A las 22:01, Zelenskyy pide a Occidente la aprobación para atacar las bases aéreas rusas

21:02 Pérdidas en Kharkiv tras el ataque aéreo ruso

Un ataque aéreo ruso en la ciudad ucraniana de Kharkiv ha dejado una mujer muerta y numerosos civiles heridos, según informes oficiales. Un edificio residencial de varios pisos resultó dañado, según informó el presidente Zelensky en su canal de Telegram. Para la noche, las autoridades informaron de una muerte y 42 heridos. El alcalde Ihor Terechov confirmó que varios niños estaban entre los heridos. Los servicios de emergencia aún estaban en el lugar por la noche, extinguiendo un incendio que comenzó entre los pisos neuf y doce después del impacto de la bomba y buscando más víctimas. Finalmente, encontraron el cuerpo de una mujer entre los escombros (consulte también la entrada a las 20:36).

20:36 El número de heridos en Kharkiv continúa aumentando después del ataque ruso

El número de heridos en un ataque ruso en la segunda ciudad más grande de Ucrania, Kharkiv, sigue aumentando. Según el informe del alcalde, al menos 41 personas han resultado heridas. El número inicial de heridos se ha revisado al alza (consulte las entradas de las 17:54 y 15:25). Un misil guiado ruso impactó en un edificio residencial de varios pisos el domingo por la tarde, según informó el alcalde. Se desató un incendio que afectó a cuatro pisos y también se dañaron 12 edificios más.

20:11 Zelensky discute su plan de victoria en Washington

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha dado a conocer sus planes para presentar una estrategia de victoria en Washington. En una entrevista con un conocido periodista estadounidense, Fareed Zakaria, Zelensky dijo que presentaría un plan de victoria en Washington. "He elaborado varios puntos clave, cuatro de los cuales son esenciales", dijo. Estos puntos se refieren a la seguridad, el estatuto geopolítico de Ucrania, el apoyo militar y la ayuda económica para Ucrania. Zelensky destacó que la implementación de estos puntos depende exclusivamente del presidente estadounidense Joe Biden, no del presidente ruso Vladimir Putin. Todavía no se ha fijado una fecha concreta para el viaje de Zelensky a Washington, pero se espera que tenga lugar alrededor de la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre.

19:49 Zelensky destaca la escasez de armas y culpa al Congreso de EE. UU.

Ucrania no cuenta con suficientes armas para equipar completamente a sus tropas, afirmó el presidente Zelensky en una entrevista con un periodista estadounidense. "Necesitamos equipar 14 brigadas, pero con las armas entregadas hasta ahora, solo podemos equipar cuatro", dijo. Atribuyó esta escasez a los retrasos en las entregas. Durante el tiempo en que las entregas de armas de EE. UU. se detuvieron en el Congreso de EE. UU. durante varios meses al comienzo del año, Ucrania agotó todas sus reservas. "Hemos agotado todas nuestras reservas, tanto en los depósitos como en las unidades de reserva", explicó Zelensky. "Hemos gastado todas las armas que nos quedaban". En la actualidad, estas unidades de reserva deben ser rearreadas, destacó. Zelensky ha señalado en numerosas ocasiones que la ayuda militar prometida por los aliados suele llegar con retrasos significativos, lo que complica la conducción de la guerra, especialmente en la defensa de las regiones disputadas en el este de Ucrania.

19:03 Starmer y Meloni discutirán el uso de armas de largo alcance de Ucrania en territorio ruso

El primer ministro británico Keir Starmer y la primera ministra italiana Giorgia Meloni planean discutir una propuesta el lunes que permitiría a Ucrania utilizar misiles de crucero británicos Storm Shadow con un alcance extendido en territorio ruso. Según informó el portal de noticias estadounidense Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el asunto, Starmer visitará Roma justo después de su reunión con el presidente estadounidense Joe Biden en Washington. Hasta ahora, Biden se ha opuesto a tal medida, temiendo una escalada del conflicto.

16:08 "Fascista Imperialista": El Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido se Ríe de las Amenazas de Putin como Palabras Vacías

En el contexto de las discusiones sobre aliviar las restricciones en el uso de armas occidentales por parte de Ucrania contra objetivos rusos, el Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, desmiente las advertencias emitidas por el Presidente ruso, Vladimir Putin. "Es todo palabrería. Amenaza con la guerra con tanques, con misiles y con armas nucleares", dice Lammy a la BBC. A pesar de las amenazas de Putin, Lammy insiste en que "no debemos desviarnos de nuestro camino" y califica a Putin como un "fascista imperialista". Cuando se le pregunta si Putin miente cuando amenaza con la guerra nuclear, Lammy responde: "Lo que Putin está haciendo es enturbiar las cosas. Es solo fanfarronería".

15:25 Más de 28 lesionados en Kharkiv por una bomba guiada

Al menos 28 personas, incluyendo a tres niños, resultaron lesionadas en un edificio de apartamentos en Kharkiv, noreste de Ucrania, tras un ataque con una bomba guiada. "El impacto encendió un incendio en un edificio residencial", explica el Gobernador Oleh Syniehubov a través de Telegram. También se dañó parte de la infraestructura de la ciudad (ver también entradas de las 09:46 y 07:03).

14:55 Moscú Amenaza a Washington por las Sanciones contra la Cadena de Televisión del Estado Ruso RT

Moscú critica firmemente las sanciones de EE. UU. contra la cadena de televisión del gobierno ruso RT e implica medidas de represalia. "La conducta del gobierno de EE. UU. no quedará impune", dice Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, según el sitio web oficial de la agencia. Los analistas ven esto como una advertencia a los periodistas estadounidenses que aún operan en Rusia. En marzo de 2023, Rusia detuvo al periodista estadounidense Evan Gershkovich bajo cargos de espionaje. Estuvo detenido durante 16 meses antes de ser liberado como parte de un canje. Tanto Gershkovich como el periódico han negado consistentemente los cargos. Zakharova acusa a EE. UU. de censura y de una agresión contra la libertad de prensa. Con sus acciones contra el grupo RT, dice que EE. UU. está iniciando "otra oleada de restricciones contra los medios y periodistas rusos". El gobierno de EE. UU. había declarado anteriormente cargos graves contra RT y acusó a la organización mediática de interferir en los asuntos soberanos de los países de todo el mundo.

14:28 El Presidente de Irán Viajará a Rusia para la Cumbre del BRICS

Irán está fortaleciendo su colaboración con Rusia y participará en la cumbre del BRICS. El Presidente Massoud Peshotan viajará a Kazan en el Volga, según fuentes de los medios rusos citando al Embajador de Irán en Moscú, Kasem Jalali. Jalali también anunció una reunión bilateral con el Presidente ruso Putin durante la cumbre del 22 al 24 de octubre. Se está trabajando en un acuerdo de cooperación integral. El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha acusado a la República Islámica de proporcionar misiles a Rusia para su uso en Ucrania. Teherán niega esta afirmación.

13:55 Nuevo Ministro de Relaciones Exteriores en Kyiv Advierte: No Se Dejen Engañar por las Amenazas de Putin

A diferencia de las advertencias del Presidente ruso Vladimir Putin, el Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, anima a sus aliados a no dejarse intimidar por las amenazas de Putin. Afirma que Putin busca debilitar el apoyo a Ucrania. "En lugar de eso, los aliados deben fortalecerlo", escribe Sybiha en X. "Las amenazas de Putin no funcionan". Destaca que Putin ha amenazado con "consecuencias impredecibles" en numerosas ocasiones, pero nunca ha cumplido sus promesas. Esto también se aplicó cuando el Occidente comenzó a proporcionar armas a Ucrania después del inicio del conflicto, cuando Finlandia y Suecia se unieron a la OTAN y cuando Ucrania adquirió sus primeros aviones de combate F-16, según el ministro de Relaciones Exteriores.

13:30 "Rechazo de la Petición Alemana de Misiles Taurus como Testarudez"

La controversia en torno al envío de misiles crucero alemanes Taurus a Ucrania está aumentando, pero el Canciller Scholz ha dejado claro que no aprobará tales armas. Esta postura no es bien recibida en Ucrania, según la corresponsal de ntv, Kavita Sharma.

13:03 Gobernador: Pareja Muerta en Odessa por Ataque de Cohetes

Al menos dos personas murieron y una resultó herida en un ataque de cohetes rusos en las afueras de Odessa, según informaron las autoridades ucranianas. El gobernador de la región identificó a las víctimas como una pareja. El análisis preliminar muestra que se utilizó una ojiva de bomba de racimo. La fuerza aérea ucraniana reporta que dos cohetes impactaron en las afueras.

12:28 Ucrania: Dañada un Puente y un Centro de Mando

El ejército ucraniano afirma haber destruido un puente construido por los rusos. La ubicación exacta del puente no fue revelada por el Estado Mayor del Ejército. En total, seis áreas de concentración enemiga fueron atacadas al día anterior, ya sea por aire o con artillería. Además del puente, se demolió un sistema de artillería. Se reportó otro ataque en un centro de mando y control.

11:58 Mujeres ucranianas desactivan minas en campos Debido al conflicto en curso entre soldados ucranianos y tropas rusas, muchos sectores laborales tradicionalmente masculinos están experimentando una escasez de mano de obra. Como resultado, las mujeres están siendo cada vez más buscadas, lo que lleva a muchas a recapacitar para estos roles. El informe extranjero de ntv visita a algunas de estas mujeres en el sureste de Ucrania y cerca de Kyiv.

11:25 Ischinger sugiere aliviar restricciones de armas para Ucrania Wolfgang Ischinger, quien anteriormente fue el jefe de la Conferencia de Seguridad de Múnich, propone relajar las restricciones sobre el uso de armas occidentales por parte de Ucrania. "Hagamos que sea más claro y simple para todos stating: Nos comprometemos con Ucrania a utilizar solo dentro de un marco legal los sistemas de armas que le proporcionamos", dijo Ischinger a "Süddeutsche Zeitung". Esto implica que los hospitales están fuera de los límites, una táctica que las fuerzas rusas han utilizado con frecuencia. Solo se pueden atacar objetivos militares como aeropuertos o bases de lanzamiento. Esto se extiende también al territorio ruso, especialmente para prevenir ataques con misiles.

10:53 Intercambios de prisioneros frecuentes después de la ofensiva de Kursk El aumento del intercambio de prisioneros entre Ucrania y Rusia en los últimos tiempos probablemente esté relacionado con la ofensiva de Ucrania en Kursk, según los analistas. Desde que comenzó la ofensiva el 6 de agosto, ha habido tres intercambios en los que se liberaron un total de 267 prisioneros de cada lado. En comparación, solo hubo tres intercambios entre el 1 de enero y el 6 de agosto - un total de aproximadamente 800 ucranianos y rusos. Los funcionarios ucranianos afirman que la incursión en Kursk ha fortalecido el poder negociador de Ucrania en los intercambios de prisioneros con Rusia, después de que el Kremlin hubiera rechazado consistentemente los intentos de Ucrania de negociar un intercambio.

10:16 Avance gradual de los rusos en el frente este Las tropas rusas continúan avanzando en el este de Ucrania, haciendo progresos constantes cerca de Wuhledar y al sureste del centro logístico de Pokrovsk, según el Ministerio de Defensa del Reino Unido. Sin embargo, los rusos no han avanzado significativamente hacia Pokrovsk en sí en la última semana.

09:46 Ucrania informa ataques con drones y misiles La fuerza aérea de Ucrania informa que fue objetivo de Rusia con 14 drones y un misil guiado durante la noche. Diez drones fueron derribados por la defensa aérea, mientras que el misil guiado fue interceptado. La fuerza aérea no proporciona información sobre el destino de estos misiles o cualquier víctima o daño que resultara de los ataques. Las autoridades en la región de Charkiv informaron incendios causados por el bombardeo ruso, así como daños a varios edificios en la ciudad de Charkiv.

09:10 Sistema de pago por reconocimiento facial en el metro de Rusia preocupa a activistas de derechos humanos Los activistas de derechos humanos están preocupados por la expansión en Rusia de un sistema de pago en el metro que utiliza el reconocimiento facial. Según Radio Free Europe / Radio Liberty, que es financiada por los EE. UU., el método "Face Pay", que ha estado disponible en Moscú durante tres años, se está introduciendo en seis ciudades más, incluyendo Kazán, donde los pasajeros ahora pueden registrarse para el sistema. Los pasajeros pueden pagar al mirar a un dispositivo con cámara en el torno. También se están haciendo planes para ofrecer este método en todos los metros de Rusia el próximo año. En Moscú, se han utilizado cámaras de vigilancia para detener a personas sospechosas de participar en protestas antigubernamentales y a periodistas que informan sobre ellas. El abogado Andrei Fedorkov, que trabaja con la organización rusa de derechos humanos Memorial, que ha sido prohibida, se preocupa de que "Face Pay" también pueda utilizarse para este propósito, lo que representa "riesgos significativos" y podría convertirse en "otro poderoso herramienta de vigilancia y control de los ciudadanos".

08:02 Sistema de defensa aérea ruso derriba 29 drones sobre territorio El sistema de defensa aérea ruso reportó haber derribado 29 drones sobre varias regiones durante la noche, según el Ministerio de Defensa en Moscú. Los drones fueron lanzados desde Ucrania, con la mayoría interceptados sobre la región de Bryansk, que limita con Ucrania.

07:31 Stegner justifica su asistencia a una protesta contra las armas El experto en política exterior del SPD, Ralf Stegner, defiende su participación planeada en una manifestación en la que también hablará Sahra Wagenknecht, cofundadora del Partido de la Izquierda. Stegner dice que no aparece con nadie y presentará sus puntos de vista como socialdemócrata. Señala que hay otros oradores whose views he does not share y various calls whose content he does not endorse. "Mientras se excluyan fascistas, antisemitas y racistas, apoyo la libertad de expresión". La "manifestación nacional por la paz" del 3 de octubre en Berlín fue convocada por una iniciativa llamada "Never Again War - Lay Down Your Arms". Pide negociaciones inmediatas para poner fin a los conflictos en Ucrania y la Franja de Gaza, así como un alto al envío de armas a Ucrania, Israel o cualquier otro lugar. La iniciativa también critica al gobierno federal liderado por la SPD por "armar más que nunca". La crítica a la demo vino del experto en política exterior del SPD, Michael Roth, quien dijo: "Negligencia al no mencionar a Rusia y Hamas como instigadores de la guerra es una vergüenza". La diputada del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann escribió, en relación con la participación planeada de Stegner: "Esto es realmente perjudicial para su partido y gobierno". Lea más aquí.

07:03 Kharkiv vuelve a estar bajo ataque Kharkiv volvió a ser objetivo de las fuerzas militares rusas durante la noche, según informaron las autoridades ucranianas. Según el comunicado del gobernador de la región, un edificio en el campus de un hospital resultó dañado y se declaró un incendio en una institución educativa después de un ataque con lanzacohetes. Afortunadamente, no hubo heridos. Kharkiv es objeto con frecuencia de bombardeos, lo que la convierte en una de las ciudades más atacadas de Ucrania. La segunda ciudad más grande de Ucrania está ubicada a unos 30 kilómetros de Rusia.

06:29 Aumento de tropas rusas en Kursk desde la ofensivaSegún una evaluación del Instituto para el Estudio de la Guerra, la contraofensiva ucraniana ha tenido un impacto significativo en las fuerzas militares rusas en Rusia. Como resultado, el liderazgo militar ha redeployado unidades desde Ucrania a Kursk y ha desplegado tropas recién formadas desde Rusia en Kursk en lugar de la línea del frente ucraniana. Al comienzo de la ofensiva a principios de agosto, se estimaba que había 11,000 tropas rusas estacionadas en Kursk; sin embargo, las estimaciones ucranianas ahora sugieren un conteo de tropas que va de 30,000 a 45,000.

05:11 Ucrania comienza la producción de proyectiles de artillería de 155 mmUn funcionario ucraniano reveló que Ucrania ha comenzado la producción de proyectiles de artillería de 155 mm. No se proporcionaron más detalles, pero el antiguo Ministro de Industrias Estratégicas Oleksandr Kamyshin, quien actualmente serves como asesor externo del Presidente Volodymyr Zelensky, mencionó que la producción de material de defensa ha duplicado bajo su liderazgo y se proyecta que se triplicará para finales de año.

03:04 El resto del mandato de Biden se centrará en apoyar a UcraniaEl presidente Joe Biden planea dedicar el resto de su mandato a ayudar a Ucrania a lograr una posición favorable en su conflicto con Rusia, según su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. En una conferencia de la Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, Sullivan explicó que el objetivo de Biden es poner a Ucrania en una posición para tener éxito en los próximos cuatro meses.

01:43 Antiguos políticos británicos piden misiles de largo alcance para UcraniaSegún el Sunday Times, cinco antiguos ministros de Defensa británicos y el antiguo primer ministro Boris Johnson instaron al líder laborista Keir Starmer a permitir que Ucrania use misiles de largo alcance en territorio ruso, incluso sin el apoyo de EE. UU. Ellos advirtieron que cualquier retraso adicional solo fortalecería al presidente ruso Putin.

00:52 Ucrania: Corea del Norte representa la mayor amenaza de los aliados de RusiaSegún el jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanov, Corea del Norte representa la mayor amenaza entre los aliados de Rusia para Ucrania. En una conferencia de la Yalta European Strategy (YES) en Kyiv, Budanov destacó que el apoyo militar de Corea del Norte a Rusia, incluyendo importantes suministros de municiones, "realmente afecta la intensidad de la lucha". El líder norcoreano Kim Jong Un recently declaró planes para fortalecer los lazos con Rusia después de conversaciones con el secretario del Consejo de Seguridad ruso Sergei Shoigu. Ucrania está monitoreando los envíos de armas de Corea del Norte a Moscú y su impacto en el campo de batalla. Budanov dijo: "Hay una conexión directa. Están enviando cantidades enormes de artillería, lo que es preocupante".

23:21 Ucrania: Rusia puede enfrentar problemas de reclutamiento para mediados de 2025El jefe de inteligencia ucraniano Kyrylo Budanov afirmó que Rusia podría comenzar a enfrentar problemas de reclutamiento tan temprano como mediados de 2025 en una conferencia en Kyiv. Para el verano de 2025, el gobierno de Moscú podría verse obligado a declarar movilización o reducir la intensidad de combate para evitar esa situación.

22:20 Scholz: el ataque ruso a Ucrania es 'totalmente estúpido'El canciller alemán Olaf Scholz criticó al presidente ruso Vladimir Putin por apostar el futuro de Rusia al atacar Ucrania. "La guerra es totalmente estúpida desde la perspectiva de Rusia", dijo Scholz. Él añadió que los sueños imperialistas de Putin están resultando en la lesión y muerte de cientos de miles de soldados rusos, así como en el daño de las relaciones económicas de Rusia con varios países en todo el mundo. "Y Ucrania tendrá un ejército más fuerte que el que tenía antes", concluyó Scholz. Alemania continuará apoyando a Ucrania para evitar su colapso y para evitar que una invasión ilegal de Europa tenga éxito.

22:01 Éxitos mixtos informados en las batallas por KurskLas tropas ucranianas lograron avances territoriales mientras también experimentaban reveses en su avance en la región de Kursk de Rusia. Las unidades ucranianas reportedly capturan tres asentamientos más, mientras que los contraataques rusos obligaron a las tropas ucranianas a retirarse alrededor del pueblo de Snagost. Se evidencia un significativo avance en las líneas de defensa ucranianas a partir de un mapa publicado por Deep State. No hay verificación independiente disponible aún. Las fuerzas ucranianas ingresaron al área de la frontera rusa cerca de Kursk a principios de agosto y afirmaron el control de alrededor de 1,300 kilómetros cuadrados y aproximadamente 100 asentamientos, incluyendo la ciudad de Sudzha. Los observadores estiman ganancias territoriales más pequeñas. Esta semana, el ejército ruso intentó expulsar a las tropas ucranianas por primera vez con un esfuerzo significativo.

21:11 Retrasos en la Ayuda Militar de EE. UU. a Ucrania

20:57 Scholz: Quiere Procesar a Saboteadores del Gasoducto Nord Stream en AlemaniaEl canciller alemán Olaf Scholz califica la sabotaje de los tubos del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico como un "acto terrorista". Scholz asegura que se investigará este asunto a fondo sin excepciones, involucrando a todas las autoridades de seguridad alemanas y al Fiscal Federal. "Nadie quedará exento de la investigación", enfatiza. El objetivo es procesar a los perpetradores en Alemania si pueden ser arrestados. Scholz niega cualquier renuncia al gas natural ruso y atribuye los altos costos al cierre por parte de Rusia del gasoducto Nord Stream 1. Los ataques con bombas en el gasoducto ocurrieron después de que Rusia cesara los suministros de gas a Europa occidental a través del mar Báltico. En agosto, el Fiscal Federal emitió la primera orden de arresto contra un ciudadano ucraniano en conexión con el acto de sabotaje.

20:24 G7 Condena Entregas de Cohetes Iraníes a RusiaAnte informes de entregas de cohetes iraníes a Rusia, las principales democracias del G7 condenan enérgicamente la provisión de armas a pesar de las reiteradas peticiones internacionales para detener las entregas. Irán continúa suministrando armas a Rusia, exacerbando aún más su apoyo militar a Rusia en su conflicto contra Ucrania, según un comunicado conjunto de los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, junto con el Representante Superior de la UE. Rusia utiliza armas iraníes para matar a civiles ucranianos y atacar la infraestructura vital. Recientemente, el Reino Unido y Estados Unidos informaron sobre la adquisición de Rusia de misiles balísticos de Irán. Irán rechaza estas acusaciones. El comunicado, emitido por la presidencia del G7 de Italia, insta a Irán a detener su apoyo a Rusia en su guerra ilegal e injustificada contra Ucrania y a dejar de proporcionar misiles balísticos, drones y tecnología relacionada que ponen en peligro a la población ucraniana y la seguridad europea e internacional. El G7 sigue comprometido en castigar a Irán por su apoyo inaceptable a la guerra ilegal de Rusia en Ucrania, lo que pone en mayor riesgo la seguridad global. Alemania, Francia y el Reino Unido ya han impuesto sanciones a Irán, y la UE está planeando imponer penalties más estrictas.

19:41 Líder Kremlin Putin Resalta la Importancia de la Libertad de ExpresiónEl presidente ruso Vladimir Putin destaca el valor de la libertad de expresión e información, a pesar de que los críticos ven esto como contradictorio dadas sus críticas encarceladas. Putin destaca la importancia de la fiabilidad de la información durante un período de multipolaridad global. "La verdadera libertad de expresión, que permite una variedad de perspectivas, promueve el compromiso y soluciones compartidas para los problemas del mundo", señala Putin. Él cita a los medios como jugando un papel vital en establecer un orden global justo, ofreciendo a la gente una visión no sesgada del mundo. Sin embargo, la libertad de expresión y los medios no existen en la Rusia autoritaria, ya que los medios no alineados con el gobierno han sido prohibidos y silenciados. Las críticas del gobierno han sido objetivo del sistema de justicia. La agencia de noticias estatal rusa TASS, fundada en 1904, sirve como portavoz del gobierno y es la mayor agencia de noticias del país.

19:20 Scholz Afirma un No a la Entrega de Misiles de Crucero TaurusEl canciller federal Olaf Scholz ha descartado la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro, independientemente de las decisiones tomadas por los países aliados. En un diálogo ciudadano en Prenzlau, Brandeburgo, reiteró su rechazo a la distribución de misiles de crucero Taurus capaces de alcanzar objetivos a 500 kilómetros de distancia desde Ucrania a Moscú, citando el peligro de "escalada significativa". Scholz afirmó: "Dije no a eso, y esto sigue siendo el caso incluso si otros países toman acciones diferentes". El arma más lejana que Alemania ha proporcionado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, capaz de alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia.

