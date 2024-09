A las 20:54, Ucrania niega firmemente la anexión temporal de su territorio.

20:10 Rusia puede ahora reclutar a presuntos delincuentes para su ejército

El parlamento ruso aprobó una ley que permite al ejército reclutar a presuntos delincuentes para el conflicto en Ucrania. Inclusive aquellos que aún no han sido juzgados pueden alistarse, según el proyecto de ley aprobado por la Duma de Estado. Si son honrados o heridos en combate, sus cargos serán descartados. El proyecto de ley ahora espera la aprobación de la cámara alta y la firma del presidente Vladímir Putin. El ejército ruso ha estado reclutando secretamente a convictos para el servicio de combate a cambio de una liberación anticipada durante algún tiempo.

19:28 Medios informan: Australia suministrará 59 tanques Abrams M1A1 desactivados a Ucrania

Los soldados ucranianos pronto podrán adquirir 59 tanques Abrams M1A1 desactivados de fabricación australiana y estadounidense para combatir a las fuerzas rusas entrantes, según informes de los medios. El gobierno australiano está trabajando con la administración de Biden para enviar estos tanques al campo de batalla. Los 59 tanques, que nunca han estado en combate, están siendo reemplazados por modelos más nuevos. Es notable que la comunidad ucraniana en Australia ha instado a este movimiento, después de enterarse de que el equipo militar sobrante se estaba vendiendo en subastas en línea.

18:31 Dos adolescentes rusos arrestados por presuntamente incendiar un helicóptero militar

En Siberia, dos adolescentes rusos fueron detenidos bajo sospecha de incendio intencional en un helicóptero militar. El tribunal de Omsk ordenó un arresto de dos meses para los menores de 16 años, que enfrentan cargos por presunta "actividad terrorista". Si son encontrados culpables, podrían cumplir hasta 20 años de prisión. Se cree que el incidente tuvo lugar el sábado, cuando los estudiantes habrían infiltrado una base militar y atacado un helicóptero MI-8 con una bomba molotov. Afirmaron en un video de Telegram que habían sido contratados para el acto y se les había prometido una recompensa monetaria. La identidad del instigador sigue siendo desconocida.

18:00 Propaganda del Grupo Wagner arrestada en Chad

El arresto de tres rusos en Chad ha llevado a tensiones diplomáticas entre Chad y Moscú. Entre los detenidos se encuentra Maxim Shugaley, quien está sancionado por la UE como agente de propaganda del Grupo Wagner, y su asistente Samer Sueifan. Según informes rusos, fueron detenidos en el aeropuerto el 19 de septiembre. Rusia ha solicitado su liberación inmediata. Moscú afirma que fueron detenidos a su llegada al aeropuerto el 19 de septiembre. El 21 de septiembre, fueron arrestados otros tres rusos y un nacional belaruso. Las acusaciones contra los individuos siguen sin estar claras.

17:15 El presidente de Irán se reunirá con Putin en Rusia

El presidente de Irán, Masoud Peshotan, se reunirá con el presidente ruso Vladímir Putin durante su visita a Rusia en octubre. Participará en la cumbre del BRICS y mantendrá reuniones separadas con el presidente Putin. Un acuerdo de "partería estratégica" entre Irán y Rusia está a punto de completarse, pero no se han revelado detalles específicos.

17:00 Strack-Zimmermann se niega a cambiar la política hacia Ucrania

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, presidenta del Comité de Defensa del Parlamento Europeo, rechazó firmemente cualquier cambio en la política hacia Ucrania. A pesar de las recientes elecciones regionales, argumentó que se debe prestar más atención a explicar al público por qué apoyar a Ucrania nos beneficia. "Si Putin tiene éxito (...), si se lo permitimos, no será la última guerra", dijo en un programa especial de RTL Nachtjournal.

16:00 Biden insta a la Asamblea General de la ONU a seguir apoyando a Ucrania

El presidente de EE. UU., Joe Biden, instó a la Asamblea General de la ONU a seguir apoyando a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. "No vacilaremos en nuestro apoyo a Ucrania", enfatizó, denunciando la guerra como un fracaso del presidente ruso Vladímir Putin.

15:30 Los propietarios de vehículos ucranianos deben registrar sus coches en Alemania

A partir de octubre, los propietarios de coches en Alemania que han estado en el país más de un año deben registrar sus vehículos ucranianos. El gobierno federal ha establecido la legislación necesaria. Por el momento, se aplican disposiciones especiales para los vehículos ucranianos en los estados federales hasta el 30 de septiembre. El procedimiento de registro para los propietarios de coches ucranianos se describe en un cuestionario desarrollado por el Ministerio Federal de Transporte y los estados federales en los últimos meses. Los propietarios deben proporcionar documentación, incluyendo un nombre con caracteres latinos, certificados de registro de vehículos ucranianos y evidencia de seguro. No se aceptan documentos ucranianos digitales.

15:15 La Fuerza Militar Alemana Realiza un Gran Ejercicio de Defensa en el Puerto de HamburgoDesde el jueves hasta el sábado, la fuerza militar alemana llevará a cabo un ejercicio de defensa a gran escala en el puerto de Hamburgo bajo el título "Red Storm Alpha". El Landeskommando Hamburg protegerá parte del puerto con fuerzas de protección local, según anunció la fuerza militar. El ejercicio incluye el establecimiento de un puesto de control. El objetivo del ejercicio es proteger la infraestructura de defensa crítica, mantener el mismo nivel de conciencia en todos los niveles y comunicarse rápidamente y de forma segura con todos los participantes. El tráfico civil no estará involucrado en los ejercicios y no debería verse afectado. Según recientes declaraciones, la posibilidad de una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años es una realidad debido a la violación de Rusia del derecho internacional al atacar Ucrania. Como respuesta, la OTAN busca contrarrestar colectivamente esta amenaza. Para ello, es esencial el despliegue rápido de tropas aliadas desde el oeste hacia el este. "Alemania, debido a su ubicación geostratégica, tiene un papel importante como centro. Por lo tanto, es necesario practicar la organización de transportes militares por ferrocarril, carretera o aire, el suministro de alimentos, camas o combustible, o la protección de columnas de vehículos enteras para disuadir de manera creíble".

14:30 Zelenskyy Animó a las Empresas de EE. UU. a Invertir en el Sector Energético de UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy instó a los representantes de las empresas de EE. UU. a invertir en el sector energético de Ucrania durante su visita. El enfoque principal fue la preparación del sistema energético de Ucrania para el invierno próximo, ya que el país teme otro invierno de cortes de energía debido a los daños de la guerra causados por Rusia. Zelenskyy presentó incentivos especiales. "Esta es nuestra propuesta. Esta es una de las principales partes de nuestro plan de victoria", dijo durante un video publicado. La reunión de Nueva York contó con la presencia de representantes de empresas de energía, finanzas e seguros, así como de la directora de la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Experto Militar Ve la Ofensiva de Ucrania en Kursk como un ÉxitoMuchos observadores debaten si la ofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk es un éxito o un fracaso para Kyiv. El experto militar Nico Lange la considera un éxito y escribió en X: "Mientras Zelenskyy está involucrado en conversaciones sobre el plan de paz ucraniano en Nueva York, se podría argumentar que no podría hacerlo sin el éxito de la ofensiva de Kursk. El valor y el éxito de la ofensiva de Kursk se vuelven aparentes desde esta perspectiva".

13:17 El "Plan de Victoria" de Kyiv Incluye una Invitación a la OTANUna invitación para que Ucrania se una a la OTAN forma parte del "Plan de Victoria" del presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv. Los aliados del país deberían extender una invitación para que Ucrania se una a la alianza militar occidental, ignorando las amenazas de escalada de Moscú, dice Andriy Yermak, jefe del equipo de Zelensky, según un comunicado hecho en una aparición en Nueva York. El plan incluye elementos militares y diplomáticos. Rusia invadió Ucrania, en parte, debido a las aspiraciones de Kyiv de unirse a la OTAN.

12:42 Rusia Mantiene sus Objetivos de Guerra en Ucrania a Pesar de los Llamados a la Paz de ZelenskyA pesar del empuje de Kyiv para negociar, Moscú sigue comprometido con sus objetivos de guerra en Ucrania. "Una vez que estos objetivos se logren de una manera u otra, la operación militar especial se completará", dice el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, hablando de la brutal invasión rusa que lleva casi tres años. Respondió a declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien declaró durante su visita a EE. UU. que el fin de la guerra está más cerca de lo que muchos anticipan. Zelensky presentó su "Plan de Victoria" en EE. UU., con el objetivo de ejercer presión sobre Moscú para negociar. Los objetivos de guerra de Rusia incluyen controlar al menos las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhzhia, impedir la adhesión de Ucrania a la OTAN y, previamente, el derrocamiento del gobierno en Kyiv. Muchos expertos creen que el objetivo final de Rusia es controlar todo Ucrania.

11:59 La Situación en Vuhledar se Agrava - Rusia Presuntamente Utiliza Tacticas DeslealesLa situación en la ciudad de Vuhledar se agrava, según Deepstate, un canal cercano al ejército ucraniano. "Los rusos están intentando rodear el asentamiento al mismo tiempo que lo reducen a escombros con artillería". Deepstate no informa sobre la entrada de tropas rusas. "Aguantar hasta el final significa poner los restos de nuestro ejército por encima del costo de nuestros soldados, lo que es inaceptable. Debimos haber considerado las consecuencias antes, pero ahora es demasiado tarde. Los soldados de la 72ª Brigada no se rinden y siguen adelante". Según el medio de comunicación de Europa Oriental Nexta, Rusia está volviendo a utilizar la táctica de "tierra quemada" al bombardear pesadamente Vuhledar desde el aire:

11:15 Imágenes de Satélite de Alta Resolución Revelan Extensos Daños en los Depósitos de Municiones RusosUcrania ha llevado a cabo recientemente varios ataques exitosos contra depósitos de municiones, lo que ha resultado en la destrucción de grandes cantidades de cohetes, granadas de artillería y otros materiales rusos. Las imágenes de satélite de alta resolución de Maxar muestran la magnitud de los últimos ataques en Oktyabrsky y Torsun.

10:46 Graves Atentados en Saporizhzhia: Una Víctima Mortal, Varios Heridos y Destrucción GeneralizadaLos ataques rusos en la ciudad ucraniana del sureste de Saporizhzhia han causado una muerte y seis heridos, según informes oficiales. La zona fue objeto de "bombardeos aéreos extensos" durante dos horas después de las 8 PM del lunes, según el comunicado del organismo estatal de defensa civil. "Una persona falleció y otras seis resultaron heridas, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15 años", informó el gobernador regional Ivan Fedorov en el servicio de mensajería Telegram. También se incendiaron instalaciones de infraestructura pública y edificios residenciales. Según un empleado de la administración municipal, 74 edificios de apartamentos y 24 casas privadas resultaron dañados en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Munz sobre la Tripulación del Buque de Guerra Ruso: "Es Probable que el Buque de Guerra No Vuelva a Navegar"La tripulación del buque de guerra ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo enviada al frente, según un informe de Forbes. El barco es conocido por su serie de desgracias, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú. El despliegue de la tripulación podría ser otra señal de las dificultades financieras de Rusia:

09:27 Baluarte de la Resistencia: Wuhledar al Bordo de la Derrota? Las Fuerzas Rusas Afirman haber InfiltradoLas fuerzas rusas han infiltrado supuestamente la ciudad ucraniana del este de Wuhledar, según los medios de estado y los blogueros. "Las fuerzas rusas han penetrado en Wuhledar - el asalto a la ciudad ha comenzado", escribió el bloguero militar pro-ruso Yuri Podolyaka, originario de Ucrania. Otros blogueros militares pro-rusos también informan del ataque. Los medios de comunicación estatales rusos informan de que la ciudad, ubicada en la región de Donetsk, está siendo rodeada y se libran conflictos en los outskirts este de la ciudad. El experto militar coronel Reisner también informó a ntv.de que las fuerzas rusas avanzan hacia la ciudad desde diferentes direcciones, como una tenaza. "Wuhledar está en riesgo de ser rodeada. Debe asumirse que la 72ª brigada mecánizada, armada con tanques y vehículos de combate, no podrá mantener la zona".

08:59 Rusia y Ucrania se Enfrentan con Drones Durante Toda la NocheLa defensa aérea rusa derribó 13 drones ucranianos durante la noche, según informes oficiales. Seis fueron derribados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, y uno sobre la región de Bryansk, informó la agencia de noticias TASS citando al Ministerio de Defensa ruso. La fuerza aérea ucraniana informó de que Rusia atacó con 81 drones y cuatro misiles durante la noche. 79 drones fueron derribados o obligados a estrellarse. No hay informes actuales de víctimas o daños.

08:17 Dinamarca Hace Declaraciones Directas sobre Ataques de Largo Alcance contra RusiaLa primera ministra danesa Mette Frederiksen ha instado a los aliados de Ucrania a aprobar el uso de armas occidentales de mayor alcance contra Rusia. "Propongo que pongamos fin a la discusión sobre las líneas rojas", dijo Frederiksen en una entrevista con Bloomberg. "La línea roja más importante ya ha sido cruzada". "Y eso fue cuando los rusos invadieron Ucrania". Jamás permitirá que nadie de Rusia dicte lo que es correcto en la OTAN, Europa o Ucrania, dijo Frederiksen.

07:38 Víctimas Rusas Probablemente Enterradas y Reportadas como Desaparecidas para Ahorrar Fondos

Según una llamada telefónica filtrada informada por la inteligencia militar ucraniana, los soldados rusos caídos están siendo enterrados en el campo de batalla y reportados como desaparecidos para evitar pagos excesivos a sus familias. "Los matan, las batallas continúan, hace calor, comienzan a oler mal, así que los enterramos allí mismo, y luego se reportan como desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe pago. ¿Entiendes?", explica un hombre a su interlocutor, un residente de la región rusa de Belgorod, en la llamada informada por Kyiv Independent. El pago por cada soldado caído se estima entre $67,500 y $116,000.

06:59 Declaraciones de Rusia No Ofrecen Esperanza para el Cese del ConflictoMientras el presidente ucraniano Zelensky promueve su "plan de victoria" en EE. UU., aún no hay indicios de que Rusia esté interesada en resolver el conflicto. "El Kremlin continúa señalando públicamente su falta de interés en un acuerdo de paz que no implique la rendición total del gobierno ucraniano y la destrucción del estado ucraniano", escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW). Representantes de alto nivel rusos han expresado Recently opposition to attending the next peace summit, and Kremlin spokesman Peskov reaffirmed that Russia is not ready to negotiate on any conditions other than la rendición ucraniana, también refiriéndose a la OTAN y el Oeste como un "enemigo común". "El ISW continúa evaluando que el Kremlin no está interesado en negociaciones de paz de buena fe con Ucrania y sólo se referirá a 'planes de paz' y 'negociaciones' para presionar al Oeste para que obligue a Ucrania a hacer concesiones preventivas regarding its sovereignty and territorial integrity".

06:27 Zelensky: Medidas Decisivas por Parte de EE. UU. Podrían Acelerar el Cese de la Agresión Rusa contra Ucrania el Próximo AñoLas medidas decididas por parte del gobierno de EE. UU. podrían acelerar el cese de la agresión rusa contra Ucrania el próximo año, según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. "Ahora, al final del año, tenemos una verdadera oportunidad de fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió Zelensky en una publicación en su canal de Telegram después de una reunión con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. Zelensky actualmente se encuentra en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Adolescentes Queman Helicóptero Mi-8 en Omsk

16:44 G7 a considerar la entrega de misiles de largo alcance a Ucrania

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países del G7 discutirán el lunes la posible entrega de misiles de largo alcance a Ucrania, que podrían alcanzar territorio ruso. Esta información fue revelada por el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, durante la Asamblea General de la ONU. También es evidente que Rusia está recibiendo nuevas armas, incluidas misiles iraníes, a pesar de que Teherán ha negado repetidamente tales transacciones.

15:50 Zelenski: "La paz puede estar más cerca de lo que pensamos"

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su esperanza de que el conflicto con Rusia termine pronto. "Creo que estamos más cerca de la paz de lo que podríamos suponer", dijo en una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. El final de la guerra está cerca. Durante la entrevista, instó a Estados Unidos y a otros aliados a mantener su apoyo a Ucrania.

14:50 Muertes y heridos en los ataques rusos en Saporizhzhia

Las fuerzas rusas lanzaron una serie de ataques en la ciudad ucraniana oriental de Saporizhzhia el martes por la noche. Una persona murió, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Un funcionario municipal citado por el broadcaster público Suspilne mencionó cinco personas heridas, incluidas una niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques previos a la ciudad durante el día y la noche anterior. Fedorov confirmó en Telegram que dos casas fueron destruidas en el último ataque. Aunque no está claro qué tipo de arma se utilizó, el funcionario señaló que las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que provocó un incendio que fue apagado por los servicios de emergencia sin causar víctimas.

13:29 Las tropas ucranianas están bajo presión en Pokrovsk

El ejército ucraniano sigue enfrentando presión en la parte oriental del país, según el informe de situación de la tarde. "La situación en Pokrovsk y Kurachove sigue siendo tensa", informó el estado mayor en Kyiv. De los 125 ataques rusos a lo largo del frente, más de la mitad se lanzaron en este sector. "El enemigo ha centrado sus esfuerzos en Pokrovsk", especifica el mando militar ucraniano. A pesar de que los observadores independientes han elogiado a los ucranianos por ralentizar el avance ruso en el estratégico Pokrovsk, la situación sigue siendo precaria para los defensores más al sur, cerca de Kurachove. Los avances de las tropas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk amenazan con rodear varias unidades allí. De manera similar, se sospecha una maniobra de rodeo más al sur, cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos no han podido tomar mediante ataques frontales hasta ahora.

12:28 Ciudadano estadounidense sentenciado en Rusia por intento de secuestro

Un ciudadano estadounidense recibió una condena de seis años de prisión en Rusia por supuestamente intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre. Un tribunal en el enclave de Kaliningrad encontró al hombre culpable de intento de secuestro y ordenó que cumpliera su condena en un campo de trabajo. La sentencia reveló que el estadounidense intentó salir con su hijo de 4 años a Polonia en julio de 2023. "Sin obtener el consentimiento de la madre, intentó sacar al niño del país", explicó el tribunal a través de Telegram. Se dijo que intentó cruzar la frontera con Polonia a través de un área forestal con el niño antes de ser detenido por las autoridades fronterizas. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están actualmente tensas debido al conflicto de Ucrania.

21:14 Rusia reporta muertos tras ataque en Belgorod

Tres personas murieron en un ataque a un pueblo ruso cercano a la frontera con Ucrania, según las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, a cinco kilómetros de la frontera, fue bombardeado por el ejército ucraniano el lunes, según explicó el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a través de Telegram. Murieron dos adultos y un adolescente, y otros dos, incluido un niño, resultaron heridos.

21:35 Actualización de Forbes: Con el portaaviones ruso "Admiral Kuznetsov" fallando, la tripulación se despliega en los campos de batalla de Ucrania El portaaviones ruso "Admiral Kuznetsov", único en su flota, ha sido objeto de atención debido a sus problemas recurrentes desde su debut en la década de los 80. Según Forbes, personal de la tripulación de 15,000 efectivos está siendo desplegado en los campos de batalla de Ucrania, no a bordo del buque, sino como parte de su batallón separado. Esta medida es una de las formas en que Rusia busca cumplir con su requisito mensual de 30,000 tropas frescas, según informes de Forbes. El "Admiral Kuznetsov" mismo, reportedly está deteriorándose y podría convertirse en una presencia permanente en la costa de Murmansk, donde ha estado estacionario durante un tiempo.

Leer las actualizaciones anteriores

18:31 El ejército ruso podría potencialmente reclutar a convictos para el servicio de combate en Ucrania, después de que el parlamento ruso aprobara una nueva legislación.

El ejército ruso busca utilizar a presuntos delincuentes en su conflicto con Ucrania, después de la aprobación de una ley que permite el alistamiento de aquellos que aún no han sido juzgados.

Lea también: