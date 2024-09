A las 19:40, Rusia está fortaleciendo su política de armas nucleares.

18:35 Zelensky a Discutir 'Estrategia Ganadora' con Biden y Harris

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está programado para reunirse con el presidente de EE. UU. Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington el jueves. Zelensky tiene la intención de presentar su llamada 'Estrategia Ganadora' ante Biden, detallando un plan para poner fin a la guerra de Ucrania. Zelensky predice que el curso del conflicto se decidirá alrededor del otoño. La administración ucraniana cree que el empleo de armamento occidental contra objetivos en territorio ruso podría inclinar significativamente la balanza a su favor. Sin embargo, estos armas aún no han sido entregadas por las naciones aliadas de Ucrania.

Según The Times del Reino Unido, la estrategia incluye cuatro aspectos clave:

Una demanda de garantías de seguridad occidentales 'resistentes a Trump', como un acuerdo de defensa colectiva de la OTAN

La persistencia del avance de Ucrania en la región rusa de Kursk, actuando como una 'herramienta de negociación territorial'

Un llamado a armas avanzadas

Ayuda financiera internacional para facilitar la recuperación económica de Ucrania

18:12 Bundestag Aproba 70 Millones de Euros para la Renovación Descentralizada del Suministro de Energía de Ucrania

El Comité de Presupuestos del Bundestag ha aprobado una ayuda de 70 millones de euros para la infraestructura de calefacción y energía de Ucrania. Esto proporcionará a las ciudades y municipios ucranianos instalaciones de calefacción compactas, sistemas de calderas, generadores y paneles solares, según anunció el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo. El objetivo es ayudar a los ucranianos a vivir en su país y resistir los ataques rusos. La ministra federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Svenja Schulze, se refirió a los ataques rusos contra la infraestructura energética civil, con el objetivo de "minar y desplazar a los ucranianos". Agregó: "Estamos comprometidos a ayudar a Ucrania a restaurar su suministro de energía de manera descentralizada, lo que dificulta más a Rusia destruirlo".

17:50 Zelensky Advierte sobre el Riesgo de un Desastre Nuclear

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió sobre el riesgo de un desastre nuclear debido a los ataques rusos en la central nuclear de Zaporizhzhia. Afirmó tener inteligencia que indica que el presidente ruso Vladimir Putin estaba planeando ataques en otras centrales nucleares ucranianas. "Tales días nunca deberían ocurrir", dijo Zelensky en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Rusia ha negado persistentemente tales acusaciones. "Si, Dios no lo quiera, Rusia causa un desastre nuclear en una de nuestras centrales nucleares, la radiación no respetará las fronteras nacionales y las consecuencias desafortunadas se sentirán en todo el mundo", dijo Zelensky. También acusó a otras naciones de proporcionar datos satelitales a Rusia sobre estas centrales nucleares ucranianas. El martes, Zelensky acusó a China de pasar imágenes de las centrales nucleares ucranianas a Moscú.

17:08 Video: Ucrania Niega el Control Ruso en los Alrededores de Vuhledar

Desde 2022, las fuerzas ucranianas y rusas han luchado por el pueblo minero de Vuhledar. La intensidad del conflicto parece estar aumentando, como lo demuestra el video de intensos combates en las redes sociales. Sin embargo, el gobernador de Donetsk niega los informes de la presencia de tropas rusas en los alrededores de la ciudad.

16:31 Ucrania Busca Financiamiento de los Aliados para un Programa de Drones de Tres Años

Ucrania ha elaborado un plan de tres años para la producción de drones, guerra electrónica y sistemas robóticos terrestres, dice el ministro de Defensa Rustem Ummerov. El plan fue presentado durante las recientes visitas de Ummerov a EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania, así como en la conferencia de Ramstein de este mes. "Examinamos cuántos necesitaríamos y cómo los utilizaríamos a nivel estratégico, operativo y táctico", dijo el ministro. El plan también especifica el número exacto de armas que Ucrania puede fabricar y los fondos necesarios. "Varios países ya han acordado financiar nuestros drones y misiles", agregó Ummerov. Según él, Ucrania destruyó o dañó más de 200 sitios militares rusos el año pasado con la ayuda de la tecnología de 'enjambre de drones', incluyendo un depósito de municiones en Toropez. Kyiv tiene la capacidad de fabricar más de 3 millones de drones al año, pero necesita financiamiento extranjero.

15:49 El Presidente Lula Aboga por el Plan de Paz Brasil-China en las Naciones Unidas

El presidente brasileño Lula da Silva aboga por el plan de paz desarrollado conjuntamente con China en las Naciones Unidas, a pesar de la rechazo de Ucrania a la propuesta como "destructiva". Al condenar la "invasión del territorio ucraniano", Lula destaca la importancia de crear condiciones para conversaciones de paz entre Kyiv y Moscú. China y Brasil presentaron por primera vez su plan de 6 puntos en mayo. El asesor de política exterior de Lula, Celso Amorim, reportedly se reunirá con representantes de 20 países el viernes para obtener más apoyo. Los aliados de Ucrania no participarán en las reuniones.

El plan de 6 puntos propuesto por China y Brasil se refiere al conflicto como una "crisis" y urge a una conferencia de paz aceptada por Rusia y Ucrania, que involucraría "deliberaciones justas" sobre todas las propuestas de paz. No aborda la integridad territorial de Ucrania ni la retirada de las tropas rusas.

15:12 Fuentes de Inteligencia: China Ayuda a Rusia en el Desarrollo de Drones de Largo AlcanceSegún fuentes de inteligencia citadas por Reuters, se informan los esfuerzos de Rusia para crear y fabricar drones de largo alcance en China. Esto marcaría el primer caso de drones destinados a ser utilizados en Ucrania que se desarrollan y producen de esta manera, según declaraciones de dos oficiales de inteligencia a la agencia de noticias, citando documentos relevantes. La empresa rusa IEMZ Kupol, filial del conglomerado de defensa Almaz-Antey, habría desarrollado y probado el drone Garpija-3 en China con la ayuda de especialistas chinos. Se estima que el G3 tiene un alcance de aproximadamente 2.000 kilómetros y es capaz de transportar 50 kilograms de explosivos. Según los informes de inteligencia, esto sería la primera evidencia concreta de que China ha suministrado drones fabricados en China desde el inicio del conflicto. La ubicación de la producción y cualquier aprobación para la producción en masa remain unknown. China ha negado consistentemente haber suministrado armas a Rusia para su uso en Ucrania.

14:29 Putin presidirá reunión del Consejo de Seguridad de Rusia sobre disuasión nuclearEl presidente ruso Vladimir Putin presidirá hoy una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia para discutir la disuasión nuclear, según ha anunciado el Kremlin. Estas discusiones tienen lugar en el contexto de las solicitudes de Ucrania para obtener misiles occidentales con un alcance mayor para attaques más profundas en territorio ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió la reunión como significativa. "El Presidente pronunciará un discurso. El resto será clasificado como secreto debido a razones obvias", dijo Peskov.

13:54 Peskov critica el discurso de Zelensky ante el Consejo de Seguridad de la ONUEl Kremlin ha criticado el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Consejo de Seguridad de la ONU. "La estrategia de intentar forzar a Rusia a la paz es un error catastrófico", ha declarado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia se presenta como defensora de la paz, pero solo si su propia seguridad está protegida. Además, según Peskov, los objetivos de la "operación militar" en Ucrania deben cumplirse. Rusia continúa evitando referirse a su ataque al país como una guerra. Moscú exige que Ucrania renuncie a territorio, abandone los planes de unirse a la OTAN y sufra una supuesta "denazificación", que el Kremlin presuntamente interpreta como la instalación de un gobierno marioneta.

13:18 Sistema de Defensa Aérea Moderno Skynex Proporciona Entrenamiento a Soldados UcranianosEl Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado una imagen que muestra a soldados ucranianos recibiendo entrenamiento en el moderno sistema de defensa aérea Skynex de Alemania. Actualmente, dos sistemas están en uso en Ucrania, bajo ataque de Rusia, y se esperan otros dos de Alemania pronto. Skynex está optimizado para la defensa de objetivos de corto alcance, como drones. "Agradecemos a nuestros socios por mejorar las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Más defensa aérea para Ucrania = más vidas inocentes salvadas", escribió el Ministerio de Defensa en la leyenda.

12:42 El Apoyo de China a Rusia va más allá de la Compartición de Información EstratégicaEl presidente ucraniano Zelensky ha acusado a China de compartir datos de satélites con Rusia para espiar las centrales nucleares ucranianas. ¿En qué medida China brinda apoyo militar a Rusia? Según el corresponsal de ntv Rainer Munz, el apoyo no se limita a la difusión de información estratégica.

12:01 Politico: Ucrania Identifica al Mediador Preferido para un Acuerdo de PazSegún un informe de Politico, Ucrania ha identificado su mediador preferido para facilitar un acuerdo de paz con Rusia: el primer ministro indio Narendra Modi. Un alto funcionario ucraniano comunicó esto al medio, stating que India es el candidato más prometedor para un acuerdo de paz con el que Ucrania podría convivir. Según el funcionario, Modi dejó claro durante las discusiones de verano con Ucrania que, mientras Kyiv tendría que hacer concesiones, ninguna propuesta para poner fin al conflicto debería implicar la cesión de territorio a Rusia. India mantiene buenas relaciones con Moscú.

11:35 Muertes en el Ataque Ucraniano a la Región Rusa de BelgorodCinco personas resultaron heridas en un ataque a la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, según informaron las autoridades. Cuatro fueron trasladados al hospital, según anunció el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, a través de Telegram. Varios rascacielos y 75 edificios residenciales más pequeños, así como un gran número de vehículos, tuberías de agua y gas, resultaron dañados. Los observadores independientes sospechan que el ataque ucraniano es una reacción a un raid aéreo ruso sobre la ciudad ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico Ucraniano Utiliza Patinete Eléctrico en el Campo de BatallaUn video publicado por United24media y compartido por el Ministerio de Defensa de Ucrania muestra a un médico del ejército utilizando un patinete eléctrico en condiciones de combate. "Reingeniería de la dinámica del movimiento en la línea del frente", dice la leyenda del clip. El médico explica que el patinete eléctrico es útil para transportar rápidamente y en silencio suministros como municiones, agua, radios y baterías utilizando ambas manos.

10:18 La BSW Exige el Cese de la Entrega de Armas a UcraniaDespués de las elecciones estatales de Brandeburgo, el líder del SPD, Lars Klingbeil, exige transparencia sobre los objetivos de la Alianza para el Progreso y la Justicia Social (BSW) en las conversaciones exploratorias que se avecinan. "Ahora que estamos entrando en diálogos, al igual que en Turingia y Sajonia, primero debemos determinar: ¿Cuál es la demanda principal de la BSW? ¿En qué dirección se dirige esta alianza?", dijo en el InfoRadio de RBB. Klingbeil argumenta que muchas personas aún no están claras sobre esta orientación. El objetivo debería ser analizar los resultados de las elecciones y formar un gobierno estable. Klingbeil también critica la demanda repetida de la BSW de poner fin a la entrega de armas a Ucrania, afirm

09:39 "La Mayor Victoria de la Propaganda de Putin" - El Economista Critica a los MediosEl economista Rüdiger Bachmann critica la "normalización de los secuaces de Putin a través de los medios" como la "mayor victoria de la propaganda de Putin hasta ahora". Pregunta por qué se pueden tener conversaciones con rusofascistas pero no con germano-rusofascistas, argumentando que ambos deberían estar vetados para los demócratas. El analista militar Gustav Gressel respalda esta perspectiva al compartir la publicación.

08:55 El Reino Unido Envia un Mensaje Claro a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONUEl secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, pronunció un discurso contundente en el Consejo de Seguridad de la ONU, dirigiéndose directamente a Putin: "Vladimir Putin, si bombardeas hospitales ucranianos, sabemos quién eres. Si envías mercenarios a tierras africanas, sabemos quién eres. Si asesinas a disidentes en ciudades europeas, sabemos quién eres. Tu invasión gira en torno a tus intereses solely. Buscas expandir tu estado mafioso en un imperio mafioso construido sobre la corrupción que drena tanto al pueblo ruso como a Ucrania".

08:28 Ucrania Informa de Ataques Rusos con Drones y CohetesLa fuerza aérea de Ucrania revela que fue atacada por Rusia con 32 drones y ocho cohetes la noche anterior. De ellos, 28 drones y cuatro cohetes fueron derribados. Los informes preliminares no muestran bajas ni daños.

07:48 ISW: Tropas Rusas Se Acercan a los Alrededores de Vuhledar - Sin Ventaja Táctica SignificativaSegún el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas rusas han alcanzado los alrededores de Vuhledar y están intensificando su ofensiva en las cercanías. El think tank estadounidense no percibe una ventaja estratégica significativa para las ofensivas en curso en la región occidental de Donbass si la ciudad es conquistada. La captura rápida de Vuhledar depende de si las tropas ucranianas se retiran o se enfrentan a las tropas rusas en un conflicto prolongado. Ayer, el canal ucraniano Deepstate informó que la 72.ª brigada mecanizada aún defiende la ciudad. Aunque Vuhledar sea conquistada, no aportará de inmediato beneficios tácticos significativos a la ofensiva rusa, ya que el terreno circundante es difícil de transitar y carece de rutas logísticas críticas, según ISW.

07:06 "Operación Intrincada y Exitosa" - Ucrania Informa de Liberaciones en la Región de KharkivEl servicio de inteligencia militar de Ucrania informa sobre la recaptura de la planta de energía de Vovchansk en la región de Kharkiv, cerca de la frontera rusa, como resultado de "una operación intrincada y exitosa". Un comunicado y un video acompañante revelan que el servicio de inteligencia de defensa de Ucrania limpió sistemáticamente la planta, enfrentándose al enemigo en combate cuerpo a cuerpo dentro de las estructuras altamente construidas. En ciertos casos, las fuerzas especiales ucranianas se enfrentaron al enemigo en combate cuerpo a cuerpo. La planta de energía servía como "baluarte de la propaganda", protegida por unidades rusas profesionales.

06:31 Diputados Rusos Proponen Ley Contra la Propaganda de "Consciente Childlessness"Los legisladores rusos están considerando prohibir la propaganda de "consciente childlessness". El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, anunció un proyecto de ley potencial para prohibir la promoción de la consciente childlessness, término "prohibición de la ideología de childlessness". "Una familia grande y amigable es la base de un estado fuerte", aclaró aún más. Rusia lucha con una población envejeciente y tasas de natalidad bajas, y esta tendencia demográfica se agrava por la acción militar en Ucrania.

06:05 Comandante de la Brigada Alemana-Ledida de Lituania Asume el Cargo en Europa OrientalEl comandante entrante de la Brigada de Lituania, el general de brigada Christoph Huber, ha llegado a Lituania para asumir el cargo. Ahora se está preparando para su papel en la Brigada de Panzergrenadier 45, según el ejército alemán en X. El objetivo es crear una brigada lista para el combate que contribuya significativamente a la disuasión y la defensa del país y la alianza. En respuesta al comportamiento agresivo de Rusia, el gobierno alemán había prometido stationar permanentemente una unidad de combate en Lituania. Se planea una fuerza de hasta 5,000 soldados.

05:44 Lübeck dona Camiones de Bombeo Usados a UcraniaLübeck ha entregado varios camiones de bomberos usados para su uso continuo en Ucrania a representantes de la organización de ayuda ucraniana. Los cuatro camiones de bomberos y la ambulancia - vehículos de emergencia antiguos del cuerpo de bomberos voluntario - se entregaron al comienzo de la semana. "Por lo general, se subastarían. Sin embargo, después de recibir una solicitud de la organización de ayuda ucraniana, los restauramos y ahora podemos donarlos a Ucrania con la conciencia tranquila, permitiendo que se utilicen allí", dice Henning Witten, jefe de tecnología del cuerpo de bomberos profesionales de Lübeck.

04:45 Pistorius Fija Plazo para la Modernización del Ejército Alemán para 2029El ministro de Defensa, Boris Pistorius, destaca la urgencia de equipar rápidamente al ejército alemán. Para 2029, se debe esperar que Rusia haya completado su rearme militar y possibly sea capaz de lanzar un ataque militar contra los territorios de la OTAN, explica el político del SPD en el contexto del ataque ruso a Ucrania. "Por eso es crucial adaptarse a esta situación de amenaza lo antes posible", concluye durante una visita al 36º Regimiento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" del Ejército Alemán en Fritzlar, en el norte de Hesse.

03:13 Rusia depende en gran medida de los ingresos por gas para el gasto militar significativo A pesar de las sanciones del Occidente, Rusia espera ingresos altos del petróleo y el gas en su planificación presupuestaria para 2025. El primer ministro Mikhail Mishustin mencionó durante una reunión del gobierno en Moscú que los ingresos del estado deberían aumentar en un 12% a 40.3 billones de rublos (alrededor de 390 mil millones de euros). La participación del sector energético en los ingresos debería alcanzar casi tres cuartas partes. Los informes sugieren que el presupuesto próximo prioriza el conflicto contra Ucrania y la producción militar masiva. Se planea una asignación presupuestaria de 13.2 billones de rublos para la defensa, según informó Bloomberg desde Moscú. Alrededor del 40% de todos los gastos se destina a la defensa y la seguridad interior, superando el gasto en educación, salud, servicios sociales y la economía en conjunto.

02:10 La Duma simplifica el proceso de reclutamiento para sospechosos de delitos El parlamento ruso ha aprobado una legislación que permite al ejército reclutar a sospechosos de delitos para la ofensiva en Ucrania. Según el proyecto de ley aprobado por la Duma de Estado, las personas bajo investigación, que aún no han sido condenadas, pueden alistarse en el ejército. Si son condecorados o heridos en combate, los cargos en su contra serán anulados. La ley espera la aprobación en la cámara alta y la firma del presidente Vladimir Putin.

01:05 Baerbock propone directrices para un acuerdo de paz La canciller alemana Annalena Baerbock esbozó principios para posibles negociaciones para poner fin al ataque ruso a Ucrania. "La paz significa mantener la existencia de Ucrania como una nación libre e independiente. Significa garantías de seguridad", dijo Baerbock durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. Además, enfatizó: "Cada vez que hablamos de paz, hablamos de una paz justa y duradera". Baerbock aclaró: "Para Ucrania, el cese de los combates no debe significar una nueva ronda de preparación en Rusia". Esto se aplica tanto a Ucrania como a Moldavia o Polonia. La paz debe ser justa y duradera.

00:21 Blinken acusa a China e Irán de facilitar la agresión de Rusia El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, instó a una respuesta más fuerte de la ONU contra los aliados de Rusia en la guerra de Ucrania. "La solución más rápida es detener a aquellos que facilitan la agresión de Putin", dijo Blinken durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU, celebrada en el margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. También abogó por una paz justa que se alinee con los principios de la Carta de la ONU. En particular, Blinken señaló el apoyo de Corea del Norte e Irán a Rusia.

23:45 China urge a negociaciones de paz en Ucrania El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, instó al Consejo de Seguridad de la ONU a trabajar más para promover las negociaciones de paz en Ucrania. "La prioridad número uno es adherirse a tres principios: no ampliar el campo de batalla, no escalar los conflictos y no provocar a ninguna de las partes involucradas", dijo Wang durante una reunión de alto nivel del Consejo, a la que asistió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang enfatizó la neutralidad de China. "China no ha causado la crisis en Ucrania y no estamos involucrados en ella", confirmó. El Occidente acusa a Beijing de apoyar la guerra de Rusia contra Ucrania, entre otras cosas, proporcionando componentes de armas.

23:09 Zelenskyy cuestiona las negociaciones con Rusia El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresó una gran skepticismo sobre discutir la paz con Rusia para poner fin al conflicto actual contra su nación. Rusia está cometiendo un crimen global, argumentó Zelenskyy, mientras miraba al presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Por lo tanto, este conflicto no puede simplemente desaparecer. Este conflicto no puede ser pacificado a través de conversaciones", argumentó Zelenskyy. Agregó: "Se debe tomar acción".

22:00 Trump aboga por dejar la guerra de Ucrania El expresidente de EE. UU. Donald Trump sugirió que EE. UU. debería retirarse de la guerra de Ucrania. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris - rival político de Trump en las elecciones - han involucrado a EE. UU. en el conflicto, argumentó Trump en un evento de campaña en Georgia. "Ahora, no pueden liberarnos. No pueden hacerlo". Solo con él como presidente podría EE. UU. retirarse: "Yo lo manejaré. Yo lo negociare. Yo los ayudaré a retirarse. Debemos retirarnos".

21:30 Fuentes afirman que EE. UU. envía nueva ayuda militar a Ucrania EE. UU. está enviando aparentemente una nueva ayuda militar a Ucrania valorada en alrededor de 375 millones de dólares, según fuentes. El paquete incluye municiones de racimo de alcance medio, diversos cohetes, artillería y vehículos blindados, según fuentes del gobierno de EE. UU. Un anuncio oficial de la ayuda está programado para mañana. Este último paquete incluye algunas de las mayores cantidades de ayuda enviadas recientemente. Se utilizarán armas de los almacenes militares de EE. UU. para una entrega más rápida a Ucrania. Con este último paquete, EE. UU. ha proporcionado más de 56.2 mil millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

