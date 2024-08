A las 22:01 en Ucrania, alrededor de 170 drones distintos han sido utilizados en la línea del frente hasta ahora.

Ucrania ha utilizado alrededor de 170 tipos diferentes de drones en su lucha contra las tropas rusas hasta ahora. Esta información la compartió Vadym Sukharevskyi, el subcomandante en jefe de las fuerzas armadas, durante su conversación con Ukrinform. El ejército ucraniano confía pesadamente en los vehículos aéreos no tripulados en sus esfuerzos defensivos. Además, el país está inventando y fabricando constantemente nuevos modelos que pueden llegar a objetivos profundamente en territorio ruso.

21:27 El liderazgo de Kyiv desea que la segunda Cumbre de la Paz de Ucrania se celebre en uno de los países del Sur Global. Según el asesor del presidente ucraniano Andriy Yermak, "deseamos que la segunda cumbre se celebre en uno de los países del Sur Global". También mencionó que el primer ministro indio, Narendra Modi, había expresado su apoyo a la integridad territorial de Ucrania durante su reciente visita a Kyiv.

20:58 Estados Unidos condena la muerte de un empleado de Reuters por parte de Rusia. La Casa Blanca condena un ataque con cohetes a un hotel en Ucrania que resultó en la muerte de un asesor de seguridad de Reuters y dejó heridos a dos periodistas de Reuters. "Condenamos enérgicamente este ataque y expresamos nuestras más profundas condolencias a Reuters por la pérdida de su colega", dijo un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.

20:25 Zelenskyy: la ofensiva de Kursk es uno de los 'pasos para poner fin a la guerra'. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, la ofensiva en la región rusa de Kursk es uno de los "pasos para poner fin a la guerra". "La operación de Kursk no está asociada con ningún punto de la fórmula de paz ucraniana", dijo Zelenskyy. "¿La operación de Kursk está relacionada con la segunda cumbre de la paz? Sí, lo está. Porque la operación de Kursk es una de las partes del plan de victoria ucraniano".

19:52 Rusia construye puentes pontoneros en Kursk para asegurar sus líneas de suministro. Después de que Ucrania destruyera varios puentes en la región de Kursk, Rusia está attempting to protect its supply lines using ponton bridges. Satellite images taken on Monday show that Russian forces have constructed a temporary bridge over the Seim River near a destroyed bridge. Ukraine continues to try and destroy these Russian crossings using techniques such as artillery de largo alcance.

19:17 Zelenskyy planea presentar su plan para poner fin a la guerra a Biden, Trump y Harris. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy planea presentar su estrategia para un final exitoso de la guerra contra Rusia al presidente saliente de EE. UU., Joe Biden, en septiembre. Donald Trump y Kamala Harris también serán informados del plan, según Zelenskyy. La ofensiva de Kursk ya está incluida en este plan. Además de los componentes militares, el plan también abarca propuestas diplomáticas y económicas, según Zelenskyy.

18:44 Las autoridades ucranianas han registrado 136,000 crímenes de guerra cometidos por los agresores rusos. Desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia en 2022, las agencias de aplicación de la ley de Ucrania han documentado 136,000 crímenes de guerra cometidos por el agresor. La oficina del fiscal ha investigado a 660 sospechosos, de los cuales 126 han sido encontrados culpables, según las autoridades ucranianas. Andriy Kostin, el fiscal general de Ucrania, señaló que estas cifras pueden no ser completas debido a los territorios ocupados inaccesibles.

18:20 La agencia de inteligencia rusa investiga a periodistas alemanes y ucranianos. La agencia de inteligencia rusa FSB ha iniciado investigaciones contra un corresponsal de Deutsche Welle y un periodista ucraniano. Se les acusa de ingresar ilegalmente a la región rusa de Kursk, según lo anunciado por la FSB. Nick Connolly, empleado de la broadcaster alemana internacional Deutsche Welle (DW), y Natalia Nagornaya, empleada del canal ucraniano 1+1, están trabajando en áreas controladas por Ucrania en Kursk.

17:51 Zelensky: Ucrania puede producir hasta dos millones de drones este año. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Ucrania tiene la capacidad de producir 1.5 a dos millones de drones este año. Sin embargo, falta financiamiento, como mencionó Zelenskyy. La guerra con Rusia solo puede ponerse fin a través del diálogo. Para avanzar en su visión de paz, el gobierno en Kyiv debe estar en una posición poderosa durante la conferencia que aún está programada para este año, según Zelenskyy.

17:25 Grossi: la proximidad de los conflictos al NPP de Kursk es "extremadamente seria". La proximidad de los combates entre Ucrania y Rusia a la central nuclear en la región fronteriza rusa de Kursk es altamente peligrosa, según el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, tras una visita al sitio. "Una central nuclear de este tipo ubicada tan cerca de una zona de conflicto o frente militar es un asunto extremadamente grave", dijo Grossi. "El hecho de que estemos teniendo acciones militares que se llevan a cabo a solo unos pocos kilómetros de distancia hace que sea una preocupación inmediata", añadió. "En última instancia, puede que todo suene bastante sencillo: no ataquen una central nuclear", dijo Grossi. La central nuclear actualmente está operando bajo "casi condiciones normales", añadió.

16:51 Syrskyj: Rusia Desplaza 30,000 Soldados a KurskEl objetivo principal de la operación de Ucrania en Kursk es distraer a las tropas rusas de otras áreas, específicamente Pokrovsk y Kurachovo en Donetsk. Según el líder militar ucraniano, Alexander Syrskyj, Rusia está transfiriendo actualmente aproximadamente 30,000 soldados a Kursk. "Este número está aumentando", añadió. En consecuencia, Rusia parece estar reduciendo su presencia en Ucrania del sur. Sin embargo, la tensión es alta en la región focal de Pokrovsk. Según Syrskyj, Rusia parece estar concentrando sus fuerzas más poderosas allí.

16:25 Bombardeo Ruso Mata a una Persona en la Región de KharkivEl ejército ruso bombardeó la ciudad de Bohoduchiw en la región de Kharkiv con misiles. Se informó de una víctima mortal y seis heridos por la oficina del fiscal general de Ucrania. Un misil supuestamente impactó en una parada de autobús, lo que causó la muerte de una mujer de 71 años. Los ataques rusos también afectaron a instalaciones industriales, áreas residenciales y vehículos.

15:57 Schmyhal Predice un Déficit Presupuestario de $15B para Ucrania en 2025El primer ministro Denys Schmyhal estima que Ucrania necesitará otros $15 mil millones para cubrir su déficit presupuestario proyectado para 2025. Reuters citó a Schmyhal diciendo que Ucrania espera un déficit de $35 mil millones en 2026, con la intención de cubrir $20 mil millones. Las estimaciones del gobierno sugieren un déficit de $38 mil millones en 2024. Schmyhal compartió que el gobierno planea aumentar los impuestos y aumentar la deuda interna para obtener fondos adicionales para luchar contra Rusia. El parlamento discutirá estas propuestas en septiembre.

15:32 Ucrania Investiga el Desarrollo de Sistemas de Armas NacionalesDespués de presenciar el mayor ataque con bombas y misiles por parte del ejército ruso desde que comenzó la guerra, Ucrania está explorando alternativas para defenderse más allá de la ayuda militar occidental.

15:11 Zelensky Celebrates the First Successful Test of a Ukrainian Ballistic MissileEl presidente Volodymyr Zelensky anunció que Ucrania había realizado con éxito la prueba de su primer misil balístico producido localmente. "Nuestra industria de defensa ha logrado la primera prueba exitosa de un misil balístico ucraniano", declaró. Sin embargo, no proporcionó detalles sobre el misil.

14:45 Ryabkov Acusa a EE. UU. de Involucración en la Incursión de KurskEl subsecretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, consideró un hecho la involvement de EE. UU. en la incursión de Ucrania en la región rusa de Kursk. Citó posibles respuestas más duras del gobierno ruso debido a esto, aunque no proporcionó evidencia o detalles que respalden sus acusaciones. La Casa Blanca descartó cualquier conocimiento previo de la incursión sorpresa de las tropas ucranianas en Kursk el 6 de agosto.

14:19 Zelensky Afirma que los F-16 Interceptaron Misiles RusosEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que los nuevos aviones de combate F-16 ya habían interceptado con éxito misiles rusos. "Durante este gran ataque con misiles, derribamos algunos misiles utilizando F-16", declaró. Se dijo que estos aviones se utilizaron para contrarrestar el devastador ataque aéreo del 8 de agosto. Holanda, Dinamarca, Noruega y Bélgica han prometido proporcionar colectivamente más de 60 de estos aviones de combate producidos en EE. UU. a Ucrania.

13:44 Soldados Rusos Afirman haber Tomado Otra Ubicación Cerca de PokrovskSegún los informes del Ministerio de Defensa de Rusia, el ejército ruso ha tomado supuestamente otro pueblo cerca de la ciudad estratégicamente vital de Pokrovsk en el este de Ucrania. El pueblo de Orlowka en Donetsk ha sido "liberado", según el anuncio del Ministerio de Defensa de Rusia. A pesar de los combates continuos en la región rusa de Kursk, Moscú sigue adelante con su ofensiva en Donetsk. El Ministerio de Defensa comparte regularmente actualizaciones de ubicaciones capturadas. La región de Pokrovsk sigue siendo un punto focal ocupado.

13:21 Lavrov Emite una Advertencia NuclearEl ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó la solicitud de Ucrania a sus aliados para utilizar las armas proporcionadas contra Rusia, etiquetándola como chantaje. Advirtió a las potencias nucleares occidentales contra "jugar con fuego". Lavrov habló sobre las ajustes en la doctrina nuclear de Rusia, pero se negó a proporcionar más información. La doctrina permite el uso de armas nucleares cuando la soberanía o la integridad territorial de Rusia está en peligro.

13:04 Syrskyj Revela Desafíos en Pokrovsk mientras Progresa en KurskSegún el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyj, las tropas están progresando en la región rusa de Kursk. Sin embargo, los soldados rusos también están avanzando hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk, donde la situación es difícil.

12:42 Munz Espera Ataques Intensificados en UcraniaDespués de los recientes ataques con drones, Rusia ha intensificado sus ataques con cohetes en Ucrania, según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Explicó que esta temporización no era casual, ya que se acercaba el otoño y la temporada de calefacción.

Como informó el experto en política exterior de SPD, Michael Roth, los continuos ataques agresivos de Rusia a la infraestructura ucraniana desencadenarán una oleada de refugiados hacia Europa. Según Roth, estos ataques son el inicio de una nueva "campaña de destrucción" contra la infraestructura energética de Ucrania, con el objetivo de obstaculizar la producción de armas de Ucrania por un lado, y hacer la vida insoportable para los ucranianos por el otro, lo que provocará nuevas olas de refugiados hacia Europa. Roth instó a prestar apoyo para el próximo "invierno riguroso" - como generadores de respaldo - y una autorización de EE. UU. para la utilización de armas de largo alcance contra los aeródromos rusos.

La Guardia Fronteriza de Ucrania informa que no hay movimientos de tropas evidentes en Bielorrusia. El portavoz Andrij Demtschenko informó a la televisión ucraniana que no se han observado movimientos de soldados o equipo cerca de la frontera, aunque persiste una amenaza generalizada desde la frontera con Bielorrusia. Recientemente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania afirmó que Bielorrusia había concentrado tropas y equipo cerca de la frontera. Bielorrusia es un aliado cercano de Rusia.

