Expertos suizos proponen pasar de la neutralidad a una mayor cooperación militar con la OTAN y la UE Un equipo de especialistas del gobierno suizo sugiere revisitar la política de neutralidad de larga data del país y promover la colaboración militar mejorada con la OTAN y la UE. La propuesta, obtenida por Politico, es una respuesta a las crecientes preocupaciones de seguridad causadas por la invasión rusa de Ucrania. El grupo de trabajo del Ministerio de Defensa suizo destaca que Suiza está experimentando presión tanto a nivel nacional como internacional para aclarar su postura neutral. La política se remonta a 1515. El grupo de trabajo es dirigido por Wolfgang Ischinger, un exlíder de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

18:58 El Ejército Ucraniano Informa Sobre Más de 90 Enfrentamientos con las Fuerzas Rusas Desde el amanecer, ha habido 91 escaramuzas entre las fuerzas ucranianas y rusas. El Estado Mayor Ucraniano informa esto y describe la situación en el frente como desafiante. "Las fuerzas de defensa están haciendo esfuerzos para frustrar los planes ofensivos del agresor ruso y destruir su personal y equipo militar", dice el informe de situación.

18:22 El Comandante Ucraniano Estimó las Pérdidas de Tropas Rusas en Agosto Las incursiones de las fuerzas armadas rusas en Ucrania durante agosto resultaron en casi 36,810 bajas, según Oleksandr Pavliuk, el comandante de las fuerzas terrestres ucranianas. Él informó esto a través de Telegram, según la agencia de noticias ucraniana Ukrinform. Además, las fuerzas ucranianas afirmaron haber destruido numerosos armas y equipos enemigos durante agosto: Rusia sufrió 193 pérdidas de tanques, 557 pérdidas de vehículos blindados de combate, 1,517 pérdidas de sistemas de artillería, 44 pérdidas de lanzacohetes múltiples, 33 pérdidas de sistemas de defensa aérea, más de 2,000 pérdidas de vehículos y 278 pérdidas de unidades especiales. Estas cifras no pueden confirmarse de manera independiente. El gobierno ruso remains silent about its own losses in Ukraine.

17:44 Reino Unido: Tropas Rusas Aceleran Progreso Hacia Pokrovsk Según el informe de situación de los expertos en inteligencia de la defensa del Reino Unido, las tropas terrestres rusas están aumentando su avance en la disputada ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania. "Las tropas terrestres rusas probablemente están a menos de diez kilómetros de los límites de la ciudad", dice. Los expertos predicen que el avance se ralentizará una vez que las tropas terrestres se encuentren con áreas urbanas que rodean la ciudad. Pokrovsk juega un papel esencial como centro logístico para las tropas ucranianas. Capturarla probablemente prolongaría las rutas de suministro existentes, lo que dificultaría aún más la situación para las fuerzas ucranianas. El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha estado emitiendo actualizaciones diarias sobre el conflicto basadas en la inteligencia desde la invasión rusa de Ucrania.

17:16 Reportan Víctimas después del Ataque de Russell a Kurachowe El ejército ruso atacó la ciudad de Kurachowe en la óblast de Donetsk utilizando lanzacohetes múltiples. Al menos tres personas murieron y nueve resultaron heridas, según Vadym Fillaschkin, el jefe de la administración militar de la región de Donetsk a través de Telegram. Rusia empleó lanzacohetes múltiples del tipo "Uragan" en el ataque a Kurachowe.

16:43 El Ejército Ruso Afirma Avances en la Región de Donetsk El Ministerio de Defensa de Moscú reporta la captura de la ciudad de Vyimka en el norte de Donetsk cerca de la ciudad ucraniana controlada de Sieversk. El Estado Mayor Ucraniano reporta nueve ataques rusos en las últimas 24 horas en este sector del frente, incluyendo Vyimka, pero reporta que fueron repelidos. Ni una ni otra afirmación ha sido verificada de manera independiente aún. El ejército ruso también afirma haber hecho progresos en su dirección de ataque principal hacia la ciudad ucraniana de Pokrovsk.

16:20 El Vicecanciller Ruso: La Doctrina Nuclear Será Modificada debido al "Camino Provocador de Nuestros Adversarios Occidentales" El gobierno ruso está avanzando en la revisión anunciada previamente de su doctrina nuclear. El vicecanciller Sergei Ryabkov le dice a la agencia de noticias estatal TASS que el trabajo está en progreso y tiene como objetivo hacer ajustes. La decisión es "en respuesta al camino provocador de nuestros adversarios occidentales" en el conflicto de Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, comenta en una entrevista que el Occidente "está sobrepasando sus límites" y Rusia tomará las medidas necesarias para proteger sus intereses. Estados Unidos y sus aliados afirman que el conflicto en Ucrania es una invasión por parte de Rusia, y el gobierno de Kyiv está siendo apoyado en su defensa. Hasta ahora, la doctrina nuclear rusa permite el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está bajo amenaza.

15:54 El Recuento de Muertos Asciende a 41 en el Ataque con Cohetes en Kharkiv El recuento de muertos en un ataque con cohetes rusos en Kharkiv ha ascendido a 41, incluyendo cinco niños, según la agencia de noticias ucraniana Ukrinform, citando la administración militar de la región. Rusia bombing Kharkiv with rockets, causing approximately ten explosions and striking several civilian buildings, including a shopping center.

15:21 Zelenskyy Pide Aprobación para Realizar Ataques Más Profundos en Rusia El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha solicitado la aprobación de Occidente para utilizar las armas proporcionadas por el Oeste para ataques en territorio ruso más profundo después de los recientes ataques aéreos rusos. Según Zelenskyy, a través de Telegram, se requiere más asistencia "para defender y proteger completamente las ciudades ucranianas". Esto incluye "una decisión sobre ataques de penetración profunda en los sitios de lanzamiento de misiles rusos, la destrucción de la logística militar rusa y lanzamientos conjuntos de misiles y drones". Zelenskyy enfatiza que Rusia utilizó 160 misiles, 780 bombas guiadas o aéreas y 400 drones de combate contra Ucrania en solo la última semana.

15:03 Fuerza Aérea Ucraniana Derriba Éxitosamente Ocho de Once Drones IraníesLa Fuerza Aérea Ucraniana se jacta de haber derribado 24 drones intrusos. Las fuerzas rusas lanzaron un misil balístico Iskander-M desde Kursk y lanzaron 11 drones Shahed-131/136 desde Crimea hacia objetivos ucranianos. Según la Fuerza Aérea Ucraniana, ocho drones fueron derribados con éxito. Los objetivos principales eran los territorios ucranianos de Mykolaiv y Sumy.

14:45 Kharkiv Sufre 28 Heridos en Ataque Aéreo RusoLa ciudad de Kharkiv, en el noreste de Ucrania, ha sufrido otro ataque aéreo por parte de las fuerzas rusas, según informan las autoridades locales. En un ataque con cohetes, 28 civiles resultaron heridos, informó el alcalde Ihor Terechow. Según el gobernador del Óblast de Kharkiv, Oleh Sinehubov, entre los heridos había un niño de seis años. Kharkiv es la segunda ciudad más grande de Ucrania y los recientes ataques han provocado numerous fatalities and injuries.

14:29 Países de la UE Importan Más Gas de Rusia que de EE. UU.Por primera vez en casi dos años, los países de la UE importaron más gas de Rusia que de EE. UU. en un solo trimestre. Los datos recopilados por Bruegel, un consultorio con sede en Bruselas, muestran que los países de la UE importaron aproximadamente 12,7 millones de metros cúbicos de gas de Rusia y 12,3 millones de EE. UU. durante los meses de abril a junio. Aunque las importaciones de gas de Rusia mostraron una ligera disminución en comparación con el primer trimestre de 2024, las importaciones de EE. UU. disminuyeron significativamente. El Mundo informa sobre estas cifras. Noruega sigue siendo el principal proveedor de gas para la UE, con alrededor de 23,9 millones de metros cúbicos importados durante el segundo trimestre. Antes de invadir Ucrania a principios de 2022, Rusia ocupaba este puesto, pero muchos países de la UE disminuyeron sus importaciones de gas del país. Según los datos de la Oficina Federal de Estadística Alemana, Alemania ya no importa gas de Rusia. Rusia ahora ocupa el segundo lugar en la lista de proveedores, apenas por delante de EE. UU. Los destinos específicos de los países no se proporcionan en los datos.

14:10 Apagado el Incendio en la Refinería de Petróleo de MoscúEl incendio en la refinería de petróleo de Moscú (informado a las 08:01) ha sido extinguido, según informó la agencia de noticias TASS, citando a los servicios de emergencia. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que varios fragmentos de drones impactaron la instalación, lo que provocó un incendio en una sala técnica separada. El ejército ucraniano supuestamente atacó plantas de energía en Rusia con numerosos drones, según declaraciones rusas.

13:36 Rusia Considera a EE. UU. como Parte en la GuerraSegún el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, EE. UU. ya está muy involucrado en el conflicto a través de sus entregas de armas a Ucrania. Las relaciones entre Moscú y Washington son ahora tan malas como nunca. A pesar de mantener una postura oficial de que Rusia no tiene preferencia entre Trump y la candidata demócrata Kamala Harris, Peskov reiteró que la entrega de ayuda militar a Ucrania no cambia las demandas de Rusia para poner fin al conflicto.

13:19 Fuerzas Rusas Capturan Dos Pueblos en Ucrania OrientalLas fuerzas rusas han Reporting se han apoderado de dos pueblos en el este de Ucrania, según informan los medios de defensa rusos. Ptyche y Vuhlinka ahora están bajo control ruso, según informan las agencias de noticias estatales rusas, citando al ministerio. No es posible verificar de forma independiente tales informes desde el campo de batalla. Las fuerzas rusas han avanzado en el frente este durante algún tiempo y frequently anuncian ganancias territoriales.

12:48 Convoy de Granos Ucraniano Attacked por Tropas RusasLas tropas rusas habrían atacado un convoy de granos que transportaba bienes entre Sumy y Kharkiv, según informan los informes ucranianos. El convoy fue atacado por cohetes, lo que resultó en la muerte de un conductor de camión y daños a 20 otros camiones. Antes, la fuerza aérea ucraniana había mencionado un ataque en el sector logístico del sector agrícola de Sumy.

12:15 Suministros de Energía y Gas Inalterados en Tver Después del Ataque UcranianoSegún el gobernador de la región rusa de Tver, Igor Rudenya, los suministros de energía y gas siguen intactos a pesar del ataque de las fuerzas ucranianas con drones. Los objetivos en la óblast, una región noroeste de Moscú, fueron impactados por los drones ucranianos.

11:50 El Turismo de Guerra Gana Popularidad en UcraniaEn Ucrania, donde los cohetes pueden golpear en cualquier momento del día o de la noche, Dmytro Nikiforov ofrece tours guiados por los antiguos campos de batalla. Antes de la guerra, trabajaba como abogado. Ahora, organiza "Tours de Guerra" en Kyiv y sus áreas circundantes, incluyendo Bucha e Irpin. Nikiforov ve su trabajo como más que una oportunidad comercial - lo ve como una oportunidad para atraer la atención global al conflicto y permitir a los participantes witness the harsh realities of conflict. Nikiforov atribuye el interés en sus tours a la búsqueda de aventuras de las personas y su deseo de comprender mejor el conflicto en curso.

11:22 Zelenskyy: Rusia Dispara Más de 780 Bombas Guiadas en Ucrania Esta SemanaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy argumenta que es justificable que Ucrania responda al terror ruso con todos los medios necesarios para detenerlo. En la última semana, Rusia ha lanzado más de 160 misiles, 780 bombas guiadas y aproximadamente 400 vehículos aéreos no tripulados de diversos tipos contra Ucrania.

11:04 Ucrania: Una Fatalidad y Cuatro Heridos en el Asalto de SumyUn civil perdió la vida y otros cuatro resultaron heridos debido a la lluvia de artillería rusa en la región de Sumy en el este de Ucrania, según fuentes locales. "Los rusos llevaron a cabo 18 ataques en territorios fronterizos y asentamientos en la región de Sumy durante la noche y las horas de la mañana", informaron las autoridades regionales a través de Telegram. "Se registraron 47 explosiones". La región de Sumy comparte frontera con el óblast de Kursk de Rusia, donde las tropas ucranianas atacaron el 6 de agosto.

10:28 Jefe del Ejército Ucraniano: Frent Oriental ComplicadoEl jefe del Ejército Ucraniano, Oleksandr Syrskyi, describió la situación en el frente oriental como compleja. "La situación es exigente en la zona principal del ataque enemigo. Sin embargo, se están llevando a cabo decisiones rápidas y necesarias en todos los niveles", declaró el jefe del Ejército Syrskyi a través de Telegram. Visitó la línea del frente cerca de Pokrovsk la semana pasada. La lucha allí se describe como "intensa". Syrskyi no reveló el área específica del ataque ruso, aunque él y el presidente Volodymyr Zelenskyy han declarado que las fuerzas rusas han enfocado su estrategia en la ciudad importante de Pokrovsk en el óblast de Donetsk.

ISW: Tropas Rusas Falta de Personal y Equipo en Ucrania

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) en su último análisis, las tropas rusas no pueden operar a plena capacidad en Ucrania debido a la falta de personal y equipo. Esto se atribuye a la política militar ineficiente del Kremlin. El ISW cita varias fuentes, incluyendo un informe de un soldado ruso mobilizado que criticó la incapacidad del gobierno ruso para establecer un sistema de movilización integral para reemplazar las pérdidas de personal y aumentar las reservas en Telegram.

Ucrania: Figureos Diarios de las Pérdidas de Tropas Rusas

El Estado Mayor Ucraniano ha publicado nuevas cifras de bajas para las tropas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha sufrido aproximadamente 616,300 soldados desde el 24 de febrero de 2022, con una pérdida diaria de 1,340. El informe de Kyiv también indica que se han destruido diez tanques, 22 sistemas de artillería y 36 drones. Desde el inicio de la invasión a gran escala, Rusia ha perdido supuestamente 8,592 tanques, 17,636 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 14,507 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Estimaciones internacionales sugieren una cifra menor de bajas, aunque estas cifras son probablemente subestimaciones.

Rusia: 158 Drones Ucranianos Neutralizados

Rusia ha neutralizado un total de 158 drones ucranianos, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia en Moscú (ver entradas 07:03 y 03:45). La milicia ucraniana ha atacado plantas de energía y refinerías en un amplio ataque con drones, afectando especialmente a la región de Moscú y Tver, que limita al norte con ella.

DeepState: Avance Ruso en la Región de Donetsk

Las fuerzas rusas están avanzando en la región oriental ucraniana de Donetsk, según analistas del canal DeepState, afiliado al ejército ucraniano. Las tropas rusas han capturado supuestamente Paraskowijiwka en la región de Donetsk y han hecho avances en tres asentamientos: Kostyantynivka, Grodivka y Halytsynivka.

Alcalde de Moscú: Incendio en la Refinería de Petróleo después del Ataque

Se ha producido un incendio en la refinería de petróleo en Moscú, confirmado por el alcalde de la capital rusa, Sergei Sobyanin. Esto ocurre después de un ataque con drones ucranianos. No hay más detalles disponibles en este momento.

Ciudades Fantasma: Región Fronteriza entre Rusia y Ucrania se Va Vaciando Progressivamente

La guerra ha afectado casi cada rincón de la región fronteriza entre Rusia y Ucrania en los últimos años. Si bien el ejército ucraniano puede hacer un buen trabajo para repeler el ataque justo detrás de la frontera rusa, hay pocas aldeas habitadas en el lado ucraniano.

Rusia Repela 'Masivos' Ataques de Drones, Según Sus Propios Informes

Rusia afirma haber repelido "masivos" ataques de drones en el oeste de Rusia y un ataque a Moscú, según sus propios informes. "Nuestros defensores están resistiendo un intento de ataque masivo con drones en el territorio de la región de Bryansk", explica el gobernador de la región de Bryansk, Alexander Bogomaz, a través de Telegram. Se han "identificado y destruido" 26 drones (ver entrada 03:45) según informes.

Rusia: Ataque de Drones a la Planta de Energía en el Distrito de Kaschirskaja

Se informa que una planta de energía en Kaschirskaja, un distrito en la región de Moscú, ha sido atacada por drones ucranianos, según informó el jefe del distrito, Michail Schuwalow, a través de Telegram. No se han reportado heridos, aunque no se ha destruido nada y no ha habido incendio. Anteriormente se informaron ataques a la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú.

Explosiones Cerca de la Planta de Energía Rusa en Tver

Reportes de varios canales de Telegram en Rusia indican que se escuchan explosiones fuertes cerca de la planta de energía de Konakovo en la región de Tver al noroeste de Moscú. La planta de energía es uno de los principales generadores de energía en el centro de Rusia. Anteriormente, el gobernador de la región informó la destrucción de cinco drones lanzados desde Ucrania. No se han reportado heridos. Los servicios de emergencia están en el lugar.

04:54 Ziemiak: Alemania necesita involucrarse más con PoloniaEl político de la CDU Paul Ziemiak está instando al gobierno alemán a aumentar su compromiso para mejorar las relaciones con Polonia. "No es una Alemania poderosa la que asusta a los polacos hoy en día - es una débil", declaró el jefe del Grupo Parlamentario Germano-Polaco a web.de. Polonia siente que su voz no está siendo escuchada adecuadamente por Alemania, especialmente en la política de defensa. Aquí, Alemania ha cometido errores en el pasado y solo ha decidido apoyar más a Ucrania "bajo presión de los estados vecinos".

03:45 Rusia: Más drones derribadosSegún las autoridades rusas, la defensa aérea rusa ha interceptado al menos cinco drones sobre la zona de Moscú. 26 drones fueron destruidos sobre la región fronteriza de Bryansk en el suroeste de Rusia, más de diez sobre la región de Voronezh, y otros sobre las regiones de Kursk, Lipetsk, Ryazan y Tula. Esta información fue compartida por los gobernadores de las regiones afectadas en Telegram. No se han informado daños ni heridos.

02:39 Rusia: Asalto de drones a Moscú frustradoSegún el alcalde de Moscú, Sergei Sobjanin, la defensa aérea rusa ha neutralizado un drone en ruta hacia Moscú. Los informes preliminares sugieren que no hubo heridos ni daños durante el asalto de drones.

01:39 Países Bajos acordó enviar 28 vehículos blindados anfibios a KievLos Países Bajos enviarán 28 vehículos blindados anfibios del tipo Viking Bandvagn S10 a Ucrania. Esto lo anunció el ministro de Defensa de los Países Bajos, Ruben Brekelmans, en la plataforma X. Según Brekelmans, el personal de los Marines neerlandeses ha entrenado a soldados ucranianos en el manejo de estos vehículos. El Viking Bandvagn S10, con orugas de goma, pesa aproximadamente 11 toneladas y puede transitar por various tipos de superficie, incluyendo agua. "Ucrania necesita urgentemente nuestra asistencia para contrarrestar al agresor ruso. Nuestro apoyo a Ucrania continúa manteniendo a Rusia a raya", escribió el ministro. No especificó la fecha de entrega.

00:35 Hodges critica la política de Occidente hacia Ucrania como "horrible"El antiguo general estadounidense Ben Hodges critica la política de Occidente de impedir que Ucrania ataque a Rusia. Hodges declaró en el Foro Globsec de Praga, según informó el "Kyiv Independent", que el Occidente no tiene "un objetivo claro". Kiev ha aumentado la presión para levantar la prohibición al invadir la región rusa de Kursk. Sin embargo, la Casa Blanca ha mantenido su postura, a pesar de que algunos políticos estadounidenses apoyan las demandas de Kiev. "Esta política desastrosa, que en realidad protege mejor los aeropuertos rusos que a los civiles ucranianos, refleja el hecho de que no tenemos un objetivo claro", dijo Hodges. Según el antiguo comandante estadounidense, la administración de Biden está fallando en su "misión más importante: definir nuestros objetivos".

23:25 Zelensky insta a sus partners a permitir ataques a RusiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está intensificando su presión sobre sus aliados para permitir ataques a Rusia. "Limpiar el cielo ucraniano de misiles crucero rusos es un paso significativo hacia la fuerza de Rusia a buscar un fin a la guerra y una paz justa", dijo en su discurso en video nocturno. "Necesitamos los medios para proteger efectivamente y de manera integral a Ucrania y a los ucranianos. Necesitamos tanto la autorización para capacidades de largo alcance como misiles y cohetes de largo alcance". Los representantes de Zelensky han compartido todos los detalles necesarios con los aliados de Ucrania sin proporcionar detalles específicos. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, informó a la cadena de televisión estadounidense CNN que los aeropuertos rusos desde los cuales se atacan ciudades ucranianas están al alcance de las armas de largo alcance.

22:15 Estonia y Letonia celebran el 30º aniversario de la retirada de las tropas rusasEstonia y Letonia celebraron el 30º aniversario de la retirada de las tropas rusas con eventos conmemorativos. Medio siglo después de la ocupación del Ejército Rojo soviético, las últimas tropas rusas abandonaron los actuales miembros de la UE y la OTAN Estonia y Letonia el 31 de agosto de 1994. En Tallin y Riga, los presidentes Alar Karis (Estonia) y Edgars Rinkēvičs (Letonia) reconocieron la importancia simbólica, política y legal de los eventos de hace tres décadas. Si la retirada no hubiera ocurrido, ni la independencia real ni el camino hacia la membresía de la UE y la OTAN en 2004 habrían sido posibles, enfatizaron los dos líderes en reuniones con los involucrados en las negociaciones de retirada con Rusia. Hoy, los estados bálticos son uno de los principales apoyos de Ucrania en su defensa contra Rusia. El temor a convertirse en el próximo objetivo del ejército del Kremlin ha estado aumentando en la región desde el inicio del conflicto.

21:03 El campeón mundial de kickboxing ucraniano muere en el frenteEl campeón mundial de kickboxing de 28 años Roman Holovatiuk murió en acción en Ucrania. El Comité de Juventud y Deportes del Parlamento ucraniano lo confirmó. Holovatiuk era originario de Kamyanez-Podilskyj en el oeste de Ucrania. A la edad de 22 años, ganó reconocimiento con una medalla en los Juegos Mundiales en Polonia en 2017. Luego continuó su exitosa carrera, convirtiéndose en maestro de deportes en kickboxing WAKO, finalista de los Juegos Mundiales, campeón del mundo, ganador múltiple de la Copa del Mundo y de Europa y campeón múltiple de Ucrania. Después de la invasión rusa en febrero de 2022, se alistó voluntariamente en el ejército.

