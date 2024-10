A las 19:30, Zelenskyy adorna a los soldados que participan en el combate en Kursk

18:53 Incidente con Baerbock Afecta el Acceso de Periodista Ruso

Un incidente en una rueda de prensa de la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, tuvo consecuencias para un periodista de la televisión estatal rusa. El departamento de acreditación de la ONU dijo que las acciones del periodista violaron las pautas de acceso a los medios, lo que resultó en una reducción de su estado de acceso. Ahora, el periodista debe pasar por un punto de control de seguridad y está restringido dentro de la sede de la ONU. En el terreno de la ONU, el periodista se acercó a Baerbock mientras ella se dirigía a un encuentro con los medios. Baerbock pidió al periodista que se uniera a los demás representantes de los medios para que la rueda de prensa pudiera comenzar. El embajador ruso ante la ONU, Nebensia, pidió la reversión de la decisión, afirmado que el periodista no acosó a Baerbock ni actuó inapropiadamente.

18:11 Putin Abierto a Diálogo con Biden

El Kremlin ha manifestado su disposición a una reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente de EE. UU. Joe Biden. La agencia de noticias estatal rusa TASS informó que Biden había sugerido previamente que podría ser posible conversar con Putin en los márgenes de la cumbre del G20 en Brasil el mes que viene, pero expresó dudas sobre la asistencia de Putin. TASS citó al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien dijo que no había diálogo entre Moscú y Washington sobre este tema y que no había condiciones previas para ello en este momento. Peskov comentó: "Sin embargo, el presidente ha expresado continuamente su disposición a toda comunicación". La cuestión de si Putin, quien es buscado por la Corte Penal Internacional, asistiría a cada cumbre del G20 ha surgido desde el inicio del conflicto. El presidente brasileño Lula explicó a finales de 2023 que sería decisión de la justicia brasileña si Putin viajaría a la cumbre.

17:26 Residente de Crimea Enfrenta Larga Pena de Prisión por 'Traición'

Un tribunal en Sebastopol, Crimea, ha condenado a un residente de Crimea a 14 años en un campo de trabajo severo por 'traición'. Según la oficina del fiscal, el hombre de 47 años proporcionó detalles sobre las posiciones y el equipo del ejército ruso al ejército ucraniano. Miles han enfrentado sentencias de prisión, castigos o amenazas bajo cargos similares desde el inicio de la guerra.

16:42 Médico bajo Investigación por Fraude de Discapacidad

La jefa de una comisión médica en Ucrania está siendo investigada por ganar millones mediante la emisión de certificados de discapacidad falsos a hombres sanos. Registros policiales en su casa y lugar de trabajo en la ciudad de Chmelnytskyi incautaron más de cinco millones de euros en efectivo. Otros dos millones de euros se encontraron en cuentas en el extranjero. La mujer de 64 años acumuló numerosas propiedades y coches de lujo. Los investigadores encontraron listas de hombres que habían obtenido enfermedades falsas. Se enfrenta a hasta 12 años de prisión, según informes de los medios. Mientras tanto, los fiscales en la región oriental ucraniana de Járkov implicaron a 13 médicos que supuestamente emitieron certificados de discapacidad a más de 400 hombres por alrededor de £2,200 cada uno.

16:12 Ucrania Afirma Ataque con Drones a Depósito de Petróleo Ruso

Ucrania afirma haber atacado un depósito de petróleo en la región rusa de Voronezh con drones. "La defensa aérea del enemigo estaba activa pero infructuosa", según fuentes de inteligencia de la SBU ucraniana. El depósito, que contenía 20 tanques, fue atacado durante un ataque con drones nocturno, lo que provocó un gran incendio. El gobernador de Voronezh informó que un drone ucraniano golpeó un tanque vacío en un depósito de petróleo, lo que causó un pequeño incendio que se apagó rápidamente. Sin embargo, los servicios de emergencia rusos informaron de un incendio que cubría 2.000 metros cuadrados en un almacén en la región de Voronezh.

16:00 Gobernador de Cherson Reporta Víctima Civil

El gobernador de la región de Cherson informó sobre una víctima civil. Una mujer de 75 años murió cuando el ejército ruso atacó Cherson con un drone a media tarde.

15:49 Elogios para la Contribución de Ucrania por Wagenknecht, Woidke y Voigt y sus ColaboradoresAunque la propuesta conjunta de política hacia Ucrania de los ministros de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer y Dietmar Woidke, y el presidente regional de la CDU de Turingia, Mario Voigt, ha recibido principalmente críticas, llega el elogio de la presidenta de la BSW, Sahra Wagenknecht. Ella alabó su "contribución inteligente y matizada" en el "Frankfurter Allgemeine Zeitung". El experto en política exterior de la CDU, Johann Wadephul, también se hace eco de sus sentimientos, calificando la propuesta de "responsable" ya que se ajusta a las líneas básicas del país, reconoce la violación de derecho internacional por parte de Rusia, nuestra firme anclaje en la UE y la OTAN, y busca una solución dentro del marco de la Carta de las Naciones Unidas. Con este artículo invitado, Wadephul indica que se ha trazado una "línea roja"; cruzarla Would result in no cooperation with the BSW. He interprets the appeal as a "serious attempt to build a bridge for potential coalition negotiations while upholding principles." The joint effort by the three top politicians from the CDU and SPD is "a strong signal". Leer más aquí.

15:30 Políticos del Este Piden Diálogo en Ucrania: "Venta de Valores por Retención de Poder Barata"El llamamiento de los políticos del este para aumentar los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania ha enfurecido al presidente del CDU, Friedrich Merz. "Ukraine is fighting for its very existence. In our own interest, we must continue to support it. Peace talks can only commence when both sides are ready," Merz conveyed to the "Süddeutsche Zeitung". También hay críticas por parte de Michael Roth, presidente del Comité de Asuntos Exteriores del Bundestag. Él sugiere extrema cautela si la carta de los tres designados minister-presidentes era una herramienta de ablandamiento para las negociaciones de coalición potenciales con la BSW. La FDP's Marie-Agnes Strack-Zimmermann dice a la "Rheinische Post" que parece "que nuestros valores liberales están siendo vendidos por un poco de retención de poder y campaña electoral barata." Los líderes de Sajonia y Brandeburgo, Michael Kretschmer del CDU y Dietmar Woidke del SPD, y el presidente de la CDU de Turingia, Mario Voigt, escribieron un artículo invitado en el "Frankfurter Allgemeine Zeitung" pidiendo un alto el fuego en Ucrania y instando al gobierno federal a negociar con Rusia. Leer más aquí.

15:05 Autopsia Revela Causa Probable de Muerte del "Ballena Espía"A diferencia de las sospechas de los activistas de bienestar animal, las autopsias revelan que la ballena beluga descubierta en Noruega, a menudo llamada la "ballena espía", probablemente no fue dañada por disparos de arma de fuego. La causa probable de la muerte fue una infección bacteriana, possibly stemming from a wound in its mouth, como sugiere la investigación policial. Los veterinarios del Instituto Veterinario Noruego, junto con los expertos forenses de la policía, confirmaron la ausencia de heridas de bala o proyectiles en el mamífero marino. Fue avistada por primera vez en Noruega en 2019, con un arnés con una cámara y una inscripción "Equipment of St. Petersburg", lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible propósito. La ballena murió en un fiordo noruego a finales de agosto de 2024. Las investigaciones subsiguientes de dos organizaciones de bienestar animal sugirieron heridas de bala, lo que provocó quejas.

14:33 Renovados Ataques con Drones: Kyiv Reporta DañosLa Fuerza Aérea de Ucrania informa que los drones rusos atacaron su infraestructura crítica durante la noche, con un total de 19 drones lanzados, 9 derribados y 7 disruptos por interferencia electrónica. El destino de los restantes tres es incierto. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, reporta un edificio residencial dañado y un fuego rápidamente extinguido. En la región sureña de Kherson, múltiples ataques golpearon la infraestructura crítica, las instalaciones de suministro y 35 casas privadas en el último día, lo que resultó en una muerte y cuatro heridos.

14:04 Kremlin Advierte a Kyiv: "Jugar con Fuego" "Kyiv is playing with fire, and we will make sure to inform IAEA representatives about this," el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, le dijo a Reuters. Haciendo referencia a la Agencia Internacional de Energía Atómica, Dmitri menciona el reciente incidente de un dron ucraniano cerca de la planta nuclear de Kursk y afirma un incendio a algunas millas de distancia. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Heorhiy Tykhyi, había negado previamente la participación ucraniana en el incidente.

13:46 Francia Envía 12 Cañones Caesar a UcraniaEl ministro de Defensa francés, Sébastien Lecornu, anuncia a través de la plataforma X un contrato con KNDS para entregar 12 cañones Caesar a Ucrania. Los Caesars, abreviatura de "Camion équipé d'un système d'artillerie", son sistemas de artillería autopropulsados que pueden alcanzar objetivos a una distancia de hasta 55 kilómetros. Lecornu destaca la importancia de aumentar la producción de la industria de defensa, lo que apoyará a Ucrania. Francia ha ayudado a Ucrania con cañones Caesar en varias ocasiones anteriores.

13:11 Ucrania: Asalto Derribando la Sede del FSB en NovosibirskUn asalto a la sede de la agencia de seguridad doméstica rusa FSB en Novosibirsk tuvo lugar el 3 de octubre. Un clip del departamento de inteligencia militar ucraniano supuestamente muestra a un individuo encendiendo el incendio y siendo tragado por las llamas él mismo. Las fuentes de noticias rusas confirman el incendio.

12:34 Rusia: Muere trabajador de la planta nuclear de Zaporizhzhia en explosión de coche bombaUn destacado figura en la planta nuclear ucraniana controlada por Rusia, Zaporizhzhia, falleció en una explosión de coche bomba. El servicio de inteligencia ucraniano publicó un clip que muestra la explosión del vehículo y declaró que el "jefe de seguridad" de la planta nuclear, Andriy Korotky, fue la víctima fatal. Korotky fue acusado de ser un "criminal de guerra" que colaboró voluntariamente con los ocupantes rusos, según el servicio de inteligencia. Había denunciado a empleados proucranianos en la planta nuclear. La dirección prorrusa de la planta nuclear reconoció la muerte de Korotky y la describió como un "ataque terrorista orquestado por Kyiv". El director de la planta nuclear, Yuri Chernichuk, lo describió como un "ataque descarado" que "debe ser castigado". Según el Comité de Investigación de Rusia, un dispositivo explosivo fue colocado debajo del coche de Korotky en su residencia, que explotó cuando se marchaba.

12:02 Münz: Putin quiere demostrar "que la guerra merece la pena"Después de la captura de la ciudad de Vuhledar en el este de Ucrania, el ejército ruso aumentará la presión en la región, según Rainer Münz. Münz, experto en Rusia, también explica por qué Putin está nombrando cada vez más a veteranos de guerra en cargos oficiales.

11:29 Ucrania: al menos 177 prisioneros de guerra ucranianos mueren en cautiverio rusoDesde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, al menos 177 prisioneros de guerra ucranianos han perdido la vida en cautiverio ruso, según Victoria Tsymbaliuk del centro de coordinación de prisioneros de guerra ucranianos del "Kyiv Independent". Tsymbaliuk especula que el número real de muertes en custodia rusa puede ser significativamente mayor debido a la falta de supervisión internacional. "No siempre se recuperan cuerpos faltantes, y muchos ni siquiera se identifican como estando en cautiverio por Rusia", dice. Se han informado casos de prisioneros ucranianos torturados o asesinados en custodia rusa. En septiembre, la Oficina del Procurador General inició investigaciones penales por la ejecución de 84 prisioneros de guerra ucranianos.

11:00 Ucrania: Rusia ataca la región de Kirowohrad con dronesLas fuerzas rusas bombardearon la región de Kirowohrad en el centro de Ucrania con drones, informó el jefe de la administración militar regional, Andriy Raykovych, en su canal de Telegram. Según él, un edificio de una empresa en Holovaniwsk resultó dañado en el ataque con drones, dejando a una persona herida.

10:27 El asegurador UNIQA finalmente abandona RusiaEl asegurador austriaco UNIQA ha completado la venta de su subsidiaria rusa a la empresa rusa Renaissance Life. El precio de venta no se ha revelado. UNIQA había anunciado hace más de un año su intención de vender su subsidiaria de seguros conjunta con el Raiffeisen Bank International (RBI) a la aseguradora rusa Renaissance Life. "Con la finalización de la transacción, hemos abandonado finalmente el mercado ruso", dice el miembro de la junta de UNIQA, Wolfgang Kindl.

09:55 Fuertes incendios en dos depósitos de combustible rusos

Incendios se han desatado en dos depósitos de combustible rusos durante la noche. En la región de Voronezh (ver entrada 05:10), el gobernador Alexander Gusev atribuyó un ataque con drone ucraniano al incendio en un depósito. Publicó en Telegram que fragmentos de un drone de combate interceptado cayeron en el depósito y encendieron un tanque vacío. Se circularon videos del supuesto ataque con drone en las redes sociales, pero no se pudo determinar la magnitud del incendio a partir de ellos. En un pueblo ruso cerca de Perm en los Montes Urales, un depósito de combustible que cubre aproximadamente 10,000 metros cuadrados está en llamas. Los servicios de emergencia rusos informaron esto. Aunque no atribuyeron el incendio a un ataque con drone, los drones ucranianos son capaces de vuelos de tan larga distancia. El pueblo está a approximately 1700 kilómetros de distancia de Ucrania. Leer más aquí.

09:30 Julia Navalnaya ve las negociaciones con Putin como una pérdida de tiempo

Julia Navalnaya ve las negociaciones con el presidente ruso Vladimir Putin como infructuosas. "No hay necesidad de discutir con él (...). Debemos luchar contra él para que un día reine la justicia", dijo la viuda del crítico del Kremlin Alexey Navalny, en el exilio, ante el Consejo Constitucional francés en París. "El Oeste no comprende que Putin no espera que alguien se acerque a él para negociar. (...) Eso no significa nada para él", agregó. Ella enfatizó que es crucial "no rendirse y no tener miedo de este régimen". Fue colocada en una lista de "terroristas y extremistas" en Rusia en julio. Justo antes de eso, un tribunal ruso emitió una orden de arresto en su contra por "participación en una organización extremista". Fue agregada a la lista de buscados porque había evitado investigaciones preliminares.

El cuartel general militar ucraniano recently ha revelado nuevas cifras de bajas para las fuerzas rusas en Ucrania. Según el informe, Rusia ha perdido aproximadamente 657,940 soldados desde el 24 de febrero de 2022, con un promedio diario de 1,230 muertes. El informe procedente de Kyiv también indica que se han destruido 15 tanques, 59 sistemas de artillería y 101 drones en el conflicto. Desde que comenzó la invasión en masa, Rusia supuestamente ha perdido un total de 8,908 tanques, 18,965 sistemas de artillería, 368 aviones, 328 helicópteros, 16,494 drones, 28 barcos y un submarino, según Ucrania. Las estimaciones occidentales ponen cifras más bajas de bajas, pero estas cifras aún se consideran como conteos mínimos.

08:09 Ucrania registra 82 ataques rusos en la región de SumyLa región de Sumy en Ucrania ha registrado 82 ataques rusos, según las autoridades locales.