El gobernador Vyacheslav Gladkov de la región de Belgorod anunció en Telegram que "se han recibido informes de que el enemigo está intentando cruzar la frontera". Esto confirma informes de canales de Telegram rusos (ver entrada de las 10:02). Según el Ministerio de Defensa ruso, la situación en la frontera es desafiante pero manejable. Gladkov afirmó que Ucrania había atacado la región con más de 20 drones en las últimas 24 horas. Kyiv aún no ha comentado sobre los supuestos incidentes.

Ucrania está reportedly estableciendo nuevas brigadas mecanizadas para la lucha defensiva contra la agresión rusa, que podrían estar operativas en 2025. Los soldados se espera que sean reclutados de ucranianos que viven en el extranjero y capacitados parcialmente allí. Una brigada mecanizada consta típicamente de alrededor de 2,000 soldados, equipados con equipo militar pesado como tanques.

Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), ha llegado para inspeccionar la planta nuclear de Kursk en la región rusa del mismo nombre, según un informe de la agencia de noticias estatal rusa TASS. Grossi planeó liderar personalmente la inspección de la planta cerca de la ciudad de Kursk debido a la situación crítica. Miles de soldados ucranianos habían asaltado la región en un ataque sorpresa el 6 de agosto. Rusia acusa a Ucrania de atacar frecuentemente la planta. El gobierno ucraniano aún no ha comentado oficialmente sobre esto.

El servicio de seguridad ruso FSB ha iniciado presuntamente procedimientos penales contra dos periodistas extranjeros. Se sospecha que cruzaron ilegalmente la frontera rusa para informar desde la región de Kursk después de la invasión ucraniana. Según este informe, los periodistas son un reportero de Deutsche Welle y un corresponsal del canal de televisión ucraniano 1+1. El FSB ha iniciado presuntamente procedimientos penales contra al menos siete periodistas extranjeros que han informado desde Kursk.

Se alega que las fuerzas ucranianas están intentando cruzar la frontera rusa en la región de Belgorod del sur. Según The Guardian, citando canales de Telegram rusos, actualmente hay enfrentamientos en curso, con alrededor de 500 soldados ucranianos atacando dos puntos de control en Nechoteyewka y Shebekino en Belgorod, y la lucha continúa en ambos lugares. Belgorod limita con la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han capturado territorio ruso desde principios de agosto.

Rusia ha perdido presuntamente 1,280 soldados en un día, según el estado mayor ucraniano. Esto eleva el total de soldados rusos muertos o incapacitados desde el inicio de la guerra a 610,100. Kyiv también informes que 12 tanques rusos, 19 vehículos blindados, 52 sistemas de artillería, 120 drones, 103 misiles y un lanzacohetes múltiple han sido destruidos en las últimas 24 horas. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente, y Rusia no está revelando sus propias cifras de bajas.

Todo lo que se dirigía hacia la capital de Kyiv fue destruido.

here.)

Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania afirman que han neutralizado con éxito cinco misiles de origen ruso y sesenta drones. La agresión rusa involucró el lanzamiento de diez misiles y eighty-one drones, según la cuenta oficial de Telegram del ejército del aire. En Kyiv, se interceptaron aproximadamente fifteen drones y varios misiles, según informó Serhiy Popko, jefe de la administración militar de la ciudad. "Cada trayectoria de vuelo que se dirigía hacia Kyiv fue terminada", dijo Popko. Diez drones aún estaban en el aire a las 9 a. m., hora local (8 a. m. CEST), mientras que otros drones habían crash

08:05 Líder checheno del Batallón Achmat Afirma que "Liberó" Dos Asentamientos en la Zona de Kursk

El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado la "liberación" de dos espacios habitados en la zona de Kursk, según informó la agencia de noticias TASS. El subjefe del departamento político-militar del ejército ruso, el general mayor Apti Alaudinow, y el comandante del batallón especial checheno Achmat, compartieron esta información. Aunque la situación cerca de la línea del frente sigue sin cambios, el enemigo ha sufrido grandes pérdidas durante las maniobras, según Alaudinow. No se puede verificar independientemente esta información. ISW señala que las fotos del lunes muestran a las fuerzas ucranianas cerca de Nechayev, que está controlada por Rusia.

07:37 Biden Condena Recentes Ataques Rusos como Inhumanos

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha condenado los recientes ataques rusos como inhumanos. Los criticó por estar dirigidos directamente contra la población ucraniana, intentando dañar sus servicios públicos y obstaculizar los suministros. Alemania, a través de su Ministerio de Asuntos Exteriores, ha expresado su fuerte condena, calificando los ataques rusos de "cobardes". También ha condenado los ataques el secretario británico de Asuntos Exteriores, David Lammy.

07:05 Guerra con Bielorrusia Improbable - Análisis de ISW

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) evalúa que una invasión de Ucrania por parte de las tropas bielorrusas es improbable. Su razonamiento se basa en un análisis de Frontline Insight y Rochan Consulting, que indica que las unidades de combate bielorrusas funcionan solo al 30-40 por ciento de su capacidad y se mobilizan para el despliegue. No se ha anunciado ninguna movilización y, en cambio, la estrategia actual parece ser desviar la atención de las fuerzas ucranianas de los frentes de conflicto en curso. Además, el número de tropas rusas estacionadas en Bielorrusia no proporciona suficiente fuerza para llevar a cabo una invasión coordinada desde la región de Gomel. Por último, una invasión o participación militar en Ucrania podría debilitar la autoridad de Alexander Lukashenko, lo que podría llevar a un aumento significativo de la disidencia doméstica. Las próximas elecciones presidenciales en el país están programadas para febrero de 2025.

La anterior aspirante demócrata a la presidencia y exdiputada Tulsi Gabbard, que ahora se distancia del Partido Demócrata, está respaldando al candidato republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. Gabbard ha declarado su intención de prestar cualquier ayuda que pueda para ayudar a Trump a recuperar la Casa Blanca, ha dicho. Atrayendo la atención a los conflictos en el Oriente Medio y Ucrania, la exmilitar Gabbard argumentó que si Trump ganara, su principal objetivo sería "retirar a EE. UU. del borde de la guerra". Gabbard había competirido anteriormente por la nominación presidencial demócrata en 2020, pero tuvo pocas posibilidades de triumphar, acabando por respaldar a Joe Biden, que ganó las elecciones demócratas. En ese momento, Gabbard había abogando por una política exterior de EE. UU. menos militarista. La política de 43 años ha enfrentado acusaciones de que su campaña estaba respaldada por Rusia y solo pretendía socavar a los demócratas.

Mira más información aquí.)

06:17 Biden Rinde Homenaje a Modi

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha elogiado al primer ministro indio, Narendra Modi, por su reciente visita a Ucrania. Modi, cuyo país mantiene la neutralidad en el conflicto Ucrania-Rusia, ha tuiteado que ha hablado con Biden sobre el apoyo incondicional de la India a una pronta restauración de la paz y la estabilidad en Ucrania. La Casa Blanca ha confirmado que Biden ha elogiado tanto el compromiso de Modi con Ucrania como su reciente viaje a Polonia. Polonia es uno de los aliados más cercanos de Ucrania en Europa Oriental. Según John Kirby, coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, "damos la bienvenida a cualquier otro país que reconozca la perspectiva del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y busque ayudarlo a alcanzar una paz justa".

05:45 Testigos Informan de una Serie de Explosiones en Kyiv

En el último ataque con drones a Kyiv, los testigos informan de al menos tres series de explosiones. Todavía no se han informado bajas ni heridos. Los sistemas de defensa aérea en la región de Kyiv han estado activos durante toda la noche para interceptar misiles y drones que atacan la ciudad, según informes del canal de Telegram del ejército regional de Kyiv. Los ataques se produjeron un día después del mayor ataque aéreo ruso hasta la fecha en este conflicto.

05:03 Fuerza Aérea: Bombarderos y Drones Rusos Se Dirigen Hacia Ucrania

Rusia ha enviado bombarderos y drones hacia Ucrania, según fuentes ucranianas. Los bombarderos Tu-95ms partieron de la base aérea de Engels en el suroeste de Rusia, explica la Fuerza Aérea ucraniana en Telegram. También se dirigen drones hacia Ucrania. Se han emitido alertas en varias partes de Ucrania, según informes de las autoridades locales.

04:04 Dos Muertos en un Ataque con Misiles Rusos en Kryvyi Rih

El número de muertos por el ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih ha aumentado a dos, según informes ucranianos. Un misil ruso impactó en un hotel, con hasta cinco personas potencialmente atrapadas bajo los escombros, según informes de los medios ucranianos que citan las administraciones militares del distrito y la ciudad. Los rusos destruyeron el hotel con un misil balístico, según informes de la administración de la ciudad. No se puede verificar independientemente esta información.

02:04 Otro Ataque con Drones en Kyiv

Se ha producido otro ataque con drones rusos en la región de Kyiv, según informes ucranianos. "Se ha detectado la intrusión de vehículos aéreos no tripulados enemigos", ha informado el ejército regional de Kyiv en Telegram. "Los sistemas de defensa aérea están activos en la zona".

00:35 Ucrania: Al menos un muerto en el ataque con misiles rusos a Kryvyi RihAl menos una persona ha fallecido en un ataque con misiles rusos a un edificio de infraestructura civil en la ciudad central ucraniana de Kryvyi Rih. Cinco personas más podrían seguir bajo los escombros, informan las autoridades regionales. El jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, reporta en Telegram que cuatro personas han sido hospitalizadas con lesiones. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, indica en Telegram que el edificio civil ha sido "reducido a escombros". No se puede verificar de forma independiente estas informaciones. Todavía no ha habido reacción por parte de Rusia.

23:19 Zelenskyy jura venganza contra Rusia por los ataques aéreosDespués de los extensos ataques aéreos rusos en Ucrania, el presidente Volodymyr Zelenskyy ha prometido venganza. Se está preparando una respuesta militar con la ayuda de los aviones de combate F-16 proporcionados por el Occidente, declara en su discurso en video de la noche. No proporciona detalles específicos de la venganza planeada. Sin embargo, hace referencia una vez más a la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, que lleva tres semanas en curso. Las tropas ucranianas han ampliado su control allí y han capturado más prisioneros de guerra rusos, mejorando las perspectivas para los intercambios de prisioneros.

22:03 EE. UU.: Rusia busca sumir a Ucrania en la oscuridad

Después de los intensos bombardeos en Ucrania, EE. UU. acusa a Rusia de intentar "sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad a medida que se acerca el otoño", según John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE. UU. Los ataques a la infraestructura energética de Ucrania son "escandalosos", dice Kirby. EE. UU. denuncia "la guerra continua de Rusia contra Ucrania".

21:20 Evacuaciones en curso en la región de DonetskLas autoridades ucranianas han ordenado nuevas evacuaciones en la región de Donetsk debido a los avances rusos. La zona de evacuación se ha expandido debido a las condiciones de seguridad deterioradas, con niños y sus padres o tutores legales obligados a abandonar sus hogares, informa el gobernador de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Se han listado un total de 27 asentamientos en las áreas de Kostjantyniwka y Selydove. Anteriormente, se habían ordenado evacuaciones en el área de Pokrovsk debido al avance de las tropas rusas.

Puedes leer sobre todos los acontecimientos anteriores aquí.

A pesar del enfoque en las cumbres internacionales de paz y la agresión rusa, las palabras ['Operaciones militares'] se pueden incorporar en estas siguientes oraciones:

El ejército ucraniano confía pesadamente en los vehículos aéreos no tripulados en sus esfuerzos defensivos, y estos drones han sido utilizados extensamente en diversas operaciones militares contra las tropas rusas hasta ahora.

Además, el país está constantemente inventando y fabricando nuevos modelos de drones que pueden llegar a objetivos en territorio ruso en ocasiones, desempeñando un papel significativo en diversas operaciones militares.

Lea también: