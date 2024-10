A las 19:59, Ucrania extiende las oportunidades digitales a las personas internacionales.

18:44 Manifestación contra Netrebko en Berlín: Multitudes de ProtestantesUna multitud de manifestantes se congregó fuera de la Staatsoper Berlin en una tarde de domingo, antes de la actuación de la estrella de la ópera Anna Netrebko. Previamente, los activistas habían organizado demostraciones contra la cantante debido a sus presuntos vínculos con Vladimir Putin. En este año's evento, Netrebko interpretó el papel de Abigaille en "Nabucco" de Giuseppe Verdi en la Staatsoper, habiendo interpretado anteriormente a Lady Macbeth en "Macbeth" de Verdi. En el pasado reciente, los conciertos de Netrebko han sido cancelados en varias regiones occidentales. Su management sostiene consistentemente que Netrebko ha condenado públicamente la guerra. Sin embargo, los críticos argumentan que su comportamiento, tanto antes como después de la invasión a gran escala de Rusia en el sur de Ucrania, sugiere una postura diferente.

17:30 Brekelmans en Járkov: La defensa de Ucrania requiere distancia de RusiaEl ministro de Defensa de los Países Bajos, Ruben Brekelmans, subrayó durante su visita a Járkov, Ucrania, que Ucrania solo puede fortalecerse manteniendo una mayor distancia de Rusia. Compartió sus experiencias en Twitter, describiendo apartamentos destruidos, cortes de energía y niños yendo a la escuela en refugios.

16:10 Ucrania Afirma que más de 660,000 Soldados Rusos 'Eliminados' desde el Inicio de la GuerraSegún el Estado Mayor de Ucrania, Rusia ha sufrido más de 660,000 soldados en su conflicto. El ejército ucraniano afirmó en un comunicado que 660,470 soldados rusos habían sido "eliminados", lo que comúnmente se interpreta como muertos o gravemente heridos hasta el punto de ser dados de baja del servicio militar.

15:14 Víctima Mortal en el Ataque con Drones de RusiaUna víctima mortal ha resultado del ataque con drones de Rusia en Ucrania. Un automóvil de un hombre de 49 años fue alcanzado por un dron en la región de Járkov, según el gobernador Oleh Syniehubov. Además, las autoridades ucranianas informaron sobre daños a un gasoducto y un incendio en un almacén en la región de Odesa. Según la fuerza aérea ucraniana, las fuerzas rusas lanzaron misiles y 87 drones, de los cuales 56 drones y dos misiles fueron derribados. Otros 25 drones desaparecieron del radar, "probablemente debido a misiles de defensa aérea".

14:26 Krenz y Schröder Están de Acuerdo en el Asunto de UcraniaEl antiguo secretario general del SED y presidente del Consejo de Estado de la RDA, Egon Krenz, ve el aumento de la presencia de AfD y BSW en las tres elecciones estatales de septiembre en el Este como una llamada a negociaciones para poner fin al conflicto de Rusia contra Ucrania. "El mensaje que se transmite con estos eventos es: ¡Es hora de escucharnos! Anhelamos la política pacífica. Queremos vivir, no morir", dijo Krenz al "Tagesspiegel" en el margen de un evento de "75 Años de la RDA" en Berlín, según informó el periódico en su edición en línea. Krenz elogió las demandas de los primeros ministros de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer del CDU y Dietmar Woidke del SPD, así como del presidente del CDU de Turingia, por mayores esfuerzos para lograr una solución diplomática en el conflicto de Ucrania.

El antiguo deputy de 87 años, confidente y sucesor del líder de la RDA, Erich Honecker, también aprobó la postura del antiguo canciller Gerhard Schröder sobre el conflicto de Rusia contra Ucrania. "Pienso que tiene una posición fuerte. Estoy de acuerdo con él en este asunto", dijo Krenz. Krenz y Schröder se han conocido durante mucho tiempo. Se reunieron, entre otros momentos, en 1980 en Bonn y en 1981 en Berlín Oriental. En ese momento, Krenz era el jefe de la organización juvenil comunista FDJ, y Schröder era el presidente de los Jóvenes Socialistas.

13:52 "Espacio para Pérdidas" - La Estrategia de Ucrania Incluye RetiradaEl analista militar Mykola Bielieskov del Instituto Ucraniano de Estudios Estratégicos describió la estrategia de Ucrania como un "intercambio de espacio por pérdidas" en el "New York Times". Esta estrategia implica retirarse de ciudades sitiadas después de infligir pesadas pérdidas a los rusos en términos de personal y equipo. "Se trata de cuánto pierden antes de darse cuenta de que es insostenible", dice Oleksandr Solonko, miembro del batallón de drones ucraniano 411, sobre las pérdidas rusas. Dado el ataque incesante, algunos comandantes ucranianos preferirían retirarse de una posición o asentamiento si reduce sus propias pérdidas de personal.

12:48 Merz: Si el Occidente se retira, Rusia buscará más

El líder de la CDU, Friedrich Merz, advierte en un artículo invitado para "Focus" que no se debe ser engañado sobre la naturaleza de esta guerra y no ceder a la manipulación. Putin está utilizando su guerra para desmantelar la estructura política en Europa que construimos en colaboración con Rusia después de 1990, no contra Rusia. Ni Europa ni la OTAN son responsables de ninguna provocación o incumplimiento de contratos que pudiera justificar plausiblemente el inicio de una guerra contra Ucrania. Si Ucrania permanece resistente y el Occidente continúa apoyándola, Rusia llegará a comprender que perseguir más violencia militar es infructuoso, asegura Merz. Sin embargo, si el Occidente se retira, "Rusia sale victoriosa y querrá más".

12:14 Se reporta la muerte de Dadin, disidente ruso, en combate en Ucrania

Se rumorea que Ildar Dadin, activista de la oposición rusa, ha perdido la vida durante el combate junto al ejército ucraniano. Su muerte se reporta en los combates alrededor de Kharkiv, escribió Xenya Larina en la plataforma X. Las autoridades de Kyiv aún no han confirmado el informe. Dadin fue encarcelado durante tres años en Rusia en 2015 por participar en manifestaciones no autorizadas, protestando contra las políticas del Kremlin. Su condena se redujo a 1,5 años después de quince meses en prisión, lo que llevó a su liberación. En 2023, Dadin se mudó a Ucrania y se unió al Cuerpo Voluntario Ruso para luchar contra Rusia en la guerra.

11:34 Unidad ucraniana comparte imágenes de ataque de drone a vehículo blindado ruso

La 60.ª Brigada de Ucrania ha publicado un video que afirma la destrucción de un tanque ruso en la región de Donetsk utilizando un drone. El clip muestra el ataque con drone que causa una explosión considerable que hace volar la torreta del tanque.

11:06 Muertes y heridos civiles aumentan en ataques rusos

Al menos cuatro personas murieron y al menos 30 resultaron heridas como resultado de los ataques rusos en Ucrania el día anterior, según "Kyiv Independent".

10:33 Defensor de Wuhledar Revela Superioridad Artillera Rusa

Fuentes ucranianas informan de una ventaja de 3 a 1 en munición para el lado ruso. Sin embargo, un defensor de Wuhledar de la 72.ª Brigada, que luchó hasta la reciente evacuación de la ciudad, afirma una proporción mucho peor en cuanto al número de sistemas de artillería. Los rusos tenían una ventaja asombrosa de 10 a 1 en sistemas de artillería alrededor de Wuhledar durante el tardío verano. "¿Cómo puede nuestro sistema de artillería contrarrestar 10 de los suyos?" explicó el soldado al "New York Times". El soldado también compartió que las fuerzas rusas podrían superar las defensas ucranianas si concentran sus esfuerzos en un solo lugar.

09:59 Rusia Lanza Ataques con Drones y Misiles contra Ucrania

Rusia lanzó 87 ataques con drones contra Ucrania durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana. También se interceptaron cuatro misiles, reveló la fuerza aérea en Telegram. La defensa aérea ucraniana abatió con éxito 56 drones y dos misiles, y se cree que el resto fue derrotado por medios de guerra electrónica.

09:13 Frederiksen Se Disculpa por el Retardo en la Entrega de los F-16 a Ucrania

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, se disculpa en un video viral del Foro GLOBSEC por el retraso en la entrega de los cazas F-16 a Ucrania. Afirmó que había estado esperando enviarlos en las primeras etapas de la guerra, pero hubo otra ronda de discusiones sobre su idoneidad. Dinamarca ha prometido contribuir con un total de 19 cazas F-16 a Ucrania, pero el entrenamiento de los pilotos y el tiempo asociado han retrasado el proceso. Solo unos pocos cazas F-16 han sido desplegados en Ucrania hasta ahora, entregados este verano. La invasión rusa comenzó en febrero de 2022. Dinamarca es uno de los países que con más frecuencia entregan armas, mientras que otros nations a veces actúan con más precaución.

08:31 El Post de Kyiv Informa sobre la Muerte de Oficiales Nortecoreanos en un Ataque con Cohetes

Según un reciente artículo del "Kyiv Post", más de 20 soldados, incluidos seis oficiales norcoreanos, murieron en un ataque con cohetes cerca de Donetsk ocupada por Rusia el pasado jueves. Una fuente de la comunidad de inteligencia afirmó que los norcoreanos estaban allí para ofrecer asesoramiento a sus contrapartes rusas y observar el entrenamiento del personal, antes del ataque.

07:50 Ucrania: Eliminadas varias bases militares rusas con misiles BrimstoneEl Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informa sobre la eliminación de tres bases militares de las brigadas de infantería motorizada 35 y 27, así como de la 2ª ejército combinado de las tropas rusas. "Las operaciones militares se llevaron a cabo por la Fuerza Aérea y unidades de artillería de las Fuerzas Armadas de Ucrania en colaboración con otros componentes de la fuerza de defensa. Los ataques se ejecutaron utilizando misiles Brimstone y RGM-145 Griffin". Ucrania ha estado utilizando el Brimstone británico durante algún tiempo, pero según declaraciones oficiales, no la versión de largo alcance, que aún no ha sido aprobada. Los RGM-145 Griffin pueden lanzarse desde sistemas de lanzamiento de cohetes múltiples (MLRS) como los HIMARS y tienen un alcance aproximado de 70 kilómetros.

07:04 ISW: La campaña de reclutamiento de Rusia tiene menos éxito y restriccionesEl Kremlin planea continuar pagando sumas sustanciales a los nuevos reclutas que firmen contratos militares con el Ministerio de Defensa en los próximos años. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) menciona informes que sugieren que las campañas de reclutamiento actuales están siendo menos productivas y que los incentivos financieros cada vez más elevados apuntan a "la insuficiencia de los esfuerzos de reclutamiento actuales para sostener la generación constante de nuevas fuerzas vitales para las operaciones militares rusas en Ucrania". El ISW estima que existen limitaciones a medio y largo plazo en el número de reclutas que la campaña de movilización de Rusia puede producir, y que los incentivos financieros mejorados son poco probables que superen significativamente estas restricciones.

06:20 Experto en Rusia predice que el país enfrenta desafíos significativos y oportunidades para la contraofensiva ucranianaEl experto en Rusia Mark Galeotti escribe en una columna de opinión para "The Sunday Times" que Ucrania, con su nuevo equipo, puede formar brigadas para llevar a cabo una contraofensiva a gran escala en 2025. Mientras tanto, Galeotti cree que existe la posibilidad de obtener autorización para utilizar armas de largo alcance como los ATACMS y Brimstone, pero incluso sin ellos, Kyiv está empleando efectivamente sus propios cohetes y drones en una campaña contra los depósitos de municiones rusos, dice. En el lado ruso, cada vez es más difícil reclutar soldados a pesar de los pagos generosos, hay una grave escasez de mano de obra en el país y las existencias de equipo militar están disminuyendo. Galeotti identifica las principales amenazas para Ucrania en el fortalecimiento de las fuerzas en la UE que se oponen al apoyo a Ucrania y las posibilidades de que Donald Trump sea elegido presidente de EE. UU.

05:40 Cinco senadores republicanos advierten contra una mayor alineación con Rusia por parte de HungríaCinco senadores republicanos de EE. UU. expresaron su preocupación por los crecientes lazos de Hungría con Rusia y la cooperación con China después de su visita al país. La delegación estaba compuesta por los senadores republicanos Jerry Moran, John Boozman, Susan Collins, John Cornyn y John Goven. El senador Jerry Moran expresó su preocupación en un comunicado sobre los crecientes lazos de Hungría con Rusia y la erosión de sus instituciones democráticas, instando a una mayor cooperación entre Hungría y sus aliados. "Es de nuestro mutuo interés que nuestros países colaboren estrechamente. Instamos a Hungría a prestar atención a las advertencias de sus aliados y actuar en consecuencia". Hungría serves as an important Russian ally in the EU. Prime Minister Orban has repeatedly blocked aid to Ukraine, advocated for negotiations, and regularly echoes the Kremlin's arguments. Hungary has denounced the war, yet refused to provide Ukraine with weapons.

03:27 La defensa aérea parece repeler un ataque con misiles en KyivLas unidades de defensa aérea de Ucrania repelieron aparentemente un ataque aéreo ruso en Kyiv, según el canal de noticias de Telegram del ejército ucraniano. No se proporcionaron detalles específicos.

01:58 El embajador ruso en EE. UU. regresa a MoscúEl embajador ruso en EE. UU., Anatoly Antonov, está finalizando su misión diplomática, con los medios de comunicación rusos informando de su partida a Moscú. El embajador regresa a Moscú, según la agencia de noticias Interfax, citando a una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores. El periódico "Vedomosti" reporta que la partida de Antounov es inminente. No se proporcionaron detalles adicionales de inmediato. Antonov ha sido embajador en Washington desde 2017.

23:46 Ucrania: los rusos matan regularmente a prisioneros de guerra - 93 soldados ejecutadosLas agencias de ley y orden han obtenido pruebas sólidas que demuestran que las tropas rusas invasoras han ejecutado a un gran número de prisioneros de guerra ucranianos. Según el agencia de noticias Ukrinform, Yuri Belousov, jefe del departamento de guerra de la Fiscalía General, dice en la televisión nacional: "Ahora tenemos pruebas de 93 de nuestros soldados que han sido ejecutados en el campo de batalla", dice. Belousov destaca que el 80% de los prisioneros de guerra ucranianos han sido ejecutados este año. La práctica de ejecutarlos comenzó en noviembre de 2023. "La actitud de los soldados rusos hacia nuestros prisioneros de guerra ha empeorado", dice Belousov.

22:14 Informe: Concesiones territoriales preliminares de Kyiv para la membresía de la OTANUcrania sigue comprometida en recuperar los territorios controlados por Rusia durante la última década. Sin embargo, le falta la mano de obra, las armas y el apoyo de la alianza occidental para lograr ese objetivo. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ahora dice que Kyiv está preparando "decisiones sustanciales" para discutir con Estados Unidos y otros países durante la próxima reunión del Grupo de Contacto en Ramstein el 12 de octubre. Según el "Financial Times", la nueva estrategia de Ucrania implica solicitar a los aliados que fortalezcan su posición militar y diplomática para obligar a Rusia a negociar. Los diplomáticos occidentales y cada vez más los oficiales ucranianos creen que las garantías de seguridad significativas podrían servir como base para una solución negociada, permitiendo que Rusia mantenga el control de facto pero no de jure sobre el territorio ucraniano que actualmente ocupa. También se están llevando a cabo conversaciones sobre la posible membresía de Ucrania en la OTAN como parte de esto.

21:23 Analistas: Rusia pierde equipo tres veces más rápido, Ucrania espera entregas de tanques

Rusia está experimentando una tasa de desgaste de material militar más de tres veces superior a la de Ucrania, según Jakub Janowski, un analista con sede en Praga que trabaja para la unidad de monitoreo de inteligencia neerlandesa Oryx. Él argumenta que Rusia está agotando rápidamente sus existencias de equipo soviético heredado, mientras que su producción, al igual que la de Ucrania, apenas compensa las pérdidas significativas. Aunque el tiempo parece favorecer a Rusia en términos de potencial de movilización, fuerza laboral y capacidades de producción, según Konrad Muzyka, un analista polaco y director de Rochan Consulting, Janowski expresa preocupaciones de que, a pesar de la mayor cantidad de tropas y potencia de fuego de Rusia, podría encontrar dificultades si Occidente aumenta su apoyo. Además, algunas entregas de equipo militar prometido aún no se han materializado. Según Oryx, Kiev aún no ha recibido las distribuciones prometidas de al menos 280 tanques, 480 vehículos de combate blindados, 1200 transportes de tropas y 180 sistemas de artillería móviles.

20:34 Ucrania Anuncia derribo de bombardero ruso; surge evidencia de los restos

aquí. Las fuerzas ucranianas habrían derribado un avión de combate ruso. El avión fue reportado como abatido cerca de la ciudad de Kostiantyniwka en la provincia de Donetsk, según el jefe de la autoridad militar local. Las fotos sugieren los restos de un avión quemado que se estrelló contra un edificio, incendiándolo.

