A las 20:03, Ucrania: Reunión de tropas bielorrusas en la frontera

Acumulación aparente de tropas en la frontera de Bielorrusia preocupa a UcraniaSegún Ucrania, Bielorrusia estaría acumulando un número significativo de tropas y equipo militar cerca de su frontera. Esta acumulación presunta, según Ucrania, se realiza bajo el pretexto de ejercicios militares, según anunció su Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia, aún no ha comentado al respecto.

19:30 Aftermath of Hotel Attack: Missing Journalist Confirmed DeadEl periodista de Reuters que había desaparecido tras un ataque ruso a un hotel en Kramatorsk ha sido confirmado muerto. Las autoridades ucranianas informan que el cuerpo del periodista británico fue encontrado entre los escombros varias horas después. Además, cuatro personas resultaron heridas, según el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filaschkin, a través de Telegram. Reports previos solo sugerían dos personas heridas.

18:49 Ucrania continúa con sus estrategias antidron anti convencionalesUcrania parece perseverar en sus métodos únicos en su lucha contra los drones rusos. Varios videos muestran a una tripulación de helicóptero ucraniana armada con una ametralladora persiguiendo drones. Según Forbes, se trata de un helicóptero de transporte Mi-8. Un video muestra a un soldado ucraniano disparando con éxito un drone iraní Shahed desde la cabina del helicóptero.

17:34 Zelensky expresa preocupaciones sobre los negocios de India con RusiaEn una interacción con periodistas indios, el presidente ucraniano Zelensky expresó sus preocupaciones sobre las relaciones comerciales de India con Rusia. Él notó que Putin está utilizando los ingresos de las ventas de petróleo y gas para financiar su conflicto contra Ucrania. Zelensky etiquetó esta práctica como "robo a su pueblo". También comentó sobre cómo la economía de guerra de Putin está siendo financiada con miles de millones de India, China y estados árabes. Sin embargo, Zelensky reconoció que Ucrania no puede presionar a India, ya que es una nación independiente.

17:09 Musk exige la liberación del CEO de TelegramElon Musk, CEO de X, ha pedido la liberación del fundador de Telegram, Pavel Durov, quien fue detenido en París. Musk tuiteó #FreePavel junto con un clip de una entrevista que Durov tuvo con el periodista estadounidense Tucker Carlson. En otro tuit, Musk escribió "Liberté Liberté! Liberté?" (Libertad Libertad! Libertad?).

16:37 Söder discrepa de la postura de Kretschmer sobre UcraniaEl Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder, se ha distanciado de la postura de su colega saxón Michael Kretschmer (CDU) sobre la política de Ucrania. "Tenemos una posición clara. Herr Kretschmer tiene la suya, que respeto. Sin embargo, tenemos posiciones significativamente diferentes", dijo Söder durante una entrevista de verano de ARD. "Sinceramente, ¿habría terminado la Segunda Guerra Mundial si se hubiera permitido a Hitler?", preguntó Söder, aludiendo al presidente ruso Vladimir Putin. "¿Terminan las guerras cuando se cede ante el agresor?", criticó Kretschmer las entregas de armas de Ucrania. Söder consideró esta perspectiva "ingenuo".

16:09 Zelensky afirma el apoyo de Trump a UcraniaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que el candidato presidencial estadounidense Donald Trump ha expresado su apoyo a Ucrania y su deseo de poner fin al conflicto. Zelensky expresa esto en una entrevista con periodistas indios, compartida en su canal de redes sociales.

15:41 Medvedev afirma que advirtió al CEO de Telegram 'hace mucho tiempo'Después del arresto del CEO de Telegram, Pavel Durov, en París, Medvedev, ex presidente ruso, asegura que había advertido a Durov "hace mucho tiempo" que su postura sobre la privacidad de los datos de los usuarios Would lead to "serious issues" in various countries. "Él se equivocó", escribe Medvedev en Telegram. "Para nuestros adversarios comunes, es un ruso impredecible y peligroso". Durov, concluye Medvedev, debe entender eventualmente que uno no puede elegir su patria.

