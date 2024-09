A las 21:30 horas, los Estados Unidos proveen nueva asistencia militar a Ucrania.

20:54 Ucrania Se Mantiene Firme Contra la Ocupación Temporal de su Territorio

Ucrania ha negado firmemente cualquier idea de aceptar una ocupación temporal de sus territorios como parte de un acuerdo de paz, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kiev. Según este comunicado, la evacuación completa de los territorios ucranianos dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas es "uno de los elementos fundamentales de la fórmula de paz del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy". Actualmente, Rusia controla aproximadamente una quinta parte de su país vecino y reclama al menos cinco regiones administrativas en su sudeste, así como la península de Crimea, que annexionó en 2014.

20:25 Rusia Amplía el Reclutamiento del Ejército a Sospechosos de Delitos

Una ley aprobada por el parlamento ruso autoriza al ejército a reclutar a sospechosos de delitos para el conflicto en curso en Ucrania. Esto se basa en un proyecto de ley aprobado por la Duma de Estado, que permite incluso a aquellos bajo investigación pero aún no condenados unirse al ejército. Si reciben condecoraciones o resultan heridos en combate, se les retirarán los cargos. La ley aún requiere la ratificación de la cámara alta y la aprobación del presidente Vladimir Putin. El ejército ruso ha estado reclutando criminales durante algún tiempo, y a cambio de servir en la primera línea, se les concede libertad anticipada. Además del ejército ruso, el grupo mercenario Wagner también ha estado reclutando combatientes de esta manera.

19:43 Ucrania Podría Recibir 59 Tanques Abrams Usados de Australia

Ucrania podría recibir pronto 59 tanques Abrams M1A1 retirados de Australia, producidos en EE. UU., para hacer frente a las fuerzas invasoras rusas. Según informes periodísticos, el gobierno australiano está colaborando con la administración de Biden para enviar los tanques al campo de batalla. Según "The Sydney Morning Herald", los 59 tanques M1A1 Abrams, que aún no han sido utilizados en combate, serán reemplazados por modelos más nuevos. Los ucranianos han estado abogando por esta decisión después de que se revelara que el equipo militar sobrante estaba siendo subastado en línea a coleccionistas.

18:50 Adolescentes Acusados de Atacar un Helicóptero Militar en Siberia

En Siberia, dos adolescentes rusos han sido detenidos bajo sospecha de atacar un helicóptero militar con cócteles molotov. El tribunal de Omsk ha ordenado el encarcelamiento preventivo durante dos meses para los adolescentes de 16 años, que son acusados de "actividades terroristas", según anunció el servicio de prensa del tribunal en Telegram. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión. Según un canal de Telegram cercano a las autoridades, los dos estudiantes irrumpieron en una base militar el sábado y lanzaron un cóctel molotov contra un helicóptero MI-8. En un video publicado en Telegram, admiten que fueron inducidos a participar en el acto a través de Telegram y se les prometieron aproximadamente 18.000 euros. La identidad del instigador sigue siendo desconocida.

18:17 Propaganda de Wagner Detenida en Chad

La detención de tres rusos en Chad ha causado tensiones entre Moscú y el país africano central. Maxim Shugalei, quien figura en la lista de propagandistas del grupo mercenario Wagner por la UE, y su empleado Samer Sueifan, son dos de los arrestados. Según informes rusos, los dos hombres, descritos como sociólogo y su traductor, habían sido retenidos anteriormente en Libia por cargos de manipulación electoral. Al llegar al aeropuerto de Chad el 19 de septiembre, fueron detenidos. El 21 de septiembre, también fueron arrestados un tercer ruso y un cuarto ciudadano belaruso. El embajador de Chad en Moscú ha pedido su liberación, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso había abogado anteriormente por su libertad. Las razones de su detención siguen siendo inciertas.

17:40 El Presidente de Irán, Peseschkian, Se Reunirá con Putin en Rusia

El presidente de Irán, Massoud Peseschkian, se reunirá con el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una visita a Rusia en octubre. Una portavoz del gobierno en Teherán confirmó que Peseschkian asistirá a la cumbre del BRICS de países y mantendrá conversaciones bilaterales con Putin. Un acuerdo de "partería estratégica" entre Irán y Rusia casi está completo, agregó, aunque no proporcionó más detalles.

17:07 Strack-Zimmermann Rechaza un Cambio en la Política de Ucrania

La presidenta del comité de defensa en el Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), rechazó firmemente cualquier cambio en la política de su partido hacia Ucrania. Durante un programa especial de RTL Nachtjournal, enfatizó la importancia de transmitir a los ciudadanos que apoyar a Ucrania es "en nuestro propio interés". "Lo enfatizo porque si Putin tiene éxito (...), si se lo permitimos, no será la última guerra", dijo.

16:44 Biden en la ONU: "No nos Retraremos en nuestro Apoyo a Ucrania"

El presidente de EE. UU., Joe Biden, instó a la Asamblea General de la ONU a mantener su apoyo a Ucrania en su resistencia contra la agresión rusa. "No nos retiraremos en nuestro apoyo a Ucrania", enfatizó Biden. Caracterizó la guerra iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, como un fracaso.

16:25 Vehículos Ucranianos en Alemania Obtendrán Matrícula Alemana a partir de Octubre

A partir de octubre, los refugiados ucranianos que viven en Alemania tendrán que registrar sus vehículos importados. La condición es que el coche haya estado en el país durante más de un año. El gobierno federal ha establecido las disposiciones legales para esto. Hasta el 30 de septiembre, los vehículos ucranianos aún disfrutan de exenciones otorgadas por los estados. El nuevo proceso se explica en una guía de FAQ producida por el Ministerio Federal de Transporte, en colaboración con los estados, durante los últimos meses. Los propietarios de los coches deben presentar documentos como un documento de identidad válido con un nombre en escritura latina, el certificado de registro ucraniano y la prueba de seguro a las autoridades. Se prefieren documentos ucranianos físicos; las versiones digitales no se aceptan. Después del registro, las matrículas ucranianas deben ser intercambiadas.

15:40 Informes de Víctimas tras los Bombardeos Aéreos Rusos en Kharkiv Oriental

Los bombardeos aéreos guiados rusos en la ciudad ucraniana oriental de Kharkiv han causado víctimas. "El recuento de muertos ha ascendido a tres", anunció el gobernador Oleh Synyehubov en Telegram. Más de una docena de personas resultaron heridas. Según los informes, una bomba guiada impactó directamente en un edificio de apartamentos de gran altura. El alcalde Ihor Terechov había informado previamente de ataques con bombas en cuatro distritos de la ciudad y dos edificios de apartamentos dañados.

15:15 El Ejército Alemán Realiza Ejercicio de Defensa en el Puerto de Hamburgo

Desde el jueves hasta el sábado, el Ejército Alemán llevará a cabo un ejercicio de defensa a gran escala en el Puerto de Hamburgo bajo el título "Red Storm Alpha". El Landeskommando Hamburg asegurará una parte del puerto con fuerzas de protección local, informó el ejército. Entre otras cosas, se establecerá un punto de control. El objetivo del ejercicio es proteger la infraestructura crucial para la defensa, mantener la misma conciencia situacional en todos los niveles y comunicarse efectivamente y de forma segura con todos los participantes del ejercicio. El tráfico civil no será afectado por el ejercicio y no debería ser molestado. Siguiente a la violación del derecho internacional por el ataque de Rusia a Ucrania, se considera posible una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años, según una declaración. La OTAN tiene la intención de hacerle frente de forma colectiva. Para ello, es necesario un despliegue rápido de tropas aliadas de oeste a este. "Alemania, debido a su estratégica ubicación geográfica, juega un papel vital como centro. Por lo tanto, la organización de transportes militares por ferrocarril, carretera o aire, el suministro de alimentos, camas o materiales operativos, o la seguridad de columnas de vehículos enteras deben practicarse para disuadir de manera efectiva", señala el comunicado.

14:30 Zelenskyy Aboga por Inversiones en el Sector Energético de Ucrania en EE. UU.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instó a los líderes empresariales de EE. UU. a invertir en el dañado sector energético durante su visita. "El enfoque principal fue en preparar el sistema energético ucraniano para el invierno", escribió el jefe de estado en las redes sociales. El país teme otro invierno de cortes de energía debido a los daños causados por la guerra de Rusia. Zelenskyy propuso incentivos. "Esto es una propuesta de nosotros. Esto es uno de los puntos de nuestro plan de victoria", dijo en un video publicado. La reunión en Nueva York contó con la presencia de representantes de empresas de energía, finanzas e seguros, así como de Samantha Power, jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

13:55 Analista Militar Elogia la Ofensiva Ucraniana en Kursk

Muchos observadores debaten si la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es un éxito o un fracaso para Kiev. El analista militar Nico Lange la ve como la primera, escribiendo en X: "Mientras Zelensky está en Nueva York discutiendo el plan de paz de Ucrania, imagina que tenía que hacerlo sin la ofensiva de Kursk. Eso alone destaca el valor y el éxito de la ofensiva de Kursk".

13:17 El "Plan de Victoria" de Kyiv Incluye una Invitación a la OTAN

Una invitación para que Ucrania se una a la OTAN está incluida en el "plan de victoria" del presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv, según Andriy Yermak, jefe del equipo de Zelensky. Hablando en Nueva York, Yermak dijo que los socios de Ucrania deberían extender una invitación para unirse a la alianza militar occidental, independientemente de las amenazas de escalada de Moscú. El plan consta de componentes militares y diplomáticos. Rusia invadió Ucrania en parte debido a sus aspiraciones para unirse a la OTAN.

12:42 Rusia Se Mantiene Firme en sus Objetivos de Guerra en Ucrania, a pesar de los Esfuerzos de Paz de Kyiv

A pesar de los esfuerzos de Kyiv por negociar, Moscú sigue comprometido con sus objetivos de guerra en Ucrania. "Una vez que estos objetivos se logren de una manera u otra, la operación militar especial se concluirá", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en referencia a la brutal invasión rusa de 2.5 años. Él reiteró esta declaración en respuesta a los comentarios del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su visita a EE. UU., en la que dijo que el final de la guerra estaba más cerca de lo que muchos esperaban. Zelensky presentó su "plan de victoria" en EE. UU., con el objetivo de presionar a Moscú para que negocie. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen el control de las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, la prevención de la adhesión de Ucrania a la OTAN y, anteriormente, el derrocamiento del gobierno de Kyiv. Muchos expertos creen que el objetivo final de Rusia es controlar toda Ucrania.

11:59 La Situación en Wuhledar se Agrava; los Soldados Rusos pueden Recurrir a la Estrategia de Tierra Quemada

La situación en la ciudad de Wuhledar se deteriora, según los informes militares del canal Deepstate. "Los rusos están intentando rodear el asentamiento al mismo tiempo que lo destruyen con artillería pesada". Todavía no se ha informado de la entrada de tropas rusas. "Continuar la resistencia hasta el final significa sacrificar nuestro ejército por las ruinas, lo que es inaceptable. Debimos haber considerado las repercusiones de hoy antes, pero ahora es demasiado tarde. Los soldados de la 72.ª Brigada no se están echando atrás y luchan incansablemente". Nexta, un medio de comunicación centroeuropeo, afirma que Rusia vuelve a emplear la táctica de "tierra quemada", bombardeando pesadamente Wuhledar desde el aire.

11:15 Imágenes de Satélite Revelan Extensos Daños en los Depósitos de Municiones Rusos

Ucrania ha logrado impactos múltiples en los depósitos de municiones rusos, lo que ha provocado una destrucción significativa de misiles rusos, granadas de artillería y otros equipos. Las imágenes de satélite de alta resolución de Maxar muestran la gravedad de los últimos ataques en Oktyabrsky y Toryaevo.

10:46 Saporishshya Sufre Graves; Una Muerte, Varios Heridos y Daños AmpliosLos ataques rusos en la ciudad ucraniana oriental de Saporishshya han causado una muerte y varios heridos, según anuncios oficiales. La zona fue bombardeada con "ataques aéreos masivos" alrededor de las 10 PM del lunes por la noche, según la oficina de defensa civil local. "Una persona falleció y seis resultaron heridos, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15", reveló el gobernador regional Ivan Fedorov en Telegram. También se incendiaron varias instalaciones, así como edificios residenciales. Un empleado de la administración de la ciudad informó que 74 bloques de apartamentos y 24 casas privadas resultaron dañados en varias secciones de la ciudad.

10:07 La Tripulación del "Almirante Kuznetsov" Va al Frente; Es poco Probable que VuelvaSegún un informe de Forbes, la tripulación del portaaviones ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo desplegada en el frente de batalla. Conocido por su serie de contratiempos, el corresponsal de ntv Rainer Munz comparte detalles desde Moscú. El despliegue de la tripulación podría ser otra señal de las dificultades financieras de Rusia.

09:27 Defendiendo el Baluarte: Wuhledar al Bordo de la Rendición? Las Fuerzas Rusas Afirman que Han EntradoSegún los medios estatales y los blogueros, las tropas rusas han infiltrado supuestamente la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar. "Las fuerzas rusas han entrado en Wuhledar - comienza el asalto a la ciudad", escribió Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso. Otros blogueros militares prorrusos corroboraron el ataque. Los medios estatales rusos informaron que la ciudad, ubicada en la región de Donetsk, está siendo rodeada y que los combates se están librando en la parte este de la ciudad. El experto militar coronel Reisner también informó a ntv.de que las fuerzas rusas avanzan hacia la ciudad desde múltiples direcciones, actuando como una tenaza. "Wuhledar está en peligro de ser rodeada. Debe asumirse que la 72.ª brigada mecánizada, equipada con tanques y vehículos de combate, no podrá mantener la zona".

08:59 Enfrentamientos de Drones Durante la Noche entre Rusia y UcraniaSegún declaraciones oficiales, la defensa aérea rusa derribó 13 drones ucranianos durante la noche. Seis drones fueron derribados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, mientras que otro fue objetivo sobre la región de Bryansk, según TASS, citando el Ministerio de Defensa ruso. La fuerza aérea ucraniana afirma que Rusia atacó con 81 drones y cuatro misiles durante la noche, y que 79 drones fueron derribados o obligados a estrellarse. Los informes iniciales no sugirieron ninguna víctima o daño.

08:17 Dinamarca Propone Eliminar Restricciones en Ataques de Largo Alcance contra RusiaLa primera ministra danesa Mette Frederiksen ha abogando por la aprobación de armas de mayor alcance para los aliados de Ucrania, según BBC News. "Sugiero que concluyamos la discusión sobre las líneas rojas", instó durante una entrevista con Bloomberg. "La línea roja ya ha sido cruzada", declaró, refiriéndose a la invasión rusa de Ucrania. Rechaza firmemente permitir que alguien de Rusia dicte lo que es correcto en la OTAN, Europa o Ucrania.

07:38 Alternativas Más Baratas para Rusia: Enterrando a los Soldados Caídos para Reducir los Pagos a las FamiliasSegún una llamada telefónica informada por la inteligencia militar ucraniana, se estaría enterrando a los soldados rusos caídos en el campo de batalla y reportándolos como desaparecidos para eludir los pagos costosos a sus familias. "Los matan, las peleas continúan, hace calor, comienzan a oler mal, así que los enterramos justo ahí, y luego se reportan como desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe el pago. ¿Entiendes?", explica un hombre a un residente de la región rusa de Belgorod en la llamada, según informó el Independiente de Kiev. El pago por cada soldado caído se reporta entre $67,500 y $116,000.

Mientras el presidente Zelensky de Ucrania aboga por acciones firmes de EE. UU. para acelerar el fin de la agresión rusa, no hay indicios de que Rusia esté dispuesta a resolver el conflicto. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el Kremlin continúa señalando su falta de interés en un acuerdo de paz que no implique la rendición completa del gobierno ucraniano y la destrucción de Ucrania como nación. Representantes de alto nivel rusos han expresado su oposición a asistir a la próxima cumbre de la paz, y Peskov, portavoz del Kremlin, confirmó la falta de disposición rusa para negociar bajo cualquier condición excepto la rendición de Ucrania. Según el ISW, Rusia no tiene interés en conversaciones de paz sinceras con Ucrania y solo utilizará "planes de paz" y "negociaciones" para presionar al Occidente para que obligue a Ucrania a hacer concesiones en cuanto a su soberanía e integridad territorial.

06:27 Zelensky: Pasos Agresivos Podrían Acelerar el Fin de la Agresión Rusa para el Próximo Año

El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania cree que las acciones agresivas tomadas por el gobierno de EE. UU. podrían acelerar el final de la agresión rusa contra Ucrania en el próximo año. En una publicación en su canal de Telegram, Zelensky expresó su optimismo sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Ucrania y EE. UU. después de una reunión con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. Zelensky actualmente se encuentra en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de la ONU y presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Adolescentes Queman Helicóptero Mi-8 en Omsk

16:44 G7 revisará misiles de largo alcance para Kyiv

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 discutirán el lunes la posibilidad de entregar misiles de largo alcance a Ucrania, que podrían alcanzar territorio ruso. Así lo anunció el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, durante la Asamblea General de la ONU. También está claro que Rusia está recibiendo nuevas armas, incluidas las granadas iraníes, a pesar de las reiteradas negaciones de Teherán.

15:50 Zelenski: "La paz puede estar más cerca de lo que creemos"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expresa su esperanza de que el conflicto con Rusia termine pronto. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que pensamos", dice en una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. "El final del conflicto se acerca". En la entrevista, insta a Estados Unidos y a otros socios a mantener su apoyo a Ucrania.

14:50 Muertos tras ataques rusos en Saporizhzhia

Las fuerzas rusas lanzaron el último de una serie de ataques en la ciudad ucraniana del sureste de Saporizhzhia el martes por la noche. Una persona murió, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Un funcionario municipal, hablando con el broadcaster estatal Suspilne, puso el número de heridos en cinco, incluidas una niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores en la ciudad durante el día y la noche anterior. Fedorov publicó en Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque, aunque no está claro qué tipo de arma se utilizó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue apagado rápidamente por los servicios de emergencia sin heridos.

13:29 El ejército ucraniano enfrenta presión en Pokrovsk

El ejército ucraniano sigue enfrentando presión en el este del país, según su informe de situación de la tarde. "La situación en la región de Pokrovsk y Kurachove sigue siendo volátil", informa el Estado Mayor en Kyiv. De los 125 ataques rusos a lo largo de la línea del frente, más de 50 se lanzaron en este sector. "Las principales fuerzas rusas han centrado sus esfuerzos en Pokrovsk", confirma el mando militar ucraniano. Aunque los observadores independientes atribuyen a los ucranianos haber ralentizado el avance ruso en Pokrovsk estratégicamente importante, la situación sigue siendo tensa para los defensores cerca de Kurachove. El progreso de las tropas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk amenaza con rodear varias unidades allí. Una situación similar se sugiere más al sur, cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos han intentado capturar repetidamente mediante ataques frontales.

12:28 Ciudadano estadounidense enfrenta seis años de prisión en Rusia por intento de secuestro

Un ciudadano de Estados Unidos ha sido condenado a seis años de prisión en Rusia por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre, según decisiones judiciales. Un tribunal de Kaliningrado concluyó que el hombre era culpable de intento de "secuestro" y ordenó que cumpliera su condena en un campo de trabajo. Según la sentencia, el hombre estadounidense intentó salir del país con su hijo de 4 años en julio de 2023. "Sin obtener el consentimiento de la madre, intentó llevar al niño al extranjero", explicó el tribunal a través de Telegram. Intentó cruzar la frontera con Polonia con el niño a través de una zona forestal, pero fue detenido por guardias fronterizos. Las tensiones entre Estados Unidos y Rusia están en su punto más alto debido al conflicto de Ucrania.

21:14 Muertos en ataque a pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania

Tres personas han muerto en un ataque a un pueblo ruso situado cerca de la frontera con Ucrania, según las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, ubicado a unos 5 kilómetros de la frontera, fue "bombardeado por el ejército ucraniano" el lunes, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a través de Telegram. Dos adultos y un adolescente murieron, y dos personas resultaron heridas, incluidas un niño, agregó el gobernador.

20:13 Zelenski elogia a Scholz por la ayuda alemana después de reunirse en Nueva York

Después de reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, destacó la importancia del apoyo de Alemania. "Estamos muy agradecidos a Alemania por su ayuda", dijo en X. "Trabajando juntos, hemos salvado muchas vidas y podemos tomar medidas adicionales para fortalecer la seguridad en toda la continent

21:35 Forbes: A medida que el único portaaviones ruso se debilita, la tripulación se despliega a la guerra de Ucrania Rusia cuenta con un único portaaviones, el "Almirante Kuznetsov", que ha llamado la atención por sus numerosos problemas desde su entrada en servicio en la década de 1980, a pesar de haber tenido despliegues limitados. Ahora, la revista "Forbes" informes que un número creciente de marinos de la tripulación de 15,000 del Almirante Kuznetsov están siendo enviados a la guerra de Ucrania, no en su portaaviones, sino como parte de su propio batallón. Según "Forbes", esto es uno de los métodos utilizados para cumplir con los requisitos mensuales de reclutamiento de Rusia, que se estima en 30,000 nuevos soldados cada mes. Mientras tanto, el Almirante Kuznetsov está reportedly deteriorándose y se vuelve cada vez más probable que se convierta en una presencia permanente en la costa de Murmansk, donde ha estado estacionado durante algún tiempo.

A pesar del esfuerzo de Ucrania por negociar, es crucial que la comunidad internacional mantenga la presión sobre Rusia para disuadir cualquier agresión adicional y fomentar una resolución pacífica.

