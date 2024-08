A las 21:09, Zelensky anuncia la toma de dos ubicaciones adicionales en Kursk.

19:59 Ucrania Avanza en el Óblast de Kursk

Según el presidente Zelenskyj, Ucrania ha logrado progresar en el Óblast de Kursk, avanzando aproximadamente 3 kilómetros y tomando el control de dos asentamientos adicionales, según su discurso nocturno. Rusia aún no ha emitido un comunicado al respecto.

20:39 Diputado Ucraniano Huye después de ser Acusado de Agresión

El diputado ucraniano Artem Dmytruk ha huido del país después de ser acusado de agredir a un soldado y a un oficial de policía en dos incidentes separados, según informó "Kyiv Independent". En Odesa, el diputado supuestamente lesionó a un oficial de policía e intentó robar el arma del oficial, junto con otra persona. En un incidente separado en Kiev, se sospecha que golpeó a un soldado, causándole lesiones menores. El sábado, Dmytruk afirmó que su habitación de hotel en Kiev y su apartamento en Odesa habían sido registrados, alegando que las acciones en su contra eran de naturaleza política. El diputado independiente representa las vistas pro-rusas en el parlamento ucraniano.

20:03 Ucrania: Belarus Acumula Tropas en la Frontera

Ucrania informe que Belarus está acumulando un número considerable de tropas y equipo militar en la frontera, bajo el pretexto de un ejercicio militar, según el Ministerio de Asuntos Exteriores en Kiev. Belarus, un aliado cercano de Rusia, aún no ha comentado al respecto.

19:30 Periodista Encontrado Muerto Después del Ataque al Hotel

El periodista de Reuters que desapareció después del ataque ruso a un hotel en Kramatorsk ha sido encontrado muerto. Las autoridades ucranianas anunciaron que el cuerpo del periodista británico fue recuperado de los escombros varias horas después. También resultaron heridos cuatro personas, según informó el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filaschkin, en Telegram. Inicialmente, solo se informaron dos heridos.

18:49 Ucranianos Derriban Drones desde un Helicóptero

Ucrania continúa utilizando tácticas poco convencionales en su lucha contra los drones rusos. Varios videos muestran a una tripulación de helicóptero ucraniana, armada con una ametralladora, dedicándose a la caza de drones. Según un informe de Forbes, se trata de un helicóptero de transporte Mi-8. Un video muestra a un soldado ucraniano disparando a un drone Shahed de Irán desde el cockpit del helicóptero.

17:34 Zelenskyy Critica las Relaciones Comerciales de India con Rusia

Durante una conversación con periodistas indios, el presidente ucraniano Zelenskyy también criticó las relaciones comerciales de India con Rusia. Declaró que Putin está utilizando los ingresos de las ventas de petróleo y gas para financiar su guerra contra Ucrania. "Está metiendo miles de millones en su bolsillo", afirmó Zelenskyy en referencia a Putin. También destacó que el pueblo ruso se está empobreciendo, aunque possibly no lo sepan debido al control de Putin sobre los medios y las redes sociales. Zelenskyy también señaló que la economía de la guerra de Putin se financia con miles de millones que llegan de India, China y estados árabes. Sin embargo, admitió que Kiev no puede presionar a Nueva Delhi. "Eres una nación independiente, ésa es tu gobierno", les dijo a los periodistas indios. Pero les instó a pensar en formas de detener el flujo de dinero que fortalece a las fuerzas rusas.

17:09 Musk Aboga por la Liberación del CEO de Telegram

Elon Musk, CEO de X, llama a la liberación del fundador de Telegram, Pavel Durov, quien fue detenido en París. Musk comparte un clip de la entrevista de Durov con el periodista estadounidense Tucker Carlson, agregando el hashtag #FreePavel. En otra publicación de X, escribe: "Liberté, Liberté! Liberté?"

16:37 Söder se Desvincula de las Vistas de Kretschmer sobre UcraniaEl ministro presidente de Baviera, Markus Söder, se distancia de la postura sobre Ucrania de su colega de Sajonia, Michael Kretschmer (CDU). "Tenemos una posición clara. El señor Kretschmer tiene la suya, que respeto. Pero tenemos visiones fundamentalmente diferentes", dice el líder de la CSU en una entrevista de verano de ARD. "Para ser claro: ¿Habría terminado la Segunda Guerra Mundial si se hubiera permitido que Hitler continuara?", dice Söder, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin. "¿Acaban las guerras cediendo ante el agresor?", criticó Kretschmer las entregas de armas a Ucrania. Söder califica la creencia de que Putin cesaría su agresión si tuviera éxito en la conquista de Ucrania como "ingenu

14:13 El Papa Habla en Contra del Cierre de la Iglesia Ortodoxa Pro-Rusa en UcraniaEl Papa Francisco habla en contra del cierre de la Iglesia Ortodoxa pro-rusa en Ucrania. Refiriéndose al decreto emitido por el presidente Volodymyr Zelensky, el Papa mencionó en su oración dominical: "No se debe eliminar ninguna iglesia cristiana, ya sea directamente o indirectamente. No se deben tocar las iglesias". Ucrania justifica su prohibición en función del apoyo del Patriarcado de Moscú a la guerra agresiva de Rusia. El Papa se dirigió a decenas de miles de creyentes en la Plaza de San Pedro, stating: "No se hace mal porque se ore. Si alguien perjudica a su propio pueblo, es responsable. Pero no pueden haber hecho mal porque oraron".

**13:43 Ucrania Condena "Crimen de Guerra Barbaro" - "Asalto Intencional" a Hotel en Kramatorsk"El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania denuncia el ataque ruso a un hotel en Kramatorsk que alberga a periodistas extranjeros. Según confirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Georgiy Tykhyi, "anoche, otro cruel y deliberado ataque ruso a las áreas residenciales de Kramatorsk afectó a periodistas extranjeros en un hotel". Tykhyi informó además que los ataques a personal de los medios se han convertido en una estrategia sistemática de la guerra rusa. "Tales crímenes de guerra deben ser condenados y responsabilizados", agregó el portavoz del Ministerio.

13:14 Después de los Ataques Rusos en Sumy: La Policía Informe 4 Muertos y 13 HeridosLa milicia rusa atacó la óblast de Sumy de Ucrania más de 260 veces por su cuenta ayer, según la policía local. Al menos cuatro personas murieron y 13 resultaron heridas en los ataques en la región norte. Según informó el periódico ucraniano "Ukrainska Pravda", seis edificios de apartamentos, 26 casas, una escuela, estructuras auxiliares, coches, un gasoducto y varios comercios resultaron dañados. Un incendio afectó a alrededor de dos hectáreas de vegetación seca.

12:42 Zelenskyy Discute con Putin: "Viejo Enfermo del Kremlin"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy celebró el Día de la Independencia de su país presentando el nuevo dron ucraniano Palianytsia y burlándose del líder ruso Vladimir Putin en un discurso en video. Zelenskyy se refirió a Putin como un "viejo enfermo del Kremlin" debido a su retórica nuclear. Zelenskyy argumentó que Putin era un "viejo enfermo del Kremlin que constantemente amenaza a todos con el botón rojo. No nos dictará sus líneas rojas".

12:14 Ministerio de Energía: Más de 500 Comunidades Ucranianas Sin Electricidad Después de los AtaquesMás de 500 asentamientos en Ucrania siguen sin electricidad después de los ataques rusos a la infraestructura energética del país, según informó el Ministerio de Energía de Ucrania, según informó la agencia de noticias del estado Ukrinform. A pesar de las dificultades, no hay restricciones de energía en vigor. Los técnicos ya han reconectado la electricidad a más de 7200 personas, según el comunicado. El Ministerio insta a los ciudadanos a utilizar la electricidad de manera cuidadosa y responsable, especialmente durante las noches. La infraestructura energética ha sufrido graves daños debido a los continuos ataques de las tropas rusas, lo que la hace muy vulnerable a las interrupciones.

11:38 Ucrania: 160 Encuentros con Tropas Rusas en un Solo DíaLas fuerzas ucranianas registraron 160 acciones de combate en la línea del frente ayer. Se produjeron intensos combates en diez áreas, con la situación en la dirección de Pokrovsk siendo la más inestable, según informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su actualización matutina. Según el informe, las fuerzas rusas lanzaron cinco ataques con misiles y 95 ataques aéreos guiados contra ubicaciones ucranianas, así como pueblos y villages.

10:57 Empleado de Reuters Desaparecido Después del Ataque con Cohetes al Hotel en Kramatorsk - Continúa la BúsquedaLas tropas rusas atacaron un hotel en la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk, según informan las autoridades ucranianas. Un empleado de Reuters está desaparecido, con otros dos heridos. Un comunicado de la agencia de noticias indica que un equipo de seis personas de Reuters estaba en el Hotel Sapphire cuando se produjo el ataque. El edificio "parece haber sido alcanzado por un cohete" ayer. "Uno de nuestros colegas sigue desaparecido, mientras que otros dos fueron llevados al hospital". El equipo está colaborando con las autoridades de Kramatorsk. El gobernador de la región de Donetsk declaró en Telegram que "los rusos atacaron Kramatorsk". Dos periodistas resultaron heridos y uno sigue sin ser encontrado. "Están presentes los servicios de emergencia, la policía y los equipos de rescate. Se están realizando operaciones de demolición y rescate". El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una solicitud de

10:20 Ucrania: Hotel en Kramatorsk atacado por Rusia - Varios periodistas occidentales heridosVarios periodistas occidentales resultaron heridos en el ataque ruso a la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk durante la noche, según informes oficiales. Un hotel fue el objetivo, lo que resultó en dos personas rescatadas con heridas, mientras que otra sigue atrapada bajo los escombros. El gobernador ucraniano de la región de Donetsk, Wadym Filaschkin, compartió esta información en Telegram. Él dijo, "Las tres víctimas son periodistas, de Ucrania, EE. UU. y el Reino Unido". El asalto fue confirmado en blogs pro-rusos, que afirmaron que Kramatorsk fue alcanzada por pesadas bombas de planeo del tipo FAB-1500. Sin embargo, también se mencionó que una fábrica de maquinaria y varias instalaciones militares fueron atacadas.

09:54 Reglas de exportación de EE. UU. para electrónica a Rusia tensan a China

China ha expresado sus preocupaciones por las regulaciones más estrictas de EE. UU. que afectan a numerosos exportadores de la República Popular. Según el Ministerio de Comercio en Beijing, esta medida perturba el orden comercial global y obstaculiza el intercambio de bienes straightforward. China implementará medidas necesarias para proteger los derechos legítimos de sus empresas, en respuesta a una decisión del gobierno de EE. UU. del viernes pasado, que agregó 105 empresas - 42 chinas, 63 rusas y 18 de otros países - a una lista con restricciones comerciales. Estas empresas fueron penalizadas por diversas razones, como el traspaso de electrónica de EE. UU. al ejército ruso o la fabricación de miles de drones utilizados por Rusia en su invasión de Ucrania. Ahora, estas empresas necesitan obtener licencias difíciles de obtener.

09:29 ISW aboga por el uso ilimitado de misiles de largo alcance por parte de Ucrania

El think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW) aboga por la aprobación ilimitada del uso de armas de largo alcance contra el territorio ruso por parte de Ucrania. A pesar del desplazamiento de las fuerzas aéreas rusas a territorios más profundos en el interior, numerosos objetivos militares aún caen dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU. actualmente utilizados por Ucrania. Sin embargo, debido a las restricciones de Washington, estos misiles no se han utilizado contra el territorio ruso. "ISW estima que al menos 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS suministrados por EE. UU. a Ucrania", según se mencionó en un reciente análisis. Sin embargo, solo se autorizan ataques con lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y cohetes GLMRS. "Esto permite a Ucrania atacar como máximo 20 de los 250 posibles objetivos", dice ISW.