14:36 Zelensky propone que India aloje la segunda cumbre de la pazEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugiere que India podría servir como anfitriona para una segunda cumbre de la paz. Zelensky expresa su apoyo a esta idea al primer ministro indio Narendra Modi. En la actualidad, se están llevando a cabo discusiones con Arabia Saudita, Catar, Turquía y Suiza sobre la organización de una segunda conferencia. Sin embargo, es difícil organizar la conferencia en un país que no firmó la declaración final de la primera cumbre. Si bien India asistió a la reunión inicial en Suiza en junio, no respaldó la declaración final.

14:13 El Papa critica la prohibición de la Iglesia ortodoxa en UcraniaEl Papa Francisco expresa su descontento por la prohibición de la Iglesia ortodoxa pro rusa en Ucrania. En su oración dominical, el Pontífice Bemerkte, "No se debe prohibir directamente o indirectamente a ninguna iglesia cristiana. ¡No se debe interferir con las iglesias!" Ucrania justifica la prohibición debido al apoyo del Patriarcado de Moscú a la invasión rusa. El Papa le dijo a su congregación en la Plaza de San Pedro, "No se comete el mal porque se reza. Si alguien comete el mal contra su pueblo, eso indica culpa. Pero no se puede ser culpable por sus oraciones".

13:43 "Crueldad de Guerra" - Ucrania Rechaza "Asalto Premeditado" a Hotel en KramatorskEl Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania critica el asalto ruso a un hotel en Kramatorsk que alojaba a periodistas extranjeros. El portavoz del Ministerio, Georgiy Tykhyi, lo compartió en X. "Anoche, otro ataque brutal y premeditado de Rusia en la zona residencial de Kramatorsk hirió a corresponsales extranjeros que se alojaban en el hotel", comunicó el portavoz. Según Tykhyi, este tipo de objetivo contra personal de los medios de comunicación se ha convertido en una táctica recurrente en la campaña bélica de Rusia. "Estos bárbaros crímenes de guerra deben ser denunciados y castigados", agregó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

13:14 Después de los Asaltos Rusos en Sumy: La Policía Documenta 4 Fallecidos y 13 HeridosLa milicia rusa bombardeó la zona ucraniana de Sumy 261 veces ayer, según informes de la policía local. Al menos cuatro personas murieron y trece resultaron heridas en estos ataques en la región norte. El periódico ucraniano "Ukrainska Pravda" revela que seis bloques de apartamentos, 26 casas, una institución educativa, edificios anexos, automóviles, una tubería de gas y numerosos comercios resultaron dañados. Además, se incendió hierba seca en un área de dos hectáreas.

12:42 Zelensky se Burla de Putin: "Político Anciano Enfermo desde la Plaza Roja"El presidente Volodymyr Zelensky no solo mostró el reciente drone ucraniano Palianytsia en el Día de la Independencia de Ucrania. En un discurso en video, el jefe de Estado también se burló del líder ruso Vladimir Putin, a quien se refirió como un "político anciano enfermo desde la Plaza Roja" debido a sus amenazas nucleares. El de 71 años, dijo Zelensky, "es un político anciano enfermo desde la Plaza Roja que persistentemente amenaza a todos con el botón rojo, no dictará ninguna de sus líneas rojas".

12:14 Ministerio de Energía: Más de 500 Asentamientos Ukrainianos Sin Electricidad Después de los AsaltosMás de 500 asentamientos en Ucrania siguen sin electricidad después de los ataques rusos a la infraestructura energética de Ucrania, confirma el Ministerio de Energía ucraniano a través de la agencia de noticias estatal Ukrinform. El sector energético está experimentando dificultades, pero no se han impuesto restricciones a los clientes. Ya se ha restaurado la electricidad a más de 7.200 personas. El ministerio anima a los ciudadanos a ahorrar electricidad y utilizarla de manera responsable, especialmente por las noches. Debido a los intensos ataques de las tropas rusas, el sistema energético está gravemente dañado y sigue siendo muy vulnerable a las interrupciones.

11:38 Ucrania: 160 Incidentes en la Línea del Frente en un DíaEl lado ucraniano registró 160 incidentes combatientes en la línea del frente ayer. Los combates fueron intensos en diez sectores, con la situación alrededor de Pokrovsk siendo la más tensa, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas en su informe de situación de esta mañana. Las tropas rusas realizaron cinco ataques con 15 misiles y 95 ataques con 127 bombas aéreas guiadas en posiciones ucranianas, así como en ciudades y pueblos.

10:57 Miembro del Personal de Reuters Desaparecido Después del Ataque con Cohete al Hotel - Continúa la Búsqueda de Supervivientes entre los EscombrosLas tropas rusas atacaron un hotel en la ciudad ucraniana oriental de Kramatorsk durante la noche, según informes ucranianos. Un miembro del personal de Reuters está desaparecido, con otros dos heridos. Un informe de Reuters reveló que un equipo de seis personas estaba presente en el Hotel Sapphire durante el ataque. El edificio "parece haber sido alcanzado por un cohete" la noche anterior. "Uno de nuestros colegas sigue desaparecido, dos fueron ingresados en el hospital", indicó. Están coordinando con las autoridades locales en Kramatorsk. El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Fillaschkin, publicó en Telegram que "los rusos atacaron Kramatorsk". Dos periodistas resultaron heridos, uno sigue desaparecido. "Las autoridades, la policía y los servicios de rescate están en el lugar. Se están realizando operaciones de demolición y rescate". El Ministerio de Defensa ruso no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. "Las tropas rusas bombardearon la ciudad de Kramatorsk, probablemente utilizando un misil Iskander-M", indicó un comunicado del Oficina del Fiscal General de Ucrania, que ha iniciado una investigación preliminar sobre el ataque. El misil impactó a las 22:35 hora local de la noche anterior.

Actualización a las 13:30: El recuento de empleados de Reuters heridos se ha revisado a cuatro. Esto lo anunció el jefe de la administración militar regional de Donetsk, Vadym Fillaschkin, a través de Telegram.

10:44 Jefe de la Fuerza Aérea: Casi Todos los Drones Rusos de Suicidio Interceptados y Destruidos Durante la NocheLa defensa aérea de Ucrania realizó un impresionante trabajo durante la noche: ocho de nueve drones rusos de suicidio fueron interceptados y destruidos por las fuerzas de defensa aérea ucranianas. Esta información la divulgó la agencia de noticias estatal Ukrinform citando al comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleschtschuk. Según él, no solo se interceptaron casi todos los drones kamikaze, sino que la mayoría de los cohetes que lanzaron también fueron neutralizados.

09:29 Ucrania: 250 objetivos rusos a alcance, dice el ISW

El ISW, con sede en EE. UU., aboga por el uso sin restricciones de armas de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. A pesar de la reubicación de las fuerzas aéreas a áreas más profundas en la retaguardia, numerosos objetivos estratégicos en Ucrania siguen siendo alcanzables por los misiles ATACMS de EE. UU., que Ucrania ya tiene pero no puede usar para strikes en Rusia debido a las restricciones de Washington. "El ISW estima que al menos 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están a alcance de los misiles ATACMS proporcionados por EE. UU. a Ucrania", según un reciente análisis del ISW. Sin embargo, solo se permiten ataques con lanzacohetes múltiples HIMARS y misiles GLMRS en este momento. "Esto significa que Ucrania puede atacar como máximo 20 de los 250 objetivos", dijo el ISW.

09:06 Kiev: 1190 soldados rusos "neutralizados" en un día

Las autoridades ucranianas continúan informando sobre altas bajas en las fuerzas rusas. En las últimas 24 horas, 1190 soldados rusos han muerto o han resultado incapacitados, según cifras oficiales de Kiev. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, se han "neutralizado" un total de 607.680 soldados rusos por Ucrania, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. El ministerio también anunció la pérdida de cinco tanques más (8.547 en total) desde el inicio de la invasión rusa. Ucrania afirma haber destruido o capturado más de 16.600 vehículos blindados y alrededor de 14.000 drones. Sin embargo, estas cifras no pueden ser verificadas de forma independiente ya que Moscú no proporciona información sobre sus pérdidas en Ucrania.

08:39 Defensa aérea ucraniana: la mayoría de los misiles y drones rusos fallan durante la noche

Ucrania afirma que Rusia lanzó varios misiles y drones contra el norte y el este del país durante la noche. "La mayoría de los misiles no alcanzaron su objetivo", informó la defensa aérea. Rusia utilizó un misil balístico del tipo Iskander-M, un misil crucero del tipo Iskander-K y seis misiles guiados durante este ataque. No se divulgó el número exacto de estos que fueron derribados. Al mismo tiempo, se informes que ocho de nueve drones de ataque rusos fueron derribados.

08:08 Seis heridos en ataque con cohetes rusos durante la noche en el distrito de Slobidsky de Kharkiv

El número de heridos ha aumentado a seis después de un ataque con cohetes rusos durante la noche en el distrito de Slobidsky de Kharkiv. Esto fue informado por el alcalde de Kharkiv, Ihor Terekhov, a través de Telegram, según informó la agencia de noticias del estado Ukrinform.

07:32 Zelensky elogia el lanzamiento de los nuevos drones de cohetes ucranianos Palianytsia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió los nuevos drones de cohetes Palianytsia de Ucrania. El líder ucraniano dijo que estos drones de cohetes y otras innovaciones militares son esenciales para el país debido a los retrasos experimentados por algunos de sus socios internacionales. "Hoy tuvo lugar el primer despliegue exitoso de nuestra nueva arma", dijo, según informó "Kyiv Independent". "Una nueva clase de drone de cohetes ucraniano, Palianytsia".

06:55 Comandante del Azov critica el canje de prisioneros: no hay soldados del Azov entre los soldados liberados

Según fuentes ucranianas, no hubo soldados del Azov en el canje de prisioneros entre Rusia y Ucrania del día anterior. Esto fue informado por "Kyiv Independent" citando al comandante de la Brigada Denys Prokopenko. El comandante del Regimiento Azov criticó el reciente canje de prisioneros y expresó su decepción de que ninguno de los soldados del Azov, que han estado en cautiverio ruso durante más de dos años, fuera incluido.

06:14 Gobernador: cinco muertos en un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod

Cinco civiles murieron y otros doce resultaron heridos, cuatro de ellos de gravedad, en un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod durante la noche, según las autoridades locales. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó que también resultaron heridos tres menores, dos de los cuales fueron hospitalizados. Ucrania ha aumentado Recently its attacks on Russian territory and advanced into the Kursk region bordering Belgorod in early August. Belgorod is frequently targeted by Ukrainian air and drone strikes as retaliation for attacks from the Russian side.

05:47 Rusia: civiles muertos en el bombardeo ucraniano

Cinco civiles murieron y otros doce resultaron heridos en un ataque de artillería en la ciudad de Rakitnoe en el suroeste de Rusia. Esto fue informado por el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, en Telegram. Los informes no pudieron ser verificados de forma independiente y no ha habido declaración de Ucrania.

04:26 Ciudad de Sumy informa ataques con cohetes y bajas

La ciudad de Sumy ha informado ataques con cohetes, según la administración militar regional. Se informaron dos ataques con cohetes, con siete personas heridas, dos en estado grave. Las autoridades informaron que Rusia atacó la infraestructura civil en Sumy el sábado por la tarde.

03:35 Kharkiv y Chuhuiv: Iniciado asalto con cohetes por parte de RusiaEl líder de la región de Kharkiv, Oleh Synyehubov, lanza una advertencia: El ejército ruso ha iniciado asaltos con cohetes en las ciudades de Kharkiv y Chuhuiv. Hasta el momento, una persona ha resultado herida. Se reportó una explosión más grande en Kharkiv. El alcalde de la ciudad, Ihor Terechow, compartió en Telegram que se escuchó una explosión considerable. Pide precaución entre los residentes de la ciudad. La causa de la explosión aún se está determinando.

03:06 Defensa aérea de Ucrania alerta sobre drones de combate invasoresDurante las primeras horas del día, se activa una alerta aérea en todo el este y sur de Ucrania. Las fuerzas ucranianas advierten, entre otras cosas, sobre una bandada de drones de combate Shahed que vuelan sobre el Mar Negro hacia la zona sureña de Ucrania de Mykolaiv. Se esperaban ataques intensificados de Rusia alrededor del Día de la Independencia de Ucrania, que tuvo lugar el sábado. Sin embargo, aún no se ha materializado una gran oleada de ataques.

01:32 Comisión Europea sospechosa de suspender suministro de petróleo a HungríaHungría cree que la Comisión Europea es responsable de suspender los suministros de petróleo ruso. Como expresó el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, "El hecho de que la Comisión Europea haya declarado que no está dispuesta a ayudar a garantizar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia sugiere que la orden que emanó de Bruselas se dirigió a Kyiv para (...) crear caos en el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia". La Comisión Europea se negó inicialmente a hacer comentarios. En junio, el gobierno ucraniano agregó al productor de petróleo ruso Lukoil a la lista de sanciones y bloqueó el oleoducto Druzhba, que también atraviesa territorio ucraniano. Este movimiento ha cortado en gran medida a países como Hungría y Eslovaquia de su principal proveedor de petróleo.

22:12 Cuatro mujeres heridas en el asalto de tropas rusas a un pueblo de KupianskSoldados rusos atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk de la óblast de Kharkiv, dejando heridas a cuatro mujeres, informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de Kharkiv. Alrededor del mediodía, los invasores atacaron el pueblo de Novoosynove en el distrito de Kupiansk, lo que resultó en la incineración de un edificio privado, explicó Syniehubov. Las mujeres heridas recibieron atención médica. Las investigaciones sobre las secuelas del ataque aún continúan.

21:03 Ministro de Defensa del Reino Unido: "Ukrania ha luchado consistentemente contra las fuerzas más grandes de Rusia"

John Healey, Ministro de Defensa del Reino Unido, celebra el Día de la Independencia de Ucrania en un artículo invitado en "European Pravda". "Hace treinta y tres años, Ucrania declaró su independencia, prometiendo un futuro mejor y más próspero como una democracia soberana, libre del control de la Rusia soviética", escribe Healey. Hoy, los ucranianos celebran su Día de la Independencia en medio de un conflicto. Es una lucha por la supervivencia en contra de la invasión ilegal y despiadada de Putin. "Ukrania ha luchado consistentemente contra las fuerzas y recursos de Rusia, que son exponencialmente más poderosos. Hoy, honramos al pueblo ucraniano", afirma Healey. Ellos continúan luchando valientemente, tanto el ejército como la población civil. Los británicos deben asegurar a sus aliados ucranianos que estarán detrás de ellos durante todo el tiempo que sea necesario. Por lo tanto, el Reino Unido está iniciando hoy una campaña para animar a las personas de todo el Reino Unido y más allá a demostrar su apoyo a los ucranianos. "En las redes sociales, pedimos que 'Hagan ruido por Ucrania' y compartan publicaciones relevantes. Porque, además de la asistencia militar y económica que ofrecemos a Ucrania, también hemos prometido nuestra amistad y solidaridad", dice Healey.

20:05 Zelensky promueve a Syrsky a GeneralEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha promovido a Oleksandr Syrsky, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, al rango de General. Esto según un decreto emitido por Zelensky. Anteriormente, Syrsky ostentaba el rango de Coronel General. La promoción se debe al exitoso avance de las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk.

Puedes leer todos los desarrollos anteriores aquí.

La Unión Europea podría expresar su preocupación por la acumulación de tropas y equipo militar de Belarús cerca de su frontera, dada las recientes acusaciones de Ucrania.

Si la Unión Europea decide tomar medidas, podría imponer sanciones a Belarús como respuesta a su presunta acumulación militar cerca de su frontera con Ucrania.

Lea también: