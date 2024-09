A las 21:59, Moldavia y Alemania finalizan un pacto centrado en la ciberseguridad.

18:22 Control de Frontera de Ucrania Detiene a Civiles que Huyen

Tras dos años y medio de conflicto, el ejército ucraniano necesita urgentemente nuevos reclutas. Sin embargo, muchos hombres intentan eludir el servicio militar y tratan de escapar a naciones vecinas como Moldavia. Son capturados en la frontera del río Dniéster.

19:02 Informe: 38,000 Soldados Rusos Se Unen a la Contraofensiva de Kursk

Según una fuente de inteligencia respetada del "Financial Times", Rusia está desplegando alrededor de 38,000 soldados en su contraofensiva en la región fronteriza de Kursk. Algunos de estos soldados han sido reubicados desde Ucrania del sur. Hasta ahora, los contraataques no son extensos. La fuente sugiere que Rusia necesitará desplegar más brigadas curtidas en combate para lograr victorias mayores. El presidente ucraniano, Zelensky, había mencionado anteriormente la necesidad de 100,000 soldados rusos para contrarrestar efectivamente la ofensiva ucraniana en Kursk.

19:36 Italia Proporcionará un Sistema Moderno de Defensa Aérea a Ucrania

Italia enviará un segundo sistema de misiles antiaéreos SAMP/T a Ucrania este mes, según anunció el ministro de Defensa italiano, Guido Crosetto, en Roma. El sistema puede monitorear múltiples objetivos simultáneamente e interceptar hasta diez. Es el único sistema producido en Europa capaz de interceptar misiles balísticos.

20:23 Ucrania Afirma que Destruye Depósitos de Municiones Rusos Cerca de Mariupol

El ejército ucraniano afirma que ha destruido varios depósitos de suministro rusos en los territorios ocupados de Ucrania. Estos almacenes fueron descubiertos cerca de la ciudad portuaria de Mariupol y fueron atacados y destruidos con cohetes, según el comando naval en Kyiv. Se informes que toneladas de municiones fueron destruidas. Sin embargo, estas afirmaciones remainen no verificables.

21:12 Crítico Ruso Castigado con Sentencia de Cárcel de Trabajo

Un hombre ruso de 38 años ha sido sentenciado a cinco años en una cárcel de trabajo en Moscú por criticar la participación de Rusia en el conflicto de Ucrania durante una encuesta callejera. Después de su confesión de culpa a finales de abril, inicialmente se le impuso una pena de cinco años de trabajo forzado, pero remained libre. La fiscalía apeló para una pena más severa, que fue concedida por el tribunal de Moscú, lo que resultó en la sentencia de cinco años de cárcel de trabajo para Yuri Kochov. Fue detenido y llevado desde la sala del tribunal después del veredicto.

Moldavia y Alemania Fortalecen la Cooperación en Ciberseguridad

Moldavia y Alemania buscan fortalecer sus defensas contra las estrategias de guerra híbrida de Putin con un acuerdo de ciberseguridad. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en Chisináu, el objetivo del presidente Putin es continuar utilizando la guerra híbrida contra Europa, especialmente Moldavia, como medio de desestabilización. En respuesta, planean introducir equipos informáticos, compartir información y proporcionar capacitación para prevenir ataques cibernéticos y detectar desinformación en Moldavia.

17:44 El Misterio de la Cubierta de Neumáticos de Aviación Rusa Explicado

A finales del verano de 2023, Rusia comenzó a cubrir ciertas aeronaves militares con neumáticos de automóvil. El propósito detrás de esto era incierto hasta que un alto funcionario militar de EE. UU. Proporcionó una respuesta. Según Schuyler Moore, Director Técnico del Comando Central de EE. UU., los neumáticos están destinados a confundir los sistemas de puntería utilizados por los misiles modernos. Según Moore, durante una discusión en el think tank estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), "si colocas neumáticos en las alas, muchos modelos de visión por computadora tienen dificultades para reconocer que es un avión". Anteriormente, se asumía que los neumáticos podrían servir como protección adicional contra drones kamikaze.

16:56 Tropas Rusas Destruyen Mina de Carbón de Ucrania en Vuhledar

Las tropas rusas invaden la ciudad minera ucraniana de Vuhledar, detonando una de las minas de carbón más grandes del país. Videos documentan la explosión y el posterior derrumbe de la torre del pozo principal. Se presume que más de 150 millones de toneladas de carbón aún están presentes en la veta.

