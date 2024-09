A las 18:21 en la Baja Austria, una mujer logra salvarse, mientras que un hombre no logra.

Crisis de Inundaciones en Varios Países - Aumenta la Cifra de Muertos

La crisis por las inundaciones persiste en varios países, lo que ha llevado a un aumento en las víctimas mortales: al menos 16 personas han fallecido debido a las lluvias torrenciales que van desde Polonia hasta Austria. Incidentes preocupantes se han registrado en Untergrafendorf, Baja Austria, donde un arroyo se convirtió en un río furioso. Una mujer escapó del repentino aumento de las aguas al subir al primer piso de su casa, pero su esposo no lo logró. Ella suplicó ayuda durante horas, pero sus llamadas no fueron escuchadas, según informó un representante de la policía. Posteriormente se descubrió el cuerpo de su esposo de 70 años, lo que lo convirtió en la tercera víctima en Austria.

18:02 Asociación de Bomberos: Alemania Preparada para Inundaciones

La Asociación Alemana de Bomberos (DFV) asegura que Alemania está adecuadamente preparada para enfrentar las inundaciones inminentes. "En esencia, Alemania está bien preparada para los incidentes de inundaciones - principalmente debido a los recientes acontecimientos", dijo el presidente de la DFV, Karl-Heinz Banse, al "Rheinische Post". "No solo se han aprendido lecciones de los eventos de lluvias intensas en el Ahrtal y Renania del Norte-Westfalia, sino que también las situaciones de inundación en varias secciones de Alemania este año han contribuido a esto". Las operaciones en las regiones afectadas están procediendo a toda velocidad - "los equipos están en alerta máxima, se están preparando sacos de arena, se está monitoreando la información meteorológica". También se está informando al público y se pueden tomar medidas apropiadas.

17:30 "Desalentador": Scholz Ofrece Ayuda

El canciller alemán Olaf Scholz ha ofrecido ayuda a los países vecinos afectados. "Las inundaciones que estamos viendo son desalentadoras", expresó durante su visita a Kazajistán. Ya ha prometido apoyo a los habitantes de los países vecinos afectados. "Ofreceremos ayuda en la medida de lo posible".

17:06 Lang: "Es Hora de Actuar Ahora"

La líder del Partido Verde, Ricarda Lang, aboga por consecuencias políticas en respuesta a la crítica situación de inundaciones en Europa Central y Oriental. La crisis climática está causando que las inundaciones y las lluvias fuertes ocurran con más frecuencia, severidad y probabilidad, afirmó después de consultas con la dirección del partido en Berlín. La política no debe simplemente reaccionar, sino también prepararse. "Por lo tanto, es hora de actuar ahora". El tema de la protección del clima debe elevarse en la agenda política. "Si Merz dijo el año pasado que el mundo no terminaría, hoy lo ha hecho para muchas personas", remarked, refiriéndose al líder de la CDU. "Esto significa que debemos prestar más atención a la protección del clima".

16:41 Canciller Austriaco Designa Millones para la Restauración de Daños por Inundaciones

El canciller austriaco Karl Nehammer ha destinado 300 millones de euros para la restauración de daños por inundaciones en Austria, anunció. Los fondos del fondo de ayuda para desastres pueden ampliarse si es necesario y también pueden solicitarse por parte de particulares que hayan perdido propiedades debido a la catástrofe natural. Aún no está claro la magnitud de los daños causados por las lluvias récord de varios días en el este de Austria.

16:08 Rotura de presa: Se insta a los habitantes a abandonar inmediatamente

En la pequeña ciudad de Paczkow en el suroeste de Polonia, el alcalde ordena la evacuación inmediata de los distritos de menor altitud después de que se produzca una rotura en la presa de un embalse. "Nadie puede garantizar que la situación no empeore", advierte Artur Rolka en un llamado en las redes sociales. Él anima a todas las personas que necesiten ser evacuadas a hacer saber su situación y aconseja a aquellos whose homes and apartments have yet to be reached by the water to leave and seek refuge in secure areas within the town. After ignoring a voluntary evacuation request, he has now opted for a compulsory evacuation, asserts the mayor on Polish television. The affected reservoir was constructed above Paczkow on the Glatzer Neiße, a tributary of the Oder.

