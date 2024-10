A las 20:34, Ucrania declara la destrucción de un bombardero ruso, proporcionando imágenes que muestran los restos.

19:54 Experto: "Es poco probable que Ucrania supere a Rusia en tropas" Para obtener una ventaja en el campo de batalla contra Rusia, Ucrania debe emplear "estrategias fuera de lo común", sugiere Dmytro Schmajlo, cofundador y director ejecutivo del think tank con sede en Kiev "Centro de Seguridad y Cooperación de Ucrania". Esto implica ataques de largo alcance. Empleando tales explosiones de artillería y misiles, Ucrania logró desmantelar la logística y bases rusas durante meses durante la contraofensiva de otoño de 2022, obligando a las tropas rusas a retirarse de partes de las regiones de Jersón y Járkov. "Es poco probable que Ucrania pueda igualar a Rusia en cuanto a mano de obra", opina Schmajlo. Por lo tanto, el enfoque debe estar en entorpecer las líneas de suministro enemigas y atacar el "corazón del complejo militar-industrial". En la actualidad, Ucrania está empleando sus drones de largo alcance desarrollados localmente para bombardear objetivos a más de 1.000 kilómetros de distancia en territorio ruso. Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, esto demuestra la capacidad de Ucrania para lanzar ataques en suelo ruso; sin embargo, las armas occidentales con alcances más largos podrían causar daños considerables. La alianza occidental es reacia a autorizar el uso de tales armas debido a las preocupaciones sobre el agravamiento del conflicto. Según Schmajlo, su despliegue podría tener un impacto significativo en el frente de Ucrania en favor de este en unos pocos meses.

19:20 Röttgen: "La solución será política, pero necesita una base militar" El experto en política exterior de la CDU, Röttgen, reduce las expectativas de una paz rápida. "La diplomacia tiene una oportunidad de nuevo solo cuando Putin reconoce que no logrará nada a través de la guerra", le dice Röttgen a "Der Spiegel". "El Oeste está haciendo demasiado poco para impulsar esta comprensión", acusa. "La solución será política. Pero requiere una base militar: No la recaptura de todos los territorios ucranianos, sino que Ucrania obtenga la ventaja militar hasta que Putin entienda: No hay nada más que ganar a través de la guerra". Para ello, Ucrania necesita un apoyo consistente y efectivo.

18:36 Ucrania: Se desactivan más de medio millón de explosivos Los equipos de desminado de Ucrania han descubierto y neutralizado más de 533.200 dispositivos explosivos desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, según un informe del Servicio de Emergencia. Han desminado 148.858 hectáreas de minas y 4.018 bombas aéreas. En las últimas 24 horas, las unidades del servicio de emergencia estatal respondieron a 173 llamadas y neutralizaron y eliminaron 293 dispositivos explosivos, incluyendo dos bombas aéreas. Las áreas más afectadas fueron Járkov (35.815 veces), Jersón (16.560 veces), Donetsk (14.826 veces), Kiev (11.393 veces), Mykolaiv (9.360 veces), Cherníhiv (6.948 veces) y Sumy (4.425 veces). Ucrania es el país más minado del mundo. Los especialistas del Ministerio de Defensa de Ucrania han limpiado de minas 30.000 kilómetros cuadrados en los últimos dos años - un área equivalente a Bélgica o Moldavia. Desde 2022, alrededor de 174.000 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano ha sido contaminado con explosivos.

17:54 Stoltenberg: Ucrania podría unirse a la alianza a pesar de la ocupación rusa Hasta ahora, la regla es: Ucrania puede unirse a la OTAN a largo plazo, pero solo después de que termine la guerra contra Rusia. Ucrania desea tener el control de todo su territorio para ello. Ahora, Jens Stoltenberg, el recientemente retirado exsecretario general de la alianza de defensa, sugiere una forma para que Kiev se una antes. El territorio ucraniano considerado territorio de la OTAN "no tiene que ser necesariamente la frontera internacionalmente reconocida". "Se necesita una línea que active el artículo 5, y Ucrania debe controlar todo el territorio hasta esa frontera". El artículo 5 es la cláusula de defensa, en la que otros estados están obligados a defender militarmente al miembro. Alemania Occidental consideraba a Alemania Oriental como parte de una Alemania más grande, dijo Stoltenberg. "Pero la OTAN solo protegió a Alemania Occidental". Y los Estados Unidos proporcionan garantías de seguridad a Japón, no para las Islas Kuriles controladas por Rusia, que Japón considera su propio territorio. Ucrania solicitó la membresía de la OTAN en 2022. Actualmente, aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano está bajo control ruso.

17:19 Röttgen critica la "rhetórica del miedo" de Scholz El experto en política exterior de la CDU, Norbert Röttgen, acusa al canciller federal Olaf Scholz de que el deseo dentro de la sociedad de continuar ayudando a Ucrania con armas está disminuyendo. La "rhetórica del miedo" de Scholz es responsable, le dijo Röttgen al "Spiegel" en una entrevista. "Scholz consistentemente descarta medidas de ayuda como demasiado arriesgadas, presentando la autodefensa de Ucrania como la escalada y no el ataque ruso". Adoptar la retórica del miedo del guerre

16:44 Ucrania Espera Asalto Inminente de Rusia a la Ciudad Principal de ZaporizhzhiaLos líderes militares ucranianos sospechan que las tropas rusas están planeando un asalto inminente hacia la ciudad importante de Zaporizhzhia. El objetivo principal de este ataque, según sugiere un representante militar regional, Vladislav Voloshin, es desestabilizar las líneas de suministro a los sectores defensivos orientales alrededor de Donbass. "La situación aquí es difícil, como indica la guerra de artillería en curso, el bombardeo de nuestras posiciones y los ataques a nuestras líneas", explica Voloshin. La guerra de artillería se refiere a los ataques de artillería dirigidos a las posiciones de artillería enemigas identificadas. Además, hay intensos ataques aéreos y de misiles en esta sección de la línea del frente al sur de Zaporizhzhia: "La situación aquí es bastante caótica". En la región de Zaporizhzhia, las tropas rusas han tomado el control del área sur, incluyendo la central nuclear homónima, pero no la ciudad en sí.

16:17 Alegaciones: Rusia Derriba su Propio Avión No Tripulado de Alto NivelLas fuerzas rusas habrían perdido un avión no tripulado de alta tecnología en el espacio aéreo ucraniano, según diversos canales de Telegram pro-rusos y pro-ucranianos. El avión no tripulado de combate, del tipo S-70 Okhotnik, se estrelló en la región de Donetsk, según un miembro no identificado de la fuerza aérea ucraniana. El S-70 lanzó bombas de racimo sobre las posiciones ucranianas antes de ser derribado por fuego amigo ruso para evitar su captura. Este avanzado drone es capaz de llevar hasta 2,000 kilogramos de armamento y se espera que comience su producción en masa más tarde este año, según informes rusos.

15:44 Informe: Más de la Mitad de los Municiones de Artillería de Rusia Vienen de Corea del NorteLa mitad de todas las granadas de artillería utilizadas por Rusia en Ucrania provienen de Corea del Norte, según "The Times", citando servicios de inteligencia occidentales. Pyongyang reportedly suministra alrededor de 3 millones de granadas a Moscú anualmente, con una alta probabilidad de municiones defectuosas. A pesar de esto, estas granadas enviadas han contribuido significativamente al avance de Rusia en el este de Ucrania, recientemente en la captura de Wuhledar en la región de Donetsk. A medida que los suministros de municiones de Rusia disminuyen debido al uso extensivo en Ucrania, Corea del Norte ha surgido como el principal proveedor externo de armas de Rusia. En agosto, la agencia de noticias surcoreana Yonhap informó que Corea del Norte había recibido tecnología de Rusia a cambio de granadas de artillería, lo que podría ayudar a Corea del Norte en el despliegue de satélites espía, así como tanques y aviones. En junio, los dos países firmaron un acuerdo de defensa militar.

15:16 Rusia Emplea Drones No Especificados Contra UcraniaAdemás de drones del tipo Shahed, el ejército ruso ha estado utilizando cada vez más modelos de drones no identificados contra Ucrania, según el antiguo portavoz de la fuerza aérea, Yuriy Ihnat, quien habló con el "Kyiv Independent". Ihnat no reveló el tipo de estos drones. Rusia ha escalado sus ataques con drones en las últimas semanas, lanzando ataques diarios contra ciudades y pueblos ucranianos a lo largo de septiembre, algo sin precedentes desde la invasión a gran escala. Esta tendencia ha continuado en octubre.

14:51 Kara-Mursa y Esposa Reciben Premio de Derechos HumanosEl crítico del Kremlin ruso, Vladimir Kara-Mursa, y su esposa Yevgeniya han sido honrados con el premio de derechos humanos de la Fundación Bruno Kreisky en Viena. La pareja aboga por la liberación de más detenidos en Rusia, incluyendo al consejero del distrito de Moscú, Alexey Gorinov, y a la periodista siberiana Maria Ponomarenko, whose survival depends on this release. Both have been convicted of criticizing Russia's invasion of Ukraine and sentenced to long prison terms. Vladimir Kara-Mursa himself had previously spent a significant amount of time in Russian prison and was released in August as part of a prisoner exchange. The Kara-Mursas urge more active engagement from Western politicians: "When there's a real struggle between good and evil, dictators unite and threaten the survival of democracy worldwide, you can't be neutral," says Yevgeniya Kara-Mursa.

14:23 Preocupaciones por Misiles de Largo Alcance? Rusia Allegadamente Mueve Personal y EquipoEl grupo partisano Atesh, que opera en áreas ocupadas por Rusia de Ucrania, informa el movimiento de equipo y personal militar a ubicaciones seguras en Mariupol. "Debido a la amenaza potencial de misiles de largo alcance del ejército ucraniano, los comandantes militares rusos están muy preocupados por la seguridad de sus tropas y no tienen otra opción que cambiar sus posiciones", afirma el grupo. Buscan descubrir rutas de movimiento y divulgar esta información al ejército ucraniano.

13:45 "Esfuerzos Enormes" - Ucrania Aspira a Recuperar Plataformas de GasLa guardia de frontera estatal ucraniana ha publicado un video de una operación con el servicio de inteligencia militar para recuperar plataformas de gas en el mar Negro cerca de la isla de la Serpiente. "Con enormes esfuerzos, hemos tomado y recuperado el control de algunas de estas instalaciones estratégicamente importantes que sirven como nuestras fortalezas navales. Si las mantenemos, podemos controlar una parte significativa del área acuática y fortalecer nuestra defensa", dice la leyenda.

13:18 Fiscalía Rusa Pide Siete Años para Americano de 72 AñosLa fiscalía rusa ha solicitado siete años de prisión para un estadounidense de 72 años por su participación en la defensa de Ucrania contra la guerra de Rusia. Debe cumplir su condena en una instalación para delincuentes peligrosos, según informes de la agencia de noticias rusa Interfax, citando la solicitud de la fiscalía. La fiscalía ha tenido en cuenta la edad del hombre y su confesión como circunstancias atenuantes. El juicio se lleva a cabo a puerta cerrada. Se informa que el estadounidense, originario de Michigan, ha residido en Ucrania desde 2014. Después de la invasión de Rusia del país, se unió a un batallón de defensa territorial en la ciudad oriental ucraniana de Izium. La ciudad, ubicada en la región de Járkov, fue ocupada más tarde por las tropas rusas. El estadounidense fue arrestado en abril de 2022 durante los combates.

12:50 Canal de propaganda ruso popular eliminado de la plataforma XUno de los canales de propaganda rusa más reconocidos, conocido como Rybar, ya no es accesible en la plataforma X. Con más de 1.3 millones de suscriptores, el canal anunció en Telegram que ha sido bloqueado y expresó su frustración hacia Elon Musk. Las razones detrás de la eliminación remainen desconocidas. Rybar se posiciona como el "canal de Telegram ruso más citado en medios extranjeros" y se especializa en análisis militares, guerra informativa y propaganda visual.

12:03 Reportes no confirmados de avión de combate ruso derribadoPuede haber un avión de combate ruso que haya sido derribado, según sugiere el contenido que circula en las redes sociales, incluyendo al outlet de Europa Oriental Nexta. Sin embargo, aún no se ha proporcionado una confirmación oficial. El avión reportedly fue derribado sobre Kostyantynivka. El periodista ucraniano Illia Ponomarenko hipótesis que podría ser un caso de fuego amigo.

11:44 TASS reporta que tropas rusas capturan pueblo en Ucrania orientalLas tropas rusas habrían tomado el control del pueblo de Schelanne Druhe en Ucrania oriental, según informó el ministerio de defensa ruso y la agencia de noticias TASS. El pueblo se encuentra en la región de Donetsk, que está parcialmente controlada por Rusia. Como con otras afirmaciones sobre situaciones de combate, es difícil confirmar de manera independiente tales eventos.

11:32 Merz propone grupo de contacto para el orden postsoviéticoEl candidato a canciller de la Unión, Friedrich Merz, ha propuesto una colaboración entre Alemania, Francia, el Reino Unido y Polonia para desarrollar propuestas para un orden postsoviético en Europa después del conflicto de Ucrania. "Dos condiciones esenciales para la cooperación y el desarrollo de propuestas son indemostrables: las propuestas nunca deben presentarse por Alemania sola, sino siempre en colaboración con estos socios europeos. Además, nunca debe haber una impresión de que el mapa político de Europa se está redibujando por encima de la cabeza de los estados de Europa Oriental y Central, especialmente Ucrania", escribió Merz en un boletín informativo.

11:15 Ucrania esboza estrategia para la próxima reunión de RamsteinEl presidente Zelenskyj presentará su "plan de victoria" durante la 25ª reunión de Ramstein, programada para tener lugar a nivel de jefe de estado y gobierno por primera vez la próxima semana. El plan delineará pasos específicos y ejecutables hacia una resolución pacífica del conflicto. La presentación sigue a imágenes de armas modernas como aviones de combate, tanques y artillería, acompañadas de videos de presuntos depósitos de municiones rusas destruidos, que pueden ayudar a limitar la capacidad de Rusia para mantener su invasión.

10:42 Empresas chinas expanden en Rusia a expensas de la soberanía económicaEl ex presidente del Banco Nacional de Ucrania, Kyrylo Shevchenko, ha destacado cifras que muestran que las empresas chinas están ejerciendo cada vez más control sobre la economía rusa. Este año, el 34% de las empresas recién registradas son de propiedad china, en comparación con el 13% en 2021. Las registraciones mensuales han aumentado a 200, con la venta al por mayor que representa el 26% de la facturación. "La dominancia de las empresas en sectores clave como las ventas de automóviles socava la soberanía económica de Rusia", afirma Shevchenko.

10:08 Llamado a mayor compromiso diplomático enciende la controversiaEl político alemán Anton Hofreiter ha criticado el llamado de los ministros presidentes de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer y Dietmar Woidke, y el jefe de la CDU de Turingia, Mario Voigt, a un mayor compromiso diplomático en el conflicto de Ucrania como "inapropiado de muchas maneras". Hofreiter argumenta que "esto debilita el apoyo a Ucrania - al menos en la percepción pública - y rodea a Putin para que continúe la guerra". Críticos afirman que los políticos están intentando apaciguar al BSW para formar coaliciones en los tres estados alemanes del este. Kretschmer, Woidke y Voigt propusieron un alto el fuego en Ucrania y pidieron al gobierno federal que llevara a Rusia a la mesa de negociaciones en un artículo invitado para el FAZ. El lado ruso ha exigido repetidamente condiciones que equivalen a un ultimátum para Ucrania, al mismo tiempo que insiste en perseguir todos los objetivos de la guerra.

09:31 Miembro del Partido de la Izquierda lamenta participación en "manifestación por la paz" en BerlínLa invasión rusa de Ucrania, que ha causado decenas de miles de muertos, ha provocado divisiones en algunos círculos políticos de izquierda. Algunos minimizan o incluso niegan la culpa de Rusia, mientras que otros ven la sumisión de Ucrania a los invasores rusos como aceptable. El miembro del Partido de la Izquierda Max S. de Sajonia-Anhalt expresó su arrepentimiento por haber asistido a la reciente "marcha por la paz" en Berlín en una publicación de Facebook. Criticó los abucheos y silbidos al político del SPD Ralf Stegner que habló sobre una guerra agresiva, y se sintió shockado por los " Called to Arms" de los miembros del BSW. "Ukraine tiene derecho a la autodefensa", afirma. "Los individuos que etiquetan al agresor no deben ser condenados en un 'movimiento por la paz'". Ha anunciado que no participará en otra "manifestación por la paz".

08:49 Exjefe de la OTAN admite apoyo insuficiente en armas para UcraniaEl exsecretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, reconoce que Ucrania no estaba adecuadamente equipada con armas. Durante una entrevista con el "Financial Times", confiesa: "Creo que es obvio que deberíamos haberles proporcionado más armas antes de la invasión y deberíamos haberles suministrado armas más avanzadas después de la invasión. Asumo mi responsabilidad en esto". También revela que hubo una discusión significativa antes de la invasión rusa en febrero de 2022 sobre si se debía armar a Kiev. Las mayorías de los aliados estaban en contra en ese momento - "tenían miedo de las consecuencias".

08:07 Drones ucranianos atacan la región rusa de VoronezhSegún el gobernador Alexander Gusev de la región de Voronezh, los ataques de drones ucranianos ocurrieron durante toda la noche. Varios negocios, presumiblemente dedicados a la producción de bienes civiles, fueron objetivo. Se reportó una lesión y se inició un incendio, informó Gusev. También se observan incendios en videos no verificados de redes sociales. Las autoridades rusas suelen minimizar el impacto de los ataques ucranianos.

07:31 El Ministerio de Defensa ruso publica un video de entrenamiento anti-dron bizarroEl Ministerio de Defensa ruso ha publicado un video en el que se muestra a soldados rusos aprendiendo a eludir ataques de drones. Los drones son una amenaza considerable en el campo de batalla. La táctica más efectiva para contrarrestarlos es utilizar inhibidores electrónicos. Si los inhibidores no están disponibles o no tienen éxito, hay pocos métodos para protegerse de ellos. Disparar deliberadamente un drone con un arma de infantería es difícil, los rifles de asalto son los más adecuados. El video ruso muestra a un soldado evadiendo un ataque rodando por el suelo con un tronco. Otro soldado lanza su rifle hacia arriba y golpea un drone con él. Escenarios similares se pueden ver en numerosos videos de primera línea, donde los drones suelen explotar.

06:45 Especialista en OSINT revela pérdidas extremas de tropas rusas en PokrovskLos datos compartidos por un especialista en OSINT del proyecto Oryx reflejan la guerra brutal de Rusia, que implica ataques masivos y forzados. Según estos datos, las tropas del Kremlin están sufriendo pérdidas catastróficas en el epicentro actual de la guerra -hacia Pokrovsk-, que superan con creces las de Ucrania. El número de tanques destruidos, abandonados, dañados y capturados en el último año es de 539 en el lado ruso y 92 en el ucraniano. En términos militares, un atacante necesita una superioridad triple para luchar con éxito contra los defensores. A pesar de los vehículos blindados de combate como los APC, las disparidades son significativas: 1020 frente a 138. El antiguo marine de EE. UU. Rob Lee del Instituto de Investigación de Política Extranjera describe estas pérdidas como "inéditas". Los especialistas en OSINT suelen recopilar sus datos de material de imagen y video accesible en línea. Por lo tanto, las pérdidas reales probablemente sean aún mayores.

06:06 El embajador británico Saluschnyj argumenta en contra de reducir la edad de alistamientoEl antiguo comandante militar ucraniano y actual embajador británico Valery Saluschnyj cree que Ucrania no debería reducir la edad de alistamiento. Considera que el grupo de edad de 18 a 25 años es el futuro de Ucrania, y la edad de alistamiento solo debería bajarse como último recurso, según la agencia de noticias UNIAN, citando Bukvy. "El grupo de edad de 18 a 25 años debería protegerse lo máximo posible. Por eso siempre me opuse a que la movilización no se aplicara a las personas menores de 25 años cuando era comandante, porque necesitamos Ucrania en 20 y 30 años", afirmó Saluschnyj. Otras voces en Ucrania abogan por bajar la edad de alistamiento para reclutar más soldados.

05:29 Segundo intento: la legión de voluntarios ucranianos se establecerá en PoloniaEl viceministro de Defensa Paweł Zalewski declaró el viernes que el consulado ucraniano en Lublin ha comenzado a reclutar a voluntarios ucranianos que viven en Polonia para ser entrenados por las fuerzas armadas polacas. El ministro de Defensa Władysław Kosiniak-Kamysz mencionó que Polonia estaba preparada para comenzar el entrenamiento en septiembre, pero la falta de voluntarios retrasó el inicio: "En ese momento, no hubo suficientes voluntarios. Según tengo entendido, Ucrania ha iniciado ahora pasos para difundir información, reclutar y promover este proceso, lo que significa que podemos esperar resultados", declaró Kosiniak-Kamysz a un medio local, Wnp.pl. La legión se presentó en julio como una unidad militar voluntaria compuesta por hombres ucranianos que viven en Polonia y son entrenados por las fuerzas armadas polacas.

04:00 Exjefe de la OTAN lamenta el retraso en el suministro de armas a UcraniaEn una entrevista con el "Financial Times", el antiguo secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg confesó que el retraso en el suministro de armas a Ucrania durante su mandato como jefe de la alianza es su mayor arrepentimiento. Podría haber reforzado significativamente las defensas de Ucrania. "Si hay una cosa que lamento especialmente, y que ahora veo con más claridad, es que deberíamos haber proporcionado a Ucrania un apoyo militar mucho mayor y antes", admitió Stoltenberg. "La entrega de armas letales fue un debate controvertido. La mayoría de los aliados se oponían a ello antes de la invasión... tenían miedo de las repercusiones. Me alegro del apoyo que brindamos, pero habría sido una gran ayuda si hubiéramos starting antes. Podría haber impedido la invasión o al menos haberla hecho significativamente más difícil para ellos", añadió Stoltenberg.

01:59 Fuerte cifra de bajas para las unidades rusas de élite en los combates de WuhledarSegún BBC News del viernes, las tropas de élite rusas han sufrido cuatro veces más bajas en el conflicto de un año cerca de Wuhledar en la región de Donetsk que en la década de la Segunda Guerra Chechena. Las fuerzas ucranianas declararon su retiro del asentamiento crucial en la región de Donetsk el miércoles después de que las tropas rusas conquistaran los alrededores de la ciudad y penetraran en Wuhledar. Las brigadas rusas de élite 155ª y 40ª, famosas como los "Boinas Negras", participaron en el asedio de la ciudad. La BBC informó que al menos 211 marines de la 155ª Brigada murieron, con 42 aún desaparecidos, lo que supera con creces las bajas de la unidad durante la prolongada Segunda Guerra Chechena (1999-2009). Los reporteros de la BBC también confirmaron la muerte de 72 soldados de la 40ª Brigada.

23:30 Figuras de la Oposición Doméstica en Bielorrusia Condenadas por Actos de Sabotaje - hasta 25 Años de CustodiaUn tribunal bielorruso ha condenado a doce activistas de la oposición a penas de prisión que van desde 2 a 25 años por su presunta implicación en un incidente de sabotaje en un avión militar ruso en febrero de 2023. El tribunal de Minsk declaró culpables a los doce acusados de participar en el "acto terrorista", según las afirmaciones de la fiscalía. Solo cinco de los condenados se encuentran físicamente en Bielorrusia; los individuos restantes fueron juzgados en ausencia. Entre los condenados en el extranjero se encuentra el presunto cerebro del incidente, Nikolai Schwets, que fue condenado a 25 años de prisión. Había huido de Bielorrusia en el verano como parte de un canje de prisioneros con Ucrania. En febrero de 2023, activistas proucranianos declararon la destrucción de un avión militar ruso en el aeropuerto de Matschulischtschi cerca de Minsk. El avión en cuestión era un avión de reconocimiento A-50.

21:56 El Ministerio de Defensa de Rusia planea contratar a 225,000 soldados contratados en los próximos tres añosEl Ministerio de Defensa de Rusia estaría planeando contratar a al menos 225,000 soldados contratados en los próximos tres años, según afirma el medio en línea independiente ruso "Important Stories". Esto surge del proyecto de presupuesto para los años 2025 a 2027. Se asignan alrededor de $335 millones USD para pagos únicos al firmar el contrato anualmente.

21:07 Restos de un Dron Ruso Encontrados en Territorio RumanoEl miembro de la OTAN Rumania ha encontrado restos de un dron ruso en su territorio. El Ministerio de Defensa anunció el hallazgo de fragmentos de drones cerca del canal de Litcov, cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio está investigando el incidente. Una semana antes, hubo un incidente Involucrando un dron ruso. El dron podría haber violado momentáneamente el espacio aéreo rumano, explicó el ministerio. El dron podría haber estado involucrado en un ataque a la ciudad ucraniana de Ismajil en el sur. La ciudad se encuentra en el Danubio, al otro lado del cual se encuentra Rumania.

21:00 Johnson: Si Trump Hubiera Sido Presidente, Putin No Habría Invasión UcraniaEl ex primer ministro británico Boris Johnson opina que Rusia no invadió Ucrania mientras Donald Trump era presidente de EE. UU. no fue una coincidencia. "Una de las fortalezas de Trump es su total impredecibilidad", le dijo Johnson al "Telegraph". Propone que Rusia no habría invadido Ucrania si Trump hubiera sido presidente. "Desde la perspectiva del Kremlin, había una auténtica aprensión de que Trump pudiera percibir un ataque a un país europeo como una afrenta a América y al orden mundial, lo que podría haber llevado a que tomara medidas decisivas". Según el "Telegraph", Johnson atribuye la impredecibilidad de Trump sola como suficiente para disuadir a Vladímir Putin de arriesgarse a la guerra con un país soberano.

20:02 El Alcalde: Los Rusos Están a Solo 7 Kilómetros de PokrovskLas fuerzas rusas estarían avanzando hacia Pokrovsk, ahora a solo 7 kilómetros de los límites de la ciudad, según el alcalde Serhii Dobriak en la televisión ucraniana. Anteriormente, estaban a unos 10 kilómetros de distancia. El alcalde informes de bombardeos, con dos ataques en el centro de la ciudad el día anterior. Indica que el 80% de la infraestructura crítica de la ciudad ha sido dañada o destruida. "El enemigo nos deja sin electricidad, agua y gas. Esto es una 'preparación' para el invierno". Estim

