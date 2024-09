A las 19:06, Zelensky propone invitar a Rusia a la próxima conferencia de paz; el resultado sigue siendo totalmente indeterminado.

Según el presidente ucraniano Zelensky, según "Le Monde", Rusia se espera que sea invitada a la próxima cumbre de la paz en Suiza en noviembre. Tanto Kyiv como los socios occidentales han abogado consistentemente por la participación de Rusia. Sin embargo, sigue siendo incierto si Rusia aceptará participar. Representantes de alto nivel de Rusia han rechazado repetidamente la invitación, y Moscú sigue insistiendo en lograr todos sus objetivos bélicos en Ucrania o establecer condiciones de paz envenenadas o términos de negociación que equivaldrían a una dictadura para Ucrania.

En cuanto a las amenazas del Kremlin: "No se debe dar demasiada importancia a lo que dice Putin". Después del lanzamiento de armas avanzadas para Ucrania, Vladímir Putin ha amenazado al Occidente. El experto en seguridad Nico Lange ve estos comentarios como "los juegos psicológicos habituales". Sin embargo, se sorprende por la interpretación de las últimas declaraciones del Canciller Federal.

En cuanto a los planes de la UE para nuevas sanciones contra Irán, después de informes sobre la entrega de cohetes iraníes a Rusia, los 27 estados miembros de la UE están planeando nuevas sanciones contra Teherán. "La Unión Europea ha advertido repetidamente a Irán contra la transferencia de misiles balísticos a Rusia", se indica en un comunicado de prensa. La entrega se considera una amenaza directa a la seguridad y constituiría una escalada significativa. La reacción será rápida y exhaustiva, incluyendo medidas restrictivas para el sector de la aviación iraní. Alemania está actualmente en intensas discusiones con sus socios europeos e internacionales sobre la imposición de nuevas sanciones, incluyendo en el sector de la aviación, incluyendo la posibilidad de una prohibición de vuelo o de aterrizaje.

El antiguo ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andréi Kozírev, advierte al Occidente de una mayor agresión rusa. "Si Putin es recompensado en Ucrania, convencido de la impotencia y cobardía de la OTAN, atacará los estados bálticos de la OTAN mucho antes de que pudiera recibir cualquier garantía de la OTAN", escribe Kozírev, quien estuvo en el cargo de 1990 a 1996 y es favorable al Occidente. "El objetivo de Putin no es una parte o incluso todo, sino la humillación y desprestigio de EE. UU. y la OTAN".

Políticos de los partidos de la coalición de semáforo están abogando por permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. La política del FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann dice: "Debemos permitir que Ucrania, junto con los otros estados europeos y Bretaña y EE. UU., destruya objetivos militares en territorio ruso". De manera similar, el político verde Toni Hofreiter se expresa. "Para garantizar la reconstrucción sostenible de las instalaciones energéticas dañadas, es inevitable el uso de armas de largo alcance para combatir las bases de lanzamiento rusas".

Se informa que las fuerzas rusas han intensificado sus ataques en el este de Ucrania cerca de la ciudad disputada de Kurachove, con algunos de los combates más intensos de este mes, según el gobierno en Kyiv. Al mismo tiempo, las tropas rusas están avanzando hacia la ciudad de Pokrovsk, un importante centro ferroviario a unos 33 kilómetros al norte de Kurachove, con el objetivo de abrir nuevas frentes, desbaratar la logística ucraniana y tomar el control del resto de la región de Donetsk Oriental. El ejército ucraniano afirma haber repelido 64 ataques cerca de Kurachove y 36 cerca de Pokrovsk en las últimas 24 horas. El presidente ucraniano Volodímir Zelensky ha elogiado a sus tropas por mantener sus posiciones en Pokrovsk y Kurachove, describiéndolas como los dos sectores más desafiantes en el frente oriental.

Las autoridades de la región rusa del norte de Murmansk han vuelto a expresar su preocupación por las amenazas de drones ucranianos, lo que ha llevado al cierre del espacio aéreo de la región, anunció el gobernador Andréi Chibis en Telegram. Situada a unos 1.900 kilómetros de Ucrania, la región es el hogar de la Flota del Norte de Rusia y una base aérea desde la que se han lanzado bombarderos estratégicos para atacar Ucrania. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia ha suspendido temporalmente los despegues y aterrizajes en los aeropuertos de Murmansk y Apatity por razones de seguridad.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido ha publicado detalles sobre los misiles iraníes que se dice que se han suministrado a Rusia, identificándolos como misiles balísticos de corto alcance Fath-360, también conocidos como BM-120. Revelados por primera vez en 2020, estos misiles pueden llevar una carga útil de 150 kg a una distancia de hasta 120 km y golpear objetivos con una precisión alegada de 30 metros. El informe diario de inteligencia del Ministerio de Defensa del Reino Unido indica que la capacidad de Rusia para realizar ataques de precisión contra la infraestructura militar o civil ucraniana cerca del frente se ha visto mejorada por estos misiles.

Polonia aún no ha contribuido con fondos a la iniciativa de artillería checa, que busca adquirir municiones para Ucrania utilizando fondos de varios socios occidentales. Alemania es, según los informes, el mayor y más rápido contribuyente. Si todo sale según lo planeado, Ucrania recibirá 100.000 rondas este mes, con un objetivo de 500.000 para finales de 2024 y más en 2025. Las actividades rusas en el mercado están causando problemas, según informes de Praga.

14:20 Pistorius: La ampliación de la autorización de armas de la OTAN para Ucrania está legitimamente justificada

El ministro de Defensa Pistorius argumenta que una posible aprobación de los aliados de la OTAN para que Ucrania utilice armas de largo alcance contra objetivos rusos está legalmente respaldada por el derecho internacional. Afirma que EE. UU. y el Reino Unido tienen la autoridad para tomar esta decisión en cuanto a las armas que han proporcionado, y tienen derecho a hacerlo. "El derecho internacional lo permite", dice. En respuesta a la advertencia del presidente ruso Putin de que la OTAN entonces estaría en guerra con su país, Pistorius simplemente responde: "Las amenazas de Putin son las amenazas de Putin. Eso es todo. Él lanza amenazas siempre que lo siente y coquetea con la confrontación siempre que lo considera oportuno".

13:57 Zelenskyy Anuncia el Regreso de 49 Prisioneros de GuerraEl presidente ucraniano Zelenskyy anuncia el regreso de 49 POWs desde Rusia, incluyendo excombatientes de la planta de acero Azovstal en Mariupol, que estuvo sitiada por las fuerzas rusas en la primavera de 2022. "49 ucranianos están de vuelta en casa", explica el presidente, compartiendo fotos de soldados y civiles envueltos en banderas ucranianas. Zelenskyy revela que estas personas son parte de las fuerzas armadas, la guardia nacional, la policía nacional, la guardia fronteriza y civiles. Los medios ucranianos sugieren que 23 de los 49 individuos que regresan son mujeres. El presidente no revela de inmediato la razón detrás de su regreso, si es debido a un intercambio de prisioneros con Rusia.

13:46 Tusk sobre las Amenazas de Putin: "No Les Desee Mucho Importancia"El primer ministro polaco Donald Tusk no se preocupa por las recientes amenazas del presidente ruso PutinRegarding long-range weapons contra objetivos rusos. Acknowledges the gravity of the situation in Ukraine and along the Ukrainian-Russian border, but adds, "No le daría demasiada importancia a las últimas declaraciones de Putin. En gran medida reflejan los desafíos enfrentados por el ejército ruso a lo largo de la frontera". Putin había declarado anteriormente que el Oeste estaría directamente involucrado con Rusia si permitía a Ucrania atacar territorio ruso con cohetes de largo alcance fabricados en el Oeste.

13:21 Dong Jun sobre la Resolución de Conflictos: "El Diálogo es Clave"El ministro de Defensa chino, Dong Jun, destaca la importancia del "diálogo" como la principal solución a conflictos como los de Ucrania y la Franja de Gaza, durante una conferencia de seguridad internacional en Beijing. "Para resolver las crisis en Ucrania y el conflicto israelo-palestino, fomentar la paz y el diálogo es el único camino a seguir", dice.

12:58 Petróleo y Gas son Cruciales para la Gira de Scholz por Asia CentralEl gobierno alemán está considerando aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán. "Damos la bienvenida a la perspectiva de un aumento en las suministros de petróleo de Kazajistán", dice un representante del gobierno antes del viaje del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán que comienza el domingo. El objetivo es presentar múltiples opciones para suministrar la refinería PCK en Schwedt al recibir más petróleo de Kazajistán. Sin embargo, las opciones alternativas son indispensables debido a que el petróleo kazajo viaja a través de tuberías rusas a Alemania, lo que da a Rusia palanca. Después de la invasión de Rusia a Ucrania, Alemania dejó de comprar petróleo ruso. El viaje de Scholz también se centrará en las fuentes de gas de Asia Central. Queda claro: "Necesitamos asegurar el gas de alguna parte, y Asia Central es rica en recursos de gas", explica el representante.

12:26 Francia Recuerda al Diplomático IraníFrancia ha llamado al representante diplomático iraní en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. Fuentes diplomáticas atribuyen esta acción a la entrega de misiles balísticos a Rusia. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, había explicado anteriormente que Rusia había recibido misiles de Irán, que se espera que sean desplegados en Ucrania en cuestión de semanas. Irán niega esta afirmación.

12:03 El Pentágono Ve la Contraofensiva Rusa en Kursk como 'Mínima' hasta AhoraEl Pentágono no impresionado por la contraofensiva rusa en Kursk. "Hemos observado unidades rusas attempting to launch some sort of counteroffensive in the Kursk region", dijo el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, el jueves. "En este momento, la describiría como mínima, pero claramente, es algo que estamos monitoreando de cerca". El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus soldados han recuperado diez pueblos. Esta afirmación no se ha confirmado de manera independiente. El ejército ucraniano inició la ofensiva en la región rusa de Kursk hace unas cinco semanas y ha afirmado desde entonces haber capturado aproximadamente 100 pueblos rusos y casi 1.300 kilómetros cuadrados.

11:38 A pesar de muchas Intercepciones: los Ataques de Drones Causan DañosLa fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de los 26 drones la noche anterior. En la región de Odessa, una persona resultó herida y 20 hogares resultaron dañados, mientras que en la región de Mykolajiw, los restos de un drone causaron un incendio en una planta de procesamiento de alimentos, según las autoridades regionales. Según el Ministerio de Energía, la infraestructura energética en la región de Iwano-Frankiwsk resultó dañada.

10:46 Jefe del Parlamento Ruso: NATO Involucrada en el Conflicto contra Nuestra NaciónEl líder del parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, alega que la OTAN está involucrada en el conflicto en curso en Ucrania. En un mensaje en Telegram, Volodin afirma que "están librando una guerra contra nuestra nación". Él acusa a la OTAN de seleccionar ciudades rusas para ataques, coordinar despliegues militares con el ejército ucraniano y emitir órdenes al gobierno de Kyiv.

10:17 Munz sobre las Advertencias de Guerra de Putin a la OTAN: "Las Declaraciones de Putin Han sido Desatendidas en las Noticias Matutinas"Las preocupaciones occidentales persisten sobre la posibilidad de escalada si Ucrania lanza ataques contra territorio ruso. A pesar de esto, el presidente ruso Vladimir Putin ha hecho recientemente tales amenazas. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz cuestiona la sustancialidad de la retórica agresiva de Putin.

09:42 Familia: Líder de la oposición bielorrusa en mal estado de saludLa condición de la líder de la oposición bielorrusa, Maria Kalesnikava, se reporta crítica, según su hermana. Kalesnikava ha sido retenida en condiciones inhumanas durante cuatro años, pesando solo 45 kg a 1.75 metros de altura, según afirmaciones de su hermana Tatiana Chomitsh basadas en información de ex presidiarios. "Creo que estamos en un punto crítico", dice Chomitsh, acusando a las autoridades de someter a su hermana a tortura psicológica y física. El Ministerio del Interior bielorruso no responde a una solicitud de información sobre las condiciones de detención de Kalesnikava. La mujer de 42 años, símbolo de la resistencia desde las protestas de 2020 contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko, cumple una condena de 11 años de prisión por presunta conspiración para tomar el poder.

09:20 Acuerdo firmado para el despliegue de la brigada de LituaniaAlemania y Lituania han finalizado un acuerdo para regular el despliegue de una brigada de combate en Lituania, un miembro de la OTAN. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano, Laurynas Kasciunas, firmaron el acuerdo en Berlín. El acuerdo refuerza el Acuerdo de la OTAN sobre la Situación de las Fuerzas, proporcionando claridad legal sobre el estado de los soldados y civiles alemanes en Lituania. Aborda aspectos como derechos de residencia, leyes fiscales, sistemas escolares, inspecciones de salud pública, tráfico vial y seguridad pública. También establece la base legal para establecer escuelas y guarderías alemanas en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027.

08:56 Diplomáticos británicos expulsados de RusiaRusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos por supuesta espionaje. La agencia de inteligencia FSB afirma tener evidencia que muestra que el Foreign Office británico está orquestando escalada política y militar con el objetivo de asegurar la derrota estratégica de Rusia en la guerra de Ucrania. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, Maria Zakharova, acusa a la embajada británica de perjudicar al pueblo ruso. El Foreign Office británico rechaza las acusaciones como infundadas, atribuyendo las acciones de Rusia a una represalia por las medidas británicas contra "actividades rusas en Europa y el Reino Unido".

08:31 La participación de la OTAN en la guerra sería 'línea roja' para Putin, advierte el KremlinEl presidente de Ucrania, Zelensky, ha instado repetidamente el despliegue de misiles de largo alcance contra objetivos militares rusos, un movimiento apoyado por EE. UU. y el Reino Unido. En respuesta, el Kremlin ha emitido un aviso a Occidente.

08:03 Rusia ofrece compartir inteligencia sobre armas occidentalesEl viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, afirma que Rusia está dispuesta a compartir su conocimiento de armas occidentales adquirido durante el conflicto de Ucrania. Hablando en una conferencia de seguridad en China, Fomin revela que Rusia ha obtenido valiosa información sobre cómo contrarrestar armas occidentales y está preparada para compartir esta información con sus socios.

07:34 SBU de Ucrania anuncia arrestos: Hombres instigaron incendios en Kyiv por órdenes de RusiaCinco hombres han sido detenidos por quemar vehículos militares y distribuir panfletos despectivos contra el ejército en Kyiv, según la SBU de Ucrania. Los hombres son acusados de actuar siguiendo las instrucciones de una agencia de inteligencia rusa. La SBU revela que los hombres, que habían viajado desde diferentes partes de Ucrania en busca de empleo en Kyiv, fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram con la promesa de dinero rápido. Grababan sus acciones con sus teléfonos, esperando ser pagados, pero nunca lo fueron.

07:05 Rabino jefe de Ucrania llora la muerte de su hijo adoptivo caído en la guerraEl rabino jefe de Ucrania, Moshe Azman, llora la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien murió durante la invasión rusa. La suerte de Samborskij había sido desconocida desde finales de julio y su muerte Recently confirmed. Samborskij, que se convirtió en padre de una hija en mayo, fue reclutado poco después. El rabino Azman lo adoptó a la edad de 10 años como huérfano.

06:29 Japón describe incidente con aviones militares rusosJapón desplegó aviones de combate tras el acercamiento de dos aviones rusos el jueves, que no entraron en el espacio aéreo japonés pero dieron vueltas cerca. Según el Ministerio de Defensa, los aviones Tu-142 volaron hacia el norte desde el Mar hacia Okinawa y luego cruzaron las Islas Kuriles, un territorio disputado entre Japón y Rusia. Japón respondió desplegando su Fuerza de Autodefensa Aérea de manera urgente. Los aviones rusos luego partieron hacia el norte. Este es el último de una serie de sobrevuelos de aviones militares rusos cerca de Japón, con el último episodio occurring en 2019. Información adicional aquí.

06:07 Moscú: Estados Unidos implementa estrategia de contención contra Rusia y ChinaEl viceministro de Defensa ruso, Alexander Fomin, informó en una conferencia de seguridad en China que Estados Unidos está implementando una estrategia de contención contra Rusia y China. Esta información fue compartida por la agencia de noticias rusa TASS. Según la agencia, Fomin dijo que Moscú y Pekín abogan por la creación de un mundo justo y multipolar basado en la igualdad y el respeto mutuo, mientras que el Occidente se prepara para las guerras en Asia estableciendo nuevos bloques de seguridad en la región.

05:27 Ucrania: Buque Comercial Impactado por Misil AntinavíoLa Marina de Ucrania ha proporcionado nuevas perspectivas sobre un presunto ataque aéreo ruso a un buque comercial en el Mar Negro. Según ellos, un bombardero Tu-22 podría haber lanzado un misil anti-buque Ch-22 contra el barco. El barco, bajo la bandera de la nación insular caribeña de San Cristóbal y Nieves, se encontraba fuera de las aguas territoriales ucranianas en ese momento, navegando desde el puerto meridional ucraniano de Chornomorsk a Egipto con una carga de trigo. Según un informe de la BBC, el barco se encontraba en la zona económica exclusiva de Rumania en ese momento. El informe también mencionó que se utilizó un misil Ch-31, utilizado para la supresión de radares, que tiene significativamente menos poder explosivo que los misiles crucero Ch-22 diseñados para combatir portaaviones.

03:19 Incidente en la Línea de Demarcación: Muerte de Soldado Moldavo en Circunstancias DesconocidasUn soldado moldavo ha muerto en circunstancias desconocidas mientras cumplía con sus deberes en la línea de demarcación con la región separatista de Transnistria. El Ministerio de Defensa de la República de Moldavia ha revelado que el soldado falleció tras recibir un disparo de su propia arma mientras desempeñaba sus funciones en su puesto. Las autoridades de aplicación de la ley y los expertos forenses están investigando actualmente el incidente. Soldados de Moldavia y de la región separatista de Transnistria, junto con tropas rusas, han estado posicionados en la línea de demarcación entre ambos lados desde que estalló un conflicto en 1992 tras la desintegración de la Unión Soviética. Moldavia se ha comprometido a reintegrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en la línea de demarcación son muy raros.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido: "Sin Intención de Provocar Conflicto con Rusia"El Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha desmentido la afirmación del presidente Putin de que la entrega de armas de largo alcance por parte del Oeste para golpear profundamente en territorio ruso representa la implicación de la OTAN en la guerra. "Ukrania tiene el derecho a la defensa propia", ha declarado Starmer. El Reino Unido respalda plenamente este derecho y ofrece oportunidades de capacitación en este contexto. "Sin embargo, no estamos buscando enfrentar a Rusia - ése no es nuestro objetivo en absoluto", ha reiterado el Primer Ministro del Reino Unido. Lee más aquí.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU. en Kiev: Harris Podría Abogar Más Fervientemente por UcraniaEl antiguo Embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, cree que la candidata a la presidencia demócrata Kamala Harris apoyaría a Ucrania con más ahínco que el actual Biden si gana las elecciones. Ha demostrado esto en ciertos asuntos, señaló Taylor en un evento en la Universidad Americana de Kiev. Biden ha sido más mesurado en ciertas decisiones, como las que conciernen a los HIMARS, los tanques Abrams y los aviones de combate F-16. En la actualidad, también adopta una postura cautelosa en cuanto a permitir que Ucrania lance ataques profundos en territorio ruso. Con Harris, espera un enfoque "más ferviente" - también porque es probable que traiga un nuevo equipo de política exterior a la Casa Blanca.

00:27 Zelensky Agradece a Estonia por Ayuda MilitarEl Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recibe al Presidente de Estonia, Alar Karis, en Kiev, expresando su gratitud por la ayuda militar. El miembro de la UE y de la OTAN del Báltico ha prometido destinar el 0,25% de su PIB anual a las necesidades de defensa de Ucrania. Las discusiones también tocaron la reconstrucción del país y sus aspiraciones a la UE. Además, la Primera Ministra de Letonia, Evika Siliņa, prometió más ayuda durante una reunión con Zelensky.

23:19 BND No Está Obligado a Informar a Periodista sobre Evaluación MilitarEl Servicio de Inteligencia Federal (BND) no está obligado a informar a un periodista si caracterizó una victoria militar de Ucrania como desafiante o imposible en discusiones de fondo, ha dictaminado el Tribunal Administrativo Federal de Leipzig. El BND tampoco está obligado a revelar qué medios de comunicación participaron en estas discusiones de fondo. Sin embargo, el BND debe proporcionar información sobre el número de discusiones individuales confidenciales sobre la situación militar en Ucrania este año. La solicitud del periodista de una orden provisional ha sido principalmente descartada. La decisión del tribunal se basó en un artículo de periódico de mayo que sugería que un político de la CDU afirmaba que el BND estaba propagando una evaluación deliberadamente negativa de la situación militar en Ucrania para influir en la opinión pública.

22:06 Políticos de la Coalición Abogan por Armas de Alcance Amplio contra RusiaPolíticos de la coalición de tráfico luminoso apoyan la idea de permitir a Kiev utilizar armas de largo alcance contra objetivos en Rusia. "Es apropiado y conforme al derecho internacional atacar finalmente objetivos militares en Rusia con cohetes occidentales de largo alcance", dice el experto en política exterior de SPD, Michael Roth, a T-Online. Roth nombra como posibles objetivos rusos para armas de largo alcance los aeropuertos militares, los centros de mando o las bases de lanzamiento. "Desde estas bases se llevan a cabo los ataques cobardes contra objetivos civiles ucranianos", y pueden ser contrarrestados de manera más efectiva allí. El presidente del comité de defensa, Marcus Faber de FDP, dice: "Es hora de permitir que los aeropuertos militares rusos sean atacados con armas de largo alcance como ATACMS y Storm Shadow". El político de los Verdes, Anton Hofreiter, destaca: "Rusia terroriza diariamente a la población civil ucraniana con ataques de cohetes a hospitales, edificios residenciales y el suministro de energía". Para proteger eficazmente a la población civil ucraniana, el ejército debe estar permitido para atacar bases militares en territorio ruso con armas de largo alcance.

21:35 Vance Habla Sobre la Estrategia de Trump en UcraniaEl candidato republicano a la vicepresidencia, J.D. Vance, sugiere que el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto ruso podría implicar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. Vance desarrolla esta idea durante una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, proponiendo que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos para discutir la posibilidad de una resolución pacífica. "Creo que podría sellar un trato muy rápido", afirma Vance. La historia de Trump incluye expresar un apoyo inquebrantable al presidente ruso Vladimir Putin y criticar la ayuda de EE. UU. a Ucrania. Como ex presidente, Trump también ha dicho que podría poner fin al conflicto en 24 horas si fuera elegido, aunque carece de detalles sobre su plan.

21:03 "Dios Está con Nosotros. Somos Rusos" - Manifestación Fascista en San PetersburgoNacionalistas y fascistas rusos, expresando su ferviente fe en una autoridad superior, gritan "Somos rusos. Dios está con nosotros" mientras marchan por San Petersburgo. Repiten el canto "¡Adelante, rusos!" La manifestación coincide con el aniversario del traslado de las reliquias de Alexander Nevsky, admirado como héroe nacional y santo dentro de la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Solovyov, el Propagandista: "El Atlántico es la Barrera Ideal"El popular personalidad de la televisión rusa Vladimir Solovyov aboga por la expansión de Rusia más allá de Ucrania. "Creo que la barrera ideal es el Atlántico. Una barrera natural", dice el propagandista del Kremlin. "Un lugar atractivo para nuestras tropas - Berlín, Lisboa, Madrid. Estéticamente agradable, se veían increíble en París". Cuando se le recuerda sobre la población limitada de Rusia, contraataca mencionando a los camaradas bielorrusos. Alternativamente, se podría buscar en China.

20:01 Voluntarios del Reino Unido se Preparan para el InviernoNumerosas casas ucranianas que hasta ahora han resistido los bombardeos ahora carecen de ventanas. La situación lleva a condiciones extremas a medida que se acerca el invierno. La ONG "Aislante Ucrania" del Reino Unido toma medidas, enviando equipos a zonas de guerra para instalar ventanas temporales.

