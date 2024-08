A las 21:44, Ucrania informa de victorias adicionales en la región de Kursk

21:25 Putin Regresa a Chechenia Después de 13 Años de Ausencia

El presidente ruso, Vladimir Putin, aterrizó en la república rusa de Chechenia el martes, marcando su primera visita en 13 años. El encuentro con el líder fuerte Ramzan Kadyrov fue documentado por la agencia de noticias RIA Novosti, mostrando a Putin saludando a Kadyrov en Grozny. Más tarde, Putin colocó su brazo alrededor del hombro de Kadyrov y le dio un abrazo cálido antes de que ambos se fueran en una limusina. En una publicación en la aplicación de mensajería Telegram, Kadyrov describió la reunión como una "agenda ocupada" de eventos. A pesar de un día agotador, Putin estaba "lleno de energía" y listo para explorar various lugares en Chechenia.

21:02 Scholz Resalta la Generosa Ayuda de Alemania a Ucrania

El canciller alemán, Olaf Scholz, defendió las acusaciones de apoyo insuficiente a Ucrania. Este año, Ucrania recibirá más de siete mil millones de euros, lo que convierte a Alemania en el mayor benefactor entre los países europeos, según Scholz en la televisión Sat1. El año que viene, Alemania contribuirá con cuatro mil millones de euros del presupuesto federal, también la mayor cantidad entre los países europeos. Además, los países del G7 occidentales están permitiendo 50 mil millones de dólares a través del uso de activos rusos congelados. "Eso es mucho dinero, eso es mucho dinero", reiteró Scholz.

20:14 Putin Ve Similaridades Entre el Asedio de Beslán y el Avance Ucraniano

El presidente ruso, Vladimir Putin, equiparó el brutal asedio escolar de 2004 en Beslán con la actual incursión del ejército ucraniano en la región fronteriza rusa de Kursk. Al igual que Rusia luchó contra "terroristas" en Beslán, ahora debe combatir a "delincuentes" en la región de Kursk, dijo Putin durante su visita a Beslán.

19:43 Patriarcado de Moscú Ve el Ban a la Iglesia Ucraniana como "Ilegal"

La Iglesia Ortodoxa Rusa denunció la propuesta de prohibición de la Iglesia Ortodoxa afín a Ucrania aprobada por el Parlamento ucraniano. La calificó como un "acto ilegal" y una "flagrante violación de los principios fundamentales de la libertad religiosa y los derechos humanos", según Vladimir Legoida, portavoz de la Iglesia Ortodoxa Rusa, en un mensaje de Telegram. Legoida advirtió sobre la posibilidad de violencia a gran escala contra millones de creyentes si se implementa la ley. El patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, también expresó su preocupación durante una visita al Monasterio de Solovki en el norte de Rusia, citando un "período difícil en el que muchos se han vuelto contra nosotros, no porque seamos malos, sino simplemente porque somos diferentes". Antes, los parlamentarios ucranianos aprobaron un proyecto de ley que impone un ban a las organizaciones religiosas con vínculos con Moscú.

19:12 EE. UU. Invita al Grupo de Contacto a la Reunión de Ramstein para la Ayuda a Ucrania

El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, extendió una invitación al Grupo de Contacto de Ucrania para reunirse en la base de la Fuerza Aérea de EE. UU. Ramstein en Renania-Palatinado para otra reunión el 6 de septiembre. La reunión, prevista en la mayor base de la Fuerza Aérea de EE. UU. fuera de los Estados Unidos, verá a ministros de Defensa y oficiales militares reevaluar su apoyo a Ucrania. Alrededor de 50 estados, incluido Alemania, forman parte del grupo de contacto, con invitación a países no de la OTAN para asistir, como se hizo en reuniones anteriores.

18:36 El Ejército Ruso Crea Unidades para Proteger la Frontera con Ucrania

El ejército ruso ha creado tres nuevas formaciones, encargadas de garantizar la frontera con Ucrania. El ministro de Defensa, Andrei Belousov, reveló esta información. Las formaciones se llamarán Kursk, Belgorod y Bryansk. Solo dos semanas atrás, miles de soldados ucranianos infiltraron la región rusa de Kursk, capturando territorios.

18:10 Un Infierno Arde en un Depósito de Petróleo Ruso tras un Ataque con Dron Ucraniano

Un incendio devastador estalló en un depósito de petróleo en la ciudad rusa de Proletarsk después de un ataque con drones ucranianos. El incendio sigue sin control, incluso después de dos días. Las imágenes satelitales muestran la magnitud de la destrucción.

17:36 Se Especula con la Construcción de un Segundo Puente Cerca del Puente de Crimea

Las imágenes satelitales sugieren la posible construcción de un segundo puente paralelo al puente de 19 kilómetros que une la península de Crimea con el continente ruso. El sitio de noticias en línea "Ukrajinska Prawda" especula sobre una "construcción paralela", que "probablemente" se refiere a un puente. ntv.de verificó esto comparando imágenes satelitales de junio, julio y agosto, lo que demuestra actividades de construcción en curso. Según "Ukrajinska Prawda", los rusos están adoptando medidas para proteger tanto la nueva construcción como el puente existente y frecuentemente atacado que une Crimea con el continente.

16:58 Zelensky Reconoce la Situación Complicada en el Frente Oriental

El periódico británico "The Guardian" informes que el presidente Volodymyr Zelensky describió la situación en la línea del frente oriental de Ucrania como "complicada", especialmente en el centro logístico estratégico de Pokrovsk y Toretsk. El Estado Mayor ucraniano informó sobre 14 conflictos en las cercanías de Toretsk y 34 en el área de Pokrovsk desde el inicio del día.

16:20 Rusia Informa de 17 Muertes de Civiles en una Semana

Según la agencia de noticias rusa TASS, citando a los servicios de emergencia, la incursión ucraniana en Kursk provocó la muerte de 17 civiles en una semana. Además, 235 civiles resultaron heridos.

15:54 Reportera Habla sobre el Rápido Progreso Ruso

La reportera de ntv, Nadja Kriewald, desde el este de Ucrania informó que hubo 63 ataques de las tropas rusas en el frente de Pokrovsk el día anterior. Habló con equipos de rescate que intentaban evacuar un pueblo ucraniano, pero la misión fue infructuosa ya que el ejército ruso ya había tomado el control del lugar.

15:33 Rusia Expresa enojo por periodistas estadounidenses en KurskRusia ha citado a un diplomático estadounidense de alto rango, según informó la agencia de noticias rusa TASS. Esto se debe a las presuntamente acciones inflamatorias de periodistas estadounidenses en la región rusa de Kursk, contra las que Rusia está protestando. Se acusa a los periodistas estadounidenses de haber ingresado ilegalmente a una región donde las fuerzas ucranianas lanzaron una ofensiva hace dos semanas. Rusia afirma que los procesará, según su comunicado.

15:10 Comisionado del Gobierno Identifica Propaganda Rusa en Alemania OrientalEl comisionado del SPD alemán responsable de Alemania Oriental, Carsten Schneider, ha expresado su preocupación por algunas opiniones de los alemanes sobre Ucrania. Schneider ha afirmado que las discusiones sobre Ucrania y los ucranianos a veces son preocupantes, tanto en el este como en el oeste. También ha observado que la propaganda rusa tiene una fuerte influencia, especialmente en Alemania Oriental. Según Schneider, la defensa de Ucrania es esencial, ya que concierne a la existencia misma del país.

14:48 Escasez de Municiones Atribuida al Avance Ruso en UcraniaEl "Financial Times" cita a un comandante ucraniano que afirma que el avance ruso en el este de Ucrania se debe en parte a que Kiev ha desviado recursos al norte. Los soldados de la región afectada ahora racionan proyectiles para sus armas, ya que lo han hecho desde que el Congreso de EE. UU. suspendió la ayuda a Ucrania. Los municiones fueron transferidos a las fuerzas que realizan la invasión de la región rusa de Kursk.

14:26 Analista del Kremlin: Avance en Kursk Sigue Cambios en la Estructura de Poder de MoscúEl experto del Kremlin Rainer Munz sostiene que el avance ucraniano en Kursk podría fortalecer o al menos resaltar los cambios generacionales dentro del aparato de poder de Moscú. Sin embargo, mantiene que la base de poder del presidente no está en peligro.

14:01 Autoridades Advierten sobre Niveles Elevados de Cloro en el Aire Después del Ataque RusoDespués de un ataque ruso a una instalación industrial en Ternopil, occidental Ucrania, las autoridades locales han advertido a los residentes sobre niveles más altos de cloro en el aire. Oksana Chaichuk, directora del centro regional de control de enfermedades, aconseja limitar las actividades al aire libre y mantener las ventanas cerradas debido a una concentración de cloro entre cuatro y diez veces más alta de lo normal. Durante el ataque nocturno, se golpeó una instalación de almacenamiento de combustible y lubricantes, lo que causó un incendio en un lugar no especificado. No se informaron heridos ni fallecidos.

13:39 Ejército Ruso Captura el Poblado de Nueva York en DonetskSegún el Ministerio de Defensa ruso, las tropas han tomado el control del pueblo de Nueva York en la región de Donetsk, en el este de Ucrania. El ejército ha informado que ha capturado "uno de los mayores asentamientos en las proximidades de Torez, el centro logístico estratégico de Novogorodskoe". Las autoridades rusas han devuelto al pueblo su nombre original después de los esfuerzos de los activistas ucranianos para restaurarlo en 2021. Nueva York se encuentra a unos seis kilómetros al sur de Torez.

13:01 Soldado Ruso Desertor Espió para Ucrania e Hirió al ComandanteLa inteligencia militar ucraniana ha revelado que un soldado ruso que desertó a Ucrania era un espía y hirió a su comandante antes de huir. Según "The Kyiv Independent", el hombre, conocido como "Silver", desertó con la ayuda de la legión "Freedom of Russia" y el proyecto "I Want to Live" de HUR. Se dice que hirió a su comandante con una granada en el pueblo de Ocheretyne, en la óblast de Donetsk, antes de proporcionar información sobre las posiciones de las tropas rusas y los planes de invasión a la legión.

12:23 Parlamento Ucraniano Vota para Prohibir la Iglesia Afiliada a RusiaUcrania tiene la intención de restringir o prohibir finalmente la operación de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana afiliada a Rusia en su territorio, según informes parlamentarios. Los legisladores buscan limitar las iglesias ligadas a la Iglesia Ortodoxa Rusa, que se considera una fuente de influencia rusa y apoyo a la invasión de Ucrania por parte del gobierno ucraniano.

11:51 Más de 500 Bomberos Luchan contra el Incendio en el Depósito de Petróleo de Rostov por Tercer DíaCasi 500 bomberos luchan contra un gran incendio en un depósito de petróleo en la región rusa de Rostov, en el sur, por tercer día consecutivo. La fuente del incendio fue un ataque con drones ucranianos, según reveló el jefe de Proletarsk, Valery Gornitsky, a la agencia de noticias TASS. El incendio abarca un área de aproximadamente 10,000 metros cuadrados, con varios tanques de diésel en llamas. Gornitsky mencionó que no hay riesgo de explosión, ningún peligro para los civiles y no se requieren evacuaciones. Cuatro aviones contraincendios y más de 520 bomberos forman parte del esfuerzo. Según Gornitsky, los aviones son esenciales porque los vehículos no pueden acercarse al fuego debido al intenso calor. Hasta ahora, al menos 41 bomberos han resultado heridos, con 18 hospitalizados, según fuentes oficiales.

11:08 Instalación Industrial en la Ucrania de Ternopil Sufre Daños por BombardeoLos últimos bombardeos rusos a la infraestructura energética de Ucrania han causado daños a una instalación industrial y un tanque de combustible en la región de Ternopil, según las autoridades. La televisión ucraniana transmitió columnas de humo negro massive que se elevaban sobre Ternopil, lo que llevó a las autoridades locales a aconsejar a los residentes que se queden adentro. Aproximadamente 90 bomberos están involucrados en los esfuerzos contraincendios, con la situación bajo control según la administración regional de Ternopil.

10:41 Ex-diplomático ruso Bondarev: Putin muestra comportamiento de "pretendiente cobarde" Boris Bondarev, un ex diplomático ruso, escribió en un comentario invitado para ntv.de que el presidente ruso Vladimir Putin se comporta como un "pretendiente cobarde". Desde el inicio de la invasión de Ucrania, la capacidad percibida de Putin para derrotar a cualquier adversario ha sido empañada. La victoria rápida, inicialmente prevista en unos pocos días, no se materializó. Moscú también pareció estar desprevenido y superado por el ataque ucraniano en la región rusa de Kursk. Según Bondarev, "Putin está perdido cuando se enfrenta a una amenaza seria y no sabe cómo responder. No actúa como una rata acorralada dispuesta a luchar con todas sus fuerzas, sino como un pretendiente cobarde". Bondarev criticó duramente a los políticos occidentales por su política de prohibir a Ucrania el uso de armas entregadas en territorio ruso. Afirmó que hay que enfrentar a Putin con un lenguaje de violencia. Desestimó las preocupaciones occidentales sobre "escalada" como infundadas. "La 'escalada' ya está en marcha - el oponente de Putin ha entrado en territorio ruso! Pero no está respondiendo de ninguna manera", escribió Bondarev.

10:13 Cinco civiles muertos y más de 20 heridos en ataques rusos en Ucrania En las últimas 24 horas, cinco civiles perdieron la vida y al menos 22 resultaron heridos, incluyendo a un niño, debido a los ataques rusos en Ucrania, según informó "Kyiv Independent".

09:37 Depósito de combustible ruso en llamas: imagen satelital muestra la magnitud del incendio Ucrania atacó un importante depósito de combustible en Proletarsk, ubicado en el sur de Rusia, con drones a las 07:00 horas del domingo. A pesar de que había transcurrido un día, el incendio aún no había sido apagado, con más de 40 bomberos heridos, según las autoridades regionales. Las imágenes satelitales también ilustran la magnitud del incendio:

Ucrania ha atacado múltiples refinerías y instalaciones de petróleo rusas utilizando drones en los últimos meses. Esto es un intento de obstaculizar el suministro de combustible a las tropas enemigas y disminuir los ingresos de la industria del petróleo de Rusia.

09:16 Kyiv: más de 1300 soldados rusos "eliminados" en un día

Las cifras oficiales de Kyiv informan sobre importantes bajas en el lado ruso: en un día, 1330 soldados rusos han sido muertos o incapacitados. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, un total de 601,800 soldados rusos han sido "eliminados" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El informe diario del Ministerio de Defensa sobre las pérdidas rusas indica que el enemigo también ha perdido 5 tanques más (8,518 en total). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha afirmado la captura o destrucción de más de 16,500 vehículos blindados y más de 13,800 drones por el ejército ruso. Estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente. Moscú mantiene silencio sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:47 Biden defiende la resistencia de Ucrania: ningún presidente debería "inclinarse ante los dictadores"

"Ningún presidente debería inclinarse ante los dictadores", dijo Joe Biden. Hablando durante la primera noche de la Convención Nacional Demócrata, el presidente de EE. UU. dijo: "Putin pensó que podía tomar Kyiv en tres días. Tres años después, Ucrania sigue siendo independiente". El demócrata vinculó su récord como un fuerte defensor de la OTAN y Ucrania libre al de su antecesor, el presidente Donald Trump, que elogió al presidente ruso Vladimir Putin. "Ningún comandante en jefe debería inclinarse ante los dictadores", dijo Biden.

08:31 Rusia lanza ataques aéreos nocturnos sobre Ucrania

Rusia ha vuelto a atacar Ucrania con ataques aéreos nocturnos, según los registros militares ucranianos. Nueve regiones en el centro, norte y sur del país fueron atacadas, con tres misiles y 25 drones derribados, según informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Esto marca el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes, según el ejército. La capital ha registrado 41 alertas aéreas en agosto. El ejército informó que había frustrado un ataque con drones sobre Kyiv el día anterior.

Las fuerzas rusas aparentemente atacaron Kyiv desde el norte esta mañana, según el anuncio del ayuntamiento militar de la ciudad en Telegram. Los primeros informes sugieren que el enemigo atacó la capital desde el norte, probablemente utilizando misiles balísticos como el Iskander. Esto fue el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes, según el mensaje. Los misiles fueron neutralizados por las fuerzas de defensa aérea situadas en los límites de la ciudad. Actualmente, no se han informado daños ni bajas en Kyiv.

07:38 Belarus: Lukashenko ordena el despliegue de más tropas y aviones en la frontera con Ucrania Belarus ha desplegado más tropas y aviones de defensa aérea en su frontera con Ucrania, según el mayor general Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". Este anuncio sigue al anuncio del presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, de que había enviado una tercera parte de su ejército a la frontera este verano. Lukashenko atribuyó el despliegue de tropas a lo largo de la frontera a un malentendido entre Belarus y Ucrania. En una aparición en televisión nacional, Lukyanovich dijo que el ejército de Belarus había desplegado aviones, misiles antiaéreos y unidades de ingeniería de radio en la frontera. Kyiv aún no ha confirmado las afirmaciones de Lukyanovich sobre el despliegue adicional de tropas y armas belarúsas en la frontera. El servicio de frontera estatal de Ucrania informó hace más de una semana que no había indicios de concentración de tropas a lo largo de la frontera belarusa a pesar de la orden de Lukashenko.

07:24 ISW: Rusia Desplaza 5.000 Tropas a la Óblast de Kursk Debido a las operaciones de las tropas ucranianas en la región de Kursk, Rusia está reubicando tropas de otros lugares del frente a esa región, según un informe del Instituto de Investigación de la Guerra de EE. UU. (ISW). "Las tropas rusas han enviado tropas adicionales a la óblast de Kursk desde el inicio del avance ucraniano y es probable que hayan desplegado más de 5.000 soldados en la región", señalan los analistas.

06:54 Zelenskyy: Se Requiere una Segunda Cumbre de Paz en Ucrania Antes del Final del Año El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha instado a los diplomáticos de su país a asegurar que la segunda cumbre de paz en Ucrania tenga lugar este año. En una reunión de los jefes de las misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania sobre el tema "Diplomacia de Guerra: Resiliencia, Armas, Victoria", Zelenskyy dijo: "La cumbre inaugural fue, en mi opinión, un éxito extraordinario para Ucrania. Estoy agradecido con todos los que ayudaron a que nuestra cumbre sucediera. Ahora estamos preparando la segunda cumbre de paz y debemos asegurarnos de que tenga lugar este año. Debemos hacer todo lo posible para ampliar el círculo de apoyo al comunicado de la primera cumbre".

06:22 Ucrania: Otra Bombardeo Aéreo de Rusia en Kyiv Rusia continúa sus ataques nocturnos a la capital ucraniana, según informes ucranianos. Las unidades de defensa aérea estuvieron activas durante las primeras horas de la mañana para repeler otro bombardeo aéreo de Rusia en Kyiv, anunció la administración militar de la capital ucraniana en Telegram. Los testigos informaron haber oído explosiones que sonaban como sistemas de defensa aérea siendo activados.

05:11 Kyiv Informa sobre Varios Ataques con Drones Lejos del Frente Hubo varios ataques con drones en diversas regiones ucranianas lejos del frente durante la noche, según informes de defensa aérea. Las áreas de Sumy, Poltava, Jersón y Mykolaiv fueron objetivo, así como los alrededores de la capital Kyiv. La administración local aconsejó a los residentes que buscaran refugio. No se han informado daños hasta el momento.

02:23 EE. UU. Reafirma el Apoyo a Kyiv a pesar de la Contraofensiva de Kursk A pesar de la contraofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, EE. UU. sigue comprometido a apoyar a Kyiv. El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha "dejado claro que continuaremos apoyando a Ucrania y estar a su lado durante el tiempo que sea necesario", dijo un portavoz del Departamento de Defensa de EE. UU. EE. UU. continuará priorizando la ayuda militar a Kyiv. El secretario de Defensa de EE. UU., Lloyd Austin, volvió a asegurar su apoyo a su homólogo ucraniano, Rustem Umerow, durante su conversación, según el portavoz. Durante el intercambio, Austin también obtuvo una mejor comprensión de los objetivos de Ucrania para su contraofensiva.

01:07 Alemania Entrega otro Sistema Iris-T Alemania ha proporcionado a Ucrania otro paquete de armas. Según la página web del Ministerio de Defensa, las últimas entregas incluyen, entre otras cosas, un tercer sistema de defensa aérea Iris-T-SLS. También incluyen varios miles de municiones de artillería, drones, un Bergepanzer 2 y cientos de rifles con la munición correspondiente.

00:20 Zelenskyy: Mayor Éxito en la Captura de Soldados Rusos La ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es, según el presidente Volodymyr Zelenskyy, el mayor éxito en la captura de soldados rusos desde el inicio de la guerra. Al hablar con los diplomáticos ucranianos, dijo que estos soldados serán intercambiados más tarde por ucranianos capturados. Hasta la fecha, los analistas estiman que Rusia ha capturado más ucranianos que al revés.

22:21 Comandante Checheno: Caídos en Kursk 'Ingresan al Paraíso' Apti Alaudinow, el comandante del regimiento checheno Achmat que lucha contra Rusia, ha instado presuntamente a los conscriptos rusos a ir al frente en un video, según el periódico "Kyiv Independent". Aquellos que caigan en la región de Kursk, dijo, "ingresarán al paraíso".

21:58 Zelenskyy: La Intrusión Ha Desmoronado el Concepto de Frontera de Rusia La intrusión ucraniana en territorio ruso, que se consideraba improbable, se mantuvo en secreto, mencionó Volodymyr Zelenskyy, el presidente ucraniano, según el periódico "Pravda". Hace unos meses, varios estados advirtieron que esta intrusión violaría la frontera más crítica de Rusia. Ahora, Zelenskyy reveló que "la noción de la frontera rusa se ha desintegrado en algún lugar cerca de Sushcha".

21:38 Lituania Inicia la Construcción de un Centro de Apoyo del Ejército Alemán Lituania ha comenzado a construir una instalación militar de apoyo para soldados alemanes. Una vez finalizada a finales de 2027, la instalación alojará hasta 4.000 soldados alemanes. Esto marcará la primera Deployment permanente en el extranjero del ejército alemán después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania acordó desplegar tropas en el país miembro de la OTAN y la UE que limita con Rusia el año pasado. Según el ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis, los costos de construcción superan los mil millones de euros.

21:15 Presidente Checo: Posible la Membership de la OTAN para Ucrania Parcialmente Ocupada

El presidente checo Petr Pavel ha manifestado su apoyo a la posibilidad de que Ucrania se una a la OTAN, a pesar de que partes de su territorio están bajo ocupación. Él cree que Ucrania podría negociar la paz con Rusia en los próximos años, como expresó en una entrevista con el sitio de noticias "Novinky". Un acuerdo así podría implicar que Rusia conservaría el control sobre una sección de territorio ucraniano sin que los "estados democráticos" tuvieran que reconocer esta alteración fronteriza. Esta frontera transitoria podría allanar el camino para la "membresía de Ucrania en la OTAN en el territorio que administra en ese momento", propuso Pavel. De manera similar, Alemania se unió a la OTAN en 1955 mientras aún estaba parcialmente ocupada por la Unión Soviética.

20:57 Tropas ucranianas avanzan hacia el puente de pontones ruso

Las fuerzas ucranianas parecen haber tomado la ciudad de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, según observadores de la guerra en X. Esto los coloca a aproximadamente 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seym, que actualmente sirve como la única línea de suministro del ejército ruso o ruta de escape.

20:36 Administración de Pokrovsk se aferra a la esperanza

La administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk lucha con un futuro incierto mientras los soldados rusos avanzan: "Están avanzando hacia las afueras de Pokrovsk. Lo podemos ver - no es ningún secreto", dijo el jefe del departamento de información en Pokrovsk al "Washington Post". "Quizás la situación allí se transformará de alguna manera - esperamos que el enemigo se detenga en las afueras de Pokrovsk y nuestras tropas los repelan", agregó. Si la ciudad cayera, sería el centro de población más grande capturado por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

El conflicto ucraniano sigue siendo una preocupación importante a nivel mundial, con diferentes naciones adoptando diferentes posturas. Por ejemplo, el canciller alemán Olaf Scholz defendió la generosa ayuda de Alemania a Ucrania, haciendo que sea el mayor benefactor entre los países europeos este año y prometiendo apoyo continuo el próximo año. Mientras tanto, el presidente ruso Vladimir Putin equiparó la incursión del ejército ucraniano en la región fronteriza rusa de Kursk con el brutal asedio de la escuela de Beslan en 2004, stating that Russia must combat "wrongdoers" in the Kursk region as it did with "terrorists" in Beslan.

