A las 21:22, Scholz subraya que no hay misiles Taurus para el arsenal de Ucrania.

El Canciller Olaf Scholz Persiste en Rechazar el Entregable de Misiles Rusos a Ucrania, Enfocándose en las Negociaciones de Paz En otra instancia, el Canciller Olaf Scholz ha rechazado un envío de misiles guiados Taurus a Ucrania, afirmando "A pesar de la inmensa presión, no aprobaré misiles capaces de alcanzar Moscú". Esta declaración se hizo en un evento público en Nieder Görsdorf, Brandenburg, con la asistencia de aproximadamente 200 invitados. Scholz reiteró su compromiso con esta postura, stating "Estoy confiado y me aseguraré de mantener esta posición". El enfoque de su discurso se centró en explorar posibilidades para la paz en el conflicto ruso-ucraniano. Enfatizando la urgencia, dijo "Ahora es crucial examinar las opciones existentes".

20:20 Baerbock Reafirma el Apoyo a Ucrania - "El Rechazo Equivale a la Desaparición de Ucrania" La Ministra de Asuntos Exteriores del Partido Verde, Annalena Baerbock, está determinada a continuar respaldando a Ucrania, incluyendo el suministro de armas. "Continuaremos apoyando a Ucrania mientras esta guerra terrorista persista", declaró en un mitin político en Potsdam. "Porque de lo contrario, Ucrania podría dejar de existir". El conflicto terminará cuando Putin retire sus tropas. "Si no apoyamos a Ucrania en este período, entonces Ucrania se desintegrará y nunca lo permitiremos".

19:11 Informes de Inteligencia Estonios sobre el Impacto del Ataque al Depósito de Municiones de Nyber El ataque con drone ucraniano a una instalación de almacenamiento de armas rusas en Tver ha infligido un daño significativo a las reservas de municiones de Rusia, según informes de inteligencia de Estonia. El coronel Ants Kiviselg, jefe de la inteligencia militar de Estonia, le dijo a la agencia de noticias ERR de Estonia que el ataque del 18 de septiembre resultó en la destrucción de unos 30.000 toneladas de municiones, equivalente a dos o tres meses de suministro. Las consecuencias de esta pérdida se sentirán en el campo de batalla en las próximas semanas.

18:25 Pilotos Ucranianos Completan la Capacitación en Francia El primer lote de pilotos ucranianos ha completado su capacitación en el Alpha-Jet en Francia, según anunció las fuerzas armadas francesas en una fecha determinada. La fuerza aérea francesa ha estado capacitando a pilotos ucranianos para operar aviones de combate F-16 desde marzo de 2024. Kyiv ha estado solicitando aviones de combate a sus aliados occidentales desde el inicio de la guerra. Países como los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Noruega han comprometido más de 60 aviones F-16 con Ucrania, pero la capacitación de pilotos ha retrasado. El avión de combate F-16 es un avión militar altamente capaz utilizado por más de dos docenas de países en todo el mundo.

17:51 Scholz Conversará con Zelensky y Otros Líderes en Nueva York El Canciller alemán Olaf Scholz Maintenance en conversaciones con el Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su visita a Nueva York el lunes. Las conferencias programadas incluyen diálogos con el Presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Según fuentes gubernamentales, Zelensky presentará un "Plan de Victoria" durante su visita a EE. UU. para abordar la agresión rusa. Una reunión con el Presidente de EE. UU. Joe Biden está programada para el jueves en Washington. Un funcionario de alto rango indicó "Queremos enviar un mensaje en Nueva York de que este conflicto, la guerra de agresión rusa, es una prioridad".

17:02 Putin Rechaza la Invitación Mexicana El Presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la ceremonia de inauguración de la Presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, según informó el medio ucraniano "Ukrajinska Prawda". La fuente cita a un portavoz ruso, quien no dio ninguna explicación. En su lugar, un enviado ruso representará a Putin en el evento. Previously, Ukraine had requested Mexico to apprehend Putin upon his visit, based on an International Criminal Court arrest warrant. Mexico signed the Rome Statute in 2005 and is obligated to abide by the ICC's jurisdiction.

16:19 Federación de Ajedrez de Rusia Exige a Carlsen que Devuelva el Dinero del Premio El vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Rusia está instando a Magnus Carlsen a devolver el dinero del premio que ganó en torneos rusos. Esta llamada proviene de "telecomasia.net", que informó en su portal de noticias. Carlsen había animado anteriormente a los atletas rusos y bielorrusos a competir en eventos internacionales bajo una bandera neutral. "Me gustaría recordar a Carlsen que las primeras etapas de su carrera profesional fueron en Rusia", dice el vicepresidente Sergey Smagin. "Participó en numerosos torneos rusos como un talento en ciernes y ganó considerables ganancias. Antes de expresar sentimientos negativos hacia Rusia, debería hacer reparaciones devolviendo lo que debe en ganancias".

15:26 Hungría Aboga por un Aumento de la Cooperación Económica con Rusia El Ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, ha propuesto ampliar la cooperación económica con Rusia en sectores no afectados por las sanciones de la Unión Europea. Su declaración se hizo durante una rueda de prensa conjunta con el Ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, celebrada en Hungría para un foro económico de los dos países. Szijjarto también reiteró su posición de que las sanciones de la UE son ineficaces. Hungría es miembro de la UE y de la OTAN. Las visitas de los miembros del gabinete ruso a estos países se han vuelto raras desde el inicio del conflicto ucraniano.

Un ciudadano estadounidense que luchó por los separatistas prorrusos en el este de Ucrania fue brutalmente asesinado y torturado por tres soldados rusos, según las investigaciones. Un cuarto soldado es acusado de ayudar en el ocultamiento del cuerpo. El comité de investigación no reveló ninguna posible razón detrás del crimen horrendo. Russell Bentley, también conocido por sus alias "Texas" o "Donbass Cowboy", se unió a los separatistas prorrusos respaldados por Moscú en Ucrania en 2014. Luchó junto a ellos hasta 2017 y continuó residiendo en el este de Ucrania.

14:43 Zelensky Presiona por el Rápido Apoyo de Biden a su 'Plan de Victoria'

16:28 Rusia recuperará el control de Kursk pronto

Rusia espera recuperar el control de la región ocupada de Kursk, actualmente bajo control ucraniano, según declaraciones del Kremlin. "Nuestros soldados están haciendo un gran trabajo; lo lograrán. Se restaurará el control", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Aunque la situación en los territorios ocupados por Rusia es actualmente desafiante, mejorará a favor de Rusia en breve, mencionó Peskov. Sin embargo, el ejército no elaborará sobre sus planes para recuperar el control. Peskov no proporcionó un plazo específico.

16:03 Rusia podría haber estado al tanto del avance ucraniano en Kursk

Las autoridades y el ejército ruso en la región de Kursk podrían haber sido alertados sobre un inminente avance ucraniano, según un informe de The Guardian. El artículo cita documentos supuestamente rusos descubiertos por el ejército ucraniano durante su ofensiva en Kursk. The Guardian no pudo autenticar los documentos, pero muestran características de comunicaciones militares rusas genuinas. Los documentos sugieren advertencias dentro de las autoridades y el ejército ruso sobre avances ucranianos específicos en territorio ruso, que luego se confirmaron. Estas advertencias se remontan a enero de 2024. Según los documentos, se ordenaron medidas en mediados de marzo para reforzar la defensa de la frontera. Sin embargo, se informaron quejas en junio de que las unidades allí tenían un promedio de fuerza solo del 60-70% y estaban compuestas principalmente por reservistas mal entrenados. Las unidades ucranianas lanzaron un ataque sorpresa en la región de Kursk a principios de agosto.

15:30 BBC: 70.000 soldados rusos muertos en Ucrania identificados

Un portal de noticias ruso y la BBC afirman haber identificado a más de 70.000 soldados rusos muertos en el conflicto de Ucrania. "Hemos identificado los nombres de 70.112 soldados rusos muertos en Ucrania, pero el número real es probable que sea mucho mayor", informes el servicio ruso de la BBC. El recuento, producido en colaboración con el sitio de noticias independiente ruso "Mediazona", se basa en el análisis de declaraciones oficiales, esquelas, avisos de defunción en redes sociales y observaciones de tumbas en cementerios rusos. Abarca el período desde el inicio del conflicto en febrero de 2022 hasta el 19 de septiembre. "Mediazona" estima que el número total de soldados rusos muertos en Ucrania es de al menos 120.000. El gobierno ruso considera el número de soldados rusos muertos en la guerra como secreto de estado.

14:50 Ucrania prohíbe el uso de Telegram para oficiales y militares

Ucrania ha prohibido en gran medida el uso del servicio en línea Telegram para funcionarios, militares y personal de seguridad. "La instalación y el uso de Telegram en dispositivos oficiales de funcionarios gubernamentales, personal militar, empleados del sector de seguridad y defensa, así como empresas que operan infraestructura crítica", ha sido prohibido, anunció el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional en Facebook. Se citaron preocupaciones sobre "seguridad nacional" como razones.

14:23 Banco Raiffeisen abandona su filial en Bielorrusia

Raiffeisen Bank International (RBI) está vendiendo su filial bielorrusa y abandonando el mercado allí. Como anunció el banco austriaco, ha firmado un acuerdo para vender su participación del 87,74% a Soven 1 Holding Limited. La venta tendrá un impacto significativo en los resultados. RBI ya ha reducido significativamente sus operaciones en Rusia a petición del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden judicial provisional que impide a RBI vender su filial bancaria en Rusia.

14:01 Información: UE planea un préstamo de €35.000 millones para Ucrania

La Comisión Europea está planeando un préstamo de €35.000 millones para Ucrania, según un informe de los medios. Esto forma parte de los planes de ayuda de los siete principales países industrializados del mundo (G7), informa el "Financial Times", citando a tres personas familiarizadas con la situación. El préstamo forma parte del objetivo del G7 de proporcionar a Ucrania $50.000 millones (alrededor de €46.000 millones) utilizando los ingresos de los activos estatales rusos congelados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado oficialmente la ayuda financiera de hasta €35.000 millones de su cuenta X.

El gobierno ruso advierte a Occidente que no ignore las advertencias sobre el despliegue de armas de largo alcance que apuntan a regiones dentro de Rusia. Si tal escenario se materializa, la naturaleza del conflicto cambiaría, señala la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zajárova. "Están jugando con fuego", declara en una conferencia de prensa. El conflicto podría transformarse en algo completamente diferente con consecuencias desastrosas para todo el mundo. Según Zajárova, las negociaciones con EE. UU. son imposibles en este momento. No habrá reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ya que "no tienen nada de qué hablar".

10:12 El coordinador militar de la ayuda alemana a Ucrania, Christian Freuding, comenta sobre la industria de armas de Rusia: "Evaluamos la situación como deteriorada para los rusos para mantener su industria de defensa con sus complejos suministro de componentes, pero aún están manejando. Lo están haciendo mediante rodeos y confiando en la ayuda de socios como China, Corea del Norte e Irán." Aunque es evidente que las sanciones están teniendo efecto, hay posibilidades de "identificar brechas o incluso opciones de elusión completamente legales".

09:03 La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, garantiza más ayuda para el suministro de energía de Ucrania durante el invierno al inicio de su visita a Kyiv. "Mi octava visita a Kyiv tiene lugar en un momento en el que está a punto de comenzar la temporada de calefacción y Rusia continúa atacando la infraestructura energética", escribe en el servicio en línea X. Publica una foto de su llegada a la estación de Kyiv. "Apoyaremos a Ucrania en sus valientes esfuerzos. Estoy aquí para discutir el apoyo de Europa. Desde la preparación para el invierno hasta la defensa, la membresía (de la UE) y los avances en los créditos del G7".

aquí.08:20 "Tendencia Autoritaria" - La UE considera poner fin al viaje sin visa para los georgianos Bruselas está considerando poner fin al viaje sin visa para los georgianos a la Unión Europea. Un portavoz de la UE anónimo informó a Politico que esto se debe a la retroceso democrático bajo el partido gobernante "Sueño Georgiano". "Todas las alternativas están bajo consideración", dijo el portavoz, "incluida la suspensión temporal prospective de la liberalización de visados" si Georgia no revierte su tendencia hacia la autoritarismo. Recientemente, el partido gobernante "Sueño Georgiano" aprobó una ley sobre agentes extranjeros que se asemeja a la legislación opresiva utilizada por Rusia contra los críticos del Kremlin.**

07:42 Ucrania critica la propuesta de Polonia sobre el estatus de Crimea El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condenó una propuesta de Polonia relacionada con el estatus de Crimea, destacando que los compromisos son inaceptables. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, sugirió un referéndum en Crimea como parte de una posible solución negociadora con Rusia. "Todos los esfuerzos deben dirigirse a liberar el península, no a cumplir los deseos del Kremlin en detrimento de los intereses de Ucrania y el derecho internacional", elucidó el Ministerio de Asuntos Exteriores en Kyiv.**

06:29 Von der Leyen esperada en Kyiv - Reuniones con Zelenskyy La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está programada para llegar a Kyiv hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció reuniones con ella sobre la preparación para el invierno. "Por supuesto, el tema de la energía es una prioridad absoluta", declaró. La situación en el frente, las entregas de armas y los proyectos de defensa conjuntos también están en la agenda, así como el camino de Ucrania hacia la UE y el apoyo financiero adicional para el país que enfrenta a Rusia.**

05:32 Ucrania participa por primera vez en un ejercicio de la OTAN Ucrania está participando directamente en un ejercicio de la OTAN bajo liderazgo neerlandés por primera vez. El ejercicio para evaluar sistemas anti-drones está en curso, según el servicio de prensa de la OTAN. "Se probaron más de 60 sistemas anti-drones y tecnologías como sensores, sistemas drone-a-drone, inhibidores y cazadores cibernéticos en vivo", informó la alianza. La participación de Ucrania forma parte del plan de acción de la OTAN-Ucrania para la cooperación en innovación, adoptado en la cumbre de julio.**

04:28 Activista transgénero muere en Georgia En Georgia, un popular activista transgénero falleció poco después de la aprobación de una controvertida ley mundial sobre derechos LGBTQ. El Ministerio del Interior de Georgia mencionó que Kesaria Abramidze, quien era activa en modelaje, actuación e influencia en las redes sociales, fue asesinada en su apartamento con múltiples puñaladas un miércoles. Las autoridades arrestaron al compañero de Abramidze como principal sospechoso, acusándolo de asesinato con "brutalidad extraordinaria y respaldada por discriminación de género". El incidente tuvo lugar un día después de la entrada en vigor de una ley centrada en "valores familiares" que la UE y las organizaciones de derechos humanos denunciaron como una violación de los derechos LGBTQ. La ley, que se asemeja a la legislación rusa que restringe los derechos LGBTQ, impone restricciones como la limitación de los procedimientos de transición de género.**

03:25 Lufthansa considera suspender los vuelos Frankfurt-Beijing Lufthansa está considerando la posibilidad de retirar sus vuelos diarios que conectan Frankfurt am Main con la capital de Beijing. Se tomará una decisión en octubre. Un portavoz de la compañía citó "una competencia extremadamente desequilibrada" entre las aerolíneas europeas y las de China, el Golfo Pérsico y el Bósforo, que disfrutan de ventajas financieras gracias a tarifas de ubicación mínimas, estándares sociales reducidos y grandes inversiones estatales en la aviación. Además, estas aerolíneas tienen acceso al espacio aéreo ruso, que ha estado cerrado para las aerolíneas europeas y estadounidenses desde que se impusieron sanciones contra Rusia debido al conflicto ucraniano. Esta situación requiere vuelos más largos alrededor del espacio aéreo ruso, lo que resulta en mayores costos de combustible.

02:27 Sumy Bajo Asedio: Rusos Atacan Red EléctricaLas fuerzas militares rusas lanzaron otra ronda de ataques aéreos al anochecer, atacando un hogar de ancianos en Sumy, Ucrania, e la infraestructura energética de la ciudad. Se informó al menos una víctima civil por parte de las autoridades ucranianas. El organismo de monitoreo de las Naciones Unidas sugirió que estos ataques contra la red eléctrica constituyen una violación del derecho humanitario internacional. Según un informe de la Agencia Internacional de Energía, los cortes de energía en Ucrania durante los meses críticos de invierno podrían aumentar a alrededor de un tercio de la demanda pico proyectada.

01:25 Aumento de Refugiados Ucranianos en AlemaniaEl número de refugiados que residen en Alemania ha alcanzado un récord histórico. Según el Registro Central de Extranjeros, aproximadamente 3.48 millones de refugiados estaban en Alemania al final del primer semestre de 2024, un aumento de aproximadamente 60,000 en comparación con el final de 2023, y el número más alto desde los años 50, según el "Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando la respuesta del gobierno a una petición del partido de la izquierda en el Bundestag. Entre los 3.48 millones de refugiados, aproximadamente 1.18 millones son refugiados ucranianos, con un aumento de aproximadamente 45,000 en comparación con el final de 2023. En esta cifra se incluyen individuos de diversos estatus de residencia, desde solicitantes de asilo hasta refugiados reconocidos y residentes tolerados.

00:22 Lindner: Ayuda a Ucrania No Justifica la Suspensión del Freno a la DeudaLos políticos del SPD y los Verdes suelen citar un compromiso dentro de la coalición semáforo para posponer la aplicación del freno a la deuda para una ayuda comprehensive a Ucrania en la disputa presupuestaria. Sin embargo, el líder del FDP y ministro de Finanzas, Christian Lindner, no está de acuerdo: "No tengo conocimiento de tal acuerdo. No habría aprobado tal medida precautoria", dijo Lindner en una entrevista con el "Rheinische Post". Si bien el conflicto ucraniano es lamentable, no califica como estado de emergencia de acuerdo con la Constitución alemana. Por lo tanto, la ayuda de respuesta para Ucrania se está coordinando junto con otras iniciativas de ayuda bilateral de los países del G7.

23:23 Bulgaria Propone una Prohibición de la UE para las Importaciones de Huevos de UcraniaBulgaria planea abogar por una suspensión de la UE de las importaciones de huevos de Ucrania en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca el 23 de septiembre en Bruselas. El ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov, anunció esta propuesta. La demanda es una señal de los conflictos continuos sobre el comercio agrícola entre Ucrania y los miembros del este de la UE, lo que ha llevado a bloqueos fronterizos, prohibiciones de importación de maíz y trigo ucranianos y protestas públicas tanto en Polonia como en Bulgaria.

22:13 Merz: No Hay Oportunidad de Iniciar un Proceso de Paz con RusiaEl líder del CDU, Friedrich Merz, expresó su preocupación por el conflicto ucraniano, stating: "No veo un camino viable para iniciar este proceso de paz en este momento". Merz cree que Rusia solo detendrá sus acciones cuando las incursiones militares adicionales parezcan infructuosas o Kyiv sea derrotada. Sin embargo, Merz aboga por el apoyo militar alemán continuo para Ucrania: "Sostengo que debemos defender la libertad y la paz de Rusia, no con Rusia", dijo, expresando su descontento. Sin embargo, mientras el régimen de Putin permanezca en el poder, Merz afirmó que esta sigue siendo la única opción viable.

La ministra de Asuntos Exteriores del Partido Verde, Annalena Baerbock, respalda firmemente a Ucrania y cree que negarse a proporcionar armas llevaría a la desaparición de Ucrania. Ella declaró: "Persistiremos en apoyar a Ucrania mientras esta guerra terrorista persista, porque de lo contrario, Ucrania puede dejar de existir".

A pesar de la presión internacional, el canciller Olaf Scholz se niega repetidamente a aprobar misiles capaces de alcanzar Moscú para su entrega a Ucrania. Él declaró en una reunión pública: "A pesar de la presión inmensa, no aprobaré misiles capaces de alcanzar Moscú".