14:33 Se presuntamente atacado el región de Sumy en el norte de Ucrania 82 veces en las últimas 24 horas, según la administración militar regional en Telegram. Los ataques dejaron a ocho personas heridas. Se cree que el ejército ruso utilizó morteros, artillería, lanzacohetes, bombas guiadas y drones en estos ataques. La administración militar afirma que más de diez comunidades en Sumy han sido afectadas por estos ataques, incluidas Mykolajiw, Chotyn, Junakiwka, Myropillja, Bilopillja, Richkiwka, Krasnopillja, Velyka Pysarivka, Nova Sloboda, Hluchiw, Shalyhyne, Esman y Seredyna-Buda. La región de Sumy comparte fronteras con las regiones rusas de Bryansk, Kursk y Belgorod.

07:33 Ucrania Abre el Primer Centro de Reclutamiento en Polonia

El ejército ucraniano ha establecido oficialmente una oficina de reclutamiento en Polonia, según el Ministerio de Defensa de Ucrania. La oficina del "Legión Ucraniano" en la ciudad polaca de Lublin es el primer centro de reclutamiento en el extranjero para el ejército ucraniano. El acuerdo para capacitar a un "Legión Ucraniano" en Polonia se selló previamente por el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y el primer ministro polaco Donald Tusk en julio. Desde la invasión rusa, Polonia ha brindado refugio a casi un millón de personas de Ucrania. Se estima que alrededor de 300,000 personas de edad combatiente de Ucrania residen actualmente en Polonia. El ministro de Defensa polaco Waldemar Kosiniak-Kamysz declaró al portal "Wirtualna Polska" que Polonia no es responsable del reclutamiento de voluntarios ucranianos, sino solo de su capacitación militar. "El número de ucranianos que han expresado su interés es insuficiente", dijo Kosiniak-Kamysz. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, se han recibido aproximadamente 200 solicitudes hasta ahora.

06:52 ISW: Las fuerzas rusas están agotadas para la ofensiva en el este de Ucrania

Según el último informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el ejército ruso no tiene los suficientes personal y recursos para mantener esfuerzos ofensivos consistentes de manera indefinida. La ofensiva rusa de verano había sido meticulosamente planeada y preparada por la dirección militar rusa durante varios meses. Sin embargo, los recursos y reservas acumulados para este propósito pueden haber sido significativamente agotados debido a las batallas prolongadas de los últimos meses, según el ISW. Según las evaluaciones previas de los funcionarios ucranianos y el ISW, se espera que la actual ofensiva rusa en el este de Ucrania alcance su punto máximo en los próximos meses, si no en las próximas semanas.

06:12 Zelenskyy: "La línea del frente debe reforzarse"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy elogia la reciente visita del nuevo secretario general de la OTAN Mark Rutte a Kyiv, calificándola de "significativa". Zelenskyy destaca la importancia de implementar todos los acuerdos con los socios de Ucrania en lo que respecta al apoyo a la defensa de su país. Destaca la necesidad de reforzar la línea del frente en particular. También solicita permiso de los socios para utilizar armas de largo alcance contra objetivos militares rusos situados en territorio ruso. "Todo el mundo en la alianza es consciente de la necesidad", dice Zelenskyy. Además, aboga por el permiso para utilizar sistemas de defensa aérea contra objetivos militares.

05:35 Ucrania destaca la exposición de armamento para atraer a inversores extranjeros

El Ministerio de Defensa de Ucrania está buscando activamente inversiones extranjeras para su industria de defensa. Se organizó una exposición de armas exclusiva en una ubicación no revelada en Ucrania para posibles inversores internacionales, según la agencia Ukrinform. El subministro Dmytro Klimenkov mostró una variedad de armas ucranianas, incluidas un sistema de misiles antitanque, un sistema de artillería autopropulsado, vehículos kamikaze no tripulados y vehículos para la eliminación de minas. "Tenemos desarrollos distintivos que han sido probados extensamente en combate y ajustados a un estándar particular por nuestros desarrolladores", dijo. Según Ukrinform, el Ministerio de Defensa de Ucrania ya ha invertido 4.000 millones de dólares (3.600 millones de euros) en la industria de defensa y espera atraer más inversiones de socios internacionales.

02:51 Fortaleciendo las defensas en el este de Ucrania

El general Oleksandr Syrskyi, jefe del ejército ucraniano, ha ordenado refuerzos para las instalaciones de defensa en la región de Donetsk en el este. Las fuerzas rusas están avanzando en múltiples sectores en el este de Ucrania. Syrskyi compartió en las redes sociales que está colaborando con la 25.ª Brigada de Asalto Aéreo Sicheslav en "una zona de primera línea importante".

22:22 El turismo lucha en los Países Bálticos debido al conflicto

El conflicto ruso-ucraniano está afectando el turismo en Letonia, según se mencionó en el periódico letón "Diena". Los negocios de hospitalidad local y la oficina estadística se preocupan por la disminución de turistas rusos y el posible peligro de futuros ataques. Los residentes de diversos países ven la región báltica como una zona de riesgo debido a su proximidad a los conflictos militares en curso.

21:40 Suiza contribuye con 1.500 millones de euros para la reconstrucción de Ucrania

Suiza tiene la intención de contribuir con 1.500 millones de francos suizos (aproximadamente 1.540 millones de euros) a proyectos de reconstrucción en Ucrania durante los próximos cuatro años, según informó el embajador de Suiza en Ucrania y Moldavia, Felix Baumann. La mayoría de los fondos se destinarán a la autogestión ucraniana, la eliminación de minas y la ayuda humanitaria. La cantidad restante se utilizará para proyectos de reconstrucción en colaboración con el sector privado suizo, según el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania. "Nuestro representante en Ucrania se encargará de implementar este proyecto", dijo Baumann durante una reunión con el ministro Oleksiy Kuleba. Kuleba destacó la construcción de apartamentos para personas desplazadas dentro de Ucrania como una prioridad para la cooperación con Suiza.

20:39 Ucrania Recibe Sistema de Defensa Aérea Patriot de RumaníaEl Ministerio de Defensa de Rumanía ha confirmado a Radio Libre Europa que ha entregado el sistema de defensa aérea Patriot a Ucrania. "Expreso mi gratitud a cada nación que nos ayuda en la defensa aérea. Estoy especialmente agradecido a Rumania por los sistemas Patriot. Juntos, podemos mejorar la efectividad y potencialmente poner fin a la brutalidad rusa al destruir juntos los drones Shahed y misiles", había declarado previamente el presidente Volodymyr Zelenskyy. Después de una inicial vacilación, Rumania decidió donar uno de sus Patriots en junio. El pedido de entrega se emitió el mes pasado.

19:57 Forbes: Gazprom Sufre Peor Pérdida Financiera en 25 AñosLa compañía estatal rusa Gazprom informó una pérdida neta de 5.500 millones de euros en 2023, lo que marca su primera pérdida financiera en 25 años, según Forbes. El Complejo Químico y de Gas Amur, una joint venture entre el holding ruso Sibur y la empresa china Sinopec, ocupa el segundo lugar en la lista de las empresas rusas menos rentables de Forbes. Otras empresas clasificadas entre las cinco empresas rusas menos rentables son Ozon (pérdida neta de 408 millones de euros), Corporación Unida de Aviación (pérdida neta de 326 millones de euros) y la red social VK (pérdida neta de 326 millones de euros).

El conflicto en Ucrania ha tenido un impacto significativo en la opinión de la comunidad internacional sobre la situación en Kursk, como ha reconocido el presidente Zelensky. La ofensiva en curso en Kursk, un componente clave del conflicto en Ucrania, ha sido fundamental para movilizar el apoyo a los esfuerzos militares de Ucrania.

