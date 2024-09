A las 18:33, el líder de AfD, Weidel, alega la participación del gobierno en su partido)

18:30 Secretario General del SPD: "Riesgo de Ser Expulsados del Parlamento Estatal" El secretario general del SPD, Kevin Kühnert, admitió el desempeño modesto de su partido en las elecciones de Turingia y Sajonia. En una entrevista con ARD, comentó: "Esta no es una noche para celebrar el SPD". El partido ha enfrentado numerosos desafíos en los últimos años. Kühnert reconoció: "Había un riesgo serio de ser expulsados de los parlamentos estatales". Él enfatizó: "Luchar vale la pena, somos necesarios". Se necesitan cambios, con Kühnert sugiriendo más transparencia y escuchar a los votantes. En cuanto al canciller Olaf Scholz, Kühnert mencionó: "Tenemos que explicar colectivamente nuestra política".

18:23 Höcke Celebró el Resultado en Turingia como "Triunfo Histórico" El líder del grupo parlamentario de AfD, Björn Höcke, consideró el resultado de Turingia como "histórico", haciendo una declaración clara en MDR. La AFD emergió como el partido número uno en el estado, y Höcke concluyó: "La absurda 'tontería del firewall' debe cesar".

18:23 Chrupalla: "Pecho a Pecho con la CDU" El líder del partido AfD, Tino Chrupalla, consideró el desempeño de su partido en Turingia espectacular, comentando en ZDF que la voluntad del votante llama a un cambio político en ambas regiones. La AfD está abierta a conversaciones con todos los partidos, expresando: "En Sajonia, estamos casi empatados con la CDU". Buscan hacer la política favorable para Sajonia.

18:17 Linnemann: "No Coalición con AfD" El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, descartó cualquier posibilidad de coaliciones con la AfD en Turingia o Sajonia en ARD. Se mantuvo firme: "Estamos firmes en eso". La CDU formará gobiernos desde el centro del parlamento, cree, siendo optimista sobre sus perspectivas.

18:13 Proyección Inicial: CDU Lidera en Sajonia La primera proyección para las elecciones estatales de Sajonia indica que la CDU lidera con el 31,5% de los votos. La AfD sigue de cerca con el 30%, el BSW se ubica en tercer lugar con el 12%. A pesar de perder votos en comparación con 2019, el SPD y los Verdes aún ingresan al parlamento estatal con el 8,5% y el 5,5%, respectivamente. La Izquierda y el FDP no se unen al nuevo parlamento.

18:10 Proyección Inicial: AfD Lidera en Turingia En la proyección inicial para las elecciones estatales de Turingia, la AfD emerge como el partido líder con el 30,5% de los votos. La CDU viene en segundo lugar con el 24,5% y la Izquierda con el 12,5%. Los votantes apoyan al SPD con el 7%, asegurando su asiento en el parlamento estatal. El BSW está confiado en ingresar al parlamento con el 16%. Los Verdes y el FDP están por debajo del 5%.

18:01 AfD Ganó en Turingia, BSW Aumentó en Sajonia La AfD ganó el esperado primer lugar en Turingia. A pesar de superar el umbral del 5%, el SPD y el FDP no ganaron. El BSW de Sajonia logró un resultado de dos dígitos en las elecciones estatales. La CDU lidera estrechamente sobre la AfD, con la Izquierda y el FDP omitidos del parlamento estatal.

16:48 Posible Exclusión de Höcke del Parlamento Estatal El líder de la fracción de AfD de Turingia, Björn Höcke, corre el riesgo de perder su escaño en el futuro parlamento estatal. Sus colegas exitosos podrían socavar sus posibilidades. Reportadamente, varios candidatos de la AFD están en una posición fuerte para asegurar la representación directa, mientras que Höcke enfrenta desafíos en su circunscripción, Greiz II, en comparación con el candidato de la CDU, Tischner. Si Tischner gana y la AFD asegura mandatos directos excesivos, nadie puede unirse a través de la lista estatal, ni siquiera desde la cima, amenazado por Höcke. La AfD podría entonces negociar para que un candidato directo exitoso renuncie a su escaño para que Höcke asegure su mandato.

16:29 Sajonia Ve un 25% de Votos por Correo Para las elecciones críticas de Sajonia, el antiguo ministro presidente de la CDU, Michael Kretschmer, casi un cuarto de los votantes elegibles han emitido sus votos por correo. El supervisor de las elecciones del estado proyecta que el 24,6% de los votantes votarán de antemano. La participación en la tarde de hoy es solo ligeramente más alta que en 2019.

16:08 Prohibición de Medios en la Celebración de AfD de Turingia Es probable que los medios no cubran el evento de celebración de la AfD de Turingia, si los planes iniciales de

15:40 Mayor turnout que en 2014En Turingia, el 44,4% de los votantes había emitido su voto a las 14:00. Esto representa un aumento significativo de más de dos puntos en comparación con las últimas elecciones de 2019. Sin embargo, aún no se han contabilizado los votos por correo, según el oficial electoral del estado. En Sajonia, la participación también fue ligeramente superior a la de 2019, con un 35,4% a media tarde. El oficial electoral espera más votos por correo que en 2019. Las urnas en ambos estados cerrarán a las 18:00.

15:13 Kretschmer espera "partidos de tráfico luminoso" en el parlamento estatal

14:40 Principales temas para Sajonia y TuringiaAproximadamente un tercio de las personas en Sajonia y Turingia tienen la intención de votar por la AfD en las elecciones del 1 de septiembre. Una encuesta revela las principales preocupaciones y problemas. La migración, entre otros, es uno de ellos.

14:13 Höcke sale rápidamente de la estación de votaciónEl candidato principal de la AfD en Turingia, Björn Höcke, votó alrededor del mediodía en las elecciones estatales. No pasó mucho tiempo en la estación de votación de Bornhagen y no habló con los periodistas en el lugar. A pesar de las pérdidas anteriores ante el candidato de la CDU en su circunscripción de Eichsfeld, Höcke cambió su circunscripción a Greiz, pero aún enfrenta una pérdida allí ante la CDU.

13:50 Participación electoral en Turingia similar a la de 2019 al mediodíaEn Turingia, la participación electoral es similar a las elecciones parlamentarias de 2019 al mediodía. El oficial electoral del estado informó que alrededor del 32% de los votantes habían emitido su voto en las urnas a las 12:00. Los votos por correo no están incluidos en estas cifras. En 2019, la participación electoral fue del 31,2% a esa hora. El interés en las elecciones estatales es mayor que en las elecciones europeas y locales de este año. En junio, la participación electoral fue del 24,3% a esa hora.

13:29 Se espera alta participación electoral en SajoniaEn Sajonia, se espera una alta participación electoral en las elecciones estatales. A mediodía, el 25,8% de los votantes habían emitido su voto, según la Oficina Estatal de Estadística de Kamenz. La cifra fue del 26,2% a la misma hora en las últimas elecciones estatales de 2019. Los votos por correo aún no están incluidos en las cifras preliminares. Se espera que el 24,6% de los votantes ejerzan su derecho al voto por correo, en comparación con el 16,9% en 2019. La oficina electoral del estado anunció que las elecciones transcurren sin problemas por la mañana, sin problemas conocidos.

13:11 Lucke: La ausencia de la SPD podría sacudir la coalición de BerlínLos resultados de las elecciones estatales en Sajonia y Turingia aún no se conocen. Si la SPD no ingresa al parlamento estatal, "casi sería un terremoto", según el político Albrecht von Lucke en una entrevista con ntv. Él pone en perspectiva las elecciones y sus posibles consecuencias.

12:44 Policía de Gera investiga amenaza en la estación de votaciónLa policía de Gera investiga una amenaza en una estación de votación. Un hombre con una camiseta de la AfD ingresó a la estación de votación el lunes por la mañana, según un portavoz de la policía. El administrador de la estación de votación le pidió al hombre que se quitara la camiseta, ya que violaba las normas publicitarias del partido. El hombre estuvo de acuerdo, pero amenazó con regresar, insatisfecho con cómo lo trataron al salir. El hombre dio una declaración y la policía lo advirtió. Además, la policía de Erfurt investiga posibles daños criminales, ya que se encontró graffiti "Höcke es un nazi" cerca de las estaciones de votación.

12:15 Correctiv advierte sobre información falsa circulanteLa red de investigación Correctiv ha emitido una advertencia sobre una afirmación falsa recurrente que dice que la firma en la papeleta previene el fraude electoral. La oficina del oficial electoral federal confirmó a Correctiv que "la papeleta no debe firmarse. Firmar la papeleta compromete el secreto del voto y hace que toda la papeleta sea inválida".

11:51 Voigt espera "proporciones de mayoría estables"El candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, votó y expresó su esperanza de que muchos turingianos ejerzan su derecho a dar forma al futuro de su país. También espera "proporciones de mayoría estables" que permitan que el estado progrese.

11:25 Ataques de extrema derecha en Sonneberg han aumentado significativamenteDesde que Sonneberg se convirtió en el primer distrito alemán liderado por un político de la AfD,

09:59 Historiador Critica Fecha de Elecciones por Connotaciones HistóricasEl historiador Peter Oliver Loew critica la elección del 1 de septiembre para las elecciones estatales en Sajonia y Turingia, ya que coincide con el 85º aniversario de la invasión de Polonia por Alemania en 1939. Loew, director del Instituto Germano-Polaco, expresó su preocupación, stating, "Cualquiera que pensara que esta fecha era apropiada probablemente tenía reservas sobre la historia". Se dirigió a la AfD, clasificada como "extremista de derecha asegurada" en ambos estados por el servicio de inteligencia interior, comentando, "Las asociaciones con la era del NS son cuestionables si la partido también logra ganar en Dresde y Erfurt".

09:30 Elecciones Críticas en Sajonia: Estadísticas e InformaciónAlrededor de 3,3 millones de electores en Sajonia decidirán hoy quién dictará la dirección política en el futuro parlamento estatal de Dresde. La CDU, liderada por el primer ministro Michael Kretschmer, enfrenta la posibilidad de perder su posición dominante en el estado desde 1990. Kretschmer describe estas elecciones como "críticas". "Todo está en juego".

09:05 Kretschmer Desafía Coalición de Tráfico Luz Antes de las EleccionesLlegó el día de las elecciones en Sajonia, y la pregunta es: ¿Continuará el ministro presidente Michael Kretschmer la racha exitosa de la CDU en el estado? En una entrevista con ntv, Kretschmer habla sobre su postura en los debates sobre refugiados, el gobierno de tráfico luz y la guerra de Ucrania.

08:46 Llega el Día de las Elecciones en Turingia: Estadísticas e InformaciónHoy es el día de la decisión en el corazón de Alemania: ¿quién gobernará el estado federal de casi 2,1 millones de habitantes durante los próximos cinco años? ¿La AfD, bajo el candidato principal Björn Höcke, se convertirá en la fuerza más influyente en Turingia?

08:24 Posible Impacto de la AfD en la DemocraciaLas encuestas sugieren que la AfD es probable que aumente significativamente su influencia en las próximas elecciones en Sajonia y Turingia. Los investigadores han destacado el posible peligro que esto representa para las instituciones democráticas, ya que afirman que la fuerza de la rule of law puede ser menos robusta de lo que generalmente se cree.

08:00 Las Cabinas de Voto Abren en Turingia y SajoniaHa llegado el momento de elegir nuevos parlamentos estatales en Turingia y Sajonia. En las encuestas, la AfD se pronostica como el partido dominante en Turingia. En Sajonia, la CDU, liderada por el primer ministro Michael Kretschmer, y la AfD están en una carrera ajustada. Se esperan las primeras estimaciones después del cierre de las cabinas de voto a las 6 pm. Las elecciones en estos dos estados del este de Alemania sirven como un barómetro para la coalición de tráfico luz en Berlín.

Para el actual gobierno de Turingia, la coalición roja-roja-verde liderada por el ministro presidente Bodo Ramelow (Izquierda), no logra obtener una mayoría en las encuestas. Una coalición compuesta por la CDU, el Partido Sahra Wagenknecht (BSW) y la SPD se considera una opción postelectoral. En Sajonia, remains unclear if the current coalition of CDU, SPD, and Greens will continue to hold a majority. Kretschmer no descarta la posibilidad de una alianza con el BSW. La Izquierda enfrenta el riesgo de ser expulsada del parlamento en Sajonia. Lo mismo podría suceder con los Verdes y el FDP en Turingia.

En el contexto de los resultados electorales, podría ser difícil para la SPD mantener su presencia en el parlamento estatal de ['Los Países Bajos'], dada su lucha en Alemania.

En cuanto al clima político actual en Alemania, la agencia de inteligencia interior clasifica a la AfD como un partido "extremista de derecha asegurado" en ambos Sajonia y Turingia, lo que suscita preocupaciones sobre el posible impacto en las instituciones democráticas en ['Los Países Bajos'].

Lea también: