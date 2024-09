A las 22:06, el presidente Selenskyy despide a otro funcionario de alto rango

El presidente Volodymyr Zelensky remueve al subjefe de su oficina, Rostyslav Shurma. Esto se menciona en un decreto publicado en su sitio web oficial. Además, el presidente del Parlamento anuncia la renuncia de Olha Stefanishyna, quien sirvió como viceprimera ministra y ministra para la integración europea en Ucrania. Previamente, varios otros ministros ya habían presentado sus renuncias. El presidente Zelensky menciona que se están realizando cambios para fortalecer el gobierno. "El otoño será crucial. Nuestras instituciones gubernamentales deben estar estructuradas para que Ucrania pueda lograr todos sus objetivos necesarios."

21:42 reportero de ntv en Poltava: "Los residentes describen una situación muy alarmante"Ukraine reporta uno de los ataques aéreos más intensos durante el conflicto. Decenas de personas fallecen, cientos resultan heridos. La reportera de ntv Kavita Sharma se encuentra en el lugar y reporta sobre una "atmósfera altamente volátil" y cómo los residentes experimentaron el asalto con cohetes.

21:25 Ucrania culpa a Rusia por ejecutar a soldados capturadosLa Oficina del Fiscal General de Ucrania acusa a soldados rusos de ejecutar a prisioneros de guerra capturados. Se han iniciado investigaciones sobre el tiroteo de tres ucranianos en el área de Torez en Donetsk, informó la oficina en su canal de Telegram. Según la información disponible, los ucranianos salieron de un búnker con las manos en alto. "Los ocupantes los obligaron a tumbarse boca abajo y los mataron instantly en la espalda", informó la oficina, citando videos de internet que circulan en la zona.

20:50 Trump asegura tener un plan garantizado para poner fin a la guerra de UcraniaEl candidato presidencial republicano Donald Trump asegura tener un plan listo para "garantizar" el fin de la guerra de Ucrania. Sin embargo, solo lo revelará si gana las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, dice el derecho populista de 78 años en una entrevista con el podcaster Lex Fridman. "Si gano, llegaré a un acuerdo como presidente electo, garantizado", dice Trump. "Este conflicto nunca debería haber ocurrido". Tiene un "plan muy desafiante" sobre cómo Ucrania y Rusia podrían poner fin a su conflicto, "y tengo una idea - perhaps no un plan, pero una idea - para tratar con China". Pero no puede revelar estos planes ahora, "porque si comparto estos planes con usted, no podré llevarlos a cabo, serán infructuosos". Trump, quien ha elogiado en múltiples ocasiones al presidente ruso Vladimir Putin, ha asegurado en el pasado que podría poner fin a la guerra de Ucrania "en 24 horas" -sin explicar nunca cómo lo lograría.

20:35 Polonia se prepara para aumentar los gastos militaresPolonia anuncia nuevos acuerdos militares por miles de millones de euros. El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dice que el gobierno polaco firmará contratos por casi dos mil millones de zlotys (alrededor de 470 millones de euros). El miércoles anunció la firma de un "contrato masivo por casi 1.100 millones de zlotys con una empresa española" para sistemas de vigilancia de aeropuertos. No se proporcionaron detalles. El martes se firmaron tres contratos más de logística y comunicaciones militares. Polonia ha aumentado significativamente su gasto militar desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

20:01 La planta nuclear de Zaporizhzhia "de nuevo cerca del corte de energía"El jefe de la IAEA, Rafael Grossi, advierte sobre un desastre en la planta nuclear ucraniana de Zaporizhzhia. La situación sigue siendo bastante precaria después de nuevos combates en la región, dice antes de partir hacia la planta, que ha estado bajo control ruso desde el inicio del conflicto. "La planta está de nuevo cerca de un corte de energía. Temíamos que esto sucediera. Un corte de energía significa sin energía, sin enfriamiento. Sin enfriamiento, entonces perhaps un desastre". Según el operador de la red eléctrica ucraniana Enerhoatom, los ataques rusos del lunes dañaron el suministro de energía de la planta. Si otra línea de energía se daña, crearía una situación peligrosa.

19:27 Ataque ruso en Poltava mata a personal militarUn ataque con misiles rusos a una instalación militar en la ciudad ucraniana central de Poltava mata a soldados, según las fuerzas terrestres de Ucrania. Se ha iniciado una investigación para determinar si se tomaron suficientes precauciones para proteger a los soldados y se aplicarán refuerzos para asegurar las instalaciones militares. El ataque a Poltava causó al menos 50 muertos y 271 heridos, lo que lo convierte en el ataque más mortífero por parte de Rusia a objetivos ucranianos este año.

19:03 El Kremlin intensifica la propaganda escolarLos expertos predicen un aumento significativo de la indotrinación estatal de los niños a medida que comienza el nuevo año escolar en Rusia. La proporción de tiempo dedicada a promover las vistas del Kremlin podría más que duplicarse este año a alrededor de 1.300 horas, según la plataforma de periodistas opositores rusos "Agentstvo". El líder del Kremlin, Vladimir Putin, ha instado repetidamente a las escuelas a educar a los niños para que sean patriotas lo antes posible e intensivamente. No se fomenta el pensamiento crítico. "Agentstvo" ha calculado las horas de enseñanza dedicadas a promover la postura del Kremlin en diversos temas, desde la historia hasta el conflicto de Ucrania y los valores familiares y sociales conservadores. La cantidad de estas horas en el plan de estudios puede variar por grado, pero más de 1.300 de las 11.000 horas escolares pueden utilizarse para propaganda, escribió la plataforma.

18:14 El CEO de Ukrenergo es destituido por el consejo de supervisiónEl director de la operadora de la red eléctrica de Ucrania, Ukrenergo, ha sido destituido. El consejo de administración de la empresa estatal, liderado por Volodymyr Kudryzkyj, tomó la decisión durante una reunión el lunes, según se anunció en Facebook. Se alega que no tomó medidas para proteger la red eléctrica ucraniana de los ataques rusos. Kudryzkyj niega estas acusaciones, asegurando que ha implementado medidas de protección. Acusa a enemigos de lanzar una campaña de desprestigio contra la empresa con el objetivo de tomar el control de Ukrenergo. Kudryzkyj no revela a ninguna persona específica.

17:39 Varios miembros del gabinete abandonan la administración de ZelenskyPersonalidades clave del gobierno ucraniano han renunciado. Entre ellos se encuentra Olexander Kamyshin, Ministro de Industrias Estratégicas, responsable de la producción de armas nacionales durante el conflicto con Rusia. Kamyshin ha anunciado su intención de permanecer en el sector de la defensa, aunque en un nuevo papel. Además, Denys Maliuska, Ministro de Justicia, y Ruslan Strilets, Ministro del Medio Ambiente, también han renunciado.

17:18 Muertos y heridos en Poltava tras el ataque rusoUn ataque con misiles rusos impacta en la región de Poltava. Los primeros informes indican que al menos 47 personas han perdido la vida. Dos misiles impactaron en un edificio en Poltava que era utilizado por el instituto de comunicaciones militares, según el presidente Volodymyr Zelensky en Telegram. Más de 200 personas resultaron heridas.

17:04 Scholz se reúne con el crítico del Kremlin Kara-Murza, liberado de la cárcelEl canciller alemán Olaf Scholz recibió a Vladimir Kara-Murza, un crítico del Kremlin que recently ha sido liberado de la cárcel en Rusia, en Berlín. "Estoy profundamente impresionado por la determinación de Vladimir Kara-Murza de defender un futuro democrático para Rusia", expresó Scholz en la plataforma X. "Logramos su liberación a través de un canje de prisioneros en agosto y hoy tuvimos la oportunidad de Maintenance una larga conversación". Kara-Murza es uno de más de 20 prisoners que fueron liberados temprano en agosto como parte de un canje de prisoners extraordinario entre Rusia y varias naciones occidentales.

16:16 Rusia fortalece defensas para el puente de Kerch, sugiere la inteligencia británicaLa inteligencia británica indica que Rusia puede estar preparándose para otro ataque al puente de Kerch, que conecta Rusia con Crimea ocupada. Rusia ha erigido barreras utilizando barcazas flotantes y sumergidas, ha colocado minas en el mar, ha instalado generadores de humo para ocultar el puente y ha reforzado sus sistemas de defensa aérea. Además, se está construyendo una estructura junto al puente que podría ser un puente adicional de un solo carril o una barrera para resistir el impacto de los drones marinos ucranianos.

15:52 Las fuerzas ucranianas presentan un nuevo vehículo de combate de infantería, el KhorunzhyiEl Ministerio de Defensa de Ucrania ha presentado un nuevo vehículo de combate de infantería (VCI) para sus fuerzas. El Khorunzhyi, o "Portaestandarte", es un rango militar de los ejércitos cosacos con un nombre similar. Este VCI ha estado en desarrollo durante algún tiempo y se encontró un prototipo en la línea del frente en febrero del año pasado. Este anuncio se espera que lleve a muchas más despliegues, proporcionando refuerzos muy necesarios y producidos localmente para las necesidades de equipo de las fuerzas ucranianas.

15:38 Estonia y Lituania condenan a Mongolia por recibir a PutinEstonia y Lituania han criticado a Mongolia por recibir al presidente ruso Vladimir Putin. "La decisión del gobierno mongol de recibirlo en lugar de detenerlo socava significativamente al Tribunal Penal Internacional y al sistema jurídico internacional", declaró el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, en Tallin. Mongolia tuvo la oportunidad de contribuir al fin de la guerra rusa en Ucrania y no la aprovechó, según el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis. Este comportamiento se considera "inaceptable" por Landsbergis, ya que perturba el sistema de justicia internacional.

14:57 Comienza el juicio contra el 'espía' francés detenido en RusiaUn empleado francés de una organización no gubernamental suiza fue juzgado en Moscú el martes, acusado de violar la ley de "agentes

13:12 Fuente interna: EE. UU. al borde de un acuerdo para proporcionar misiles de largo alcance a UcraniaFuentes inclusivas revelan que EE. UU. está a punto de cerrar un acuerdo para proporcionar misiles de crucero de largo alcance a Ucrania que podrían penetrar profundamente en territorio ruso. Sin embargo, el gobierno ucraniano tendría que esperar unos meses más para recibir estos misiles debido a las preocupaciones técnicas pendientes de resolución de EE. UU., según numerosos informantes de EE. UU. El anuncio se espera que se haga en el otoño. Las armas discutidas son los misiles aire-tierra de estasis conjunta (JASSM), misiles crucero aire-tierra convencionales con capacidades de media a larga distancia que pueden atacar objetivos terrestres desde aviones. La provisión de JASSM a Ucrania podría fortalecer significativamente sus capacidades estratégicas y darle una ventaja contra Rusia.

12:43 Rusia condena a físico renombrado por el desarrollo de cohetes hipersónicosUn tribunal ruso sentenció a 15 años de prisión en un campo penal a un físico renombrado por "traición alta" después de encontrarlo culpable de filtrar secretos de estado. Esta última sentencia de prisión para un científico acusado de filtrar secretos de estado sigue a casos anteriores. El físico, de 57 años, participó en el desarrollo de cohetes hipersónicos rusos, según informaron agencias de noticias rusas. Dos de sus colegas también fueron detenidos por supuesta traición. El trío del Instituto de Mecánica Teórica y Aplicada (ITAM) en Novosibirsk es uno de los casi una docena de investigadores que han sido acusados de traición en los últimos años por trabajar en esta tecnología. El físico fue arrestado en agosto de 2022, según fuentes de seguridad. "Están enfrentando cargos graves", según las fuentes.

12:15 El comercio entre Rusia e India se disparaAnatoly Popow, vicepresidento del consejo de la banca rusa Sberbank, le dijo a la agencia de noticias Reuters que el comercio entre Rusia e India casi se duplicó el año pasado. El comercio entre los dos países alcanzó aproximadamente $65 mil millones en 2023. La principal razón de esto fue que India se convirtió en un importante importador de petróleo ruso después de la imposición de sanciones occidentales debido a la invasión rusa en Ucrania. "En 2022, el interés de las empresas rusas en el mercado indio aumentó considerablemente ya que este mercado se ha convertido en una alternativa", dijo Popow. "Hoy en día, también estamos estableciendo cuentas en rupias para clientes rusos. No descartamos que la rupia pueda utilizarse no solo como método de pago sino también como herramienta de ahorro", agregó. Sberbank se encarga del procesamiento de pagos para el 70% de las exportaciones rusas a India.

11:47 Putin invita a Mongolia a la cumbre del BRICS

El presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con el presidente mongol Uchnaagiin Chürelsuüh durante su visita a Mongolia y le extendió una invitación a la próxima cumbre del BRICS en Rusia. "Estamos ansiosos por su llegada", comentó Putin a agencias de noticias rusas durante su reunión en la capital, Ulaanbaatar. El grupo de principales economías emergentes, liderado por Rusia y China, se reunirá a finales de octubre en Kazán, la capital de la República de Tartaristán. Putin reveló su intención de discutir la cooperación económica durante su visita a Mongolia. Se espera que el proyecto del gasoducto Power of Siberia 2, que Rusia planea construir para China y pasar por Mongolia, sea un tema de discusión durante la visita de Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Rusia fortalece la defensa aérea en Belgorod

El ministerio de defensa ruso informó que el ejército ruso ha fortalecido sus capacidades de defensa aérea en la región de Belgorod. La región fronteriza rusa ha sido objetivo de contraataques de Ucrania durante algún tiempo.

10:57 Ucrania: Rusia ataca la infraestructura ferroviaria

Según fuentes ucranianas, Rusia atacó la infraestructura ferroviaria en partes de Ucrania durante la noche. La región norte de Sumy y Dnipropetrovsk en el este central de Ucrania resultaron afectadas, según reveló la empresa estatal de ferrocarriles.

10:28 Informe: Cientos de soldados ucranianos en peligro de quedar rodeados en Pokrovsk

Según Forbes, cientos de soldados ucranianos en la región de Donetsk corren el riesgo de ser rodeados por las fuerzas rusas. Las fuerzas rusas están atacando la ciudad ucraniana de Pokrovsk, que ha pasado por alto a los soldados ucranianos que mantienen la línea entre el pueblo de Memryk y el río Vovcha. Si la 25.ª Brigada de Infantería de Paracaidistas con sus vehículos de combate Marder de fabricación alemana no puede detener el avance del enemigo cerca de Ukrainsk, podría resultar en que los soldados queden rodeados por el enemigo. Se espera que al menos cuatro brigadas ucranianas queden rodeadas al sur de Pokrovsk. Un retiro ucraniano ya podría estar en marcha, según el equipo de inteligencia proucraniano Conflict Intelligence Team, que aconseja que se retiren antes de que las fuerzas rusas corten sus rutas de suministro y retiro. Si las fuerzas ucranianas abandonan la ofensiva, cederán 30 millas cuadradas a los rusos, pero podrían salvar batallones ucranianos enteros en un momento crucial.

El Instituto para los Estudios de la Guerra (IWS) informes que las tropas rusas han recuperado el control de los territorios perdidos en Kursk. Supuestamente, han establecido un campamento cerca de Olgovka, con el IWS sugiriendo que las fuerzas ucranianas han abandonado el pueblo. Un bloguero militar ruso también afirma que las fuerzas ucranianas han obtenido modestos avances cerca de Pogrebki y Malaya Loknya (ambos located northwest of Sudzha) y que los soldados rusos abandonaron sus posiciones en estas áreas para evitar ser rodeados. Las fuerzas ucranianas continúan su asalto a los puentes pontoneros rusos a través del río Seim en la región de Glushkovo.

09:00 Despedido el director de la red eléctrica de Ucrania por no proteger las instalacionesEl director de la empresa estatal de energía eléctrica de Ucrania, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, ha sido despedido. Se alega que no pudo proteger las instalaciones de energía durante los ataques rusos aumentados. El medio ucraniano Suspilne informó esto citando fuentes de la empresa. La junta supervisora de Ukrenergo votó por la destitución de Kudrytskyi con una mayoría de 4-2. "Kudrytskyi es acusado de implementar mal las directivas anteriores del comandante supremo y de proteger inadecuadamente las instalaciones de Ukrenergo", dijeron las fuentes. Kudrytskyi también está siendo investigado por acusaciones de corrupción.

08:22 Autoridades ucranianas exponen redes criminales que ayudan a evadir el servicio militarDesde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, las autoridades ucranianas han descubierto más de 570 redes criminales que ayudan a individuos a eludir el servicio militar. Andrii Demtschenko, portavoz del servicio de frontera del estado, anunció esto en la televisión ucraniana, según informó "Kyiv Independent". Estas organizaciones ayudan a hombres ucranianos a salir del país o a obtener certificados médicos falsos para ser declarados no aptos para el servicio militar a cambio de una tarifa. Estos servicios supuestamente cuestan entre $7,000 y $10,000. En general, a los hombres ucranianos de 18 a 60 años se les prohíbe salir del país ya que pueden ser llamados a servir en el ejército. En 2024, las agencias de aplicación de la ley descubrieron más de 200 redes criminales.

07:50 Exoligarca ruso: los rusos ven la ofensiva de Jersón como una 'catástrofe natural'El figura de la oposición rusa y exoligarca Mikhail Khodorkovsky encuentra fascinante la reacción del público ruso a la ofensiva ucraniana en Jersón. En una entrevista con "Tagesspiegel", dijo que los rusos no ven el avance ucraniano en Jersón como un ataque enemigo, sino como una "catástrofe natural". La gente está insatisfecha con la forma en que el gobierno está manejando la situación. Las calificaciones de aprobación de Putin actualmente están disminuyendo.

07:22 Ucrania: un niño de ocho años muere en un ataque ruso en ZaporizhzhiaSegún fuentes ucranianas, dos personas murieron y otras dos resultaron heridas en un ataque ruso en la ciudad de Zaporizhzhia en el sureste de Ucrania. El ataque ocurrió alrededor de las 11 pm del día anterior, según informó el gobernador de la óblast de Zaporizhzhia, Ivan Fedorov, en Telegram. Murieron una mujer de 38 años y un niño de 8 años. También resultaron heridos un hombre de 43 años y una niña de 12 años. La niña actualmente se encuentra en cuidados intensivos, informó Fedorov. También se destruyó parcialmente un edificio de la ciudad, lo que causó daños a los edificios cercanos.

06:58 Investigadores creen que han encontrado el sitio de lanzamiento del 'superarma' nuclear de PutinDos investigadores de EE. UU. afirman haber encontrado el probable sitio de lanzamiento del misil 9M370 "Burevestnik" en Rusia. El misil crucero nuclear, presentado por el presidente Vladímir Putin como "invencible" y apodado un "superarma", es conocido como SSC-X-9 "Skyfall" en la OTAN. Podría eludir la defensa antimisiles estadounidense, afirmó Putin. Utilizando imágenes captadas por una empresa de satélites, los dos investigadores identificaron un proyecto de construcción adjacente a una instalación de almacenamiento de ojivas nucleares, según informó Reuters. Esta instalación, ubicada a unos 475 kilómetros al norte de Moscú, se cree que es el sitio de lanzamiento del misil previamente secreto. Los investigadores encontraron nueve plataformas de lanzamiento en construcción. El lugar "está destinado a un gran sistema de cohetes estacionario, y el único gran sistema de cohetes estacionario que están desarrollando actualmente es Skyfall", según el informe. El Ministerio de Defensa ruso y la embajada en Washington no respondieron a una solicitud de comentarios.

06:30 Refinería de petróleo de Moscú cierra parcialmente después de un ataque con dronesLa refinería de petróleo de Moscú de Gazprom Neft ha detenido parcialmente sus operaciones después de un incendio presuntamente causado por un ataque con drones ucranianos, según informó Reuters citando fuentes no identificadas. La unidad Euro+, que representa aproximadamente el 50% de la capacidad de la refinería, ha sido cerrada. Se espera que las operaciones vuelvan a comenzar dentro de cinco a seis días después de que se completen las reparaciones. El año pasado, la planta de Moscú procesó 11,6 millones de toneladas de crudo, según Reuters. La magnitud de los daños a la instalación y su impacto en la capacidad de refinado remain desconocidos.

05:58 Exoligarca ruso: las estrategias occidentales prolongan el reinado de PutinEl disidente ruso y exoligarca Mikhail Khodorkovsky critica la forma en que los líderes occidentales están manejando Rusia. Khodorkovsky señala que el Oeste está cometiendo "varios errores tácticos" que están extendiendo efectivamente el agarre de Putin en el poder. Durante una entrevista con Tagesspiegel, insistió en que el Oeste debe reconocer que está librando una lucha contra los tomadores de decisiones, no contra Rusia en su conjunto. Además, asociar a los tomadores de decisiones con la población general es un error, según él. En cuanto al conflicto de Ucrania, Khodorkovsky sugiere que si el Oeste hubiera adoptado su postura actual antes, durante el inicio de la guerra a gran escala en febrero de 2022, el conflicto probablemente habría

04:13 Zelenskyy: Recaptura de la Planta de Zaporizhzhia sería ArriesgadaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anuncia una reunión inminente con el director general de la AIEA (Agencia Internacional de Energía Atómica), Rafael Grossi, en Kyiv. En una publicación en redes sociales, Zelenskyy señala que recuperar el control de la planta nuclear de Zaporizhzhia actualmente es impracticable debido a la situación de guerra en curso. Zelenskyy expresa dudas sobre la viabilidad de una operación así y advierte contra intentos arriesgados de recuperar la planta. Grossi había expresado previamente su intención de ayudar a prevenir cualquier posible incidente nuclear en la planta, que ha estado bajo control ruso desde los primeros stages de la invasión de 2022. Ambos lados se han culpado mutuamente por llevar a cabo ataques en la instalación.

02:27 Muerto en Dnipro por Ataque con Misil RusoAl menos una persona muere y otras tres resultan heridas tras un ataque con misil ruso en el distrito central de Dnipro, según informó el gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, a través de Telegram. Los edificios residenciales en la zona afectada sufrieron daños como resultado del ataque, aunque no se ha confirmado de manera independiente.

23:55 Zelenskyy Espera Aprobación de Armas de Largo Alcance, Menciona a AlemaniaEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, vuelve a solicitar la autorización de armas de largo alcance durante una reunión con el primer ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, en Zaporizhzhia. Insistió en la necesidad de obtener la aprobación para strikes en objetivos en el interior de Rusia y también para obtener los misiles en sí. La reunión versó sobre discusiones relacionadas con nuevos sistemas de defensa aérea, aviones de combate y municiones adicionales para el ejército ucraniano, así como sobre nuevas sanciones contra Rusia, según Zelenskyy. "Estas medidas son cruciales para evitar que Rusia abra nuevos frentes en Ucrania", declaró, haciendo hincapié en su agradecimiento por la cooperación con EE. UU., el Reino Unido, Francia y Alemania.

22:13 Ucrania Critica la Hospitalidad de Mongolia hacia PutinUcrania condena al gobierno de Mongolia por recibir al presidente ruso Vladimir Putin, quien es buscado por crímenes de guerra por la Corte Penal Internacional (CPI). El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Heorhiy Tychyj, acusa a Mongolia de ayudar a Putin a eludir el sistema de justicia, lo que implica su participación en los presuntos crímenes de guerra. Tychyj promete trabajar junto a los socios internacionales para imponer sanciones a Mongolia. El fracaso de la CPI para ejecutar su orden de arresto contra Putin representa un revés significativo para la corte y el sistema de justicia mundial, según Tychyj.

21:59 Putin Recibido con Honores en Mongolia a pesar de la Orden de Arresto de la CPIA pesar de la orden de arresto emitida por la CPI contra el presidente ruso Vladimir Putin, fue recibido con honores por las autoridades mongolas. El gobierno ucraniano anunció posteriormente que buscaría consecuencias por las acciones de Mongolia. La CPI acusó a Putin de deportar ilegalmente a niños ucranianos durante el conflicto en curso en Ucrania, desde febrero de 2022. Ucrania, las potencias occidentales y los activistas de derechos humanos abogaron por la ejecución de la orden de arresto. El viaje de Putin a Mongolia está previsto para asistir a celebraciones que conmemoran 85 años de victorias soviéticas y mongolas sobre Japón.

21:48 Ucrania Utiliza el 'Palianytsia' Drone contra Objetivo en Crimea por Primera VezEn agosto, el ejército ucraniano informó que había utilizado el drone de cohetes ucraniano desarrollado 'Palianytsia' contra un objetivo militar en la península de Crimea, ocupada por Rusia, según informó el periódico ucraniano 'Ukrainska Pravda'. El nombre del drone, que es difícil de pronunciar para los rusos, tiene un propósito, según el informe. Los ucranianos han utilizado la palabra "Palianytsia" para referirse a soldados o saboteadores rusos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala.

Consulta todos los desarrollos anteriores aquí

Dado el conflicto en curso, el ejército ucraniano fortalece sus defensas al prepararse para importantes gastos militares. Polonia, un aliado cercano, anuncia nuevos acuerdos que suman cientos de millones de euros en equipo militar, con un enfoque en sistemas de vigilancia de aeropuertos y logística.

En un desarrollo relacionado, el presidente Zelensky enfatiza la importancia de fortalecer el gobierno en previsión de un período crítico en el otoño. Se están realizando cambios para asegurarse de que las instituciones gubernamentales de Ucrania estén estructuradas de manera efectiva para que el país logre todos sus objetivos necesarios.

Lea también: