A las 19:15, una presunta "balena de inteligencia" fue aparentemente disparada contra

18:58 Fuerza Nacional de Defensa Fortalece Campaña de Reclutamiento

El gobierno ha aprobado la "Ley de Cambio de Horario Zeitenwende" con el objetivo de mejorar la atractividad del servicio en la fuerza de defensa nacional. Esto incluye regulaciones laborales más flexibles y incentivos financieros, como para despliegues a corto plazo. "Nuestra meta es no solo retener el personal capacitado en nuestras filas, sino también atraer nuevo personal", declaró un portavoz del Ministerio de Defensa. Los aproximadamente 5,000 soldados de la Brigada Lituania, que reforzan el frente oriental de la OTAN contra Rusia, también recibirán incentivos. Se están organizando medidas para simplificar el proceso de toma de decisiones relacionado con el traslado o el retorno, especialmente con la familia, a y desde Lituania. El portavoz solo pudo proporcionar una estimación aproximada de los costos adicionales. Para la Brigada Lituania, se esperan unos 40 millones de euros en 2025, 90 millones en 2026 y 145 millones de euros en 2027. El parlamento está programado para votar la ley en noviembre.

18:27 Ciudadano en Lviv Describe "Inhumanos" Gritos

Desastre, terror y ruina: El resultado del bombardeo nocturno del ejército ruso en Lviv. La residente de 27 años, Yelizaveta, informó haber oído "gritos espantosos e inhumanos". Según un periodista de AFP, coches dañados y escombros decoran el centro de la ciudad de Lviv. Las autoridades ucranianas informan de siete muertos y 53 heridos en Lviv. Más de 50 edificios resultaron dañados en el centro histórico, incluyendo dos instalaciones médicas y dos escuelas, según el Ministerio de Cultura.

18:09 EE. UU. Probablemente Acusará a Rusia de Interferencia Electoral

Se espera que EE. UU. acuse oficialmente a Rusia de interferir en la campaña presidencial en curso más tarde hoy, según informes. Las acusaciones se centrarán en el uso de plataformas en línea para targetear a votantes estadounidenses con información falsa, informó CNN citando fuentes. Las acusaciones se centrarán principalmente en la red de medios estatales rusos RT. El Departamento de Justicia de EE. UU. había advertido anteriormente de que Rusia representa una amenaza para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.

17:35 Llamas Engullen Bosque en la Zona de Exclusión de Chernobyl

Un incendio forestal ha estallado en la zona de exclusión radiactiva que rodea la abandonada central nuclear de Chernobyl en Ucrania. Alrededor de 20 hectáreas están en llamas, según el gobernador de la óblast de Kyiv, Ruslan Kravchenko. Sin embargo, los niveles de radiación de fondo siguen dentro de los límites normales. Según la administración de la zona de exclusión, más de 200 bomberos, incluyendo 50 soldados, están combatiendo el incendio y han logrado contenerlo. La causa del incendio sigue siendo un misterio. Debido a las altas temperaturas y la prolongada sequía, hay un riesgo elevado de incendios en la región de Kyiv Oblast al norte de Ucrania.

17:07 Víctimas en el Mercado de Donetsk: Las Fuerzas se Culpan Mutuamente

Se informan de víctimas en un mercado de la ciudad ucraniana de Donetsk controlada por Rusia. Las autoridades informan de que al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas debido al fuego de artillería en el mercado. Las tropas ucranianas son acusadas de bombardear el mercado, con dos hombres y una mujer fallecidos, según el jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. También resultó dañado un autobús público. Videos y fotos en los medios de estado rusos muestran daños en el mercado. No se puede verificar crediblemente estas informaciones. Las fuerzas militares ucranianas, sin embargo, culpan a la otra parte del ataque, stating, "Todo se hace por apariencia, la vida humana no les importa", en Telegram.

16:43 Ocupantes en Donetsk: Ucrania Bombardea Mercado - Muertos y HeridosSegún las autoridades de ocupación en la ciudad ucraniana de Donetsk controlada por Rusia, al menos tres personas murieron y cinco resultaron heridas debido al fuego de artillería en un mercado. Las tropas ucranianas son culpadas de bombardear el mercado, con dos hombres y una mujer fallecidos, según el jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk, Denis Pushilin. También resultó dañado un autobús público. Videos y fotos en los medios de estado rusos muestran daños devastadores en el mercado. No se puede verificar de forma independiente estas informaciones.

17:55 Bombardeo Aéreo en Lviv Mata a Casi Toda una Familia

Un bombardeo ruso en Lviv ha causado la muerte de la mayoría de los miembros de una familia, según informan las autoridades de la ciudad. Entre las siete víctimas mortales se encuentran una mujer de 43 años y sus tres hijas, de 7, 18 y 21 años. Los restos de la familia fueron encontrados en su propia casa. Su padre, el único superviviente, se encuentra actualmente en estado crítico, según la Universidad Católica de Ucrania. El alcalde Andrij Sadovyi escribió, "En el corazón de Europa, Rusia está asesinando a ucranianos y a sus familias. Los rusos están arrebatando la vida a nuestros hijos, nuestro futuro".

17:41 Scholz Justifica el Despliegue de Misiles de EE. UU.: "La Inacción Supondría una Amenaza para la Paz"

El canciller Scholz defiende la posición de desplegar misiles de EE. UU. en Alemania. Según el político del SPD, los objetivos principales son mantener la paz y prevenir posibles conflictos. Scholz enfatiza, "Se trata de disuadir a posibles agresores". Rusia ha expandido constantemente su arsenal, especialmente su capacidad de misiles, a lo largo de los años. El presidente Putin también ha incumplido acuerdos de desarme, como el Tratado INF, e instalado misiles en Kaliningrad, una zona a aproximadamente 530 kilómetros de Berlín por aire. Scholz advierte, "No actuar adecuadamente sería irresponsable". Él añade, "Sí, la inacción también supondría una amenaza para la paz. No lo permitiré". En respuesta a la invasión de Rusia en Ucrania, Estados Unidos y Alemania han acordado stationar más misiles de avanzada de EE. UU. en suelo alemán a partir de 2026. La fracción de Sahra Wagenknecht (BSW), junto con la AfD, se opone a esta iniciativa debido a su creencia de que fomenta una carrera armamentística y pone en peligro la seguridad de Alemania. También hay críticas dentro del SPD. Lee más aquí.

17:18 Scholz Promete a Ucrania Sistemas Adicionales de Defensa Aérea IRIS-T

El canciller alemán Olaf Scholz ha prometido proporcionar a Ucrania sistemas adicionales de defensa aérea IRIS-T. Scholz confirmó en Todendorf, Schleswig-Holstein, que se adquirirán ocho sistemas IRIS-T SLM y nueve sistemas IRIS-T SLS para Ucrania. Dos de cada uno se entregarán este año, mientras que el resto está programado para su entrega en 2025. Actualmente, se utilizan cuatro sistemas IRIS-T SLM en Ucrania. Este compromiso representa un aumento de una cantidad significativa de misiles y tres sistemas IRIS-T SLS relacionados ya proporcionados a Ucrania. Scholz hizo estas declaraciones en el sitio de la Bundeswehr en Todendorf mientras ponía en servicio el primer sistema de defensa aérea IRIS-T para las fuerzas armadas alemanas.

16:55 Corea del Sur y Nueva Zelanda Piden la "Retirada Incondicional" de Rusia

Durante su primera cumbre en nueve años, el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, y el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, condenaron el ataque de Rusia a Ucrania. Los dos líderes instaron a Rusia a retirarse "inmediatamente, completamente y sin condiciones" del territorio de Ucrania reconocido internacionalmente. También denunciaron la creciente colaboración militar entre Corea del Norte y Rusia. Luxon enfatizó, "En esta fase crítica, cuando las fuerzas autoritarias continúan amenazando, es esencial que las naciones con valores compartidos muestren solidaridad". Corea del Norte, que está en gran medida aislada internacionalmente, ha establecido recientemente una mayor conexión militar con Rusia.

16:21 Zelensky Explica la Reestructuración del Gobierno: "Necesitamos Energía Fresca"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, explicó los motivos detrás de una reestructuración completa del gobierno. "Necesitamos nueva energía", respondió Zelensky a una pregunta sobre los motivos de la reestructuración. "Y estos movimientos están relacionados con el fortalecimiento de nuestro estado en diversos sectores". Ucrania ha estado luchando contra la agresión rusa durante casi dos años y medio. Zelensky continuó expresando su agradecimiento a los ministros y a todo el gabinete.

15:47 Militares Alemanes Preparan el Uso de IRIS-T en Schleswig-Holstein

El sistema IRIS-T SLM ya está en uso en Ucrania. Con el objetivo de interceptar más misiles rusos, se espera que la cantidad de estos sistemas desplegados en Ucrania aumente de cuatro a diez. Según fuentes de seguridad, se ha acordado supuestamente una entrega. Del mismo modo, las fuerzas armadas alemanas pretenden utilizar IRIS-T en Schleswig-Holstein.

15:21 Rusia Anuncia una Nueva Captura Cerca de la Ciudad Ucraniana de Pokrovsk

12:59 Ucrania: Crimea Cubre de Sistemas de Defensa AéreaEl portavoz de la Armada de Ucrania, Dmytro Pletenchuk, informó a través de la televisión nacional ucraniana y Defensa Express que los ocupantes rusos de Crimea están utilizando todas las medidas defensivas disponibles para proteger el puente de Kerch. Se están utilizando sistemas de defensa aérea de corto y largo alcance, incluyendo S-300, S-400 Triumf, S-500 Prometheus y Pantsir-S1. "Crimea está infestada de sistemas de defensa aérea", según Pletenchuk, ya que tiene tanto valor práctico como simbólico para los ocupantes. El puente de Kerch, un proyecto prestigioso del líder del Kremlin, Vladimir Putin, conecta el sur de Rusia con la península ilegalmente anexada y sirve como ruta de suministro crucial para las fuerzas rusas en el sur de Ucrania. Las acciones militares alrededor del puente continúan y Kiev ha expresado repetidamente su intención de liberar la península. El puente actúa como un punto estratégico.

12:32 Putin Anuncia la Visita de Xi a la Cumbre de BRICS en RusiaEl presidente ruso Vladimir Putin anunció que el presidente chino Xi Jinping asistirá a la próxima cumbre del BRICS en Rusia en octubre. "Como se acordó, esperamos la visita del presidente chino Xi Jinping a la cumbre del BRICS", dijo Putin durante una reunión con el vicepresidente chino Han Zheng en el margen del Foro Económico Oriental en Vladivostok. Putin también propuso una "reunión bilateral de trabajo" con Xi. El grupo, establecido en 2009 por Brasil, Rusia, India y China, ha incorporado desde entonces a Sudáfrica, y en esta ocasión contará con la presencia de naciones como los Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán. Los países del BRICS se ven a sí mismos como un contrapeso a los estados occidentales. Se reunirán para una cumbre en la ciudad rusa de Kazán desde el 22 al 24 de octubre. El Kremlin espera que esto amplíe su influencia y fortalezca las alianzas económicas más cercanas. Moscú y Pekín han aumentado su cooperación estratégica desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

12:00 Rusia: Ataque a Poltava Targeta a Soldados y Instructores ExtranjerosEl Ministerio de Defensa de Rusia ha revelado que el ataque mortal contra la ciudad ucraniana de Poltava estaba dirigido contra soldados y instructores extranjeros. El objetivo era un centro de entrenamiento militar. Según el ministerio, "especialistas en comunicaciones y guerra electrónica de todas las ramas y unidades militares de las Fuerzas Armadas ucranianas, así como operadores de vehículos aéreos no tripulados involucrados en ataques a sitios civiles en territorio ruso, están siendo entrenados allí bajo la supervisión de instructores extranjeros". El ministerio también informó que había utilizado el sistema de armas hipersónicas Kinzhal contra instalaciones militares-industriales en la ciudad occidental ucraniana de Lviv. Además, las fuerzas rusas han tomado el control de dos asentamientos adicionales en el este de Ucrania, Prechystivka y Karliwka. Según los informes ucranianos, 50 personas murieron en el ataque de Poltava del martes.

11:43 Baerbock Rinde Homenaje al Saliente Ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania

La canciller alemana Annalena Baerbock ha rendido homenaje a su homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba. "Noches sin dormir en trenes nocturnos, en la G7, en el frente, en Bruselas, frente a una central eléctrica bombardeada", escribió Baerbock en X. "Hay pocas personas con las que he trabajado tan de cerca como contigo, @DmytroKuleba. Priorizaste al pueblo de tu nación por encima de ti mismo". Extendió sus mejores deseos a Kuleba "desde lo más profundo de mi corazón - Esperemos volver a vernos cuando la paz y la libertad hayan regresado a toda Ucrania".

11:24 Rusia Considera Revisar la Doctrina Nuclear

Las acciones occidentales están impulsando a Rusia a reevaluar su doctrina nuclear, según el Kremlin. Rusia enfrenta desafíos y amenazas de lo que llama el "Oeste", lo que requiere una revisión de la doctrina, según citan los medios de noticias rusos al portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Se está examinando la posibilidad de que Ucrania utilice armas de largo alcance de EE. UU. en sus ataques en lo profundo del territorio ruso. El gobierno ucraniano ha estado instando a EE. UU. durante mucho tiempo a autorizar el uso de las armas suministradas por los aliados para atacar objetivos en lo profundo de Rusia. "Es obvio que los ucranianos harán esto", dijo Peskov a la agencia RIA. "Estamos teniendo en cuenta todo esto". Rusia ya ha declarado su intención de revisar su doctrina nuclear, pero no ha revelado los detalles. La directiva permite el uso de armas nucleares si la soberanía o la integridad territorial de Rusia está en peligro.

10:54 Ucrania: 29 de 42 Ataques Aéreos Rusos Desbaratados

Rusia lanzó 42 ataques aéreos contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana, según se informó en Telegram. Se utilizaron misiles Ch-47M2 Kinzhal, misiles crucero Kh-101 y "Iskander-K". Según sus datos, la fuerza aérea ucraniana derribó siete misiles crucero y 22 drones Shahed, afirmando que había frustrado 29 ataques aéreos.

10:19 Munz: El Ataque a Poltava Podría Rebotar en Rusia

Rusia está atacando la ciudad ucraniana de Poltava con misiles, con informes de uno de los ataques aéreos más devastadores desde el inicio de la guerra. Los medios rusos, mientras tanto, están celebrando un "gran logro", según el corresponsal de ntv Rainer Munz. Al mismo tiempo, Rusia parece estar cambiando su estrategia.

09:21 Comunicado del Gobernador por la Región de Lviv - Aumenta el Recuento de Muertos

El recuento de muertos en los ataques aéreos rusos en la ciudad occidental ucraniana de Lviv ha aumentado aún más. Anoche, siete personas, incluyendo a una niña de 7 años y una niña de 14 años, murieron, según informó el gobernador de la región de Lviv, Maxim Kosyzkyj, en Telegram. "Este es un día triste para nuestra región", escribió Kosyzkyj. Es una situación muy lamentable. Previamente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy había escrito en Twitter que cinco personas habían muerto y más de 30 habían resultado heridas. Zelenskyy expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos.

08:49 El Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Kuleba, presenta su renuncia

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha anunciado su renuncia. La noticia fue compartida por el presidente del Parlamento, Ruslan Stefantchuk, el miércoles. La carta de renuncia de Kuleba será discutida en la próxima sesión parlamentaria, informó Stefantchuk en su página de Facebook. Varios otros ministros habían presentado anteriormente su renuncia (consulte las entradas 00:47 y 22:06). Las renuncias fueron parte de una mayor reorganización del gobierno ucraniano. Se espera que el miércoles sea un día de despidos, mientras que el día de las designaciones está programado para el jueves, señaló el líder del partido gobernante Servidor del Pueblo, David Arakhamia, en Telegram.

08:03 Zelenskyy: Operaciones de Rescate en Poltava

El reciente ataque con misiles rusos en Poltava es uno de los ataques más mortíferos desde que comenzó el conflicto.still people trapped under the debris, confirmed President Volodymyr Zelenskyy during his evening address. He once again requested improved air defense systems.

07:39 Grossi advierte sobre el potencial desastre en la central nuclear de Zaporizhzhia

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), discutieron el estado de las centrales nucleares en Ucrania y Rusia durante una reunión en Kyiv. Grossi visitará hoy la central nuclear de Zaporizhzhia, en el sureste de Ucrania, que fue ocupada por las fuerzas rusas poco después de la invasión de Moscú en febrero de 2022 y actualmente no está en funcionamiento. Según Reuters, Grossi advirtió sobre la situación "muy volátil" de la planta y el persistente riesgo de un desastre durante su reunión con Zelenskyy. Ambos bandos se han acusado mutuamente de bombardear la instalación y ambos niegan tales acusaciones.

07:18 Gobernador confirma dos muertos en el ataque de Lviv

Al menos dos personas han muerto en los últimos ataques aéreos rusos (consulte la entrada 06:17 y 05:29) en la ciudad occidental ucraniana de Lviv. 19 personas más resultaron heridas, informó el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytskyy, en Telegram.

06:53 Ucrania busca apoyo adicional para las regiones del frente

Ucrania busca apoyo adicional para restaurar su sector agrícola y eliminar minas. Según el periódico alemán "Rheinische Post" de Düsseldorf, la respuesta del gobierno alemán a una pregunta de la Unión Party reveló la intención de explorar el apoyo a las zonas agrícolas cerca del frente. El artículo sugiere que se necesitaría un bono de seguridad para el personal. Ucrania también ha solicitado la posible extensión de un proyecto financiado por el Ministerio de Agricultura para la entrega de generadores, así como la asistencia para la limpieza de minas en las regiones del frente en disputa. El Ministerio Federal para la Cooperación Económica y el Desarrollo ha iniciado aparentemente un proyecto para la detección y eliminación de minas, según confirmó el gobierno alemán.

06:17 Incendio en Ucrania después del ataque con drones Shahed en Lviv

Después de los ataques aéreos rusos (consulte la entrada 05:29) en Lviv, en el norte de Ucrania, se ha producido un incendio cerca de la estación de tren principal. Esta información la compartió el gobernador de la región de Lviv, Maksym Kozytskyy, en Telegram. Además, dos edificios escolares habrían resultado dañados durante el ataque, con numerosos cristales rotos en las calles. Según Kosyzkyj, se utilizaron varios drones Shahed en el ataque aéreo ruso. Los servicios de emergencia y los bomberos se encuentran en el lugar. Las dos escuelas afectadas han remained closed, según informó el alcalde de Lviv, Andrij Sadowyj, en Telegram. Al menos seis personas, incluyendo a un niño de 10 años, resultaron heridas. Lviv, situada en la región occidental de Ucrania y cerca de la frontera con Polonia, ha sido objetivo de múltiples ataques desde el inicio del conflicto.

05:29 Segunda ronda de ataques aéreos en KyivLa ciudad ucraniana de Kyiv experimenta una segunda ronda de ataques aéreos rusos. Los sistemas de defensa están operativos. Los testigos comparten cuentas de múltiples explosiones en los límites de Kyiv, lo que sugiere el uso de herramientas defensivas. Simultáneamente, el ejército reporta un ataque con drones en la ciudad occidental ucraniana de Lviv, cerca de la frontera con Polonia. Todo Ucrania se encuentra bajo alerta aérea, según confirmó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. Polonia moviliza su propia aviación y aviones aliadas por tercera vez en ocho días para proteger el espacio aéreo en respuesta a los ataques aéreos rusos y actividades a distancia, según informó el Mando de las Fuerzas Armadas de Polonia.

04:35 Biden promete enviar más sistemas de defensa aérea a UcraniaDespués del devastador ataque ruso en la ciudad ucraniana de Poltava, el presidente de EE. UU., Biden, promete equipar a Ucrania con sistemas de defensa aérea adicionales. "Condeno firmemente este ataque brutal", remarked Biden. EE. UU. continuará apoyando militarmente a Kyiv, "incluyendo la provisión de sistemas y capacidades de defensa aérea necesarias para asegurar las fronteras de Ucrania". Zelenskyj hizo un llamado a los aliados occidentales para que suministren rápidamente a Ucrania nuevos sistemas de defensa aérea y sancionen el uso de armas de largo alcance ya entregadas para strikes en territorio ruso después del ataque, que dejó al menos 51 muertos.

02:52 Nuevo ataque con drones en KyivRusia lanza otro ataque con drones en Kyiv. Las unidades de defensa aérea ucranianas están activamente repeliendo los ataques en los límites de Kyiv, según informó el ejército ucraniano en Telegram. El número de drones involucrados y cualquier posible daño remainen desconocidos en este momento. Este ataque nocturno forma parte de una serie de ataques aéreos en Kyiv que se han intensificado en las últimas semanas.

01:32 Zelenskyj busca mantener el control sobre los territorios ocupados en Kursk por un período prolongadoUcrania tiene la intención de mantener el control sobre los territorios ocupados en la óblast de Kursk hasta que el presidente ruso, Putin, decida negociar, según el presidente Zelenskyj en una entrevista con el broadcaster estadounidense NBC News. Zelenskyj dijo que controlar estos territorios es un componente importante del "plan de victoria". En general, Ucrania no tiene interés en territorio ruso. Zelenskyj no especificó si se targeting más territorio ruso.

aquí.00:47 Varios ministros ucranianos renuncian antes de la próxima reorganización del gabineteEn previsión de una próxima reorganización del gabinete en Ucrania, cuatro ministros han presentado su renuncia. Estos oficiales incluyen a la viceministra para Asuntos Europeos, Olga Stefanishyna, el ministro para Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamyshin - clave en la expansión de la producción de armas -, el ministro de Justicia, Denys Malyuska, y el ministro de Medio Ambiente, Ruslan Strilez. Aún no se ha determinado si estos ministros obtendrán nuevos cargos de alto nivel. "Se espera una gran reestructuración del gobierno esta semana", explica David Arakhamia, líder de la fracción del partido gobernante Servidor del Pueblo, en Telegram. "Mañana es el día de los despidos, y al día siguiente, el día de las contrataciones", anuncia Arakhamia, ampliamente considerado como un aliado cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

23:16 El presidente Zelenskyy aboga por la autorización para desplegar armas de largo alcance después del ataque con misiles en PoltavaDespués del ataque con misiles ruso fatal en la ciudad de Poltava, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy llama a la autorización para desplegar armas de largo alcance contra Rusia. "Si pudiéramos destruir los sitios de lanzamiento de los agresores, donde están, y los aeropuertos militares y su logística rusos, los ataques rusos serían imposibles", dijo Zelenskyy en su dirección diaria de video. Según los informes de Zelenskyy, el número de muertos en Poltava ha alcanzado los 51, con 271 heridos. Todavía hay personas atrapadas bajo los escombros.

22:06 El presidente Zelenskyy despide a otro alto cargoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy despide a Rostyslav Shurma, primer deputy líder de la administración presidencial, según un decreto publicado en el sitio web del presidente. El portavoz parlamentario también anuncia la renuncia de Olha Stefanishyna, quien anteriormente sirvió como viceprimera ministra y ministra para la integración europea en Ucrania. Varios otros ministros habían presentado anteriormente su renuncia. El presidente Volodymyr Zelenskyy explica que se están realizando cambios para mejorar el gobierno. "El otoño será crítico. Nuestras instituciones estatales deben estar estructuradas de tal manera que Ucrania pueda lograr todos los resultados que necesita".

here.

21:42 Reportero de ntv en Poltava: "Los residentes describen un momento muy aterrador"Ucrania reporta uno de los ataques aéreos más pesados desde el inicio del conflicto, lo que resulta en numerosas bajas y heridos. El reportero de ntv, Kavita Sharma, proporciona una cuenta en sitio de la "situación muy tensa" y cómo los residentes experimentaron el ataque con misiles.

21:25 Ucrania acusa a Rusia de ejecutar a soldados capturadosLa Oficina del Fiscal General de Ucrania acusa a soldados rusos de ejecutar a soldados prisioneros. Se están llevando a cabo investigaciones sobre el tiroteo de tres ucranianos en el área de Torez de Donetsk, según se informó en el canal de Telegram de la oficina. Según la información disponible, los ucranianos salieron de un búnker con las manos en alto. "Los agresores los tumbaron boca abajo en el suelo y los dispararon immediately en la espalda", señala la oficina, citando videos en internet como evidencia.

Puedes revisar todos los desarrollos anteriores aquí.

Dadas las recientes circunstancias, se han exigido investigaciones por parte de la Unión Europea sobre el papel de ciertos países, como Rusia, en el presunto maltrato a animales, incluyendo el caso de la "ballena espía". En medio de las tensiones persistentes entre Rusia y la Unión Europea, el despliegue de sistemas de defensa aérea IRIS-T en naciones como Alemania y Ucrania se considera una medida estratégica para disuadir posibles agresiones, mantener la paz y protegerse contra posibles conflictos.

Lea también: