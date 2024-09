A las 21:17, un ataque de artillería y drones rusos inflige heridas a cuatro individuos en Nikopol

17:22) Cuatro individuos resultaron heridos en Nikopol, Óblast de Dnipropetrovsk, debido a los ataques de artillería rusa. Según el jefe de la administración militar regional, Serhii Lysak, informado por Ukrinform, el ejército ruso lanzó ataques con drones y artillería. "El enemigo bombardeó Nikopol con granadas de mortero y atacó el centro del distrito con drones kamikaze. En total, cuatro personas resultaron heridas en el distrito. Informes anteriores indicaban dos bajas; ahora, dos mujeres más, de 38 y 43 años, resultaron heridas", mencionó Lysak.

20:45 Adiós a la Influencia Rusa: Ucrania Busca Renombrar sus Monedas Ucrania busca cortar los lazos con Rusia cambiando los nombres de sus monedas pequeñas. En lugar de "Kopiyka", en el futuro deberían llamarse "Shah", según sugirió el banco central en Kyiv. Después de investigar la historia de la moneda ucraniana, el banco central concluyó que el nombre "Kopiyka" es un símbolo de la ocupación de Moscú, afirmó el jefe del banco central, Andrij Pyshnyj, en un comunicado. El término "Kopeyka" también se utiliza en Rusia para la unidad monetaria más pequeña. Sin embargo, las Kopekas también son insignificantes en Rusia debido a la debilidad del rublo y su bajo valor. El banco nacional ya ha elaborado propuestas para los cambios legislativos necesarios. No hay planes para cambiar las monedas que ya circulan; coexistirán.

20:23 Analista Militar Gressel sobre los Combates de Donetsk: Pokrovsk es la "Última Línea de Defensa Significativa" de Ucrania A pesar de la desaceleración del progreso en Kursk, las fuerzas rusas se están volviendo más agresivas alrededor de Pokrovsk. Esta ciudad crítica, ubicada en la "última línea de defensa significativa y bien construida" de Ucrania, según el analista militar Gustav Gressel, ha provocado que la paciencia de los ucranianos se agote.

19:50 Fuentes Esperan la Entrega Pronta de Misiles Iraníes a Rusia Según fuentes informativas, Irán está previsto que entregue misiles balísticos a Rusia en breve. Este desarrollo, según informó Bloomberg, provocará una rápida respuesta de los aliados de Ucrania. Desde el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, Irán ya ha suministrado a Rusia numerosos drones. La entrega prevista de misiles balísticos sería un preocupante desarrollo en el conflicto, según varias fuentes anónimas que citaron la publicación sin especificar un calendario o escala de entregas. Un funcionario sugirió que las entregas podrían comenzar en cuestión de días. Los misiles balísticos viajan a velocidades significativamente más rápidas que los misiles crucero o los drones y son capaces de transportar cargas útiles más grandes.

19:03 Director General de la AIEA Visitará Kyiv y la Central Nuclear de Zaporizhzhia El Director General de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, visitará Kyiv y la central nuclear de Zaporizhzhia mañana. La AIEA anunció en Viena que la central nuclear, que Rusia ha ocupado desde su invasión hace casi dos años y medio, ha sido objetivo de ataques y sabotaje. Tanto Moscú como Kyiv se han culpado mutuamente por estos incidentes. En mediados de agosto, los inspectores informaron que las tensiones habían aumentado. Una explosión cerca de la zona de seguridad se estimó que fue causada por un drone con carga explosiva.

18:31 Video Presunto Muestra el Uso de Drone Incendiario en Ucrania A lo largo del conflicto en Ucrania, ha habido numerosos rumores sobre el uso de diversas armas, incluyendo drones incendiarios. Ahora, han surgido videos que presuntamente muestran el uso de este tipo de arma. El metraje muestra el drone incendiando posiciones militares de las fuerzas rusas y una gran parte del bosque.

18:09 Primer Ministro Holandés Anuncia Paquete de Ayuda Multimillonario para Ucrania El nuevo Primer Ministro de los Países Bajos, Dick Schoof, ha anunciado un nuevo paquete de ayuda para Ucrania. Durante una visita sorpresa a la ciudad ucraniana southeastern de Zaporizhzhia, se reunió con el Presidente Volodymyr Zelenskyy. El nuevo paquete asciende a más de 200 millones de euros. Esta es la primera visita de Schoof a Ucrania desde que asumió el cargo en principios de julio, reemplazando a Mark Rutte, quien será el próximo Secretario General de la OTAN en octubre. "Sin exagerar, los Países Bajos han ayudado a Ucrania a salvar miles y miles de vidas. Nuestra relación es más fuerte que nunca. Estamos juntos en la búsqueda de una paz justa y duradera", dijo Zelenskyy.

17:47 Refinería PCK en Schwedt Continuará bajo Control Federal por el Momento La refinería PCK en Schwedt permanecerá bajo control federal temporalmente. Según información de la Agencia de Prensa Alemana, el gobierno alemán busca prorrogar la administración fiduciaria de las acciones mayoritarias de Rosneft en la refinería PCK más allá del 10 de septiembre. La administración fiduciariaWould otherwise conclude on that date. Las acciones de Rosneft han estado bajo administración fiduciaria del gobierno alemán desde septiembre de 2022. Esta medida se justifica como respuesta a la invasión de Moscú a Ucrania. Al comienzo de 2023, la refinería cambió a fuentes de suministro alternativas. Además de Schwedt, otras dos instalaciones están afectadas. Rosneft posee el 54% de las acciones de la refinería PCK en el nordeste de Brandeburgo.

17:22 Rusia Logra Avances Terrestres Más Significativos en Ucrania Desde Octubre de 2022 - 15 Kilómetros Cuadrados por DíaSegún estimaciones de AFP basadas en estadísticas del think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW), el ejército ruso hizo progresos significativos en agosto, capturando aproximadamente 477 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania. Esto marca la mayor expansión territorial de Rusia desde octubre de 2022, equivalente a más de 15 kilómetros cuadrados diarios en agosto. Este avance se observó principalmente en la región oriental ucraniana de Donetsk. Para la noche del lunes, el ejército ruso estaba a solo 7 kilómetros de la ciudad estratégicamente vital de Pokrovsk.

16:56 El Presidente Ruso Putin Llega a MongoliaEl presidente ruso Vladimir Putin llegó a Mongolia para una visita. El martes Maintenance, Maintenance, Maintenance se reunirá con el presidente mongol Uchnaagiin Chürelsüch. Los dos líderes participarán en un evento conmemorativo el miércoles para celebrar la victoria de los soldados soviéticos y mongoles contra el ejército japonés en 1939, en el que murieron numerosos soldados. Esta es la primera visita de Putin a un país miembro de la Corte Penal Internacional (CPI) desde que la corte emitió una orden de arresto contra él hace casi 18 meses por supuestos crímenes de guerra en Ucrania. Ucrania está instando a Mongolia a arrestar a Putin y entregarlo a la corte de La Haya. La semana pasada, un representante de Putin afirmó que el Kremlin no está preocupado por el arresto de Putin en Mongolia.

16:40 General Ruso Se Prepararía para Acusaciones de Corrupción - Investigaciones Contra Más de Diez Oficiales MilitaresOtro alto cargo militar ruso enfrenta cargos de corrupción. El Comité de Investigación de Rusia anunció a través de Telegram que el general Valery Mumindzhanov está acusado de recibir un soborno sustancial, castigado con hasta 15 años en prisiones rusas. Mumindzhanov actualmente serves como deputy commander of the Leningrad Military District, responsible for logistics, and previously worked for the defense ministry. The investigation alleges that he accepted a bribe exceeding 20 million rubles (approximately 202,000 euros) in connection with uniform supply contracts. Desde abril, al menos diez oficiales militares rusos, incluidos generales y empleados senior del ministerio de defensa en Moscú, han sido objetivo de agencias de aplicación de la ley rusas debido a corrupción o fraude. Varios observadores sospechan de una campaña de purga.

16:25 Zelensky: Operación Kursk Transcurre SmoothlySegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la operación Kursk avanza según lo planeado. Durante una visita a Zaporizhzhia, Zelensky declaró, según un corresponsal de la agencia de noticias del estado ucraniano Ukrinform, "La operación Kursk está alcanzando sus objetivos y avanzando según lo planeado." Zelensky atribuye los obstáculos en las direcciones de Pokrovsk y Torez al impacto que la operación Kursk podría tener. Los combates en la región de Kursk podrían llevar a menos ataques intensos del ejército ruso en Pokrovsk y Torez, "aunque es difícil en esa región en este momento". Agregó que las brigadas más combatientes del ejército ruso están concentradas en esos frentes de batalla.

15:52 Incendios Forestales Amenazan Pueblos en Luhansk Ocupada por Rusia - ¿No Hay Bomberos para Contenerlos?Los residentes de la región ocupada de Luhansk actualmente lidian no solo con la guerra, sino también con la amenaza de incendios forestales. Se están acumulando alegaciones en las redes sociales de que no hay bomberos disponibles para combatir los incendios.

15:16 Ucrania Recibe Sistema Patriot de Romania: Legislatura Aproba Proyecto de LeyLa legislatura rumana aprueba un proyecto de ley que facilita la transferencia de un sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania. El documento ahora está listo para la aprobación final en el parlamento, informan Reuters. Según el informe, Bucarest acordó el pasado junio donar uno de sus dos sistemas de defensa aérea operativos a Ucrania, con la condición de que los aliados lo reemplacen con un sistema de defensa aérea similar.

14:53 Mobilización en Ucrania: Petición Pide que el Límite de Edad se Baje a 50Una petición insta al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a reducir el umbral de edad de movilización a 50 años. Hasta ahora, más de 25,000 personas han firmado la petición, según informes del periódico ucraniano "Kyiv Independent". Según la ley ucraniana, una petición electrónica al presidente debe recibir al menos 25,000 firmas en tres meses para ser considerada válida. Quedan 28 días para obtener apoyo.

14:34 Rusia: Heridos en Ataques Ukrainianos en la Región Fronteriza de BelgorodOnce personas, incluidas dos niñas, resultaron heridas en ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod y su capital, según Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región de Belgorod, en un mensaje de Telegram. Se informó que un kindergarten fue demolido. Gladkov publicó imágenes de un kindergarten derrumbado y otros edificios dañados y destruidos en la región. Las autoridades locales han optado por cerrar temporalmente varias escuelas y kindergartens en la región después de los ataques. En algunas regiones ucranianas y rusas, el 2 de septiembre marca el inicio del año escolar después de las vacaciones de verano.

14:10 Zelensky: Misil Ruso Ataca Sitio Religioso en KyivDurante el asalto con misiles rusos en Kyiv durante la noche del lunes (ver entradas 05:39, 06:20 y 09:29), una mezquita y su centro cultural adjunto para musulmanes resultaron gravemente afectados. En un comunicado en X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresa su consternación por el desdén de Rusia hacia los valores espirituales y morales y el respeto por todas las religiones y creencias. Él señala que Rusia continúa su campaña destructiva contra el pueblo ucraniano, con el objetivo de destruir sus comunidades y incluso sus lugares santos de adoración. Zelensky agrega que la mezquita fue objetivo de un ataque cobarde.

13:39 Imágenes Muestran Operación de Drones a Gran Escala en y Around MoscúUcrania lleva a cabo un ataque con drones a gran escala en objetivos específicos en las cercanías de Moscú. Se registra una explosión en una refinería a solo 16 kilómetros del Kremlin. También se atacaron dos plantas de energía. Sin embargo, según los informes de inteligencia rusa, se detectaron y neutralizaron más de 150 drones ucranianos.

12:58 Polonia Considera Derribar Drones Rusos EntrantesEl ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, cree que es el deber de su nación derribar drones rusos y otros objetos aéreos antes de que entren en el espacio aéreo polaco. En una entrevista con el "Financial Times", Sikorski explica que esto sería un acto justificable de autodefensa, ya que el riesgo de que los escombros causen lesiones es considerable una vez que los drones entren en el espacio aéreo polaco. La postura de Sikorski contrasta con la de la OTAN, que considera inapropiado arriesgarse a escalar el conflicto mediante una confrontación directa con las fuerzas rusas. La OTAN ha rechazado tanto la idea de derribar drones y municiones rusas en Ucrania como el ruego de Kiev de establecer una zona de exclusión aérea sobre el país.

12:12 Munz sobre la Respuesta de Rusia al Éxito de AfD y BSW y el Ataque con DronesLos resultados de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia son un tema de preocupación en Rusia. El corresponsal de ntv Rainer Munz informará sobre las reacciones al triunfo electoral de AfD y BSW y actualizará sobre cómo Rusia está manejando lo que podría ser el ataque con drones más significativo hasta la fecha en su capital.

11:40 Putin Eloga el Avance de las Tropas RusasEl presidente ruso Vladimir Putin ha elogiado el progreso de sus fuerzas en Ucrania vecina. Durante un discurso a estudiantes, Putin afirmó que Ucrania había intentado detener el avance de las tropas rusas en la región de Donbass con una contraofensiva en la región de Kursk, pero fracasó. "No estamos hablando de avanzar 200 o 300 metros", dijo Putin a las agencias de noticias rusas. "Estamos hablando de varios kilómetros cuadrados. No hemos visto una actividad ofensiva tan rápida en la región de Donbass en mucho tiempo". Putin viajó a la república siberiana de Tuva de camino a Mongolia para unirse a una lección sobre la nueva asignatura "Hablar de Cosas Importantes", que tiene como objetivo involucrar a los niños en la agenda política del Kremlin. Putin ha asumido el papel de maestro en el primer día de escuela en los últimos años.

11:07 Ucrania Intercepta Éxitosamente 22 Misiles y 20 DronesLas fuerzas de defensa aérea de Ucrania informan haber interceptado con éxito 22 de 35 misiles y destruido 20 de 23 drones de ataque rusos. Se frustraron nueve misiles balísticos y 13 misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Zaporizhzhia.

10:36 Video Muestra el Ataque con Misiles Rusos en KharkivRusia ha estado bombardeando Kharkiv con misiles durante días. Según fuentes ucranianas, al menos 10 misiles fueron lanzados contra la ciudad el domingo, causando daños a un centro comercial y de entretenimiento y dejando heridos a varias personas.

10:01 Número de lesionados en Sumy aumenta después del ataque con misiles rusosDespués de un ataque con misiles rusos en la ciudad de Sumy en el este de Ucrania, el número de heridos ha aumentado. Según las últimas cifras del Ministerio del Interior ucraniano, 18 personas, incluyendo 6 niños, resultaron heridas. El ministerio anunció esto a través de Telegram. Anteriormente (ver entrada 03:34), la administración de la ciudad de Sumy informó que al menos 13 civiles, incluyendo 4 niños, resultaron heridos en el ataque. El ataque con misiles rusos golpeó una instalación que proporcionaba rehabilitación social y psicológica para niños y un orfanato en Sumy. La situación de seguridad en la región de Sumy ha empeorado aún más con el inicio del asalto transfronterizo en la región rusa de Kursk el 6 de agosto. Sumy, una ciudad que alberga a más de 250,000 personas, está a unos 350 kilómetros al este de Kyiv.

09:29 Kyiv, la Capital Ucraniana, es Atacada Otra Vez con Misiles (ver entradas 05:39 y 06:20)Rusia ha atacado Kyiv, la capital ucraniana, con misiles otra vez (ver entradas 05:39 y 06:20). Al menos dos personas resultaron heridas por escombros de misiles derribados, informaron las autoridades locales. Se encendieron incendios, causando daños a edificios e infraestructura. Los observadores del cielo estuvieron bajo alerta nacional durante casi dos horas hasta el amanecer.

08:57 RUS: La mayoría de los rusos apoya el conflicto en UcraniaA pesar de la incursión ucraniana en la frontera de Rusia en la región de Kursk, la mayoría de los rusos sigue apoyando la guerra en Ucrania. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), esto se evidencia en su último informe, que cita encuestas del Centro Levada. En agosto, alrededor del 78% de los encuestados mostró su apoyo a la operación militar de Rusia en Ucrania, una ligera aumento con respecto a julio (75%) y junio (77%). Esta falta de cansancio de la guerra entre la población rusa puede dar al Kremlin flexibilidad en su estrategia de prolongar una guerra de desgaste contra Ucrania, según los analistas del ISW.

08:11 UKR: Pérdidas de Rusia en la guerraEl Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha publicado nuevas cifras sobre las bajas sufridas por las tropas rusas en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. Según estas cifras, Rusia habría sufrido alrededor de 617,600 bajas de soldados. Las pérdidas diarias habrían alcanzado los 1,300, y además, se habrían destruido nueve tanques, diez sistemas de artillería, un sistema de cohetes de artillería medianos y 30 drones. Desde el inicio de la gran ofensiva, se estima que Rusia ha perdido 8,601 tanques, 17,646 sistemas de artillería y 368 aviones, 328 helicópteros, drones, 28 barcos y un submarino, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Sin embargo, las estimaciones occidentales sugieren cifras de bajas más bajas.

07:03 Superviviente bajo los escombros de KharkivDespués de un ataque aéreo ruso en Kharkiv, los equipos de rescate lograron sacar vivo a un hombre de los escombros de un salón de eventos derrumbado. Reuters informó que el sobreviviente estaba bien poco después de su rescate. Se informes que más de 40 personas, incluidas cinco niñas, resultaron heridas en los ataques con cohetes rusos en Kharkiv.

06:20 Kyiv bajo un ataque aéreo ruso masivoRusia lanzó una salva de drones, más de diez misiles de crucero y decenas de misiles balísticos contra Ucrania, targeting Kyiv y potentially other cities, según informes de la fuerza aérea ucraniana. Las explosiones en Kyiv obligaron a muchos residentes a buscar refugio, y se派遣了緊急服務到霍利西夫斯基和索洛米安斯基區,如市長維塔利·克里奇科報告。 Inoltre, se informes de daños por fuego en el distrito de Shevchenkivskyi, donde una persona habría resultado herida por escombros caídos. "Habrá una respuesta a todo", dijo el jefe de la oficina del presidente ucraniano, Andriy Yermak, en Telegram.

05:39 Kyiv bajo ataque con cohetes rusosLa capital ucraniana, Kyiv, fue objetivo de un ataque con cohetes ruso, según informes militares ucranianos. Las unidades de defensa aérea fueron movilizadas para repeler el ataque, con múltiples explosiones fuertes reportadas por testigos. El número exacto de cohetes lanzados y cualquier daño infligido aún no se ha confirmado.

04:46 Putin: Avance en el gasoducto Siberia-ChinaEl presidente de Rusia, Vladímir Putin, informó que los preparativos para la construcción de un nuevo gasoducto desde Rusia a China a través de Mongolia avanzan según lo planeado. El gasoducto, que se llamará "Fuerza de Siberia 2", está proyectado para transportar 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año desde la región de Yamal de Rusia a China a través de Mongolia.

03:34 Ataque ruso a un orfanato en Sumy causa bajasLas tropas rusas atacaron un centro de rehabilitación social y psicológica de niños y un orfanato en Sumy con cohetes, lo que resultó en trece heridos, incluidas dos niñas. El ataque tuvo lugar en una zona residencial, según informó "Ukrainska Pravda".

02:26 Apoyo público polaco para derribar drones rusosSegún una encuesta del periódico polaco "Rzeczpospolita", casi el 60% de los polacos cree que la militar polaca debería derribar los drones rusos que entren en el espacio aéreo polaco durante los ataques aéreos en Ucrania. La encuesta se refiere a un objeto volador no identificado, presumiblemente un drone kamikaze, que estuvo más de 30 minutos en el espacio aéreo polaco antes de desaparecer el 26 de agosto. El brigadier general polaco Tomasz Drewniak sugirió que Rusia podría haber estado probando las capacidades de defensa aérea de Polonia al enviar drones a su espacio aéreo.

00:26 Una víctima en un pueblo cerca de Belgorod debido a la artillería ucranianaLas autoridades rusas informaron que una persona murió y otras tres resultaron heridas en el pueblo de Shebekino cerca de la frontera de Belgorod debido a la artillería ucraniana. Además, se informes que otros pueblos fueron objetivo de fuego de artillería ucraniana.

23:08 Rusia afirma haber interceptado 158 drones ucranianosRusia afirma haber interceptado 158 drones ucranianos durante una serie de ataques contra Moscú y catorce

21:06 Proveedor de Energía de Ucrania Advierte sobre Interrupciones de SuministroUcrania puede esperar una serie de cortes de energía el lunes debido a los persistentes ataques rusos a su red de energía, según Ukrenergo, según Ukrinform. La infraestructura crítica no se verá afectada, pero Ukrenergo emite un aviso de que es posible que se produzcan modificaciones en la gravedad de las restricciones.

