A las 20:41, Zelensky afirma que Putin tiene como objetivo dejar a millones de ucranianos experimentando el frío, obligando así a Kiev a someterse.

El presidente de Ucrania, Zelensky, afirma que las acciones rusas han paralizado la mayoría de las fuentes de energía del país, dejando a millones vulnerables al frío del invierno. Zelensky acusa a Putin de intencionalmente sumir a millones en la oscuridad y el frío, con la esperanza de quebrantar el espíritu de Ucrania.

El asalto ruso ha supuesto, supuestamente, la destrucción de casi todas las centrales nucleares de Ucrania y una parte considerable de sus reservas hidroeléctricas, según ha revelado el presidente Volodymyr Zelensky. Esta situación catastrófica podría llevar a que millones de ucranianos se vean obligados a pasar el invierno sin calefacción, según informes. Se menciona que los ataques rusos han causado la destrucción del 80% de la capacidad energética del país. Zelensky expresa su descontento declarando: "Así es como el tirano Vladimir Putin se prepara para el invierno". Su objetivo, como lo expresa duramente, es dejar a millones de ucranianos en la oscuridad y a merced del invierno, finalmente obligando a Ucrania a rendirse.

18:06 Video: Coches de lujo europeos en abundancia en la región del Cáucaso

Se han impuesto sanciones de la UE sobre la exportación de vehículos de pasajeros a Rusia debido al conflicto con Ucrania. No obstante, parecen haber lagunas, ya que se pueden observar numerosos vehículos de lujo en la región del Cáucaso.

17:40 Rusia endurece su postura nuclear, amenazando indirectamente a EE. UU. y Francia

Como potencia nuclear, Rusia ha revisado su estrategia de empleo de armas nucleares en respuesta a la tensa situación geopolítica, según el líder del Kremlin, Vladimir Putin. El Kremlin ha anunciado la ampliación de la lista de amenazas militares contra las que se pueden emplear armas nucleares con fines disuasorios. Putin hizo esta declaración durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en Moscú. Con esta nueva estrategia, aumenta significativamente la probabilidad de que Rusia responda con armas nucleares a potencias occidentales como EE. UU. y Francia si llegan en ayuda de Ucrania, que es libre de armas nucleares, en caso de agresión contra Rusia.

16:35 Zelensky prepara su estrategia para la reunión con Biden y Harris

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá con el presidente de EE. UU., Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington el jueves. Zelensky presentará su propuesta para poner fin al conflicto de Ucrania, que espera que sea un medio para concluir la guerra. Zelensky cree que el resultado del conflicto se decidirá en los meses de otoño. El gobierno ucraniano está confiado en que el uso de armas occidentales contra objetivos rusos podría cambiar significativamente el curso de la guerra en favor de Ucrania. Sin embargo, hasta la fecha, estas armas no han sido proporcionadas por los aliados internacionales de Ucrania.

Según el periódico británico "The Times", la estrategia incluye los siguientes componentes clave:

Exigencia de garantías de seguridad "a prueba de Trump" de las potencias occidentales basadas en el modelo del pacto de defensa mutua de la OTAN

Continuación del avance de Ucrania en la región de Kursk, un movimiento destinado a servir como "instrumento negociador territorial"

Exigencia de armas de vanguardia

Ayuda financiera de fuentes internacionales para facilitar la recuperación económica de Ucrania

15:12 El Bundestag aprueba millones en ayuda para el suministro de energía descentralizado en Ucrania

El Comité del Budget del Bundestag ha aprobado un paquete de financiación de 70 millones de euros para la calefacción y el suministro de energía en Ucrania. Esta ayuda está destinada a proporcionar a las ciudades y municipios ucranianos sistemas de calefacción de bloques más pequeños, sistemas de calderas, generadores y instalaciones solares. El Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo sostiene que esta iniciativa permitirá a las personas en Ucrania permanecer en sus hogares y resistir los ataques rusos. La ministra federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo, Svenja Schulze, atribuye los ataques rusos objetivos contra la infraestructura energética civil al objetivo de Rusia de "drenar y expulsar a los ucranianos". "Apoyamos a Ucrania en la reconstrucción de su suministro de energía de manera descentralizada", afirma Schulze, "para que Rusia no pueda destruirlo tan fácilmente".

14:50 Zelensky advierte sobre un desastre nuclear inminente en la ONU

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lanza una advertencia sobre la posibilidad de una catástrofe nuclear debido a los ataques rusos en la central nuclear de Zaporizhzhia. Zelensky alega que Putin está planeando ataques contra otras centrales nucleares ucranianas. "Un día como este nunca debe llegar", enfatizó Zelensky durante un discurso en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Putin niega consistently estas acusaciones de Zelensky. Según Zelensky, otros países están proporcionando a Rusia datos de satélite sobre estas centrales nucleares. El martes, Zelensky acusó a China de transmitir imágenes de las centrales nucleares ucranianas a Moscú.

14:08 Ucrania niega el control ruso sobre los alrededores de Vuhledar

Las tropas rusas y ucranianas han librado una brutal lucha por el control de la ciudad minera de Vuhledar desde 2022. Los alrededores de la ciudad se muestran en videos de redes sociales, pero el gobernador de Donetsk niega los informes de control ruso sobre la periferia de la ciudad.

13:31 Ucrania propone una estrategia de drones y guerra electrónica de tres años a sus aliados

12:49 Presidente Lula Aboga por la Iniciativa de Paz Brasil-China en la ONU

El líder brasileño Lula da Silva respalda la propuesta de paz con China en la ONU, a pesar de que Ucrania la ha descartado como perjudicial. Lula critica la "intrusión en el territorio ucraniano" pero destaca la necesidad de crear circunstancias para diálogos entre Kyiv y Moscú. La presentación inicial del plan de 6 puntos de China y Brasil tuvo lugar en mayo. El asesor diplomático de Lula, Celso Amorim, se reunirá con representantes de 20 naciones el viernes para obtener más apoyo. Los aliados de Ucrania no participarán. El plan de 6 puntos propuesto por China y Brasil considera el conflicto como una "crisis" y aboga por una cumbre de paz respaldada por Rusia y Ucrania, con discusiones abiertas de todos los planes de paz propuestos. No aborda la integridad territorial de Ucrania ni la retirada de las tropas rusas.

15:12 Informe: China Desarrolla Drones con Alcance de 2000 km para Rusia

Fuentes de inteligencia en Europa sugieren que Rusia está avanzando en un programa de armas drones en China. Por primera vez, se están desarrollando drones destinados a ser utilizados en Ucrania, afirman dos fuentes de inteligencia con acceso a documentos internos. La filial de Almas-Antej, IEMZ Kupol, desarrolló y probó un drone Garpija-3 en China con la ayuda de expertos chinos. El G3 se estima que tiene un alcance de aproximadamente 2000 kilómetros y puede llevar 50 kilogramos de explosivos. Las fuentes de inteligencia sugieren que esto es el primer documento registrado desde el inicio de la guerra de drones completamente fabricados en China que se entregan a Rusia. Sin embargo, los detalles sobre su lugar de producción o la aprobación para la producción a gran escala remainen desconocidos. China ha negado repetidamente que está suministrando armas a Ucrania.

14:29 Putin Presidirá la Reunión del Consejo de Seguridad de Rusia sobre Disuasión Nuclear

El presidente ruso Vladimir Putin presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia sobre disuasión nuclear hoy. Esta reunión es en respuesta a las solicitudes de Ucrania para utilizar misiles occidentales con mayor alcance para atacar territorios rusos en lo más profundo de la región. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, describió la reunión como significativa. Según Peskov, el Presidente hablará, mientras que los detalles restantes estarán clasificados por razones de seguridad.

13:54 Peskov Responde al Discurso de Zelensky en la ONU

El Kremlin criticó el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en el Consejo de Seguridad de la ONU. Según Peskov, la postura que busca presionar a Rusia para la paz es un error inminente. Afirmó que Rusia es, de hecho, un campeón de la paz - solo bajo la condición de que la seguridad de Rusia esté garantizada. Además, los objetivos iniciales para los que se lanzó la "operación militar" en Ucrania deben cumplirse. Rusia continúa rehusándose a etiquetar su asalto al país como una guerra. Moscú exige que Ucrania ceda territorios, abandone los planes de unirse a la OTAN y sufra una supuesta "denazificación", que presumiblemente se interpreta como la instalación de un gobierno subordinado a Rusia.

13:18 El Ejército Ucraniano Demuestra el Sistema Moderno de Defensa Aérea Skynex de Alemania

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha compartido un vídeo de soldados ucranianos entrenando en un moderno sistema de defensa aérea Skynex proporcionado por Alemania. Actualmente, dos sistemas de este tipo están en operación en Ucrania, con otros dos esperados desde Alemania. Skynex es eficiente para defenderse contra objetivos de corto alcance como drones. El Ministerio de Defensa escribió en el clip, "Agradecemos a nuestros partenaires por apoyar las capacidades de defensa aérea de Ucrania, lo que significa más defensa aérea para Ucrania = más vidas salvadas".

12:42 Vehículos Blindados con Defensa Drone - Munz: "La Ayuda de China a Rusia es Extensa"

El presidente ucraniano Selensky acusa a China de proporcionar a Rusia datos de satélite para monitorear las centrales nucleares ucranianas. La ayuda militar de China a Rusia es más allá del intercambio de datos, afirma el corresponsal de ntv Rainer Munz.

12:01 Politico: Ucrania Busca al Primer Ministro Indio Modi como Mediador de Paz

Según un informe de Politico, Ucrania ha identificado al primer ministro indio Narendra Modi como su intermediario preferido para ayudar a negociar un fin aceptable para Ucrania en la guerra con Rusia. Un alto funcionario ucraniano informó a Politico que India es la mejor esperanza de Ucrania para obtener un tratado de paz aceptable. En conversaciones con Ucrania el verano pasado, Modi dejó en claro que mientras se requerirían concesiones de Ucrania, cualquier propuesta para poner fin a la guerra no debería implicar la cesión de territorio a Rusia, según el funcionario. India mantiene relaciones amistosas con Rusia.

11:35 Víctimas en el ataque ucraniano a la región rusa de Belgorod Cinco personas resultaron heridas en un ataque en la ciudad rusa occidental de Belgorod, que limita con Ucrania, según las autoridades locales. Cuatro personas fueron trasladadas a hospitales, según informó el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, en Telegram. Varios edificios de altura y 75 propiedades residenciales más pequeñas, así como numerosos vehículos, tuberías de agua y gas, resultaron dañados en el ataque de gran escala. Los observadores independientes ven el bombardeo ucraniano como una represalia por un ataque aéreo ruso en la ciudad ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico ucraniano utiliza patinete eléctrico en el campo de batalla Un video publicado por United24media y el Ministerio de Defensa de Ucrania muestra a un médico del ejército ucraniano navegando en un patinete eléctrico en el campo de batalla. El pie de foto dice: "Revolucionando la dinámica de movimiento en el frente". El médico explica que esta ventaja de movilidad facilita el transporte rápido y silencioso de suministros como municiones, agua, radios y baterías a los soldados con ambas manos.

22:18 "Rendirse a Putin" - Klingbeil critica al BSW

Después de las elecciones estatales en Brandeburgo, el jefe del SPD, Lars Klingbeil, pide claridad sobre las ambiciones del Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) durante las negociaciones venideras. "Ahora, al igual que en Turingia y Sajonia, se están llevando a cabo negociaciones y necesitamos determinar: ¿Cuál es el objetivo principal del BSW? ¿En qué dirección quiere ir esta alianza?", dice en RBB InfoRadio. Muchos están inciertos al respecto, añade. Se trata de analizar los resultados de las elecciones y "determinar cómo se puede establecer un gobierno estable". Klingbeil también menciona que ha oído del BSW que "no entregaremos más armas a Ucrania a partir de mañana, y luego habrá paz al día siguiente. Para mí, eso no son iniciativas de paz, eso es rendirse a Putin". En este contexto, se refiere al BSW como un partido populista.

21:29 "El mayor triunfo mediático de Putin" - Economista denuncia a los medios

El economista Rüdiger Bachmann critica en X la "normalización de los seguidores de Putin en y a través de los medios". Esto es el "mayor triunfo mediático" de Putin hasta ahora, afirma Bachmann. "Pregunta: ¿por qué se puede discutir con los rusofascistas, pero no con los germano-rusofascistas? Para los demócratas, tanto sociales como cristianos, ambos deberían ser tabú". Recibe respaldo para esta opinión del experto militar Gustav Gressel, quien comparte la publicación.

20:55 Reino Unido habla en contra de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONUEl secretario británico de Asuntos Exteriores, David Lammy, pronuncia un discurso contundente en el Consejo de Seguridad de la ONU, dirigiéndose directamente a la dirección del Kremlin y dejando claro: "Vladimir Putin, si lanzas misiles contra hospitales ucranianos, sabemos quién eres. Si envías mercenarios a países africanos, sabemos quién eres. Si asesinas a oponentes en ciudades europeas, sabemos quién eres. Tu invasión es sobre tus propios intereses. Los tuyos solos. Quieres expandir tu estado mafioso en un imperio mafioso. Un imperio construido sobre la corrupción que roba tanto al pueblo ruso como a Ucrania".

20:28 Ucrania informa sobre ataques con drones y misiles rusosEl ejército del aire ucraniano informa haber sido atacado por Rusia con 32 drones y ocho misiles durante la noche. De ellos, 28 drones y cuatro misiles fueron derribados. No hay informes iniciales de bajas o daños.

19:48 ISW: Tropas rusas cerca de Vuhledar - Sin ventaja estratégica significativaSegún el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas rusas han alcanzado los alrededores de Vuhledar y están aumentando su ofensiva cerca del asentamiento. Sin embargo, el think tank estadounidense no ve una ventaja estratégica significativa para ofensivas adicionales en la parte occidental de Donbass si se captura la ciudad. Un rápido apoderamiento dependería de si las tropas ucranianas se retiran o se enfrentan a las tropas rusas en una batalla prolongada. El canal ucraniano Deepstate informó ayer que la 72.ª Brigada Mecanizada continúa defendiendo la ciudad. Aunque Vuhledar sea capturada, noWould result in immediate tactical advantages for the Russian offensive, as the surrounding terrain is complicated to traverse and does not provide crucial logistics routes, according to ISW.

19:06 "Operación altamente compleja y exitosa" - Ucrania informa liberaciones en la región de Járkov El servicio de inteligencia militar ucraniano informa sobre la liberación de la planta de energía en Vovchansk en la región de Járkov cerca de la frontera con Rusia como resultado de "una operación altamente compleja y exitosa". "El Servicio de Inteligencia de Defensa de Ucrania limpió meticulosamente la planta, enfrentándose al enemigo en combates cuerpo a cuerpo en las estructuras densas, con algunos casos que involucraron combates cuerpo a cuerpo con el enemigo", se lee en un comunicado con video adjunto. La planta de energía era un "fuerte propagandístico" y estaba protegida por unidades rusas skilled.

18:31 Diputados rusos proponen ley contra la "promoción de la deliberada infertilidad" Los diputados rusos están proponiendo una prohibición de la "promoción de la deliberada infertilidad". "Estamos considerando un proyecto de ley que prohibiría la promoción de la deliberada infertilidad", anunció el presidente de la Duma de Estado, Vyacheslav Volodin, en los medios en línea. De hecho, esto sería un "prohibición de la ideología de la infertilidad". "Una gran familia amorosa es la base de un estado fuerte", añadió más tarde. Rusia enfrenta una población envejeciente y tasas de natalidad bajas, con la ofensiva militar en Ucrania exacerbando la tendencia demográfica.

18:05 Comandante de la Brigada de Lituania de las Fuerzas Armadas Alemanas comienza el deber en Europa Oriental

17:44 Lübeck Donne Camiones de Bomberos Usados a Ucrania

La ciudad de Lübeck ha transferido varios camiones de bomberos previamente utilizados para su uso continuo en Ucrania a representantes locales. La entrega de los cuatro camiones de bomberos y la ambulancia, que antes eran vehículos de emergencia para el cuerpo de bomberos voluntario, tuvo lugar al comienzo de la semana. "Normalmente, se subastarían. Pero después de una solicitud de la organización de ayuda a Ucrania, los hemos reparado y ahora podemos donarlos a Ucrania sin culpa, permitiendo que sean utilizados allí", dice Henning Witten, jefe de tecnología del cuerpo de bomberos profesional en Lübeck.

04:45 Se Acercan los Plazos para la Modernización del Ejército Alemán para 2029

El Ministro de Defensa Boris Pistorius destacó la importancia de equipar rápidamente al ejército alemán. Para 2029, sugirió considerar el potencial de que Rusia complete su recuperación militar y lance un ataque contra el territorio de la OTAN, como resultado de la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania. "Esto hace que sea esencial adaptarse a esta situación de amenaza lo antes posible", explicó durante una visita al 36º Regimiento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" del Ejército Alemán en Fritzlar, en el norte de Hesse.

03:13 Rusia Se Apoya en Exportaciones de Gas para el Gasto Militar Significativo

A pesar de las sanciones occidentales, Rusia se está apoyando en los altos ingresos por petróleo y gas en su planificación presupuestaria para 2025. El Primer Ministro Mikhail Mishustin dijo en una reunión del gobierno en Moscú que los ingresos del estado deberían aumentar en un 12 por ciento a 40,3 billones de rublos (aproximadamente 390 mil millones de euros). La participación del sector energético en los ingresos debería alcanzar casi tres cuartas partes. Según informes de los medios, el presupuesto futuro está orientado hacia la guerra agresiva de Rusia contra Ucrania y una gran iniciativa de fabricación militar. Se planea un gasto de 13,2 billones de rublos para la defensa, informó la Agencia de Noticias Financieras Bloomberg desde Moscú. En general, el 40 por ciento de todos los gastos se destina a la defensa y la seguridad interior, más que para la educación, la salud, los servicios sociales y la economía en conjunto.

02:10 El Parlamento Ruso Permite el Reclutamiento de Sospechosos de Criminales

El parlamento ruso ha aprobado un proyecto de ley que permite al ejército reclutar a sospechosos de delitos para el ataque a Ucrania. Según la legislación propuesta, incluso los acusados que aún no han sido condenados pueden alistarse en el ejército. Si reciben condecoraciones o resultan heridos en combate, cualquier cargo en su contra será descartado. Sin embargo, la ley aún debe ser aprobada por la cámara alta y luego firmada por el presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock Presenta Puntos Clave para un Acuerdo de Paz

La Ministra de Asuntos Exteriores de la Partido Verde, Annalena Baerbock, sugirió puntos clave para posibles negociaciones de paz para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. "La paz significa garantizar la existencia de Ucrania como una nación libre e independiente. Significa garantías de seguridad", dijo durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. "Cuando hablamos de paz, queremos decir que debe ser justa y duradera", enfatizó Baerbock. Agregó: "Cuando hablamos de paz para Ucrania, significa garantizar que el fin de los combates no señale otra ronda de preparativos en Rusia. Esto se aplica tanto a Ucrania como a Moldavia o Polonia".

00:21 Blinken Acusa a China e Irán de Apoyar las Acciones de Rusia

El Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, llamó a una acción más fuerte contra los aliados de Rusia en el conflicto de Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU. "La forma más rápida de avanzar es detener a aquellos que ayudan a la agresión de Putin", dijo Blinken durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en el margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. También enfatizó la necesidad de una paz justa que se ajuste a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Además, Blinken destacó el apoyo de Rusia de Corea del Norte e Irán.

23:45 China: "No Hemos Contribuido al Crisis de Ucrania"

El Ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a trabajar más para buscar negociaciones de paz en Ucrania. "La prioridad número uno es mantener tres principios: no expandir la zona de conflicto, no aumentar la intensidad del conflicto y no provocar a ninguna parte", dijo Wang durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, a la que asistió el Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy. Wang enfatizó la neutralidad de China. "China no creó la crisis en Ucrania y no estamos involucrados en ella", dijo. Algunos países occidentales acusan a Beijing de apoyar la invasión rusa de Ucrania con componentes de armas.

23:09 Zelenskyy Es Escéptico Sobre las Negociaciones con Rusia

El Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresó un profundo escepticismo sobre la posibilidad de negociar con Rusia para poner fin a la invasión en curso de su país. Rusia está cometiendo un crimen internacional, dijo Zelenskyy, mirando al Presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Por lo tanto, esta guerra no puede simplemente desaparecer. Por lo tanto, esta guerra no puede ser calmada por el diálogo", dijo. Agregó: "Se requiere acción".

22:00 Trump sobre la Guerra de Ucrania: "Se Necesita Retirada"

Según el candidato presidencial republicano Donald Trump, los EE. UU. deben abandonar la guerra de Ucrania. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris - oponente electoral de Trump - han involucrado a los EE. UU. en el conflicto, pero con Trump como presidente, los EE. UU. podrían retirarse, afirmó Trump en un acto de campaña en Georgia. "Ahora no pueden liberarnos. No pueden hacerlo". La única manera de sacar a los EE. UU. del conflicto, según Trump, sería a través de sus habilidades negociadoras. "Yo resolveré esto. Negociaré nuestra salida. Debemos retirarnos".

21:30 Círculos: EE. UU. envía nueva ayuda militar a Ucrania

Los Estados Unidos están enviando nueva ayuda militar a Ucrania, valorada en alrededor de $375 millones, según diversas fuentes. El paquete incluye municiones explosivas de alcance medio, misiles variados, artillería y vehículos blindados, según informes de oficiales del gobierno de EE. UU. Se espera un anuncio oficial de esta ayuda mañana. Este nuevo envío es uno de los más grandes aprobados recientemente. Implica la retirada de armas de las reservas militares de EE. UU. para su entrega rápida a Ucrania. Con este último envío, los EE. UU. han proporcionado más de $56.2 mil millones en ayuda militar a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

Consulte las últimas actualizaciones aquí.

Dado el actual crisis energética en Ucrania debido a los ataques rusos, la Unión Europea podría considerar proporcionar ayuda financiera adicional para la implementación de fuentes de energía descentralizadas en Ucrania, como sistemas de calefacción bloque, sistemas de calderas, generadores y instalaciones solares. A medida que la Unión Europea implementa sanciones a la exportación de automóviles de pasajeros a Rusia, sería interesante investigar si estas sanciones han afectado la disponibilidad de vehículos de lujo en la región del Cáucaso, conocida por tener lagunas en la aplicación de tales sanciones.

Lea también: