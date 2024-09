A las 19:42, Ramelow comenta que la izquierda ha sufrido "devorar desde dentro".

19:26 Nouripour sobre la Victoria de AfD: "Mi solidaridad está con quienes están preocupados"En Turingia, el Ministro-Presidente Bodo Ramelow identifica dos factores que contribuyen al "cannibalismo" de su partido de Izquierda: "En primer lugar, una CDU que ha estado equiparando continuamente a AfD y a la Izquierda, promoviendo la exclusividad hacia nosotros, a pesar de haber colaborado factualmente con nosotros durante cinco años", dijo Ramelow en ntv. Como otra razón para la caída de la Izquierda, Ramelow señaló "un BSW que se vanaglorió de haber obtenido el 17% de los votos para AfD, solo para acabar quedándose con nuestros votos". Ramelow aún puede saborear la alta participación electoral.

19:16 Nouripour sobre la Victoria de AfD: "Esto serves como un recordatorio para todos de proteger la democracia juntos"AfD obtiene más del 30% en Sajonia y Turingia, dejando a los partidos de la coalición atrás. El líder del partido verde Omid Nouripour ve el resultado electoral de AfD como un "recordatorio" y un mandato para proteger la democracia juntos.

19:13 Última Proyección para Sajonia: La Liderazgo del CDU se DisminuyeLa última proyección de ZDF muestra a AfD y CDU empatados en Sajonia: los Cristianos Demócratas están ligeramente adelante con el 31,7%, superando apenas a AfD con el 31,4% de los votos emitidos. BSW está en el 11,4%, el SPD en el 7,8%. Los Verdes estarían más seguros en el parlamento estatal con el 5,5%, mientras que la Izquierda no superaría el umbral del 5% con el 4,3%.

19:08 Wagenknecht Propone Coalición con CDU y SPD en TuringiaLa líder de BSW, Sahra Wagenknecht, busca una coalición con la CDU y possibly también con el SPD en Turingia. "Realmente esperamos poder formar un buen gobierno juntos con la CDU - perhaps también con el SPD", dijo Wagenknecht en ARD. Los ciudadanos de Turingia deseaban un gobierno de mayoría estable después de cinco años de gobierno minoritario, demandó Wagenknecht. Este gobierno tendría que centrarse en abordar problemas apremiantes como la "severa escasez de maestros" en Turingia. Mientras tanto, la gente quería un gobierno estatal que se afirmara a nivel federal - uno que, según Wagenknecht, abogaría por la paz, la diplomacia y en contra de la instalación de misiles estadounidenses en Alemania. Las coaliciones con AfD fueron descartadas para Turingia.

19:02 Última Proyección para Turingia: La Victoria de AfD se IncrementaUna proyección de ZDF para el resultado electoral de Turingia indica que AfD es aún más exitosa de lo inicialmente estimado. Según esto, los extremistas de derecha aseguran el 33,1% de los votos en el estado federal. La CDU está en el 24,3%, mientras que la alianza de Sahra Wagenknecht comienza desde cero y logra el 15%. La Izquierda, que actualmente aún proporciona al - popular - Ministro-Presidente con Bodo Ramelow, pierde casi 8 puntos porcentuales y ahora está en el 11,7%. El SPD está en el 6,6%, y los Verdes en el 4% de los votos.

18:56 Göring-Eckardt: El Éxito de AfD es un "Recordatorio" Democrático para AlemaniaLos políticos del partido verde están más perturbados por el éxito de AfD en Turingia que por su propio partido derrotado. Katrin Göring-Eckardt, líder del grupo parlamentario verde, ve el éxito de los extremistas de derecha como un "recordatorio" para Alemania. El líder del partido Omid Nouripour siente el dolor de su propio partido como "mínimo" en comparación con AfD convirtiéndose en la fuerza más fuerte en un parlamento estatal.

18:48 Kretschmer sobre Sajonia: "Tenemos todas las Razones para Celebrar"El Vice Ministro-Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, percibe a la CDU como un pilar de estabilidad dentro de la coalición gobernante. "Tenemos todas las razones para celebrar", dijo Kretschmer en su evento electoral. "Detrás de nosotros hay cinco años desafiantes", señaló, enfatizando que los ciudadanos de Sajonia habían elegido a la CDU y no habían expresado su descontento a través de un voto de protesta. "Somos conscientes de hasta qué punto la gente está desencantada con lo que está sucediendo en Berlín".

18:27 Sec-Gen SPD: "Riesgo Actual de Salir del Parlamento Estatal"El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, reconoció el desempeño modesto de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. "Esta noche no es una fiesta para el SPD", dijo en ARD. Notó las luchas del partido en los últimos años, stating, "Había un riesgo real de ser expulsados ​​de los parlamentos estatales". A pesar de esto, dijo, "Luchar vale la pena, somos necesarios". Enfatizó la necesidad de cambio, incluyendo más comunicación y escuchar a los votantes. En cuanto al canciller Olaf Scholz, dijo, "Necesitamos explicar nuestra política juntos".

18:09 Höcke Elogia Resultado de Turingia como "Triunfo Significativo"El líder del grupo parlamentario de AfD, Björn Höcke, ve el resultado de Turingia como "significativo". La AfD es ahora el partido más popular del estado, dijo en MDR. "La absurda retórica de la 'barrera de fuego' debe terminar", dijo. "Solo habrá cambio con la AfD".

18:02 Chrupalla sobre Turingia: "Nivelar con la CDU"El líder del partido AfD, Tino Chrupalla, elogió el resultado de su partido como asombroso, reflejo de un cambio en las preferencias de los votantes en ambos estados federales. La AfD está abierta a conversaciones con todos los partidos, dijo en ZDF. "En Sajonia, estamos empatados con la CDU", dijo, agregando que la AfD quiere gobernar para el beneficio de Sajonia.

18:00 Sec-Gen CDU: No Coalición con AfDEl secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, descartó coaliciones con la AfD en Turingia o Sajonia. "Estamos claros al respecto", dijo en ARD. La CDU ahora formará gobiernos desde el centro del parlamento, dijo, expresando confianza en que esto sería exitoso. La CDU es el único partido popular restante y un "muro", dijo, notando que los partidos de la luz de semáforo habían sido castigados.

17:59 Proyección para Sajonia: CDU supera a AfD, BSW en 12%, Verdes apenas entranSegún la primera proyección para las elecciones estatales de Sajonia, la CDU ganaría con el 31,5% de los votos, ligeramente por delante de la AfD con el 30%. El BSW sería la tercera fuerza más fuerte con el 12%, mientras que el SPD permanecería en el parlamento estatal con el 8,5%. Los Verdes apenas entrarían en el parlamento estatal con el 5,5%. La Izquierda estaría fuera con el 4%, y el FDP no entraría en el nuevo parlamento.

17:58 Proyección para Turingia: AfD lidera, CDU segunda, BSW en 16%Según la primera proyección para las elecciones estatales de Turingia, la AfD está en camino de ganar con el 30,5% de los votos, seguida de la CDU con el 24,5% y la Izquierda con el 12,5%. El SPD estaría representado en el parlamento estatal con el 7%, mientras que el BSW aseguraría un escaño con el 16%. Los Verdes y el FDP ambos caerían por debajo del 5%.

17:57 AfD lidera en Turingia, BSW duplica en SajoniaSegún la primera proyección después de las elecciones estatales de Turingia, la AfD ha salido como el partido líder, con el SPD superando el umbral del 5%, mientras que los Verdes y el FDP no logran hacerlo. En Sajonia, el BSW ha logrado una puntuación de dos dígitos desde cero. La CDU está ligeramente por delante de la AfD, según la proyección. Según la proyección, la Izquierda y el FDP no estarían representados en el parlamento estatal, mientras que los Verdes permanecerían.

16:27 Björn Höcke no tiene asegurado un escaño en el Parlamento EstatalEl líder de la fracción de AfD en Turingia, Björn Höcke, no tiene un escaño seguro en el futuro parlamento estatal. Sus colegas de partido exitosos podrían incluso suponer una amenaza para él. Muchos candidatos de AfD en las circunscripciones tienen excelentes posibilidades de ganar un mandato directo. Sin embargo, Höcke - enfrentando una fuerte oposición del candidato de la CDU Christian Tischner en su circunscripción Greiz II - no lo hace. Si Tischner gana y la AfD gana más mandatos directos de los que le corresponden según los resultados de la segunda votación, nadie puede entrar a través de la lista estatal, ni siquiera desde la posición superior, que Höcke ocupa. En un caso así, la AfD podría intentar persuadir a un candidato exitoso en las elecciones directas para que renuncie a su escaño en el parlamento estatal, permitiendo que el líder de la fracción asegure su mandato.

15:28 AfD de Turingia planea celebrar sin cobertura mediáticaEs probable que no haya cobertura mediática de la fiesta electoral de la AfD de Turingia. El partido, clasificado como extremista de derecha por la oficina de inteligencia interior, intentó excluir a varios medios de la fiesta, pero un tribunal lo prohibió. Posteriormente, el partido estatal excluyó a toda la prensa, citando problemas organizativos: no había suficiente espacio en el lugar para todos los representantes de los medios acreditados.

15:52 Höcker llega a la estación de votación en un Lada - Ramelow vota con su cónyugeEl líder estatal y candidato principal de AfD de Turingia votó a mediodía. El hombre de 52 años llegó a su cabina de votación en un Lada Niva, un vehículo todoterreno ruso hecho en Rusia. Höcker votó en Bornhagen en el distrito de Eichsfeld.

15:40 Mayor turnout que antesEn Turingia, el 44,4% de los votantes había emitido su voto a las 2:00 PM. Esto representa un aumento de más de dos puntos en comparación con las últimas elecciones hace cinco años. Se espera una alta participación. Los votantes ausentes aún no han sido contabilizados, según el comisionado electoral del estado. En Sajonia, la participación era del 35,4% a media tarde, solo ligeramente superior a la de 2019. Sin embargo, el comisionado electoral espera un aumento significativo en los votantes ausentes en comparación con 2019. Las urnas en ambos estados cerrarán a las 6:00 PM.

14:40 Preocupaciones principales para Sajonia y TuringiaUna gran encuesta indica que casi un tercio de los votantes en Sajonia y Turingia planean votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. La encuesta proporciona información sobre las razones de esto, destacando las preocupaciones y problemas más significativos. La migración es uno de ellos.

14:13 Höcker abandona el puesto de votación rápidamenteEn las elecciones estatales de Turingia, el candidato principal de la AfD, Bjoern Hoecke, emitió su voto alrededor del mediodía. No se quedó mucho tiempo en la estación de votación de Bornhagen y no habló con periodistas en el lugar. Porque había perdido anteriormente ante el candidato de la CDU en su distrito electoral de Eichsfeld, Hoecke cambió a la circunscripción de Greiz. Sin embargo, también enfrenta una probable derrota allí contra la CDU.

13:50 Participación electoral en Turingia similar a la de 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación electoral es similar a la de las últimas elecciones parlamentarias. Según el comisionado electoral del estado, alrededor del 32% de los votantes elegibles habían emitido sus votos en las estaciones de votación a las 12:00 PM. Los votantes ausentes no están incluidos en estos números. En 2019, la participación electoral en este momento fue del 31,2%. También parece haber más interés en las elecciones estatales que en las elecciones europeas y locales de este año. En junio, la participación electoral en este momento fue del 24,3%.

13:29 Se espera una alta participación electoral en SajoniaEn las elecciones estatales de Sajonia, se espera una alta participación electoral. A mediodía, el 25,8% de los votantes elegibles habían emitido sus votos, según la Oficina Estatal de Estadísticas en Kamenz. En 2019, la cifra era del 26,2% en este momento. Los votantes ausentes aún no están incluidos en las cifras preliminares. Se espera que el 24,6% de los votantes elegibles voten por correo, en comparación con el 16,9% en 2019. Hasta ahora, las elecciones parecen transcurrir sin problemas, sin incidentes conocidos, según la comisión electoral del estado.

13:11 Von Lucke: Resultado de las elecciones podría debilitar la coalición de BerlínEl resultado de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún está pendiente. Si el SPD no entra al parlamento estatal, el político Albrecht von Lucke dice que "casi sería un terremoto". En una entrevista con ntv, contextualiza las elecciones y sus posibles consecuencias.

12:44 Policía investiga amenaza en estación de votaciónDespués de un incidente en una estación de votación en Gera, la policía está investigando una amenaza. Un hombre con una camiseta de la AfD entró a la estación de votación para emitir su voto por la mañana, dijo un portavoz de la policía. El gerente de la estación de votación luego le pidió al hombre que se quitara la camiseta, ya que era publicidad partidaria prohibida en la estación de votación. Aunque el hombre cumplió, amenazó con "volver" mientras salía de la estación de votación, expresando su descontento con el trato que recibió. La policía luego presentó un informe y advirtió al hombre. Además, la policía en Erfurt investiga algunos grafitis políticos ("Höcke es un nazi") cerca de las estaciones de votación por daños criminales.

12:15 Correctiv advierte sobre información falsa circulanteLa red de investigación Correctiv advierte sobre una afirmación falsa recurrente. Afirma que firmar el papel de votación protege contra el manipulación del voto. Sin embargo, la oficina del commissioner federal confirmó a Correctiv: "El papel de votación no debe firmarse. Firmar el papel de votación por el votante puede poner en peligro el secreto del voto, haciendo que todo el papel de votación sea inválido".

11:25 Sonneberg experimenta un aumento masivo de incidentes extremistasSonneberg se convierte en la primera área en Alemania en tener un político del Partido Alternativa para Alemania (AfD) a cargo. Sin embargo, los activistas informan haber recibido numerosas amenazas desde entonces, lo que ha llevado a varios a renunciar a sus trabajos. Se informa que el número de incidentes extremistas ha aumentado en un 500% en un año. Los expertos atribuyen este aumento al administrador del distrito de la AfD.

10:57 Kretschmer destaca la importancia de las elecciones de SajoniaEl primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, cree que las elecciones estatales actuales "probablemente sean las más críticas en los últimos 34 años". En su estación de votación en Dresde, expresa su gratitud a quienes cambiaron sus votos a la Unión Sajona, la "fuerza fuerte en el centro burgués", que incluye a la CDU. Kretschmer agrega que este cambio les permitirá formar un gobierno para el beneficio de la región. En las últimas encuestas, la CDU está empatada con la AfD.

10:30 Ramelow Advierte Contra un Gobierno de MinoríaEl día de las elecciones transmite una "fiesta de la democracia" para el primer ministro de Turingia, Bodo Ramelow, aunque no asegure otro mandato. En una entrevista con ntv, explica por qué desaconseja un gobierno de minoría y cree que la competencia de los BSW es cuestionable.

09:59 Historiador Critica la Fecha de las Elecciones por Evocar Malos RecuerdosEl historiador Peter Oliver Loew critica la decisión de celebrar las elecciones estatales en Sajonia y Turingia el 1 de septiembre, el 85º aniversario de la invasión de Polonia por Alemania en 1939. Sugiere que elegir esta fecha demuestra un "mal sentido de la historia", señalando las asociaciones negativas que uno podría establecer entre la ideología extremista de derecha de la actual AfD y la era nazi de Alemania.

09:30 Elecciones Cruciales: Datos Importantes para las Elecciones Estatales de SajoniaMás de 3,3 millones de votantes elegibles en Sajonia tienen la oportunidad de influir en la dirección política del parlamento estatal de Dresde. Es posible que la CDU pierda su posición como fuerza dominante en el estado por primera vez desde 1990. El primer ministro de Sajonia, Michael Kretschmer, destaca la importancia de esta elección, diciendo que se trata de todo.

09:05 Kretschmer Acusa a sus Oponentes de "Actividad Apresurada Antes de las Elecciones"Las encuestas predicen que el primer ministro Michael Kretschmer continuará la racha ganadora de la CDU en Sajonia. Habla sobre diversos temas en una entrevista con ntv, incluyendo su postura en el debate sobre los refugiados, el gobierno de semáforo y la guerra de Ucrania.

08:46 Datos Clave de la Elección para TuringiaHoy, Turingia, hogar de alrededor de 2,1 millones de residentes, decidirá quién servirá como su líder regional durante los próximos cinco años. Permanece incierto si la AfD, liderada por el candidato principal Björn Höcke, se convertirá en la partido más influyente en la región.

08:24 Cómo la AfD Puede Amenazar la DemocraciaLas encuestas predicen que la AfD aumentará significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. La investigación sugiere que este crecimiento representa un peligro para las instituciones democráticas porque el estado de derecho no es tan fuerte como muchos creen.

08:00 Las Cabinas de Voto Están Abiertas en Turingia y SajoniaHoy se elegirán nuevos gobiernos en Turingia y Sajonia. Las encuestas muestran que la AfD está en una posición fuerte en Turingia, mientras que la CDU y la AfD están empatadas en Sajonia. Las elecciones servirán como una prueba del apoyo a la coalición de semáforo en Berlín. La actual coalición roja-roja-verde en Turingia bajo el primer ministro Bodo Ramelow parece poco probable que asegure una mayoría, mientras que el resultado en Sajonia es menos claro. Aunque la CDU continúa manteniendo el control, no se ha descartado la posibilidad de una nueva coalición con el BSW por parte de Kretschmer. El Partido de la Izquierda corre el riesgo de ser expulsado del parlamento en Sajonia, así como los Verdes y el FDP en Turingia.

