A las 19:39, Pokrovsk emerge como el mayor punto focal en Ucrania

Tropas ucranianas frustran con éxito múltiples ataques rusos

Según sus propios informes, las tropas ucranianas han logrado repeler numerosos ataques rusos. A lo largo del día, se registraron 79 ataques rusos en la parte oriental del país, algunos de los cuales recibieron apoyo de artillería y aéreo, según el informe diario de la situación del Estado Mayor. Una vez más, el foco principal fue en las cercanías de Pokrovsk, en las afueras de Donbass. Allí, las tropas rusas intentaron consolidar y ampliar sus ganancias territoriales del día anterior, con alrededor de 20 ataques registrados en unas pocas horas. También se informó de luchas intensas en las cercanías de Torezk. El objetivo de estos ataques rusos es asegurar el control de la región de Donbass en su totalidad.

19:07 Estados Unidos impone sanciones a recursos rusos

En respuesta a la invasión rusa de Ucrania, Estados Unidos ha impuesto sanciones adicionales a Rusia. Estas penalizaciones afectan a alrededor de 400 empresas y personas, anunció el Departamento del Tesoro en Washington. Entre las entidades sancionadas se encuentran alrededor de 60 empresas tecnológicas del sector de la defensa, cuyo "equipo y servicios apoyan las operaciones militares de Rusia". El objetivo de estas sanciones es afectar las cadenas de suministro de Rusia. Las empresas y personas afectadas residen en Rusia y otros países. Sus activos en Estados Unidos están congelados y a los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe hacer negocios con ellas.

18:38 Aumento del flujo de petróleo ruso a través de Ucrania

Rusia supuestamente duplicó su entrega de petróleo a través de Ucrania en julio, según ExPro, una firma de consultoría con sede en Kiev. La cantidad de petróleo ruso que fluye a través del "oleoducto de la amistad" a los países de la UE aumentó a 1,09 millones de toneladas en julio, en comparación con las 540.000 toneladas registradas en junio. Previously, Hungary and Slovakia had accused Ukraine of limiting oil flow, warning of potential fuel shortages from September. However, Vice-President of the EU Commission, Valdis Dombrovskis, criticized both countries for not thoroughly exploring alternatives to Russian oil supplies, which were subject to sanctions following Russia's invasion of Ukraine. Hungary, Slovakia, and the Czech Republic continue to have exemptions. Leer más aquí.

17:56 Familiares buscan a conscriptos desaparecidos en Kursk

Muchos conscriptos rusos han desaparecido o han sido capturados después de la contraofensiva ucraniana en la región de Kursk, según informes periodísticos. Al menos 81 conscriptos han desaparecido y otros 38 han sido identificados como prisioneros en videos publicados por el ejército ucraniano, informó el servicio en ruso de la BBC. Esta inteligencia se deriva de avisos en línea de personas desaparecidas presentados por los familiares de los conscriptos. Al comienzo de su invasión de Ucrania, el líder del Kremlin, Vladimir Putin, había prometido desplegar solo soldados y voluntarios contratados en la zona de guerra. Sin embargo, desde la perspectiva del Kremlin, la defensa de Kursk no se considera participación en la llamada "operación militar especial". Rusia no revela información sobre sus pérdidas en Kursk. Leer más aquí.

17:19 Drones sospechosos sobre Brunsbüttel: Bundeswehr ayuda a investigadores

El ejército alemán está ayudando en las investigaciones sobre vuelos de drones sospechosos sobre instalaciones industriales en Schleswig-Holstein. A solicitud de la policía, la Bundeswehr está proporcionando datos de radar. Covestro y Holcim, dos empresas relacionadas, también participan en la investigación. Covestro afirma que ha registrado vuelos de drones. Estas empresas químicas, de energía y de logística están estacionadas en la zona industrial ChemCoast Park en Brunsbüttel. La fiscalía de Flensburg investiga vuelos de drones sobre las instalaciones industriales por sospecha de espionaje con intención de sabotaje.

16:51 Víctimas civiles: ocho muertos en ataques rusos

Lamentablemente, no ha habido días sin víctimas civiles: ocho civiles han perdido la vida en ataques rusos, según informaron las autoridades ucranianas. Dos personas murieron en la región de Sumy, que limita con Rusia. Se registraron tres fallecimientos en la región de Kharkiv. Tres muertos más se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson.

