A las 20:23, el analista militar Gressel habla de la situación de combate en Donetsk, refiriéndose a Pokrovsk como la "mayor barrera final de defensa" de Ucrania.

Avance en Kursk se ralentiza, Rusia intensifica actividades militares cerca de Pokrovsk El progreso en Kursk está avanzando a un ritmo lento, lo que ha llevado a una escalada de las actividades militares rusas alrededor de Pokrovsk. Esta ciudad ucraniana es de gran importancia ya que se encuentra en la "última línea defensiva effectively fortificada", según el estratega Gustav Gressel. Esta situación está reduciendo cada vez más el margen de error de las fuerzas ucranianas.

Actualización 19:50: Aliados de Ucrania esperan entrega inminente de misiles iraníes a Rusia Fuentes familiarizadas con el asunto sugieren que los aliados de Ucrania esperan que Irán entregue misiles balísticos a Rusia pronto. Si esto ocurre, podría provocar una respuesta rápida de los aliados de Ucrania. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, Irán ya ha proporcionado a Rusia un gran número de drones. La transferencia esperada de misiles balísticos sería un preocupante desarrollo en el conflicto en curso, según el informe, citando diversas fuentes no identificadas. Lamentablemente, las fuentes no proporcionaron una cronograma o escala de las entregas. Sin embargo, un funcionario sugirió que las entregas podrían comenzar en cuestión de días. Es notable el poder de los misiles balísticos, que pueden viajar más rápido que los misiles crucero o los drones y llevar cargas más grandes.

Actualización 19:24: Sin progreso en Pokrovsk durante dos días, según Zelensky Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, las tropas rusas en la región de Donetsk no han registrado avances durante dos días consecutivos. Sin embargo, la situación en Pokrovsk en el frente este sigue siendo desafiante, dijo Zelensky, citando el informe del periódico ucraniano Kyiv Independent. La zona alrededor de Pokrovsk ha sido un campo de batalla durante meses, sirviendo como un importante centro logístico para las fuerzas ucranianas. Las tropas rusas Recently had recorded notable gains (consulte la actualización de las 17:22).

19:03 Jefe de la IAEA visitará Kyiv y la planta nuclear de Zaporizhzhia al día siguiente El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, visitará Kyiv y la central nuclear de Zaporizhzhia al día siguiente. La planta, que fue ocupada por Rusia durante su invasión hace casi dos años y medio, ha sido objetivo de ataques y intentos de sabotaje. Ambos países se culpan mutuamente por estos incidentes. En mediados de agosto, los inspectores informaron sobre la tensión creciente en la instalación. Una explosión en las cercanías de la zona de seguridad, que probablemente fue causada por un drone con carga explosiva, fue citada por la IAEA.

18:09 Se anuncia un paquete de ayuda holandés para Ucrania por el primer ministro El primer ministro holandés, Dick Schoof, ha anunciado un paquete de ayuda sustancial para Ucrania que asciende a más de 200 millones de euros durante una visita sorpresa a Zaporizhzhia. Esta es la primera visita de Schoof a Ucrania desde que asumió el cargo en julio. Está sucediendo a Mark Rutte, quien será el próximo Secretario General de la OTAN en octubre. Zelenskyy agradeció a los Países Bajos por salvar numerosas vidas a través de su asistencia. "Nuestras relaciones nunca han sido más fuertes. Compartimos un objetivo común de lograr una paz justa y duradera", dijo Zelenskyy.

17:47 La refinería PCK remaindrá bajo control alemán Se espera que la refinería de petróleo PCK en Schwedt permanezca bajo administración federal por el momento. Según los informes, el gobierno alemán está preparando la renovación de la administración fiduciaria de las acciones mayoritarias en la refinería PCK, que pertenecen al conglomerado estatal ruso Rosneft, más allá del 10 de septiembre. La administración fiduciaria se implementó debido a la decisión de Alemania de detener la importación de petróleo ruso en respuesta a la invasión rusa de Ucrania. PCK cambió a proveedores alternativos a principios de 2023. Además de Schwedt, dos instalaciones más están influenciadas por este movimiento. Rosneft posee el 54% de las acciones de la refinería PCK en el nordeste de Brandeburgo.

17:22 Rusia registra las mayores ganancias territoriales en Ucrania desde octubre de 2022 - 15 kilómetros cuadrados diarios Según los cálculos del think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW), Rusia hizo importantes avances en agosto, superando el récord establecido en octubre de 2022. En agosto, el ejército ruso logró capturar 477 kilómetros cuadrados de territorio en Ucrania, equivalente a un promedio de 15 kilómetros cuadrados por día. Este aumento se observó principalmente en la región de Donetsk de Ucrania oriental, donde el ejército ruso estaba a solo 7 kilómetros de distancia del estratégicamente crucial centro logístico de Pokrovsk ayer.

16:40 Acusaciones de corrupción contra oficial militar ruso En Rusia, se han iniciado investigaciones contra otro alto oficial militar por corrupción. Según se informó en Telegram por el Comité de Investigación de Rusia, el general Valery Mumindzhanov está acusado de recibir un soborno en gran escala. Este delito conlleva una posible condena de hasta 15 años de prisión en Rusia. Mumindzhanov serves as the deputy commander of the Leningrad military district for logistics and previously worked in the Ministry of Defense. Según la investigación, aceptó un soborno que excedió los 20 millones de rublos (aproximadamente 202,000 euros) en relación con la finalización de contratos de suministro de uniformes. Desde abril, al menos diez oficiales militares, incluidos generales y empleados de alto rango del Ministerio de Defensa en Moscú, han sido objetivo de las agencias de aplicación de la ley rusas debido a acusaciones de corrupción o fraude. Algunos expertos sospechan que podría estar en marcha una campaña de purga.

16:25 Operación de Kursk Avanzando Según lo Planificado - Zelensky: Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la operación en la región rusa de Kursk está avanzando según lo planeado. Hizo esta declaración durante una visita de trabajo a Zaporizhzhia, según informó un corresponsal de la agencia de noticias estatal Ukrinform. "La operación de Kursk está logrando sus objetivos y avanzando según lo planificado", dijo Zelensky. "En cuanto a los desafíos en las direcciones de Pokrovsk y Torez, creemos que la operación de Kursk también podría contribuir allí", añadió el presidente ucraniano. La lucha en la región de Kursk podría llevar a una disminución de los intensos ataques de las tropas rusas en Pokrovsk y Torez, "pero es difícil allí en este momento". También mencionó que las brigadas más combatientes del ejército ruso han sido desplegadas en estas secciones del frente desde el principio.

15:52 Incendios de Pasto Amenazan Pueblos en la Ocupada Luhansk - ¿No Hay Bomberos para Apagarlos?: Los residentes de la ocupada Luhansk actualmente enfrentan no solo la guerra, sino también la amenaza de la naturaleza: los incendios de pasto están poniendo en peligro la región. Las quejas inundan las redes sociales por la falta de bomberos disponibles para apagar las llamas.

15:16 Ucrania Recibe Sistema Patriot de Defensa Aérea de Rumanía: El gobierno rumano ha aprobado un proyecto de ley que permite el traspaso de un sistema Patriot de defensa aérea a Ucrania. El documento ahora pasará a la votación final en el parlamento, según informó Reuters. Según el informe, Bucarest acordó en junio de 2022 donar uno de sus dos sistemas Patriot operativos a Ucrania, con la condición de que los aliados lo reemplacen con un sistema de defensa aérea similar.

14:53 Mobilización en Ucrania: Petición Pide que el Límite de Edad se Baje a 50: Una petición insta al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a bajar el límite de edad para la movilización a 50 años. Hasta ahora, más de 25,000 personas han firmado la petición, según informó el periódico ucraniano "Kyiv Independent". El límite de edad actual para la movilización en Ucrania es de 60 años. Según la ley ucraniana, una petición electrónica al presidente debe recibir al menos 25,000 firmas en tres meses para ser considerada. Quedan 34 días para recoger firmas.

14:34 Víctimas en la Región Fronteriza Rusa de Belgorod: Once personas, incluidas dos niños, resultaron heridas en los ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod y su capital del mismo nombre, según Vyacheslav Gladkov, gobernador de la región, en Telegram. Se informó que un kindergarten fue destruido. Gladkov publicó imágenes del edificio del kindergarten derrumbado y otros escombros y edificios dañados de la región. La agencia de noticias Reuters informó que las autoridades locales decidieron cerrar varias escuelas y kindergartens de la región por una semana después de los ataques. En algunas regiones de Ucrania y Rusia, el 2 de septiembre es el primer día de escuela después de las vacaciones de verano.

14:10 Mezquita Dañada en el Ataque con Misiles Rusos a Kyiv: En el ataque con misiles rusos a Kyiv durante la noche (ver entradas 05:39, 06:20 y 09:29), una mezquita y un centro cultural islámico adjunto fueron severamente dañados. En una publicación en X, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que Rusia no respeta los valores espirituales ni humanos y no respeta ninguna religión o creencia. "Continúa su campaña destructiva contra el pueblo ucraniano y está tratando de destruir todas nuestras comunidades y incluso lugares de culto sagrados", agregó Zelensky. El jefe muftí de la comunidad local, Vadym Dashevski, le dijo a Reuters que el ataque a la mezquita fue un "acto cobarde".

12:58 Polonia Considera Derribar Drones y Aviones RusosEl ministro de Relaciones Exteriores de Polonia, Radoslaw Sikorski, se siente obligado a derribar drones y otros aviones rusos que entren en el espacio aéreo polaco antes de hacerlo, como compartió con el Financial Times (FT). Sikorski discrepa de la postura de la OTAN de que el riesgo de escalar el conflicto mediante un enfrentamiento directo con las fuerzas rusas es demasiado grande. Hasta ahora, la alianza militar ha negado el uso de la fuerza contra drones y misiles rusos en Ucrania, así como ha rechazado la solicitud de Ucrania de establecer una zona de no vuelo en el país. Sikorski mencionó al FT que, en su opinión, atacar aviones hostiles antes de que entren en el espacio aéreo constituiría un acto legítimo de defensa propia. "Dado que han entrado en nuestro espacio aéreo, el riesgo se vuelve significativo de que alguien resulte herido por escombros".

12:12 Munz Habla sobre la Reacción Rusa a los Triunfos Electorales de AfD y BSV: Los triunfos electorales en Turingia y Sajonia también son objeto de interés ruso. El corresponsal de ntv Rainer Munz informa sobre las reacciones a los éxitos de AfD y BSV y explica cómo los rusos manejan lo que podría ser el mayor enjambre de drones jamás dirigido hacia la capital rusa.

11:40 Putin Felicita a las Tropas Rusas por Avances TerritorialesEl presidente ruso, Vladimir Putin, ha elogiado el ritmo rápido de las fuerzas rusas que avanzan en la conquista de nuevos territorios en Ucrania vecina. Afirmó que la contraofensiva de Ucrania en la región de Kursk no impidió significativamente el progreso de las fuerzas rusas en la región de Donetsk. "No se trata solo de avanzar 200 o 300 metros", dijo Putin a agencias de noticias rusas. "Se trata de varios kilómetros cuadrados. Este ataque rápido en la región de Donetsk es inusual". Putin hizo una parada en Tuva, una república siberiana, durante su viaje a Mongolia para participar en una nueva lección titulada "Conversaciones sobre Asuntos Importantes", introducida después del conflicto. La lección forma parte de una campaña de propaganda para instruir a los niños sobre la postura política del Kremlin. Putin a menudo asume el papel de maestro durante las lecciones públicas, incluso en el primer día de escuela. En esta lección, repitió su afirmación de que el conflicto que inició fue para defender a Rusia.

11:07 Ucrania Intercepta 22 Misiles y 20 DronesLa fuerza aérea de Ucrania afirma haber derribado 22 de 35 misiles rusos y destruido 20 de 23 drones de ataque rusos. Se interceptaron 9 misiles balísticos y 13 misiles crucero sobre Kyiv, Kharkiv, Dnipro, Poltava, Mykolaiv y Zaporizhzhia.

10:36 Video Emerges de un Ataque con Misiles Rusos en KharkivRusia ha estado bombardeando Kharkiv con ataques de misiles durante varios días, según informes ucranianos. Al menos 10 misiles fueron lanzados contra la ciudad el domingo, alcanzando un centro comercial y de entretenimiento. Decenas de personas resultaron heridas.

10:01 Aumentan las Víctimas en el Ataque Ruso a SumyEl número de víctimas en un ataque con misiles rusos en Sumy, una ciudad del noreste de Ucrania, ha aumentado. El Ministerio del Interior de Ucrania ahora informes de 18 heridos, incluyendo 6 niños, con un informe previo que citaba al menos 13 civiles heridos, incluyendo 4 niños. El ataque apuntó a un centro de rehabilitación social y psicológica de niños y un orfanato. La situación de seguridad en la región de Sumy ha empeorado aún más después de la incursión transfronteriza en la región rusa vecina de Kursk el 6 de agosto. Sumy, hogar de más de 250,000 residentes, está a unos 350 kilómetros al este de Kyiv.

09:29 Kyiv Reporta Dos Heridos en un Ataque Aéreo RusoRusia ha vuelto a bombardear la capital ucraniana, Kyiv, con misiles (referencias 05:39 y 06:20). Al menos dos personas resultaron heridas por escombros de misiles derribados, confirmaron las autoridades locales. Se dañaron edificios e infraestructura y se iniciaron incendios. Se emitió una alerta a nivel nacional durante casi dos horas, desde la tarde hasta la mañana.

08:57 ISW: Mayoría de Rusos Apoya la Guerra en UcraniaLa población rusa continúa apoyando el conflicto en Ucrania, según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), incluso después de que Ucrania invadiera la región rusa vecina de Kursk. El Centro Levada, una agencia de sondeos rusa independiente, reveló las cifras de apoyo. Sorprendentemente, el apoyo a la operación militar rusa en Ucrania aumentó significativamente entre los rusos en agosto, con aproximadamente el 78% de los encuestados apoyando la guerra, en comparación con el 75% en julio y el 77% en junio. Los expertos de ISW sugieren que la población rusa no parece estar cansada de la guerra, lo que da mayor flexibilidad al Kremlin para perseguir una guerra de desgaste prolongada contra Ucrania.

08:11 Ucrania Revela las Pérdidas de la Fuerza RusaEl Estado Mayor ucraniano ha revelado las pérdidas de las fuerzas rusas en Ucrania, estimando que Rusia ha perdido alrededor de 617,600 soldados desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1,300. Un informe de Kyiv también indica que se destruyeron 9 tanques, 10 sistemas de artillería, 1 sistema de cohetes múltiples y 30 UAV. Desde la gran ofensiva, Rusia se informa que ha sufrido más de 8,601 tanques, 17,646 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, UAV, 28 barcos y 1 submarino. Las estimaciones occidentales sugieren números de bajas más bajos, pero es posible que estén subestimados.

07:29 Gobernador: Región de Saporizhzhia Sufre 171 Ataques en 24 HorasParece que la región ucraniana de Saporizhzhia ha sufrido 171 ataques en un período de 24 horas, según la información divulgada por el gobernador militar regional, Ivan Fedorov, a través de un mensaje de Telegram. Las fuerzas rusas habrían utilizado 95 drones en cuatro ataques aéreos en los asentamientos de Lobkove, Pjatskatki y Novoadriivka.

07:03 Rescatado un Sobreviviente de los Escombros en KharkivLos trabajadores de rescate lograron rescatar a una persona de los escombros de un salón de eventos derrumbado en Kharkiv después de un ataque aéreo ruso. Los informes de Reuters sugieren que la persona rescatada está viva y se siente bien inmediatamente después del rescate. Las autoridades mencionaron que más de 40 personas, entre ellas cinco niños, resultaron heridas como resultado de los ataques con misiles rusos en Kharkiv, que destruyeron un centro comercial y un salón de eventos en una tarde de domingo.

06:20 Kyiv Sufre Bombardeos y Explosiones: Acción Aérea RusaLas fuerzas rusas han optado por una acción aérea extensiva, que involucra drones, más de diez misiles crucero y numerosos misiles balísticos, contra Ucrania, principalmente contra Kyiv y potencialmente otras ciudades, según confirmó la Fuerza Aérea Ucraniana. Las explosiones subsiguientes llevaron a los residentes de Kyiv a buscar refugio en refugios antiaéreos. El alcalde Vitali Klitschko confirmó daños en los distritos de Holosiivskyi y Solomianskyi, mientras que Klitschko y el jefe de la administración militar de Kyiv, Serhiy Popko, informaron de múltiples incendios en el distrito de Shevchenkivskyi. Se reportó que una persona resultó herida en el distrito de Shevchenkivskyi debido a escombros caídos. "Prepárense para represalias. El enemigo las sentirá", declaró el jefe de la Oficina del Presidente Ucraniano, Andriy Yermak, a través de Telegram.

05:39 Ataque con Misiles Rusos en KyivKyiv ha vuelto a ser el objetivo de un ataque con misiles rusos, según informó el ejército ucraniano. Las unidades de defensa aérea trabajan continuamente para defenderse del asalto, según anunció el representante militar ucraniano a través del servicio de mensajería Telegram. Los testigos en Kyiv informan de haber oído varias explosiones fuertes, lo que indica la activación de los sistemas de defensa aérea. En este momento, el número exacto de misiles lanzados y el posible daño siguen sin conocerse.

04:46 Putin: Avance en el Plan de Nuevo Gasoducto a ChinaLos planes de construcción de un nuevo gasoducto ruso que pasa por Mongolia hasta China están avanzando según lo planeado, según el presidente Vladimir Putin. Putin detalló en una entrevista con el periódico mongol "Onoodor" que se autorizó un estudio de viabilidad y se realizaron sondeos técnicos en enero de 2022, según la información publicada en el sitio web del Kremlin. El gasoducto planificado, "Fuerza de Siberia 2", se espera que transporte 50 mil millones de metros cúbicos de gas natural al año desde la región rusa de Yamal hasta China a través de Mongolia.

03:34 Orfanato en Sumy Bombardeado por los Rusos: 13 HeridosLas tropas rusas habrían atacado tanto un centro de rehabilitación social y psicológica de niños como un orfanato en Sumy con misiles, según informó Ukrainska Pravda. Se reportó que trece personas, incluidas dos niños, resultaron heridas como consecuencia. El edificio se encuentra en una zona residencial, según informó la administración militar local.

02:26 Mayoría en Polonia Quiere Derribar Drones Espías RusosCon una aprobación cercana al 60%, los polacos creen que sería apropiado que el ejército polaco disparara a drones rusos que entren en el espacio aéreo polaco durante las operaciones en Ucrania, según una encuesta realizada por el periódico polaco "Rzeczpospolita". Esta opinión se refiere a un objeto volador no identificado, presumiblemente un drone kamikaze Shahed, que sobrevoló Polonia durante 30 minutos el 26 de agosto antes de desaparecer. El brigadier general polaco Tomasz Drewniak afirmó que Rusia probablemente prueba el sistema de defensa aérea de Polonia al lanzar drones en su espacio aéreo.

00:26 Fallecido en Belgorod por Bombardeo UcranianoLa región rusa de Belgorod informó una víctima mortal como resultado del fuego ucraniano en el pueblo de Shagarovka cerca de la frontera, según informó el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov. Se informaron tres personas más heridas durante los ataques en el pueblo de Shebekino. Varios otros pueblos también fueron afectados por el bombardeo ucraniano.

23:08 Rusia Rechaza 158 Ataques de Drones UcranianosRusia afirma haber repelido con éxito "intensos" ataques con drones ucranianos tanto en Moscú como en 14 otras regiones. El ministerio de defensa informó la interceptación de 158 objetos voladores durante la noche, según comunicó a través del servicio de mensajería Telegram. Diez drones habrían objetivo Moscú, según las cifras oficiales.

22:24 Extensa Acción Aérea Rusa en Kharkiv: Número de Heridos Asciende a 47El número total de heridos en la acción aérea rusa en Kharkiv ha aumentado a 47, con siete niños incluidos, según anunció el servicio de emergencia estatal ucraniano a través de Telegram. Varios edificios civiles, como un centro comercial, resultaron dañados durante el ataque, según se puede ver en las fotos de las agencias de noticias.

21:06 Empresa de Energía Ucraniana Declara ApagonesA causa de los intensos ataques rusos a la infraestructura energética del país, Ucrania espera múltiples cortes de energía el lunes. Esta información la compartió el proveedor de energía ucraniano Ukrenergo, según Ukrinform. No se verá afectada la供电 a los sitios de infraestructura crítica. Sin embargo, Ukrenergo advierte que el alcance de las restricciones podría cambiar.