09:06 Kiev: más de 1100 soldados rusos reportados muertos o heridos en un día

El número de bajas rusas sigue siendo alto, según los datos de Kiev. En un solo día, se estima que 1190 soldados rusos fueron supuestamente muertos o incapacitados para el combate. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, se ha informado que 607,680 soldados rusos han sido "eliminados" desde el inicio de la guerra en febrero de 2022. El ministerio informó que el enemigo también perdió cinco tanques más (8547). Desde el inicio de la invasión rusa, Ucrania ha registrado más de 16.600 vehículos blindados y alrededor de 14.000 drones que ya no están en posesión del ejército ruso o han sido destruidos. Estos números no pueden ser confirmados de manera independiente. Moscú remains silent sobre sus propias pérdidas en Ucrania.

08:39 Fuerza Aérea Ucraniana: Mayoría de misiles y drones rusos interceptados durante la noche

Según Ucrania, Rusia lanzó numerosos misiles y drones contra las partes norte y este del país durante la noche. "La mayoría de los misiles no alcanzaron su objetivo", informó la fuerza aérea. Rusia empleó un misil balístico del tipo Iskander-M, un misil crucero del tipo Iskander-K y seis misiles guiados. No se proporcionó información sobre el número de estos que fueron destruidos. Mientras tanto, se informes que ocho de nueve drones de ataque rusos fueron derribados.

08:08 Seis heridos en ataque con cohetes durante la noche en KharkivEl número de víctimas ha aumentado a seis debido a un ataque con cohetes ruso durante la noche en el distrito de Slobidsky en la óblast de Kharkiv. Esto fue informado por el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, en un mensaje de Telegram, según informó la agencia de noticias del estado Ukrinform.

07:32 Zelensky elogia el lanzamiento de los nuevos drones de cohetes ucranianos PalianytsiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió el debut de los nuevos drones de cohetes Palianytsia fabricados en Ucrania. El líder ucraniano afirmó que estos drones de cohetes, junto con otros avances militares de Ucrania, son vitales para el país considerando la demora en las decisiones de ciertos socios internacionales. "Hoy tuvo lugar el primer despliegue exitoso de nuestra nueva arma", dijo, según informó "Kyiv Independent". "El primer uso de una clase completamente nueva de drones de cohetes ucranianos, Palianytsia".

06:55 Comandante de Azov critica el canje de prisioneros: no hay soldados de Azov entre los soldados liberadosNo hubo soldados de Azov en el canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania ayer, según informes ucranianos que citan al comandante de brigada Denys Prokopenko. "Kyiv Independent" informó que el comandante del Regimiento Azov criticó el reciente canje de prisioneros, expresando su frustración de que ninguno de los soldados de Azov que han sido cautivos en custodia rusa durante más de dos años fue incluido.

06:14 Ucrania: Víctimas Mortales en un Ataque Aéreo en BelgorodCinco personas fallecieron y doce resultaron heridas, cuatro de gravedad, en un ataque aéreo llevado a cabo por las fuerzas ucranianas en la región rusa de Belgorod la noche anterior, según informaron las autoridades locales. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó que también resultaron heridas tres menores, dos de los cuales requirieron hospitalización. Ucrania ha intensificado recientemente sus ataques en territorios rusos, avanzando en la región de Kursk vecina a Belgorod a principios de agosto. Belgorod ha sido objeto consistentemente de ataques aéreos y con drones ucranianos como represalia por los ataques que parten del lado ruso.

05:47 Rusia: Muertes de Civiles en el Bombardeo UcranianoCinco civiles fallecieron y otros doce resultaron heridos debido a un incidente de bombardeo de artillería en el pueblo de Rakitnoe en el suroeste de Rusia, según el anuncio del gobernador Vyacheslav Gladkov en Telegram. Sin embargo, no fue posible verificar de forma independiente los informes y Ucrania no emitió ninguna declaración al respecto.

04:26 Sumy Informa sobre Ataques con Cohetes y HeridosLa ciudad de Sumy ha sufrido dos ataques con cohetes, lo que ha provocado la lesión de siete personas, dos de las cuales resultaron gravemente heridas, según informó la administración militar regional. Rusia supuestamente atacó la infraestructura civil de la ciudad el sábado por la noche, según las autoridades.

03:35 Kharkiv y Chuhuiv Sufren Ataques con CohetesEl gobernador de la región de Kharkiv, Oleh Synyehubov, ha advertido sobre el lanzamiento de ataques con cohetes por parte del ejército ruso en las ciudades de Kharkiv y Chuhuiv. Actualmente, se ha informado de una persona herida. Se reportó una explosión más grande en Kharkiv, lo que causó alarma entre los residentes de la ciudad, según informó el alcalde en Telegram. La causa de la explosión aún no se ha identificado.

03:06 Ucrania Alerta sobre Drones de Combate que se Acercan a MykolaivSe emitió una alerta aérea en las partes este y sur de Ucrania durante la noche, con los aviones ucranianos emitiendo advertencias sobre un grupo de drones de combate Shahed que se acercaban a la región sureña de Ucrania de Mykolaiv. Se espera que haya un aumento de los ataques rusos en torno al Día de la Independencia de Ucrania, que tuvo lugar el sábado. Hasta el momento, no se ha producido una oleada mayor de ataques.

01:32 Hungría Acusa a Bruselas de Interrumpir el Suministro de PetróleoHungría acusa a la Comisión Europea de tener un papel en el corte del suministro de petróleo ruso. Según el ministro de Relaciones Exteriores Péter Szijjártó, la negativa de la Comisión Europea a ayudar a garantizar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia sugiere que la orden emitida desde Bruselas estaba destinada a perjudicar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia. La Comisión Europea inicialmente rechazó comentarios sobre el tema. En junio, el gobierno ucraniano añadió la compañía petrolera rusa Lukoil a su lista de sanciones y bloqueó el oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano, lo que ha dificultado significativamente que países como Hungría y Eslovaquia obtengan su principal fuente de petróleo.

22:12 Tropas Rusas Hieren a Mujeres en un Ataque a un Poblado en KupianskLas tropas rusas lanzaron un ataque al pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la óblast de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, según Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. "Las fuerzas de ocupación atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk alrededor de las 12:00. Como resultado del ataque, se incendió un edificio privado", dijo Syniehubov. Las heridas fueron trasladadas a instalaciones médicas. Las investigaciones sobre las secuelas del ataque aún continúan.

21:03 Secretario de Defensa del Reino Unido: "Ucrania Continúa Resistiendo a las Fuerzas Superiores de Rusia"John Healey, Secretario de Defensa del Reino Unido, felicitó a Ucrania por su Día de la Independencia en un artículo invitado publicado en el portal "European Pravda". "Hace treinta y tres años hoy, Ucrania proclamó su independencia. Prometió un futuro más brillante y próspero como una democracia soberana, liberada de la influencia de Rusia soviética", dijo Healey. Los ucranianos celebran su Día de la Independencia en medio de la guerra. Están librando una lucha existencial para preservar su libertad e independencia frente a la invasión brutal e ilegal de Putin. "Ucrania siempre ha enfrentado obstáculos insuperables contra las formidables fuerzas y recursos de Rusia. Hoy, honramos al pueblo ucraniano", escribió Healey. Demuestran un coraje remarkable, tanto en el ejército como en la población civil. Los británicos deben reafirmar su apoyo inquebrantable a sus amigos ucranianos, estando a su lado todo el tiempo que sea necesario. En consecuencia, el Reino Unido lanza hoy una campaña, animando a las personas de todo el Reino Unido y más allá a expresar su apoyo a Ucrania. "En las redes sociales, pedimos que 'Hagan Ruido por Ucrania' y compartan publicaciones relacionadas. Además del apoyo militar y económico proporcionado a Ucrania, también hemos prometido nuestra amistad y solidaridad", dijo Healey.

20:05 Zelensky Promueve a Syrsky al Rango de GeneralEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha ascendido a Oleksandr Syrsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, al rango de general, según un decreto emitido por Zelensky. Anteriormente, Syrsky ostentaba el rango de coronel general. El ascenso se otorgó en reconocimiento al exitoso avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk.

