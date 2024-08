A las 18:36, Rusia está reestructurando las formaciones militares a lo largo de la frontera con Ucrania.

El ejército ruso ha establecido tres nuevas unidades encargadas de proteger la frontera con Ucrania. El ministro de Defensa Andrej Belusow hizo este anuncio. Las unidades llevan los nombres de las regiones de Kursk, Belgorod y Bryansk. Hace aproximadamente dos semanas, un gran número de soldados ucranianos se trasladó a la región rusa de Kursk y ahora ocupa los territorios que ha conquistado.

18:10 Un incendio de gran magnitud en una instalación de petróleo en Rusia se sale de controlTras un ataque con drone ucraniano, se desató un gran incendio en una instalación de petróleo en la ciudad rusa de Proletarsk. A pesar de los esfuerzos, el incendio sigue sin control dos días después, según demuestran las imágenes satelitales el alcance destructivo.**

17:36 Especulaciones sobre la construcción de un segundo puente junto al puente de CrimeaLas imágenes satelitales sugieren que Rusia puede estar construyendo un segundo puente junto al puente de Kerch, de 19 kilómetros de largo, que une la península de Crimea con el continente ruso. El portal en línea "Ukrajinska Prawda" informes de "construcción paralela", lo que probablemente indique la construcción de un nuevo puente. ntv.de confirmó esto al examinar imágenes satelitales de junio, julio y agosto, lo que reveló que la construcción está en marcha. Según "Ukrajinska Prawda", Rusia está tomando medidas para defender tanto la nueva construcción como el puente de Kerch, que ha sido atacado repetidamente, de posibles ataques.**

16:58 Zelensky reconoce condiciones difíciles en el frente esteSegún el periódico británico "The Guardian", el presidente Volodymyr Zelensky ha calificado la situación en la línea del frente este de Ucrania como difícil, especialmente cerca del centro logístico estratégico de Pokrovsk y también cerca de Toretsk. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó en Facebook que se produjeron 14 enfrentamientos en las inmediaciones de Toretsk y 34 en el sector de Pokrovsk desde el inicio del día.**

16:36 Moscú insta a los ciudadanos de Kursk: Desactiven las aplicaciones de citas y cámaras de vigilancia en líneaEl Ministerio del Interior de Rusia ha aconsejado a los residentes de tres regiones fronterizas que desactiven las aplicaciones de citas y las cámaras de vigilancia en línea. El ministerio afirmó que "enemigos" han detectado numerosos direcciones IP en territorio ruso y han accedido a distancia a cámaras sin seguridad, monitorizando desde casas privadas hasta carreteras y autopistas estratégicamente importantes. El ministerio también advirtió contra el uso de servicios de citas en línea, ya que pueden servir como fuentes de recopilación de información.**

16:20 Rusia reporta 17 muertos civiles - en una semanaLa agencia de noticias rusa TASS informó, citando a los servicios de rescate, que la incursión ucraniana en Kursk había causado la muerte de 17 civiles en la última semana. Además, 235 civiles resultaron heridos.**

15:54 Periodista describe el rápido avance de las tropas rusas en Pokrovsk"Ayer solo, las fuerzas rusas iniciaron 63 ataques en el frente de Pokrovsk", informó la periodista de ntv Nadja Kriewald desde Ucrania oriental. Hablando con personal de rescate que intentaba evacuar un pueblo ucraniano, la misión supuestamente fue abortada porque el ejército ruso ya había tomado el control.**

15:33 Rusia expresa irritación por los periodistas estadounidenses en KurskRusia ha citado a un diplomático de alto rango de Estados Unidos. La agencia de noticias rusa TASS informes de esta acción como respuesta a la "comportamiento provocador" de los periodistas estadounidenses en la región rusa de Kursk. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia informó a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Stephanie Holmes, sobre los periodistas que entraron ilegalmente en la región donde las fuerzas ucranianas lanzaron una ofensiva hace dos semanas. Rusia tiene la intención de procesarlos, según el ministerio.**

15:10 El Comisionado Federal para Alemania Oriental sorprendido por las perspectivas sobre UcraniaEl Comisionado Federal para Alemania Oriental, Carsten Schneider del SPD, ha expresado su sorpresa ante algunas opiniones de los alemanes sobre Ucrania. "La forma en que se habla de Ucrania y los ucranianos, tanto en el este como en el oeste, es alarmante para mí", dijo Schneider a los periódicos de la Sociedad Editorial de Nueva Berlín. Él notó que la propaganda rusa a menudo se filtra, especialmente en Alemania Oriental. En defensa de Ucrania, Schneider dijo que se trata de la supervivencia misma del país, un aspecto que incluso algunos políticos de AfD y BSW pasan por alto.**

14:48 Escasez de municiones culpada del avance rusoSegún un comandante ucraniano, el avance ruso en Ucrania oriental se debe en parte a la redirección de recursos. Sus tropas deben racionar de nuevo las granadas para sus armas - por primera vez desde que el Congreso de Estados Unidos detuvo la ayuda a Ucrania. Las municiones fueron dirigidas a las tropas que invadieron la región rusa de Kursk.**

14:26 Experto del Kremlin: El avance ucraniano en Kursk expone los cambios de poder en MoscúEl analista político ruso Rainer Munz cree que el avance ucraniano en Kursk podría mostrar o incluso acelerar el cambio generacional de poder dentro de la estructura de poder de Moscú. Sin embargo, Munz ve el poder del presidente ruso como inafectado.**

13:39 Moscú: Las fuerzas rusas toman el control de la ciudad de Nueva York en la región de DonetskEl Ministerio de Defensa de Rusia ha informado que las fuerzas rusas han tomado el control de la ciudad de Nueva York en la región de Donetsk de Ucrania oriental, de acuerdo con los informes del Ministerio de Defensa ruso. Las tropas han asumido el control de "uno de los principales asentamientos en el área de Torez, un importante centro logístico de Nowgorodskoje", reveló el ministerio, utilizando el nombre soviético. Originalmente nombrado después de los colonos alemanes, la ciudad fue renombrada a Nowgorodskoje en 1951 pero se cambió de nuevo a Nueva York en 2021 después de los esfuerzos de los activistas en Ucrania. Situada a unos seis kilómetros al sur de Torez, esta ciudad ha enfrentado la agresión rusa durante semanas.

12:23 El Parlamento ucraniano insta a prohibir la Iglesia ortodoxa afín a Rusia

El gobierno ucraniano está dando pasos para prohibir la Iglesia ortodoxa ucraniana que está alineada con Rusia. Los legisladores han aprobado un proyecto de ley correspondiente, inicialmente prohibiendo la operación de la Iglesia ortodoxa rusa en el territorio ucraniano. También se están buscando restricciones adicionales para las organizaciones religiosas vinculadas a la Iglesia ortodoxa rusa, aunque su implementación requerirá confirmación judicial. Kiev critica a la iglesia ucraniana de la minoría como una marioneta de la influencia rusa en el país y como un partidaria de su invasión de Ucrania.

11:51 Bomberos luchan contra un incendio en un depósito de petróleo ruso en Rostov

Desde su inicio en el tercer día, los bomberos han estado luchando contra un incendio masivo en un depósito de petróleo en Rostov, en el sur de Rusia, después de un ataque con drone ucraniano. "El incendio cubre un área de 10,000 metros cuadrados; varios tanques de diésel están ardiendo en este momento", dijo Valery Gornitsky, jefe de Proletarsk, según informes de la agencia de noticias TASS. "No hay riesgo de explosión ni peligro para las personas, y no es necesario evacuar", agregó Gornitsky. Cuatro unidades aéreas de bomberos y más de 520 bomberos están activamente involucrados en combatir el incendio. Su presencia es esencial debido al intenso calor, impidiendo el acceso de vehículos al área. Después de tres días de intervención, al menos 41 bomberos han resultado heridos, con 18 hospitalizados.

11:08 Planta industrial ucraniana sitiada en Ternopil

Una planta en la región de Ternopil de Ucrania fue objetivo de bombardeos rusos, lo que resultó en una explosión de un tanque de combustible durante el asalto a la infraestructura energética del país. La televisión ucraniana transmitió enormes columnas de humo que se elevaban sobre Ternopil, mientras que las autoridades locales instaban a los residentes a quedarse adentro. Más de 90 bomberos están combatiendo el incendio, y la situación está bajo control, según declaraciones de la administración regional de Ternopil.

10:41 Ex diplomático ruso tacha a Putin de "impostor cobarde"

Boris Bondarev, un ex diplomático ruso, escribió un artículo de opinión para ntv.de, stating que el presidente ruso Vladimir Putin está funcionando como un "impostor cobarde". La imagen de Putin de superar a sus adversarios ha sido empañada por el inicio del ataque a Ucrania. Un rápido dominio en unos pocos días no se materializó. Además, la reciente agresión rusa en Kursk pilló a Moscú completamente desprevenido y aparentemente incapaz de montar una respuesta significativa. "Putin simplemente se derrumba cuando se enfrenta a una amenaza seria y no sabe qué hacer. No actúa como una rata acorralada preparada para luchar con todas sus fuerzas, sino como un impostor cobarde", argumentó Bondarev. El ex diplomático, que rompió relaciones con el régimen de Putin en protesta por la guerra, también criticó duramente a los políticos occidentales por negarse a permitir el uso de armas entregadas contra el territorio ruso por Ucrania. "Hay que enfrentarse a Putin con el lenguaje de la guerra", concluyó Bondarev, descartando las preocupaciones occidentales sobre la escalada como equivocadas.

10:13 Ucrania: cinco civiles muertos y 20 heridos en ataques rusos

En las últimas 24 horas, cinco civiles murieron y al menos 22 resultaron heridos, incluyendo a un niño, según las autoridades regionales de Ucrania, tras los ataques rusos.

09:37 Imagen satelital revela la escala del incendio en el depósito de combustible ruso en Proletarsk

Ucrania lanzó un ataque con drone contra un enorme depósito de combustible en Proletarsk, en el sur de Rusia, el domingo por la mañana. El incendio aún no ha sido extinguido después de dos días, con más de 40 bomberos atendiendo los daños. Las imágenes satelitales muestran la escala del incendio:

Ucrania ha estado buscando desbaratar las refinerías y las instalaciones de petróleo rusas mediante ataques con drones en los últimos meses, con el objetivo de complicar el suministro de combustible de las tropas enemigas y reducir los ingresos de la industria del petróleo.

09:16 Kiev: más de 1300 soldados rusos "neutralizados" en un día

Según los datos publicados por Kiev, las bajas rusas siguen siendo significativas: alrededor de 1330 soldados rusos habrían muerto o serían incapaces de continuar las operaciones de combate en un solo día. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, el Ministerio de Defensa de Ucrania afirma que un total de 601.800 soldados rusos han sido "neutralizados". Según las actualizaciones diarias sobre las pérdidas rusas publicadas por el Ministerio de Defensa, el adversario también habría perdido otros 5 tanques (8518). El ejército ucraniano ha contabilizado más de 16.500 vehículos blindados y más de 13.800 drones perdidos o destruidos por las fuerzas rusas o puestos fuera de servicio desde el inicio de la invasión rusa. Sin embargo, estas cifras no han sido verificadas de forma independiente. Moscú ha sido reacio a divulgar sus propias bajas en Ucrania.

08:47 Biden defiende la resistencia de Ucrania: ningún presidente debe "inclinarse" ante los dictadoresEl presidente de EE. UU., Joe Biden, declaró: "Ningún presidente debe 'inclinarse' ante los dictadores". Lo dijo durante la primera noche de la convención del Partido Demócrata, según informó "Kyiv Independent". Biden añadió: "Putin creía que tomaría Kyiv en tres días", comentó el presidente estadounidense. "Tres años después, Ucrania sigue siendo libre". Biden contrastó su historial como defensor de una poderosa OTAN y una Ucrania libre con el de su antecesor, Donald Trump, que había expresado sentimientos favorables hacia el presidente ruso, Vladimir Putin. Biden argumentó aún más: "Ningún comandante en jefe debería someterse nunca a los dictadores".

08:31 Rusia bombardea Ucrania durante la noche con ataques aéreosEl ejército ucraniano confirma que Rusia ha lanzado ataques aéreos contra Ucrania durante la noche. Nueve territorios en las regiones centrales, septentrionales y meridionales del país fueron atacados, con tres misiles y 25 drones derribados. Esto marca el quinto ataque con misiles a Kyiv este mes, según el ejército. El mes pasado se emitieron 41 alertas de ataque aéreo en Kyiv. El ejército informó haber repelido un ataque con drones sobre Kyiv el día anterior.

07:52 Administración militar: ataque con cohetes ruso a Kyiv repelido - sin daños hasta ahoraLas tropas rusas volvieron a atacar Kyiv desde el norte esta mañana, según informó la administración militar de la ciudad en Telegram. "Los datos preliminares sugieren que el enemigo atacó la capital de Ucrania desde el norte, possibly utilizando misiles balísticos como el Iskander. ¡Este fue el quinto ataque con cohetes a Kyiv este mes!", dijo el mensaje. Los cohetes fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea en las afueras de la ciudad. Hasta el momento, no se han informado daños ni bajas en Kyiv.

07:38 Belarus: Lukashenko envía más tropas y aviones a la frontera con UcraniaBelarus ha enviado más fuerzas de defensa aérea y aviones a su frontera con Ucrania, según el general mayor Andrei Lukyanovich, comandante de las fuerzas de defensa aérea de Belarus, según informó "Kyiv Independent". Este anuncio se produce poco después de que el presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, afirmara que había desplegado una tercera parte de su ejército en la frontera este verano. Lukashenko atribuyó el aumento de tropas en la frontera a un malentendido entre Belarus y Ucrania. Lukyanovich indicó que las fuerzas militares de Belarus habían estacionado aviones, misiles antiaéreos y unidades radio-técnicas a lo largo de la frontera. Kyiv aún no ha confirmado las afirmaciones de Lukyanovich sobre más tropas y armas belarúsas en la frontera. La semana pasada, el servicio de guardacostas estatales de Ucrania informó que no había habido un aumento significativo de tropas en la frontera con Belarus a pesar de la declaración de Lukashenko.

06:54 Zelensky: la segunda Cumbre de la Paz en Ucrania debe celebrarse antes de que termine el añoEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha instruido a sus diplomáticos para que aseguren que la segunda Cumbre de la Paz en Ucrania tenga lugar antes de que termine el año. Al dirigirse a un grupo de jefes de misiones diplomáticas extranjeras en Ucrania sobre el tema "Diplomacia de Guerra: Resiliencia, Armas, Victoria", Zelensky dijo: "La primera cumbre, en mi opinión, fue un logro extraordinario para Ucrania. Me gustaría agradecer a todos los que contribuyeron a hacer posible esa cumbre. Ahora estamos planeando la segunda Cumbre de la Paz y debemos asegurarnos de que tenga lugar este año. Se debe hacer todo lo posible para que esto suceda".

06:22 Ucrania: Rusia lanza otro ataque aéreo a KyivRussia continues its nocturnal attacks on Ukrainian capital, Kyiv, as per Ukrainian reports. Air defense units were deployed in the early morning hours to counter another Russian air strike on Kyiv, according to the Ukrainian capital's military administration. Witnesses reported hearing explosions that resembled air defense deployments.

05:11 Kyiv Reports Several Drone Strikes Away from the FrontlineOvernight, various drone strikes were reported in numerous Ukrainian regions distant from the front. According to air defense, the regions of Sumy, Poltava, Kherson, and Mykolaiv were targeted. Air defenses were also mobilized in the vicinity of Kyiv. The regional administration urged residents to find shelter. No damages have been reported as of yet.

02:23 USA Stands Firm with Kyiv amid Kursk OffensiveDespite Ukraine launching a counterattack in the Russian region of Kursk, the United States persists in backing Kyiv. U.S. President Joe Biden has indicated that America will keep assisting and standing by Ukraine for as long as required, as a representative from the U.S. Department of Defense stated. The U.S. Department of Defense will continue to prioritize military aid for Kyiv. U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin assured his Ukrainian counterpart, Rustem Umerov, of continued U.S. support during a phone call, according to the same source. During the conversation, Austin gained a better understanding of Ukraine's goals for the counterattack.

01:07 Alemania envía más equipo de defensa a UcraniaAlemania ha enviado otro envío de armas a Ucrania. Según la página web de resumen del Ministerio de Defensa, los últimos envíos incluyen un tercer sistema de defensa aérea Iris-T SLS, miles de municiones de artillería, drones, un vehículo de recuperación blindado y cientos de rifles junto con la munición correspondiente.

00:20 Zelensky celebra la captura de soldados rusos en KurskEl offensive ucraniano contra las tropas rusas en la región de Kursk se ha convertido en la captura más exitosa de soldados rusos desde el inicio del conflicto, según el presidente Volodymyr Zelensky. Hablando con los diplomáticos ucranianos, Zelensky mencionó que estos soldados rusos serían intercambiados más tarde por cautivos ucranianos. Las estimaciones sugieren que Rusia ha capturado más ucranianos que al contrario.

22:21 Comandante checheno insta a los soldados rusos a luchar Jurando lealtad al Regimiento Achmat, que lucha por Rusia, el comandante Apti Alaudinow instó a los conscriptos rusos a unirse a la batalla, según informó el periódico "Kyiv Independent". Afirmó que aquellos que murieran en la guerra de la región de Kursk ascenderían al cielo.

21:58 Zelensky comenta sobre el concepto de "líneas rojas" de Rusia El presidente de Ucrania, Zelensky, señaló que el concepto de "líneas rojas" de Rusia había sido eliminado debido a la incursión ucraniana que initially se consideró improbable, según el periódico "Pravda". El periódico informó además que muchos países habían advertido sobre la incursión que cruzaba la línea roja esencial de Rusia hace unos meses, pero el concepto de las "líneas rojas" de Rusia se había desvanecido alrededor de Bucha.

21:38 Lituania comienza la construcción de una base militar alemana Lituania ha iniciado la construcción de una base militar para tropas alemanas en preparación para su llegada para finales de 2027. Una vez completada, la base podrá alojar hasta 4,000 soldados alemanes. El ministro de Defensa de Lituania, Raimundas Karoblis, estimó que los costos de construcción superarían los €1 billón.

21:15 El presidente checo abre la puerta a la membresía de NATO para Ucrania parcialmente ocupada El presidente checo, Petr Pavel, sugirió que Ucrania podría unirse a NATO incluso mientras está bajo ocupación parcial, durante una entrevista con "Novinky". Pavel pensó que Ucrania podría negociar un acuerdo de paz con Rusia en los próximos años, lo que permitiría a Rusia retener temporalmente una porción del territorio ucraniano sin requerir la aceptación de los "estados democráticos". Tales límites temporales podrían hacer factible la incorporación de Ucrania en NATO cuando recupere el control del territorio. Alemania también adoptó la membresía de NATO a pesar de estar bajo ocupación parcial por la Unión Soviética en ese momento.

20:57 Las fuerzas ucranianas se acercan al puente de suministro ruso Las fuerzas ucranianas han tomado el control de la ciudad de Wyschnewka en la región rusa de Kursk, según observadores militares en X. Esto los deja a unos 12 kilómetros del puente flotante sobre el río Seym, que actualmente parece ser la principal opción para que Rusia maneje los suministros o la retirada.

20:36 Pokrovsk resiste heroicamente el ataque ruso La administración militar de la ciudad oriental ucraniana de Pokrovsk enfrenta un futuro incierto mientras los soldados rusos avanzan: "Están avanzando hacia los límites de Pokrovsk. La situación sigue siendo incierta", dijo el jefe del departamento de información de la ciudad al "Washington Post". Expresó la esperanza de que las tropas atacantes se detengan cerca de Pokrovsk y Ucrania las repela. La caída de Pokrovsk marcaría la mayor área poblada capturada por los rusos desde Bachmut en mayo de 2023.

