mientras tanto, se anima a los residentes a "convertir la negatividad y el shock en una dirección positiva" - es decir, contribuyendo con suministros de ayuda a la región de Kursk. Todos los funcionarios entrevistados por Meduza están de acuerdo en que la lucha en la región de Kursk podría continuar durante varios meses. Un interlocutor cercano al gobierno especifica que esta estimación es "bastante optimista - si todo sale bien."

07:30 Gobernador ruso confirma incendio en una instalación militarLas autoridades rusas confirman informes de un incendio en una instalación militar en la región sureña de Volgogrado tras un ataque con drone ucraniano. El gobernador regional Andrei Bocharov reporta a través de Telegram que el drone impactó en la instalación. No se reportaron bajas. Bocharov no especifica qué instalación militar fue objetivo. Sin embargo, indica que el pueblo de Marinovka fue atacado, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Antiguo Consejero de Seguridad: Putin tenía una influencia hipnótica en TrumpSegún el antiguo Consejero de Seguridad de EE. UU. y General Herbert Raymond McMaster, el presidente ruso Vladimir Putin manipuló con éxito al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se detalla en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según reporta "The Guardian." "Putin, un ruthless ex agente del KGB, utilizó el ego y las inseguridades de Trump para halagarlo", describe McMaster. Putin llamó a Trump "una persona extraordinaria, talentosa, más allá de cualquier duda", ejerciendo así una influencia casi hipnótica en él. McMaster, quien sirvió como consejero de seguridad de Trump durante aproximadamente un año, había advertido a Trump sobre Putin en ese momento: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo." Suggestió que Putin estaba confiado en que podía "jugar" con Trump y lograr una relajación de las sanciones y una retirada barata de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Reportes de un incendio en una base aérea rusa en VolgogradoSe informaron explosiones en la ciudad rusa de Kalach en el Don en la región de Volgogrado durante la noche, según varios canales de Telegram rusos. Se cree que son el resultado de un ataque con drone. Se desató un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado está aproximadamente a 900 kilómetros al sureste de Moscú. Se especula que la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach en el Don, fue el objetivo. Testigos en la zona reportaron haber escuchado de seis a diez explosiones fuertes, acompañadas del característico sonido de drones, según se reportó en Telegram.

04:27 Militares ucranianos hablan sobre ataques con drones en RusiaEl servicio de inteligencia militar ucraniano, HUR, ha hablado sobre los objetivos de los ataques con drones que ocurrieron en Rusia durante la noche. Estos ataques fueron dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov, y un centro de comunicaciones por radio. El jefe de HUR, Kyrylo Budanov, compartió esta información en el sitio militar "The War Zone." Se informaron aproximadamente 50 drones involucrados. Se está evaluando el nivel de daños. Las autoridades rusas informaron por la mañana que habían derribado 45 drones dentro del territorio ruso.

03:09 Elecciones en Rusia: chalecos antibalas y cascos para ayudantes electorales en KurskEn la región electoral caliente de Kursk, Rusia, los ayudantes electorales serán equipados con chalecos antibalas y cascos por el gobierno antes de las elecciones regionales anticipadas. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en diferentes partes del país para votantes que han abandonado la región, según la jefa de la comisión electoral regional, Tatjana Malachowa. La región está actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales se llevarán a cabo en varias regiones rusas del 6 al 8 de septiembre. La comisión electoral central de Rusia aprobó la votación anticipada para los ciudadanos en áreas fronterizas, incluyendo Kursk, Belgorod y Bryansk.

01:34 Fico presionado en las vistas de la política exterior de las democracias occidentalesEl primer ministro eslovaco, Robert Fico, menciona la sensación de estar presionado en sus vistas de política exterior por las democracias occidentales. Los disidentes en estos asuntos enfrentan presión arbit

23:09 Rusia: Incursión ucraniana en Bryansk frustradaRusia afirma haber frustrado una incursión de "saboteadores" ucranianos en la región fronteriza de Bryansk, adyacente a Kursk. Según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en su mensaje de Telegram, el equipo de reconocimiento-sabotaje ucraniano fue detenido por fuerzas de los servicios de seguridad del FSB ruso y el ejército ruso. El enemigo fue atacado con fuego, agrega el mensaje. La situación está bajo control, según Bogomaz.

22:15 Zelensky espera la pronta liberación de la ayuda de mil millones de dólares prometidaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera la rápida liberación de la ayuda de mil millones de dólares prometida por el Occidente, procedente de los ingresos derivados de los activos estatales rusos congelados. Si bien se han hecho muchas afirmaciones políticas por parte de los aliados de Kiev, Zelensky espera más acciones y señala que Ucrania necesita un mecanismo práctico. Ucrania depende de los ingresos de los activos rusos congelados para hacer frente a la agresión rusa. Las discusiones sobre la asignación de estos fondos llevan tiempo y se necesitan decisiones urgentes, según Zelensky. Los países del G7 acordaron un nuevo plan de ayuda financiera para Kiev durante su cumbre en junio. Se propone un préstamo generoso de 50.000 millones de dólares, asegurado por los intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia las relaciones comerciales más cercanas con ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin elogia los avances en la colaboración con China. "Nuestras relaciones comerciales están prosperando (...). La atención que ambos gobiernos dedican a las relaciones comerciales está dando sus frutos", dice Putin en una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y proyectos a gran escala en esferas económicas y humanitarias", agrega Putin. Li dice, según el Kremlin, que las relaciones chino-rusas están en su nivel más alto. La asociación estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China es un importante socio comercial como resultado de las sanciones occidentales.

21:20 Rechazada la apelación de Bulgakov: el ex viceministro de Defensa ruso permanecerá bajo custodiaEl ex viceministro de Defensa ruso Dmitri Bulgakov permanecerá bajo custodia tras el rechazo de su solicitud de liberación bajo arresto domiciliario estricto y su apelación contra la detención. Según la agencia de noticias rusa TASS, un tribunal de Moscú también ordenó la detención de dos presuntos cómplices de Bulgakov. Su empresa supuestamente recibió nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que resultó en daños estimados en alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500.000 euros).

9:00 PM Ucrania refuerza sus fuerzas en la zona de PokrovskSegún el comunicado del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Ucrania está fortaleciendo su presencia militar en la región disputada de Pokrovsk, ubicada hacia el este del país. Zelenskyy compartió en una transmisión televisiva que están al tanto de las estrategias de las fuerzas rusas en la zona. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas también están progresando en el área rusa de Kursk, según la actualización de Zelenskyy. No revela más información.

8:21 PM Amenaza de desalojo para numerosos ucranianos en refugios húngaros después del decretoDespués de la implementación de un decreto húngaro que retira la protección general para los refugiados ucranianos, numerosos ucranianos en Hungría corren el riesgo de perder sus refugios. La organización de ayuda a migrantes informó que los refugios privados para refugiados ya han comenzado a desalojar a ucranianos. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes procedentes de la región occidental ucraniana de Transcarpatia con una significativa minoría húngara, deben abandonar una casa de huéspedes bajo supervisión policial.

