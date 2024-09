A las 18:35, Zelensky lleva su estrategia para triunfar en las negociaciones con Biden y Harris dentro de su maletín

20:12 El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, interactuará con el presidente de EE. UU., Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris en Washington el jueves. Zelensky planea compartir su presunta "estrategia de victoria" con Biden, detallando un camino para concluir el conflicto de Ucrania. Zelensky insinuó una decisión importante en la guerra que llegará este otoño. La administración ucraniana confía en que el uso de armas occidentales contra objetivos rusos en su territorio podría beneficiar significativamente a Ucrania, pero aún no han sido proporcionadas por los países de apoyo.

Según la fuente de noticias británica "The Times", la estrategia consta de cuatro aspectos clave:

Solicitud de "garantías de seguridad occidentales a prueba de Trump", inspiradas en un pacto de defensa colectiva de la OTAN

Continuación del avance ucraniano en la región rusa de Kursk, funcionando como una "herramienta de negociación territorial"

Solicitud de armas de última generación

Ayuda financiera internacional para estimular la recuperación económica de Ucrania

18:12 El Comité Presupuestario del Parlamento Alemán Aprueba Millones para la Restauración Descentralizada del Suministro de Energía de Ucrania

El Comité Presupuestario del Parlamento Alemán ha autorizado un paquete de ayuda de 70 millones de euros para el suministro de calor y energía de Ucrania. Esta ayuda proporcionará a las ciudades y municipios ucranianos pequeñas centrales de calefacción, sistemas de calderas, generadores y paneles solares. El objetivo principal es permitir que los ucranianos vivan en su tierra natal y sobrevivan a los ataques rusos. La ministra federal de Cooperación Económica y Desarrollo, Svenja Schulze, se refirió a los ataques rusos contra la infraestructura energética civil, que ella afirmó estaban destinados a "minar y desplazar a los ucranianos". Además, agregó: "Estamos ayudando a Ucrania a reconstruir su suministro de energía de manera descentralizada, lo que hace más difícil que Rusia lo destruya".

17:50 Zelensky Advierte sobre el Peligro de un Desastre Nuclear

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha emitido una advertencia sobre el riesgo de un desastre nuclear debido a los ataques rusos en la central nuclear de Zaporizhzhia. Afirmó que el presidente ruso, Vladimir Putin, planeaba asaltar otras centrales nucleares ucranianas. "Tales días nunca deben llegar", enfatizó en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Rusia ha negado consistentemente estas acusaciones de Zelensky. "Si, desafortunadamente, Rusia desencadena un desastre nuclear en una de nuestras centrales nucleares, la radiación no respetará las fronteras nacionales y varios países podrían sufrir las consecuencias catastróficas", dijo Zelensky. También implicó a otros países en la provisión de datos de satélite a Rusia sobre estas centrales nucleares ucranianas. El martes, Zelensky culpó a China por difundir imágenes de las centrales nucleares ucranianas a Moscú.

17:08 Video: Ucrania Niega el Control Ruso en los Alrededores de Wuhledar

Las fuerzas ucranianas y rusas han estado librando una batalla por la ciudad minera de Wuhledar desde 2022, como lo demuestran los videos de las redes sociales que muestran intensos combates. Sin embargo, el gobernador de Donetsk ha negado los informes de la presencia de tropas rusas en los alrededores de Wuhledar.

16:31 Ucrania Propone un Plan de Drones de Tres Años para el Financiamiento de los Aliados

Ucrania ha presentado un plan de tres años para la producción de drones, sistemas de guerra electrónica y sistemas de robots terrestres, según el ministro de Defensa Rustem Ummerov. El plan fue presentado durante los viajes de Ummerov a EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania y en la reunión de Ramstein este mes. "Hemos determinado cuántos se necesitan y cómo se utilizarían en niveles estratégicos, operativos y tácticos", dijo el ministro. El plan incluye el número de armas que Ucrania puede fabricar y el financiamiento requerido. "Varios países han acordado financiar nuestros drones y misiles ahora", agregó Ummerov. Según los informes, Ucrania ha destruido o dañado más de 200 instalaciones militares rusas en el último año con tecnología de drones en enjambre, incl

15:12 Informe: China Ayuda a Rusia en el Desarrollo de Drones de Largo AlcanceSegún fuentes de inteligencia compartidas por Reuters, los esfuerzos de Rusia para fabricar drones de largo alcance en China están avanzando. Esto marcaría el primer caso de drones diseñados específicamente para operaciones en Ucrania que se desarrollan y producen, según mencionaron dos fuentes de inteligencia, ambas con acceso a documentos de apoyo. Se afirma que la filial de Almaz-Antey, IEMZ Kupol, ha probado un drone Garpija-3 en China con la ayuda de especialistas chinos. El G3 tiene un alcance aproximado de 2000 kilómetros y puede llevar hasta 50 kilogramos de explosivos. Según fuentes de inteligencia, esta entrega serviría como la primera prueba desde el inicio de la guerra de que China ha proporcionado drones fabricados en China a Rusia. El lugar exacto de producción y si se ha aprobado la fabricación en serie remains unknown. A pesar de negar el suministro de armas a Ucrania, China ha negado continuamente haber proporcionado armas a Rusia para los conflictos en Ucrania.

14:29 Putin Encabeza Reunión del Consejo de Seguridad de Rusia sobre Defensa NuclearEl presidente ruso Vladimir Putin encabezará una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia para discutir la disuasión nuclear, según anunció el Kremlin. Esta discusión tendrá lugar en el contexto de las consideraciones de Rusia regarding the demand of Western missiles with extended ranges to strike deep into Russian territory. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió esta sesión como crucial. "Después del discurso de Putin, el resto de la reunión remaindrá clasificado como alto secreto debido a obvias razones," explicó Peskov.

13:54 Kremlin Critica el Discurso de Zelensky ante el Consejo de Seguridad de la ONUEl Kremlin ha criticado el discurso del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En un comunicado, el Kremlin describió la posición de Zelensky, que presiona a Rusia para que busque la paz, como un "error catastrófico". El Kremlin afirma que Rusia es el defensor de la paz, pero solo si se asegura la seguridad rusa. Además, Peskov argumentó que los objetivos para iniciar la "operación militar" en Ucrania deben cumplirse. El Kremlin persists en evitar llamar a su brutal ataque a Ucrania como una guerra y exige que Ucrania entregue territorios, reconsidere su membresía en la OTAN y sufra una supuesta "denazificación", esencialmente exigiendo un gobierno títere pro-ruso.

13:18 "Salvar Vidas" - Ucrania Muestra Entrenamiento en el Sistema de Defensa Aérea SkynexEl Ministerio de Defensa de Ucrania ha publicado un video que muestra a soldados ucranianos entrenando en el sistema de defensa aérea Skynex de Rheinmetall. Actualmente, dos sistemas Skynex están en uso en Ucrania, con otros dos esperados de Alemania pronto. Skynex es efectivo contra objetivos a corta distancia, como drones. El Ministerio de Defensa declaró su gratitud hacia los socios que ayudan a fortalecer las capacidades de defensa aérea de Ucrania, salvando más vidas inocentes.

12:42 Corresponsal de ntv Habla sobre el Apoyo Militar de China a RusiaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha acusado a China de proporcionar a Rusia datos de satélite para espiar las centrales nucleares ucranianas. El alcance del apoyo militar de China a Rusia se extiende más allá de compartir inteligencia estratégica, según informó el corresponsal de ntv Rainer Munz.

12:01 Ucrania Cree que el Primer Ministro Indio Modi es el Mediador Preferido para Terminar la Guerra con RusiaSegún Politico, Ucrania ha encontrado su mediador preferido para poner fin a los conflictos con Rusia: el primer ministro indio Narendra Modi. Un alto funcionario ucraniano reveló a Politico que India es la mayor esperanza de Ucrania para lograr un tratado de paz aceptable. El funcionario confirmó que Modi dejó claro en los debates del verano que Ucrania tendría que hacer algunos sacrificios, pero cualquier propuesta de paz no debe implicar la cesión de territorio a Rusia. India mantiene relaciones robustas con Moscú.

11:35 Belgorod Sufre un Ataque a Gran Escala, Cuatro HospitalizadosDespués de un ataque significativo, cinco personas resultaron heridas, con cuatro hospitalizadas, según informaron las autoridades. La ciudad rusa de Belgorod, situada cerca de la frontera con Ucrania, fue el objetivo de este ataque. Según el gobernador de la ciudad, Vyacheslav Gladkov, un rascacielos y 75 edificios residenciales más pequeños, así como decenas de vehículos, tuberías de agua y gas, resultaron afectados. Observadores independientes han etiquetado este ataque ucraniano como una reacción a un ataque aéreo ruso en la ciudad ucraniana de Kharkiv.

10:59 Médico Ucraniano Usa Una Mochila Eléctrica en el Campo de BatallaEl Ministerio de Defensa de Ucrania ha compartido un clip que muestra a un médico del ejército utilizando una mochila eléctrica en el campo de batalla, según documentó United24media. Con la leyenda "Transformando la dinámica del movimiento en la línea de frente", el médico explicó que este método es beneficioso para distribuir rápidamente y en silencio los suministros de guerra esenciales a los soldados con ambas manos.

22:18 "Ceder ante Putin" - Líder de SPD Klingbeil Critica a BSWDespués de las elecciones estatales de Brandeburgo, el líder del SPD, Lars Klingbeil, está presionando por claridad sobre los objetivos de la Alianza para el Futuro y la Justicia (BSW) en las próximas negociaciones. "Ahora, al igual que en Turingia y Sajonia, se están llevando a cabo negociaciones, y necesitamos determinar: ¿Cuál es la demanda principal de BSW? ¿Adónde quiere ir esta alianza?" él comparte en RBB InfoRadio. Él dice que muchas personas no entienden esto. Se trata de analizar el resultado de las elecciones y "entender ahora cómo se puede formar un gobierno estable". Klingbeil también afirma que sigue escuchando de BSW que "no proporcionaremos más armas a Ucrania a partir de mañana, luego tendremos paz al día siguiente". Él etiqueta esto como "ceder ante Putin" y etiqueta a BSW como un partido populista.

21:09 "El truco de propaganda más exitoso de Putin" - Un economista critica a los mediosEl economista Rüdiger Bachmann critica la "mainstreaming de los leales a Putin a través y en los medios" en X, calificándolo como "el truco de propaganda más exitoso de Putin hasta la fecha". "Pregunta: ¿Por qué podemos interactuar con los ruso-fascistas, pero no con los germano-ruso-fascistas? Para los demócratas, ambos deberían estar fuera de los límites", dice. El experto militar Gustav Gressel está de acuerdo con esta opinión al compartir la publicación.

20:27 Reino Unido: Palabras firmes hacia Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONUEl Secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, pronuncia un discurso contundente en el Consejo de Seguridad de la ONU, dirigiéndose directamente a la liderazgo del Kremlin y expresando su posición: "Vladimir Putin, si lanzas misiles contra hospitales ucranianos, sabemos quién eres. Si envías mercenarios a países africanos, sabemos quién eres. Si asesinas a oponentes en ciudades europeas, sabemos quién eres. Tu invasión es sobre tus propios intereses. Los tuyos solos. Quieres expandir tu estado mafioso en un imperio mafioso, construido sobre la corrupción que roba tanto al pueblo ruso como a Ucrania".

20:04 Ucrania reporta ataques rusos con drones y misilesLa fuerza aérea de Ucrania reporta que fue atacada por Rusia con 32 drones y 8 misiles durante la noche. De estos, 28 drones y 4 misiles fueron derribados. No hay informes preliminares de víctimas o daños.

19:22 ISW: Tropas rusas llegan a las afueras de Vuhledar - Sin ventaja estratégica importanteSegún el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), las tropas rusas han llegado a las afueras de Vuhledar y están intensificando su ofensiva cerca del asentamiento. El think tank estadounidense no ve una ventaja estratégica importante para ofensivas adicionales en la parte occidental de Donbass si la ciudad es capturada. Un rápido apoderamiento dependería de si las tropas ucranianas se retiran o se enfrentan a las tropas rusas en una batalla prolongada. El canal ucraniano Deepstate informó ayer que la 72.ª brigada mecanizada aún defiende la ciudad. Even si Vuhledar es capturada, no proporcionaría de inmediato ventajas tácticas significativas a la ofensiva rusa, ya que el terreno circundante es difícil de cruzar y no abre rutas logísticas cruciales, según el ISW.

19:00 "Operación extremadamente complicada y exitosa" - Ucrania reporta liberaciones en la región de JárkovEl servicio de inteligencia militar ucraniano reporta la liberación de la planta de energía en Vovchansk en la región de Járkov cerca de la frontera rusa como resultado de una "operación extremadamente complicada y exitosa". En un comunicado acompañado de video, dice que el servicio de inteligencia de defensa ucraniano limpió sistemáticamente la planta, comprometiendo al enemigo en combate cuerpo a cuerpo en algunos casos. La planta de energía era un "fuerte propagandístico" custodiado por unidades rusas profesionales.

18:25 Parlamento ruso propone ley contra la "propaganda de la deliberada infertilidad"Los legisladores rusos abogan por prohibir la "propaganda de la deliberada infertilidad". El presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, anunció en medios en línea que están considerando un proyecto de ley para prohibir esto. En esencia, sería una "prohibición de la ideología de la infertilidad". "Una gran familia unida es la base de un estado fuerte", explica Volodin más adelante. Rusia lucha contra una población envejeciente y tasas de natalidad bajas, una tendencia que se ha exacerbado por el conflicto militar en Ucrania.

18:00 Nuevo comandante de la brigada germano-lituana asume el cargo en Europa OrientalEl futuro comandante de la brigada lituana, el general de brigada Christoph Huber, ha llegado al país de la OTAN en el Báltico para asumir sus funciones. Ahora se está preparando para su papel en la 45.ª brigada acorazada, informa el ejército alemán en X. El objetivo es establecer una brigada lista para el combate que haga una contribución crucial a la defensa nacional y de la alianza mediante la disuasión. En respuesta al comportamiento agresivo de Rusia, el gobierno alemán había prometido estacionar permanentemente una unidad lista para el combate en Lituania. Se planean hasta 5.000 soldados.

17:35 Lübeck proporciona camiones de bomberos usados a UcraniaLa ciudad de Lübeck ha entregado varios camiones de bomberos usados que se utilizarán en Ucrania a representantes del país. Los cuatro camiones de bomberos y la ambulancia - vehículos de emergencia antiguos de la brigada de bomberos voluntaria - fueron entregados al comienzo de la semana. "Normalmente, se subastan. Pero después de una solicitud de la organización de ayuda ucraniana, los hemos reparado y ahora podemos donarlos a Ucrania con la conciencia tranquila, permitiendo que se utilicen allí", dice Henning Witten, jefe de tecnología de la brigada de bomberos profesional en Lübeck.

04:45 Pistorius subraya la urgencia para actualizar el ejército alemán para 2029El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, destaca la importancia de armar rápidamente al ejército alemán. Para 2029, se debe esperar que Rusia complete su transformación militar y potencialmente inicie un asalto militar contra el territorio de la OTAN, dice el político del SPD, considerando el ataque de Rusia a Ucrania. "Por lo tanto, es crucial que respondamos a esta amenaza lo antes posible", explica durante una visita al 36.º regimiento de helicópteros de combate "Kurhessen" del ejército alemán en Fritzlar, en el norte de Hesse.

13:13 Rusia apuesta por las ventas de gas para el presupuesto militar A pesar de las sanciones occidentales, Rusia confía en los altos ingresos por petróleo y gas en su planificación presupuestaria para 2025. El primer ministro Mikhail Mishustin afirma en una reunión del gobierno en Moscú que los ingresos del estado deben aumentar en un 12 por ciento a 40,3 billones de rublos (aproximadamente 390 mil millones de euros). La participación del sector energético en los ingresos aumentará a casi tres cuartas partes. Según informes de medios, el presupuesto próximo también se enfoca en el conflicto en Ucrania y la producción militar a gran escala. Se planea un gasto de 13,2 billones de rublos para la defensa, informó la agencia de noticias financieras Bloomberg desde Moscú. En general, el 40 por ciento de todos los gastos se destinará a la defensa y la seguridad interior, más que los gastos en educación, salud, servicios sociales y la economía en conjunto.

10:02 La Duma facilita la incorporación de presuntos delincuentes El parlamento ruso ha aprobado una ley que permite al ejército reclutar a presuntos delincuentes para la ofensiva en Ucrania. Según la ley aprobada por la Duma de Estado, incluso los acusados aún no condenados pueden alistarse. Si son honrados o heridos en combate, los cargos en su contra serán retirados. La ley aún necesita la aprobación de la cámara alta y luego la firma del presidente Vladimir Putin.

05:01 Baerbock propone componentes esenciales para un acuerdo de paz La canciller Annalena Baerbock ha destacado los aspectos clave para posibles acuerdos de paz que pongan fin al ataque ruso a Ucrania. "La paz significa garantizar la existencia de Ucrania como una nación libre e independiente. Significa garantías de seguridad", dice la política verde durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. "Cuando hablamos de paz, queremos decir que debe ser una paz justa y duradera", subraya Baerbock. Además, agregó: "Cuando hablamos de paz, significa que Ucrania puede estar segura de que el fin de los combates no significa otra ronda de preparativos en Rusia". Esto se aplica tanto a Ucrania como a Moldavia o Polonia. La paz debe ser justa y duradera.

00:21 Blinken aboga por una acción más enérgica de la ONU contra los partidarios de Rusia El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, insta a un enfoque más decidido de la ONU hacia aquellos que apoyan a Rusia en la guerra de Ucrania. "La forma más rápida de avanzar es detener a aquellos que permiten la agresión de Putin", dice Blinken durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. También destaca la necesidad de una paz justa que respete los principios de la Carta de las Naciones Unidas. En particular, Blinken destaca el apoyo de Rusia de Corea del Norte e Irán.

23:45 China: "Permanezcamos comprometidos con las negociaciones de paz en Ucrania" El canciller chino Wang Yi insta al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a trabajar más diligentemente hacia las negociaciones de paz en Ucrania. "La prioridad principal es adherirse a tres principios: no expansión de la zona de guerra, no escalada del conflicto y no provocación por parte de ninguna parte", dice Wang en una reunión de alto nivel también asistida por el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang también reitera la neutralidad de China. "China no inició la crisis en Ucrania y no forma parte de ella", dice. El Occidente acusa a Beijing de ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania, incluyendo componentes de armas.

23:09 Zelenskyy al Consejo de Seguridad: "La guerra no desaparecerá simplemente" El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy expresa extrema duda sobre negociar con Rusia para poner fin a la guerra actual contra su país. Rusia está cometiendo un delito internacional, dice Zelenskyy, mirando al presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York. "Por lo tanto, esta guerra no puede simplemente desaparecer. Esta guerra no puede ser acallada a través de conversaciones", dice Zelenskyy. Agrega, "se requiere acción".

22:00 Trump: "Debemos retirarnos" de la guerra de Ucrania El candidato presidencial republicano Donald Trump aboga por que EE. UU. se retire de la guerra de Ucrania. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris - rival de Trump en las elecciones - han llevado a EE. UU. a la guerra, dice Trump en un acto de campaña en Georgia. "Ahora no pueden sacarnos. No pueden hacerlo". Solo con él como presidente podría EE. UU. salir de la guerra: "Yo me encargaré. Negociaré. Nos sacaré. Debemos retirarnos".

21:30 Fuentes indican que EE. UU. envía nueva ayuda militar a Ucrania por $375 millones EE. UU. está enviando nueva ayuda militar a Ucrania por aproximadamente $375 millones, según fuentes. El paquete incluye municiones de racimo de alcance medio, varios misiles, artillería y vehículos blindados, según fuentes del gobierno de EE. UU. Se espera un anuncio oficial mañana. Este nuevo paquete es uno de los más grandes recientemente aprobados. Se utilizarán armas de las reservas militares de EE. UU. para entregarlas a Ucrania más rápidamente. Con este último paquete, EE. UU. ha proporcionado a Ucrania más de $56,2 mil millones en ayuda militar desde el inicio de la guerra de Rusia en el país en 2022.

Puede revisar todos los desarrollos anteriores aquí.

Lea también: