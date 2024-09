A las 21:22, Scholz subraya la ausencia de misiles Taurus para Ucrania.

El canciller Olaf Scholz vuelve a negar la entrega de misiles crucero Taurus a Ucrania. "A pesar de las diversas presiones, no entregaré misiles crucero que puedan llegar a Moscú", afirmó el político de la SPD en una reunión en Nieder Gersdorf, Brandenburg, con alrededor de 200 asistentes. "Les garantizo ahora que mantendré esta postura". Scholz destacó la importancia de explorar opciones para la paz durante la invasión rusa de Ucrania. "Es hora de ver qué opciones están sobre la mesa". El canciller criticó la postura de la Alianza Progreso (BSW) y la AfD. No estuvo de acuerdo con ellos cuando sugirieron que las negociaciones de paz eran un sustituto del apoyo a Ucrania. "Eso es ingenuo".

20:20 Baerbock reafirma el apoyo a Ucrania - "de lo contrario, es el fin del juego". La ministra de Asuntos Exteriores de Verdes, Annalena Baerbock, promete seguir apoyando a Ucrania, incluidas las armas. "Apoyaremos a Ucrania mientras esta guerra terrorista continúe", dijo Baerbock en un mitin de su partido en Potsdam. "Porque de lo contrario, es el fin de Ucrania". La guerra terminará cuando Putin retire sus tropas. "Si no apoyamos a Ucrania en este momento, entonces Ucrania está acabada, y no lo permitiremos".

19:11 Estonia: Ucrania elimina el suministro de municiones de Rusia de 2-3 meses. El ataque con drones ucraniano a un depósito de armas rusas en la región de Tver ha dejado un vacío significativo en el suministro de municiones de Rusia, según fuentes estonias. El jefe de la inteligencia militar estonia, el coronel Ants Kiviselg, informó a la agencia de noticias estonia ERR que se destruyeron 30.000 toneladas de municiones durante el ataque del 18 de septiembre, lo que equivale a un suministro de 2-3 meses. "Las consecuencias de esta pérdida se sentirán en el campo de batalla en las próximas semanas".

18:25 Pilotos ucranianos terminan la capacitación en Alpha Jet en Francia. El primer lote de pilotos ucranianos ha completado la capacitación en Alpha Jet en Francia, anunció la armada francesa en X. La fuerza aérea francesa ha estado capacitando a pilotos ucranianos para operar aviones de combate F-16 desde marzo de 2024. Kyiv ha solicitado aviones de combate a sus aliados occidentales desde el inicio de la guerra. Los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Noruega han prometido más de 60 aviones F-16 a Ucrania, pero la capacitación de pilotos ha causado retrasos. El avión de combate F-16 es uno de los aviones militares más capaces del mundo y se utiliza en más de dos docenas de países.

17:51 Scholz se reúne con Zelenskyj en Nueva York. El canciller alemán Olaf Scholz se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj durante su viaje a Nueva York el lunes. Ese mismo día, están programadas reuniones con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, según funcionarios del gobierno. Zelenskyj presentará un "Plan de Victoria" para defenderse contra los agresores rusos durante su viaje a EE. UU. Una reunión con el presidente de EE. UU., Joe Biden, en Washington está programada para el jueves. "Queremos enviar un mensaje en Nueva York de que este conflicto, la guerra de agresión rusa, es un punto focal", dice un funcionario de alto rango del gobierno que deseó permanecer en el anonimato durante una breve sesión informativa sobre el viaje del canciller.

17:02 Putin declines la invitación de México. El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la investidura de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, según el medio en línea "Ukrajinska Prawda". Un portavoz ruso confirmó que el gobierno mexicano había extendido una invitación a Putin para la ceremonia. En su lugar, asistirá un representante. No se dio ninguna razón por parte del portavoz. Previamente, Ucrania había solicitado el arresto de Putin si visitaba el país. México debería arrestar a Putin basándose en una orden de arresto de la Corte Penal Internacional, según la demanda de Ucrania. México firmó el Estatuto de Roma en 2005 y está sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

16:19 Federación de Ajedrez de Rusia quiere que Carlsen devuelva el dinero del premio. El vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Rusia exige que el campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen devuelva el dinero que ganó en torneos rusos. Según el proveedor de apuestas "telecomasia.net", Carlsen había exigido durante una presentación de premios que los jugadores rusos y bielorrusos solo pudieran participar en torneos globales bajo una bandera neutral durante una ceremonia de premios. "Me gustaría recordar a Carlsen que el inicio de su carrera profesional tuvo lugar en Rusia", dice el vicepresidente Sergey Smagin. "Visitó nuestro país siendo un niño, participó en various

14:57 Soldado Americano Pro-Ruso Presuntamente Asesinado por Tropas RusasUn ciudadano estadounidense que luchó junto a separatistas prorrusos en el este de Ucrania reportedly ha muerto, supuestamente asesinado y torturado por soldados rusos. Según investigadores con sede en Moscú, el Comité de Investigación responsable de investigar delitos graves afirma que el asesinato ocurrió en abril, perpetrado por tres soldados rusos. Un cuarto soldado es acusado de ayudar a encubrir el crimen. No se proporcionó ningún móvil para el crimen. Conocido como "Texas" o "El Vaquero de Donbass", Russell Bentley se unió a los separatistas prorrusos respaldados por Moscú en Ucrania en 2014, luchando con ellos hasta 2017 y remained in eastern Ukraine thereafter.

14:43 Zelensky Busca el Apoyo de Biden para su "Plan de Victoria"El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera el respaldo del presidente de EE. UU. Joe Biden para su plan para poner fin a la guerra de Ucrania durante su próxima visita a Washington. "Realmente espero que apoye este plan", dijo Zelensky en una conferencia de prensa en Kiev con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El "plan de victoria" requiere decisiones rápidas de los aliados, que se tomarán entre octubre y diciembre. "Creemos que este plan funcionará", agregó Zelensky.

14:28 Control Ruso sobre la Región de Kursk InminenteRusia espera recuperar el control de la región de Kursk actualmente ocupada por soldados ucranianos, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. "Nuestros soldados están haciendo un gran trabajo, lo lograrán. Se recuperará el control", dijo Peskov. Aunque la situación en los territorios ocupados de Rusia es grave, se espera que mejore a favor de Rusia, agregó. Sin embargo, el ejército no revelará sus tácticas para recuperar la región y no se dio un calendario específico.

14:03 Posible Advertencia Rusa Sobre el Avance Ucraniano a KurskLas autoridades y el ejército ruso en la región de Kursk pueden haber recibido advertencias sobre un inminente avance ucraniano, según un informe del Guardian, que cita documentos rusos supuestamente descubiertos por el ejército ucraniano durante su ofensiva en Kursk. El Guardian no pudo confirmar la autenticidad de los documentos, pero parecen llevar las características típicas de las comunicaciones militares rusas. Los documentos reportedly muestran advertencias dentro de las autoridades y el ejército ruso sobre avances específicos de las fuerzas ucranianas en territorio ruso, que se remontan a enero de 2024. Se ordenaron medidas para fortalecer la defensa de la frontera tan temprano como mediados de marzo. Sin embargo, se informes de quejas en junio de que las unidades allí tenían un promedio de fuerza solo del 60-70% y estaban compuestas en gran medida por reservistas mal entrenados. Las unidades ucranianas lanzaron un ataque sorpresa en la región de Kursk a principios de agosto.

13:30 Más de 70,000 Soldados Rusos Muertos en Ucrania IdentificadosUn portal de noticias ruso y la BBC afirman haber identificado a más de 70,000 soldados rusos muertos en la guerra de Ucrania. "Hemos identificado los nombres de 70,112 soldados rusos muertos en Ucrania, pero el número real probablemente sea mucho más alto", reporta el servicio ruso de la BBC. El recuento, creado en colaboración con el sitio de noticias independiente ruso "Mediazona", se basa en un análisis de declaraciones oficiales, esquelas, avisos de defunción en redes sociales y observaciones de tumbas en cementerios rusos. Abarca el período desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 hasta el 19 de septiembre. "Mediazona" estima que el número total de soldados rusos muertos en Ucrania es de al menos 120,000. El gobierno ruso trata el número de soldados rusos muertos en la guerra como secreto de estado.

12:50 Telegrama Oficial Prohibido para Personal del Gobierno, Ejército y Seguridad de UcraniaUcrania ha prohibido en gran medida el uso del servicio en línea Telegram para el personal del gobierno, el ejército y la seguridad. Según el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, la instalación y el uso de Telegram en dispositivos oficiales de los funcionarios del gobierno, el personal militar, los empleados del sector de seguridad y defensa y las empresas que operan infraestructuras críticas está prohibido, y se citan preocupaciones sobre la seguridad nacional como la razón.

12:23 Banco Raiffeisen Se Desvincula de su Sucursal en BelarusRaiffeisen Bank International (RBI) está vendiendo su subsidiary en Belarus y abandonando el mercado de Belarus. RBI anunció que ha firmado un acuerdo para vender su participación del 87.74% a Soven 1 Holding Limited. La venta se espera que tenga un impacto significativo en los resultados de RBI, ya que ya ha reducido su negocio en Rusia debido a la presión del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden judicial provisional que impide a RBI vender su subsidiary en Rusia.

12:01 Plan de la UE para un Préstamo de €35 Mil Millones para UcraniaLa Comisión Europea planea proporcionar a Ucrania un préstamo de €35 mil millones, según informes de los medios. Esto forma parte de los planes de ayuda de los siete principales países industrializados del mundo (G7), según reporta el "Financial Times", citando a tres personas familiarizadas con el asunto. El préstamo es parte de las intenciones del G7 de proporcionar a Ucrania $50 mil millones (alrededor de €46 mil millones) a través del uso de activos del estado ruso congelados.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció oficialmente la ayuda financiera de hasta €35 mil millones en su cuenta X.

22:33 Rusia Advierte al Occidente: No Desestimen los Alerta sobre Armas de Largo AlcanceEl gobierno ruso advierte al Occidente contra el descuido de las advertencias sobre el despliegue de armas de largo alcance que apuntan a territorios rusos. Si esto ocurre, el carácter del conflicto cambiaría, asegura la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova. "Están jugando con fuego", dice durante una conferencia de prensa. El conflicto podría evolucionar hacia uno completamente diferente con graves consecuencias para la comunidad mundial. En opinión de Zakharova, las negociaciones actuales con Estados Unidos no son factibles. En la Asamblea General de la ONU en Nueva York, no habrá reunión entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken, ya que "no hay nada de qué hablar" en ambos lados. Recientemente, el secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, mencionó varias líneas rojas establecidas por el presidente ruso Vladimir Putin que aún no ha cruzado. "No las ha cruzado porque es consciente de que la OTAN es la alianza militar más formidable del mundo", comentó Stoltenberg.

21:53 UE: Expulsión Forzada de Hombres Ucranianos es ImposibleLa Comisión Europea ha declarado que la expulsión forzosa de ciudadanos ucranianos varones sujetos a la conscripción no es una opción dentro de los países de la UE. Esta información ha sido publicada por "Ukrajinska Pravda". Según la comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson, tal acción no es factible debido a la Directiva sobre protección temporal. "Ayudaremos a quienes deseen regresar a Ucrania y trabajaremos con las autoridades y el gobierno ucranianos para determinar la mejor opción para facilitar su regreso mientras se cumplen las regulaciones de la UE", repite. Antes, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, había instado a los países de Europa Occidental a animar el regreso de los varones ucranianos sujetos a la conscripción. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, había apoyado supuestamente esta iniciativa.

21:12 Freuding Identifica Brechas en las Sanciones a RusiaEl coordinador alemán de ayuda militar a Ucrania, Christian Freuding, dice en relación con la producción de armas de Rusia: "La situación se ha vuelto más difícil para los rusos para mantener su industria de defensa debido a sus complejos suministro de componentes, pero aún así están manejando. Navegan los desafíos tomando desvíos y confiando en el apoyo de socios como China, Corea del Norte e Irán". Aunque es evidente que las sanciones están teniendo un impacto, hay oportunidades para "descubrir brechas o opciones legales de elusión".

20:03 von der Leyen Ofrece Apoyo Continuado al Suministro de Energía de UcraniaLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido más ayuda para el suministro de energía de Ucrania durante los fríos meses de invierno. Su visita a Kiev marca el inicio de la temporada de calefacción, durante la cual Rusia persiste en targeting la infraestructura energética. "Apoyaremos a Ucrania en sus esfuerzos valientes. Mi visita a Kiev significa mi compromiso de discutir el apoyo de la UE, incluyendo los preparativos de invierno, la defensa, la oportunidad de membresía en la UE y los avances de crédito del G7", comparte en la plataforma en línea X. Incluye una foto de su llegada a la estación de Kiev.

19:20 UE Considera Suspender el Viaje sin Visa para los GeorgianosBruselas está considerando la posibilidad de poner fin al viaje sin visa para los georgianos en la Unión Europea. Un portavoz de la UE anónimo comparte información con Politico, informando que esta decisión podría ser un resultado del retroceso democrático bajo el partido Sueño Georgiano. "Todas las opciones remain on the table" el portavoz dice, incluyendo la posibilidad de "una suspensión temporal de la liberalización de visados", si la tendencia hacia la autoritarismo no se revierte. Recientemente, el partido en el poder Sueño Georgiano había aprobado una ley que copia la legislación rusa que targetea a los adversarios del Kremlin.

18:42 Ucrania Rechaza la Propuesta de Polonia sobre CrimeaEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha reprendido la propuesta de Polonia sobre el estado de Crimea, manteniendo que las propuestas de compromiso son inaceptables. Antes, el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radosław Sikorski, había sugerido la celebración de un referéndum como parte de un posible acuerdo negociado con Rusia. "Todos los esfuerzos deben destinarse a liberar el península, no a satisfacer los apetitos de Rusia a expensas de los intereses de Ucrania y el derecho internacional", explicó el Ministerio de Asuntos Exteriores en Kiev.

17:29 von der Leyen se Reunirá con Zelenskyy en KievEn este día, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, está prevista en Kiev, donde el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha programado conversaciones con ella. "Las preocupaciones energéticas son de suma importancia", dijo Zelenskyy. También se discutirán situaciones en la línea del frente, entregas de armas y iniciativas de defensa conjunta, así como el camino de Ucrania hacia la membresía de la UE y la ayuda monetaria para el país bajo ataque por Rusia.

16:32 Ucrania Participa por Primera Vez en un Ejercicio de la OTANUcrania está participando activamente en un ejercicio de la OTAN por primera vez, supervisado por los Países Bajos. El ejercicio tiene como objetivo probar las capacidades anti-dron, como confirma el servicio de prensa de la OTAN. "Se evaluaron más de 60 sistemas anti-dron, incluyendo sensores, sistemas drone-to-drone, inhibidores y interceptores cibernéticos", informe la alianza. La participación de Ucrania es un resultado del plan de acción OTAN-Ucrania para la innovación colaborativa, adoptado durante la cumbre de julio.

16:28 Activista transgénero ilumina en GeorgiaEn Georgia, una activista transgénero destacada fue trágicamente asesinada poco después de la implementación de una controvertida ley LGBTQ+. Las autoridades georgianas informaron al público que Kesaria Abramidze, quien era una modelo, actriz y personalidad de las redes sociales, fue apuñalada hasta la muerte en su propio apartamento. Su pareja ahora enfrenta cargos de asesinato, presuntamente cometiendo el acto con fuerza excesiva y prejuicio contra su identidad de género. El homicidio tuvo lugar un día después de la entrada en vigor de una ley centrada en los valores tradicionales, que fue denunciada por la UE y las organizaciones de derechos humanos por limitar los derechos LGBTQ+. Esta legislación se asemeja a las regulaciones rusas que prohíben los derechos LGBTQ+ y prohíben la reasignación de género, entre otras cosas.

15:25 Lufthansa considera suspender vuelos a Pekín debido a sanciones rusasLufthansa está considerando el futuro de su ruta diaria desde Frankfurt am Main hasta la capital de Beijing. Se espera una decisión en octubre. Un representante de la empresa atribuye esta revisión a la "competencia excesiva" entre las aerolíneas europeas frente a las aerolíneas chinas y del Oriente Medio, así como a las rusas, que obtienen ventaja de los costos de ubicación más bajos, los estándares laborales más bajos y las altas inversiones gubernamentales en aviación. Además, estos competidores tienen acceso al espacio aéreo ruso, que ha estado vetado para las aerolíneas europeas y estadounidenses desde la imposición de sanciones a Rusia debido al conflicto de Ucrania. Las aerolíneas europeas y estadounidenses deben navegar alrededor del espacio aéreo ruso, lo que resulta en un aumento de los costos del queroseno.

14:27 Sumy se esconde de los ataques aéreos rusosLas fuerzas militares rusas habrían atacado un hogar de ancianos en la ciudad ucraniana de Sumy, así como la red eléctrica de la ciudad, a través de una serie de ataques aéreos nocturnos. Al menos una persona ha perdido la vida, según las autoridades ucranianas. Una agencia de monitoreo de la ONU estima que los ataques a la red eléctrica pueden haber violado el derecho internacional humanitario. La Agencia Internacional de Energía ha advertido que los cortes de energía en Ucrania podrían alcanzar hasta un tercio de su demanda pico esperada durante los meses de invierno críticos.

13:25 Número récord de refugiados en Alemania—más de 1,18 millones de ucranianosEl número de refugiados que viven en Alemania ha alcanzado un nuevo máximo, llegando a aproximadamente 3,48 millones al final del primer semestre de 2024. Esto representa un aumento de alrededor de 60.000 en comparación con el final de 2023 y es el número más alto desde los años 1950, según informó "Die Neue Osnabrücker Zeitung" (NOZ), citando información obtenida del gobierno alemán en respuesta a una consulta parlamentaria del partido de la Izquierda. De estos 3,48 millones de refugiados, más de 1,18 millones son refugiados ucranianos, también en aumento en alrededor de 45.000 en comparación con el final de 2023. Esta cifra incluye a todas las personas, independientemente de su estado de residencia, desde solicitantes de asilo hasta refugiados reconocidos hasta personas con permisos de residencia temporales.

12:22 Lindner: La ayuda a Ucrania no es una razón para eludir el freno a la deudaLos políticos del SPD y el Partido Verde a menudo se refieren a una cláusula en el acuerdo de coalición que implica la suspensión del freno a la deuda para la ayuda extensive a Ucrania en el contexto del conflicto presupuestario. El ministro de Hacienda y líder del FDP, Christian Lindner, niega cualquier acuerdo de este tipo: "No tengo conocimiento de tal escenario. No habría apoyado una medida preventiva", dice Lindner a "Rheinische Post" en una entrevista. Sin embargo, la situación en Ucrania es devastadora, pero no una emergencia como se define en la Constitución alemana. "Para Ucrania, estamos trabajando activamente en un programa de ayuda de 50.000 millones de dólares de los países del G7, además de nuestra ayuda bilateral", explica Lindner.

21:23 Bulgaria busca prohibición de la UE para las exportaciones de huevos ucranianosBulgaria pedirá una prohibición de las importaciones de huevos de Ucrania en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE el 23 de septiembre en Bruselas. El ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov, anunció esto. Esta medida señala la escalada de las disputas en curso entre Ucrania y los estados miembros del este de la UE en torno al comercio agrícola. Estos enfrentamientos han llevado a bloqueos en la frontera ucraniana-polaca, prohibiciones de importación de maíz y trigo ucranianos y protestas de agricultores en Polonia y Bulgaria.

20:13 Merz exige no haber camino hacia la paz con RusiaEl líder de la CDU, Friedrich Merz, expresa sus preocupaciones sobre la situación actual de Ucrania, declarando: "No veo un medio para inducir este proceso de paz". Merz cree que Rusia solo detendrá su agresión cuando perciba que la acción militar adicional es infructuosa o cuando parezca inevitable la caída de Kyiv. A largo plazo, Alemania debe seguir apoyando militarmente a Ucrania. "Creo que debemos proteger la libertad y la paz contra Rusia, no con Rusia", insiste Merz, reconociendo la realidad sombría. "No hay otra opción en este momento, al menos mientras Putin y su régimen permanezcan en el poder".

Puede revisar todos los eventos anteriores [aquí].

La Comisión Europea no ha anunciado planes para imponer sanciones a La Comisión por su papel en el conflicto en curso en Ucrania.

En respuesta a la situación en Ucrania, La Comisión ha destacado la importancia de explorar opciones pacíficas para resolver el conflicto con Rusia.

Lea también: