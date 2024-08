A las 22:01, Rusia tiene la intención de evacuar lugares adicionales dentro de la región de Belgorod.

Rusia planea evacuar más áreas en Belgorod y bloquear el acceso Rusia ha anunciado que a partir del lunes se evacuarán cinco áreas adicionales en Belgorod, su región vecina. El acceso a estas áreas estará restringido, según informó el gobernador Vyacheslav Gladkov a través de Telegram. También se prohibirá temporalmente el acceso a una sexta ubicación.

21:42 Kühnert acusa a la Unión de ocultar su política sobre Ucrania El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, acusa al presidente del CDU, Friedrich Merz, y a su partido de ocultar su postura sobre Ucrania debido a la campaña electoral de Sajonia. En una entrevista con Welt-TV, Kühnert afirma que la Unión ha impulsado al gobierno federal con nuevas demandas de ayuda militar para Ucrania durante dos años, pero ahora "ha pasado a la clandestinidad". Lo califica como una "campaña electoral táctica". Kühnert también cuestiona la idoneidad de Merz como canciller: "Creo que es demasiado poco para alguien que quiere servir como canciller de esta república a partir del próximo año". Las elecciones en Sajonia se Celebrarán el 1 de septiembre y las encuestas sugieren una carrera ajustada entre el CDU y la AfD. Una reciente encuesta del instituto de sondeos Insa sitúa a la AfD en el 32% y al CDU justo detrás con el 29%. La ayuda alemana a Ucrania también es un tema en la campaña electoral. El ministro presidente del CDU, Michael Kretschmer, entre otros, ha llamado a reducir la ayuda militar. Ha enfrentado críticas por esto incluso dentro de su propio partido, pero el líder del partido Merz ha mantenido silencio.

21:26 Rusia etiqueta a más asociados de Navalny como "terroristas y extremistas" Rusia ha agregado al menos nueve personas más con vínculos con el difunto crítico del Kremlin Alexei Navalny a su lista de "terroristas y extremistas". Los nombres aparecen en el sitio web de Rosfinmonitoring, la lista en línea de la autoridad financiera. Ahora se incluye a la antigua portavoz de prensa de Navalny, Kira Yarmysh, así como a la presidenta de su Fundación Anticorrupción, Maria Pevchikh, y sus abogados en el exilio Olga Mikhailova y Alexander Fedulov. También se incluyen la renowned opposition journalist Antonina Kravzova y la activista Olga Komleva, ambas actualmente en detención preventiva. La lista también incluye a Dmitri Nisowzew del canal de YouTube de Navalny y su productora Nina Volokhonskaya. El programador de software Alexei Malyarevsky, que fue sentenciado a siete años de prisión por donar a la Fundación Anticorrupción de Navalny, también está en la lista.

20:59 Ucrania obtiene avances en choques en la región rusa de Kursk El ejército ucraniano ha logrado más progresos en la región rusa de Kursk, según los informes del ejército ucraniano. El comandante en jefe Oleksandr Syrsky informó esto en una reunión con el presidente Zelenskyj. Se están continuando los combates a lo largo de toda la línea del frente, agrega. Espera tomar "muchos prisioneros" en batallas cerca del pueblo de Mala Loknya, a unos 13 kilómetros detrás de la frontera. Zelenskyj había sugerido anteriormente un canje de prisioneros por prisioneros de guerra ucranianos retenidos en Rusia.

20:38 Polonia niega participación en el bombardeo del gasoducto Nord Stream El gobierno polaco niega cualquier participación en el bombardeo de septiembre de 2022 de los gasoductos Nord Stream en el mar Báltico. El viceprimer ministro y ministro de Digitalización polaco, Krzysztof Gawkowski, lo afirma a Polsat News en respuesta a declaraciones anteriores del antiguo jefe del BND, August Hanning. Hanning sugirió que "las autoridades polacas" estuvieron involucradas en la operación de sabotaje. El gobierno alemán debería exigir daños a ambas, Kyiv y Varsovia, debido a este caso de "terrorismo de estado", según él. Hanning creía que un "equipo ucraniano" llevó a cabo el ataque, pero que solo fue posible con un fuerte apoyo logístico de Polonia. "Estas son decisiones tomadas al nivel más alto de la política, y creo que hubo acuerdos entre el presidente Selenskyj y el presidente Duda para llevar a cabo este ataque", dijo Hanning, refiriéndose al presidente ucraniano Volodymyr Selenskyj y al presidente polaco Andrzej Duda. Gawkowski niega categóricamente estas acusaciones. "Creo que se trata de desinformación rusa que está siendo eco

18:51 Autoridades Informan la Destrucción de un Puente en KurskLas autoridades informan la destrucción de un puente en Kursk, afectando los esfuerzos de evacuación, según informes de medios rusos. El puente sobre el río Seim fue supuestamente demolido por las fuerzas ucranianas, según la agencia de noticias estatal TASS, citando a las autoridades de seguridad locales. No se ha emitido ningún comunicado por parte del gobierno de Kiev. Dado el avance de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk, se está evacuando el distrito de Gluschkow, que alberga a 20,000 personas.

18:31 Estados Unidos Sugaere Potencial Ayuda Militar Adicional para UcraniaEl gobierno de los Estados Unidos sugiere potencialmente más ayuda militar para Ucrania. John Kirby, portavoz de la seguridad nacional del gobierno de EE. UU., lo indica así a CNN. Sin embargo, no proporciona detalles específicos.

18:11 Ucrania Busca Negociaciones Justas con Rusia a través de la Ofensiva de KurskUcrania busca persuadir a Rusia para que inicie negociaciones justas a través de su ofensiva en la región de Kursk, según el asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak. "Las acciones militares objetivamente impulsan a Rusia a iniciar un proceso de negociación justo", remarked Podolyak en la televisión ucraniana. Ucrania ha garantizado que no aspira a okupar permanentemente territorio ruso. "Cuanto antes Rusia esté de acuerdo en establecer una paz justa, antes cesarán los ataques de las fuerzas de defensa ucranianas en territorio ruso", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania el martes. El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de intentar fortalecer su posición en futuras discusiones a través de su avance.

17:40 Ucrania Revela Imágenes de la Ofensiva de Kursk, Mostrando Supuestas Rendiciones RusasUcrania afirma victorias en su ofensiva en la región rusa de Kursk, revelando imágenes de la operación. Las imágenes supuestamente muestran a soldados rusos rindiéndose entre los escombros.

17:12 Belarus Espera Provocaciones Armadas de UcraniaBelarus espera una provocación armada por parte de Ucrania vecina. La situación sigue tensa en la frontera, según el ministro de Defensa de Belarus, Viktor Khrenin, quien lo declaró a la agencia de noticias del estado Belta. "Dado la presencia de unidades armadas ucranianas en áreas fronterizas, hay una alta probabilidad de que se estén planeando y ejecutando provocaciones armadas y acciones espectaculares en nuestro territorio, incluidas con la participación de formaciones nacionalistas belarusas", remarked Khrenin una semana después de que las tropas ucranianas entraran en el óblast de Kursk de Rusia. El presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, es un aliado cercano del presidente ruso Vladimir Putin, quien dijo el jueves que Ucrania podría targeting Belarus y escalar el conflicto.

16:22 Londres: Rusia Enfrenta Desafíos para Revertir el Control en KurskSegún la evaluación británica, Rusia no estaba preparada para el asalto ucraniano en Kursk. Después del caos inicial, se han desplegado mayores números de fuerzas militares en la zona, mientras que el Ministerio de Defensa británico ha declarado que las fuerzas ucranianas han estado atacando la región rusa de Kursk desde el 6 de agosto, lo que marca el primer ataque de este tipo desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.

16:01 Putin Viaja a Azerbaiyán - Sin Consecuencias Legales

Vladimir Putin viaja a la antigua república soviética de Azerbaiyán, situada en el mar Caspio, en medio de intensos combates entre tropas ucranianas y rusas en la región de Kursk. El presidente ruso estará en la capital azerí, Bakú, los días 18 y 19 de agosto, según anunció el Kremlin. El programa incluye discusiones con el presidente azerí, Ilham Aliyev, sobre el avance de la asociación estratégica entre los dos países y cuestiones de política internacional y regional. Aliyev, quien gobierna su país con puño de hierro como Putin y es criticado por graves violaciones de los derechos humanos, visitó Moscú en abril. Se espera que se firmen varios documentos durante la visita de Putin a Bakú, aunque el Kremlin no ha proporcionado detalles específicos. Putin, que enfrenta acusaciones de crímenes de guerra internacionales por sus acciones contra Ucrania, no enfrenta consecuencias legales en Azerbaiyán. La república del Cáucaso del Sur, rica en petróleo y gas, también es un importante proveedor de energía para la Unión Europea. Putin también se espera que haga comentarios sobre las negociaciones de paz entre Azerbaiyán y su vecino, Armenia.

Un centro comercial en Donetsk, una ciudad oriental de Ucrania, fue atacado, informaron las autoridades locales. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó al menos dos muertos y siete heridos, atribuyendo la información a los servicios de emergencia. Las imágenes compartidas por Ria Novosti, otra agencia rusa, mostraron humo denso saliendo de un edificio completamente destruido. El centro comercial "Galaktika" supuestamente fue incendiado durante un ataque de las fuerzas ucranianas, según denunció el jefe de la región rusa-annexada de Donetsk, Denis Pushilin, en su canal de Telegram. Más de 10,000 metros cuadrados están en llamas.

El distrito de la región en el que se encuentra el centro comercial fue objetivo de fuego de artillería ucraniana, según informaron las autoridades locales. Esto no pudo ser verificado de manera independiente. Hace dos semanas, se informaron al menos 12 muertos y 44 heridos después de un ataque con misiles rusos a un supermercado en Kostjantyniwka, una ciudad de la región de Donetsk, según las autoridades.

15:01 Moscú Afirma Derrotar un Gran Asalto al Puente de Crimea

Ucrania volvió a afirmar que pretendía demolir el puente que une la península de Crimea, anexada por Moscú. Rusia afirmó que interceptó 12 misiles ATACMS con destino al puente y los derribó, según el Ministerio de Defensa ruso en Moscú. No se proporcionó ninguna evidencia por parte del ministerio y sus afirmaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente. Ucrania ha afirmado repetidamente que planea demolir el puente una vez que tenga la capacidad militar necesaria, ya que se construyó de manera ilegal.

El Ministerio de Defensa ruso también informó sobre múltiples ataques de drones interceptados en Crimea, pero no informó daños. Ucrania aún no ha comentado sobre estos ataques en la península.

14:29 Autoridades ucranianas piden una rápida evacuación de Pokrovsk

Las fuerzas rusas han estado enfocadas en la ciudad ucraniana de Pokrovsk durante meses. Ahora, las autoridades ucranianas instan a los residentes de la ciudad a evacuar con mayor rapidez a medida que se acercan las fuerzas rusas, stating "El enemigo avanza a un ritmo rápido". Se está acabando el tiempo para "empacar sus pertenencias personales y dirigirse a regiones más seguras".

13:59 Ruso supuestamente destruye HIMARS de EE. UU. en Ucrania

Los lanzadores de cohetes HIMARS suministrados por EE. UU. han sido un factor importante en la lucha de Ucrania contra la invasión rusa. Ahora, las tropas de Moscú parecen haber infligido un golpe significativo: los drones rastrearon un HIMARS, que fue destruido posteriormente por una explosión masiva en un video posterior.

13:34 Cuerpo voluntario prorruso urge a soldados rusos a rendirse

Un cuerpo voluntario ruso que lucha del lado de Ucrania ha sugerido que los soldados del ejército ruso se rindan. Argumentan en Telegram que es mejor vivir que morir por una medalla de un superior. Dan la bienvenida a quienes quieran luchar por un "futuro mejor para Rusia" a unirse a su "Legión de la Libertad de Rusia". La "Legión de la Libertad de Rusia" y grupos similares como el "Cuerpo Voluntario Ruso" han sido asociados con la extrema derecha, según el historiador y periodista Nikolay Mitrokhin. Muchos expertos cuestionan la significación militar de estos grupos y supuestamente priorizan la atención mediática.

13:03 Rusia reporta la captura de un pueblo ucraniano

Las fuerzas rusas habrían tomado el control de Serhijiwka, un pueblo en la región de Donetsk oriental de Ucrania, según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando el ministerio de defensa. Tales afirmaciones no pudieron ser verificadas de manera independiente. Rusia frequently announces the capture of villages, implying quick military advancements. However, the advance in the Donbass is slow, and captured villages are often mostly destroyed. The Ukrainian forces typically withdraw to protect soldiers' lives in the Donbass amid heavy Russian invasion pressure.

12:20 Munz: "Incidente de Kursk indica: muchos rusos no están interesados en la guerra"

El ejército ruso parece estar luchando para contrarrestar el ataque ucraniano en Kursk, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Munz explica por qué Moscú no está enviando más tropas desde Donetsk y discute las reacciones de la población local.

11:57 Ucrania reporta ataques rusos en Donbass

Según el Estado Mayor ucraniano, las tropas rusas están activamente comprometidas en la región de Donbass. La lucha es particularmente intensa en Pokrovsk, Torez y Kurakhove, según el informe del Estado Mayor en Kyiv. Se registraron 144 enfrentamientos militares en las últimas 24 horas. Los rusos atacaron con numerosos ataques aéreos y artillería, que fueron repelidos, según el informe militar. Las fuerzas rusas buscan tomar completamente el control del Donbass.

11:23 Rusia etiqueta como "indeseable" a un grupo de políticos rusos con sede en Berlín

Un grupo de políticos regionales y locales rusos con sede en Berlín, que critica la guerra contra Ucrania, ha sido etiquetado como "indeseable" en Rusia. Representantes de la organización "Diputados de Rusia Pacífica" están involucrados en eventos con una "postura anti-rusa" en Alemania, según se informó en las agencias rusas por la Oficina del Fiscal General. Se les acusa de difamar sobre las actividades de los cuerpos estatales rusos y de apoyar organizaciones extremistas. La organización afirma tener 74 diputados regionales e locales independientes, muchos de los cuales han buscado refugio en el extranjero. Según su sitio web, todos los miembros de la organización ven el régimen de Putin como criminal, se oponen a la agresión militar de Rusia contra Ucrania y abogan por un futuro democrático para Rusia y la descentralización del poder.

10:48 "Aún no se ha entregado ni una sola" - Miembro del Bundestag alemán insta a más armas para Ucrania

El presidente del Comité de Defensa en el Bundestag alemán, Marcus Faber, vuelve a llamar a entregas adicionales de armas a Ucrania a la luz de los últimos desarrollos en la guerra de agresión rusa. "Esto debería impulsarnos a discutir la entrega de más Leopard 2 y Fuchs", escribe el político de FDP en la plataforma X, refiriéndose al tanque de batalla Leopard y al tanque de transporte Fuchs. "Hasta ahora, hemos entregado el 5% de nuestros Leopard 2 y ninguno de nuestros Fuchs. Podemos hacer más", exige Faber. Los eventos en Kursk muestran "que el Kremlin ha fallado militarmente. Está abrumado", escribe Faber y queda claro: "Podemos establecer las bases para una paz duradera en Europa mediante el apoyo militar a Ucrania".

10:07 Tanques Marder en Kursk provocan propaganda prorrusa - Periodista ofrece una dura réplica

El hecho de que Ucrania también esté utilizando vehículos de combate de infantería Marder, que Alemania ha proporcionado a Kyiv, en el ruso Kursk, está causando furor en los medios de comunicación prorrusos. Se está extendiendo la narrativa falsa de que Alemania está atacando de nuevo, como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. A menudo se comparte un video manipulado. Uno de los periodistas más renombrados de Ucrania, Illia Ponomarenko, escribe en X: "La Alemania de hoy es un país completamente diferente con valores completamente diferentes. Está a años luz de lo que era hace 80 años y no merece tales insultos. Por el contrario, en el ataque actual a Europa, Alemania está firmemente como un aliado en el lado del bien, como el segundo mayor proveedor de ayuda de defensa a Ucrania". Ponomarenko destaca que son tanques ucranianos en Kursk, proporcionados por Alemania, para permitir que la democracia ucraniana se defienda. "Si alguien merece ser comparado con los nazis aquí, es este saqueador de tumbas sediento de sangre Putin y sus generales, que están arrasando ciudades enteras".

09:57 Ucrania: Repelados todos los cinco drones rusosLa fuerza aérea ucraniana declara haber repelido con éxito todos los cinco drones lanzados por las fuerzas rusas hacia objetivos en Ucrania durante la noche. Entre ellos había tres drones del tipo Shahed de Irán, y los tipos de los otros dos drones también han sido identificados. Rusia utilizó tres misiles balísticos del tipo Iskander-M, según la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Los gobernadores de las regiones de Kyiv y Kirovohrad informan que no hay daños ni víctimas después del ataque. Las fuerzas rusas utilizan drones baratos en algunos de sus ataques para localizar posiciones de defensa aérea ucraniana y para maniobras de engaño.

09:32 Reportera de ntv Kriewald: "Ucrania quiere mostrar: Ayudamos - no lastimamos"Ucrania afirma controlar 1.150 kilómetros cuadrados y 82 asentamientos en la región rusa de Kursk, según sus propias declaraciones. Ucrania busca llevar organizaciones de ayuda a la zona para dar ejemplo, dice la reportera de ntv Nadja Kriewald. Mientras tanto, se está gestando un "segundo Bachmut" en Donetsk's Pokrovsk:

08:48 "Falla técnica" con Tu-22M3: Rusia pierde bombardero supersónico en accidente en SiberiaUn bombardero de media distancia del tipo Tu-22M3 se estrella cerca de Irkutsk en Siberia, lo que representa una pérdida significativa para la fuerza aérea rusa. El avión Tupolev puede llevar misiles guiados, misiles crucero ypossibly incluso el cohete hipersónico "Kinzhal".

08:04 Avances ucranianos en Kursk: Rusia amenaza con una tercera guerra mundialEl avance de Ucrania en el Kursk ruso ha llevado al mundo al borde de una guerra global, según el diputado ruso Mikhail Sheremet. Sheremet, miembro del comité de defensa, está convencido de que el Oeste está apoyando a Ucrania en su invasión. "Dado la presencia de equipo militar occidental, el uso de municiones y misiles occidentales en ataques a la infraestructura civil, y las pruebas irrefutables de la participación de extranjeros en ataques en territorio ruso, se podría concluir que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial", dijo Sheremet a la agencia de noticias estatal rusa RIA. Tanto EE. UU. como Alemania han declarado que no estuvieron involucrados en la planificación de la ofensiva de Kursk. Muchos observadores, como el ISW, creen que las repetidas advertencias rusas de una tercera guerra mundial o amenazas nucleares son una táctica para esparcir el miedo y disuadir a los gobiernos occidentales de seguir apoyando a Kyiv.

07:22 ISW: "Foresight estratégica limitada" por Putin y la dirección rusaLa administración y la dirección militar rusa han establecido una "estructura de mando y control intrincada, interconectada, pero ineffective" en respuesta a la incursión de Ucrania en la región de Kursk, según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Esto indica que el Kremlin no ha preparado para la posibilidad de una invasión sustancial de Ucrania en territorio ruso, según el ISW. La frontera se ha percibido como un frente tranquilo desde el otoño de 2022, y parece que no se hicieron preparativos adecuados para proteger el territorio ruso frente a posibles amenazas, señala el ISW. El think tank estadounidense supuso que el Kremlin está evaluando qué partes de la frontera Ucrania podría atacar aún. Esto subraya la "limitada visión estratégica" de la dirección rusa.

06:40 Ucrania Anuncia Ataque Exitoso en la Región de Crimea

Las fuerzas ucranianas informan haber atacado nuevamente la región de Crimea durante la noche. Sergey Bratchuk, portavoz de la administración militar en la región de Odessa, informó daños iniciales a un ferry en el puerto de Kerch cerca del puente de Crimea y a un barco en Chornomorske en la región de Krasnodar. "Se están llevando a cabo medidas adicionales de reconocimiento". Ucrania ha informado el hundimiento de varios ferries y barcos en las últimas semanas y meses, algunos de los cuales se dijo que se utilizaban para objetivos militares. Además, parece que se hundió un submarino.

05:59 CNN: EE. UU. Rechaza el Despliegue de ATACMS en Kursk - Alternativas Preferibles Identificadas

Según un informe de CNN, Estados Unidos continúa rechazando el despliegue de misiles ATACMS con alcance extendido de los suministros estadounidenses en la región de Kursk. Sin embargo, en esta ocasión, el problema no es el miedo a la escalada. La red informa, citando fuentes gubernamentales, que los ATACMS podrían ser más efectivamente utilizados para atacar la región de Crimea controlada por Rusia.

05:19 Zelensky: Suministros Necesarios Llegaron a las Tropas en Ucrania Oriental

En medio de la creciente presión de las tropas rusas en Ucrania oriental, Kyiv se centra intensamente en la defensa alrededor del Donbass. "Toretsk y Pokrovsk, la mayoría de los ataques rusos están teniendo lugar allí", dijo el presidente Volodymyr Zelensky en su dirección diaria de video. Los suministros urgentemente necesarios ya han llegado. "Lo que se necesita ahora". Sin embargo, Zelensky no especificó si se habían desplegado más tropas en las áreas altamente disputadas. El Estado Mayor en Kyiv informó por la noche que hubo 68 enfrentamientos desde el inicio del día.

03:46 Gobernador: Bombardero Estratégico Tu-22M3 se Crashea en Siberia

Igor Kobzev, gobernador de la región de Irkutsk en Siberia rusa, informó el accidente de un bombardero estratégico Tu-22M3. La causa fue una falla técnica. Uno de los cuatro miembros de la tripulación falleció, según el gobernador, citando el Ministerio de Defensa ruso. Los miembros restantes de la tripulación lograron abandonar el avión y fueron llevados al hospital, escribió Kobzev en la aplicación de mensajería Telegram.

23:08 Ucrania Extiende la Oferta de Ciudadanía a Combatientes Extranjeros y sus Familias

22:33 El gobierno de EE. UU. aprueba la venta de hasta 600 misiles Patriot a Alemania El gobierno de EE. UU. ha autorizado la venta de hasta 600 misiles y otro equipo para sistemas de defensa aérea Patriot a Alemania. La Agencia de Cooperación de Seguridad de la Defensa (DSCA) señaló que el acuerdo de armas, valorado en un total de cinco mil millones de dólares (4.500 millones de euros), refuerza la seguridad de EE. UU. "fortaleciendo la seguridad de un aliado de la OTAN que es una fuerza clave para la estabilidad política y económica en Europa". Alemania ha donado varios sistemas Patriot a Ucrania.

22:14 SBU: Ucrania amplía la lista de candidatos para el canje de prisioneros La misión principal del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) es devolver a los defensores ucranianos de la cautividad rusa. Por lo tanto, el SBU y las fuerzas de defensa están trabajando activamente para "ampliar la lista para el canje de prisioneros capturando a más soldados rusos en el campo de batalla". Así lo anunció el jefe del SBU, Vasyl Maliuk, en una rueda de prensa conjunta con los chiefs del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Inteligencia de Defensa GUR, Inteligencia Exterior SZRU y el Defensor del Pueblo de la Verkhovna Rada. "El regreso de los defensores ucranianos es una tarea prioritaria establecida por el Comandante en Jefe, el presidente Volodymyr Zelensky", cita su servicio de prensa. Según sus propios datos, el ejército ucraniano ha capturado a más de 100 soldados rusos y chechenos mientras avanza a través de la frontera rusa en la región de Kursk (ver entrada a las 14:57).

21:46 Polonia celebra a sus héroes de guerra, implícitamente contra Putin Con un desfile militar en Varsovia, Polonia celebró su victoria sobre el Ejército Rojo. El evento mostró tanques y soldados, incluyendo algunos de EE. UU. y otros aliados. Los aviones de combate volaron sobre la multitud de miles de espectadores. "Necesitamos equiparnos y establecer la capacidad de que nadie se atreva a atacarnos nunca", declaró el presidente Andrzej Duda antes del desfile, marcando el punto álgido de las ceremonias conmemorativas del país. En el "Día del Ejército Polaco", Polonia conmemora la victoria del ejército polaco sobre las tropas soviéticas en la Batalla de Varsovia en 1920. El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, escribió en una carta a los soldados que la festividad honra los episodios más prestigiosos del ejército polaco, el precio de la independencia y la libertad. "En este día, honramos a todos los héroes que han luchado por nuestra patria desde la fundación de nuestro país", explica.

El sexagenario Jacek Szelenbaum, que asistió al evento, reconoce que mientras es un espectáculo, se siente más seguro al ver la mejora en el equipo. "Nos sentimos un poco más seguros al ver este equipo avanzado y sentir la presencia de nuestros aliados -americanos, británicos, rumanos y otros. Es esencial en estas circunstancias, ya que Polonia no puede defenderse sola. En una alianza, podemos resistir a Putin".

20:59 General alemán promete más ayuda militar para Ucrania El jefe de la coordinación de la ayuda militar alemana, el teniente general Christian Freuding, ha regresado de reuniones en Ucrania (ver también 16:46) y le dijo al formato de video del Bundeswehr "Nachgefragt" qué armas proporcionará Alemania a Ucrania antes de que termine el año. "Nuestro enfoque estará en proporcionar sistemas adicionales de defensa aérea, artillería, armas, drones, tanques, vehículos blindados, municiones, cañones de defensa aérea Gepard, tanques Leopard 1A5, vehículos blindados MRAP y sistemas de artillería autopropulsados PzH-2000 y Zuzana 2", concluyó.

20:20 Autoridades ucranianas informan sobre cinco muertes civiles por ataques rusos Cinco civiles murieron en ataques rusos en el sur y este de Ucrania, según las autoridades. En la región nordeste de Kharkiv, dos personas murieron en un ataque aéreo. Una persona murió en Donetsk en el este debido al fuego de artillería. Un hombre murió en un ataque con drone en la región sur de Kherson, y otro hombre, anteriormente herido en un ataque anterior, falleció en el hospital. Mientras tanto, las autoridades han aconsejado a los residentes que evacuen Pokrovsk, instando a las familias con niños a abandonar la ciudad antes de que sea demasiado tarde. El enemigo avanza rápidamente hacia la ciudad en la región de Donetsk, mientras que el ejército ruso continúa fuertes ataques en el este de Ucrania, según el gobierno de Kyiv.

19:30 Discusiones sobre la entrega de misiles de crucero de largo alcance desde EE. UU. a Ucrania en etapas avanzadas Las conversaciones entre Ucrania y el gobierno de EE. UU. sobre la entrega de misiles de crucero de largo alcance "están en una etapa avanzada", según el portal de noticias ucraniano "Kyiv Independent", citando a una fuente anónima del gobierno del presidente Volodymyr Zelenskyy. Sin embargo, la fuente no especificó cuándo se enviarían los misiles, pero se está considerando una entrega en otoño.

19:16 Lituania Envía Nuevo Paquete de Ayuda Militar a Ucrania Lituania continúa su asistencia militar a Ucrania con el envío de un nuevo paquete que incluye remolques, remolques y camas plegables. Según informes, los portavoces del Ministerio de Defensa de Lituania transfirieron armas, como vehículos de combate de personal, sistemas de defensa aérea de corto alcance con misiles, sistemas anti-drone, inhibidores de drones, vehículos todoterreno, rifles, municiones, granadas de humo y sus partes a Ucrania en agosto.

