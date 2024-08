A las 19:16, Lituania declara la retirada de las fuerzas rusas estacionadas en Kaliningrado.

En la zona rusa aislada de Kaliningrad, ubicada en el mar Báltico entre Polonia y Lituania, se ha supuesto una disminución en la cantidad de fuerzas terrestres presentes. Según el líder militar lituano, Raimundas Vaikšnoras, que habló con el medio de noticias "Delfi", esta reducción se debe al conflicto en el área rusa de Kursk. Cuando comenzó el conflicto contra Ucrania, se notó que una cantidad considerable de equipo y personal se trasladó desde Kaliningrad, informó el comandante. Aunque las tropas han regresado después de la rotación, ahora se nota una disminución entre las fuerzas terrestres.

18:40 "¿Para qué sirven los armenios?" - Lukashenko incita protestasLos comentarios del líder bielorruso Alexander Lukashenko sobre Armenia han provocado protestas. Manifestantes lanzaron huevos contra la embajada bielorrusa en Ereván, la capital armenia, el miércoles, exigiendo la expulsión del embajador, según informes de medios ucranianos. Previamente, Lukashenko criticó la aproximación prooccidental de Armenia en la televisión estatal rusa: "¿De qué sirven los armenios? De nada. Que se centren en desarrollar su economía y confiar en sus propios recursos. ¿Qué es Francia? ¿Quién es Macron? Mañana, cuando Macron se vaya, todos olvidarán a los armenios", dijo, refiriéndose al presidente francés. Las relaciones entre Armenia y Rusia, su aliado de largo plazo, se han vuelto cada vez más tensas desde que Azerbaiyán tomó el control de Nagorno-Karabaj en una campaña militar en septiembre, poniendo fin a tres décadas de gobierno separatista armenio.

18:03 Ucrania reporta fallecidos por ataque con bomba guiadaDos personas murieron en la región de Sumy, que limita con la región rusa de Kursk, en un ataque que involucró dos bombas guiadas, según informó la oficina del fiscal de Ucrania. Los objetivos de las bombas rusas fueron componentes de la infraestructura. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitó Sumy ese día y dijo que los ataques en Sumy habían disminuido desde que se tomaron partes de Kursk.

17:28 Autoridades rusas: tanque de combustible incendia después de ataque ucranianoUn tanque de combustible está ardiendo en el puerto ruso de Kavkaz en la región de Krasnodar este de Crimea, según informaron las autoridades locales. Antes de eso, hubo un ataque ucraniano, aseguraron. Varios medios rusos han compartido imágenes y videos del fuego y las columnas de humo negro. Las fuerzas armadas de Ucrania también han compartido estos videos en las redes sociales. "Neptuno visita el puerto de Kavkaz" se escribe en el canal de Telegram de las fuerzas armadas. Informes no confirmados de canales de Telegram rusos sugieren que el barco fue alcanzado por un misil antishipping del tipo ucraniano Neptune. Sin embargo, el alcance oficial de esta arma es de 300 kilómetros. La línea del frente está situada más lejos. Moscú utiliza extensively el puerto para suministrar a sus tropas en su conflicto contra Ucrania.

16:41 Ejército ruso claims another village captured near Pokrovsk, Ukraine claims victories in KurskEl ejército ruso informes que ha tomado otro pueblo cerca de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk. Las tropas ahora están aproximadamente a diez kilómetros de Pokrovsk, un importante centro logístico. Antes, el presidente ucraniano Zelenskyy había anunciado planes para reforzar las tropas en el área de Pokrovsk. Ahora, informes victorias en la región rusa de Kursk. Las tropas han tomado otro pueblo y "aumentado el fondo de intercambio" - capturado más soldados rusos. Según estos informes, las tropas ucranianas controlan 94 pueblos y más de mil kilómetros cuadrados de tierra en Kursk. Pero, estos informes no han sido verificados independentemente.

16:12 Ucrania denies attempted nuclear plant attack, warns of Russian deceptionUcrania niega el intento de ataque a la planta nuclear de Kursk, advierte de la desinformación rusa"Esto es una mentira descarada", escribió Andrii Kovalenko, jefe del departamento para combatir la desinformación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. La mentira sigue a las afirmaciones falsas anteriores de los rusos de que Ucrania estaba planeando una "provocación nuclear" en las plantas nucleares de Kursk y Zaporizhzhia. En cambio, todas las señales apuntan a que Rusia podría llevar a cabo esta provocación en su lugar, continúa Kovalenko. Él considera que el "riesgo de una provocación nuclear por parte de Rusia" es genuino, dada la participación de Putin.

15:21 Putin culpa a Ucrania por intento de asalto a la planta nuclear de KurskEl presidente ruso Vladimir Putin culpa a Ucrania por intentar assault la planta nuclear de Kursk. Putin claims that the adversary attempted an attack on the nuclear power plant during the previous night, yet fails to provide proof. He mentions that the International Atomic Energy Agency (IAEA) has been alerted about the situation during a televised cabinet assembly. The IAEA had previously warned about the potential consequences of conflict on the power plant and urged "all parties to exercise the utmost restraint." Find out more details here.

14:50 Chief of IAEA Prepares for Visit to Kursk Nuclear Power PlantThe head of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Rafael Grossi, plans to visit the Russian nuclear power plant situated in Kursk next week. An IAEA representative confirmed this visit arrangement for the upcoming week. In early August, Ukrainian forces initiated a significant offensive in the Russian region of Kursk. Subsequently, Russia's state nuclear corporation Rosatom expressed concern about a risk to the nuclear power plant due to Ukrainian attacks, which is located approximately 100 kilometers from the Ukrainian border.

14:21 Manturov Anuncia la Evacuación de 115,000 Personas de Regiones Rusas Cerca de la Frontera UcranianaEl Viceprimer Ministro de Rusia, Denis Manturov, ha informado que se han evacuado un total de 115,000 personas de las regiones rusas en peligro cerca de la frontera con Ucrania. Lo anunció durante una reunión con el Presidente Vladimir Putin y otros altos funcionarios. También se está evaluando la magnitud de los daños actuales a la agricultura y la industria debido a la ofensiva ucraniana, agregó.

14:00 Tusk Cree en la Capacidad de Modi para Mediador en el Conflicto de UcraniaEl Primer Ministro polaco, Donald Tusk, apoya la idea de que el Primer Ministro indio, Narendra Modi, actúe como mediador en el conflicto de Ucrania. "Me alegra que el Primer Ministro haya vuelto a expresar su disposición a participar en esfuerzos que conduzcan a una resolución pacífica, justa y oportuna del conflicto", señaló Tusk después de Maintenance con Modi en Varsovia. La iniciativa de mediación de Modi es significativa considerando su próxima visita a Ucrania para reunirse con el Presidente Volodymyr Zelenskyy. La India mantiene la neutralidad ante la invasión rusa y no apoya las sanciones económicas impuestas a Moscú.

13:40 Scholz Esceptico sobre la Incursión Limitada de KurskEl Canciller alemán, Olaf Scholz, espera que el avance ucraniano en Rusia sea "una operación espacial y temporalmente limitada". Sin embargo, la corresponsal de ntv, Nadja Kriewald, señaló que actualmente no hay pruebas que respalden esta creencia. "Por el contrario", dice en su último informe desde Sumy, en el este de Ucrania.

13:20 Aviones Rusos Destruidos en Ataques a SawaslejkaSegún informes, los ataques ucranianos a la base aérea de Sawaslejka han resultado en la destrucción de varios aviones rusos. La broadcaster estatal ucraniana Suspilne informó esta información citando fuentes de inteligencia. En el ataque del 16 de agosto, se destruyeron un interceptador supersónico MiG-31K y dos aviones de carga estratégicos Il-76, y aproximadamente cinco aviones (presumiblemente MiG-31K/I) resultaron dañados. En el ataque del 13 de agosto, un depósito decombustible y lubricante fue alcanzado, lo que causó daños a un MiG-31K/I adicional.

13:06 FSB Investiga a Periodistas de CNN por Cruce de Frontera en la Región de KurskLa agencia de seguridad interior rusa FSB ha iniciado investigaciones criminales contra varios periodistas extranjeros, incluyendo a un reportero de CNN y dos mujeres ucranianas, por cruzar la frontera ilegalmente mientras filmaban en la región de Kursk controlada por las fuerzas ucranianas. La FSB alega que los periodistas violaron la frontera y se les emitirán órdenes de arresto internacional y podrían enfrentar hasta cinco años de prisión. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich fue liberado de la detención rusa como parte de un canje de prisioneros, tras ser condenado por cargos de espionaje y sentenciado a 16 años en un campo de trabajo.

12:34 Zelensky en la Región Fronteriza: "Fondo de Intercambio" AmpliadoEl Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó la región fronteriza de Sumy, en el noreste de Ucrania, desde donde las fuerzas ucranianas avanzaron contra Rusia hace más de dos semanas. Informó que otra ciudad en la región de Kursk había sido capturada por las fuerzas ucranianas y que el "fondo de intercambio" se había reabastecido, refiriéndose al captura de soldados rusos en intercambio por ucranianos retenidos en captivity. Zelensky reconoció que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy y las víctimas civiles allí han disminuido. Compartió imágenes de sí mismo con el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien le informó sobre los refuerzos en el este de Ucrania, donde Rusia continúa avanzando. Obtenga más detalles aquí.

12:06 Posible Espionaje Informado en Brunsbüttel: Drones Rusos Sospechosos DetectadosEl periódico "Bild" informa sobre drones rusos sospechosos detectados sobre el mayor parque industrial de Brunsbüttel en Schleswig-Holstein. En los últimos días, se han avistado drones volando a alta velocidad sobre la central nuclear desmantelada y la terminal de GNL en Brunsbüttel, infringiendo una zona

10:41 En la región fronteriza rusa de Kursk, las autoridades están erigiendo refugios prefabricados para civiles en previsión de posibles ataques. El gobernador regional Alexei Smirnov, en una declaración en Telegram, explica: "Según mis órdenes, la administración del distrito de Kursk ha asignado ubicaciones específicas para la instalación de refugios modulares prefabricados". El trabajo de construcción está en marcha en barrios poblados como aproximadamente 60 paradas de autobús. Smirnov comparte una fotografía de un camión que transporta un bloque de refugio. Además, estos refugios se están construyendo en dos áreas más, incluido Kursk, donde se encuentra la central nuclear del distrito de Kursk. Las autoridades rusas afirman que Ucrania tiene la intención de asaltar esta instalación, pero Ucrania niega vehementemente tales acusaciones.

10:10 Ucrania revela detalles de incursiones fallidas de Rusia cerca de la metrópolis de Pokrovsk. El presidente ucraniano Zelenskyy promete reforzar las tropas en la región. Al mismo tiempo, continúa el progreso en la región de Kursk.

10:09 Las autoridades rusas informan la interceptación de ataques aéreos ucranianos en la parte occidental del país. Según el gobernador regional de Volgograd, Andrei Bocharov, "La mayoría de los drones fueron eliminados" durante un ataque cerca de Marinovka (consulte la entrada de las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador regional Alexei Smirnov revela que "dos misiles ucranianos y un drone fueron derribados por la defensa aérea rusa". En Rostov, más al sur, el gobernador Vasily Golubev revela que un ataque con cinco drones fue frustrado. También se informa que los drones fueron neutralizados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

10:08 Kiev busca la aprobación formal de EE. UU. para utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. El ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reunió con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU. para discutir la situación en el frente y la política de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos. Umerov declaró: "Enfatizo la necesidad de obtener el permiso de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra los objetivos en Rusia de inmediato. Esto es crucial para proteger nuestras regiones urbanas y rurales pacíficas".

08:36 El actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", lidera una campaña de recaudación de fondos para robots desminadores destinados a Ucrania. Hamill, en colaboración con el especialista en Europa Oriental Timothy Snyder, busca recaudar $441,000 a través de su iniciativa llamada "Terrreno Seguro". Estos robots pueden desenterrar minas en regiones de difícil acceso sin exponer a los operadores al riesgo. Snyder explicó: "Uno de los peores delitos de Rusia en Ucrania ha sido la dispersión de numerosas minas. Al visitar zonas no desarrolladas cerca del frente, las personas ayudan peligrosamente a otros a recuperar sus tierras y hogares. Estos robots tienen el potencial de desminar, salvando vidas".

08:01 El Kremlin insta a los rusos a prepararse para adaptarse a una "nueva realidad" y un "nuevo normal". La incursión ucraniana en Kursk plantea un desafío a la propaganda de Moscú, subrayando que el enemigo ha penetrado en territorio ruso, a pesar de estar al borde del colapso. Sin embargo, el Kremlin está attempting to instilar tranquilidad en los rusos al animarlos a transformar el pesimismo y la sorpresa en acción positiva, específicamente al donar suministros de socorro a la región de Kursk. La mayoría de los funcionarios entrevistados por Meduza esperan que la lucha en la región de Kursk continúe durante meses. Como fuente vinculada al gobierno declaró, esta estimación tiene un sesgo optimista si todo sale bien.

Las autoridades rusas confirman informes que indican que una base militar en el área sur de Volgograd ha sufrido un incendio tras un presunto ataque con drone ucraniano. El gobernador Andrei Bocharov, comunicándose a través de Telegram, especificó que el drone colisionó con la instalación. Afortunadamente, no se informaron fatalities. Bocharov no reveló qué instalación militar fue afectada, pero declaró que el objetivo del ataque fue el pueblo de Marinovka, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Ex consejero de Seguridad Nacional: Putin ejerció una influencia casi hipnótica sobre TrumpEl ex consejero de Seguridad Nacional de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, afirma en su libro "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House" (según "The Guardian") que el presidente ruso Vladimir Putin logró manipular al ex presidente de EE. UU. Donald Trump. McMaster sostiene que Putin explotó el ego y las inseguridades de Trump a través de la adulación. Putin presuntamente etiquetó a Trump como una "persona extraordinaria, más allá de cualquier duda", ejerciendo una influencia casi hipnótica sobre él. McMaster sirvió como consejero de seguridad nacional de Trump durante aproximadamente un año y había advertido a Trump sobre Putin: "Señor Presidente, es el mejor mentiroso del mundo". McMaster sugirió que Putin creía que podía "jugar" con Trump y lograr el alivio de las sanciones y una retirada de bajo costo de las tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Se informa de un incendio en una base aérea rusa en Volgograd Durante la noche, se informaron explosiones fuertes en la ciudad rusa de Kalach en el Don, ubicada en la región de Volgograd. Varios canales de Telegram rusos sugieren que estos incidentes fueron provocados por un ataque con drone. Se informa que un incendio estalló cerca de una base aérea. La región de Volgograd está a aproximadamente 900 kilómetros al sur de Moscú. Las autoridades sospechan que la base aérea de Marinovka en el pueblo de Oktyabrsky, a unos 20 kilómetros de Kalach en el Don, puede haber sido el objetivo. Los testigos en la zona informaron haber oído entre seis y diez explosiones poderosas, acompañadas de ruidos comunes de drones, según Telegram.

05:44 Alemania se compromete a proporcionar nueva ayuda a Ucrania si es necesarioEl líder del SPD, Lars Klingbeil, ha ofrecido continuar la asistencia a Ucrania. Si no es posible distribuir los miles de millones planeados de activos rusos congelados a Ucrania, Alemania proporcionará financiación adicional, según Klingbeil en el podcast del deputy "Bild" editor-in-chief Paul Ronzheimer. "No podemos llegar a un punto en el que digamos, 'Ahora no hay más dinero para Ucrania'", señala Klingbeil. En tal escenario, Alemania estaría obligada a buscar recursos financieros dentro de sus fronteras, ya que tenemos una responsabilidad hacia Ucrania. Se encontrarán soluciones y las descubriremos."

04:27 Servicios de Inteligencia Militar de Ucrania informan sobre objetivos de ataques con drones rusosEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha abordado los objetivos de los ataques con drones en Rusia durante la noche. Estaban dirigidos al aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, señala el jefe de HUR, Kyrylo Budanow, a la plataforma militar "The War Zone". Alrededor de 50 drones estuvieron involucrados. Se está determinando la magnitud de cualquier daño. Las autoridades rusas informaron por la mañana que habían derribado 45 drones sobre territorio ruso.

03:09 Trabajadores de las urnas rusos recibirán chalecos antibalas y cascos para las eleccionesEn la altamente disputada región rusa de Kursk, en la frontera, Rusia planea armar a los trabajadores de las urnas con chalecos antibalas y cascos para las próximas elecciones regionales anticipadas. También se están estableciendo estaciones de votación adicionales en diversas áreas del país para las personas que han abandonado la región, informe Tatiana Malachova, jefa de la comisión electoral regional, según informan las agencias de noticias rusas. La región se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas para el 6 al 8 de septiembre en varias regiones rusas. La comisión electoral central de Moscú determinó que los ciudadanos de las regiones fronterizas pueden votar anticipadamente, incluidas las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk.

01:34 Fico se siente presionado por las posturas de política exterior de las democracias occidentalesEl primer ministro eslovaco Robert Fico se siente presionado por lo que percibe como una opinión unificada en las democracias occidentales sobre cuestiones importantes de política exterior. Expresó estos pensamientos en una declaración con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968, señalando que aquellos que se desvían de este consenso son "arbitrariamente presionados y amenazados con la isolate" por las democracias occidentales. En la declaración, Fico compara la supresión violenta de la "Primavera de Praga" en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con la presión actual sobre las opiniones diversas en Europa hoy. Fico se opone a la asistencia militar de la UE a Ucrania y ha enfrentado críticas por ser pro-ruso.

00:12 Ucrania repele 44 de 46 ataques rusos cerca de Pokrovsk en un díaUcrania afirma haber repelido 44 de 46 ataques rusos a lo largo del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania en el transcurso de un día. Según el Estado Mayor, la lucha continúa en otros dos sectores a las 9 PM CET. Los ataques resultaron en 238 soldados rusos heridos o muertos. No se proporcionó un recuento de bajas para las fuerzas ucranianas. Rusia aún no ha emitido un comunicado.

23:09 Rusia: interceptada infiltración ucraniana en Bryansk anunciadaRusia anuncia la interceptación de un intento de infiltración de "agitadores" ucranianos en la región rusa de Bryansk, que limita con Kursk. El intento de infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue detenido por agentes del servicio de seguridad ruso FSB y unidades militares rusas, según un mensaje de Telegram del gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz. "Recibieron una respuesta rápida y contundente", revela el mensaje. La situación ahora está "bajo control".

21:52 Putin elogia las relaciones comerciales con ChinaEl presidente ruso Vladímir Putin elogió la cooperación mejorada con China, señalando que "nuestras relaciones comerciales están floreciendo (...). Ambos gobiernos están comprometidos con las relaciones comerciales y económicas, y se están viendo resultados", durante una reunión con el primer ministro chino Li Qiang en el Kremlin. China y Rusia tienen "ambiciosos planes y proyectos conjuntos en los sectores económico y humanitario", agrega Putin. Li, según el Kremlin, expresa que las relaciones China-Rusia están en un "nivel sin precedentes". La alianza estratégica entre Rusia y China se ha fortalecido desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China es un socio comercial vital debido a las sanciones occidentales.

21:20 Recurso denegado: el antiguo viceministro de Defensa ruso remain en prisiónEl antiguo viceministro de Defensa ruso Dmitri Bulgakov sigue encarcelado por cargos de corrupción. Su solicitud de arresto domiciliario bajo estrictas condiciones y su recurso contra su detención han sido rechazados, según informó la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov supervisó las adquisiciones para las fuerzas armadas rusas antes de su despido. El tribunal de Moscú también ordena el arresto de dos presuntos cómplices de Bulgakov. Su empresa supuestamente aceptó nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, lo que causó aproximadamente 50 millones de rublos (alrededor de 500,000 euros) en daños.

21:00 Ucrania fortalece sus fuerzas en la región de PokrovskSegún el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, Ucrania está fortaleciendo su presencia militar en la altamente disputada región de Pokrovsk en el este del país. Destaca en un discurso televisado que son conscientes de las intenciones de las tropas rusas allí. Mientras tanto, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk continúa, dice Zelenski, con ciertas áreas bajo control ucraniano. No ofrece más detalles.

20:41 Decree Recent: Múltiples ucranianos en Hungría enfrentan desalojos de refugiosTras la aplicación de un decreto húngaro que niega el estatuto de refugiado general a los refugiados ucranianos, varios ucranianos en Hungría corren el riesgo de perder sus refugios. Los refugios privados ya han comenzado a desalojar a ucranianos, según informes de la organización humanitaria Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, alrededor de 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental de Transcarpacia, Ucrania, con una significativa minoría húngara, deben reubicarse bajo supervisión policial.

