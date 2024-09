A las 18:39, las unidades de reconocimiento de drones ucranianos mantienen un límite de uso diario.

09:30 Guardia Nacional de Ucrania Puede Desplegar Hasta Diez Drones Espía Diariamente

Según el declaración del Brigadier General Vadym Hladkov al sitio de noticias "Ukrinform", un batallón de la Guardia Nacional de Ucrania está autorizado para utilizar hasta diez drones espía diariamente. Interesantemente, el inventario de drones de visión en primera persona es considerablemente mayor. En particular, cuando Rusia se entrega a ataques continuos en un frente específico, estos drones se despliegan en grandes números. Según Hladkov, la restricción en los drones espía continuará en el futuro cercano debido a su alto costo por unidad. Hay un riesgo de que estos drones puedan ser derribados por soldados rusos utilizando armas portátiles si vuelan demasiado bajo.

17:50 Ucrania Pide a Rumania Derribar Drones Espía Rusos

Ucrania ha solicitado la ayuda de Rumania, miembro de la OTAN, para derribar drones espía rusos que intentan infiltrarse en el espacio aéreo rumano, mencionó el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrij Sybiha, después de su reunión con su homólogo rumano, Luminita Odobescu, en Bucarest. Según la agencia de noticias rumana Mediafax, los restos de drones espía rusos han caído en Rumania cerca de la frontera con Ucrania varias veces desde el inicio del conflicto. Recientemente, un drone espía fue avistado a unos 45 kilómetros de la frontera con Ucrania sobre el Delta del Danubio rumano. Los cazas F-16 de Rumania despegaron y escoltaron el objeto hasta que entró en el espacio aéreo ucraniano. Ahora, la prensa española y los oficiales militares en Rumania debaten si son necesarios cambios legislativos para derribar drones hostiles dentro del espacio aéreo rumano.

17:15 Alemania Planea Fortalecer Presencia en el Ártico para Contrarrestar a Rusia

El gobierno alemán tiene la intención de fortalecer su participación en el Ártico, no solo por razones comerciales, sino también por razones de seguridad. La invasión rusa de Ucrania ha "alterado sustancialmente el clima geopolítico en el Alto Norte", explica la Ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, durante el anuncio de la nueva estrategia alemana en el Ártico. "Rusia está intensificando su presencia estratégica en la región y mostrando un comportamiento cada vez más agresivo hacia los vecinos арcticos de la OTAN". El Ártico tiene "central importancia" para la seguridad de Europa, según la ministra, y por lo tanto, el gobierno federal está cambiando su política ártica. "Estamos fortaleciendo nuestra colaboración con nuestros socios de la OTAN y alineados con nuestros valores en la región para enfrentar los desafíos de seguridad en aumento y proteger el orden internacionalmente reconocido también en el Ártico".

16:43 "¿Es Esto una Pesadilla?": Imágenes Revelan Intercambio de Prisioneros

El "Kyiv Post" estuvo presente en el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania el 14 de septiembre y capturó los primeros encuentros entre soldados ucranianos recién liberados y sus familias. Como parte del intercambio, 103 soldados regresaron a sus países natales. Los soldados rusos fueron capturados durante la ofensiva ucraniana en Kursk.

16:03 Ofensiva Contrarrestada en Kursk se Detiene

La ofensiva rusa en la región rusa de Kursk se ha detenido, según informes ucranianos. Un portavoz del comando regional ucraniano informó a la agencia de noticias AFP que "los rusos intentaron assault desde los flancos, pero fueron detenidos". La situación se ha estabilizado y está "bajo control", dijo el portavoz Oleksij Dmitratschkiwsky. Rusia ha informado de algunas victorias menores, pero el éxito se ha convertido en un cerco cercano de sus fuerzas, según sus informes. Todavía hay varios miles de civiles rusos reportedly atrapados en los territorios rusos que han sido tomados por el ejército ucraniano en la región de Kursk.

15:42 Alemania Proporciona Otros €50 Millones para el Tratamiento de Heridas de Guerra Ucranianas

El gobierno alemán ha prometido otros €50 millones para alojar y tratar a soldados ucranianos heridos. "Nos mantendremos firmes con Ucrania", dijo el Ministro Federal de Finanzas, Christian Lindner. "Esta solución asegura los tratamientos médicos necesarios en Alemania". Según el Ministro del Interior Federal, Nancy Faeser, Alemania ha evacuado y tratado a 1.173 soldados y civiles ucranianos gravemente heridos y heridos en hospitales alemanes hasta ahora. "Esta ayuda está enraizada en la humanidad - y la continuaremos con determinación inquebrantable", dijo ella. En el futuro, los costos para el cuidado hospitalario de las personas heridas en la guerra se cubrirán de manera sencilla y sin papeleo por la Oficina Administrativa Federal.

15:07 Disparo Mortal en la Sede de la Compañía de Comercio Electrónico Rusa

Durante un intento de asalto a la oficina de Moscú de la compañía de comercio electrónico rusa Wildberries, tres personas resultaron heridas y una persona murió, según Wildberries y informes de medios rusos. La fundadora Tatjana Bakaltschuk atribuyó la violencia a un intento de su ex esposo Wladislaw Bakaltschuk y dos antiguos gerentes de la empresa de tomar la sede de Wildberries en Moscú. Tres personas resultaron heridas durante el incidente. Wladislaw Bakaltschuk asegura que vino para negociar y dice que él y su equipo estaban desarmados. Sin embargo, se informes que se dispararon "desde el edificio". Wildberries, el mayor minorista en línea de Rusia, procesa más de diez millones de pedidos diarios.

14:43 India Planea Continuar Comprando Petróleo Ruso, Pendiente de Sanciones

El gobierno indio ha reconocido sus planes de continuar comprando petróleo ruso siempre y cuando no esté afectado por las sanciones, según informes de la agencia de noticias en línea "Ukrajinska Prawda", citando a Reuters. "Si las empresas no están sujetas a sanciones, ciertamente compraré al proveedor más asequible", dijo el Ministro de Petróleo y Gas de la India, Hardeep Singh Puri. Él notó que la India no está sola en este comportamiento, ya que los países europeos y las empresas japonesas también están comprando petróleo ruso. La India, que depende en un 88% de las importaciones de petróleo, es el tercer mayor consumidor e importador de petróleo del mundo. Según los informes, el comercio entre Rusia e India ha duplicado desde 2020.

14:05 Munz (Paraphrased): Kremlin Desafecto por F-16s UcranianosAunque los aviones de combate F-16 occidentales ahora operan en Ucrania, el Kremlin sigue impertérrito, según informó el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú. Las principales razones de esta indiferencia incluyen la falta de autorización para lanzar misiles al corazón de Rusia.

13:45 Kremlin Reprende a Stoltenberg por Sus Declaraciones sobre Armas de Largo AlcanceRusia ha censurado las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, considerándolas amenazantes. En una entrevista con "The Times", Stoltenberg sugirió que permitir a Ucrania atacar ubicaciones más profundas en Rusia con armas occidentales de mayor alcance no sería una violación de la línea roja de Rusia. "Esta falta de consideración por las palabras del presidente Putin es una acción extremadamente miope y poco profesional", comenta el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. En respuesta, Putin había advertido que si los países permitieran a Ucrania utilizar misiles de mayor alcance, se arrastrarían territorios externos de Rusia en el conflicto.

13:17 Expertos Detectan Minas y Equipo Militar en la Central Nuclear de ZaporizhzhiaLa central nuclear de Zaporizhzhia en Ucrania se ha convertido en refugio de tropas y equipo militar ruso. Además, se han dispuesto minas antipersona entre las perímetros interno y externo. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) revela que sus especialistas fueron impedidos de inspeccionar ciertas partes de las salas de turbinas durante el período informado. La CNBB fue ocupada por las fuerzas rusas al comienzo de la guerra, y los expertos internacionales han estado vigilando la situación de seguridad desde entonces. El mes pasado, una torre de enfriamiento se incendió.

12:41 Kremlin Advierte sobre el Agravamiento del Conflicto en el Medio Oriente después de Explosiones de PagersDespués de la explosión catastrófica de cientos de dispositivos de pager en Líbano, el Kremlin ha emitido una advertencia sobre el agravamiento de las tensiones en una región volátil. "Sea lo que sea que haya sucedido, sin duda resultará en un agravamiento de las tensiones", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, el miércoles. La región está al borde, y cada evento como este tiene el potencial de servir como un detonante. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ve el incidente como otro ejemplo de guerra híbrida contra Líbano.

12:24 Ucrania Aumenta el Presupuesto en más de 10 Mil Millones de Euros para Apoyar a los SoldadosUcrania ha aprobado un presupuesto adicional de más de 10 mil millones de euros, con la mayoría de los fondos destinados al ejército. Esto aumenta el gasto presupuestario en aproximadamente el 13% a más de 81 mil millones de euros, un récord para Ucrania. La revisión del presupuesto fue necesaria para proporcionar a los soldados sus asignaciones de combate de septiembre, entre otros gastos.

11:36 Sharma (Paraphrased): los Aviones F-16 no Voltearán la Situación en UcraniaEl presidente ucraniano Zelenskyy ahora solicita 128 aviones de combate F-16 para establecer la supremacía aérea sobre Ucrania. Sin embargo, solo alrededor de 60 han sido prometidos por los aliados occidentales, muy por debajo del objetivo. A pesar de estos números, el corresponsal de ntv Kavita Sharma cree que las entregas y la capacitación de pilotos ya se han logrado. Sin embargo, han surgido problemas iniciales con el sistema de armas.

11:16 Agentes de Inteligencia Ucranianos Admiten el Ataque a un Depósito de Municiones RusasFuentes del servicio de inteligencia SBU de Ucrania han admitido al Kyiv Independent que Ucrania llevó a cabo el ataque nocturno al importante depósito de municiones en el ruso Toropez. El depósito contenía misiles, incluyendo Iskander, misiles antiaéreos, municiones de artillería y bombas de planeo. El impacto de los drones ucranianos resultó en "una casi destrucción total" del depósito, según una fuente de inteligencia. Después de la explosión, hubo una "detonación explosiva". El SBU está colaborando con sus contrapartes militares para eliminar la capacidad de misiles de Rusia, que se ha utilizado para destruir ciudades ucranianas. Se están elaborando planes para llevar a cabo ataques similares en otras instalaciones militares rusas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos son Elegibles para Contratos de Ramstein por Primera VezLos fabricantes de drones ucranianos han sido declarados elegibles para participar en las licitaciones organizadas por Ramstein por primera vez. Los delegados de Ucrania prooccidental se reúnen regularmente en Ramstein. Según el Ministerio de Defensa de Ucrania, la serie de licitaciones se divide en dos secciones: una para la producción de drones de visión en primera persona (FPV) y otra para drones interceptores. El ministerio considera esta invitación a licitar un gran estímulo para la producción ucraniana. Todos los plazos serán evaluados por los miembros de la Coalición de Drones. Los ganadores recibirán pedidos para pruebas y evaluación adicionales. Si tienen éxito, la Coalición de Drones planea contratar a los licitadores ganadores para la producción.

10:27 Aparecen Pruebas Visuales del Ataque al Depósito de Municiones RusasAunque el Kremlin aún no lo ha verificado, el gobernador de la región de Tver informó en Telegram temprano esta mañana que un ataque con drones ucranianos había provocado un incendio. Se especula que fue un gran depósito de armas y municiones. Se evacuó a los residentes y se están circulando videos del incendio en línea.

09:39Numerosos lesionados en Járkov, Muertes en ZaporizhzhiaJárkov, Ucrania, sufrió otro brutal ataque aéreo ruso el día anterior. Las explosiones detonaron en varios barrios, aumentando la cifra de heridos a 9. Esto es lo último en una serie de recientes ataques contra civiles. El domingo, una bomba guiada de precisión mató a una mujer y dejó a 43 personas heridas, incluyendo a cuatro niños. Los aviones de guerra rusos atacaron asentamientos en la región de Zaporizhzhia, lo que resultó en la muerte de dos personas.

08:46 Ucrania: Instalaciones Energéticas en Sumy Sufren Nuevos Ataques con DronesSegún los administradores, las instalaciones energéticas en la ciudad nororiental ucraniana de Sumy han vuelto a ser atacadas por drones rusos. Los primeros informes sugieren que no ha habido fallecidos, pero los ataques repetidos han sobrecargado significativamente la red energética. El martes, Rusia lanzó ataques contra la infraestructura energética en Sumy y su región circundante utilizando cohetes y drones, lo que provocó un corte de energía temporal para más de 280,000 hogares, según el Ministerio de Energía.

08:27 Comandancia de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania: 1130 Muertos o Heridos Rusos en las Últimas 24 HorasLa Comandancia de las Fuerzas Conjuntas de Ucrania informa que 1130 soldados rusos han resultado heridos o muertos en las últimas 24 horas. Desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022, los ucranianos han documentado 637,010 bajas enemigas. En el último día, las fuerzas ucranianas destruyeron 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y combustible, y seis tanques, según sus propias estadísticas.

07:55 Fuerza Aérea de Ucrania Planifica el Despliegue de F-16La Fuerza Aérea de Ucrania ha desarrollado planes de despliegue para los aviones de combate occidentales F-16. Las tareas para el ejército y el Ministerio de Defensa han sido definidas, según informó el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en su transmisión en video de la noche. Además, se llevaron a cabo discusiones con el Mando de la Fuerza Aérea sobre perspectivas para ampliar la flota de aviones y la capacitación adicional de pilotos. Many voices in Kyiv urge for enhanced initial pilot training, with the current training duration being only 40 days. Ukraine is expected to receive approximately 60 F-16 fighter jets, though only a few have been delivered thus far.

07:19 Rusia: Registrados Ataques con Drones Ucranianos en Varios Regiones

Rusia informa sobre ataques con drones ucranianos en varias regiones. Las defensas aéreas eliminaron 54 drones ucranianos sobre cinco regiones rusas durante la noche, según la agencia de noticias estatal TASS, citando el Ministerio de Defensa. La mitad de los drones fueron derribados sobre la región fronteriza de Kursk, mientras que el resto fue destruido sobre las regiones fronterizas de Bryansk y Belgorod, así como sobre las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver al noroeste de Moscú, donde autoridades locales y blogueros militares informan sobre un ataque con drones a un gran depósito de municiones en la ciudad de Toropets, lo que provocó un incendio y la necesidad de evacuar a los residentes.

06:57 Blogueros Militares: Ataque Devasta Depósito de Municiones Rusas

Los blogueros militares afirman que el ataque ucraniano a la ciudad rusa de Toropez en la región de Tver ha encendido un depósito de municiones que contiene miles de toneladas de municiones y cohetes. El depósito, según los blogueros, ha sido expandido significativamente en tiempos recientes y alberga 42 bunkers reforzados y 23 almacenes y talleres. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin informes en Telegram que la situación en la zona ahora está bajo control. Los blogueros militares ucranianos, al analizar los datos, concluyen que se ha infligido un daño significativo, principalmente en los bunkers más nuevos.

06:20 Diputado del Grupo Parlamentario de los Verdes: AfD y BSW Promueven Narrativas de Propaganda Rusa

El diputado del grupo parlamentario de los Verdes, Konstantin von Notz, propone un debate de actualidad en el Bundestag sobre las operaciones de influencia rusa en Alemania. "El examen de los documentos internos de la máquina de propaganda rusa SDA proporciona pruebas claras de los métodos arteros con los que las instituciones rusas están manipulando nuestra democracia, los discursos públicos y las elecciones", dice el político del interior. "Con AfD, BSW y otros cómplices dispuestos propagando narratives de propaganda rusa en el espacio público y los parlamentos, se están-forming alianzas perjudiciales para socavar los intereses alemanes".

05:42 Actores Rusos Publican Videos Falsos de Kamala Harris

Según la investigación de Microsoft, los actores rusos están intensificando su campaña de desinformación contra la candidata a la presidencia de EE. UU. Kamala Harris. Un grupo vinculado al Kremlin, conocido como Storm-1516, ha producido dos videos falsos desde finales de agosto para desprestigiar la campaña de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. Un video muestra a un grupo de simpatizantes de Harris atacando a un supuesto participante en un mitin de Trump. El otro video presenta a un actor propagando la falsa afirmación de que Harris lesionó a una niña en un accidente en 2011, dejándola paralizada, y huyó de la escena. Ambos videos han Reportingly reunido millones de vistas, según Microsoft.

05:19 Explosiones y Fuego en la Región Rusa de Tver

Según fuentes rusas, un ataque con drones ucranianos ha provocado un incendio en la región rusa de Tver. Los restos de un drone ucraniano destruido se cree que han encendido el fuego en la parte occidental de la región en la ciudad de Toropez, lo que ha requerido la evacuación parcial de los residentes, según el gobernador de la región, Igor Rudenya, en la plataforma de mensajería Telegram. Los bomberos están intentando apagar el incendio. La causa del incendio sigue sin estar clara. Las defensas aéreas rusas continúan repeliendo un "ataque masivo con drones" en la ciudad. La ciudad, con una población de poco más de 11,000 habitantes, se informa que alberga un arsenal ruso para almacenar cohetes, municiones y explosivos, según un informe de 2018 de la agencia de noticias estatal rusa RIA.

03:57 Gobernadores Rusos Informan de Ataques con Drones

23:56 Ucrania Reporta Ataques con Drones en Varios Regiones del Oeste de Rusia

Según informes de los gobernadores locales, Ucrania estaría lanzando ataques con drones en varias regiones del oeste de Rusia. En la región de Smolensk, que limita con Bielorrusia, se han derribado siete drones ucranianos, según informó el gobernador Vasily Anohin en Telegram. Un drone ha sido destruido en la región de Oryol por la defensa aérea rusa, informó el gobernador Andrei Klichkov en Telegram. Se han derribado al menos 14 drones de ataque ucranianos en la región de Bryansk, que limita con Ucrania, según informó el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. El gobierno de Kiev afirma que los ataques son objetivos de infraestructura militar, energética y de transporte esenciales para los esfuerzos bélicos de Moscú.

02:56 Triángulo Comercial: Washington Inspecciona la Importación de Uranio de EE. UU. por China

El gobierno de los Estados Unidos está examinando posibles formas de eludir la prohibición de importación de uranio de Rusia, supuestamente eludida por China. La inteligencia sugiere que China podría estar comprando uranio enriquecido a Rusia mientras exporta su producción nacional a EE. UU., según fuentes del gobierno a Reuters. "Hay preocupación de que la prohibición de importación de uranio ruso pueda ser eludida", dijo Jon Indall de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. "No queremos cerrar el suministro ruso y encontrar que dependemos exclusivamente de China. Por eso, hemos pedido al Departamento de Comercio que investigue este asunto". El Departamento de Comercio de EE. UU. no hizo comentarios en respuesta a una consulta.

01:54 Información Interna: EE. UU. Planea Aumentar las Reservas Estratégicas de Petróleo

Según información de un informante, el gobierno de EE. UU. planea aumentar sus reservas estratégicas de petróleo. El gobierno de EE. UU. podría comprar hasta seis millones de barriles de petróleo a los precios actuales, dijo una fuente. Tal compra sería la mayor desde el histórico lanzamiento de 2022. Después de que los precios de la gasolina se dispararan debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el gobierno de EE. UU. vendió una cantidad significativa de petróleo de sus reservas estratégicas en 2022, rompiendo el récord de "mayor lanzamiento de reservas de petróleo en la historia".

00:45 Ataque Terrorista en Saporishshya: Dos Muertos y Cinco heridos

Rusia atacó la región de Saporishshya durante la noche, dejando al menos dos muertos y cinco heridos, según el gobernador Ivan Fedorov. Rusia realizó una intensa bombardeo en la comunidad de Komyshuvakha de la región, causando daños a varias casas e instalaciones de infraestructura. Los trabajadores de rescate aún se encuentran en el lugar, evaluando la magnitud de los daños, según informó "Kyiv Independent".

23:38 Embajadora de EE. UU. en la ONU: Ha Visto el Plan de Paz de Zelensky

La embajadora de EE. UU. en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, confirmó que el lado estadounidense ha revisado el nuevo "plan de paz" del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU, agregó: "Hemos revisado el plan de paz del presidente Zelensky. Creemos que es un enfoque viable. Es importante entender nuestra contribución a este plan". Thomas-Greenfield expresó optimismo regarding el proceso de paz sin proporcionar más detalles. Probablemente se refiere al "plan de victoria" que Zelensky anunció el mes pasado.

22:29 Falso Alarma en Letonia: Bandada de Pájaros Causa Revuelo

Un posible violación del espacio aéreo de Letonia por un objeto desconocido ha sido desmentido como un falso alarma. El misterioso objeto que se acercó a la frontera desde Bielorrusia y la cruzó en la región oriental de Kraslava resultó ser una bandada de pájaros. La agencia de noticias leta informó la declaración de la fuerza aérea, lo que llevó a que el Ministerio de Defensa en Riga anunciara inicialmente un objeto volador no identificado, lo que provocó el despacho de aviones de interceptación de la OTAN desde la base de Lielvarde. Sin embargo, no pudieron localizar ningún objeto sospechoso.

21:59 Moldavia y Alemania Se Asocian para la Ciberseguridad

Moldavia y Alemania buscan fortalecer sus defensas contra la "guerra híbrida" de Rusia a través de un acuerdo de ciberseguridad. La canciller alemana Annalena Baerbock declaró en Chisinau que el presidente ruso Vladimir Putin busca continuar utilizando sus tácticas de guerra híbrida contra Europa, incl

Lea también: