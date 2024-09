A las 21:25, Ucrania alega que Rusia disparó contra sus combatientes cautivos.

20:45 Trump Promete "Estrategia Garantizada" para Terminar el Conflicto de Ucrania

El aspirante a la presidencia Donald Trump declara tener una estrategia que aseguraría el fin del conflicto de Ucrania. Sin embargo, solo menciona revelarla si gana las elecciones el 5 de noviembre, como compartió en una interacción con el podcaster Lex Fridman. "Al ganar, negociaré como presidente electo, asegurado", dice Trump. "Este conflicto nunca debería haber comenzado". Sugaere una idea integral para detener el conflicto Ucrania-Rusia y "un concepto - perhaps not a strategy, but a concept - for China". Sin embargo, no puede revelar estas estrategias en este momento, stating "if I disclose these strategies, they'll be ineffective then". Trump, quien ha elogiado al presidente ruso Vladimir Putin, ha presumido anteriormente de poder terminar el conflicto de Ucrania en "24 horas" sin especificar cómo.

20:08 Polonia Aumenta Inversiones Militares

Polonia anuncia nuevos contratos militares que suman varios cientos de millones de euros. El ministro de Defensa Wladyslaw Kosiniak-Kamysz informa a los periodistas sobre contratos por casi 2 mil millones de Zloty (alrededor de 470 millones de euros), que incluyen un "contrato masivo de casi 1.1 mil millones de Zloty con una empresa española". Según sus declaraciones, este contrato es para sistemas de vigilancia de aeropuertos. Kosiniak-Kamysz no revela más detalles. Menciona otros tres acuerdos en áreas de logística y comunicación que ya se han firmado el martes. Polonia ha registrado un aumento significativo en su gasto militar desde la invasión rusa de Ucrania.

20:00 Planta Nuclear de Zaporiyia "Al Bordo de un Corte de Energía"

El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advierte sobre un posible desastre en la planta nuclear ucraniana de Zaporiyia. La situación sigue siendo frágil después de nuevos enfrentamientos en la región, según Grossi durante una visita a Kiev antes de viajar a la planta nuclear, que ha estado bajo control ruso desde el inicio del conflicto. "La planta nuclear está al borde de un corte de energía. Hemos temido eso en el pasado. Sin energía no hay enfriamiento. La falta de enfriamiento podría llevar a un desastre". Según el operador de la red eléctrica ucraniana Enerhoatom, el suministro de energía de la planta nuclear fue comprometido por ataques de artillería rusa el lunes. Dañar otra línea de energíaWould result in a critical emergency situation, stated the organization.

19:14 Poltava Bajo Ataque Mata Soldados Ucranianos

Un ataque con misiles rusos a una instalación militar en el centro de Ucrania en Poltava mata a personal militar ucraniano, según las fuerzas terrestres ucranianas. En un comunicado de Telegram, las fuerzas indican que se está carrying out an investigation to ascertain if sufficient precautions were taken to protect the personnel and actions to secure military facilities will be reinforced. El ataque a Poltava ha cobrado la vida de más de 50 personas y ha herido a 271, lo que lo convierte en el ataque más mortal a objetivos ucranianos este año.

18:46 Kremlin Intensifica Propaganda Escolar

Los expertos esperan un aumento significativo de la indocrinación estatal de los niños con el inicio del año escolar ruso. La proporción de horas de enseñanza dedicadas a la "propaganda de ideas del Kremlin" se proyecta en alrededor de 1,300 horas este año, según la plataforma de periodistas rusos ligados a la oposición "Agentstvo". El presidente Vladimir Putin ha abogado consistently por educar a los niños como "patriotas" lo antes posible y en gran medida, mientras que la educación del pensamiento crítico no se fomenta. "Agentstvo" calcula las horas escolares totales dedicadas a la promoción de la postura del Kremlin en diversos temas, como la historia, la guerra de Ucrania y los valores familiares y sociales conservadores. Influenciando al menos 1,300 de las 11,000 horas escolares para la propaganda, escribió la plataforma.

17:09 Director de la Operadora de la Red Eléctrica de Ucrania Ukrenergo Despedido

El director de la operadora de la red eléctrica de Ucrania Ukrenergo ha sido despedido. La junta supervisora de la empresa aprobó su despido de manera unánime el lunes, según el presidente de la junta Volodymyr Kudryzkyj a través de Facebook. Los rumores sugieren que su remoción se debe a su fracaso para proteger la red eléctrica ucraniana de los ataques rusos. Kudryzkyj niega estas acusaciones, atribuyendo medidas de protección a su mandato, y afirma ser una víctima de una campaña de difamación contra la empresa. Acusa a los responsables de esta campaña de buscar el control de Ukrenergo, pero se niega a revelar nombres.

16:45 Varios Ministros del Gabinete de Zelensky Renuncian

Varios miembros del gabinete del gobierno ucraniano han renunciado, incl

16:16 Rusia Preparándose para Fortificar el Puente de Kerch Ante Posibles AtaquesSegún fuentes de inteligencia del Reino Unido, Rusia se está preparando para enfrentar otro asalto al puente de Kerch, que conecta Rusia con la anexada Crimea. Se informa que los rusos han colocado barreras hechas de barcazas flotantes y sumergidas, plantado minas marinas y instalado generadores de humo para obstructiva la visibilidad del puente. También se ha incrementado el número de sistemas de defensa aérea. Además, se está construyendo una estructura paralela al puente, que podría servir como un puente adicional de un solo carril o una barrera para protegerse contra drones explosivos de las fuerzas navales ucranianas.

15:52 Ucrania Presenta un Nuevo Vehículo Blindado de Personal, Conocido como "Portador de Estándar"El Ministerio de Defensa de Ucrania presentó un nuevo vehículo blindado de personal (VBP) diseñado para ser utilizado por las fuerzas ucranianas. El Khorunzhyi, que se traduce como "portador de estándar" y que era un título militar de alto rango en los ejércitos cosacos, ha estado en desarrollo durante un tiempo, con un prototipo único avistado en el frente en febrero de 2022. El reciente anuncio sugiere que numerosos vehículos de este tipo serán desplegados - una importante y manufacturada en el país refuerzo para las necesidades de equipo de las fuerzas ucranianas.

15:38 Estonia y Lituania Critican a Mongolia por Acoger a PutinEstonia y Lituania han criticado a Mongolia por acoger al presidente ruso Vladimir Putin. El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, expresó sus preocupaciones en Tallin, stating, "La decisión del gobierno mongol de honrarlo en lugar de arrestarlo socava significativamente el Tribunal Penal Internacional y el marco legal internacional". Agregó, "Mongolia tuvo la oportunidad de hacer una contribución significativa al término de la guerra rusa en Ucrania, pero no la aprovechó". Su homólogo lituano, Gabrielius Landsbergis, consideró inaceptable que el gobierno mongol ignorara la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional para Putin por la agencia de noticias BNS en Vilna.

14:57 Comienza el Juicio contra un Francés Acusado de Violación de la Ley de "Agentes Extranjeros" de RusiaUn empleado francés de una organización no gubernamental suiza está siendo juzgado en Moscú a partir del martes, acusado de violar la ley de "agentes extranjeros" de Rusia. Al comienzo del juicio contra Laurent Vinatier, el tribunal ordenó que el acusado permanezca bajo custodia al menos hasta febrero del próximo año. Vinatier trabajaba como especialista en Rusia y los estados postsoviéticos para el Centro para el Diálogo Humanitario (HD), una organización no gubernamental que se centra en la mediación y la diplomacia discreta para prevenir y resolver conflictos armados en todo el mundo. Fue detenido en Moscú en junio.

14:27 Alemania Planea Proporcionar a Ucrania Seis Sistemas Más de Defensa IRIS-TAlemania planea proporcionar a Ucrania seis sistemas más de defensa aérea IRIS-T SLM, según fuentes de seguridad. Además, el gobierno federal tiene la intención de adquirir seis sistemas más de estos para la Bundeswehr.

13:58 Helicóptero Mi-8 Ruso Involucrado en Otro AccidenteLos medios de comunicación rusos informan sobre otro accidente de un helicóptero Mi-8 ruso. Según Alexey Tsydenov en Telegram, el helicóptero experimentó un aterrizaje forzoso a 85 kilómetros de la ciudad de Irkutsk, dejando a dos personas heridas. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan, con seis personas a bordo. El helicóptero fue informado inicialmente como desaparecido después de que se perdiera el contacto en la frontera entre la República de Buriatia y la región de Irkutsk, según la agencia de noticias RIA Novosti.

13:34 Zelensky: 41 Muertos y 180 Injuriados en el Ataque con Misiles de Rusia en PoltavaUn ataque con misiles rusos en la ciudad central ucraniana de Poltava dejó 41 muertos y más de 180 heridos, según el presidente Volodymyr Zelensky. El ataque golpeó un área que included una escuela y un hospital vecino, destruyendo parcialmente un edificio del Instituto de Comunicaciones. El Ministerio de Defensa de Ucrania informes que se utilizaron dos misiles balísticos, con el tiempo entre la alarma y el impacto tan breve que las personas quedaron atrapadas en un refugio antiaéreo. Los trabajadores de rescate lograron rescatar a 25 personas, incluidas 11 que fueron liberadas de los escombros.

13:12 Fuentes Internas: EE. UU. al Límite de un Acuerdo para Suministrar Misiles de Alcance Largo a UcraniaLos oficiales estadounidenses afirman que EE. UU. está cerca de un acuerdo para proporcionar a Ucrania misiles de largo alcance que podrían llegar a profundidades en Rusia. Sin embargo, Kyiv tendría que esperar varios meses más para la entrega ya que EE. UU. necesita resolver problemas técnicos antes de la distribución, revelaron los oficiales. El anuncio se espera para el otoño. Los armas que se están considerando son misiles de ataque de superficie aéreos conjunta de estasis (JASSM), misiles crucero lanzados desde el aire con un alcance medio a largo. Una entrega de JASSM a Ucrania podría mejorar significativamente sus capacidades estratégicas y darle una ventaja estratégica sobre Rusia.

12:43 Físico Prominente Condenado por Traición: Postura de Rusia

Un tribunal ruso ha condenado a un físico conocido a cumplir 15 años en un campo de trabajo, acusándolo de "traición alta". Esta es la última detención de un científico acusado de filtrar información clasificada en Rusia. El hombre de 57 años estaba involucrado en el desarrollo de misiles hipersónicos rusos, según informaron los medios de noticias rusos. Dos de sus colegas fueron arrestados por la misma sospecha. El trío del Instituto para la Mecánica Teórica y Aplicada (ITAM) en Novosibirsk es uno de los más de una docena de científicos acusados de traición por Rusia en los últimos años. El físico fue arrestado en agosto de 2022. Los individuos enfrentan "graves acusaciones", según fuentes de seguridad.

12:15 El Comercio de Rusia con India Casi Se Duplica

11:47 Putin Invita a Mongolia a la Cumbre de BRICS

El presidente ruso Vladimir Putin invitó al presidente de Mongolia, Uchnaagiin Khürelsük, a la próxima cumbre del BRICS en Rusia. "Esperamos su asistencia", dijo Putin a las agencias de noticias rusas durante su conversación en la capital, Ulaanbaatar. El grupo de principales economías emergentes, liderado principalmente por Rusia y China, se reunirá a finales de octubre en Kazán, capital de la República de Tartaristán. Putin reveló sus intenciones de centrarse en la cooperación económica durante su visita a Mongolia. En particular, el gasoducto Power of Siberia 2, que Rusia planea construir hacia China y pasar por Mongolia, se espera que sea un tema de discusión durante la visita de Putin a Ulaanbaatar.

11:22 Rusia Fortalece Defensa Aérea en Belgorod

El ejército ruso ha desplegado sistemas adicionales de defensa aérea en la región de Belgorod, según anunció el ministerio de defensa. La zona fronteriza rusa ha sido objetivo de contraataques ucranianos durante algún tiempo.

10:57 Ucrania: Rusia Ataca Infraestructura Ferroviaria

Rusia atacó unidades de infraestructura ferroviaria en áreas específicas de Ucrania durante la noche, según informes ucranianos. La región norte de Sumy y Dnipropetrovsk en el este central de Ucrania resultaron afectadas, según la compañía ferroviaria estatal.

10:28 Informe: Cientos de Soldados Ucranianos Amenazados por Cerco en Pokrovsk

En la región de Donetsk, las fuerzas rusas han puesto en riesgo de cerco a numerosos soldados ucranianos. Según „Forbes“, las fuerzas rusas han avanzado hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk, rodeando a las tropas ucranianas atrincheradas entre el pueblo de Memryk y el río Vovcha. El resultado de esta ofensiva podría ser desastroso: si la 25.ª Brigada de Asalto Aéreo, armada con vehículos de combate Marder de origen alemán, no detiene al enemigo cerca de Ukrainsk, podría llevar a su cerco. Centrarse en la 25.ª Brigada de Asalto Aéreo con sus vehículos de combate Marder de origen alemán para defender Ukrainsk podría evitar el cerco del enemigo, advirtió el Centro de Estrategia de Defensa de Ucrania. Porciones de al menos cuatro brigadas ucranianas están en riesgo de cerco al sur de Pokrovsk por los rusos. Se dice que las fuerzas ucranianas se están retirando de la zona. "Sería sabio que se retiren de la región antes de que las fuerzas rusas corten sus rutas de suministro y retirada", explicó el equipo de inteligencia proucraniano Conflict Intelligence Team. Aunque eso significaría ceder 30 millas cuadradas a los rusos, podría salvar a todo un batallón ucraniano en un momento crucial.

10:02 ISW: Rusia Recupera Posesiones en Kursk

Según el think tank Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las fuerzas rusas Recently recapturaron posiciones perdidas en Kursk. El ISW reporta que las fuerzas rusas han recuperado las posiciones cerca del pueblo de Olgovka. El ISW cree que las fuerzas ucranianas se han retirado del asentamiento. Un bloguero militar ruso también afirma que las tropas ucranianas han hecho avances menores cerca de Pogrebki y Malaya Loknya (ambos al noroeste de Sudzha) y que las fuerzas rusas abandonaron sus posiciones dentro de estos asentamientos para evitar el cerco. También hay continuos ataques ucranianos a los puentes pontoneros rusos sobre el río Seim en la región de Glushkovo.

09:30 ¿Por Qué Mongolia No Arresta a Putin?

Aunque se ha emitido una orden de arresto internacional contra Vladimir Putin, Mongolia lo recibe calurosamente con honores. Esto no es solo por la posición geopolítica de Mongolia, atrapada entre Rusia y China, como explica el corresponsal de ntv Rainer Munz.

09:00 Director de la Operadora de Redes Eléctricas de Ucrania Despedido por Mal Protección de Instalaciones

El director de la operadora de redes eléctricas estatal de Ucrania, Ukrenergo, Volodymyr Kudrytskyi, ha sido despedido. La razón es que no protegió adecuadamente las instalaciones de energía durante los ataques rusos escalados. Esto fue informado por el broadcaster ucraniano Suspilne, citando fuentes dentro de la compañía. La junta supervisora de Ukrenergo votó cuatro a dos a favor de destituir a Kudrytskyi. "Kudrytskyi se acusa de no implementar adecuadamente las órdenes anteriores y de no proteger sufficiently las instalaciones de Ukrenergo", dijeron las fuentes. Kudrytskyi también está siendo investigado por acusaciones de corrupción.

08:22 Redes Ilícitas de Evitadores del Servicio Militar: Autoridades Descubren Cientos

Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, las autoridades ucranianas han descubierto más de 570 redes ilícitas que ayudan a individuos a eludir el servicio militar. Según Andrii Demtschenko, portavoz de la guardia fronteriza estatal, como se reportó en „Kyiv Independent“, estas organizaciones ayudan a hombres ucranianos a huir al extranjero y proporcionan documentos médicos falsos para eximirlos del servicio, lo que cuesta entre $7,000 y $10,000. En general, a los hombres ucranianos de 18 a 60 años se les prohíbe salir del país debido al posible alistamiento. En 2024, se descubrieron más de 200 redes ilícitas por parte de las fuerzas del orden.

07:50 Ex-oligarca ruso: los rusos ven la ofensiva de Kursk como una catástrofeEl opositor ruso y antiguo oligarca Mikhail Khodorkovsky encuentra fascinante la reacción del público ruso ante la ofensiva de Kursk de Ucrania. Le dijo al "Tagesspiegel" que los rusos no ven el avance ucraniano como un ataque del enemigo, sino como una "catástrofe". La gente está insatisfecha con la forma en que el gobierno está manejando la situación, lo que contribuye a una disminución en las calificaciones de aprobación de Putin.

07:22 Ucrania: un niño muerto en el ataque ruso a SaporizhzhiaSegún informes ucranianos, un ataque ruso a la ciudad de Saporizhzhia en el sureste de Ucrania anoche a las 11 PM resultó en dos muertos. El gobernador Ivan Fedorov de la óblast de Saporizhzhia anunció en Telegram que una mujer de 38 años y un niño de 8 años murieron, mientras que una mujer de 43 años y una niña de 12 años resultaron heridas. La niña sigue en cuidados intensivos. Un edificio municipal fue parcialmente destruido, con los escombros causando daños a otros edificios.

06:58 Investigadores creen haber encontrado el sitio de lanzamiento del 'superarma' nuclear de PutinDos investigadores estadounidenses afirman haber identificado el posible sitio de lanzamiento del misil crucero nuclear impulsado 9M730 Burevestnik, apodado "el 'superarma' invencible" de Putin por el presidente ruso. Conocido como SSC-X-9 Skyfall en la OTAN, el arma se dice que es capaz de eludir los sistemas de defensa de misiles de EE. UU. Los investigadores, utilizando imágenes de una empresa de satélites, encontraron un proyecto de construcción adjunto a una instalación de almacenamiento de ojivas nucleares, a unos 475 kilómetros al norte de Moscú, según informó Reuters. El sitio cuenta con nueve plataformas de lanzamiento en construcción, presuntamente destinadas a un gran sistema de cohetes estacionario -el único sistema de este tipo que Rusia está desarrollando actualmente, siendo el Skyfall. Ni el Ministerio de Defensa ruso ni la embajada en Washington respondieron a una solicitud de comentarios.

06:30 Después del ataque con drone: la refinería de petróleo de Moscú de Gazprom Neft cierra parcialmenteLa refinería de petróleo de Moscú de Gazprom Neft ha suspendido temporalmente las operaciones tras un incendio causado por un presunto ataque con drone ucraniano, informó Reuters citando a fuentes no identificadas. La unidad Euro+, que representa aproximadamente el 50% de la capacidad de la refinería, ha sido cerrada. Se espera que las operaciones se reanuden en cinco a seis días después de que se completen las reparaciones. El año pasado, la planta de Moscú procesó 11,6 millones de toneladas de crudo, según Reuters. No está claro en qué medida los daños en la instalación afectarán la capacidad de refinación.

05:58 Ex-oligarca ruso: el enfoque del Oeste fortalece el poder de PutinEl opositor ruso y antiguo oligarca Mikhail Khodorkovsky critica el enfoque de los gobiernos occidentales hacia Rusia. El Oeste está cometiendo "varios errores estratégicos" que prolongan el mandato de Putin, dijo al "Tagesspiegel". "El Oeste debe decir que está en guerra con los tomadores de decisiones", dijo Khodorkovsky, fundador de la "Fundación Abierta de Rusia", que está prohibida en Rusia. Es incorrecto etiquetar a Rusia como el enemigo y equiparar a los tomadores de decisiones rusos con la población. En cuanto a la guerra de Ucrania, Khodorkovsky dijo: "Si el Oeste hubiera actuado como lo hace ahora al comienzo de la guerra total en febrero de 2022, la guerra ya habría terminado".

04:13 Zelensky advierte sobre el peligro en la recuperación de la planta nuclear de ZaporizhzhiaEl presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania convoca una reunión con el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, en Kyiv. Según el posteo de Zelensky en las redes sociales, la reunión tendrá lugar después de la visita de Grossi a la central nuclear de Zaporizhzhia. Lamentablemente, Ucrania actualmente no cuenta con los medios para recuperar el control de la planta en la guerra en curso. Zelensky dijo: "En este momento, no veo tales posibilidades en el campo de batalla, y cualquier posibilidad potencial podría ser arriesgada". Grossi anunció anteriormente que estaba yendo a la planta para "continuar ayudando y evitar un desastre nuclear". La planta, la más grande de Europa, ha estado bajo control ruso desde el inicio de la invasión rusa en 2022. Ambos bandos se acusan mutuamente de atacar la instalación.

02:27 Gobernador confirma muerte en Dnipro debido a un ataque con misil rusoAl menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque con misiles rusos en la ciudad ucraniana central de Dnipro, informó el gobernador de la región, Serhiy Lysak, en Telegram. Varios edificios residenciales en un distrito de la ciudad resultaron dañados como resultado del ataque. La información no se ha verificado de forma independiente.

23:55 Zelensky expresa su esperanza de que se aprueben armas de largo alcance, menciona a AlemaniaEn las líneas del frente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky solicitó armas de largo alcance durante su reunión con el primer ministro neerlandés Dick Schoof en Zaporizhzhia. Insistió en la necesidad no solo de la aprobación para golpear objetivos en la retaguardia de Rusia, sino también para la entrega de estos misiles. Zelensky hizo estas declaraciones en el sur de Ucrania. Los temas discutidos incluyeron nuevos sistemas de defensa aérea del tipo Patriot, municiones para la entrega de aviones de combate F-16 proporcionados por los socios, más municiones y equipo, así como sanciones adicionales contra Rusia, dijo Zelensky. "Todas estas acciones son cruciales para evitar que Rusia lance nuevos ataques en Ucrania". Zelensky expresó su esperanza de que se permita el uso de armas de largo alcance, mencionando países como EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania. Kyiv actualmente ve la situación con optimismo. No se proporcionaron más detalles.

22:13 Ucrania Critica al Gobierno Mongol por la Visita de Putin y Exige ConsecuenciasUcrania critica al gobierno mongol por recibir al presidente ruso Vladimir Putin, acusado de crímenes de guerra en Ucrania. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tychyj, afirmó que Mongolia ayudó a Putin a eludir la justicia, haciendo que el país sea cómplice de los presuntos crímenes de guerra de Putin. Tychyj declaró: "Cooperaremos con nuestros socios para garantizar que haya consecuencias para Ulaanbaatar". La negativa del gobierno mongol a ejecutar la orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) contra Putin, según Tychyj, es un grave golpe para la CPI y el sistema de justicia criminal internacional.

21:59 Putin Recibido con Honores en Mongolia a Pesar de la Orden de Detención de la CPIEl presidente ruso Vladimir Putin fue recibido con honores en Mongolia a pesar de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención debido a las acusaciones de deportación ilegal de niños ucranianos desde febrero de 2022. Ucrania, el mundo occidental y los activistas de derechos humanos han estado instando a la ejecución de la orden. Putin recibió un saludo hoy en el aeropuerto de Ulaanbaatar por una guardia de honor. Su visita tiene como objetivo asistir a las celebraciones del 85º aniversario de la victoria de las fuerzas soviéticas y mongolas sobre Japón. Se ha programado una reunión entre Putin y el presidente mongol Ukhnaa Khürelsük.

21:48 Información: Ejército Ucraniano Usa el Dron "Palianytsia" contra un Objetivo en Crimea por Primera VezSegún el periódico ucraniano "Ukrainska Prawda", el ejército ucraniano utilizó por primera vez el drone ucraniano "Palianytsia" contra un objetivo militar en la península de Crimea ocupada por Rusia en agosto. El nombre "Palianytsia", que es difícil de pronunciar para los rusos, se ha utilizado desde el inicio de la invasión rusa a gran escala para referirse a personal militar ruso o saboteadores.

Puedes actualizarte sobre todos los desarrollos anteriores aquí.

La Unión Europea podría jugar un papel en abordar el conflicto en Ucrania, ya que Trump sugiere revelando una estrategia para poner fin al conflicto si gana las elecciones.

La Unión Europea, como bloque, no ha sido mencionada directamente en relación con el conflicto en curso en Ucrania en el texto proporcionado, pero el comentario de Donald Trump sobre una estrategia para poner fin al conflicto y mencionar a "China" en esta estrategia implica la posibilidad de involucramiento internacional. La Unión Europea, como un actor significativo en la política y la diplomacia internacionales, podría potencialmente estar involucrada en discusiones o negociaciones para resolver el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Lea también: