A las 17:50, Ucrania pide a Rumania que intercepte y destruya los vehículos aéreos no tripulados rusos que llegan.

17:15 Alemania Aumentará su Presencia en el Ártico Frente a la Expansión de Rusia

El gobierno alemán tiene la intención de aumentar su presencia en la región del Ártico, incluyendo fines de seguridad. La invasión rusa de Ucrania ha alterado significativamente el escenario geopolítico en el Alto Norte, según explica la canciller alemana Annalena Baerbock durante la presentación de la nueva estrategia del Ártico de Alemania. "Rusia está fortaleciendo su presencia estratégica en la región y se está volviendo cada vez más agresiva hacia los países border con NATO en el Ártico", dice. La región del Ártico es "críticamente importante" para la seguridad de Europa, agrega la ministra. En consecuencia, el gobierno federal está ajustando su política del Ártico: "Priorizaremos la cooperación cercana con nuestros aliados de NATO y de valores en la región para abordar las amenazas de seguridad en aumento y mantener el orden internacionalmente reconocido en el Ártico".

16:43 "¿Es esto un sueño?": Testigos del intercambio de prisioneros

El "Kyiv Post" observó el intercambio de prisioneros entre Rusia y Ucrania el 14 de septiembre y capturó las primeras interacciones entre los soldados ucranianos liberados y sus familias. Un total de 103 soldados regresaron a sus países de origen como parte del intercambio. Los soldados rusos fueron capturados durante la ofensiva ucraniana en Kursk.

16:03 Ucrania: el ataque ruso en Kursk es repelido con éxito

La ofensiva rusa en la región rusa de Kursk ha sido repelida, según informes ucranianos. Un portavoz del comando regional ucraniano informó a Agence France-Presse que "los rusos intentaron lanzar un ataque desde los flancos, pero fueron repelidos". La situación se ha estabilizado y, en esencia, está bajo control, dijo el portavoz. Aunque Rusia logró algunos avances tácticos, estos éxitos temporales han llevado a la virtual cerco de las fuerzas rusas, agregó el portavoz militar. Según sus declaraciones, aún reside en los territorios rusos ocupados por el ejército ucraniano en la región de Kursk.

15:42 Alemania proporciona ayuda médica adicional para las víctimas de la guerra en Ucrania

El gobierno alemán ha comprometido otros 50 millones de euros para la recepción y curación de soldados ucranianos heridos. "Seguimos firmes en nuestro apoyo a Ucrania", dice el ministro de Finanzas alemán Christian Lindner. "Con esta resolución ahora lograda, estamos asegurando los cuidados médicos necesarios para los heridos en Alemania". Según la ministra del Interior alemana Nancy Faeser, Alemania ha evacuado y tratado hasta ahora a 1.173 soldados y civiles ucranianos gravemente heridos y heridos en hospitales alemanes. "Esta ayuda humanitaria es indispensable - y estamos comprometidos a seguir adelante con esta ayuda con vigor", dice. En el futuro, la responsabilidad financiera del cuidado stationary de los heridos de guerra será asumida por la Oficina Administrativa Federal.

15:07 Violencia en la sede de la empresa de comercio electrónico rusa

En un supuesto asalto a la sede de Moscú de la empresa de comercio electrónico rusa Wildberries, resultaron heridos tres individuos, según el comunicado de la empresa. Los medios rusos también informaron de una muerte. La fundadora Tatjana Bakaltschuk declaró en Telegram que su exesposo Wladislaw Bakaltschuk y dos exejecutivos de la empresa intentaron tomar las oficinas de Moscú de Wildberries. Tres personas resultaron heridas en el conflicto subsiguiente. Wladislaw Bakaltschuk afirmó que él y sus acompañantes estaban desarmados y fueron por negociaciones, pero se dispararon desde dentro del edificio. Wildberries es el mayor minorista en línea de Rusia, que maneja más de diez millones de pedidos diarios.

14:43 India Continuará Comprando Petróleo Ruso a menos que se Impliquen Sanciones

El gobierno indio ha reconocido que continuará comprando petróleo ruso siempre y cuando no se apliquen sanciones. Esto fue informado por la plataforma en línea "Ukrajinska Prawda", citando a Reuters. "Si las empresas no están sujetas a sanciones, sin duda compraré al proveedor más barato", dijo el ministro de Petróleo y Gas de la India, Hardeep Singh Puri. Agregó que la India comparte esta práctica con los países europeos y las empresas japonesas que también compran petróleo ruso. Se informa que la India depende en un 88% de las importaciones de petróleo y es el tercer mayor consumidor e importador de petróleo del mundo. Las relaciones comerciales entre Rusia e India habrían aumentado en un 100% desde 2022.

14:05 Munz: Kremlin No está Preocupado por los F-16

Aunque los aviones de combate F-16 occidentales ya están operativos en Ucrania, debido a factores como la falta de autorización para lanzar misiles profundamente en Rusia, el Kremlin no está particularmente preocupado, explica el corresponsal de ntv Rainer Munz desde Moscú.

13:45 Kremlin Critica los Comentarios de Stoltenberg sobre Armas de Largo Alcance como 'Peligrosos'

Rusia ha condenado los comentarios del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, como "peligrosos". Él había sugerido en una entrevista con "The Times" que no sería una violación de las líneas rojas rusas que Ucrania objetivo objetivos más adentro de Rusia utilizando armas occidentales con un alcance extendido. El portavoz del presidente Dmitri Peskov dijo que "este flagrante descuido de las declaraciones del presidente ruso es un acto mal aconsejado e irresponsable". El presidente Putin había amenazado anteriormente que si las naciones extranjeras ayudaban a las fuerzas ucranianas a utilizar misiles de mayor alcance, serían arrastradas directamente al conflicto.

13:17 Expertos Nucleares Descubren Minas y Armamento en la Planta Ocupada

La planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, ocupada por Rusia en Ucrania, alberga tropas armadas rusas, equipo militar y minas antipersonales entre las vallas internas y externas. Este análisis fue proporcionado por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA). Los expertos de la OIEA no pudieron inspeccionar algunas partes de las salas de turbinas durante todo el período de monitoreo. La planta de energía nuclear de Zaporizhzhia fue ocupada por soldados rusos al comienzo del conflicto, y los expertos internacionales han estado monitoreando la situación de seguridad con preocupación desde entonces. Solo hace cuatro semanas, una torre de enfriamiento sufrió daños por fuego.

12:41 Autoridad Rusa Advierte sobre Aumento de Conflictos en Oriente Medio Después de Explosiones de BiparesDespués de la detonación inesperada de numerosos bipares en Líbano, las autoridades rusas en Moscú han emitido una advertencia sobre un inminente aumento de la hostilidad en una región volátil. Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, mencionó durante una conferencia de prensa el miércoles: "Independientemente de lo que sucedió, este incidente sin duda resultará en un aumento del nivel de tensión". La región se encuentra actualmente en un estado precario, y cualquier incidente como este tiene el potencial de servir como catalizador. Además, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso etiquetó el evento como otra instancia de "guerra híbrida" dirigida a Líbano.

12:24 Ucrania Aumenta Financiación en Más de 10 Mil Millones de Euros para Combatir SoldadosUcrania ha obtenido financiación adicional de más de 10 mil millones de euros mediante la aprobación de gastos adicionales. La mayoría de esta financiación adicional se destinará al ejército. Este aumento financiero lleva el presupuesto total a más de 81 mil millones de euros, lo que representa un aumento de alrededor del 13%. Los ajustes presupuestarios fueron necesarios para garantizar que los soldados recibieran sus bonos de combate de septiembre y otros pagos.

11:36 Los Aviones F-16 No Resolverán el Problema, Dice Analista UcranianoLa demanda del presidente ucraniano Zelenskyj de 128 aviones de combate F-16 para asegurar la supremacía aérea sobre Ucrania no ha sido completamente satisfecha por los países occidentales, con promesas de menos de la mitad del número solicitado. A pesar de esto, Kavita Sharma, corresponsal de ntv, ve esta situación positivamente, ya que la entrega y el entrenamiento de pilotos ya han comenzado. Sin embargo, hay preocupaciones iniciales sobre la efectividad de estas armas.

11:16 Inteligencia Ucraniana Asume Responsabilidad por el Ataque al Depósito de MunicionesUna fuente confidencial del servicio de inteligencia ucraniano, SBU, informó al Independiente de Kiev que Ucrania orquestó el ataque al enorme depósito de municiones ubicado en la rusa Toropez. Este depósito alojaba una variedad de armamento, como misiles balísticos Iskander, misiles antiaéreos, municiones de artillería y bombas guiadas. La fuente del servicio de inteligencia informó que los drones ucranianos habían eliminado практически полностью el depósito. Después del impacto de los drones ucranianos, se produjo una poderosa explosión. La inteligencia y las fuerzas armadas ucranianas trabajan para reducir estratégicamente las capacidades de cohetes del enemigo, que están utilizando para atacar ciudades ucranianas. Hay planes para llevar a cabo ataques similares en otras instalaciones militares rusas.

10:49 Fabricantes de Drones Ucranianos Obtienen Acceso a Contratos de RamsteinLos fabricantes de drones ucranianos ahora tienen la oportunidad de participar en los contratos organizados por la coalición de drones dentro del formato de Ramstein. Durante estas reuniones, los representantes de los partidarios de Ucrania en el oeste se reúnen regularmente para discutir temas estratégicos. Según el Ministerio de Defensa ucraniano, la serie de licitaciones consistirá en dos categorías: una para la producción de drones de visión en primera persona (FPV) y otra para drones interceptores. Esta invitación se ve como un gran impulso para la producción ucraniana. Las ofertas ganadoras serán evaluadas por los miembros de la coalición de drones, y los competidores exitosos pueden recibir órdenes de prueba adicionales.

10:27 Aparece el Metraje del Ataque al Depósito de Municiones RusoNo hay confirmación oficial del Kremlin, pero el gobernador de la región de Tver informó anteriormente sobre un ataque con drones ucranianos que provocó un incendio en Telegram. Se cree que es una gran instalación de almacenamiento de armas y municiones. Los residentes locales fueron evacuados y se está circulando video en internet del incendio.

09:39 Varios Muertos en Kharkiv y ZaporizhzhiaKharkiv, Ucrania, sufrió un devastador ataque aéreo ruso el martes. Varios puntos de impacto causaron lesiones a nueve personas. Este es uno de los últimos ejemplos de ataques objetivos contra civiles. El domingo, una bomba de precisión mató a una mujer y dejó a 43 personas heridas, incluidas cuatro niñas. En la óblast de Zaporizhzhia, los ataques aéreos rusos causaron la muerte de dos personas.

08:46 Instalaciones de Energía de Sumy Volvieron a Ser Atacadas por Drones RusosLos drones rusos atacaron nuevamente las instalaciones de energía en la ciudad ucraniana del noreste de Sumy. Este ataque sigue al asalto anterior que dejó a más de 280,000 residentes sin electricidad el martes. Aunque no se han informado lesiones, los ataques repetidos a la infraestructura energética de Sumy han puesto una gran tensión en el suministro de energía de la ciudad.

08:27 El Ejército Ucraniano Informa sobre 1.130 Muertos o Heridos Rusos en las Últimas 24 HorasEl ejército ucraniano informó un total de 1.130 militares rusos muertos o heridos en las últimas 24 horas. Desde su invasión a gran escala en febrero de 2022, Ucrania ha documentado 637,010 bajas enemigas. Además, las fuerzas ucranianas afirman haber destruido 25 sistemas de artillería, 45 vehículos de transporte y combustible y seis tanques en las últimas 24 horas.

07:19 Rusia: Varios Regiones Repelen Ofensivas de Drones UcranianosRusia afirma haber frustrado los ataques con drones ucranianos en varias regiones. El sistema de defensa aérea supuestamente destruyó 54 drones ucranianos sobre cinco territorios rusos, según la agencia de noticias estatal TASS, citando el Ministerio de Defensa. La mitad de estos drones se dice que fueron derribados en la región fronteriza de Kursk, con el resto derribado en las regiones vecinas de Bryansk y Belgorod, y las regiones occidentales de Smolensk y Oryol. La agencia no menciona la región de Tver al noroeste de Moscú, donde autoridades locales y blogueros militares informan sobre un ataque con drones en un importante depósito de municiones que provocó un incendio en Toropets, lo que obligó a los residentes a evacuarse.

06:57 Blogueros militares: Ataque causa estragos en depósito de municiones rusoSegún los blogueros militares, un ataque ucraniano en la ciudad rusa de Tver ha devastado un depósito de municiones repleto de toneladas de municiones y cohetes. La instalación, según los blogueros, ha experimentado una significativa expansión en el pasado reciente y alberga 42 bunkers reforzados y 23 almacenes y talleres. El antiguo oficial de inteligencia ruso Igor Girkin sugiere que la situación en la región está bajo control, según su canal de Telegram. Los blogueros militares ucranianos opinan, según sus hallazgos, que se ha infligido una destrucción significativa, principalmente en los bunkers más nuevos.

06:20 Líder parlamentario del Partido Verde: AfD y BSW promueven la propaganda rusaKonstantin von Notz, líder parlamentario del Partido Verde, exige un debate parlamentario sobre las operaciones de propaganda rusa en Alemania. "Análisis detallados de documentos internos de la fábrica de propaganda rusa SDA revelan los métodos turbios empleados por entidades rusas para manipular la democracia, los discursos y las elecciones alemanas", dice el político del Interior. "Con AfD, BSW y otros colaboradores difundiendo narrativas rusas en público y en el Parlamento, se están forjando alianzas desconcertantes para socavar los intereses alemanes de manera conjunta. Se identifican, rastrean y se intentan desprestigiar públicamente a los partidarios de Ucrania".

05:42 Actores cibernéticos rusos difunden videos falsos para difamar a Kamala HarrisUn estudio de la tecnológica Microsoft revela que los operativos rusos están intensificando su campaña de desinformación contra la candidata presidencial estadounidense Kamala Harris. Un grupo creído estar vinculado al Kremlin - llamado Storm-1516 - ha lanzado dos videos fabricados desde finales de agosto, con el objetivo de empañar las campañas de Harris y su compañero de fórmula Tim Walz. El primer video muestra a un grupo supuestamente de partidarios de Harris atacando a un presunto participante de un mitin de Trump. El segundo video presenta a un actor que difunde la afirmación falsificada de que Harris lesionó a una niña en un incidente de 2011, dejándola paralizada, y huyó de la escena. Ambos videos se dice que han obtenido millones de vistas.

05:19 Incendio y explosiones devastadoras en TverUn ataque con drones ucranianos, según informan los rusos, ha provocado un incendio en la región rusa de Tver. Escombros de un drone ucraniano destruido habrían encendido un fuego en la ciudad de Tver, lo que ha requerido la evacuación de algunos residentes, según el gobernador de la región, Igor Rudenya, a través de la plataforma de mensajería Telegram. Los bomberos luchan actualmente para contener el incendio. La causa exacta del fuego aún no está clara. Las fuerzas de defensa aérea rusa aún intentan repeler un "ataque masivo de drones" en la ciudad. La ciudad, que alberga a una población de algo más de 11.000 personas, se dice que alberga un arsenal ruso para almacenar cohetes, municiones y explosivos, según un informe de 2018 de la agencia de noticias estatal RIA.

03:57 Funcionarios locales advierten sobre ataques con drones ucranianos

Ucrania supuestamente está atacando varias regiones en el oeste de Rusia con drones, según los administradores regionales. Siete drones ucranianos fueron derribados en la región de Smolensk cerca de la frontera con Bielorrusia, anunció el gobernador Vasily Anohin en la aplicación de mensajería Telegram. Un drone fue destruido por las fuerzas de defensa aérea rusa sobre la región de Orjol, informó el gobernador Andrey Klichkov en Telegram. Al menos 14 drones de ataque ucranianos fueron derribados sobre la región de Bryansk en la frontera con Ucrania, informó el gobernador Alexander Bogomaz en Telegram. El gobierno ucraniano mantiene que los ataques se han dirigido a la infraestructura militar, energética y de transporte esencial para los esfuerzos bélicos de Moscú.

02:56 Washington investiga posible comercio de uranio con China

El gobierno de EE. UU. está examinando presuntas violaciones de la prohibición de importaciones de uranio ruso en EE. UU. por parte de China. Se cree que China está importando uranio enriquecido de Rusia al mismo tiempo que exporta su propia producción a EE. UU. "Estamos preocupados por la posibilidad de eludir la prohibición de importaciones de uranio ruso", dijo Jon Indall de la Asociación de Productores de Uranio de EE. UU. "No queremos cortar los lazos con los proveedores de uranio ruso y que China se convierta en la principal fuente. Hemos pedido al Departamento de Comercio que investigue este asunto". El Departamento de Comercio de EE. UU. no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

01:54 Fuente gubernamental: EE. UU. planea reabastecer reservas de petróleoEl gobierno de EE. UU. planea reabastecer sus reservas estratégicas de petróleo, según una fuente dentro de la administración. EE. UU. está buscando comprar hasta seis millones de barriles de petróleo, dados los precios actuales del petróleo, reveló una persona cercana al asunto. Si la compra se concreta, sería la más grande desde una liberación significativa en 2022. En respuesta a los precios del gasolina que se dispararon después de la invasión rusa de Ucrania, el gobierno de EE. UU. vendió grandes cantidades de petróleo de sus reservas estratégicas en 2022 - la liberación más grande de la historia.

00:45 Muertes y heridos en el ataque a SaporischschjaRussia llevó a cabo ataques nocturnos en la región de Saporischschja, lo que resultó en al menos dos fallecidos y cinco heridos, según informó el gobernador Ivan Fedorov. La comunidad de Komyshuvakha en la región fue fuertemente atacada, lo que causó daños en varias casas y una instalación de infraestructura. Los equipos de emergencia aún están evaluando la situación y la magnitud total de los daños.

23:38 Embajador de EE. UU. ante la ONU: Hemos tenido un vislumbre de la iniciativa de paz de Zelensky

22:29 Alarma Falso en Letonia: Fenómeno Aéreo Malinterpretado Resultó Ser una Bandada de PájarosSe resolvió un falso alarma en Letonia después de que se detectara una intrusión en su espacio aéreo por un objeto aéreo no identificado que resultó ser inofensivo. El objeto, que procedía de Bielorrusia vecina y cruzó hacia la región de Kraslava en el este de Letonia, se identificó finalmente como una bandada de pájaros, según la agencia de noticias Leta, citando la fuerza aérea. Anteriormente, el Ministerio de Defensa en Riga había informado sobre la detección de un objeto no identificado, lo que desencadenó la monitorización del área por parte de interceptores de la OTAN en la base de Lielvarde. Sin embargo, no se encontraron entidades sospechosas.

21:59 Moldavia y Alemania Firman Pacto de CiberseguridadMoldavia y Alemania colaboran para fortalecer sus defensas contra la "guerra híbrida de Putin", según la declaración de la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, en Chisinau. La misión de Putin implica utilizar la guerra híbrida para desestabilizar Europa, especialmente Moldavia, dijo Baerbock. "Pero en respuesta, estamos intensificando nuestros esfuerzos". Al intercambiar información, ofrecer equipo informático y organizar entrenamientos, buscan defender a Moldavia contra los ciberataques y exponer la desinformación.

La Unión Europea está monitorizando de cerca la situación en el Ártico debido a la creciente presencia y agresión rusa en la región. En vista de esto, la Ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, ha declarado que es crucial que la UE colabore estrechamente con sus aliados de la OTAN y de valores en el Ártico para hacer frente a las amenazas de seguridad en aumento y preservar el orden internacionalmente reconocido.

Además, los oficiales alemanes están considerando reforzar su política ártica debido a la creciente presencia estratégica de Rusia y sus acciones agresivas hacia los países limítrofes de la OTAN en el Ártico. La Unión Europea, como un todo, está prestando atención de cerca a este desarrollo en el Ártico y probablemente adoptará una postura proactiva frente a las actividades de Rusia en la región.

