A las 19:16, Lituania nota una disminución de las fuerzas rusas en Kaliningrado.

En Kaliningrado, Rusia, situado en el mar Báltico entre Polonia y Lituania, se informa que hay menos tropas terrestres presentes. El comandante de las fuerzas armadas lituanas, Raimundas Vaikšnoras, hizo esta afirmación al portal de noticias "Delfi". Él atribuye esta disminución a la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk. Desde el inicio de la guerra contra Ucrania, se han observado desplazamientos significativos de equipos y personal desde Kaliningrado. Aunque los soldados han regresado, la cantidad actual indica una reducción clara en las tropas terrestres.

18:40 "Armenios, ¿para qué?" - Lukashenko desata controversiaEl líder belaruso Alexander Lukashenko ha provocado la indignación pública con sus comentarios sobre Armenia. Este miércoles, manifestantes en Ereván, la capital de Armenia, lanzaron huevos a la embajada de Belarus, exigiendo la expulsión del embajador. La postura prooccidental de Armenia fue objeto de la crítica de Lukashenko en la televisión estatal rusa: "¿Para qué molestarse con los armenios? Deben desarrollar su economía y confiar en sus propios recursos. ¿Qué es Francia, quién es Macron? Cuando Macron se vaya, Armenia será olvidada", supuestamente dijo. Las tensiones entre Rusia, aliado histórico de Armenia, y Armenia han aumentado desde que Azerbaiyán tomó Nagorno-Karabaj en un ataque militar en septiembre, poniendo fin a tres décadas de gobierno separatista armenio.

18:03 Ucrania registra muertes por ataque con bombas planeadorasDos personas fallecieron en la región de Sumy, que limita con Kursk, Rusia, como resultado de un ataque que involucró dos bombas planeadoras, según la oficina del fiscal de Ucrania. Las bombas rusas atacaron infraestructura esencial. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había visitado Sumy el jueves, stating that attacks on Sumy had subsided since parts of Kursk were captured.

17:28 Autoridades rusas: Tanque de combustible arde tras ataque ucranianoUn tanque de combustible está en llamas en el puerto de Kavkaz, en la región de Krasnodar, este de Crimea, según informan las autoridades locales. Este incidente sigue a un ataque reportado por Ucrania. Numerous Russian media outlets share photos and videos suggesting the tanker's explosion and dark smoke plumes. The Ukrainian armed forces also disseminate these videos on social media, captioned "Neptune pays a visit to Kavkaz port" on their Telegram channel. Unconfirmed reports from Russian Telegram channels suggest the ship was hit by a Ukrainian Neptune-type anti-ship missile. However, the weapon's official range of 300 kilometers surpasses the front line's distance. Kavkaz port plays a vital role in supplying Russian troops in the ongoing conflict against Ukraine.

Actualización a las 18:39: Según el centro de crisis de la región de Krasnodar, el barco se ha hundido después de incendiarse. Reportan que a bordo había 30 tanques de combustible.

16:41 Rusia avanza en Pokrovsk, Ucrania celebra logros en KurskEl ejército ruso informes haber capturado otro pueblo cerca de Pokrovsk, ubicado a aproximadamente 10 kilómetros de la ciudad. Previamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había anunciado planes para fortalecer las tropas en el área de Pokrovsk. Ahora, él reporta éxitos en la región rusa de Kursk. Tropas han tomado otro pueblo y capturado más soldados rusos, según se reporta. Las tropas ucranianas controlan 94 pueblos y una vasta área de tierra que cubre más de mil kilómetros cuadrados en Kursk. Sin embargo, estas afirmaciones son, sin embargo, no verificadas.

16:12 Ucrania niega intento de ataque a la central nuclear: Rusia puede estar planeando "provocación nuclear"Ucrania niega la afirmación de Putin de que las fuerzas ucranianas intentaron atacar la central nuclear de Kursk. "Esto es una mentira descarada", escribe Andrii Kovalenko, jefe del departamento de contramedidas de desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Rusia ha difundido previamente afirmaciones fabricadas sobre una "provocación nuclear" ucraniana en las centrales nucleares de Kursk y Zaporizhzhia. En cambio, ahora señalan que Rusia podría estar planeando esta provocación, asegura Kovalenko. Él considera que el riesgo de una "provocación nuclear" por parte de Rusia es significativo, dada la implicación de Putin.

15:46 Almacenamiento de gas de la UE en el 90%Dos meses antes de la fecha límite, los niveles de almacenamiento de gas en la Unión Europea ahora alcanzan el 90%. La UE se está preparando para el invierno próximo, afirma la Comisión Europea. Después de

14:50 Jefe de la IAEA Visitará la Central Nuclear de KurskEl Jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, visitará la próxima semana la central nuclear rusa en Kursk. Un portavoz de la IAEA confirmó esta visita. A principios de agosto, el ejército ucraniano lanzó una ofensiva sorpresa a gran escala en la región occidental rusa de Kursk. La empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom emitió posteriormente una advertencia sobre una amenaza a la central nuclear de la NPP por ataques ucranianos, ubicada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Leer más aquí.14:21 Evacuación Masiva desde Regiones Fronterizas de RusiaUn total de 115,000 personas han sido evacuadas de las regiones rusas en peligro cerca de la frontera con Ucrania, según el Viceprimer Ministro de Rusia, Denis Manturov. Lo dijo durante una reunión con el Presidente Vladimir Putin y altos funcionarios, donde están evaluando los daños a la agricultura e industria causados por la ofensiva ucraniana. Putin abrió la reunión diciendo: "He reunido a todos aquí para discutir la situación actual en las áreas fronterizas de Rusia".

14:00 El Papel de India en las Discusiones sobre el Cese al Fuego en UcraniaEl Primer Ministro polaco, Donald Tusk, ve positivamente el posible papel mediador de su homólogo indio, Narendra Modi, en la guerra de Ucrania. Después de conversar con Modi en Varsovia, Tusk dijo: "Estoy muy contento de que el Primer Ministro haya reafirmado su disposición a comprometerse personalmente para lograr una resolución pacífica, justa y rápida del conflicto". La oferta de Modi para mediar es particularmente significativa ya que viajará de Polonia a Kiev, donde se reunirá con el Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. India mantiene la neutralidad ante la invasión rusa y no apoya las sanciones occidentales contra Moscú. Leer más aquí.

13:40 El Avance Ucraniano Podría Estar Limitado, Sugiere ScholzEl Canciller alemán, Olaf Scholz, espera que el avance ucraniano en Rusia sea "una operación espacial y temporalmente limitada". Sin embargo, según la corresponsal de ntv, Nadja Kriewald, no hay ninguna indicación actual que respalde esta suposición. "Por el contrario", dice en su último informe desde Sumy en el este de Ucrania.

13:06 Periodistas de CNN bajo Investigación por la Agencia de Inteligencia RusaLa agencia de inteligencia rusa FSB ha iniciado investigaciones criminales contra varios periodistas extranjeros debido a informes en la región rusa de Kursk, donde el ejército ucraniano controla varios asentamientos. Se han abierto investigaciones contra un reportero de CNN y dos periodistas ucranianas por el "cruce ilegal de la frontera estatal". Se dice que grababan videos en el pueblo ucraniano de Sudscha. La FSB amenaza con emitir pronto órdenes de arresto internacionales. Los tres periodistas enfrentan hasta cinco años de prisión en Rusia. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich pudo regresar a su país como parte de un canje de prisioneros después de ser sentenciado a 16 años en un campo de trabajo por presunta espionaje. Leer más aquí.

12:34 Zelenskyy en la Región Fronteriza: "Fondo de Intercambio" ReabastecidoEl Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitó la región fronteriza de Sumy en el noreste de Ucrania, desde donde las tropas ucranianas avanzaron en Rusia hace más de dos semanas. Informó que otro lugar en la región de Kursk ha sido capturado. También mencionó que el "fondo de intercambio" ha sido reabastecido, refiriéndose a la captura de soldados rusos para un posible canje de prisioneros ucranianos en cautiverio ruso. Zelenskyy enfatizó que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy y el número de víctimas civiles allí han disminuido. Publicó un video donde se le ve con el comandante en jefe de las tropas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien le informó sobre el refuerzo de tropas en el este de Ucrania, donde Rusia sigue avanzando.

12:06 Alegaciones de Espionaje contra Drones Rusos en BrunsbüttelEl periódico "Bild" informes que supuestos drones rusos han aparecido sobre el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. En los últimos días, se han avistado drones volando a alta velocidad sobre la central nuclear desmantelada y el terminal de GNL en Brunsbüttel, violando la zona de prohibición de vuelos. La fiscalía de Flensburg está investigando debido a la presunta espionaje con el objetivo de sabotear. Internamente, el informe policial dice: "La zona de prohibición de vuelos fue violada repetidamente al sobrevolar la central nuclear". Se detectó un objeto enemigo, supuestamente un drone militar. Según "Bild", los drones se atribuyen a agentes rusos y podrían haber sido lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte. Leer más aquí.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv Advierte sobre Posibles Ataques Aéreos en el Próximo FuturoLa Embajada de EE. UU. en Kyiv emite una advertencia previa al Día de la Independencia de Ucrania el sábado sobre un riesgo elevado de ataques aéreos. En los próximos días y durante el fin de semana, hay un mayor possibilità de que Rusia lance drones y misiles contra Ucrania, según se indica en el sitio web de la embajada. Ucrania conmemora su 33º aniversario de independencia de la Unión Soviética el 24 de agosto. La festividad tiene un mayor significado para los ucranianos desde el inicio del conflicto en Ucrania hace casi dos años y medio. Recientemente, soldados ucranianos infiltraron inesperadamente el territorio ruso en la región fronteriza de Kursk. El Presidente ruso Vladimir Putin lo calificó de provocación y amenazó con una respuesta retaliatoria.

11:13 Incendio en la Base Militar de VolgogradSe desata un incendio en una instalación militar en Marinovka, en la región sureña rusa de Volgograd. Los habitantes locales informan haber oído explosiones. Las autoridades locales atribuyen el incendio a un ataque con drone ucraniano, sin reportar fallecidos.

10:41 Rusia Despliega Refugios Portátiles en KurskSegún las autoridades locales, se están instalando refugios de concreto portátiles para la población en la región fronteriza rusa de Kursk. "Según mis órdenes, la administración de la ciudad de Kursk ha designado los principales sitios para la instalación de refugios modulares portátiles", explica el gobernador regional Alexei Smirnov a través de Telegram. Se están construyendo refugios en áreas concurridas como paradas de autobús, con Smirnov compartiendo una foto de un camión transportando una de las unidades. También se están instalando refugios en otros dos lugares, incluyendo Kursk, donde se encuentra la central nuclear de Kursk NPP. Rusia alega que Ucrania planea atacar la instalación, lo cual Ucrania niega.

10:10 Ucrania Reporta Avance en KurskUkrania informa sobre más de 40 ataques por parte de las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron frustrados. El presidente Zelenskyy promete fortalecer las tropas en la zona. Además, el avance en la región de Kursk continúa.

09:42 Rusia Identifica Drones Abatidos en Varios RegionesLas autoridades rusas informan sobre la interceptación de numerosos ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país. En Volgogrado, el gobernador Andrei Bocharov reporta que "la mayoría de los drones fueron neutralizados" cerca del pueblo de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov reporta que "dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa". En la región de Rostov, más al sur, el gobernador Vasily Golubev reporta que un ataque con cinco drones fue "repelido". También se informan drones derribados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Kiev Busca Permiso de EE. UU. para Utilizar Armas de Largo Alcance Contra Blancos RusosEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne en Kiev con una delegación bipartidista de la Cámara de Representantes de EE. UU. Según el ministerio en Kiev, la reunión gira en torno a la situación en el frente y la política de Washington en cuanto al uso de armas de largo alcance contra blancos rusos. "He destacado la importancia de obtener cuanto antes el permiso de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos en Rusia", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Actor de Star Wars Lanza Campaña de Recaudación de Fondos para Robots Desactivadores de Minas para UcraniaEl actor estadounidense Mark Hamill, conocido por su interpretación de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots desactivadores de minas para Ucrania. Está colaborando con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder para alcanzar un objetivo de 441.000 dólares a través de la campaña "Terreno Seguro". Los robots pueden eliminar minas en áreas de difícil acceso, manteniendo la seguridad del operador. "Uno de los actos más horrendos que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas terrestres", remarked Snyder. "He visitado áreas no ocupadas cerca del frente donde la gente debe correr riesgos para ayudar a otros a volver a sus granjas y hogares. Gracias a estos robots, se pueden eliminar las minas y salvar vidas". Ucrania está muy contaminada con minas, su eliminación podría tardar décadas.

08:01 Kremlin Parece Estar Preparando a los Rusos para una 'Nueva Realidad'El ataque ucraniano a Kursk plantea un desafío a la propaganda de Moscú. Aunque las regiones están lejos, una fuente cercana al Kremlin le dice al portal ruso independiente Meduza, con sede en Riga, "Pero incluso la penetración en territorio ruso y el control sobre pueblos es un nuevo y muy desagradable incidente". Para aliviar la ahora significativamente aumentada aprensión, el Kremlin está intentando preparar a los rusos para vivir en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad": el enemigo ha entrado en territorio ruso, probablemente será derrotado - pero recuperar el territorio llevará tiempo, y los rusos deben esperar. Mientras tanto, se anima a los residentes a "transformar la negatividad y el shock en una dirección positiva" - específicamente, donando bienes de ayuda para la región de Kursk. En general, todos los funcionarios entrevistados por Meduza creen que la lucha en la región de Kursk podría durar varios meses. Una fuente cercana al gobierno estima que esta estimación es "bastante optimista - si todo sale bien".

6:56 Ex Consejero de Seguridad Nacional: Putin Tuvo un Impacto Significativo en el Comportamiento de TrumpSegún el ex consejero de seguridad nacional de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, el presidente ruso Vladimir Putin influenció significativamente al ex presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se reporta en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según reporta "The Guardian". "Putin, un ex agente del KGB conocido por su rudeza, manipuló el ego y las inseguridades de Trump con halagos", recuerda McMaster. Putin supuestamente llamó a Trump 'un individuo excepcional, extremadamente talentoso, sin duda', teniendo un impacto profundo en él. McMaster sirvió como consejero de seguridad nacional de Trump durante aproximadamente un año y había advertido a Trump sobre Putin: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". Suggested that Putin was confident he could 'play' with Trump and secure a reduction in sanctions and a low-cost withdrawal of US troops from Syria and Afghanistan.

6:20 Informes de incendio en aeropuerto ruso en VolgogradoSe escucharon explosiones en la ciudad rusa de Kalach en el río Don en la región de Volgogrado tarde en la noche. Varios canales de Telegram rusos especulan que estas podrían ser el resultado de un ataque con drones. Se desató un incendio en un aeropuerto cercano. La región de Volgogrado está aproximadamente a 900 kilómetros al sur de Moscú. El ataque parece haber dirigido la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach en el río Don. Testigos en la zona informaron haber escuchado de seis a diez explosiones fuertes, acompañadas por los característicos sonidos de drones, según Telegram.

5:44 Klingbeil: Alemania proporcionará financiación adicional si la ayuda a Ucrania se estancaEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha prometido más apoyo a Ucrania. Si no es posible proporcionar los miles de millones previstos de activos rusos congelados a Ucrania, Alemania proporcionará fondos adicionales, dice en el podcast del deputy editor-in-chief de "Bild", Paul Ronzheimer. "No podemos permitirnos llegar al punto de decir: 'Ahora no hay más dinero para Ucrania'", dice Klingbeil. "En ese caso, tendríamos que buscar el dinero en Alemania. Tenemos una obligación moral hacia Ucrania. Necesitamos encontrar soluciones y las encontraremos".

4:27 Ucrania comenta sobre ataques con drones en RusiaEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado sobre los objetivos de los ataques con drones en Rusia la noche anterior. Dirigieron el aeropuerto de Ostafyevo de Moscú, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, dice el jefe de HUR, Kyrylo Budanov, al sitio de noticias militares "The War Zone". Se involucraron unos 50 drones. Se está evaluando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron esta mañana que habían derribado 45 drones sobre territorio ruso.

aquí.3:09 Elecciones en Rusia: Protección de grado militar para trabajadores de las urnas en KurskEn la disputada región rusa de Kursk, en la frontera, se planea equipar a los trabajadores de las urnas con chalecos antibalas y cascos de grado militar para las elecciones regionales anticipadas. Además, se están estableciendo estaciones de votación adicionales en otras partes del país para las personas que han huido de la región, según la jefa de la comisión electoral regional, Tatjana Malachowa, según informan las agencias de noticias rusas. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas del 6 al 8 de septiembre en varias regiones de Rusia.

1:34 Fico enfrenta presión de las democracias occidentales en decisiones de política exteriorEl primer ministro eslovaco Robert Fico se queja de enfrentar "presión" de las democracias occidentales en importantes decisiones de política exterior. Dice que aquellos que se desvían de la "opinión común" en estos asuntos son "arbitrariamente presionados y amenazados con aislamiento" por las democracias occidentales, según un comunicado emitido en el aniversario de la invasión de Moscú en 1968. En el comunicado, Fico compara la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con lo que ve como la presión actual sobre las opiniones diversas en Europa. Fico se opone a la ayuda de armas de la UE a Ucrania y ha sido criticado por ser prorruso.

0:12 Ucrania informa 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un díaUcrania informa 46 ataques rusos a lo largo del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este del país a lo largo del día, de los cuales 44 fueron repelidos, según el Estado Mayor. La lucha continúa en dos secciones más a las 9 PM CEST. Los ataques resultaron en 238 soldados rusos muertos o heridos. No se proporciona información sobre las pérdidas ucranianas. Rusia aún no ha comentado.

23:09 Rusia: Infiltrado ucraniano en Bryansk frustradoRusia afirma haber frustrado un intento de infiltrarse de saboteadores ucranianos en la región rusa de Bryansk, adyacente a Kursk. La infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue frustrada por las fuerzas del servicio de seguridad ruso FSB y unidades del ejército ruso, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz, en Telegram. "El enemigo fue neutralizado por fuego", dice el mensaje. La situación ahora está "bajo control".

21:52 Putin Eloga el Prosperidad de las Relaciones Comerciales con ChinaEl presidente ruso Vladimir Putin elogia el progreso en las relaciones comerciales con China, afirmando: "Nuestras relaciones comerciales están prosperando (...). Ambos gobiernos se centran en las relaciones comerciales y económicas, lo que está dando resultados positivos", durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen importantes planes y proyectos conjuntos en los sectores económico y humanitario, continúa Putin. Según el Kremlin, Li reconoce que las relaciones chino-rusas han alcanzado "un pico sin precedentes". Desde la invasión rusa de Ucrania, China se ha convertido en un importante socio comercial de Rusia debido a las sanciones occidentales.

21:20 La Solicitud de Liberación de Bulgakov es Denegada de NuevoEl exviceministro de Defensa de Rusia Dmitri Bulgakov sigue detenido por cargos de corrupción. Su solicitud de arresto domiciliario y liberación ha sido denegada, según un informe de la agencia de noticias TASS. Antes de su despido, Bulgakov supervisaba las adquisiciones del ejército ruso. El tribunal de Moscú también ordena la detención de los presuntos cómplices de Bulgakov, dos personas que enfrentan cargos por daños de alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500,000 euros) por la participación de su empresa en nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024.

21:00 Ucrania Fortalece sus Fuerzas en PokrovskSegún el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Ucrania está reforzando sus fuerzas en la región estratégicamente vital de Pokrovsk en el este de Ucrania. Zelenskyy menciona en un discurso televisado que están al tanto de los movimientos de tropas rusas en la zona. La ofensiva de Ucrania en el territorio ruso de Kursk continúa, con Zelenskyy confirmando que las fuerzas ucranianas han tomado el control de ciertas áreas, aunque sin proporcionar más detalles.

20:41 Ucranianos en Hungría Corren Peligro de Desalojo de RefugiosDespués de la implementación de una política en Hungría que priva a los refugiados ucranianos de la protección general, se informa que numerosos ucranianos están enfrentando el desalojo de sus refugios. Organizaciones como Ayuda a la Migración han informado que los refugios privados para refugiados en lugares como Kocs, al norte de Budapest, han comenzado a expulsar a refugiados ucranianos, principalmente mujeres y niños romaníes de la región occidental ucraniana de Transcarpacia con una significativa minoría húngara. Alrededor de 120 refugiados están siendo obligados a abandonar la posada bajo supervisión policial.

La semana pasada, la Unión Europea anunció que sus niveles de almacenamiento de gas han alcanzado el 90%, dos meses antes de la fecha límite, en parte debido a la disminución de la demanda por la disminución de la presencia de tropas terrestres en Kaliningrad, una región bajo control ruso. Dado los tensiones entre Rusia y la Unión Europea, varios países de la UE han estado trabajando para reducir su dependencia del gas natural ruso e increase las importaciones desde Estados Unidos y Noruega. La situación de Kaliningrad probablemente ha jugado un papel en esta decisión, mientras la Unión Europea busca garantizar su seguridad energética.

