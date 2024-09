A las 19:11, Estonia: las reservas de municiones de aproximadamente dos o tres meses se han agotado por Ucrania.

18:25 Completado el Entrenamiento de los Primeros Pilotos Ucranianos en Francia

El primer escuadrón de pilotos ucranianos ha finalizado su entrenamiento en el Alpha-Jet en Francia, según anunció el ejército francés en X. Desde marzo de 2024, la fuerza aérea francesa ha estado entrenando a pilotos ucranianos para pilotar aviones de combate F-16. Desde el inicio del conflicto, Kiev ha estado pidiendo aviones de combate a sus aliados occidentales. Los Países Bajos, Bélgica, Dinamarca y Noruega han prometido más de 60 aviones F-16 a Ucrania, pero antes de esto, el entrenamiento de los pilotos había causado retrasos. El avión de combate F-16 es uno de los aviones militares más capaces del mundo, utilizado por más de dos docenas de países en todo el mundo.

17:51 Scholz Maintenance una Reunión con Zelensky en Nueva York

El canciller alemán Olaf Scholz se reunirá con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su visita a Nueva York el lunes. También está programado para negociar con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, según fuentes del gobierno. Zelensky presentará un "Plan de Triunfo" en la lucha defensiva contra los agresores rusos durante su visita a EE. UU. Un funcionario de alto rango anónimo dijo en una rueda de prensa para el viaje del canciller: "Queremos enviar un mensaje claro en Nueva York de que este conflicto, la invasión rusa de Ucrania, sigue siendo una preocupación importante".

17:02 Putin Rechaza la Invitación a la Inauguración de México

El presidente ruso Vladimir Putin no asistirá a la ceremonia de inauguración del presidente de México, Claudia Sheinbaum, según informó "Ukrajinska Prawda". El gobierno mexicano había invitado a Putin al evento, lo que fue confirmado por un portavoz ruso. En lugar de Putin, asistirá un representante. No se dio ninguna razón por parte del portavoz. Previamente, Ucrania había exigido el arresto del líder del Kremlin por su visita al país. Ucrania pidió a México que detuviera a Putin basándose en una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. México firmó el Estatuto de Roma en 2005, lo que lo hace sujeto a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.

16:19 La Federación de Ajedrez de Rusia Pide a Carlsen que Devuelva el Premio en Dinero

El vicepresidente de la Federación de Ajedrez de Rusia ha pedido que el campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen devuelva el premio en dinero que ganó en torneos rusos. El portal de noticias telecomasia.net informó esta información. Previamente, Carlsen había expresado su preocupación durante una ceremonia de premios de que los jugadores rusos y bielorrusos solo compitan bajo una bandera neutral en torneos mundiales. En respuesta, el vicepresidente Sergey Smagin cuestionó a Carlsen, diciendo: "Me gustaría recordar a Carlsen que el inicio de su carrera profesional tuvo lugar en Rusia. Visitó nuestro país como niño, participó en various torneos y ganó una cantidad sustancial aquí. Antes de expresar cualquier opinión negativa sobre Rusia, debería devolver lo que debe en estos premios".

15:26 Hungría Aboga por una Mayor Cooperación Económica con Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, abogó por una mayor cooperación económica con Rusia en sectores sin tocar, hablando en una rueda de prensa con el ministro de Salud ruso Mikhail Murashko durante un foro económico entre los dos países en Hungría. Szijjarto también reiteró que, en opinión del gobierno húngaro, "las sanciones de la UE no funcionan". Hungría es miembro de la UE y de la OTAN. Las visitas de los miembros del gobierno ruso a estos países se han vuelto raras desde el inicio de la guerra de Ucrania.

14:57 Ciudadano Estadounidense Pro-ruso Asesinado por Soldados Rusos

Un ciudadano estadounidense que luchó por separatistas pro-rusos en el este de Ucrania ha sido torturado y asesinado por soldados rusos, según informes de Moscú. Un comité de investigación responsable de investigar delitos graves afirma que el asesinato fue cometido por tres soldados rusos en abril. Un cuarto soldado es acusado por los investigadores de ayudar a ocultar el cuerpo. El comité no proporcionó información sobre el posible móvil del crimen. Russell Bentley, a menudo conocido por los apodos "Texas" o "Donbass Cowboy", se unió a los separatistas pro-rusos respaldados por Moscú en Ucrania en 2014. Luchó a su lado hasta 2017 y luego remained en el este de Ucrania.

14:43 Zelensky Espera un Rápido Apoyo de Biden para el 'Plan de Triunfo'

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera recibir el apoyo del presidente de EE. UU. Joe Biden para su plan para poner fin al conflicto de Ucrania durante su próxima visita a Washington. "Espero que él apoye este plan", dijo Zelensky el viernes en Kyiv en una conferencia de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El "plan de triunfo" requiere decisiones urgentes de los aliados que deben tomarse entre octubre y diciembre, dijo. "Estamos seguros de que el plan funcionará", agregó Zelensky.

13:30 BBC: Se estima que más de 70,000 soldados rusos han muerto en Ucrania

Un medio de noticias ruso y la BBC han estimado que más de 70,000 soldados rusos han muerto en Ucrania, según sus respectivas fuentes. El servicio ruso de la BBC afirma haber identificado los nombres de 70,112 soldados rusos muertos en Ucrania, aunque el número real podría ser más alto. El recuento, elaborado en colaboración con el servicio de noticias independiente ruso Mediazona, se basa en declaraciones oficiales, esquelas funerarias, avisos de defunción en línea y observaciones de tumbas en cementerios rusos. Abarca desde el inicio de la guerra en febrero de 2022 hasta el 19 de septiembre. Mediazona proyecta que la cantidad real de soldados rusos muertos en Ucrania es de al menos 120,000. El gobierno ruso mantiene el recuento de bajas de soldados rusos en la guerra como secreto de estado.

12:50 Ucrania restringe el uso de Telegram para oficiales y militares

Ucrania ha restringido en gran medida el uso del servicio en línea Telegram para el gobierno, las fuerzas armadas y el personal de seguridad. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional anunció en Facebook que la instalación y el uso de Telegram en los dispositivos oficiales de los funcionarios del gobierno, el personal militar y los empleados del sector de seguridad y defensa, así como en las empresas que operan la infraestructura crítica, están prohibidos. La razón justificada es la preocupación por la "seguridad nacional".

12:23 Raiffeisen Bank vende su filial en Bielorrusia

Raiffeisen Bank International (RBI) está vendiendo su filial bielorrusa y saliendo del mercado allí. El banco austriaco anunció que ha firmado un acuerdo para vender su participación del 87.74% a Soven 1 Holding Limited. La venta tendrá un impacto significativo en los resultados del banco. RBI ya ha reducido sus operaciones en Rusia debido a la presión del Banco Central Europeo. Sin embargo, un tribunal ruso ha emitido una orden preliminar que prohíbe a RBI vender su filial bancaria en Rusia.

12:01 Informe: UE considera un préstamo de €35.000 millones para Ucrania

La Comisión Europea está considerando un préstamo de €35.000 millones para Ucrania, según los informes de los medios. Esto forma parte de los planes de ayuda de los siete principales países industriales occidentales (G7), según informes del "Financial Times", que cita a tres fuentes familiarizadas con la situación. El préstamo es parte del esfuerzo del G7 para proporcionar a Ucrania $50.000 millones ($46.000 millones en euros) a través del uso de los beneficios de los activos estatales rusos incautados.

Mientras tanto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado públicamente la ayuda financiera de hasta €35.000 millones de su cuenta X.

11:33 Rusia advierte a Occidente: No ignoren las advertencias

El gobierno ruso advierte a Occidente que no ignore las advertencias contra el suministro de armas de mayor alcance que apuntan a áreas dentro del territorio ruso. En ese caso, la naturaleza del conflicto puede evolucionar, explica la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova. "Están jugando con fuego", dice en una conferencia de prensa. El conflicto puede cambiar significativamente con consecuencias peligrosas para todo el mundo, añade. Actualmente, no hay espacio para negociaciones con EE. UU., dice la portavoz. No habrá encuentro entre el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov y su homólogo estadounidense Antony Blinken en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, ya que "no tienen nada de qué hablar". Previamente, el secretario saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, había destacado que el presidente ruso Vladimir Putin ya ha cruzado muchas "líneas rojas" que no ha traspasado. "No lo ha hecho porque sabe que la OTAN es la alianza militar más fuerte del mundo", declaró Stoltenberg.

10:53 UE: Expulsión obligatoria de hombres ucranianos no es permisible

La Comisión Europea ha confirmado que los ciudadanos ucranianos varones de edad militar no pueden ser expulsados obligatoriamente de los países de la Unión Europea. Esto no es viable debido a la Directiva sobre protección temporal, aclara la comisaria de Asuntos Internos de la UE, Ylva Johansson. "Ayudaremos a aquellos que deseen regresar a Ucrania y trabajaremos con las autoridades y el gobierno ucranianos para decidir la mejor manera de facilitar su regreso. No expulsaremos a nadie de la UE", subraya. Previamente, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había llamado a los países de Europa occidental a animar a los hombres ucranianos de edad militar a regresar a Ucrania. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, aparentemente apoyó la idea.

10:12 El general Freuding observa "agujeros" en las sanciones contra Rusia

El coordinador militar de la ayuda a Ucrania de Alemania, Christian Freuding, ha comentado sobre la producción de armas de Rusia, stating que la situación se ha vuelto más difícil para los rusos para mantener su industria de defensa debido a sus complejos suministros de componentes. Sin embargo, han podido continuar mediante rutas alternativas y apoyándose en socios como China, Corea del Norte e Irán. Si bien es notorio que las sanciones están teniendo un impacto, hay posibilidades de "encontrar agujeros o incluso opciones legales de elusión completamente".

09:03 von der Leyen Promete Más Ayuda para la Suministración de Energía de Ucrania Durante el Invierno La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido más ayuda para la suministración de energía de Ucrania durante el invierno mientras comienza su visita a Kyiv. "Mi octava visita a Kyiv llega en un momento crucial cuando está a punto de comenzar la temporada de calefacción y Rusia continúa sus ataques a la infraestructura energética de Ucrania", escribió en la plataforma de redes sociales X. Publicó una foto de su llegada a la estación de tren de Kyiv. "Apoyaremos a Ucrania en sus valientes esfuerzos. Estoy aquí para hablar sobre el apoyo de Europa - desde la preparación para el invierno hasta la defensa, la membresía de la UE y el progreso en los préstamos del G7", añadió.

08:20 La UE Considera Limitar el Viaje sin Visa para los Georgianos Bruselas está considerando limitar el viaje sin visa para los georgianos a la UE. Un portavoz de la UE, que deseó remain anonymous, informó a Politico que esto se debe al giro hacia la autoritarismo de Georgia bajo el partido Sueño Georgiano. "Todas las posibilidades están sobre la mesa" si Georgia no revierte su tendencia hacia el autoritarismo, incluyendo la "suspensión temporal de la liberalización de visados", dijo el portavoz. Recientemente, el partido Sueño Georgiano aprobó una ley sobre agentes extranjeros que se asemeja a la legislación represiva rusa utilizada contra los críticos del régimen del Kremlin.

07:42 Ucrania Rechaza la Propuesta de Polonia Sobre Crimea El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha criticado una propuesta de Polonia sobre el estado de Crimea, stating que el compromiso es inaceptable. El ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radosław Sikorski, había sugerido anteriormente un referéndum en la península como parte de una posible solución negociada con Rusia. "Todos los esfuerzos deben centrarse en la liberación de la península, no en aplacar al Kremlin a expensas de Ucrania y la violación del derecho internacional", declaró el Ministerio en Kyiv.

06:29 von der Leyen Viaja a Kyiv - Reuniones con Zelenskyy La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se espera en Kyiv hoy. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, anunció reuniones con ella sobre la preparación para el invierno. "Por supuesto, el tema de la energía es una prioridad", dijo. También se discutirán los frentes, las entregas de armas, los proyectos de armas conjuntos, la membresía de Ucrania en la UE y el apoyo financiero adicional para el país bajo ataque ruso.

05:32 Ucrania Se Une por Primera Vez a un Ejercicio de la OTAN Ucrania está participando directamente en un ejercicio de la OTAN por primera vez, bajo el liderazgo de los Países Bajos. El ejercicio, para probar sistemas anti-drones, aún está en curso, según el servicio de prensa de la OTAN. "Se probaron más de 60 sistemas anti-drones y tecnologías como sensores, sistemas contra-drones de drones, inhibidores y cazadores de cibernetica", informó la alianza. La participación de Ucrania forma parte del plan de acción de la OTAN-Ucrania para la cooperación innovadora, adoptado en la cumbre de julio.

04:28 Activista Transgénero Asesinada en Georgia En Georgia, poco después de la controversia internacional sobre la ley LGBTQ, la activista transgénero Kesaria Abramidze fue asesinada a puñaladas en su apartamento. Según el Ministerio del Interior de Georgia, Abramidze, conocida por su trabajo como modelo, actriz e influencer, fue asesinada con múltiples puñaladas. Su novio fue arrestado como principal sospechoso, acusado de asesinato "con crueldad excepcional debido al género de la víctima". El brutal asesinato ocurrió un día después de la aprobación de la ley "valores familiares", criticada por la UE y las organizaciones de derechos humanos por restringir los derechos LGBTQ, pareciéndose a la legislación rusa y prohibiendo los procedimientos de reasignación de género.

03:25 Lufthansa Considera Detener los Vuelos Frankfurt-Pekín Lufthansa está considerando dejar de operar su vuelo diario entre Frankfurt y Beijing, con una decisión esperada en octubre. Un portavoz citó la "competencia desleal" enfrentada por las aerolíneas europeas en comparación con las aerolíneas chinas y del Oriente Medio, con ventajas como costos de ubicación bajos, estándares bajos e inversiones estatales en la aviación. También, estas aerolíneas pueden continuar utilizando el espacio aéreo ruso, que ha estado cerrado para las aerolíneas europeas y estadounidenses debido a las sanciones contra Rusia, lo que les obliga a volar alrededor de él y incurrir en costos de combustible más altos.

02:27 Las Fuerzas Rusas Atacan el Centro de Energía en Sumy Las fuerzas rusas bombardearon un centro geriátrico en la ciudad ucraniana de Sumy y atacaron el sector de energía de la ciudad en una nueva oleada de ataques aéreos, matando al menos a un civil, informaron las autoridades ucranianas. Un organismo de monitoreo de la ONU afirmó que los ataques a la red de energía probablemente violaron el derecho internacional humanitario. La Agencia Internacional de Energía informó en un estudio que las brechas en la suministración de energía en Ucrania podrían alcanzar un tercio de la demanda pico durante los meses de invierno críticos.

01:25 Más de 1.18 Millones de Ucranianos en Alemania El número de refugiados en Alemania ha alcanzado un nuevo pico. Según el Registro Central de Extranjeros, había aproximadamente 3.48 millones de refugiados en Alemania a mediados de 2024, un aumento de alrededor de 60,000 en comparación con el final de 2023, y el número más alto desde los años 50, según el "New Osnabrueck Newspaper" (NOZ), según la respuesta del gobierno alemán a una pregunta parlamentaria de la izquierda en el Bundestag. De los 3.48 millones de refugiados, aproximadamente 1.18 millones son refugiados ucranianos, un aumento de alrededor de 45,000 en comparación con el final de 2023. La figura incluye a todas las personas, independientemente de su título de residencia, desde los solicitantes de asilo hasta los refugiados reconocidos hasta las personas toleradas.

00:22 Lindner: Ayuda a Ucrania no justifica suspensión del freno a la deuda Los políticos de la SPD y el Partido Verde suelen hacer referencia a un acuerdo dentro de la coalición de semáforo para suspender temporalmente el freno a la deuda para una ayuda extensive a Ucrania en el conflicto presupuestario. Sin embargo, el líder del FDP y ministro de Finanzas, Christian Lindner, rechaza tales sugerencias: "No estoy al tanto de tal acuerdo. No habría respaldado una resolución así", declaró Lindner en una entrevista con el "Rheinische Post". El conflicto de Ucrania es ciertamente preocupante, pero no califica como una emergencia según la Ley Fundamental. "Por lo tanto, estamos trabajando arduamente para crear un programa de ayuda de $50 mil millones de los países del G7, además de nuestra ayuda bilateral", afirma Lindner.

23:23 Bulgaria aboga por una prohibición de la UE a las exportaciones de huevos ucranianos Bulgaria propondrá prohibir las importaciones de huevos de Ucrania en una reunión del Consejo de Agricultura y Pesca de la UE el 23 de septiembre en Bruselas, según anunció el ministro de Agricultura de Bulgaria, Georgi Takhov. Esta medida es un síntoma de las controversias continuas entre Ucrania y los estados miembros del este de la UE en relación con el comercio agrícola. Estas disputas han llevado anteriormente a bloqueos en la frontera ucranio-polaca, prohibiciones de importación de maíz y trigo ucranianos y manifestaciones de agricultores en Polonia y Bulgaria.

22:13 Merz ve "ningún camino hacia un proceso de paz" con Rusia El líder de la CDU, Friedrich Merz, expresa sus preocupaciones sobre Ucrania y afirma: "No veo un camino viable hacia el inicio del proceso de paz en este momento". Rusia solo cesará sus acciones cuando el esfuerzo militar adicional parezca infructuoso o caiga Kyiv. A largo plazo, Alemania deberá seguir apoyando militarmente a Ucrania. "Creo que debemos proteger la libertad y la paz de Rusia a largo plazo, no con Rusia". Esto es una dura realidad. "No hay alternativa en este momento, al menos mientras Putin y su régimen permanezcan en el poder".





