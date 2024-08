A las 19:36, Borrell sugiere que Ucrania tiene derecho a utilizar armas de origen occidental en su conflicto contra Rusia.

19:10 Fuerza Aérea Ucraniana Ataca Objetivos Cerca de KurskEl comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana, Mykola Oleschuk, ha informado sobre ataques exitosos de sus aviones de combate durante operaciones en la región occidental rusa de Kursk. Se utilizaron principalmente bombas guiadas contra posiciones y concentraciones de tropas rusas. A pesar de que las fuerzas rusas han adoptado casas abandonadas en sus líneas defensivas, siguen siendo vulnerables a los ataques. "Tenemos ojos en todo, estamos al tanto de todo", declaró Oleschuk en la plataforma Telegram. "Nuestras bombas de precisión te encontrarán dondequiera que estés". Las bombas de precisión se refieren a municiones guiadas que pueden ser dirigidas desde la cabina. Durante la operación en Kursk, dos puentes importantes sobre el río Seim fueron demolidos por aviones de combate. Oleschuk no especificó qué aviones ucranianos se utilizaron en estos ataques. Según analistas militares ucranianos, los cazas F-16 suministrados por el Occidente aún no han entrado en acción.

18:44 Conflicto en aumento obliga a los aldeanos a huir en Ucrania OrientalA medida que avanza el ataque ruso en el este de Ucrania, numerosos habitantes han abandonado pueblos situados cerca de las zonas de combate. Los residentes del municipio de Myrnohrad, situado a diez kilómetros de los zonas activas de combate, conversaron con la agencia de noticias AFP sobre los ataques rusos cada vez más intensos que han obligado a varias personas a evacuar. Los corresponsales de AFP presentes en Myrnohrad observaron varias casas en llamas después de los ataques rusos.

18:04 Rusia y China Fortalecen la Cooperación EnergéticaChina y Rusia han discutido la cooperación energética durante la visita del primer ministro chino Li Qiang a Moscú. El primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, informó a Li Qiang que Rusia ya es el principal proveedor de petróleo de China y prometió que pronto ocupará el primer lugar en suministro de gas natural. Li Qiang aparentemente enfatizó el crecimiento y la mejora de la calidad de la colaboración energética. Aunque Beijing ve el conflicto ruso-ucraniano como una perturbación de la paz internacional, sigue apoyando a Rusia.

17:33 Ucrania Accede a la Corte Penal Internacional con CondicionesUcrania se ha unido oficialmente a la Corte Penal Internacional (CPI), pero con una disposición que exime a su ejército de la jurisdicción de la corte durante un período de siete años. El parlamento ucraniano, en Kyiv, autorizó la ratificación del Estatuto de Roma de la CPI con una votación de 281-1 y 22 abstenciones, según informó el diputado Yaroslav Shelesnyak en Telegram. Ucrania había firmado el Estatuto de Roma en enero de 2000, pero nunca lo había ratificado hasta ahora. El Estatuto sirve como base para la CPI, que se encuentra en La Haya y investiga violaciones como el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. El documento ratificado incluye una cláusula que exime a Ucrania de la jurisdicción de la CPI sobre crímenes de guerra que involucren a ciudadanos ucranianos durante un período de siete años debido a las preocupaciones sobre la posible prosecución de acciones militares contra las fuerzas rusas.

17:15 Rusia Rechaza Invitación de Suiza para Visita a la ONURusia es el único país que ha declinado una invitación de Suiza para que los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU visiten Suiza los días 25 y 26 de agosto, informó un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores suizo. Los delegados del Consejo de Seguridad de las otras 13 naciones procederán a Ginebra, mientras que la representación de Rusia en la ONU en Nueva York comunicó su ausencia sin dar razones. Suiza ha sido etiquetada como "país no amistoso" por Rusia después de la implementación de sanciones de la UE contra Rusia en respuesta a la incursión en Ucrania. Suiza actúa como uno de los diez miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU por primera vez, uniéndose a un consorcio compuesto por Algeria, Ecuador, Guyana, Japón, Malta, Mozambique, Corea del Sur, Sierra Leona, Eslovenia y los Emiratos Árabes Unidos. El mandato de los miembros no permanentes abarca dos años. La visita conmemora el 75º aniversario de las Convenciones de Ginebra.

16:49 Moscú Sufre el Mayor Ataque de Drones desde el Inicio de la GuerraEl alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, consideró el último ataque con drones ucraniano contra la capital rusa como uno de los más grandes desde que comenzó la guerra hace dos años y medio. Algunos drones fueron abatidos en las cercanías de la ciudad de Podolsk, a unos 38 kilómetros al sur del Kremlin, según informó Sobyanin en Telegram. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, se interceptaron 11 objetivos que buscaban atacar la región de la capital. En total, se eliminaron 45 drones sobre el territorio ruso. Mientras tanto, Rusia envió casi 70 drones contra Ucrania durante la noche, pero la mayoría fueron derribados por la fuerza aérea ucraniana. Los enfrentamientos continúan en el este de Ucrania y en la región rusa de Kursk. "Esto representa uno de los mayores intentos de atacar Moscú con drones hasta la fecha", declaró Sobyanin, destacando la exitosa neutralización del evento, sin informes de daños.

15:54 PM Modi Pide "Regreso a la Tranquilidad" Antes del Viaje a UcraniaEl primer ministro indio, Narendra Modi, llegó a Varsovia como parte de una histórica gira por Europa Oriental. Esto marca la primera visita de un jefe de gobierno indio a Polonia en 45 años. El viernes, Modi emprenderá su primer viaje a Ucrania como primer ministro. Antes de su partida, Modi abogó por un "regreso a la tranquilidad" en Ucrania. Como "amigo y asociado" de Kyiv, India desea un "pronto regreso de la paz y la estabilidad en la región", escribió en medios digitales.

15:28 Elecciones en Kursk (Rusia) retrasadas en siete municipiosA causa de la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk, se han pospuesto las elecciones locales en siete municipios. "La Comisión Electoral Central apoya la propuesta de la Comisión Electoral de la Región de Kursk para posponer las elecciones en siete asentamientos", indicó la comisión. Las elecciones se celebrarán una vez que se aseguren "garantías completas de la seguridad de los votantes", agregó la comisión electoral. Sin embargo, los votantes en el resto de la región de Kursk aún podrán elegir al gobernador de la región de Kursk entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, como estaba previsto. Según los informes del ejército ucraniano, el ejército ha penetrado en la región rusa de Kursk y ahora controla numerosos asentamientos.

15:07 Ucrania admite el uso de armas occidentales en territorio rusoUcrania declara que ha utilizado misiles HIMARS de EE. UU. para atacar puentes de reemplazo sobre el río Seim en Rusia. "¿Adónde van los puentes pontoneros en la región de Kursk? Las fuerzas especiales... los están destruyendo con precisión", dijeron las fuerzas especiales ucranianas a través del servicio de mensajería Telegram. Se están utilizando sistemas de cohetes HIMARS de EE. UU. en esta operación. Esto es la primera vez que Ucrania admite el uso de estas armas occidentales en su ofensiva en territorio ruso.

14:52 Ucrania afirma que sus drones atacan Moscú, dice el ejército rusoLos ataques con drones desde Ucrania siguen acercándose a la capital rusa. Numerous videos muestran derribos y grandes bolas de fuego en el cielo, con el ejército ruso afirmando que ha destruido al menos diez vehículos aéreos no tripulados. No está claro la magnitud de los daños o las bajas.

14:25 Ministerio de Asuntos Exteriores alemán: "Rusia no está dispuesta a negociar"

Según los hallazgos del gobierno alemán, Rusia no muestra disposición a negociar para poner fin a la guerra. "Rusia no está abierta a negociaciones", dijo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores en Berlín. En lugar de negociar con Ucrania sobre una paz justa, el gobierno de Moscú exige la anexión de territorios que las fuerzas rusas ni siquiera controlan. Además, Rusia podría poner fin a la guerra en cualquier momento. Para defenderse contra la invasión ilegal, Ucrania necesita armas adecuadas, destacó el portavoz, teniendo en cuenta las demandas en las campañas electorales en curso en Turingia y Sajonia para detener las entregas y fortalecer más la solución diplomática.

13:53 Sin amor incondicional: "Kadyrov mantiene a Putin tranquilo en Chechenia"

Por primera vez en 13 años, el presidente Vladimir Putin visita la república rusa de Chechenia. Allí, es recibido por el fuerte hombre Ramsan Kadyrov. Los dos autócratas se aseguran mutuamente de su apoyo mutuo, con Kadyrov regalando a Putin. Sin embargo, la amistad no es incondicional, explica el reportero de ntv Rainer Munz.

13:30 Moscú informa sobre la captura de otro pueblo en el este de Ucrania

Según sus propias declaraciones, el ejército ruso ha tomado el control de otro pueblo en la región ucraniana de Donetsk. El Ministerio de Defensa en Moscú informó en su informe diario que las tropas rusas "liberaron" el pueblo de Shelanne. El pueblo se encuentra al noreste de la ciudad de Donetsk, que está bajo control ruso. A unos 20 kilómetros de Shelanne se encuentra la ciudad de Prokhorovka, que se considera un importante centro logístico. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra informó que el lugar ya había sido capturado el 18 de agosto.

12:57 Ucrania espera la membresía completa en la Corte Penal Internacional

El parlamento ucraniano ha aprobado la ratificación del Estatuto de Roma, lo que permite al país unirse a la Corte Penal Internacional. La membresía completa es un paso crucial hacia la integración de la UE. La corte ha emitido órdenes de arresto internacionales, entre otros, contra el presidente ruso Vladimir Putin.

12:45 Rusia lanza ataques con drones contra Ucrania

Según los informes del ejército ucraniano, la fuerza aérea rusa lanzó ataques con drones contra Ucrania durante la noche. Un total de 69 drones fueron atacados, con 51 derribados y 16 probablemente derribados por inhibidores de radiofrecuencia. Un drone regresó a Rusia, mientras que uno vino desde Bielorrusia. Rusia también utilizó dos misiles balísticos y un misil de crucero en el ataque. Solo el misil de crucero pudo ser interceptado. No hay información disponible sobre daños o bajas. No hay declaración de Moscú aún.

Según los informes militares, las fuerzas ucranianas en la parte oriental del país aún enfrentan ataques rusos intensos. El estado mayor ucraniano en Kiev informó 66 ataques rusos en el frente de Pokrovsk el martes, todos los cuales fueron repelidos. Los combates tienen lugar en varios pueblos cercanos a Pokrovsk, que está a unos 10 kilómetros de distancia. El comandante en jefe Oleksandr Syrskyi reconoce la situación desafiante. En el lado ruso, se informa que la defensa ucraniana en Pokrovsk muestra signos de debilidad. Los blogueros militares rusos informan sobre el progreso de sus tropas.

11:50 Medvédev: "No habrá conversaciones de paz hasta que el enemigo esté completamente derrotado"

El antiguo presidente ruso Dmitri Medvédev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, expresa sus opiniones sobre las posibles conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Medvédev, conocido por su postura más radical últimamente, cree que, dadas las ganancias de Ucrania en Kursk, las oportunidades para negociaciones entre las dos partes son escasas. Afirma que no habrá discusiones entre Moscú y Kiev hasta que Ucrania sea completamente derrotada en el campo de batalla. "El parloteo ocioso de los mediadores auto-proclamados sobre el noble tema de la paz ha terminado. Aunque no puedan decirlo en voz alta, todos entienden la realidad de la situación", asegura Medvédev. "No habrá conversaciones de paz hasta que el enemigo esté completamente derrotado".

11:22 Actos violentos de los mercenarios de Wagner están aumentando en África

07:40 Ucrania Estimaciones: Esta Cantidad de Cohetes y Drones Rusia Ya Ha Disparado

Desde el inicio del conflicto, Rusia ha utilizado más de 9.600 cohetes y casi 14.000 drones de ataque contra Ucrania, según datos ucranianos. "Kyiv Independent" informes esto, citando declaraciones del comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas, Oleksandr Syrskyi. Según sus declaraciones, 5.197 de los cohetes derribados fueron dirigidos a áreas civiles, con el país siendo atacado principalmente con cohetes S-300/S-400, que impactaron un total de 3.008 veces. Las armas más utilizadas después de eso fueron los misiles crucero del tipo Kh-555/Kh-101, con 1.846 ataques reportados.

08:12 Woidke Plantea Dudas sobre la Ayuda Financiera para Refugiados Ucranianos

El Ministro-Presidente de Brandeburgo, Dietmar Woidke, está cuestionando la ayuda financiera para los refugiados de Ucrania. "La decisión fue apropiada en ese momento porque tuvimos que actuar rápidamente. Sin embargo, hoy debemos considerar si esta forma de apoyo sigue siendo relevante", declaró a "Der Spiegel". En otros países de la UE, hay más ucranianos empleados que en Alemania. "Tenemos que cambiar esto. Beneficiaría a nuestra economía - necesitamos trabajadores - y promovería la integración". Se elegirá un nuevo parlamento estatal en Brandeburgo en septiembre.

08:41 Experto en la Política Exterior del SPD: "Este Dominante Putin Puede Ser Derrotado"

El miembro del Comité de Asuntos Exteriores, Michael Roth, aboga por un fuerte respaldo a Ucrania, especialmente en este momento difícil. Cree que la única manera de llevar a Putin a las negociaciones es demostrarle que no puede conquistar Ucrania. Esto solo se puede lograr, cree Roth, si Alemania, Europa y sus aliados, incluidos los EE. UU., continúan proporcionando a Ucrania equipo militar de vanguardia. Roth también expresa su alegría de que el pueblo de Ucrania ahora puede sacar fuerzas de sus victorias en suelo ruso, ya que se hace evidente que "este dominador Putin puede ser derrotado".

09:09 Ataque de drones interrumpe operaciones en los aeropuertos de Moscú

Se impusieron restricciones temporales en las operaciones de tres aeropuertos de Moscú durante la noche debido a un ataque de drones. Los aeropuertos afectados fueron Vnukovo, Domodedovo y Sheremetyevo, con Sheremetyevo sin afectar. La autoridad de vuelo anunció la restricción de cuatro horas en Telegram, con el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, calificándola como uno de los mayores ataques de drones contra la ciudad. Las fuerzas aéreas rusas destruyeron once drones que se dirigían hacia Moscú para evitar cualquier posible daño.

09:37 Kiev: El ejército ucraniano ataca el sistema de defensa aérea rusa S-300 en Rostov

El ejército ucraniano afirma haber destruido un sistema de defensa aérea S-300 en la región rusa de Rostov, que Rusia ha utilizado en ataques contra la infraestructura civil de Ucrania. El ataque ucraniano_targeteó un sistema cerca del asentamiento de Novoshakhtinsk, y se observaron explosiones en puntos específicos. El gobernador de Rostov, Vasili Golubev, informó que la fuerza aérea rusa derribó un misil lanzado por Ucrania en el área. Sin embargo, el Ministerio de Defensa ruso omitió esta información en su informe diario de situación.

10:03 Frente Oriental: Tres rusos por cada ucraniano

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reconoce las difíciles circunstancias en el Frente Oriental. La situación, informada por una periodista de ntv, Nadja Kriewald, es "dramática", con soldados rusos superando significativamente a las fuerzas ucranianas. Además, el Kremlin no muestra consideración por sus propias pérdidas.

10:26 Pentágono: Ucrania "ha puesto a Rusia en una situación difícil"

El Departamento de Defensa de EE. UU. atribuye las dificultades de Rusia para responder a la contraofensiva de Ucrania en la región rusa de Kursk a las acciones de Ucrania. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, sugiere que Moscú tiene desafíos para responder, ya que Ucrania ha extendido la guerra al territorio ruso por primera vez. Ryder enfatiza que la contraofensiva ucraniana en Kursk no cambia el apoyo de EE. UU. a Kiev.

10:50 Consejos del director de funeraria a los hombres en Kursk

Un hombre uniformado en un video de Telegram regaña a los hombres que huyen de la región, pero no es un militar sino un director de funeraria de San Petersburgo llamado Kirill Suworov, según la agencia de noticias rusa de oposición Agentstvo. Suworov critica a los hombres de la región, preguntándoles por qué huyen y sugiriendo que tomen las armas o caven trincheras para los soldados con palas. También anima a los locales a donar sus coches al ejército en lugar de huir.

07:08 Fuerza Militar Alemana Fortalece Medidas de Seguridad en CuartelesLa Fuerza Militar Alemana está fortaleciendo significativamente las medidas de seguridad en todos los cuarteles. Según reporta "Der Spiegel", se ha instruido a los cuarteles para que revisen diligentemente las brechas en las cercas exteriores de todas las instalaciones y las monitoreen más de cerca, especialmente durante la noche. Además, se está entrenando a los soldados para que presten especial atención a individuos no autorizados en áreas seguras y informen cualquier sospecha de inmediato. Esto es en respuesta a informes de intrusos en áreas de seguridad sensibles. Según "Der Spiegel", un general de alto rango reconoce que la protección de los cuarteles alemanes aún funciona en "modo de guerra". Los controles de entrada y salida suelen ser manejados por proveedores de servicios privados, al igual que las patrullas de cercas de los cuarteles.

06:40 Habeck: Ucrania Será Apoyada Independiente de la Ayuda del G7El Ministro Federal de Economía, Robert Habeck, confirma la ayuda adicional para Ucrania, independientemente de que la ayuda planificada de miles de millones de dólares de los países del G7 se materialice. "Los países del G7 han tomado todas las medidas necesarias: Ucrania recibirá en el futuro dinero que podrá utilizar para adquirir los sistemas de armas urgentemente necesarios", dijo el político verde al grupo de medios Funke. "Sí, y eso sucederá este año, según mi conocimiento". Ucrania recibirá 50 mil millones, con otros 4 mil millones del presupuesto federal en 2025. Si esto no tiene éxito, "debemos discutir de nuevo", exige Habeck. El compromiso con Ucrania "está incondicional". Entonces, el apoyo "debe proporcionarse de manera diferente". Habeck admite que la transición al modelo planificado del G7 podría convertirse en un problema si no se pueden colocar nuevos pedidos porque se han agotado las asignaciones presupuestarias anteriores. Por lo tanto, propone una solución práctica. "Debe asegurarse que los sistemas de armas se ordenen ahora y se paguen más tarde con los fondos del G7". Sería altamente peligroso si Ucrania perdiera esta guerra, ya que estaría en juego la libertad de Europa.

06:08 Rusia Acusa a Servicios de Inteligencia Occidentales de Apoyar el Avance de UcraniaRusia acusa a los servicios de inteligencia occidentales de estar detrás del último avance de Ucrania en la región rusa de Kursk. "La operación de las fuerzas ucranianas en la región de Kursk fue orquestada con la asistencia de los servicios de inteligencia de EE. UU., Reino Unido y Polonia", anunció el servicio de inteligencia extranjero ruso SVR al periódico ruso "Izvestia". Las unidades participantes supuestamente coordinaron sus operaciones de combate en centros de entrenamiento en Reino Unido y Alemania. Consejeros militares de los países de la OTAN habrían ayudado a liderar las fuerzas ucranianas que ingresaron en territorio ruso, así como en el manejo de las armas y el equipo militar occidental por parte de los ucranianos. Se dice que los países de la alianza también proporcionaron datos de reconocimiento por satélite sobre el despliegue de tropas rusas en la zona operativa.

05:39 Fuentes Rusas: Todos los Tres Puentes sobre el Río Sejm Dañados o DestruidosLas fuerzas ucranianas habrían dañado o destruido todos los tres puentes sobre el río Sejm en la parte occidental de Rusia, según fuentes rusas. Los ataques ucranianos contra los tres puentes sobre el Sejm en Kursk podrían potencialmente llevar al cerco de las tropas rusas entre el río, el avance ucraniano en Rusia y la frontera de ambos países. Ya parecen estar ralentizando la respuesta rusa a la ofensiva de Kursk, que Ucrania comenzó el 6 de agosto.

04:30 Rusia Informa de un Masivo Ataque con Drones en Varios RegionesRusia reporta un masivo ataque con drones llevado a cabo por Ucrania en varias regiones. Las autoridades afirman que derribaron cuatro drones a aproximadamente 38 kilómetros al sur del Kremlin, con otros 19 en la región fronteriza de Bryansk. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó previamente sobre la interceptación de tres drones con destino a Moscú sobre la ciudad de Podolsk. No se informaron bajas ni daños en Bryansk y Podolsk. Se informaron de más ataques interceptados en las regiones de Tula y Rostov, pero no se han informado pérdidas hasta ahora. El número exacto de drones y misiles lanzados sigue siendo incierto. Ucrania suele abstenerse de comentar este tipo de incidentes.

03:50 Putin y Kadyrov Visitan a las Tropas en Chechenia

Por primera vez en trece años, el Presidente Ruso Vladimir Putin visita la república del Cáucaso Norte de Chechenia. Junto con el líder checheno Ramzan Kadyrov, inspecciona a las tropas y voluntarios que se preparan para ser desplegados en Ucrania. En un discurso a las tropas en la Universidad Rusa de Fuerzas Especiales, una instalación de entrenamiento en la ciudad chechena de Gudermes, Putin elogió su fuerza y resiliencia, diciendo "Mientras tengamos individuos como ustedes, somos absolutamente invencibles", según el sitio web del Kremlin. La visita no anunciada tuvo lugar en medio de los últimos avances de Ucrania en la región rusa de Kursk. Kadyrov informó a Putin durante una reunión separada que Chechenia ha enviado más de 47.000 soldados a Ucrania desde el inicio de la guerra, incluidos alrededor de 19.000 voluntarios. Kadyrov se refiere frequently a sí mismo como "el hombre derecho de Putin".

02:44 Defensa Aérea Rusa Derriba Drones sobre Moscú

Rusia alega haber frustrado un ataque a su capital al derribar tres drones lanzados desde Ucrania. El alcalde Sergei Sobyanin anunció el derribo de los drones a través de su publicación en Telegram, con la defensa aérea siendo responsable de su caída. La investigación inicial indica que no hubo lesiones ni daños como resultado de los escombros caídos.

01:50 FSB Imputa a Científico en Caso de Traición

12:59 Zelensky Elogia la prohibición del Congreso de la Iglesia Ortodoxa leal a Moscú en Ucrania

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky elogió la decisión del Congreso de prohibir una rama de la Iglesia Ortodoxa que había estado alineada con Moscú. "Quiero reconocer las contribuciones del Congreso a nuestra independencia espiritual", dijo en su mensaje diario de video. El Congreso votó a favor de prohibir la Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que había estado bajo el control del Patriarcado de Moscú durante varias décadas. La iglesia se acusa de tolerar o incluso apoyar las atrocidades cometidas por sus seguidores a manos del enemigo. La rama se ha separado formalmente de Moscú pero continúa reconociendo su autoridad. El Patriarca de Moscú no solo respalda la guerra de Rusia contra Ucrania, sino que también es aliado del líder del Kremlin, Vladímir Putin.

23:07 Pentágono: Rusia lucha para contener el avance de Kursk

El Departamento de Defensa de EE. UU. Informó que Rusia enfrenta desafíos para contener la ofensiva de Ucrania en Kursk. El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, afirmó que Rusia está enviando un número limitado de tropas a la zona mientras enfatiza que Rusia está experimentando dificultades significativas para responder. Ucrania ha puesto a su enemigo a la defensiva, agregó Ryder. Cuando se le preguntó si Estados Unidos estaba respaldando públicamente el avance de Ucrania, Ryder se negó a dar una respuesta directa, en su lugar se refirió a los comentarios de Zelensky sobre la creación de una zona de amortiguamiento. Dijo que están en contacto con Kiev para obtener más información sobre los objetivos específicos.

22:10 Zelensky habló sobre la importancia de equilibrar la movilización y la economía

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky destacó la necesidad de equilibrar el aumento de las tropas y la preservación de la economía de Ucrania. Durante su visita a una planta de fabricación en Kropyvnytskyi, en el centro de Ucrania, Zelensky respondió a una pregunta de un trabajador sobre el valor de los trabajadores empleados para los salarios de los soldados y los esfuerzos de defensa de Ucrania.

21:25 Putin regresa a Chechenia después de 13 años de ausencia

El líder ruso Vladímir Putin visitó la República de Chechenia por primera vez en 13 años para reunirse con el fuerte hombre Ramzan Kadyrov. La agencia de prensa RIA Novosti compartió fotos de Putin intercambiando apretones de manos con Kadyrov en Grozni. Después del encuentro, Putin colocó afectuosamente el brazo alrededor del hombro de Kadyrov y lo abrazó antes de que ambos subieran a una limusina y se fueran. Kadyrov anunció a través de Telegram sobre una intensa agenda de tareas que tenía por delante. A pesar del día agotador, Putin demostró una gran energía, ansioso por visitar varios lugares en Chechenia.

21:02 Scholz reafirma el generoso apoyo alemán a Ucrania

El canciller alemán Olaf Scholz se sorprendió por las afirmaciones de que la ayuda alemana a Ucrania era insuficiente. Este año, Ucrania recibirá más de 7 mil millones de euros, la cantidad más alta proporcionada a cualquier país europeo, afirmó Scholz en el canal de TV Sat1. El próximo año, Alemania destinará 4 mil millones de euros de su presupuesto federal, lo que de nuevo es una contribución sustancial que supera a otros países europeos. Además, los países del G7 occidentales están empoderando a Ucrania con 50 mil millones de dólares, utilizando activos rusos congelados. "Esto es una cantidad sustancial, esto es una cantidad sustancial", enfatizó Scholz. La disponibilidad de los 50 mil millones de euros para Ucrania sigue siendo incierta.

20:14 Putin señala similitudes entre la tragedia de Beslán y la situación de Ucrania

Exactamente en el 20º aniversario del trágico asedio escolar en Beslán, el presidente ruso Vladímir Putin dibujó un paralelismo entre el incidente trágico y las acciones militares actuales de Ucrania en la región fronteriza rusa de Kursk. Como Rusia luchó contra "terroristas" en Beslán en ese momento, necesita contener a "aquellos que están incitando la hostilidad en la región de Kursk", argumentó Putin durante su visita a Beslán.

19:43 Patriarcado de Moscú declara que la prohibición planeada de la iglesia en Ucrania es ilegal

La Iglesia Ortodoxa Rusa denuncia la prohibición de la Iglesia Ortodoxa ucraniana pro-rusa sancionada por el Congreso de Ucrania. La acción se considera "ilegal" y una "violación de los principios fundamentales de la libertad religiosa y los derechos humanos", según Vladimir Legoida, portavoz de la iglesia, a través de Telegram. Advirtió que la implementación de esta ley podría desencadenar "violencia masiva infligida en millones de creyentes". El jefe de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Patriarca Kirill, hizo eco de estos sentimientos, describiéndolo como "un período espinoso en el que muchos son hostiles hacia nosotros, no por nuestra mala conducta, sino simplemente porque somos diferentes". Kirill ha sido un firme defensor del conflicto contra Ucrania. Antes, los diputados ucranianos aprobaron un proyecto de ley que implica una prohibición de organizaciones religiosas asociadas con Moscú.

