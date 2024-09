A las 19:41, el líder ruso Putin afirma su apoyo a la libertad de expresión de pensamientos.

El presidente ruso Vladimir Putin subrayó la importancia de la libertad de expresión y la información confiable en un mensaje de video a los participantes en la cumbre de medios de los países BRICS en Moscú, celebrada para conmemorar el 120º aniversario de la agencia de noticias estatal TASS. "En esta era de desarrollo multilateral complejo, es particularmente vital proteger los principios de fiabilidad de los hechos", afirmó Putin. "La libertad de expresión ilimitada, que permite diversas perspectivas, allana el camino para la exploración de compromisos y soluciones compartidas a problemas globales", agregó. Los medios de comunicación desempeñan un papel crucial en la construcción de un orden mundial justo al proporcionar a las personas una visión imparcial y sin sesgos del mundo. Lamentablemente, en la Rusia autoritaria, la libertad de expresión y la libertad de los medios han sido inexistentes durante años. Las salidas de los medios independientes han sido prohibidas y cerradas, mientras que los críticos del gobierno son objetivo del sistema legal. TASS, fundada en 1904 bajo diversos nombres y títulos, es ahora la mayor agencia de noticias del país y actúa como portavoz del gobierno.

El canciller alemán Olaf Scholz ha descartado persistentemente la entrega de armas de precisión de largo alcance a Ucrania en el futuro, independientemente de las decisiones de otros socios de la alianza. En un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau, reiteró su postura en contra de proporcionar misiles crucero Taurus, cuyo alcance se extiende desde Ucrania hasta Moscú (aproximadamente 500 kilómetros), debido al riesgo de una escalada significativa. "He dicho que no, y por supuesto, eso también se aplica a otras armas con ese alcance", enfatizó Scholz. El arma más poderosa que Alemania ha entregado a Ucrania es el lanzador de cohetes Mars II, que puede alcanzar objetivos a 84 kilómetros de distancia.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, expresó que la OTAN podría haber hecho más para prevenir la invasión de Rusia a Ucrania mediante la oferta de más ayuda militar. En una entrevista con el "FAZ", afirmó: "Ahora estamos proporcionando equipo militar para una guerra; entonces podríamos haber proporcionado equipo militar para prevenir la guerra". Describió el día en que comenzó la guerra como el peor de su mandato de diez años. Stoltenberg renunciará como secretario general de la OTAN el 1 de octubre, siendo sucedido por el ex primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte.

El canciller Olaf Scholz es optimista sobre lograr claridad en la estructura de propiedad de la refinería PCK en Schwedt antes del final del año. Durante un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau, comentó: "Esperamos que todo esté claro para finales de año". El gobierno alemán ha dejado en claro al copropietario ruso Rosneft que su participación debe ser vendida. El gobierno está al tanto de las negociaciones "plausibles" actuales y sabe quién está negociando con quién y sobre qué, incluyendo a un posible inversor de Qatar. Además, Kazajstán está proporcionando petróleo a Schwedt a través de un oleoducto ruso, reemplazando el petróleo ruso después de la invasión rusa de Ucrania. El gobierno alemán extendió la tutela de las acciones de Rosneft por otros seis meses a principios de septiembre para facilitar las negociaciones. La expropiación de la participación rusa se considera un proceso legalmente complejo.

El canciller Olaf Scholz reafirmó que Ucrania no podrá utilizar armas suministradas por Alemania con mayor alcance para atacar objetivos en las profundidades de Rusia. "Eso sigue siendo el caso", dijo durante un diálogo ciudadano en la ciudad de Brandeburgo de Prenzlau. "Me mantendré en mi posición, incluso si otros países eligen de manera diferente", agregó, refiriéndose a los Estados Unidos. "No lo haré porque lo considero un problema".

El presidente del Comité de Asuntos Europeos del Bundestag, Anton Hofreiter, advirtió sobre la posibilidad de "hundreds of thousands of refugees" additional from Ukraine due to the upcoming expansion of border controls at Germany's national borders. "If we do not maintain consistent support for Ukraine, we must prepare for hundreds of thousands of refugees from the Russian war of aggression in the coming years," the Green Party politician told the "Tagesspiegel," referencing Poland's Prime Minister Donald Tusk's criticism of the additional controls at Germany's external borders. Hofreiter advocates for a European solution to migration policy. He warns that if each member state were to impose its own border controls, it would mark the end of the EU. He anticipates that Chancellor Olaf Scholz and Tusk will continue to collaborate closely in the future.

El servicio de inteligencia británico ha publicado imágenes de puentes sobre el río Seim que fueron destruidos por el ejército ucraniano durante su operación en la región de Kursk. "Ukraine continues to impede Russian logistics in the Kursk region through a series of attacks that have destroyed road and ponton bridges over the Seym River", wrote the British Ministry of Defense on X. The images were taken in mid- and late August. Ukraine launched its offensive in the Russian region of Kursk on August 6 and was able to advance several kilometers into Russian territory.

On August 23, a number of people were injured during a Ukrainian attack on the Belgorod region.

Several individuals have been harmed in a Ukrainian attack on the Russian region of Belgorod, as per official reports. Governor Vyacheslav Gladkov shares that multiple explosions struck a road stretch between Belgorod and Shebekino, injuring four people and damaging numerous vehicles. In the nearby village of Vosnesenkovka, a woman was wounded when a drone struck a private residence. At present, these reports cannot be authenticated independently. Russia frequently targets civilian areas in neighboring Ukraine, with Kharkiv, a Ukrainian city situated approximately 30 kilometers from the border, being one of the most frequently bombarded locations. Ukrainian artillery and military drones frequently attack areas in the Russian Belgorod region across the border. Russia initiated an offensive against Kharkiv during the summer, aiming to create a buffer zone; however, Russian assaults slowed down a few kilometers behind the border.

15:44 Acceso Exclusivo: Hospital Móvil Atiende a Ucranianos Heridos

Muchas instalaciones de atención médica en Ucrania han resultado dañadas, lo que ha obligado a los profesionales de la salud a trabajar incansablemente las 24 horas. Para agilizar los tratamientos de los heridos, se utiliza un tren especializado, junto con otros recursos. Un equipo de CNN tuvo acceso a este tren.

15:26 Michael Douglas, Celebridad de Hollywood, Visita a Niños en Kyiv

El actor estadounidense Michael Douglas visitó el área de niños "Tierra de Hierro" en la Estación Central de Kyiv el viernes. Esta información fue compartida en Facebook por la empresa de ferrocarriles estatal ucraniana Ukrzaliznytsia. Según su publicación, la estrella famosa caminó por la estación, interactuando con los pasajeros. Anteriormente, se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su esposa Olena, como embajador de la ONU, junto con su hijo Dylan.

14:49 Kyiv Presiona por Aprobación de Armas: "Biden Parece No Cambiar de Opinión"

El coronel retirado Ralph Thiele predice que la discusión sobre los ataques de largo alcance de Ucrania a Rusia probablemente revivirá el debate sobre las entregas de Taurus. El experto militar presume que EE. UU. mantendrá su postura.

13:58 Zelensky Confirma el Retorno de Otros 103 Prisioneros de Guerra

Ucrania ha confirmado un canje de prisioneros con Rusia. Otros 103 individuos han regresado de la cautiverio ruso a Ucrania, según el presidente Zelensky. Entre ellos hay soldados y personal de la Guardia Nacional, la guardia fronteriza y la policía. Son defensores de las regiones de Kyiv, Donetsk, Luhansk, Saporischschja, Kharkiv, así como de la ciudad de Mariupol y la planta Azovstal.

13:38 EE. UU. Acepta Vender Aviones de Combate Avanzados a Rumania

El gobierno de EE. UU. ha aprobado la venta de aviones de combate F-35 avanzados por $7.2 mil millones a Rumania, miembro de la OTAN y vecino de Ucrania. La embajadora de EE. UU. en Bucarest, Kathleen Kavalec, aclaró: "Rumania es un aliado crítico en la alianza de la OTAN, comprometida con la seguridad y la estabilidad en la región del Mar Negro y más allá". Con la adquisición de aviones de combate multimisión de sigilo de Lockheed Martin, Rumania obtendrá "capacidades de defensa aérea sin precedentes", señaló Kavalec. La primera entrega está programada para 2031.

13:02 Rusia: Más de 200 POWs Canjeados con Ucrania

Rusia y Ucrania han canjeado más de 200 prisioneros de guerra, según las autoridades rusas. Cada lado ha liberado a 103 individuos, anunció el ministerio de defensa ruso. Los soldados rusos actualmente reciben asistencia psicológica y médica en Bielorrusia, según un mensaje de Telegram. El ministerio especificó que los soldados rusos canjeados fueron capturados en Kursk. Las tropas ucranianas habían invadido la región rusa en agosto. El lado ucraniano aún no ha reconocido las declaraciones rusas sobre el canje. El viernes, el presidente ucraniano Zelensky anunció el regreso de 49 prisioneros de Rusia. No está claro si estos individuos formaban parte del canje confirmado por Rusia.

12:50 Rusia Anuncia la Captura de Otro Pueblo en el Este de Ucrania

En el este de Ucrania, el ejército ruso afirma haber tomado otro pueblo. "El pueblo de Yelannoe Pervoe (Yelanne Perche en ucraniano) ha sido liberado", declaró el ministerio de defensa ruso. El pequeño pueblo se encuentra cerca de la ciudad estratégicamente importante de Pokrovsk, que está bajo amenaza debido al avance ruso. El ejército ruso ha hecho progresos significativos en la región de Donetsk en las últimas semanas. El presidente ruso Vladimir Putin recently reiterated that the primary objective of the Russian army is to capture the industrially essential Donbass region, which includes Donetsk.

12:21 "Mancha Fundida" - Medvedev Amenaza con la Destrucción de Kyiv

El antiguo presidente ruso Dmitry Medvedev amenaza con transformar Kyiv, la capital ucraniana, en un "gigante mancha fundida" utilizando armas modernas no nucleares de Rusia. Sugiere que Rusia ya tiene una razón legítima para utilizar armas nucleares debido al avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, aunque hasta ahora ha elegido no hacerlo. Medvedev, quien serves as deputy chairman of the Russian Security Council, frequently employs strong language against the West and Ukraine.

11:50 Sharma: "Luchas Intensas Persisten en Kurachove"

Las batallas intensas en el este de Ucrania actualmente se centran en la ciudad de Kurachove, según la reportera de ntv Kavita Sharma informando desde Dnipro. La decisión de emplear armas europeas de largo alcance está causando frustración entre la población local.

**11:12 Drones Causan Daños en la Reg

10:31 Stoltenberg sobre la Diplomacia Previa a la Guerra: los Rusos Presentaron Mapas Incorrectos de la OTANEl secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, habla en una entrevista sobre las negociaciones previas a la guerra en febrero de 2022 con el objetivo de disuadir a Rusia de invadir Ucrania. La última reunión del Consejo OTAN-Rusia, presidida por Stoltenberg, tuvo lugar en enero. Los rusos exigieron la retirada de todas las tropas de la OTAN de la parte oriental de la alianza, compartió Stoltenberg con el "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Esto era absolutamente inaceptable, pero creo en el diálogo. Por eso continuamos negociando". En esta reunión, los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Rusia afirmaron que no había planes de guerra y que su país estaba amenazado por Ucrania. Incluso mostraron mapas, supuestamente para demostrar cómo Rusia estaba rodeada por la OTAN. Sin embargo, incluso estos mapas contenían inexactitudes; por ejemplo, Dinamarca no estaba marcada como territorio de la OTAN. Stoltenberg sigue sin estar seguro si las inexactitudes se debieron a una mala preparación o si fueron intencionales. Al mirar atrás, Stoltenberg lamenta que la OTAN y sus aliados no hubieran proporcionado un mayor apoyo militar a Ucrania antes. "Si Ucrania hubiera sido más fuerte militarmente, el umbral para el ataque de Rusia habría sido más alto. Si habría sido lo suficientemente alto, nunca lo sabremos."

10:03 Wiegold sobre el Acuerdo de la Brigada de Combate Alemana con LituaniaAlemania y Lituania firman un acuerdo gubernamental: garantiza a Lituania que una brigada alemana lista para el combate será estacionada en el país. El experto militar Thomas Wiegold discute el fondo y la importancia del acuerdo en una entrevista con ntv.

09:28 Las Ambiciones de Kim para Fortalecer las Relaciones con MoscúEl líder norcoreano Kim Jong Un expresó su intención de fortalecer la cooperación con Rusia, según la prensa estatal. Después de mantener conversaciones con el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, en Corea del Norte, los medios de comunicación norcoreanos informaron que se llevó a cabo una discusión detallada sobre "ampliar el diálogo estratégico entre los dos países y fortalecer la cooperación para proteger los intereses de seguridad mutua, así como la situación regional e internacional". Ucrania, EE. UU. y Corea del Sur acusan a Corea del Norte de suministrar a Rusia armas y misiles para la guerra en Ucrania. Pyongyang niega estas acusaciones como "ridículas".

08:59 Uso Potencial de Armas Avanzadas para Ucrania por el OccidenteSe avecinan discusiones sobre la disponibilidad de armas avanzadas para Ucrania para atacar objetivos rusos. El primer ministro británico Starmer anunció esto después de una reunión con el presidente de EE. UU., Biden, en la que se retrasó la decisión sobre el tema. Biden y Starmer discutirán el tema en la Asamblea General de la ONU en Nueva York la próxima semana con un grupo más amplio de personas, según Starmer. Los medios británicos sugieren que Biden está dispuesto a permitir que Ucrania utilice cohetes británicos y franceses con tecnología estadounidense, pero no cohetes fabricados en EE. UU.

08:23 Zelensky sobre el Hipotético Plan de Trump para Terminar la Guerra: "Las Promesas de Campaña Son Promesas de Campaña"Al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se le preguntó durante una entrevista de CNN sobre su interpretación de las repetidas afirmaciones del candidato presidencial republicano Donald Trump de que podría poner fin a la guerra en Ucrania en un día, sin proporcionar un plan claro. "No lo comprendo hoy porque no tengo acceso a los detalles de a lo que se refiere", respondió Zelensky en la entrevista que se emitió el domingo. Zelensky explica que los EE. UU. están en medio de una campaña electoral. "Y las promesas de campaña son promesas de campaña", enfatizó. "A veces, pueden no ser muy realistas". Zelensky mencionó que había hablado con Trump hace dos meses, durante los cuales Trump ofreció su apoyo a Ucrania, stating that the conversation went well.

07:27 ISW: Rusia Necesita Más Tropas en Kursk para Desplazar a las Fuerzas UcranianasEl Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en Washington señaló que los contraataques rusos en la región de Kursk aún no se han materializado en una operación a gran escala para expulsar a las fuerzas ucranianas. El ISW informes que hasta ahora Rusia ha confiado principalmente en conscriptos mal entrenados y equipados, junto con pequeñas unidades del ejército ruso regular y otras fuerzas de seguridad en la región fronteriza. Según la evaluación del ISW, una contraofensiva rusa para recuperar el territorio capturado por las fuerzas ucranianas en la óblast de Kursk probablemente requerirá más personal y recursos de los que Rusia ya ha reunido en esta región, especialmente si la mayoría de las unidades desplegadas carecen de experiencia de combate.

06:49 Ucrania Sufre de Ataques con DronesSegún el ejército ucraniano, Rusia lanzó varias oleadas de ataques con drones contra Ucrania durante la noche. Las fuerzas rusas comenzaron múltiples grupos de ataques con drones, según informó la Fuerza Aérea Ucraniana. Se activaron alertas en casi todas las regiones del país, incluidas la región de Odessa. La marina informó haber derribado nueve drones en el área. Se escucharon explosiones en Odessa, pero hasta ahora no se han informado bajas.

06:13 Mützenich propone un grupo internacional para impulsar la iniciativa de pazEl líder del grupo parlamentario SPD, Rolf Mützenich, ha propuesto la creación de un grupo internacional para impulsar una iniciativa de paz en el conflicto de Ucrania. "Creo que es hora de que los aliados occidentales insten un grupo para comenzar el proceso", dijo a la "Rheinische Post". "El canciller alemán y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky están de acuerdo en que ahora es el momento adecuado para intensificar los esfuerzos por las conversaciones de paz, y que Rusia debe ser incluida en la próxima cumbre de paz". Cuando se le preguntó sobre los posibles miembros de un grupo así, Mützenich mencionó países como China, India, Turquía y Brasil, que podrían asumir la responsabilidad. "En estos países, se está fortaleciendo la sensación de que la invasión rusa puede convertirse en una carga". Por lo tanto, el papel de un grupo de contacto "podría ser prometedora", y podría desempeñar un papel significativo en la mediación.

05:41 UE considera nuevas estrategias para la renovación de sancionesFuentes de la Comisión Europea están considerando tres posibilidades para futuras extensiones de sanciones contra Rusia, según diplomáticos. Estas posibilidades se compartieron con los diplomáticos europeos el viernes. La razón detrás de esto son los activos del banco central ruso congelados, que desempeñan un papel significativo en la concesión de un préstamo de $50 mil millones de las naciones G7 a Ucrania. Estos activos han estado congelados desde el ataque ruso a Ucrania.

03:40 Klitschko informa sobre el impacto de escombros de drones en KyivEl alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, notificó a través de la aplicación de mensajería Telegram sobre el impacto de escombros de drones en un edificio de la ciudad en el distrito de Obolon de la capital ucraniana, al norte del centro de la ciudad. Los servicios de emergencia están en camino al lugar, escribió Klitschko más adelante. Antes, el alcalde había declarado que las unidades de defensa aérea estaban operando en la ciudad.

01:35 Kim Jong Un y Shoigu discuten sobre una cooperación más cercanaEl líder norcoreano Kim Jong Un ha prometido una cooperación más cercana con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu. Según la agencia de noticias estatal KCNA, los dos hombres mantuvieron una discusión detallada durante la visita de Shoigu a Pyongyang, llegando a un consenso satisfactorio en matters como el fortalecimiento de la "cooperación en la protección de los intereses de seguridad mutua". Shoigu, quien dejó su cargo como ministro de Defensa en mayo, fortaleció las relaciones entre Corea del Norte y Rusia con una visita a Pyongyang en julio del año pasado.

23:36 Zelenskyy presentará "Plan de Victoria" a Biden en septiembreEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha confirmado una reunión con el presidente de EE. UU. Joe Biden en septiembre. "Presentaré el plan para la victoria", dijo el jefe de estado durante una aparición en la capital ucraniana de Kyiv. Este plan gira en torno a un sistema de decisiones interdependientes que dotará a Ucrania de la suficiente fuerza para navegar la guerra hacia la paz. "Las conquistas armadas pueden ser llevadas a un final justo de varias maneras: ya sea expulsando al ejército ocupante por la fuerza o mediante la diplomacia", explicó Zelenskyy. Esto asegurará la verdadera independencia de Ucrania. Sin embargo, la posición de Kyiv depende del apoyo de EE. UU. para la fuerza necesaria.

22:59 Rusia altera la dirección del ataque hacia el surLa lucha sigue siendo intensa en el este del país, según el ejército ucraniano. Hubo 115 escaramuzas, informó el Estado Mayor en Kyiv en su informe de situación de la tarde. "La situación más intensa hoy fue en la dirección de Kurachove, además el enemigo también estuvo activo en la dirección de Lyman y Pokrovsk", dijo. Kurachove es un pequeño pueblo al sur de Pokrovsk. Durante mucho tiempo, Pokrovsk se creía que era la dirección principal del ataque de las tropas rusas. Sin embargo, Recently, the Russians have achieved little territorial gain in this area. Instead, they broadened their attack axis towards the south to seize the mining town of Hirnyk near Kurachove.

22:18 Zelensky afirma el éxito en la contraofensiva en KurskEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que las contraofensivas ucranianas en la región rusa de Kursk han dado resultados positivos. Él reporta que los avances rusos en la región de Kharkiv han sido detenidos, y el avance en Donetsk ha disminuido. También menciona que Rusia no ha logrado ninguna ganancia notable en su contraofensiva en Kursk. Expertos habían cuestionado anteriormente el rearme de mayores formaciones de tropas rusas desde Donetsk y otras regiones a Kursk. Rusia afirma haber recapturado 10 de 100 pueblos ocupados.

21:46 Zelensky acusa a los aliados de tener miedo en las discusiones de ayudaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusa al Occidente de tener miedo en las discusiones de ayuda a Ucrania en el contexto del derribo de misiles rusos. "Si los aliados pueden derribar misiles y drones juntos en el Oriente Medio, ¿por qué aún no hay una decisión similar para derribar misiles rusos y Shaheds en el cielo de Ucrania?" dijo en una conferencia en Kyiv. "Tienen miedo incluso de decir: 'Estamos trabajando en ello'. Y esto ocurre incluso cuando los misiles y los drones se dirigen directamente hacia el territorio de nuestros vecinos", dijo el líder ucraniano. "Esto es vergonzoso para el mundo democrático".

21:30 Rusia supuestamente ha utilizado más de 8000 drones iraníesSegún el gobierno ucraniano, Rusia ha lanzado 8060 drones Shahed iraníes contra Ucrania desde el inicio de la guerra. No hay declaraciones disponibles aún de Irán o Rusia. Ucrania acusó inicialmente al gobierno iraní de proporcionar los drones kamikaze a Rusia en el otoño de 2022.

20:43 EE. UU. se reserva comentarios sobre el suministro de armas de largo alcance a UcraniaEn Washington, el primer ministro Keir Starmer del Reino Unido y el presidente Joe Biden de EE. UU. están maintenance una reunión. La multitud está expectante, con la esperanza de obtener actualizaciones sobre la aprobación del uso de armas de largo alcance para Ucrania. Según informes del periódico británico "The Guardian", el Reino Unido ha dado luz verde a Ucrania para llevar a cabo ataques con misiles Storm-Shadow. Sin embargo, se ha sugerido que no habrá ningún anuncio al respecto durante esta reunión entre los dos aliados. John Kirby, director de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, comparte sus pensamientos, stating "No espero un anuncio hoy sobre el despliegue de armas de largo alcance dentro de Rusia -definitivamente no de EE. UU.". Él continúa declarando que aún están en conversaciones con el Reino Unido, Francia y otros aliados para decidir qué tipo de recursos se otorgarán a Ucrania. Lamentablemente, no aclara si la administración de EE. UU. anunciará algún cambio en este sentido. "No entraré en una especulación sobre posibles declaraciones que podríamos o no hacer en el futuro".

La Unión Europea (UE) condenó la invasión rusa de Ucrania e impuso sanciones a Rusia en respuesta. Dado esto, sería crucial que la UE respete su compromiso con la libertad de expresión y la libertad de los medios dentro de la Unión Europea, especialmente al informar sobre los conflictos en Ucrania.

Además, la UE debe animar a Moscú a cumplir con estos principios, ya que es necesario para construir un orden mundial justo y fomentar la transparencia en los conflictos internacionales. El flujo libre de información entre Rusia y la UE sigue siendo crucial para resolver conflictos y puede prevenir posibles malentendidos futuros.