16:19 El Ministro de Defensa Alemán Ve el Financiamiento como un Desafío Continuo

Después del fondo especial de 100 mil millones de euros, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, expresa su preocupación por la financiación futura de la Bundeswehr. Dice que el fondo especial se agotará completamente al final del año y se necesitará financiación adicional para adquisiciones e infraestructura. "Espero que esto sirva como una base, ya que debemos asegurar la financiación adicional para adquisiciones e infraestructura", dice Pistorius, implícitamente indicando que esto representa un desafío significativo y continuo.

15:51 Ucrania Ataca Edificios Residenciales en Belgorod

Ucrania continúa sus ataques en ciudades rusas, centrando su atención en Belgorod cerca de la frontera compartida. Varios vehículos y un edificio residencial han sido incendiados, mientras que otros han sufrido daños. Ocho personas han resultado heridas.

15:14 Ejercicios Navales: Barcos Chinos Llegaron al Puerto de Vladivostok de Rusia

Después del anuncio de un ejercicio militar conjunto, dos buques de la guardia costera china han llegado al puerto de Vladivostok, Rusia, en el Lejano Oriente, según informes rusos. Los buques de la guardia costera china han sido invitados por los guardacostas rusos y estarán en Vladivostok hasta el viernes, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Este ejercicio tiene como objetivo fortalecer la cooperación estratégica entre las fuerzas militares chinas y rusas, según se indica desde Beijing. Las fuerzas navales y aéreas de ambos países participarán en ejercicios como "North-Joint 2024" en los mares de Japón y Ojotsk cerca de la costa rusa, y China también participará en el ejercicio estratégico "Ocean-2024" de Rusia, se dice.

14:39 La Opinión de Baerbock sobre la Ayuda a Moldavia y UcraniaLa Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, considera que el apoyo a Ucrania es una garantía de supervivencia para Moldavia vecina. En una reunión de la Plataforma de Cooperación de Moldavia en Chisináu, la capital, afirmó que todo lo que fortalece a Ucrania también contribuye a la estabilización en relación con Moldavia. Además, aclaró que la mayor preocupación de las personas en Moldavia es el miedo a que si Ucrania cae, Moldavia podría ser el siguiente objetivo.

13:56 Muertes de Rescatistas Ucranianos en la Guerra contra RusiaLa guerra entre Rusia y Ucrania ha causado la muerte de 97 trabajadores de rescate del Servicio de Emergencia del Estado desde la invasión a gran escala. El servicio informó sobre estas muertes en una entrevista con el sitio de noticias Ukrinform. También informó que 395 trabajadores de rescate resultaron heridos en estos despliegues. Hoy, Ucrania celebra su "Día de los Salvadores".

13:44 Pérdidas Rusas y Ucranianas en la GuerraSegún una investigación realizada por el periódico estadounidense "Wall Street Journal", la invasión rusa de Ucrania ha resultado en lesiones y muertes de cientos de miles de soldados en ambos bandos. Las tropas ucranianas han sufrido aparentemente alrededor de 80,000 soldados muertos y 400,000 soldados heridos, según una estimación confidencial de Ucrania. Rusia, por otro lado, ha perdido supuestamente aproximadamente 600,000 soldados - 200,000 muertos y 400,000 heridos - según estimaciones de los servicios de inteligencia occidentales, según el periódico. Ni Kiev ni Moscú han informado oficialmente de sus propias pérdidas.

13:21 Expansión Militar de Rusia y Fuentes de TropasPor decreto, Rusia está expandiendo su fuerza militar a 1.5 millones de soldados. Según Rainer Münz, corresponsal de ntv, esta medida señala las intenciones del Kremlin más allá de la guerra de Ucrania.

12:55 Justificación para la Expansión del Ejército por Parte de RusiaEl Kremlin justifica sus planes de expandir su ejército al segundo más grande del mundo debido a las crecientes amenazas en sus fronteras. El portavoz del presidente Dmitri Peskov explicó en una conferencia de prensa con reporteros que hay amenazas significativas en las fronteras periféricas de Rusia y inestabilidad en sus fronteras orientales debido a un entorno hostil y conflictos en sus fronteras occidentales, lo que requiere medidas contrarias adecuadas. El presidente Vladímir Putin ha ordenado que el tamaño regular del ejército ruso se incremente en 180,000 soldados a 1.5 millones de soldados activos.

12:30 Opinión Pública sobre la Entrega de Misiles de Largo Alcance a UcraniaEl gobierno de Kiev busca atacar la logística militar rusa con misiles de largo alcance, incluidas instalaciones militares, centros de comando e infraestructura. En la nueva encuesta RTL/ntv Trendbarometer, el 64 por ciento de los encuestados se opuso a la entrega de armas a Ucrania que pueden alcanzar objetivos en lo profundo de Rusia. Sin embargo, esta mayoría solo está presente entre los simpatizantes de los Verdes (53 por ciento) y el FDP (58 por ciento). Solo el 34 por ciento de los simpatizantes del SPD y el 31 por ciento de los simpatizantes de la Unión están a favor de proporcionar tales misiles a Ucrania. La rejection is significantly higher in the east at 83 percent compared to 61 percent in the west.

11:49 Detención de Sospechoso en el Caso de Atentado contra Trump y su Deseo de Matar a Líderes

Ryan Wesley Routt, sospechoso en el caso del intento de asesinato de Donald Trump, había expresado en el pasado el deseo de matar al presidente ruso Vladímir Putin y al líder norcoreano Kim Jong-un, según una enfermera llamada Chelsea Walsh que trabajó en Ucrania en 2022. Walsh describió a Routt como el "americano más peligroso" que había conocido durante su tiempo en Kyiv. Se dice que intentó unirse a brigadas voluntarias y luchar junto a las fuerzas ucranianas.

11:18 Documental Controversial "Rусские в войне" se Estrena en el Festival de Cine de Toronto

El documental controvertido "Rусские в войне" se estrenará en el Festival Internacional de Cine de Toronto después de todo, a pesar de las amenazas iniciales. La directora rusa-canadiense Anastasia Trofimova pasó varios meses con tropas rusas en la frontera de Ucrania para la película. El embajador ucraniano en Canadá, Vasyl Myroshnychenko, criticó la decisión, stating that the festival was offering a platform for Russian propaganda.

El embajador ruso en Berlín, Sergei Nechaev, expresó dudas sobre las posibles conversaciones de paz en el conflicto con Ucrania. Enfatizó la necesidad de un acuerdo de paz primero, expresando la necesidad de evaluar cuán cerca está el plan de las propias perspectivas de Rusia. Este comentario llegó en respuesta a los comentarios del canciller alemán Olaf Scholz a favor de acelerar los esfuerzos de paz, hechos durante una entrevista de verano de ZDF una semana antes. "Una nueva conferencia de paz está definitivamente en el horizonte", dijo Scholz, estando de acuerdo con el presidente ucraniano Zelensky en que Rusia también debería ser incluida.

10:31 Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para Ayudar a Ucrania Durante el Invierno

La compañía de energía ucraniana Naftogaz está fortaleciendo su asociación con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) para la seguridad energética. Los expertos temen que los numerosos ataques con drones rusos a la infraestructura vital podrían llevar a un invierno muy duro para los ucranianos, lo que podría resultar en cortes generalizados de energía, calefacción y agua. El PNUD busca minimizar los cortes de población a través de generadores de gas.

09:55 280,000 Personas Sin Electricidad Después del Ataque de Sumy

Después de los ataques con drones Shahed rusos en Sumy, Ucrania, 280,000 residentes siguen sin electricidad. La Fuerza Aérea Ucraniana afirma haber derribado 16 drones, pero algunos lograron dañar la infraestructura esencial.

09:28 Ucrania: Rusos Ejecutan a Prisionero de Guerra Desarmado con Espada

09:02 Comandante checheno habla sobre la ofensiva de Kursk

El repentino ataque ucraniano en la región fronteriza de Kursk tomó a Moscú por sorpresa en agosto. El comandante checheno Apti Alaudinow expresó optimismo en su canal de Telegram, diciendo: "Mantengamos la calma, disfrutemos un poco de palomitas de maíz y veamos cómo nuestros chicos destruyen al enemigo". Desde entonces, Alaudinow ha surgido como el principal comentarista de la ofensiva de Kursk, con los medios rusos difundiendo sus declaraciones. Según los expertos, una atención mediática como esta solo es posible con la aprobación de la autoridad más alta.

08:42 Alemania ofrece 100 millones de euros en ayuda de invierno a Ucrania

Alemania está proporcionando a Ucrania una ayuda de invierno adicional de 100 millones de euros, anunció la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, durante una visita a la República de Moldavia en Chisinau. "El otoño está aquí y el invierno está a la vuelta de la esquina", dijo antes de una reunión de la Plataforma de Asociación de Moldavia en la capital de la antigua república soviética. Rusia planea otra "guerra de invierno", buscando hacer la vida lo más difícil posible para los ucranianos.

08:01 Ucrania: Rusia ataca instalaciones energéticas en Sumy

Ucrania informa sobre otro ataque significativo con drones desde Rusia. La defensa aérea derribó 34 de 51 drones rusos de la noche anterior, según la fuerza aérea. Los ataques también afectaron la infraestructura vital en la región nororiental de Sumy, incluyendo sistemas de suministro de agua y hospitales. Los equipos de emergencia realizan reparaciones en este momento.

07:37 Ucrania: Rusia sufre 1020 bajas desde ayer

Según el Estado Mayor ucraniano, Rusia sufrió 1020 bajas, tanto muertos como heridos, desde el día anterior. Desde la invasión a gran escala en febrero de 2022, los ucranianos han contabilizado 635,880 bajas rusas. En las últimas 24 horas, se dañaron o destruyeron seis sistemas de artillería, así como dos tanques, seis vehículos blindados y 66 drones.

07:10 Kyiv Post: Ucrania ataca aeropuerto militar ruso

Durante la noche, el aeropuerto militar ruso en Engels, región de Saratov, fue atacado por drones de ataque ucranianos, según el Kyiv Post, que compartió videos con detonaciones audibles. El informe indica que en la base aérea se encuentran bombarderos estratégicos equipados con misiles y utilizados por Rusia para atacar ciudades ucranianas.

06:35 Secretario General de la OTAN apoya el debate sobre armas de largo alcance

El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, apoya el debate internacional sobre la posible autorización para que Ucrania ataque territorio ruso con armas de largo alcance occidentales. "Es decisión de cada aliado", dijo Stoltenberg a la emisora británica LBC, "pero es crucial que colaboremos estrechamente en tales cuestiones, como hacemos habitualmente". Ucrania ha solicitado esta autorización a sus aliados para atacar centros de comando, aeródromos y infraestructura rusos durante semanas. Concerning las preocupaciones sobre la escalada, Stoltenberg remarked, "Sin embargo, aún creo que el mayor riesgo para nosotros es la victoria de Putin en Ucrania".

06:13 Meta detiene la difusión global de la propaganda rusa RT

Meta, la compañía detrás de Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, está deteniendo la difusión de la propaganda rusa a través de canales como RT (antes Rusia Hoy). La compañía anunció que RT y sus entidades asociadas están prohibidas de utilizar sus plataformas en todo el mundo debido a su participación en campañas de desinformación, especialmente en torno a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La UE ya había prohibido RT en la primavera de 2022. Para obtener más información, haga clic aquí:

05:33 Lukashenko libera a 37 presos belarusos

El líder belaruso Alexander Lukashenko ha concedido la libertad a 37 presos. La Administración Presidencial en Minsk declaró que estos individuos fueron condenados por "extremismo", una carga comúnmente utilizada en Belarus para etiquetar a los críticos del gobierno. Entre los 37 liberados hay seis mujeres y varios individuos con problemas de salud. No se proporcionaron más detalles sobre los nombres de los perdonados. En los últimos dos meses, Belarus ha concedido con frecuencia la libertad a presos encarcelados por protestar contra el gobierno. El 15 de agosto, Lukashenko perdonó a 30 presos políticos, seguidos de otros 30 el 6 de septiembre. En cada caso, Lukashenko afirmó que los presos habían expresado arrepentimiento y habían pedido perdón.

03:11 Informe de la ONU: los abusos de los derechos humanos en Rusia están aumentando

Según un informe de la ONU, los abusos de los derechos humanos en Rusia han aumentado. "Ahora hay un sistema de abusos de los derechos humanos patrocinado por el estado en su lugar", dijo Mariana Katzarova, nombrada como relatora especial para Rusia por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este sistema está diseñado para reprimir la sociedad civil y la oposición política, según el informe. Los críticos de la guerra de Rusia contra Ucrania y los disidentes están siendo perseguidos con más dureza. Katzarova estima que al menos 1372 presos políticos han sido condenados. Estos defensores de los derechos humanos, periodistas y críticos de la guerra han sido acusados de delitos falsos y sentenciados a largas condenas de prisión. Son sometidos a tortura en custodia. Los presos políticos están aislados en celdas de aislamiento, mientras que otros son enviados a fuerza a instalaciones psiquiátricas. Estos son solo los casos conocidos por Katzarova; el número real podría ser más alto, según un miembro del personal.

23:24 Suecia Encabezará Posible Presencia de NATO en Finlandia

La OTAN está considerando establecer una presencia militar en el norte de Finlandia, con Suecia como posible líder de la operación. Esto implicaría una fuerza multinacional de la OTAN, similar a las de otros países vecinos de la OTAN, conocidas como Fuerzas Terrestres Avanzadas (FLF). El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, y el ministro de Defensa finlandés, Antti Häkkänen, anunciaron esto en una conferencia de prensa en Estocolmo. Jonson expresó su orgullo por haber sido invitado por Finlandia para liderar esta presencia, lo que fortalecería la seguridad de toda la OTAN.