15:54 Habeck Pide Mayor Dedicación en la Protección del Clima

El Vicecanciller Robert Habeck llama a una mayor determinación en la protección del clima después del desastre de inundaciones en varios países europeos. "Expansión más rápida de las renovables, la transición energética, la producción industrial amigable con el clima" son urgentemente necesarias, dice el político verde a los periódicos del grupo de medios Funke. "Inundaciones más frecuentes, catástrofes como en el valle del Ahr, este año en Baviera - son una consecuencia de la crisis climática", dice Habeck. "Por lo tanto, nuestros esfuerzos para mitigar la crisis climática son esenciales". Sin embargo, no se pueden prevenir en este momento eventos climáticos extremos adicionales. Por lo tanto, también son significativas las medidas preventivas adicionales. "Fuerte diques, sistemas de retención, más espacio para los ríos" son esenciales para proteger mejor a las personas.

15:36 Muertes adicionales por inundaciones

El número de muertos por inundaciones en varios países europeos ha ascendido a al menos 15. Austria (tres muertos), República Checa (un muerto), Polonia (cinco muertos) y Rumania (seis muertos) son particularmente afectados.

15:21 Polonia Declara Estado de Emergencia para Áreas Afectadas por Inundaciones

Polonia declara un estado de emergencia para las áreas afectadas por inundaciones. El gobierno en Varsovia aprueba un decreto de emergencia en una reunión para abordar la crisis. El estado de emergencia se aplica a partes de las provincias de Baja Silesia, Silesia y Opole durante un período de 30 días. Los poderes de emergencia otorgados a las autoridades les permiten emitir órdenes, así como restricciones temporales en las libertades y derechos civiles. Ejemplos incluyen la orden de evacuación de ciertos lugares, áreas o instalaciones. También pueden prohibir a las personas estar presentes en ciertos lugares.

14:34 Ferrocarriles Federales Austríacos prolongan el aviso de viaje hasta el 19 de septiembreDebido a las interrupciones climáticas que afectan grandes partes de Austria, los Ferrocarriles Federales Austríacos (ÖBB) han prolongado el aviso de viaje emitido el 13 de septiembre de 2024 hasta el 19 de septiembre de 2024. ÖBB aconseja a todos los pasajeros posponer cualquier viaje no esencial durante este período y reprogramarlo para una fecha posterior. Los boletos ya adquiridos remaindan válidos hasta el 22 de septiembre.

14:19 El recuento de fallecidos por las inundaciones en Europa asciende a onceEl recuento de fallecidos por las recientes inundaciones en Austria, Polonia, Rumanía y la República Checa ha ascendido a al menos once. Se informaron dos fallecimientos adicionales en Austria, según la policía. Una persona ahogada en el río Krasovka en la parte oriental de Moravia-Silesia en la República Checa, según anunció el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. Actualmente, se han informado ocho fallecimientos en los cuatro países afectados. Las autoridades en la República Checa también citan al menos siete personas desaparecidas.

14:04 El gobierno alemán promete ayuda a los afectados por las inundaciones en EuropaEl gobierno alemán ha prometido asistencia a los afectados por las inundaciones en varios países europeos. "Nuestros vecinos, nuestros socios europeos, y también la gente aquí deben entender: Estamos siguiendo de cerca la situación y estamos listos para tender una mano", dijo la portavoz del gobierno Christiane Hoffmann en Berlín. La devastación actual en Austria, República Checa, Polonia y Rumanía es a menudo catastrófica. Hoffmann dijo: "Estamos horrorizados al ver las imágenes y consternados por las noticias de víctimas y personas desaparecidas. En nombre del gobierno alemán, extendemos nuestras condolencias y simpatías a todos los afectados".

13:43 Orbán cancela compromisos internacionales debido a las inundacionesEl primer ministro húngaro Viktor Orbán ha cancelado todos sus compromisos internacionales debido a las inundaciones en el país. "Dado el clima actual y las inundaciones persistentes en Hungría, he decidido cancelar todos mis compromisos internacionales", escribió Orbán en la plataforma en línea X. Orbán no proporcionó más detalles. Inicialmente, Orbán estaba programado para hablar en un debate centrado en el programa de la presidencia de seis meses del Consejo Austríaco en el Parlamento Europeo en Estrasburgo el miércoles. El controvertido político populista enfrenta con frecuencia críticas duras del Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

13:12 Ostrava sumergida bajo el agua: la tercera ciudad más grande de República Checa afectada por roturas de diquesSe requieren evacuaciones adicionales en Ostrava, la tercera ciudad más grande de República Checa, debido al peligro de inundaciones. "Está claro que se han producido roturas de diques en varias áreas", dijo el ministro del Medio Ambiente Petr Hladik después de una reunión de emergencia. Los residentes han sido evacuados utilizando botes inflables. Se estima que 100 metros cúbicos de agua por segundo fluyen a través de las brechas. Se están haciendo esfuerzos para llenar los huecos con piedras. Con una población de alrededor de 285,000, Ostrava se encuentra en la intersección de varios ríos, incluidos el Oder y el Opava. Situada a unos 280 kilómetros al este de Praga, la ciudad minera e industrial ha experimentado interrupciones completas en el tráfico ferroviario hacia Ostrava y más allá hacia Polonia. Una central eléctrica tuvo que ser cerrada. En el cercano Bohumin, tanto la red eléctrica como la de teléfono móvil han colapsado debido a las inundaciones, y el suministro de agua potable ha fallado en varias áreas.

12:33 Récord de lluvias: 450 litros de lluvia por metro cuadrado en la ciudad checa

Las lluvias torrenciales causadas por la depresión "Anett" son excepcionales: desde el viernes, Serec en República Checa, cerca de la frontera con Polonia, ha recibido un récord sin precedentes de 450 litros de lluvia por metro cuadrado, según el experto en clima de ntv.de Oliver Scheel. Alemania lidera con 320 litros en cuatro días en Ruhpolding/Berchtesgadener Land. En Austria, cayeron 364 litros en St. Pölten y 369 litros en Lilienfeld. En Viena, se registraron 279 litros de lluvia, aunque las fallas posteriores en las mediciones impiden obtener cantidades precisas. En Polonia, la mayor cantidad de lluvia (200 litros) cayó en Katowice.

12:25 Rumanía: las inundaciones matan a seis en la región de los Cárpatos

Seis personas han perdido la vida debido a las fuertes lluvias y las inundaciones en la región de los Cárpatos de Rumanía. Las áreas afectadas están principalmente en el este del país, incluidas Galati, Vaslui y Iași. Alrededor de 300 personas fueron evacuadas y aproximadamente 6,000 casas de campo fueron inundadas. Las víctimas son principalmente personas mayores, incluidas dos mujeres de 96 y 86 años. El nivel de alerta de inundación más alto sigue en efecto hasta el mediodía. Las aldeas aisladas son principalmente afectadas, con residentes subiendo a los techos para evitar ser arrastrados por las inundaciones. Se desplegaron más de 600 bomberos.

11:59 Inundaciones en Sajonia: El Elba alcanza su punto máximo en Neiße

Los niveles de agua en el río Elba en Sajonia siguen aumentando. En Dresde, el nivel está en 5,62 metros a la mañana del lunes, según el centro de control de inundaciones del estado. Se emitió el segundo nivel de alerta de inundación el domingo por la noche. Se espera que el umbral de nivel tres de alarma, que está en seis metros, se alcance el martes por la mañana. Para el miércoles por la noche, el nivel del Elba en Dresde podría seguir aumentando y alcanzar su punto máximo. En Schöna, cerca de la frontera con Chequia, está activo el nivel tres de alarma con un nivel de agua del Elba de 6,13 metros. El centro de control de inundaciones espera que los niveles de agua disminuyan en Görlitz, donde también está activo el tercer nivel más alto de alarma. El punto más alto de la inundación se llama "scheitel" en alemán.

11:01 Breslau Declara Emergencia por Inundación

Después de las intensas lluvias y las inundaciones en el suroeste de Polonia, la ciudad de Wrocław (Breslau) en Baja Silesia se prepara para una crecida del río Oder que se acerca. El alcalde Jacek Sutryk ha declarado una emergencia por inundación para la ciudad, implementando medidas como el monitoreo continuo de las presas, el mantenimiento de los canales y el cierre de los cruces de presas, según el comunicado del alcalde en su video de Facebook. Se espera que la crecida alcance Wrocław el miércoles, con las predicciones anteriores de impacto mínimo revisadas por el alcalde. Si bien la inundación no se espera que alcance la magnitud de la inundación del Oder de 1997, que sumergió un tercio de la ciudad, el alcalde Sutryk destaca las mejoras significativas en la infraestructura actual, que incluyen nuevas presas, basins de retención y polders, con la esperanza de evitar una breach en las defensas de la ciudad.

10:35 Gobernador Austriaco sobre la Situación de las Inundaciones: "Aún Peligroso"

A pesar de una reducción temporal en las precipitaciones, la situación de las inundaciones en el este de Austria sigue siendo precaria. La gobernadora de Baja Austria, Johanna Mikl-Leitner, advierte: "Aún no ha terminado, sigue siendo peligroso, sigue siendo dramático". La región espera hasta 80 litros de lluvia por metro cuadrado el lunes. Las autoridades siguen vigilantes ante la integridad de las presas, emitiendo advertencias de alto riesgo de fallo. La vida pública está casi paralizada, con más de 200 carreteras cerradas, 1.800 estructuras evacuadas y muchos niños de guardería y escuela en casa, según Mikl-Leitner. Alrededor de 3.500 hogares actualmente están sin electricidad. Los daños aún están pendientes de evaluación, pero la gobernadora promete ayuda a las víctimas de las inundaciones. En los últimos días, algunas áreas han visto hasta 370 litros de lluvia por metro cuadrado, muy por encima del promedio mensual típico.

10:10 Niveles del Elba en Aumento; Se Approxima el Nivel de Alarma Dos

Los niveles del río Elba en Sajonia siguen aumentando. Según los datos del centro de gestión de crisis del estado, el nivel en Dresde era de 5,54 metros por la mañana, con previsiones de superar el umbral de 6 metros más tarde en el día, alcanzando así el segundo nivel de alarma más alto, dos. En este punto, las zonas habitadas podrían verse afectadas por inundaciones. La alarma ya ha sido activada en la estación de Schöna cerca de la frontera checa, donde el nivel estaba en 6,09 metros. También se ha alcanzado el nivel de alarma en la Lusatian Neisse cerca de Görlitz en la frontera con Polonia, con un nivel de 5,56 metros, solo unos pocos centímetros por debajo del nivel de alarma máximo, cuatro. Un tramo de la carretera federal B99 en Görlitz ha sido cerrado por razones de seguridad, según un portavoz de la policía. El nivel de advertencia para el nivel dos es de 4,80 metros allí.

09:49 Inundaciones Centenarias en la República Checa: Hombre Muere en Inundaciones

Se ha confirmado la primera víctima mortal por las inundaciones en la República Checa. Las autoridades también informan de al menos siete personas desaparecidas. Un hombre murió en el río Krasovka en el distrito de Bruntal de Moravia-Silesia, según el presidente de la policía Martin Vondrasek en la radio pública. Tres personas fueron arrastradas por un vehículo cerca de Jeseník en los montes Hrubý Jeseník. El vehículo sigue sin ser descubierto. Las otras personas desaparecidas fueron arrastradas por diferentes cursos de agua, incluyendo el río Otava. También falta un hombre de una residencia de ancianos cerca de la frontera con Polonia. El primer ministro checo, Petr Fiala, ha calificado esto de "inundación centenario", que estadísticamente ocurre una vez cada cien años en el mismo lugar. En informes anteriores, también se informaron fallecidos por las inundaciones en otros países de la UE (ver entrada 06:40): un bombero en Austria, un hombre en Polonia y seis personas en Rumania.

09:17 Mujer Cae al Río Neisse en Görlitz

Una mujer perdió el equilibrio y cayó al río Neisse mientras comprobaba los niveles de agua en Görlitz. Según los informes preliminares de la policía, la mujer resbaló en el borde del río cerca del Parkhotel Merkur y cayó al agua. Fue arrastrada aproximadamente 700 metros río abajo antes de poder sacarse cerca de la presa de Vierraden. Ahora está siendo tratada por hipothermia en una instalación médica.

10:15 Baviera: Se Espera Más Lluvia y Niveles de Agua en Aumento

La situación de inundaciones en Baviera sigue siendo preocupante en ciertas áreas, con más lluvia esperada. La policía local informó que no hubo cambios significativos durante la noche. Todavía no hay luz verde: el servicio Hochwassernews (HND) predice un aumento adicional en los niveles de agua con el inicio lluvioso de la semana. Áreas como Passau en el Danubio, Vilshofen en la Vils y Múnich en el Isar se espera que vean niveles de agua en aumento nuevamente. Se espera que la situación mejore lentamente a partir del miércoles. Hasta el martes, el servicio meteorológico alemán (DWD) espera lluvias continuas desde los Alpes hasta la meseta, con volúmenes potenciales de 40 a 70 litros por metro cuadrado, y hasta 90 litros en áreas estancadas.

07:32 República Checa: Sin Alivio – Niveles de Agua Persistentemente en Aumento

No hay alivio en las áreas inundadas de la República Checa. La ola de inundaciones alcanzó Litovel, aproximadamente a 200 kilómetros al este de Praga, donde enteras calles quedaron sumergidas, según informó la agencia de noticias CTK. Las autoridades de Litovel pidieron a la población que no obstaculice a los servicios de emergencia. "En las próximas horas habrá un aumento adicional en el nivel de agua del río", advirtió el alcalde en las redes sociales.

07:03 Colapso de Presa: Inundaciones Catastróficas en Polonia

Después del colapso de una presa en Polonia, crece la preocupación a medida que las aguas de inundación devastadoras se acercan a la región del Glatzer Neiße. Videos de testigos oculares muestran la poderosa fuerza de las aguas de la inundación.

06:40 Inundaciones en Europa: Muertes en Polonia y Rumania

Polonia y la República Checa lidian con las secuelas de una inundación récord, mientras que las condiciones en Baja Austria son precarias después de fuertes lluvias. Varios países europeos han perdido vidas debido a las inundaciones: un bombero en Austria, una persona en Polonia y seis individuos en Rumania.

06:12 Evacuaciones por Inundaciones en la República Checa

Durante las peores tormentas en años, las aguas de inundación sumergieron ciudades enteras como Jeseník en los Altvatergebirge y Krnov en la frontera con Polonia. En Jeseník, los servicios de emergencia rescataron a cientos de personas en bote y helicóptero. Después de que las aguas de inundación disminuyeron, hubo riesgo de aludes en numerosos lugares.

05:49 Pasajeros Atrapados en un Barco de Crucero en Viena

Debido a los niveles altos de agua en el Danubio debido a las fuertes lluvias, varios pasajeros de un crucero fluvial suizo están varados en Viena. Aproximadamente 100 pasajeros y 40 miembros de la tripulación del "Thurgau Prestige" actualmente no pueden desembarcar, según informó el broadcaster suizo SRF citando a Thurgau Travel. Los pasajeros no pueden abandonar el barco ya que la pasarela al muelle está inundada. Se informa que otros barcos de crucero también están varados en Viena. Las autoridades locales tomarán la decisión sobre si y cuándo los pasajeros podrán desembarcar. El "Thurgau Prestige" había planeado viajar de Linz a Budapest y vuelta, pero actualmente está atascado en Viena.

La tormenta "Anett", conocida internacionalmente como "Boris", ha traído lluvias torrenciales e inundaciones a Polonia, República Checa, Austria y Rumania. Hasta ahora, al menos ocho personas han muerto.

Dado el crisis de inundaciones en múltiples naciones, otro país afectado es Polonia. El alcalde de Paczków en el suroeste de Polonia ha ordenado la evacuación inmediata de los distritos de menor altitud debido a la rotura de una presa en un embalse construido encima de la ciudad.

