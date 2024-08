A las 18:03, Ucrania informa de víctimas como resultado de un ataque de una bomba de planeación

17:28 Autoridades rusas: Tanque de combustible arde tras presunto ataque ucraniano

Según informes de las autoridades locales, un tanque de combustible está en llamas en el puerto ruso de Kavkaz, ubicado en la región de Krasnodar, al este de Crimea. Este incidente sigue a un presunto ataque de las fuerzas ucranianas. Varios medios de comunicación rusos han compartido imágenes y videos que muestran el incendio y grandes columnas de humo. Las fuerzas ucranianas también han publicado estos medios en las redes sociales, con la leyenda "Neptuno visita el puerto de Kavkaz" en su canal de Telegram. Informes no verificados de canales de Telegram rusos sugieren que el barco fue alcanzado por un misil anti-buque Neptune de origen ucraniano. Sin embargo, el alcance oficial del arma es de 300 kilómetros, y la línea del frente está más lejos. Moscú depende heavily de este puerto para suministrar a sus tropas en su conflicto con Ucrania.

16:41 Rusia reclama avance hacia Pokrovsk, Ucrania reporta éxitos en Kursk

Las fuerzas militares rusas afirman haber capturado otro pueblo cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, lo que las acerca aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad, un importante centro logístico. El presidente ucraniano Zelenskyj había anunciado previamente planes para fortalecer las tropas en el área de Pokrovsk. Ahora, informa un éxito en la región rusa de Kursk, con tropas capturando otro pueblo y "llenando el fondo de intercambio" - capturando más soldados rusos. Según estos informes, las fuerzas ucranianas controlan 94 pueblos y más de mil kilómetros cuadrados de territorio en Kursk. Sin embargo, esto remains sin verificar.

16:12 Ucrania niega intento de ataque a la planta nuclear, sugiere "provocación nuclear" rusa

Ucrania desmiente la alegación hecha por el presidente ruso Vladimir Putin de que los soldados ucranianos intentaron atacar la planta nuclear de Kursk anoche. "Esto es una mentira descarada", declara Andrii Kovalenko, jefe del departamento para contrarrestar la desinformación en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania. Esta falsa afirmación sigue a las anteriores fabricaciones rusas que aseguran que Ucrania está planeando una "provocación nuclear" en las plantas nucleares de Kursk y Zaporizhzhia. En cambio, todos los indicios sugieren que Rusia puede estar planeando esta provocación ella misma, continúa Kovalenko. Él considera genuina la "posibilidad de una provocación nuclear por parte de Rusia", dada la participación personal de Putin.

15:46 Almacenamiento de gas de la UE al 90% de capacidad dos meses antes de lo previsto

Dos meses antes de lo previsto, las instalaciones de almacenamiento de gas en toda la Unión Europea alcanzan el 90% de su capacidad. La Comisión Europea anuncia que está preparada para el invierno próximo. Después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, los 27 estados miembros acordaron en verano de 2022 que el gas de la UE debería estar en promedio al 90% lleno para noviembre. Según los datos del portal de Gas Infrastructure Europe, hay disparidades entre los países: España tiene un nivel de llenado del 100%, mientras que Letonia está alrededor del 69%. En Alemania, el almacenamiento está en el 93,6%. La UE busca disminuir su dependencia del gas natural ruso y, en cambio, importar más gas natural licuado (GNL) de EE. UU. y gas natural de Noruega.

15:21 Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la planta nuclear rusa

El presidente ruso Vladimir Putin acusa a Ucrania de intentar atacar la planta nuclear en Kursk. "El enemigo atacó la instalación nuclear anoche", declara el jefe del Kremlin sin ofrecer pruebas. "La Agencia Internacional de Energía Atómica ha sido informada", añade Putin durante una reunión televisada del gabinete. La Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) había expresado anteriormente su preocupación por el impacto de los combates en la planta nuclear y había instado a "todas las partes a ejercer la máxima cautela". Leer más aquí.

14:50 Jefe de la OIEA visitará la planta nuclear de Kursk

El director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, planea visitar la planta nuclear rusa en Kursk la próxima semana. Un portavoz de la OIEA confirma que la visita podría tener lugar "la próxima semana". A principios de agosto, el ejército ucraniano lanzó una ofensiva sorpresa a gran escala en la región rusa de Kursk. Poco después, la corporación estatal rusa de energía nuclear Rosatom advirtió sobre una posible amenaza a la planta nuclear debido a los ataques ucranianos, ubicada a aproximadamente 100 kilómetros de la frontera ucraniana.

14:21 Rusia reporta la evacuación de 115,000 personas

115,000 personas han sido evacuadas de las regiones rusas en peligro cerca de Ucrania, confirma el vicepresidente Dmitriy Manturov. Él explica que se está evaluando los daños a la agricultura y la industria causados por la ofensiva ucraniana durante una reunión con el presidente Vladimir Putin y los altos funcionarios de la administración. "He convocado esta reunión para discutir la situación actual en las regiones fronterizas de Rusia", dice Putin al comienzo de la reunión.

14:00 Tusk sugiere a India como posible mediador en el conflicto de Ucrania

El primer ministro polaco Donald Tusk ve un posible papel del primer ministro indio Narendra Modi como mediador en el conflicto de Ucrania como positivo. "Me alegro mucho de que el primer ministro haya reafirmado su disposición a comprometerse personalmente para lograr una resolución pacífica, justa y rápida del conflicto", dice Tusk después de reunirse con Modi en Varsovia. La oferta de Modi para mediar es particularly valiosa, dado que viajará desde Polonia a Kyiv para reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. India mantiene una postura neutral respecto a la invasión rusa de Ucrania y no apoya las sanciones occidentales contra Moscú. Leer más aquí.

13:40 "Espacial y temporalmente limitado" incursion en Kursk puede no ser el caso El canciller alemán Olaf Scholz cree que la avanzada ucraniana en Rusia es una operación "espacial y temporalmente limitada". Sin embargo, el informe actual de la corresponsal de ntv Nadja Kriewald desde Sumy en el este de Ucrania pone en duda esta idea. "Todo lo contrario", dice ella.

13:20 Aviones militares rusos eliminados en ataques a Savasleyka Los ataques ucranianos a la base aérea de Savasleyka parecen haber resultado en la destrucción de numerosos aviones rusos. Esta información la comparte Suspilne, citando su inteligencia. Según su información, un interceptador supersónico MiG-31K y dos aviones de carga estratégicos Il-76 fueron destruidos el 16 de agosto, y aproximadamente cinco aviones, sospechosos de ser MiG-31K/I, sufrieron daños. También se informa de un ataque del 13 de agosto que afectó a un depósito de combustible y lubricante, dañando a otro MiG-31K/I.

13:06 Policía secreta rusa investiga a corresponsales de CNN La FSB rusa está investigando a varios periodistas extranjeros, incluyendo a un reportero de CNN y dos periodistas ucranianos, que han estado operando en la región de Kursk, donde las fuerzas ucranianas controlan varios asentamientos. Se acusa a los periodistas de cruzar ilegalmente la frontera estatal al filmar en el pueblo ucraniano controlado de Sushcha. La FSB ha insinuado la emisión de órdenes de arresto internacionales, con los periodistas enfrentando hasta cinco años de prisión si son encontrados culpables. Recientemente, el periodista estadounidense Evan Gershkovich fue liberado de la detención rusa tras un canje de prisioneros, después de ser condenado por cargos de espionaje y sentenciado a 16 años. Explora más detalles aquí.

12:34 Zelensky visita la región fronteriza: el fondo de intercambio se duplica El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó la región fronteriza de Sumy en el noreste de Ucrania, donde las tropas ucranianas habían cruzado a Rusia más de dos semanas antes. Anunció la captura de otra ciudad de la región de Kursk y un recargo del "fondo de intercambio", refiriéndose a la captura de soldados rusos para un posible canje de prisioneros. Zelensky notó que los ataques en Sumy y las bajas civiles allí habían disminuido desde la ofensiva de Kursk. Compartió un video en el que aparece con el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien le informó sobre la fortificación de las tropas en el este, donde Rusia continúa avanzando.

12:06 Drones sospechosos de ser rusos causan alarma en Brunsbüttel Se han avistado drones sospechosos de ser rusos sobre el mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. Esto ha sido informado por Bild, stating that drones have been detected multiple times flying at high speeds over the decommissioned nuclear power plant and the LNG terminal in Brunsbüttel. The Public Prosecutor's Office in Flensburg is investigating due to suspected espionage and potential sabotage. Internal reports suggest that the flight ban zone was frequently violated, with an enemy object, believed to be a military drone, detected. Learn more details here.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv emite advertencia de ataque aéreo La Embajada de EE. UU. en Kyiv ha emitido una advertencia sobre un aumento del riesgo de ataques aéreos antes del Día de la Independencia de Ucrania el 24 de agosto. La embajada afirma que hay una mayor probabilidad de que Rusia lance ataques con drones y misiles durante estos días y durante el fin de semana. Ucrania celebra su 33º aniversario de la independencia de la Unión Soviética, y recientemente, soldados ucranianos entraron inesperadamente en territorio ruso en la región fronteriza de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin condenó esto como una provocación y amenazó con represalias.

11:13 Base militar de Volgograd sufre incendio Se desató un incendio en una base militar situada cerca de Marinovka en la región de Volgograd de Rusia en el sur. Los testigos afirmaron haber oído explosiones. Según las autoridades locales, el incendio comenzó por un ataque con drones ucranianos, sin informes de heridos.

10:41 Región de Kursk recurre a refugios prefabricados Según las autoridades locales, se están construyendo refugios prefabricados de concreto para la población de la región de Kursk por orden del gobernador Alexei Smirnov. Los refugios se instalan en lugares estratégicos como paradas de autobús. Smirnov comparte una foto de un camión entregando uno de los bloques de refugio. También se están construyendo refugios en dos ubicaciones adicionales además de Kursk, incluyendo la planta de energía nuclear de la región, que Rusia sospecha que Ucrania planea atacar. Ucrania niega estas acusaciones.

10:10 Ucrania repele ataques de tropas rusas en Kursk Las tropas ucranianas han repelido más de 40 ataques de tropas rusas en el área del frente de Kursk, casi todos los cuales fueron infructuosos. El presidente Zelenskyy prometió fortalecer a las tropas en el sector. Además, el avance ucraniano en la región de Kursk continúa.

09:42 Rusia repele ataques aéreos en múltiples regiones El ejército ruso parece estar contracargando varios ataques aéreos ucranianos en el oeste de Rusia. Según el gobernador de la región de Volgograd Andrei Bocharov, "la mayoría de los drones fueron neutralizados" cerca de Marinovka (consulte la entrada de las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov informes que "dos misiles ucranianos y un drone fueron destruidos por la defensa aérea rusa" y cinco drones fueron derribados en la región de Rostov. Las regiones rusas de Voronezh y Bryansk también informaron ataques de drones.

09:09 Armas de Largo Alcance Contra Objetivos Rusos: Kiev Pide el Consentimiento AmericanoEl ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, se reúne con una delegación bipartidista del Congreso de EE. UU. en Kiev. Según el comunicado del ministerio, el representante republicano Rob Wittman y el representante demócrata David Trone discuten la situación en la línea del frente y la postura de Washington sobre el uso de armas de largo alcance contra objetivos rusos con Umerov. "He destacado la urgencia de obtener la aprobación de nuestros aliados para utilizar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos rusos", dijo Umerov. "Se trata de proteger nuestras tranquilas ciudades y pueblos".

08:36 Leyenda de Star Wars Lanza Campaña de Recaudación de FondosEl actor estadounidense Mark Hamill, famoso por su papel de Luke Skywalker en "Star Wars", está recaudando fondos para robots desminadores para Ucrania. En colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, buscan recoger $441,000 a través de la campaña "Terreno Seguro". Estos robots pueden limpiar minas incluso en áreas de difícil acceso, a una distancia segura de los operadores. "Uno de los actos más horrendos que Rusia ha llevado a cabo en Ucrania es la siembra de millones de minas", dijo Snyder. "He visitado lugares desiertos cerca de la línea del frente donde la gente tiene que correr riesgos para ayudar a otros a volver a sus granjas y hogares. Gracias a estos robots, se pueden limpiar las minas y salvar vidas". Ucrania está muy minada y su desminado podría llevar décadas.

08:01 La Población Rusa se Prepara para una "Nueva Realidad"El ataque ucraniano a Kursk pone a prueba la propaganda de Moscú. Aunque las regiones están lejos, una fuente cercana al Kremlin le dice al portal ruso independiente Meduza, con sede en Riga, "Pero incluso la entrada en territorio ruso y el control sobre pueblos es un nuevo y muy desagradable evento". Para tranquilizar el ahora obviamente más ansioso ambiente, el Kremlin está tratando de preparar a los rusos para vivir en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es: El enemigo ha entrado en territorio ruso, está al borde de la derrota - pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben esperar. Mientras tanto, se anima a los residentes a "convertir la negatividad y el shock en una dirección positiva" - es decir, donando suministros de ayuda para la región de Kursk. En general, todos los funcionarios entrevistados por Meduza están seguros de que la lucha en la región de Kursk podría durar varios meses. Una fuente cercana al gobierno especifica que esta estimación es "bastante optimista - si todo sale bien".

07:30 Gobernador Ruso Confirma Incendio en Instalación MilitarLas autoridades rusas confirman informes de un incendio en una instalación militar en la región rusa del sur de Volgogrado, tras un ataque con drone ucraniano. El gobernador regional Andrei Bocharov confirma en Telegram que el drone impactó en la instalación. No hubo víctimas. Bocharov no revela qué instalación militar resultó afectada. Explica que el ataque tuvo lugar en el pueblo de Marinovka, donde Rusia tiene una base aérea.

06:56 Antiguo Consejero de Seguridad: Putin Tuvo una Influencia Hipnótica en TrumpEl antiguo consejero de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, cree que el líder ruso Vladimir Putin logró influir en el antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. Esto se revela en el libro de McMaster "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informes de "The Guardian". "Putin, un astuto ex agente del KGB, jugó con el ego y las inseguridades de Trump con halagos", dice McMaster. Putin llamó a Trump 'una persona verdaderamente extraordinaria, dotada más allá de toda discusión'. Putin tuvo una influencia hipnótica en Trump. McMaster, quien sirvió como consejero de seguridad de Trump durante unos

03:09 Elecciones Regionales Tempranas en Kursk: Protección para Trabajadores de CasillasPara las elecciones regionales anticipadas programadas en la controvertida zona fronteriza rusa de Kursk, Rusia planea proporcionar a los trabajadores de casillas equipo de protección como chalecos antibalas y cascos. Además, se instalarán nuevas casillas en diferentes partes del país para quienes han evacuado la región. Según Tatjana Malachova, jefa de la comisión electoral regional, estas medidas han sido anunciadas por agencias de noticias rusas. La zona se encuentra actualmente bajo estado de emergencia. Las elecciones de gobernadores y los parlamentos regionales se llevarán a cabo en varias regiones rusas del 6 al 8 de septiembre.

01:34 Fico Expresa Sentimientos de Opresión en la Formulación de Políticas ExtranjerasEl primer ministro eslovaco, Robert Fico, expresa su descontento con estar confinado por la opinión pública en las democracias occidentales al formular importantes decisiones de política exterior. Señala que aquellos que se desvían del consenso en cuestiones importantes de política exterior suelen ser puestos bajo presión y amenazados con aislamiento por estas democracias, según un comunicado emitido con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968. Fico compara la supresión violenta de la Primavera de Praga en 1968 por las tropas del Pacto de Varsovia con la presión actual de la opinión pública en Europa que percibe. Fico se opone a la ayuda de armas de la UE para Ucrania y ha sido acusado de ser prochino debido a esta posición.

00:12 Ucrania Informa de 46 Asaltos Rusos Cerca de Pokrovsk en un DíaUcrania informa de 46 ataques rusos a lo largo de la línea del frente cerca de Pokrovsk, en el este del país, en el transcurso de un día. De estos, 44 fueron repelidos, según el Estado Mayor. A las 21:00 CET, la lucha continúa en los dos lugares restantes. Se informan de 238 bajas rusas, tanto muertos como heridos. No hay información disponible sobre las bajas ucranianas. Rusia aún no ha comentado al respecto.

23:09 Rusia: Incursión Ucraniana en Bryansk DesbaratadaRusia afirma haber desbaratado una incursión de "saboteadores" ucranianos en la región fronteriza rusa de Bryansk, que limita con Kursk. La infiltración del "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue frustrada por el FSB y las unidades del ejército ruso, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz. "El enemigo fue atacado por fuego", revela. La situación está bajo control.

22:15 Zelensky: Ucrania Espera que los Billones Prometidos de Ayuda Lleguen RápidoEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresa su esperanza de que los billones prometidos de ayuda del Oeste se distribuyan rápidamente, incluyendo fondos de los activos estatales rusos congelados. A pesar de los numerosos pronunciamientos políticos, se espera más acción, según Zelensky, en su dirección diaria de video. "Pero necesitamos un mecanismo concreto". Ucrania necesita los ingresos de los activos rusos para protegerse contra la agresión rusa. "Las discusiones sobre esto han durado demasiado tiempo, y necesitamos decisiones ahora". Los países del G7 acordaron una nueva asistencia financiera para Kyiv en su cumbre de junio, garantizando un préstamo generoso de 50.000 millones de dólares asegurado por los intereses generados de los activos rusos congelados.

21:52 Putin Eloga los Lazos Económicos más Cerrados con ChinaEl presidente ruso, Vladimir Putin, elogia los lazos económicos en auge con China. "Nuestras relaciones comerciales prosperan (...). La atención que ambas governments prestan a las relaciones comerciales y económicas está dando resultados", comenta en una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Kremlin. China y Rusia tienen "ambiciosos planes y proyectos conjuntos en los dominios económico y humanitario", continúa Putin. Li afirma que las relaciones chino-rusas están en un "pico sin precedentes", según el Kremlin. La alianza estratégica entre Rusia y China se ha intensificado desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China es un socio comercial crucial debido a las sanciones occidentales.

21:20 Solicitud de Libertad Condicional Denegada: Antiguo Vice Ministro de Defensa Ruso Permanece en CustodiaEl antiguo vice ministro de Defensa ruso, Dmitri Bulgakov, acusado de corrupción, permanecerá bajo custodia. La solicitud de arresto domiciliario con restricciones de Bulgakov y su apelación contra su detención han sido denegadas, según la agencia de noticias estatal TASS. Bulgakov estaba a cargo de la adquisición de materiales para las fuerzas armadas rusas antes de su despido. El tribunal de Moscú también ha ordenado la detención de dos presuntos cómplices de Bulgakov. Su empresa supuestamente obtuvo nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024. Los daños estimados ascienden a aproximadamente 50 millones de rublos (alrededor de 500.000 euros), según los intermediarios.

21:00 Ucrania Fortalece Unidades en PokrovskSegún el presidente Volodymyr Zelensky, Ucrania está reforzando sus tropas en la región altamente disputada de Pokrovsk, en el este del país. Lo revela en un discurso televisado, señalando que están al tanto de las intenciones de las tropas rusas en la zona. Mientras tanto, la ofensiva ucraniana en el territorio ruso de Kursk continúa, según Zelensky. Certainas zonas han caído bajo el control ucraniano. Zelensky no proporciona más información.

20:41 Decreto de Post:Numerosos Ucranianos en Hungría Deben Abandonar los RefugiosDespués de la entrada en vigor de un decreto en Hungría que retiró la seguridad general para los refugiados ucranianos, muchos ucranianos en el país ahora se enfrentan a la posibilidad de perder sus espacios de vida. Numerous shelters privados para refugiados ya han comenzado a expulsar a ucranianos, según la organización Migration Aid. En Kocs, situado al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes de la región occidental ucraniana de Transcarpacia, donde hay una importante minoría húngara, deben abandonar una guesthouse bajo supervisión policial.

Puedes ponerte al día con todos los acontecimientos anteriores aquí.

Si las acusaciones sobre el ataque ucraniano a la central nuclear de Kursk son ciertas, el Presidente del Consejo tendría que condenar tales acciones y garantizar la implementación de medidas de seguridad internacionales para evitar cualquier posible desastre nuclear.

