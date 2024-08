A las 20:00, fuentes de inteligencia activaron una transmisión de televisión rusa

19:16 Lituania Observa Reducción en Tropas Terrestres Rusas en Kaliningrado

En la enclave rusa de Kaliningrado, ubicada entre Polonia y Lituania en el mar Báltico, se ha informado de una disminución en el número de tropas terrestres. Esta reducción fue notificada por el comandante de las fuerzas armadas lituanas, Raimundas Vaikšnoras, en una entrevista con "Delfi". Él atribuyó esto a la ofensiva ucraniana en la región de Kursk. Al comienzo del conflicto de Ucrania, una cantidad significativa de equipo y personal fue retirado de Kaliningrado, según el comandante. Aunque los soldados han regresado después de la rotación, ha sido notoria una disminución en las tropas terrestres.

18:40 Comentarios de Lukashenko sobre Armenia Desatan Protestas

Los comentarios del líder bielorruso Alexander Lukashenko sobre la política prooccidental de Armenia han provocado protestas. Manifestantes en la capital armenia, Ereván, lanzaron huevos a la embajada bielorrusa exigiendo la expulsión del embajador. Esta respuesta siguió a los comentarios de Lukashenko en la televisión estatal rusa, en los que cuestionó la necesidad de Armenia y sugirió que el país debería centrarse en su economía doméstica. Los comentarios de Lukashenko han tensado aún más las relaciones entre Armenia y su aliado histórico, Rusia

18:03 Ucrania Informa sobre Muertes por Ataque con Bombas Glide

Dos personas murieron en un ataque con dos bombas glide en la región de Sumy, que limita con Kursk. El ataque objetivo fueron componentes de la infraestructura de la región. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky había visitado Sumy ese mismo día y mencionó que los ataques en la región habían disminuido desde que se tomaron partes de Kursk.

17:28 Barco de Pasajeros Rusos Cae en Incendio Después de Presunto Ataque Ucraniano

Un ferry cargado con tanques de combustiblecaught fire in the Russian port of Kavkaz, according to local authorities. This incident followed an alleged Ukrainian attack. Several Russian media outlets shared videos and photographs of the fire and the resulting black smoke clouds. Ukrainian forces also posted similar content on social media, using the caption "Neptune visits the port of Kavkaz" on their Telegram account. Unconfirmed reports from Russian sources suggested that the ferry was hit by a Neptune anti-ship missile of Ukrainian origin. However, the effective range of this weapon is 300 kilometers, and the frontline is located further away. The port is critical for Moscow's supply of troops fighting in Ukraine.

Actualización a las 18:39: Según el comité de crisis de la región de Krasnodar, el ferry se hundió después de incendiarse. Llevaba aproximadamente 30 tanques de combustible.

16:41 Avance Ruso en Pokrovsk vs. Éxitos Ucranianos en Kursk

El ejército ruso afirmó haber capturado otro pueblo cerca de Pokrovsk en el este de Ucrania, acercándose a la ciudad, que sirve como un importante centro logístico. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, las tropas han tenido éxito en la región rusa de Kursk, tomando otro pueblo y capturando más soldados rusos. Las fuerzas ucranianas ahora controlan aparentemente 94 pueblos y más de 1000 kilómetros cuadrados de tierra en Kursk. Sin embargo, estos informes no han sido verificados de manera independiente.

16:12 Ucrania Niega Intento de Ataque a Planta Nuclear: Rusia Puede Conductir "Provocación Nuclear"

Ucrania negó losClaims by Russian President Vladimir Putin that Ukrainian troops attempted to attack the Kursk nuclear power plant the previous night. Andrii Kovalenko, head of the counter-disinformation department at the National Security and Defense Council of Ukraine, called these allegations a "blatant lie". The Russians have previously spread false information about a potential "nuclear provocation" by Ukraine at the Kursk and Zaporizhzhia nuclear power plants. Instead, Kovalenko suggested that Russia might be planning this provocation themselves. He considered the threat of a nuclear provocation by Russia plausible, given Putin's involvement.

15:46 Almacenamiento de Gas de la UE en un 85% de Capacidad Equivalente

Dos meses antes de la fecha especificada, las instalaciones de almacenamiento de gas en la Unión Europea están en un 85% de capacidad equivalente. La Comisión Europea proclama a la UE como "preparada para el invierno próximo". En el verano de 2022, después de que los 27 países miembros iniciaran la invasión de Rusia a Ucrania, acordaron que el almacenamiento de gas de la UE debería alcanzar un promedio del 85% de capacidad para noviembre. Según los datos del portal Gas Infrastructure Europe, hay discrepancies among countries. Spain lidera la lista con el 100%, mientras que Latvia tiene el más bajo con aproximadamente el 69%. El almacenamiento alemán está en el 87.6%. La UE busca disminuir su dependencia del gas natural ruso, importando más gas natural licuado (GNL) de los EE.

15:21 Putin: Ucrania intentó asaltar la planta nuclear de KurskEl presidente ruso, Vladimir Putin, afirma que Ucrania intentó atacar la central nuclear de Kursk. "El adversario intentó asaltar la instalación nuclear anoche", asegura el líder del Kremlin, sin presentar pruebas. "Se ha informado a la Agencia Internacional de Energía Atómica", menciona durante una reunión televisiva del gabinete. La AIEA había expresado anteriormente sus preocupaciones sobre las posibles repercusiones del conflicto en la planta nuclear y había instado a "todas las partes a ejercer la máxima contención". [Leer más aquí.]

14:50 Director de la AIEA visitará la planta nuclear de KurskEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), Rafael Grossi, planea visitar la central nuclear rusa en Kursk la próxima semana, confirmó un portavoz de la AIEA. A principios de agosto, el ejército ucraniano lanzó una ofensiva sorpresiva en la región rusa de Kursk. La corporación estatal de energía nuclear de Rusia, Rosatom, indicó posteriormente un posible peligro para la central nuclear por los ataques ucranianos, que se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

14:21 Rusia: 115.000 personas evacuadas115.000 personas han sido evacuadas de las regiones rusas cercanas a la frontera con Ucrania, informó el vicepresidente Dmitri Medvédev. Indicó que se están evaluando las consecuencias para la agricultura e industria por la ofensiva ucraniana durante una reunión con el presidente Vladimir Putin y altos funcionarios. "Los he reunido aquí para discutir la situación actual en las áreas fronterizas de Rusia", dice Putin al inicio de la reunión.

14:00 Tusk: India podría mediar en el conflicto de UcraniaEl primer ministro polaco, Donald Tusk, welcomes la posibilidad de que el primer ministro indio, Narendra Modi, medie en el conflicto de Ucrania. "Estoy muy contento de que el primer ministro haya reafirmado su disposición a comprometerse personalmente en una resolución pacífica, justa y rápida del conflicto", dice Tusk en Varsovia después de maintenance con Modi. La oferta de mediación de Modi es especialmente significativa ya que viajará de Polonia a Kyiv para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. India mantiene la neutralidad frente a la invasión rusa y no apoya las sanciones occidentales contra Moscú. [Leer más aquí.]

13:40 "No se parece actualmente a una 'operación limitada' en Kursk"El canciller Olaf Scholz percibe el avance ucraniano en Rusia como "una operación espacial y temporalmente limitada". Sin embargo, según la corresponsal de ntv, Nadja Kriewald, no hay pruebas actuales que respalden esta afirmación. "Por el contrario", dice en su informe actual desde Sumy en el este de Ucrania.

13:20 Varios aviones militares rusos destruidos en ataques a SawaslejkaLos ataques ucranianos a la base aérea de Sawaslejka parecen haber destruido varios aviones rusos. Así lo informó el broadcaster público Suspilne, citando información de los servicios de seguridad. Según esto, un interceptor supersónico MiG-31K y dos aviones de transporte estratégico Il-76 fueron destruidos en un ataque el 16 de agosto, y unos cinco aviones, presumiblemente MiG-31K/I, resultaron dañados. En un ataque el 13 de agosto, se atacó un depósito de combustible y lubricantes y otro MiG-31K/I resultó dañado.

13:06 Servicios de inteligencia rusos investigan a periodistas de CNNEl servicio de seguridad federal ruso (FSB) ha iniciado procedimientos legales contra varios periodistas extranjeros en respuesta a informes en la región rusa de Kursk, donde el ejército ucraniano controla varios asentamientos. Se han iniciado procedimientos contra un reportero de CNN y dos periodistas ucranianas por "cruzar ilegalmente la frontera estatal", afirma el FSB. Según la agencia, los periodistas habían producido grabaciones de video en la ciudad de Sudscha, controlada por las tropas ucranianas. El FSB anunció que emitirá pronto órdenes de detención internacionales. Los tres periodistas enfrentan hasta cinco años de prisión en Rusia. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich pudo regresar a su país como parte de un canje de prisioneros después de ser condenado a 16 años en un campo de trabajo por supuesta espionaje. [Leer más sobre esto aquí.]

12:34 Zelensky en la región fronteriza: "Fondo de intercambio" reabastecidoEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó la región fronteriza de Sumy en el noreste de Ucrania, desde donde las tropas ucranianas avanzaron en Rusia hace más de dos semanas. Anunció que se había capturado otro lugar en la región de Kursk y que el "fondo de intercambio" se había reabastecido, refiriéndose a la captura de soldados rusos para el posible canje de prisioneros ucranianos en cautiverio ruso. Zelensky destacó que desde la ofensiva de Kursk, habían disminuido los ataques en Sumy y el número de fallecidos civiles allí. Compartió un video que muestra su interacción con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien lo actualizó sobre el refuerzo de tropas en el este de Ucrania, donde Rusia continúa su avance.

12:06 Infraestructura crítica potencialmente bajo vigilancia? Informe sobre presuntos drones rusos en BrunsbüttelEs importante destacar que esta es una traducción literal y que el texto original en inglés podría tener matices o detalles que no se reflejan en la traducción.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv Advierte sobre Ataques Inminentes

La Embajada de EE. UU. en Kyiv emite una advertencia sobre un aumento del riesgo de ataques aéreos antes del Día de la Independencia de Ucrania el sábado. En los próximos días y durante el fin de semana, es probable que Rusia ataque Ucrania con drones y misiles, según se indica en el sitio web de la embajada. Ucrania conmemora su 33º aniversario de independencia de la Unión Soviética el 24 de agosto. La festividad cobra mayor relevancia para los ucranianos desde el inicio del conflicto en Ucrania hace casi dos años y medio. Recientemente, las tropas ucranianas cruzaron inesperadamente la frontera con Rusia en la región de Kursk. El presidente ruso, Vladimir Putin, lo consideró una provocación y amenazó con una respuesta retaliatoria.

11:13 Base Aérea Militar en Volgograd en Llamas

Un incendio se desata en una base militar cercana a Marinovka en la región sureña de Volgograd. Los residentes informan de explosiones. Las autoridades locales culpan a un ataque con drones ucranianos por el incendio. No se reportan víctimas.

10:41 Rusia Recurre a Refugios Prefabricados en Kursk

Según las autoridades locales, se están construyendo refugios de concreto prefabricados para la población en la zona fronteriza de Kursk. "De acuerdo con mis instrucciones, la administración municipal de Kursk ha designado sitios clave para la instalación de refugios modulares prefabricados", explica el gobernador regional Alexei Smirnov en Telegram. Los refugios se están construyendo en lugares concurridos como paradas de autobús. Smirnov publica una foto de un camión entregando uno de los bloques. También se están instalando refugios en dos ubicaciones adicionales, incluidas las cercanías de la planta nuclear de Kursk. Rusia alega que Ucrania planea atacar la instalación, una afirmación que Ucrania niega.

10:10 Ucrania Muestra Imágenes de Avance en Kursk

Ukraine reports over 40 raids by Russian soldiers in the vicinity of the city of Pokrovsk, almost all of which were repelled. President Zelensky vows to reinforce troops in the area. Furthermore, the push in the Kursk region continues.

09:42 Rusia Informa sobre Drones en Varios Regiones

El ejército ruso está repeliendo múltiples ataques aéreos ucranianos en varias regiones del país, según informes oficiales. Según declaraciones en Telegram del gobernador de la región de Volgograd, Andrei Bocharov, "la mayoría de los drones fueron destruidos" en un ataque cerca del pueblo de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la zona fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov reporta que "dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa". En la región sureña de Rostov, el gobernador Vasily Golubev reporta que un ataque con cinco drones fue "repelido". También se informan drones neutralizados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Armas de Largo Alcance contra Objetivos en Rusia: Kyiv Busca Aprobación de EE. UU.

El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne con una delegación bipartita de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kyiv. Según un comunicado del ministerio en Kyiv, los representantes republicanos Rob Wittman y David Trone discuten la situación en el frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. "Enfatizo que debemos obtener la autorización de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos en Rusia lo antes posible", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Actor de Star Wars Lanza Campaña

El actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots desminadores para Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recaudar $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Los robots están diseñados para limpiar minas incluso en áreas desafiantes, asegurando una distancia segura para los operadores. "Uno de los crímenes más flagrantes que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas", dijo Snyder. "He visitado áreas desocupadas cerca del frente donde la gente tiene que arriesgar su vida para ayudar a otros a regresar a sus granjas y hogares. Gracias a estos robots, se pueden limpiar las minas y salvar vidas". La limpieza de minas en Ucrania podría tardar décadas.

07:30 Autoridades rusas confirman incendio en instalación militar

Las autoridades rusas han confirmado informes sobre un incendio en una instalación militar en la región sur de Volgograd tras un ataque con drone ucraniano. Un comunicado del gobernador regional, Andrei Bocharov, en Telegram, revela que el drone impactó en la instalación, sin causar bajas. Sin embargo, Bocharov no especifica qué instalación militar fue afectada. No obstante, reconoce que el objetivo era el pueblo de Marinovka, donde se encuentra una base aérea rusa.

06:56 Ex asesor de seguridad: Putin tenía influencia hipnótica en Trump

Herbert Raymond McMaster, ex asesor de seguridad nacional de EE. UU., afirma que Putin manipuló efectivamente a Donald Trump mientras era presidente de EE. UU. McMaster revela esto en su libro "Battlegrounds: The Fight to Defend the Free World", según reporta "The Guardian". Según McMaster, Putin halagó a Trump para jugar con su ego y vulnerabilidades. Putin se refirió a Trump como "un individuo verdaderamente excepcional, dotado de manera extraordinaria". McMaster sugiere que Putin tenía una influencia desestabilizadora sobre Trump. Le advirtió repetidamente: "Señor Presidente, es el mayor mentiroso del mundo". Estaba convencido de que Putin creía que podía "jugar" con Trump para aliviar las sanciones y orquestar una retirada menos costosa de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Informes de incendio en base aérea rusa en Volgograd

Se escucharon explosiones durante la noche en Kalach-on-Don, una ciudad de la región de Volgograd. Varios canales de Telegram rusos afirman que estas fueron el resultado de un ataque con drone, lo que provocó un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgograd limita con Moscú a unos 900 kilómetros de distancia. El objetivo presunto era la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, ubicada a unos 20 kilómetros de Kalach-on-Don. Testigos en la zona informaron haber visto de seis a diez explosiones acompañadas de ruidos de drones, según se informó en Telegram.

05:44 Alemania puede proporcionar más ayuda a Ucrania si es necesario

El líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido más apoyo a Ucrania. Si los recursos de las posesiones rusas congeladas no pueden beneficiar a Ucrania, Alemania contribuirá con fondos adicionales, según declaró durante una discusión con el deputy editor-in-chief de "Bild", Paul Ronzheimer. "No debe llegar a un punto en el que la gente diga: 'Ya no hay dinero para Ucrania'", dijo Klingbeil. Si surge una situación así, Alemania buscará fondos dentro del país, ya que tiene una responsabilidad hacia Ucrania.

04:27 Ucrania evalúa ataques de drones nocturnos en Rusia

El servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha evaluado los objetivos de los ataques con drones durante la noche en Rusia. Estaban dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, informó el director de HUR, Kyrylo Budanow, al sitio militar "The War Zone". Se estimó que participaron unos 50 drones. Se está evaluando la magnitud de los daños. Las autoridades rusas informaron haber derribado 45 drones sobre territorio ruso esa mañana.

03:09 Rusia proporcionará chalecos antibalas y cascos para trabajadores electorales en Kursk

En la disputada región rusa de Kursk, Rusia planea proteger a los trabajadores electorales con chalecos antibalas y cascos antes de las próximas elecciones regionales. Además, se establecerán estaciones de votación adicionales en diversas regiones del país para personas desplazadas de Kursk, dijo Tatiana Malakhova, jefa de la comisión electoral regional, según agencias de noticias rusas. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas para varias regiones de Rusia entre el 6 y el 8 de septiembre.

01:34 Fico enfrenta presión de opinión sobre política exterior

El primer ministro eslovaco, Robert Fico, expresa preocupaciones sobre sentirse presionado por la opinión en las democracias occidentales. Aquellos que disienten del consenso en cuestiones importantes de política exterior son "arbitrariamente sometidos a presión y amenazas de aislamiento" por las democracias occidentales, afirmó Fico en un comunicado con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968. En su comunicado, Fico equipara la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por tropas del Pacto de Varsovia a la presunta presión de opinión que actualmente prevalece en Europa. Fico está en contra de la ayuda militar de la UE para Ucrania y enfrenta críticas por supuestas simpatías pro-rusas.

00:12 Ucrania reporta 46 agresiones rusas alrededor de Pokrovsk en un día

Ucrania reporta 46 acciones hostiles de Rusia a lo largo de su frontera cerca de Pokrovsk, una ciudad oriental del país. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas informó que logró repeler 44 de estos ataques. A las 9 pm CET, dos secciones más aún están experimentando combates. Se informan 238 soldados rusos heridos o muertos durante los enfrentamientos. No se proporciona información sobre pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha emitido un comunicado.

23:09 Rusia: Infiltración ucraniana en Bryansk frustradaRusia afirma haber detenido una invasión de "saboteadores" ucranianos en Bryansk, su región fronteriza con Kursk. Según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en Telegram, un "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue frustrado por el servicio de seguridad ruso FSB y el ejército ruso. Se afirma que el enemigo fue posteriormente atacado, y que la situación ahora está bajo control.

22:15 Zelensky: Ucrania espera los miles de millones prometidos en ayudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su esperanza de que se distribuyan rápidamente los miles de millones en ayuda financiera prometidos por el Occidente, que se financiarán principalmente con los ingresos de los activos estatales rusos congelados. Zelensky mencionó que se han hecho numerous declaraciones políticas de los aliados de Ucrania, pero se espera más, y se requiere un mecanismo efectivo para asignar los fondos. Ucrania necesita los ingresos de los activos rusos congelados para protegerse contra la agresión rusa. Las discusiones sobre esto han estado en curso durante un período prolongado y requieren una resolución inmediata. Los países del G7 acordaron proporcionar nueva ayuda financiera a Kyiv durante su cumbre en junio. Se expresó el deseo de obtener un préstamo sustancial de $50 mil millones, garantizado con los pagos de intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin elogia las sólidas relaciones comerciales con ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin elogió las crecientes relaciones comerciales con China. "Nuestras relaciones comerciales están en constante crecimiento (...). La atención prestada por ambos gobiernos a las relaciones comerciales y económicas está dando resultados positivos", dijo Putin durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia comparten ambiciosos esfuerzos de colaboración en los campos económico y humanitario, según Putin. Li afirma que las relaciones chino-rusas están en su nivel más alto. La asociación estratégica entre Rusia y China ha aumentado desde la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Rusia depende significativamente de China como un importante socio comercial debido a las sanciones occidentales.

21:20 Solicitud denegada: Antiguo viceministro de Defensa ruso permanecerá en custodiaEl antiguo viceministro de Defensa ruso, Dmitri Bulgakov, que está bajo investigación por presunta corrupción, permanecerá bajo custodia. La petición de Bulgakov de arresto domiciliario bajo estrictas condiciones y su apelación contra su detención han sido ambas rechazadas, según informó TASS. Bulgakov anteriormente gestionaba las adquisiciones para las fuerzas armadas rusas hasta su despido. El tribunal de Moscú también ha autorizado la detención de dos sospechosos presuntos cómplices de Bulgakov. Su empresa supuestamente recibió nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024. Los daños se estiman en alrededor de 50 millones de rublos (alrededor de 500,000 euros), según intermediarios.

21:00 Ucrania refuerza tropas en la región de PokrovskSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Ucrania está reforzando sus tropas en la conflictiva región de Pokrovsk en el este del país. Reveló en un discurso televisado que están al tanto de las intenciones del ejército ruso en el área. Mientras tanto, la ofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk continúa, dijo Zelensky. Aunque algunos territorios están bajo control ucraniano, no reveló detalles específicos.

20:41 Después del decreto:Numerosos ucranianos en Hungría en riesgo de perder alojamiento en refugiosDespués de la entrada en vigor de un decreto en Hungría que niega el estatuto de refugiado general a los refugiados ucranianos, numerosos ucranianos corren el riesgo de ser expulsados de los refugios. Las instalaciones privadas de refugios ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según informó la organización Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental de Transcarpacia de Ucrania, donde hay una significativa minoría húngara, están siendo obligados a abandonar una posada bajo supervisión policial.