16:20 Base de la OTAN en Geilenkirchen emite informe de situación normal

La base de la OTAN en Geilenkirchen ha emitido un informe de situación normal. Después de haber elevado el nivel de seguridad al segundo más alto ayer debido a una posible amenaza, ahora se ha vuelto a bajar a su nivel original. Esto significa que las medidas de seguridad actuales en el aeropuerto coinciden con las establecidas desde el inicio de la guerra en Ucrania. No se ha divulgado más información sobre la naturaleza de la amenaza. El segundo nivel más alto en la terminología de la OTAN indica que se ha producido un incidente o hay evidencia de una posible acción terrorista contra la alianza. Como precaución, se evacuó a

15:44 Modi Propone Diálogo con Moscú para Modizyy, Enfático en la Paz

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha sugerido al presidente ucraniano, Volodymyr Modizyy, la necesidad de un diálogo con Rusia para poner fin al conflicto en curso. Durante su visita a Kyiv, Modi se presentó como un "amigo" dispuesto a ayudar a facilitar la paz. "El camino hacia una resolución solo puede pavimentarse a través del diálogo y la diplomacia. Es crucial que avancemos en esta dirección sin perder tiempo", afirmó Modi. Instó a ambas partes a participar en discusiones para superar la crisis, sin insistir en la retirada de las tropas rusas.

15:22 La Facción Wagner Dividida un Año Después de la Muerte de Prigoschin

Un año después del trágico accidente aéreo que cobró la vida del líder de los mercenarios rusos Yevgeny Prigoschin, su ejército privado Wagner ha experimentado una significativa fragmentación, según las evaluaciones británicas. Desde el trágico incidente, muchos figuras prominentes han abandonado el grupo, según informó el Ministerio de Defensa británico. "En comparación con el pico de 50,000 empleados en 2023, Wagner probablemente tiene alrededor de 5,000 empleados en sus despliegues restantes en Bielorrusia y África", observó el ministerio. Muchos excombatientes de Wagner ahora se han unido al ejército ruso o a unidades paramilitares bajo la gestión del Ministerio de Defensa, según los analistas militares. Esto marca un año desde la muerte de Prigoshin en el accidente de su avión privado, tras su instigación de una rebelión contra la dirección militar de Rusia dos meses antes. Todos los otros nueve pasajeros del avión también fallecieron. Lee más aquí.

14:38 ISW: Avance Ucraniano en la Ofensiva Obliga a Moscú a Cambiar la Estrategia

El avance agresivo de las tropas ucranianas en la región ocupada por Rusia de Kursk ha obligado, según expertos del Instituto de Estudios de la Guerra de EE. UU. (ISW), a Moscú a retirar tropas del país vecino invadido. La dirección militar rusa ha reasignado algunas tropas de la región ucraniana del sur de Zaporizhzhia para fortalecer la defensa de Kursk, según se indica en las entradas de soldados desplegados en las redes sociales. Sin embargo, Rusia está intentando mantener el enfoque principal de su ataque en la región ucraniana oriental de Donetsk. Lee más aquí.

13:59 Surge la Duda sobre la Fiabilidad de la Ayuda Alemana a Ucrania

La disputa presupuestaria interna en el gobierno alemán está causando preocupaciones sobre la consistencia de la ayuda alemana a Ucrania, según el experto en seguridad Christian Mölling de la Sociedad Alemana de Asuntos Internacionales. Él menciona discusiones sobre la posibilidad de restringir la ayuda alemana a Ucrania y reemplazarla con intereses de los activos rusos congelados. "Alemania se ha disparado en el pie con esta idea, causando un daño significativo a nivel internacional", señaló Mölling en el podcast "Die Lage" de Stern. La viabilidad y el mecanismo para entregar los fondos a Ucrania remain unclear. Lee más aquí.

13:31 Modi Comparte un Abrazo con Zelensky en su Visita a Kyiv

Solo unas semanas después de su controvertido abrazo con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro indio Narendra Modi también comparte un abrazo con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Modi visita un memorial para los niños ucranianos que perdieron la vida en la guerra, donde deja un osito de peluche. A pesar de que India, con su enorme población, ha mantenido oficialmente la neutralidad en el conflicto, se abstiene de imponer sanciones occidentales a Moscú y continúa abogando por una resolución a través del diálogo mientras no presenta ninguna propuesta concreta.

13:03: Se Suspende el Enlace Crucial de Ferry a Crimea

Un día después de un ataque ucraniano, el puerto ruso de Kavkaz, esencial para abastecer a Crimea, sigue cerrado al tráfico de ferry. El Ministerio de Transporte de Moscú anuncia que los servicios de ferry reanudarán una vez que se complete la limpieza. Kavkaz se encuentra en el estrecho de Kerch, que conecta el mar Negro con el mar de Azov. Desde Kavkaz, se puede ver la Crimea controlada por Rusia, que sirve como uno de los principales centros de tránsito del mar Negro en términos de transporte de combustible y municiones a Crimea.

12:20: Se Espera la Respuesta de Putin mientras los Avances Ucranianos en Kursk se Intensifican

El presidente ruso Vladimir Putin parece precavido ante el progreso militar ucraniano en Kursk. "Esto es su reacción típica en tales períodos", dice la politóloga rusa Ekaterina Schulmann. "Se retira hasta que la situación se estabilice, luego reanuda las operaciones como si todo estuviera de vuelta a la normalidad". Otros expertos en Rusia creen que el Kremlin está actualmente considerando opciones de respuesta. Putin suele tardar en tomar decisiones de este tipo, argumentan. "En algún momento, descubriremos cómo Putin responderá", advierte Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín.

11:41: El Depósito de Combustible Ruso en Proletarsk Continúa Ardiendo

El depósito de combustible ruso en Proletarsk, región de Rostov, sigue en llamas, según el sistema de información sobre incendios del NASA y el canal de Telegram Baza, que está cerca de las autoridades rusas de investigación. Baza informes que el depósito fue atacado de nuevo por un dron ucraniano la noche anterior.

11:12: Ucrania Desea la Mediación de Modi para Poner Fin al Conflicto

A pesar de que India, como miembro de BRICS, está estrechamente alineada con Rusia, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy está extendiendo una invitación al primer ministro indio Narendra Modi, con la esperanza de que medie para poner fin al conflicto. Debido al avanzado en Kursk, los ucranianos parecen más ansiosos que nunca por conversaciones de paz, según la reportera de ntv Nadja Kriewald.

10:16: Ucrania Confirma el Hundimiento del Ferry de Suministros del Enemigo

09:44 Embajador Ruso: Rechazo a la Zona de Amortiguamiento en el Terreno Nacional

El embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, se opone firmemente a la creación de una zona de amortiguamiento en la región de Kursk, como propuso Kiev. TASS lo cita diciendo: "Eso es impensable. No toleraremos una zona de amortiguamiento en nuestro territorio". Mientras tanto, advierte que Moscú no buscará la aprobación de Washington para expulsar a las fuerzas ucranianas de la zona de Kursk. Acusa a EE. UU. de presionar sus límites con los rusos y provocarlos a tomar decisiones impulsivas.

09:10 Analistas de Redes Sociales Detectan un Aumento de Descontento en Rusia

No es ninguna sorpresa: desde que las tropas ucranianas cruzaron a territorio ruso hace dos semanas, la insatisfacción con el presidente Vladimir Putin parece estar aumentando en Rusia. FilterLabs AI, que analiza la opinión en las redes sociales rusas, informa sobre un aumento de la negatividad hacia Putin y la forma en que su gobierno está manejando la situación. "La respuesta de Putin fue, en el mejor de los casos, inadecuada y, en el peor, ofensiva", dijo Jonathan Teubner, CEO de FilterLabs.

08:36 Modi en Kiev para Conversaciones Estratégicas

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha llegado a Ucrania para mantener conversaciones de alto nivel con el presidente Volodymyr Zelenskyy, según informan los medios indios y ucranianos. Ucrania busca el apoyo de India debido a su influencia global, pero tiene dudas sobre su declarada neutralidad. Modi visitó Moscú en julio, donde fue fotografiado abrazando cálidamente al presidente ruso Vladimir Putin, lo que causó malestar en Ucrania y varios países occidentales.

08:05 Evaluando el Riesgo de Ataques a la Planta Nuclear de Kursk

El presidente ruso, Vladimir Putin, acusa a Ucrania de planificar un ataque a la central nuclear ubicada en Kursk. Sin embargo, el reportero de ntv, Rainer Munz, califica la amenaza como mera retórica y sugiere que un desastre nuclear es altamente improbable.

07:33 Bielorrusia y China Fortalecen sus Vínculos de Cooperación

Bielorrusia y China han acordado profundizar la colaboración en diversos sectores, incluyendo comercio, seguridad, energía y finanzas. Un comunicado conjunto emitido después de las conversaciones entre el primer ministro chino, Li Qiang, y el primer ministro bielorruso, Roman Golovchenko, establece sus objetivos para mejorar las cadenas de suministro industrial y facilitar el comercio para reducir los costos para ambos países. China es el segundo mayor socio comercial de Bielorrusia y el mayor en Asia.

07:05 El Ejército Ucraniano Se Queja de la Falta de Entrenamiento de los Nuevos Reclutas

Los líderes y personal militar ucraniano lamentan la capacitación deficiente de los soldados que llegan y la ventaja abrumadora de Rusia en poder aéreo y municiones en el frente este. "Algunos soldados se niegan a disparar. Cuando ven al enemigo en posición de fuego en la trinchera, no abren fuego. Es por eso que nuestros hombres están muriendo", dice un comandante de batallón del 47º Regimiento. "No están usando sus armas, lo que los hace ineficaces". El gobierno aprobó una ley de conscripción controvertida en mayo y desde entonces se han reclutado miles de soldados cada mes, principalmente para roles de infantería. Sin embargo, persisten desafíos en la logística, el equipamiento y la financiación de este personal nuevo.

06:35 Moscú Cree que EE. UU. Levantará las Restricciones de Armas para Ucrania

El embajador ruso, Anatoly Antonov, sugiere que Estados Unidos levantará todas las restricciones en la distribución de armas a Ucrania en el futuro cercano. La agencia de noticias RIA cita sus palabras: "Están tomando medidas para eliminar todas las restricciones en el uso de armas sin vacilar, parece". Él sugiere que un diálogo constructivo con EE. UU. solo es posible si abandonan su "postura hostil" hacia Rusia. También duda de la posibilidad de una reunión entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, durante la Asamblea General de la ONU en septiembre.

06:09 Harris Critica el Aliento de Trump a la Invasión de Putin en Europa

La candidata presidencial demócrata Kamala Harris promete su compromiso con la OTAN y su apoyo sostenido a Ucrania, ante los ataques de Rusia. En su discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, mantiene: "Estaré firmemente al lado de Ucrania y sus aliados de la OTAN". Critica a su oponente republicano, Donald Trump, por alentar al presidente ruso Vladimir Putin a invadir Europa.

05:38 Jefe de la Agencia de Redes: "Alerta Continúa en el Consumo de Gas"

A pesar de las abundantes reservas de gas en almacenamiento, Klaus Müller, jefe de la Agencia Federal de Redes, sigue instando a la contención en el uso de gas. "El gobierno federal sigue en alerta máxima. Debemos mantener la vigilancia", aconsejó Müller al Augsburger Allgemeine. También se refirió a la entrada del ejército ucraniano en territorio ruso, lo que podría empeorar la situación. "No son las propias instalaciones de gas lo que se disputa, sino que la zona que las rodea es un zona de guerra en ambos lados", informó Müller al periódico. Esto incluye la estación de gas de Gazprom en Sudzha, que está cerca de la frontera ucraniana en territorio ruso y sirve como un punto de exportación importante de gas a Europa, incluyendo países como Eslovaquia, Hungría y Austria. El gas de Siberia se canaliza a través de esta estación a estos países a través de Ucrania.

04:40 Visita de Modi a Ucrania: "Problemas No Resueltos en los Campos de Batalla"

15:31 Próxima Ayuda Militar de EE. UU. a Ucrania

Las autoridades indican que EE. UU. planea enviar más ayuda militar a Ucrania, por un valor aproximado de $125 millones. El último paquete de ayuda incluye misiles antiaéreos, municiones para lanzadores múltiples Himars, misiles Javelin, así como diversas otras armas, equipos y vehículos. El anuncio oficial está programado para hoy, un día antes del Día de la Independencia de Ucrania. Estas armas se adquirirán de las reservas del Pentágono, lo que permitirá una entrega rápida.

14:12 Ejército Ucraniano Reporta 53 Ataques Cerca de Pokrovsk

A lo largo del jueves, el ejército ucraniano documentó un total de 53 ataques cerca de la ciudad de Pokrovsk, en el este del país. Capturar Pokrovsk se ha convertido en el objetivo principal de las fuerzas rusas en Ucrania, según un comunicado del Estado Mayor. Hasta el momento, no se ha emitido ningún comunicado del gobierno ruso. Según la información actual, las tropas rusas han avanzado gradualmente hacia Pokrovsk en los últimos días.

here.

13:16 Líder de la SPD Defiende el Armamento de Ucrania

Justo antes de las elecciones estatales en Turingia y Sajonia, la líder de la SPD, Saskia Esken, reafirma su apoyo a Ucrania contra Rusia. El canciller Olaf Scholz trabaja hacia una paz justa y sostenible, dijo Esken al grupo de medios Funke. "Mientras Putin persista en sus objetivos de guerra contra Ucrania, la paz no puede lograrse diplomáticamente", dijo, criticando a la líder de la izquierda, Sahra Wagenknecht. "Si, como exigen Wagenknecht y otros, cesáramos hoy en el suministro de armas a Ucrania, entonces el país sería conquistado mañana y borrado mañana, lo que tendría consecuencias desastrosas para la seguridad en toda Europa, lo que no llevaría a una reducción de armamentos ni a la paz", dijo Esken.

22:56 Ucrania se Preparar para el Invierno Más Duro

Ucrania espera un invierno difícil debido a la destrucción de su infraestructura de energía y potencia por los ataques rusos. "Nos enfrentamos al invierno más difícil de nuestra historia", dice el ministro de Energía de Ucrania, Herman Haluschtschenko, durante una videoconferencia. Este invierno será significativamente más difícil que el anterior, ya que los daños se han acumulado debido a los ataques rusos continuos. El ejército ruso está empleando diversas armas en ataques combinados para infligir el máximo daño, dice. En un invierno suave, el consumo de energía es de aproximadamente 18 gigavatios, y en un invierno severo, es de 19 gigavatios. Además, se debe crear una reserva de un gigavatio, explica Haluschtschenko. Se informa que los ataques rusos han destruido alrededor de 9 gigavatios de capacidad.

21:08 NATO Aumenta el Nivel de Seguridad en la Base Aérea de Geilenkirchen

Debido a posibles amenazas, la NATO ha aumentado su nivel de seguridad en la base aérea de Geilenkirchen, en Renania del Norte-Westfalia. Los empleados que no son necesarios para el despliegue han sido enviados a casa, dice un portavoz de la base. Esta medida se basa en información de inteligencia que indica una posible amenaza. "Esto no es motivo de preocupación y es simplemente una medida precautoria para garantizar que podamos continuar con nuestras operaciones críticas", dice el portavoz. La policía confirma su presencia en el lugar. Se están manteniendo confidenciales más detalles, incluyendo el número de fuerzas desplegadas.

20:07 Ejército Ucraniano Afirma Ataque a Base Rusa en la Región de Kursk

El ejército ucraniano informa sobre otro ataque a las tropas rusas en la región de Kursk. Utilizando bombas de precisión de EE. UU., atacaron una base rusa por la tarde, según el comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleshchuk. "Un puesto de comando de drones, una unidad de guerra electrónica, equipo, armas y hasta 40 militares rusos fueron afectados", dice Oleshchuk junto a un video que supuestamente muestra el ataque.

19:43 Primer Check-in Posterior al Acuerdo de Paz de Suiza

Después de la reunión de paz en Suiza en junio, Ucrania ha realizado supuestamente la primera sesión de seguimiento. Más de 40 naciones y organizaciones se unieron a la reunión virtual. Se programaron sesiones adicionales con grupos de trabajo para el futuro.

Para obtener más información sobre los eventos anteriores, consúltalos aquí.

check them out here.)

Los Estados Unidos continúan imponiendo sanciones a entidades rusas, incluyendo 60 empresas tecnológicas que apoyan sus operaciones militares. El ejército ucraniano sigue comprometido en intensas batallas con las tropas rusas, especialmente en las áreas de Pokrovsk y Torezk, con el objetivo de asegurar el control de la región de Donbass.

Lea también: