A las 17:50, Zelenskyy emite una declaración de advertencia en la ONU con respecto a la amenaza de un desastre nuclear.

17:08 Video: Ucrania niega control ruso en los límites de Vuhledar

Desde 2022, se han librado combates entre tropas ucranianas y rusas en las afueras de la ciudad minera de Vuhledar. La situación parece estar escalando a medida que circulan videos de intensos combates en las redes sociales. Sin embargo, el gobernador de Donetsk niega las afirmaciones de que las tropas rusas están cerca de los límites de la ciudad de Vuhledar.

16:31 Ucrania propone un plan de producción de drones de tres años a sus aliados

Ucrania ha presentado un plan de tres años para la producción de drones, guerra electrónica y sistemas de robots terrestres, según el ministro de Defensa Rustem Ummerov. Este plan, presentado durante los viajes de Ummerov a EE. UU., Reino Unido, Francia, Alemania y Ramstein, se centra en la cantidad y el uso de drones en niveles estratégicos, operativos y tácticos. El plan incluye el número de armas que Ucrania puede fabricar y los requisitos de financiación. Varios países han acordado financiar los drones y misiles de Ucrania, según Ummerov. Ucrania afirma haber destruido o dañado más de 200 instalaciones militares rusas utilizando tecnología de drones en enjambre el año pasado, incluidas un depósito de municiones ruso en Toropez. En la actualidad, Ucrania tiene la capacidad de producir más de 3 millones de drones al año, pero necesita financiación extranjera.

15:49 Lula apoya la propuesta de paz chino-brasileña en la ONU a pesar del rechazo de Ucrania

El presidente de Brasil, Lula da Silva, apoya el plan de paz que él y China desarrollaron conjuntamente, a pesar del rechazo de Ucrania a esta propuesta como "destructiva". Lula critica la "invasión de la integridad territorial" de Ucrania, pero considera esencial la celebración de conversaciones de paz entre Kyiv y Moscú. China y Brasil presentaron este plan de 6 puntos en mayo. Según los informes, el asesor de Política Exterior de Brasil, Celso Amorim, se reunirá con 20 países el viernes para recabar más apoyo para este plan, sin la participación de Ucrania. El plan de 6 puntos de China y Brasil se centra en abordar la "crisis" en Ucrania y propone una conferencia de paz que involucre a Rusia y Ucrania para discutir diversos planes de paz, sin mencionar la integridad territorial de Ucrania ni la retirada de tropas rusas.

15:12 Las agencias de inteligencia revelan que China produce drones para Rusia con un alcance de 2000 km

Fuentes de inteligencia europeas informan que Rusia está expandiendo un programa de drones de largo alcance en China. Según dos oficiales de inteligencia que hablaron con Reuters, China está desarrollando y produciendo drones destinados a su uso en Ucrania, que actualmente se están probando con la ayuda de expertos chinos. El drone Garpija-3, con un alcance estimado de alrededor de 2000 kilómetros y una carga útil de 50 kilogramos, es un ejemplo de esto. Las fuentes de inteligencia confirman que esta es la primera evidencia de Rusia recibiendo drones completos fabricados en China desde el inicio del conflicto. Permanece incierto dónde se producen estos drones o si se ha autorizado la producción en serie. China ha negado repetidamente haber proporcionado armas para su uso en Ucrania.

14:29 Putin presidirá la reunión del Consejo de Seguridad de Rusia sobre disuasión nuclear

El presidente ruso, Vladimir Putin, presidirá una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia sobre disuasión nuclear hoy. Esta sesión se celebra en respuesta a las peticiones de Ucrania de misiles occidentales con un alcance mayor para atacar profundamente el territorio ruso. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, describió esta reunión como "muy significativa". "El Presidente pronunciará un discurso, y el resto será clasificado como secreto por razones obvias", aclaró Peskov.

13:54 Peskov responde al discurso de Zelensky en la Asamblea General de la ONU

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, critica el discurso del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Peskov afirma que el "intento de forzar a Rusia a la paz" es un error fatal. Afirma que Rusia aboga por la paz, pero solo si su seguridad está garantizada y se logran los objetivos de la "operación militar" de Rusia en Ucrania, según Peskov. Moscú continúa evitando referirse a su invasión de Ucrania como una guerra. Moscú exige que Ucrania ceda territorios, abandone los planes de la OTAN y someta lo que llama "desnazificación", lo que probablemente interprete como la instalación de un gobierno bajo su control.

13:18 "Proteger Vidas" - Ucrania muestra a Soldados Aprendiendo en Modernos Sistemas de Defensa Aérea Alemán Skynex (Skynex de Rheinmetall)

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha compartido un video que muestra a soldados ucranianos siendo entrenados en un avanzado sistema de defensa aérea Skynex de Rheinmetall. Dos sistemas ya están operativos en el país bajo ataque por Rusia, y otros dos llegarán pronto desde Alemania. Skynex es efectivo contra blancos a corta distancia, incluidas drones. "Estamos agradecidos a nuestros aliados por fortalecer las capacidades de defensa aérea de Ucrania. Más defensa aérea para Ucrania significa más vidas protegidas", escribió el Ministerio de Defensa en su publicación.

12:42 Vehículos Blindados con Capacidades Anti-Dron - Munz: "La Ayuda de China a Rusia es Extraordinaria"

El presidente Zelensky de Ucrania acusa a China de ofrecer a Rusia inteligencia de reconocimiento en plantas nucleares ucranianas al compartir datos de satélites. Dr. Rainer Munz, corresponsal de ntv, explica que el apoyo de China a Rusia va más allá de proporcionar detalles estratégicos.

12:01 Politico: Ucrania Identifica a un Mediador para Poner Fin al Conflicto con Rusia

Según Politico, Ucrania ha descubierto a un potencial mediador que podría poner fin al conflicto con Rusia: el primer ministro Narendra Modi de India. Un funcionario ucraniano prominente confió a Politico que India tiene un gran potencial para concluir un acuerdo de paz que sería aceptable para Kiev. El funcionario alegó que Modi expresó explícitamente durante las discusiones de verano con Ucrania que Kiev necesitaría ejercer algún grado de compromiso, pero enfatizó que cualquier propuesta para poner fin al conflicto no debería resultar en la cesión de territorio a Rusia. India mantiene relaciones amistosas con Moscú.

11:35 Muertos y Heridos en el Bombardeo de Ucrania en la Región Rusa de Belgorod

Cinco personas resultaron heridas en un ataque de artillería ucraniano en la ciudad rusa de Belgorod, según las autoridades locales. Cuatro de los heridos fueron hospitalizados, mientras que el gobernador local informó que más de 75 estructuras residenciales y 40 vehículos, así como servicios públicos esenciales, resultaron dañados. Los analistas independientes consideran el bombardeo ucraniano como una respuesta a un ataque aéreo ruso en la ciudad de Járkov.

10:59 Médico del Ejército Ucraniano Utiliza Patín Hoverboard en el Frente de Batalla

Un video difundido por United24media y el Ministerio de Defensa de Ucrania muestra a un médico del ejército utilizando un patín hoverboard en el frente de batalla. "Técnicas de movilidad transformadoras en la línea del frente", describe el pie de foto. Según el médico, el patín hoverboard permite el transporte rápido y silencioso de elementos esenciales como municiones, agua, dispositivos y baterías a los soldados, permitiéndoles mantener las dos manos libres.

10:18 Líder del SPD Klingbeil Duda de las Intenciones del BSW en las Próximas Negociaciones de Coalición

Después de las elecciones estatales de Brandeburgo, el líder del SPD, Lars Klingbeil, busca claridadRegarding the objectives of the Alianza Sahra Wagenknecht (BSW) en las negociaciones de coalición. Klingbeil expresó su interés en comprender las demandas fundamentales del BSW y trazar la dirección de su alianza. Él enfatiza que muchas personas remain uninformed about this subject. The priority is analyzing the election results and "devising a strategy for forming a stable government." Klingbeil criticizes the BSW for advocating ending weapon deliveries to Ukraine immediately, charging that such a move constitutes bankruptcy to Putin, not a peace initiative.

09:39 Economista Lamenta la Normalización de los Sycophants de Putin en y a través de los Medios

El economista Rüdiger Bachmann lamenta la "normalización de los sycophants de Putin en y a través de los medios", lo que él etiqueta como "el mayor triunfo de la propaganda de Putin hasta la fecha". Él plantea la pregunta: "¿Por qué podemos comprometernos con los fascistas rusos pero no con los fascistas germano-rusos? Para los defensores de la democracia, ambos son inaceptables". Él recibe el apoyo del experto militar, Gustav Gressel.

08:55 Reino Unido Emite un Advertencia Contundente a Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU

El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, David Lammy, se dirigió directamente a la clase gobernante rusa en el Consejo de Seguridad de la ONU: "Vladimir Putin, si lanzas misiles sobre hospitales ucranianos, sabemos quién eres. Si despliegas mercenarios en naciones africanas, sabemos quién eres. Si asesinas a adversarios en ciudades europeas, sabemos quién eres. Tu conquista es una apuesta por el beneficio personal. Solo el tuyo. Tratas de expandir tu estado mafioso en un imperio mafioso a nivel internacional. Un imperio impulsado por la corrupción, desviando la riqueza de tanto el pueblo ruso como Ucrania".

08:28 Ucrania Reporta Ataques con Drones y Misiles Rusos

Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania informaron que las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque utilizando 32 drones y 8 misiles durante la noche. 28 drones y 4 misiles fueron derribados. Los informes preliminares indican que no hubo bajas ni daños a la propiedad.

07:48 ISW: Las Fuerzas Rusas Ganaron Terreno Cerca de Wuhledar pero no Ganaron una Ventaja Estratégica

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, las tropas rusas han avanzado hasta los límites de Wuhledar y están aumentando su ataque en la zona. Sin embargo, la organización de investigación de EE. UU. no cree que la captura de Wuhledar Would offer significant strategic benefits for further offensives in western Donbass. Even if Wuhledar were captured, it would not provide immediate tactical advantages to Russian forces, as the dominant terrain features make progress difficult and do not facilitate crucial logistics routes, according to the ISW.

07:06 "Un Emprendimiento Altamente Complicado y Triunfal" - Ucrania Declara Liberaciones en la Región de Járkov

El servicio de inteligencia militar ucraniano reporta la liberación de la planta de energía en Vovchansk en la región de Járkov cerca de la frontera rusa como resultado de "un emprendimiento altamente complicado y triunfal". "El servicio de inteligencia de defensa ucraniano limpió meticulosamente la planta, frecuentemente enfrentándose al enemigo en estructuras densamente pobladas, con algunos casos que involucraron combate cuerpo a cuerpo con el adversario", indica en un comunicado acompañado de video. La planta de energía actuó como una "ciudadela de la propaganda" y fue protegida por unidades rusas altamente capacitadas.

06:31 Legisladores Rusos Abogan por la Prohibición de la "Promoción de la Deliberada No Paternidad"

Los legisladores rusos abogan por una prohibición de la "promoción de la deliberada no paternidad". "Hemos comenzado a contemplar un proyecto de ley que prohibiría la promoción de la deliberada no paternidad", revela el presidente de la Duma de Estado, Vyacheslav Volodin, a través de medios digitales. Esencialmente, es un "prohibición de la ideología de la no paternidad". "Una gran y amigable familia es la base de una nación robusta", continúa explicando Volodin. Rusia está experimentando un envejecimiento de la población y tasas de natalidad bajas, una tendencia que se ha exacerbado por la acción militar en Ucrania.

06:05 Futuro Comandante de la Brigada de Lituania de las Fuerzas Armadas Alemanas Asume el Cargo en Europa Oriental

El futuro comandante de la brigada de Lituania de las fuerzas armadas alemanas asume el cargo en Europa Oriental.

15:44 Lübeck dona fire engines de segunda mano a Ucrania

La ciudad de Lübeck ha entregado varios camiones de bomberos de segunda mano a representantes de Ucrania para su uso posterior. Los cuatro camiones de bomberos y una ambulancia - vehículos antiguos del cuerpo de bomberos voluntarios - fueron donados al comienzo de la semana. "Normalmente, se habrían subastado. Pero después de una solicitud de la organización de ayuda ucraniana, los hemos reparado y ahora podemos donarlos con buena conciencia a Ucrania, para que puedan ser utilizados allí", dice Henning Witten, jefe de tecnología de la brigada de bomberos profesional en Lübeck.

14:45 Pistorius mira hacia la modernización de las Fuerzas Armadas alemanas para 2029

El Ministro de Defensa Boris Pistorius ha reforzado la necesidad de equipar rápidamente las Fuerzas Armadas alemanas. Para 2029, se espera que Rusia complete su rehabilitación militar y potencialmente lance un ataque militar contra el territorio de la OTAN, según el político del SPD en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. "Por eso es crucial que nos adaptemos a esta situación de amenaza lo antes posible", explicó durante una visita al 36º Regimiento de Helicópteros de Combate "Kurhessen" del Ejército Alemán en Fritzlar, en el norte de Hesse.

13:13 Rusia apuesta por las exportaciones de gas para el gasto militar monumentalA pesar de las sanciones occidentales, Rusia confía en los altos ingresos por petróleo y gas para su planificación presupuestaria de 2025. El primer ministro Mikhail Mishustin anunció en una reunión del gobierno en Moscú que los ingresos del estado deberían aumentar un 12 por ciento a 40,3 billones de rublos (alrededor de 390.000 millones de euros). La participación del sector energético en los ingresos superará las dos terceras partes. Según informes de los medios, el presupuesto futuro también se centrará en la guerra de agresión contra Ucrania y en una gran expansión militar. Se propone un gasto de 13,2 billones de rublos para la defensa, según la agencia de noticias financieras Bloomberg de Moscú. En total, el 40 por ciento de todos los gastos se destinará a la defensa y la seguridad interior - más que los gastos en educación, salud, servicios sociales y economía combinados.

12:10 La Duma autoriza la contratación de presuntos delincuentes

El parlamento ruso ha aprobado un proyecto de ley que permite al ejército contratar a presuntos delincuentes para la ofensiva en Ucrania. Según el proyecto de ley aprobado por la Duma de Estado, incluso los sospechosos que aún no han sido condenados pueden alistarse. Si son honrados o heridos en combate, se les eximirán de los cargos. La ley aún necesita la aprobación de la cámara alta y la firma del presidente Vladimir Putin.

11:05 Baerbock propone puntos clave para un acuerdo de pazLa Ministra de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock establece puntos clave para posibles acuerdos de paz para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. "La paz significa garantizar la existencia de Ucrania como un país libre e independiente. Significa garantías de seguridad", dice la política verde durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Cuando hablamos de paz, queremos decir que debe ser justa y duradera", subraya Baerbock. "Cuando hablamos de paz para Ucrania, significa garantizar que el fin de los combates no señale otra ronda de preparativos en Rusia". Esto se aplica a Ucrania, Moldavia y Polonia también. La paz debe ser justa y duradera.

10:21 Blinken acusa a China e Irán ante la ONUEl Secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken aboga por una respuesta más enérgica contra los aliados de Rusia en la guerra de Ucrania ante la ONU. "La solución más inmediata es poner fin a aquellos que apoyan la agresión de Putin", dice Blinken durante una reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. También aboga por una paz justa que respete los principios de la Carta de la ONU. En particular, Blinken destaca el apoyo de Rusia de Corea del Norte e Irán.

22:45 China: "No estamos involucrados en el conflicto de Ucrania"El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, insta al Consejo de Seguridad de la ONU a intensificar los esfuerzos para conversaciones de paz en Ucrania. "El objetivo principal es ceñirse a tres reglas: no ampliar el área de conflicto, no intensificar los enfrentamientos y no provocación de ninguna parte", explica Wang en una reunión importante, que incluye al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy. Wang también destaca la imparcialidad de China. "China no provocó el caos en Ucrania y no estamos conectados a él", dice. El Occidente alega que China respalda la infiltración rusa con partes de armas.

22:09 Zelenskyy al Consejo de Seguridad: "El conflicto no puede simplemente desaparecer"El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy muestra serias dudas sobre las discusiones con Rusia para poner fin a la invasión en curso. Rusia está cometiendo un delito internacional, asegura Zelenskyy, refiriéndose al presidente ruso Vladimir Putin durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. "Por lo tanto, este conflicto no puede simplemente desaparecer. No puede ser aliviado por las conversaciones", declara Zelenskyy. También comentó: "Se requiere acción".

22:00 Trump sobre el Conflicto de Ucrania: "Debemos Marcharnos"El ex presidente de EE. UU., Donald Trump, sugiere que EE. UU. debería retirarse del conflicto de Ucrania. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, rival de Trump en las elecciones, han involucrado a EE. UU. en el conflicto, según afirma durante un mitin en Georgia. "Ahora no pueden sacarnos. No pueden manejarlo". Solo con él como presidente, Trump asegura que EE. UU. puede salir del conflicto. "Yo me encargaré. Negociaré nuestra salida. Debemos marcharnos".

21:30 Círculos: EE. UU. Envía Nuevo Apoyo Militar a Ucrania por Valor de Approximately $375 Millones, Incluyendo Bombas de Racimo de Alcance Medio, Diversos Cohetes, Artillería y Vehículos Blindados, Según Fuentes de Círculos del Gobierno de EE. UU. Se Programó un Anuncio Oficial del Apoyo para Mañana. Este Nuevo Paquete de Apoyo es Uno de los Más Grandes Recientemente Aprobados. Las Armas Se Obtendrán de los Almacenes del Ejército de EE. UU. para Agilizar la Entrega a Ucrania. Con Este Último Paquete, EE. UU. Ha Proporcionado a Ucrania un Total de Más de $56.2 Mil Millones en Apoyo Militar Desde el Inicio de la Invasión Rusa en 2022.

Puede revisar todos los desarrollos anteriores aquí.

1. La Unión Europea expresa su preocupación por el potencial riesgo para las centrales nucleares ucranianas debido al conflicto en curso.

2. La Unión Europea destaca la importancia de la cooperación internacional para garantizar la seguridad y la seguridad de todas las centrales nucleares a nivel mundial, incluidas las de Ucrania.

Lea también: