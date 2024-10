A las 2:56 AM, tres periodistas detenidos durante las celebraciones de Rusia en honor a la anexión de territorios ucranianos

01:34 Ucrania Expresa Descontento con el Apoyo de Suiza a un Plan de Paz

Ucrania ha expresado su descontento con el respaldo de Suiza a un acuerdo de paz propuesto por China y Brasil para poner fin al conflicto ruso-ucraniano. "Cualquier propuesta que no destaque la Carta de las Naciones Unidas y no asegure la restauración completa de la soberanía territorial de Ucrania es inaceptable", mencionó el Ministerio de Asuntos Exteriores en Kiev. Consideran estas "propuestas de paz" principalmente como una artimaña para el diálogo. Los ucranianos también están frustrados por su ausencia en las discusiones. La semana pasada, Suiza participó como observadora en una reunión organizada por Brasil y China al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Se informó que se presentó un plan de seis puntos para poner fin a la guerra, que comenzó en 2022. El componente principal del plan es un alto el fuego en la línea de batalla actual, similar al modelo de alto el fuego de la Guerra de Corea.

00:11 Madre y Hijos Ucranianos Regresan desde el Territorio Ocupado

Según los registros ucranianos, han recuperado con éxito a tres niños ucranianos y a su madre desde el territorio controlado por Rusia. Habían residido bajo el control ruso en la región de Donetsk durante un año, según el Defensor del Pueblo de Ucrania, Dmytro Lubinets. Él reveló que los invasores habían amenazado con separar a los niños de su madre. Los niños habían sido educados bajo las regulaciones rusas en la región ocupada. Organizaciones como Caritas Ucrania desempeñaron un papel clave en el proceso de repatriación, según las autoridades ucranianas. Se informes que alrededor de 20,000 niños han sido transportados ilegalmente a Rusia desde el inicio de la guerra, con solo unos pocos cientos devueltos a casa.

22:17 Zelensky Describe la Situación en el Frente como "Extremadamente Dificil"

Desde la perspectiva de Zelensky, la situación en el frente es bastante desafiante. Él describió la situación como "extremadamente difícil" después de una reunión con los comandantes senior. Esto se refiere a todos los segmentos del frente, así como a las capacidades presentes y futuras del ejército ucraniano. El ejército debe ejecutar ahora todo lo que pueda. "Lo que se pueda hacer este otoño, lo que se pueda lograr, debe lograrse".

21:48 Trump sobre sus Anteriores Declaraciones sobre el Término de la Guerra: "Nadie Tomó en Cuenta"

Durante su candidatura a la presidencia de EE. UU., Trump afirmó repetidamente que si fuera reelegido, podría concluir la guerra de Ucrania en un día. Sin embargo, no ha revelado su estrategia para lograrlo en entrevistas recientes. Un periodista de "The Washington Post" ahora pregunta a Trump sobre una declaración anterior y si aún la sostiene. En julio de 2023, Trump sugirió en Fox News que le diría al presidente ruso Putin que si no estaba de acuerdo con un acuerdo de paz, EE. UU. proporcionaría más apoyo a Ucrania que nunca antes. Cuando se le preguntó al respecto, Trump ahora dice: "Lo afirmé, así que puedo afirmarlo. Pero lo afirmé y nadie lo tomó en cuenta. No lo hacen porque tiene mucho sentido".

20:56 Experto en el Plan de Victoria de Zelensky: "La Escenarios de Negociación no han Mejorado para Ucrania" Ucrania exige repetidamente la liberación de armas occidentales, presentando un plan de victoria en Washington. En una entrevista con ntv, el coronel jubilado Wolfgang Richter explica, entre otras cosas, por qué está claro que Ucrania no puede lograr una "victoria completa sobre Rusia".

19:43 La Haya Evalúa la Investigación contra el liderazgo de Lukashenko La UE y la OTAN miembro Lituania solicita a la Corte Penal Internacional que investigue al liderazgo de Bielorrusia por crímenes contra la humanidad. El régimen autoritario liderado por el presidente Lukashenko se alega que ha orquestado deportaciones violentas y persecuciones, con cientos de miles de bielorrusos desplazados forzadamente y residiendo en Lituania o en otros lugares de la UE. Los supuestos crímenes ocurrieron desde abril de 2020 y continúan hasta el día de hoy. Lukashenko, un aliado cercano del presidente ruso Putin, ya está bajo investigación por el fiscal jefe por el transporte forzado de niños ucranianos a Rusia.

19:08 Rusia Vuelve a Aumentar su Presupuesto Militar en una Gran Proporción Rusia planea aumentar significativamente su presupuesto militar para financiar la guerra. Según el proyecto de presupuesto para 2025 publicado en el sitio web del Parlamento ruso, el gasto en defensa se prevé que aumente en alrededor del 30% a casi 130 mil millones de euros. Además, se asignan fondos para la seguridad interior y los artículos presupuestarios clasificados relacionados con la guerra en Ucrania. En total, la defensa y la seguridad interior representan alrededor del 40% del presupuesto total. El proyecto aún debe ser aprobado por el Parlamento y firmado por el presidente Putin. En 2024, el gasto militar ya había aumentado en un 70% en comparación con el año anterior. En contraste, Ucrania planea destinar alrededor del 60% de su presupuesto a defensa y seguridad para el próximo año, con un presupuesto de defensa de aproximadamente 48 mil millones de euros, que es solo alrededor de un tercio del de Rusia.

18:23 EE. UU. y Canadá interceptan aviones militares rusos no identificados cerca de AlaskaEl Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD) de EE. UU. y Canadá informó sobre un encuentro con aviones militares rusos no identificados en la Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) de Alaska el pasado lunes. Esta zona requiere que los aviones declaren su identidad, pero es distinta del espacio aéreo de un país. Según el general estadounidense Gregory Guillot, los aviones de NORAD se enfrentaron a los aviones rusos, y uno de ellos exhibits un comportamiento poco profesional, potencialmente poniendo en peligro a todas las partes involucradas. A finales de julio, NORAD también se enfrentó a aviones rusos y chinos en la ADIZ de Alaska, con los aviones permaneciendo dentro del espacio aéreo internacional.

17:43 Oportunidades Laborales para Refugiados Muestran Inicios de Éxito, Dice ScholzEl llamado Impulso de Empleo, creado para ayudar a los refugiados que desean quedarse en su nuevo país a encontrar trabajo más rápidamente, está mostrando éxitos iniciales, según el canciller Scholz. En julio, 266,000 nacionales ucranianos estaban empleados en Alemania, lo que indica un aumento de 71,000 en comparación con el año anterior. Además, 704,000 personas de los principales países de origen de los solicitantes de asilo estaban empleadas, lo que también muestra un aumento de 71,000. Scholz atribuye este aumento en parte al programa Impulso de Empleo, que se introdujo hace aproximadamente un año y se centra en un apoyo mejorado desde los centros de empleo.

17:06 Putin delimita Tareas Clave para "Nueva Rusia"En un mensaje en video, el jefe del Kremlin Putin delimita las tareas principales para las autoridades en los territorios ocupados por Rusia de Ucrania: "La tarea principal para todos nosotros es establecer condiciones propicias para el desarrollo de estos territorios y garantizar la seguridad de las personas. Esa es la tarea número uno. Sin embargo, no pospondremos la resolución de problemas económicos y sociales. Nos ocuparemos de estos temas ahora", dijo Putin a la agencia de noticias estatal TASS. Hace dos años, Moscú declaró la anexión de cuatro regiones en Ucrania, a las que se refiere como "Nueva Rusia". Sin embargo, Moscú solo controla partes de estas regiones.

16:37 Kara-Mursa: Rusia tiene un Número Mayor de Prisioneros Políticos que en la Época SoviéticaLa figura de la oposición Vladimir Kara-Mursa afirma que Rusia actualmente tiene un número mayor de prisioneros políticos que en el final de la era soviética. "Hay más de 1300 prisioneros políticos conocidos en la Rusia de Putin, superando el número en los últimos años de toda la Unión Soviética", dice Kara-Mursa ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo. Él caracteriza como "mentira propagandística de Putin" que todos los rusos apoyan su régimen y su guerra, y urge a tomar medidas para liberar a los disidentes presos. Las autoridades rusas arrestaron al crítico del Kremlin en abril de 2022 después de que lo acusara de "crímenes de guerra" contra Ucrania. En abril de 2023, fue condenado a 25 años de prisión. Fue liberado a principios de agosto como parte de un canje de prisioneros.

16:15 Rusia Aumenta los Ataques NocturnosCon los ataques con drones nocturnos del día anterior, ahora son 33 noches consecutivas en las que Rusia ha atacado Ucrania con drones y misiles - la racha más larga hasta ahora. Según la fuerza aérea ucraniana, se oyeron explosiones y disparos de ametralladora durante toda la noche en Kyiv. La defensa aérea contrarrestó el ataque con drones durante aproximadamente cinco horas. No se informaron bajas.

15:41 Pregunta sobre el Uso de Armas Nucleares: Kremlin Modifica su Posición una Vez MásEl Kremlin modifica una vez más su posición sobre un posible uso de armas nucleares, tras revisar la doctrina nuclear rusa que causó revuelo. El portavoz del Kremlin Peskov señala que el conflicto en la guerra de Ucrania no debe asociarse constantemente con una reacción nuclear de Rusia. Después de informes militares no confirmados del domingo, la defensa aérea rusa supuestamente derribó 125 drones ucranianos. Peskov ahora aborda la pregunta de si esto no constituiría un ataque aéreo masivo al que Rusia podría responder con armas nucleares según la nueva doctrina. "Se han tomado decisiones importantes, se documentarán en consecuencia. Pero la operación militar especial continúa sin establecer constantemente conexiones". La semana pasada, el presidente Putin anunció reglas ampliadas para el posible uso de armas nucleares en un tono amenazante. Según esto, Rusia podría considerar ataques aéreos en su territorio como una amenaza existencial o ataques por un país no armado con armas nucleares pero respaldado por países con armas nucleares.

15:15 Baerbock: la Desinformación de Rusia Apunta Específicamente a la JuventudLa ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, expresa graves preocupaciones sobre la desinformación y los intentos de interferencia electoral, especialmente de Rusia. "La influencia de las campañas de desinformación es considerable", dice Baerbock en el Congreso Verde del Futuro en Berlín. Hay "un sistema deliberado" detrás de ello que apunta especialmente a los votantes más jóvenes. Las mujeres son particularmente vulnerables a los odios y noticias falsas. La política verde también se refiere a los algoritmos en ciertas redes sociales que amplifican intencionalmente el odio y la incitación. "Si no conseguimos el control sobre esto, estaremos indefensos ante estas noticias falsas", advierte.

15:01 Rusia Aumenta el Presupuesto, Se Mantiene Silenciosa sobre el Gasto MilitarEl gobierno ruso presenta su proyecto de presupuesto para 2025 ante el parlamento ruso. Según esto, el gasto federal aumentará a alrededor de 400.000 millones de euros en el año siguiente - un aumento de casi el twelve por ciento en comparación con 2024. No se proporcionan detalles sobre el gasto en el sector de la defensa. El ministerio de finanzas simplemente señala que "se asignarán fondos sustanciales" "para equipar a las fuerzas armadas con armas y equipo militar necesario, para pagos de compensación y para apoyar a las empresas en el complejo militar-industrial".

14:24 Juicio ruso condena a individuo a cadena perpetua por agresión a nacionalistaUn tribunal impuso una condena de cadena perpetua al acusado en el juicio por la agresión al escritor nacionalista ruso Sachar Prilepin. El individuo es de la región de Donetsk en el este de Ucrania y, según informes de los medios, luchó anteriormente junto a separatistas respaldados por Rusia. Prilepin es un firme defensor de la participación militar de Rusia en Ucrania y sufrió heridas en un ataque con bomba en mayo de 2023 en la región de Nizhny Novgorod. Su chófer falleció.

13:51 Rusia planea reclutar a 133,000 nuevos soldados este otoñoDesde hoy hasta finales de año, Rusia tiene la intención de reclutar a 133,000 individuos para el servicio militar, según informes de los medios ucranianos. Se dice que Putin firmó un decreto que autoriza la campaña de reclutamiento de otoño. Los hombres de 18 a 30 años que no sean reservistas están dentro del rango de edad para el reclutamiento. A cambio, los soldados whose service is due to end will be released from military obligations.

13:14 Ucrania informa sobre muertes y heridosLos ataques con drones rusos han causado una víctima mortal y múltiples heridos, según la información ucraniana. En Kupjansk en la región de Kharkiv, un hombre falleció y tres individuos de 53 a 72 años resultaron heridos en Kherson, según la agencia de noticias estatal ucraniana, citando a las autoridades locales.

12:36 Rusia afirma haber capturado otro pueblo en la región de DonetskLas fuerzas rusas afirman haber tomado otro asentamiento en el este de Ucrania. El ministerio de defensa en Moscú anunció que las fuerzas rusas "liberaron activamente el pueblo de Nelepowka", utilizando el nombre ruso del asentamiento de Nelipiwka en la región de Donetsk. Recientemente, Ucrania informó de ganancias territoriales en esta región. Desde hace varios meses, las tropas rusas han avanzado contra las fuerzas ucranianas, que están en inferioridad numérica en cuanto a tropas y armas. Nelipiwka se encuentra a unos 5 kilómetros al sur de la ciudad de Torezk, que está bajo control ucraniano pero ha sido objeto de fuego ruso durante semanas. Los soldados rusos se acercan gradualmente a la ciudad de Pokrovsk, que es estratégicamente importante para el ejército ucraniano.

11:55 Partisanos supuestamente sabotean línea de suministro rusaEl movimiento partisano Atesh afirma haber destruido la vía férrea utilizada por las fuerzas rusas para transportar equipos y municiones al frente en la región rusa de Kursk. La agencia de noticias estatal ucraniana Ukrinform cita un mensaje correspondiente en Telegram del movimiento partisano. Este movimiento está compuesto por ucranianos, tártaros de Crimea y oponentes rusos del régimen y fue fundado en la península de Crimea hace dos años.

11:26 Escepticismo público hacia los esfuerzos ant-corrupción de RusiaSegún su propuesta presupuestaria actual, el 40% del gasto público de Rusia el próximo año se destinará a la defensa. Al mismo tiempo, se ha llevado a cabo una crackdown contra la corrupción dentro del departamento relevante desde la muerte de Yevgeni Prigoschin. Sin embargo, esta iniciativa carece de credibilidad ante los ojos del público, según explica el reportero de ntv Rainer Munz en Moscú.

11:01 Ciudadano estadounidense enfrenta décadas en prisión por ayudar a UcraniaEl ciudadano estadounidense Stephen Hubbard se declaró culpable en un tribunal de MoscúRegarding charges of mercenary activity. Se acusa a Hubbard de haber recibido pago por luchar contra Rusia para Ucrania, según informó el periódico británico "The Guardian" basándose en información de la agencia de noticias estatal rusa RIA. La condena podría acarrear una pena de 7 a 15 años de prisión.

10:20 Kiev sufre ataques de drones, lo que provoca varios incendiosUn edificio resultó incendiado y dañado durante el intenso ataque con drones en Kiev durante la noche, según las autoridades locales informadas por Ukrainska Pravda. No se informaron heridos. Se informaron incendios en cinco distritos de la región causados por escombros de drones abatidos, según se informó. Todos los drones fueron abatidos, según la información ucraniana.

09:36 Putin reitera su creencia en alcanzar objetivos en UcraniaEl presidente ruso Putin reafirmó su compromiso con el conflicto en Ucrania. "Todos los objetivos establecidos se lograrán", declaró en un mensaje en video que marca el segundo aniversario de la supuesta anexión por Rusia de cuatro regiones en Ucrania. El presidente ruso continuó justificando la invasión, describiendo al gobierno ucraniano como una "dictadura neonazi". La invasión de Rusia fue emprendida para proteger a la población de habla rusa, afirmó Putin, acusando al gobierno ucraniano de buscar separarlos permanentemente de Rusia, su patria histórica. También criticó a "las élites occidentales" por transformar Ucrania en "una colonia, un puesto militar con Rusia como objetivo".

08:46 Líder militar ucraniano destituido de su posición de defensa en WuhledarEl coronel Ivan Winnik, comandante de la 72.ª Brigada Mecanizada Independiente responsable de defender la ciudad altamente disputada de Wuhledar, ha sido reasignado. El Kyiv Independent informó esto, citando al Mando de las Fuerzas Conjuntas del Norte. La explicación fue un ascenso y la transferencia de experiencia de combate. El sucesor de Winnik no se identificó. Bajo el mando de Winnik, la brigada había defendido la ciudad durante más de dos años. Los analistas militares ucranianos temen que las unidades rusas puedan capturar pronto la pequeña ciudad en la sección sur de Donbass.

08:04 Se reporta incendio en una instalación crítica de infraestructura en MykolaivSe produjo un incendio en una instalación crítica de infraestructura en el distrito de Bashtanka de la óblast de Mykolaiv después de un ataque con drones ruso, según Ukrainska Pravda, citando al jefe de la administración militar regional. La instalación específica no se especifica.

07:24 Kiev Celebrates Victory Against Nighttime Assault La administración militar regional informó que un ataque ruso a Kiev duró más de cinco horas la noche anterior. Sin embargo, todos los drones entrantes fueron repelados con éxito, según informó la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, citando a los líderes de las autoridades. El ataque ocurrió en varias oleadas desde diversas direcciones.

06:44 Delincuentes Convictos Lucharán por Rusia en lugar de Estar en Prisiones Se informa que Rusia ha implementado una ley que permite a las autoridades absolver a individuos de sus responsabilidades criminales si firman un contrato militar con el Ministerio de Defensa. Esta oportunidad se ha extendido a prisoners en las regiones de Bryansk, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, la República de Komi, la región de Altai y Crimea ilegalmente anexada, según informó los medios de comunicación de la oposición rusa. Estos informes fueron citados por el think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW).

06:13 Zelensky: Más de 100 Bombas Guiadas Usadas Diariamente en los Ataques de Ucrania Rusia continúa lanzando ataques implacables contra Ucrania, con el ejército ruso reportando la caída de alrededor de 100 bombas guiadas en áreas objetivo diariamente, según el presidente ucraniano Zelensky en un discurso en video. Recientemente, un ataque ruso en Saporizhzhia dejó a 14 personas heridas. Las regiones de Kharkiv, Donetsk y Sumy también fueron objetivo de bombas guiadas. "Esto es el terror diario de Rusia", dijo Zelensky, enfatizando la necesidad de más capacidad de ataque de largo alcance para Ucrania, sistemas adicionales de defensa aérea y sanciones intensificadas contra Rusia.

05:43 Estado Mayor Ucraniano: Preocupación por Vuhledar Se informaron nuevos ataques rusos a las líneas de defensa ucranianas cerca de Donbass. Trece ataques enemigos fueron repelidos cerca de Pokrovsk, y diecisiete avances de tropas rusas fueron detenidos cerca de Kurachove, informó el Estado Mayor Ucraniano. También hay combates intensos en el área de Vuhledar. Los expertos militares ucranianos están preocupados de que la pequeña ciudad sureña de Donbass, que ha sido disputada durante dos años, pronto caiga bajo el control ruso.

04:46 Kiev Sufre Múltiples Ataques con Drones Kiev fue objetivo de varios ataques con drones rusos durante la noche, según el ejército ucraniano. Las unidades de defensa aérea se enfrentaron a los drones enemigos durante varias horas para repeler los ataques. Los testigos informaron de numerosas explosiones debido al uso de sistemas de defensa aérea y objetos siendo alcanzados en el aire. Sin embargo, aún no hay informes de daños o víctimas en los últimos ataques. Las alertas aéreas han estado en vigor en Kiev, la región circundante y todo el este de Ucrania desde la 1:00 AM hora local. La fuerza aérea ucraniana había informado anteriormente de múltiples ataques con drones en Kiev y Ucrania occidental, así como lanzamientos de bombas guiadas desde áreas controladas por Rusia.

03:45 Comisión de Helsinki Pide a EE. UU. Cambiar Curso Hacia Moscú La Comisión de Helsinki, bipartidista, aconseja a los Estados Unidos abandonar su enfoque posguerra fría hacia Rusia y reconocer a Moscú como una amenaza de seguridad persistente para el mundo. Según "The Hill", la Comisión sugiere que EE. UU. reevalúe su enfoque hacia Rusia, como lo ha hecho con China. Los cambios propuestos contradicen las posiciones de Donald Trump y sus aliados en el Congreso, que creen que EE. UU. gasta demasiado en la seguridad europea. Trump enfatiza la necesidad de negociaciones directas entre Ucrania y Rusia, pero el presidente de la Comisión de Helsinki, el republicano Joe Wilson, duda de la posibilidad de llegar a un acuerdo con el líder ruso Vladimir Putin.

02:49 Kiev Bajo Fuego de Drones Rusos Kiev está siendo atacada por drones rusos, según el ejército ucraniano. Las unidades de defensa aérea están informando que están repeliendo los ataques. Los testigos informan de múltiples explosiones fuertes y objetos siendo alcanzados en el aire, lo que indica el uso de sistemas de defensa aérea. Las alertas aéreas continúan en Kiev, la región circundante y todo el este de Ucrania.

01:40 Campaña Electoral de Moldavia: Ministro Advierte Contra "Ladrones" Un ministro de alto rango del gobierno ha instado a los moldavos a evitar a "ladrones, refugiados y bandidos" después de que un empresario prófugo y pro-ruso prometiera pagar a los votantes si rechazan unirse a la Unión Europea en un referéndum. La llamada del ministro es una señal de la cada vez más hostil campaña electoral en Moldova, con la incumbente proeuropea Maia Sandu buscando un segundo mandato el 20 de octubre.

00:14 Rusia Acusa a Ucrania de Atacar Subestación de Energía Cerca de la Central Nuclear Fuentes rusas informan que las fuerzas ucranianas han atacado una subestación de energía cercana a la planta nuclear de Saporizhzhia (NPP), dañando un transformador. El suministro de energía a Enerhodar no ha sido afectado, según la gestión de la NPP. La mayor central nuclear de Europa, Saporizhzhia, que contiene seis reactores, fue tomada por las fuerzas rusas durante la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, con ambas partes acusándose regularly de atacar o planificar ataques a la planta.

**23:15 Zelenskyy Duda de la Intimidación Nuclear de Putin: "Valora Su Exist

22:10 La Perspectiva del FPO sobre la Guerra de Ucrania y Rusia después de las Elecciones AustriacasEl panorama político austriaco ha experimentado un importante reajuste tras las elecciones. El ultraderechista FPO ha salido victorioso, obteniendo el 28,7% de los votos, según las predicciones. Su plataforma política, presentada durante la campaña, revela una relación tensa con la política exterior de la UE. A pesar del conflicto de Ucrania, el FPO adopta un enfoque relativamente benevolente hacia Rusia y no parece preocupado por la fuerte dependencia de Austria del gas ruso. En 2018, el acuerdo de gas entre Viena y Moscú se extendió hasta 2040, comprometiendo a Austria a comprar grandes cantidades de gas natural y garantizando los pagos incluso cuando no se entrega gas. Más del 90% de las importaciones de gas de Austria durante el primer semestre de 2024 provienen de Rusia.

21:37 El Primer Ministro Ruso Sale para una Reunión con el Presidente IraníEl primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, está programado para visitar Teherán para Maintenance con el presidente iraní, Massoud Peseschkian, ante el creciente descontento en el Oriente Medio. Las conversaciones con el vicepresidente iraní, Mohammad Resa Aref, están previstas para el lunes, según anunció la administración rusa. Durante esta visita, Mishustin tiene la intención de abordar múltiples aspectos de la cooperación ruso-iraní, que incluyen comercio, economía, cultura y ayuda humanitaria, según Moscú. Las naciones occidentales han acusado a Irán de proporcionar drones y misiles para ayudar a la operación militar rusa en Ucrania. Sin embargo, Irán niega vehementemente estas acusaciones.

