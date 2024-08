A las 18:20, la inteligencia rusa está examinando a los reporteros de Deutsche Welle.

17:51 Zelensky: Ucrania puede fabricar hasta 2 millones de drones este año El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, predice que Ucrania tiene el potencial de producir 1.5 a 2 millones de drones este año. Sin embargo, el apoyo financiero es crucial, como señala Zelenski. El presidente cree que el diálogo es la clave para poner fin al conflicto con Rusia. Para fortalecer la posición del gobierno ucraniano durante la conferencia planeada para este año, es esencial tener una posición sólida, aboga Zelenski.

17:25 Grossi: La proximidad del conflicto al NPP de Kursk es una preocupación urgente La proximidad del conflicto entre Ucrania y Rusia al Complejo Nuclear de Kursk en la región rusa de Kursk se considera altamente peligrosa por el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi. Grossi destaca que tener una central nuclear tan cerca de un punto de contacto o un frente militar es un asunto extremadamente crítico. Insiste en que las actividades militares a solo unos kilómetros de distancia lo convierten en un punto de interés inmediato y que cualquier ataque no provocado debe evitarse a cualquier costo. Grossi confirmó que la central nuclear está operando bajo condiciones normales.

16:51 Syrskyj: 30,000 soldados rusos desplegados en Kursk El líder militar ucraniano Oleksandr Syrskyj explica que uno de los objetivos de la operación actual en Kursk es alejar las fuerzas rusas de otras secciones, especialmente en las áreas de Pokrovsk y Kurachovo en Donetsk. Syrskyj revela que Rusia ya ha desplegado 30,000 soldados en Kursk, un número que continúa aumentando, según él. Con este despliegue, Rusia reduce sus actividades en la parte sur de Ucrania, pero la presión sigue siendo alta en la región de Pokrovsk, donde Moscú está concentrando tropas poderosas, según Syrskyj.

16:25 Una víctima en la región de Kharkiv debido a un ataque con cohetes rusos Las fuerzas rusas atacan la ciudad de Bohoduchiw en la región de Kharkiv con cohetes, lo que resulta en una fatalidad y seis heridos, según la oficina del fiscal general de Ucrania. Uno de los cohetes impactó en una parada de autobús, lo que causó la muerte de una mujer de 71 años. El asalto ruso también ha dañado instalaciones industriales y residenciales y vehículos.

15:57 Ucrania enfrenta un déficit de $15 mil millones El primer ministro Denys Shmyhal reconoce la necesidad de otros $15 mil millones para cubrir el déficit presupuestario de Ucrania en 2025. Él revela que Ucrania proyecta que el déficit presupuestario alcanzará los $35 mil millones en 2023, con planes para cubrir $20 mil millones de ellos. Según las estimaciones del gobierno ucraniano, el déficit fue de aproximadamente $38 mil millones en 2024. Para abordar esto, Shmyhal sugiere aumentar los impuestos y obtener fondos adicionales en el mercado de deuda interna. Esta propuesta se presentará ante el parlamento en septiembre.

15:32 Ucrania explora alternativas para la autodefensa Ucrania informa sobre el mayor ataque con bombas y misiles por el ejército ruso desde que comenzó la guerra. Durante este asalto, Ucrania ha comenzado a buscar nuevas defensas contra los ataques rusos, minimizando su dependencia de la ayuda militar occidental.

15:11 Zelensky confirma pruebas exitosas del misil balístico ucraniano producido El presidente Volodímir Zelenski anuncia que Ucrania ha realizado con éxito las pruebas de su primer misil balístico desarrollado internamente. Zelenski elogia la industria de defensa ucraniana, pero se muestra reservado sobre las especificaciones del misil.

14:45 Ryabkov: EE. UU. está involucrado en la incursión ucraniana El subsecretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, sugiere que la participación de EE. UU. en la incursión ucraniana en la región rusa de Kursk es indiscutible. Ryabkov advierte que Rusia puede responder con más dureza que nunca si EE. UU. continúa entrometiéndose en el conflicto. No ofrece ninguna evidencia para respaldar sus afirmaciones, pero la Casa Blanca ha negado cualquier conocimiento previo de la incursión sorpresa de las tropas ucranianas en Kursk el 6 de agosto.

14:19 Zelensky: los F-16 ya han defendido contra misiles rusos El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declara que los recién suministrados aviones de combate F-16 de los Países Bajos, Dinamarca, Noruega y Bélgica han interceptado con éxito varios misiles rusos entrantes. Afirma que los aviones desempeñaron un papel crucial en frustrar el devastador ataque aéreo del 8 de agosto.

13:59 Alerta aérea cerca de la Central Nuclear de Kursk Se activa una alerta aérea en la ciudad de Kursk, en la región rusa de Kursk, lo que activa las sirenas. La alerta aérea advierte sobre una amenaza inminente de misiles, según informes de un periodista de Reuters en el área. La Central Nuclear de Kursk, que actualmente está siendo inspeccionada por el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, se encuentra en Kursk.

13:44 Las fuerzas rusas toman otro lugar cerca de Pokrovsk El ejército ruso declara la victoria en la captura de otro pueblo situado cerca de la ciudad vital de Pokrovsk en el este de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso proclama que han tomado el control del pueblo de Orlowka, ubicado en la región de Donetsk, según su anuncio en Telegram. Orlowka es el nuevo nombre ruso del pueblo ucraniano de Orliwka. A pesar de estar envuelto en intensos combates contra el ejército ucraniano en la provincia rusa de Kursk, Rusia continúa impulsando su ofensiva en Donetsk. El Ministerio de Defensa suele anunciar la captura de nuevos asentamientos. La región que rodea el importante centro logístico de Pokrovsk también recibe atención.

13:21 Lavrov invoca amenaza nuclearEl ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, considera la demanda de Ucrania a sus aliados de utilizar las armas que obtuvieron del Oeste para invadir Rusia como chantaje. Lavrov advierte que es peligroso para los "países nucleares occidentales" "jugar con fuego". Rusia está revisando su doctrina nuclear, pero Lavrov no comparte detalles específicos. La doctrina permite el uso de armas nucleares en caso de que la soberanía o la integridad territorial de Rusia sea amenazada.

13:04 Syrskyj: Avance en Kursk - Dificultades en PokrovskEl jefe del ejército Olexander Syrskyj revela que las tropas ucranianas siguen avanzando en la región rusa de Kursk. Sin embargo, las fuerzas rusas también están presionando hacia la ciudad de Pokrovsk, ubicada en la región ucraniana de Donetsk. En general, la situación en Pokrovsk es difícil.

12:42 Munz: Inminentes ataques rusos intensificados en UcraniaDespués de los recientes ataques con drones, se cree que Rusia está intensificando sus ataques con cohetes en Ucrania. Munz, un corresponsal de ntv, explica que los ataques aumentados no deben ser descartados como una coincidencia. El otoño y la temporada de calefacción se acercan, lo que podría hacer la vida difícil para el pueblo ucraniano.

12:33 Syrskyj: 594 soldados rusos capturados en KurskEl comandante en jefe de las fuerzas armadas, Olexander Syrskyj, revela que las fuerzas ucranianas han capturado un total de 594 soldados rusos en la región de Kursk. Syrskyj ha proporcionado esta información por primera vez. Informes anteriores sugerían que al menos 247 soldados rusos habían sido capturados por Ucrania según el análisis de fotos y videos publicados por el "Washington Post".

12:09 Restricciones y cortes de energía prevalecerán en UcraniaDespués del ataque más significativo de Rusia a Ucrania desde que comenzó la guerra, se espera que las restricciones y los cortes de energía persistirán. Ivan Plachkov, presidente de la Asociación de Energía de Ucrania, predice que los cortes de energía y las "severas" restricciones de energía podrían persistir durante otras una o dos semanas. Mencionó que el gran ataque ruso del lunes fue uno de los ataques más extremos dirigidos a causar "desorden total del sistema de energía".

11:46 Rusia busca desatar crisis de refugiados en la UE con ataquesSegún el experto en política exterior del SPD Michael Roth, Rusia busca provocar una oleada de refugiados a Europa con sus masivos ataques a las instalaciones de infraestructura energética ucraniana. Roth afirma que la serie de ataques es el "inicio de una nueva campaña de destrucción" con el objetivo de paralizar la producción de armas ucranianas y hacer la vida difícil para la gente en Ucrania para forzar nuevos movimientos de refugiados a Europa.

11:21 Guardia de frontera ucraniana: Sin movimientos enemigos en BielorrusiaLa Guardia de Frontera de Ucrania ha informado que no se han detectado movimientos significativos de tropas en Bielorrusia. El portavoz de la Guardia de Frontera, Andrij Demtschenko, declaró que no había movimiento de tropas o equipos cerca de la frontera, a pesar de los recientes comentarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania que indicaban que Bielorrusia había reunido significativamente tropas y equipos en la frontera.

10:56 Gobernador de la región de Belgorod verifica intentos de incursión ucranianosEl gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmó los informes de los intentos de Ucrania de cruzar la frontera. Esta confirmación respalda los informes anteriores de los canales de Telegram rusos (ver entrada de las 10:02). Según el Ministerio de Defensa ruso, la situación en la frontera es difícil pero manejable, instando a la población a mantener la calma y confiar solo en fuentes de información fiables.

10:50 El ejército ucraniano prepara nuevas unidades mecanizadasSegún un informe del portal militar independiente "MilitaryLand", Ucrania está preparando nuevas brigadas mecanizadas para la lucha defensiva contra la agresión rusa. Estas nuevas brigadas podrían estar listas para la acción en 2025. La mayoría de su personal será reclutado de ucranianos que viven en el extranjero, que recibirán parte de su entrenamiento en esas regiones. Una brigada mecanizada típica consta de aproximadamente 2.000 soldados y equipo militar significativo, como tanques.

10:44 Jefe de la IAEA investiga la central nuclear rusa en KurskEl jefe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, ha llegado para investigar la central nuclear de Kursk situada en la región rusa vecina, según informó TASS. Grossi anunció el día anterior su intención de liderar personalmente la inspección de la planta cerca de la ciudad de Kursk debido a la situación grave. Miles de soldados ucranianos irrumpieron en la región de Kursk de manera inesperada el 6 de agosto. Rusia acusa a Ucrania de atacar repetidamente la instalación. El gobierno ucraniano aún no ha comentado oficialmente sobre este asunto.

10:23 El FSB inicia procedimientos legales contra un reportero de Deutsche Welle y un corresponsal de televisión ucranianoLa agencia de seguridad rusa FSB está iniciando presuntamente cargos criminales contra dos periodistas extranjeros. Se les acusa de cruzar ilegalmente la frontera rusa para informar desde la región de Kursk después de la invasión ucraniana. Según Reuters, los periodistas son un reportero de Deutsche Welle y un corresponsal de la cadena de televisión ucraniana 1+1. La FSB ya ha iniciado procedimientos legales contra al menos siete periodistas extranjeros sospechosos de informar desde Kursk.

10:02 Soldados ucranianos parecen atacar la frontera rusa en la región de BelgorodSoldados ucranianos parecen estar intentando cruzar la frontera rusa en la región de Belgorod, según informó The Guardian citando canales de Telegram rusos. El canal de Telegram Mash informó que alrededor de 500 soldados ucranianos atacaron dos puntos de control en Nechoteyewka y Shebekino en Belgorod y que se produjeron combates en ambos lugares. Belgorod comparte frontera con la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas han ocupado territorio ruso desde principios de agosto.

09:45 Informe de Kyiv: Reportan Altas Pérdidas RusasSe informes que Rusia perdió 1280 soldados en un día, según el Estado Mayor Ucraniano. El número total de soldados rusos muertos o incapacitados desde el inicio de la guerra ha alcanzado los 610,100. Kyiv también informó que en las últimas 24 horas se destruyeron 12 tanques rusos, 19 vehículos blindados, 52 sistemas de artillería, 120 drones, 103 misiles y un lanzacohetes múltiple. Estas cifras no pueden ser confirmadas de forma independiente. Rusia ha mantenido un silencio sepulcral sobre sus propias pérdidas.

09:21 "Todo lo que se Dirigía Hacia la Capital de Kyiv Fue Destruido"La fuerza aérea de Ucrania informes que destruyó cinco misiles lanzados por Rusia y 60 drones. Rusia targeteó a Ucrania con diez misiles y 81 drones en total, según la fuerza aérea, que informó esto en Telegram. Alrededor de 15 drones y varios misiles fueron interceptados cerca de Kyiv, según el jefe de la administración militar local, Serhiy Popko. "Todo lo que se dirigía hacia la capital de Kyiv fue destruido". Diez drones seguían volando en el espacio aéreo ucraniano a las 9 a.m. hora local (8 a.m. CEST). Otros drones habían crash. Tres misiles hipersónicos Kinzhal (Daga) y dos misiles Iskander no pudieron ser derribados, dijo el comandante de la fuerza aérea, Mykola Oleschuk, en Telegram. Los números del ejército no son completamente verificables pero proporcionan una visión general del alcance del ataque.

08:57 Ataques Nocturnos Dejan Varios Muertos - Rusia Dispara Misiles KinzhalRusia lanzó ataques aéreos pesados en Ucrania por segunda noche consecutiva, utilizando una variedad de armas. Al menos cuatro personas murieron según informes iniciales de las autoridades ucranianas - dos por un ataque con misiles a un hotel en Kryvyi Rih y otros dos por ataques con drones en Saporizhzhia. La fuerza aérea ucraniana informó que Rusia utilizó bombarderos de largo alcance desde los que se lanzaron misiles crucero. También se lanzaron misiles hipersónicos Kinzhal.

08:33 Pekín Aboga por su Propio Plan de PazChina está instando a un mayor apoyo para su propio plan de paz. Li Hui, enviado especial de China para Asuntos Euroasiáticos, dijo después de conversaciones diplomáticas con Indonesia, Brasil y Sudáfrica que estos tres países representaban el Sur Global y tenían una influencia significativa en la promoción de la paz mundial. Mantuvieron comunicación con tanto Ucrania como Rusia y estaban comprometidos a resolver el conflicto a través del diálogo y las negociaciones, dijo Li. China y Brasil publicaron un plan de paz conjunto anteriormente este año, que llama a una conferencia de paz que involucre a todas las partes y no se expanda más el campo de batalla. China y Rusia no asistieron a una conferencia de paz en Suiza en junio. Rusia no fue invitada y China decidió no participar.

08:05 Comandante Ruso: Dos Asentamientos en Kursk "Liberados"

En los combates continuos en la región rusa de Kursk, el ejército ruso afirma haber "liberado" otros dos asentamientos. Según la agencia de noticias estatal rusa TASS, citando al subjefe del departamento militar-político principal del ejército ruso y comandante de la unidad especial chechena Achmat, el mayor general Apti Alaudinow, "Me complace informarles que la unidad Arbat ha limpiado completamente hoy los dos asentamientos de Nizhnya Parovaya y Nechayev, y el regimiento 1427 está entrando. Así, esta área también ha sido limpiada y puesta bajo control". La situación en la línea del frente no ha cambiado significativamente hoy, dijo el general. "El enemigo ha sufrido graves pérdidas hoy. Atacaron todo el día y por lo tanto sufrieron muy graves pérdidas". No se pueden verificar de forma independiente estas afirmaciones. Sin embargo, el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) confirma que imágenes geográficas publicadas el lunes mostraban que las fuerzas ucranianas operaban inmediatamente al oeste de Nechayev.

07:37 Biden Condena los Últimos Ataques Rusos como "Inhumanos"

Joe Biden ha condenado los últimos ataques rusos del lunes como "inhumanos". "Condeno firmemente el conflicto persistente de Rusia contra Ucrania y sus intentos de sumergir al pueblo ucraniano en la oscuridad", declaró Biden. Rusia nunca prevalecerá en Ucrania. Moscú está "atacando las fuentes de vida" de Ucrania con ataques y tratando de "destruir recursos", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en X. La secretaria de Asuntos Exteriores británica, Liz Truss, denunció los ataques rusos como "despreciables".

07:05 ISW: Una Invasión de Ucrania por Belarus es Desconcertante

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) sigue creyendo que una invasión de Ucrania por parte de Belarus es poco probable. El think tank estadounidense se refiere a un informe reciente de la organización de noticias basada en fuentes abiertas ucraniana Frontline Insight y Rochan Consulting, que sugiere que las unidades de batalla de Belarus suelen operar solo al 30 al 40 por ciento de su fuerza total y requieren movilización para aumentar sus números. No ha habido tal movilización. En cambio, es más probable que el enfoque actual sea desviar las fuerzas ucranianas de sus esfuerzos en otros lugares a lo largo de la línea del frente, apoyando así a las tropas rusas. El número actual de tropas rusas en Belarus también es insuficiente para lanzar una invasión bien coordinada en Ucrania desde la frontera de la región de Gomel. Una invasión de Ucrania por parte de Belarus, o incluso una participación militar en la guerra, debilitaría aún más el poder del líder Alexander Lukashenko para proteger su régimen. La insatisfacción interna podría intensificarse significativamente. Las próximas elecciones presidenciales ya están programadas para febrero de 2025.

06:32 Gabbard Apoya a Trump: la ex candidata presidencial demócrata respalda al candidato republicano

Ex-candidata presidencial demócrata y congresista Tulsi Gabbard, quien ha cortado sus lazos con su partido, respalda al candidato republicano Donald Trump para las elecciones de noviembre. Prometió hacer todo lo posible para ayudarlo a recuperar la Casa Blanca, dijo Gabbard. En cuanto a los conflictos en el Medio Oriente y Ucrania, la exmiembro de la Guardia Nacional afirmó que Trump trabajaría inicialmente para alejar a EE. UU. del borde de la guerra si fuera reelegido. Gabbard buscó la nominación presidencial demócrata en 2020, pero tuvo pocas posibilidades de éxito y eventually respaldó a Joe Biden, quien ganó las elecciones para los demócratas. La política de 43 años había abogado en ese momento por una desmilitarización de la política exterior de EE. UU. La excongresista tuvo que defenderse de acusaciones de que su campaña estaba respaldada por Rusia y simplemente pretendía socavar a los demócratas.

06:17 Biden Elogia la Visita de Modi a Ucrania

El presidente de EE. UU., Joe Biden, elogió al primer ministro indio, Narendra Modi, por su visita a Ucrania la semana pasada. Modi, que representa una posición neutral en el conflicto entre Ucrania y Rusia, tuiteó que había hablado con Biden sobre el pleno apoyo de India a un rápido retorno a la paz y la estabilidad en Ucrania. La Casa Blanca dijo que Biden había elogiado el compromiso de Modi con Ucrania y su visita a Polonia la semana pasada. Varsovia es uno de los aliados más cercanos de Ucrania en Europa Oriental. "Cualquier país que esté dispuesto a escuchar la perspectiva del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy y quiera ayudarlo a luchar por una paz justa es bienvenido", dijo John Kirby, coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, a los reporteros.

05:45 Testigos Reportan Varios Explosiones en Kyiv

En el último ataque con drones a Kyiv, los testigos informaron de al menos tres series de explosiones. No se han informado de inmediato bajas. Los sistemas de defensa aérea en la región de Kyiv han estado activos durante toda la noche para interceptar misiles y drones que atacan la capital, anunció la administración militar regional en Telegram. Los ataques ocurren un día después del mayor ataque aéreo ruso hasta la fecha en esta guerra.

05:03 Fuerza Aérea Ucraniana: Bombarderos y Drones Rusos se Dirigen Hacia Ucrania

Rusia ha lanzado bombarderos y drones hacia Ucrania, según informes ucranianos. Los bombarderos Tu-95ms despegaron de la base aérea de Engels en el suroeste de Rusia, informó la fuerza aérea ucraniana en Telegram. También se dirigen drones de ataque hacia Ucrania. Se han emitido alertas de ataque aéreo en varias partes de Ucrania, según las autoridades locales.

04:04 Dos Muertos en un Ataque con Cohetes Rusos en Kryvyi Rih

El número de muertos en el ataque con cohetes rusos en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih ha ascendido a dos, según informes ucranianos. Las autoridades ucranianas informan que un cohete ruso impactó en un hotel. Hasta cinco personas podrían estar atrapadas bajo los escombros del edificio, con operaciones de rescate en curso, informan los medios ucranianos citando las administraciones militares del distrito y la ciudad. La administración de la ciudad informes que el hotel fue impactado por un misil balístico. No se puede verificar independientemente estas afirmaciones.

02:04 Otro Ataque con Drones en Kyiv

Ha habido otro ataque con drones rusos en la región de Kyiv, según informes ucranianos. "Se ha detectado el movimiento de UAVs enemigos", informó la administración militar de la región de Kyiv en Telegram. "Los sistemas de defensa aérea están activos en la región".

00:35 Ucrania: Al Menos un Muerto en un Ataque con Cohetes Rusos en Kryvyi Rih

Al menos una persona ha muerto en un ataque con cohetes rusos a un edificio de infraestructura civil en la ciudad central ucraniana de Kryvyi Rih. Cinco personas más podrían estar todavía bajo los escombros, informan las autoridades regionales. El jefe de la administración militar de Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, informes en Telegram que cuatro personas han sido hospitalizadas con lesiones. El gobernador de la región de Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, dice en Telegram que el edificio civil ha sido "reducido a escombros". No se pueden verificar independientemente estas afirmaciones. Todavía no se ha recibido respuesta del lado ruso.

10:19 Zelensky Amenaza con Represalias por los Bombardeos

Después de los importantes bombardeos rusos contra Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky ha lanzado una amenaza de represalias. Revela que la respuesta se intensificará utilizando los aviones de combate F-16, un regalo del Oeste, mientras entrega su discurso en video nocturno. Zelensky, sin embargo, no revela detalles sobre la represalia inminente. En cambio, menciona la ofensiva ucraniana en curso en la región rusa de Kursk, que lleva tres semanas activa.

19:03 EE. UU.: Rusia Pretende "Sumir a los Ucranianos en la Oscuridad"

Los Estados Unidos acusan a Rusia de pretender "sumir al pueblo ucraniano en la oscuridad a medida que comienza el otoño", citando los bombardeos rusos de Ucrania, según el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. Los encuentra ataques a la infraestructura energética de Ucrania espantosos. El gobierno de EE. UU. condena firmemente "la guerra continuada de Rusia contra Ucrania".

18:20 Más Evacuaciones en la Región de Donetsk

Las autoridades ucranianas han ordenado más evacuaciones en la región de Donetsk debido al avance ruso. La situación de seguridad ha empeorado, lo que ha llevado a una expansión de la zona de evacuación forzada, según el gobernador de Donetsk, Vadym Fillaschkin. Un total de 27 asentamientos en las áreas de Kostyantynivka y Selydove están afectados. Antes, se habían ordenado evacuaciones en el área de Pokrovsk, a medida que avanzaban las tropas rusas.

Para fortalecer la posición del gobierno ucraniano en las negociaciones internacionales, sería beneficioso que la Unión Europea considere ofrecer experiencia y recursos para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania.

