A las 17:40, el líder iraní Peskhkian se une a la cumbre en Rusia, interactuando con Putin

17:07 Strack-Zimmermann mantiene la postura de la UE sobre Ucrania

La jefa del Comité de Defensa del Parlamento Europeo, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), ha mantenido la posición de su partido sobre Ucrania a pesar de las recientes elecciones regionales. Sostiene que se necesita un mayor esfuerzo para persuadir a los ciudadanos de que apoyar a Ucrania sirve "en nuestro propio interés". "Es importante porque si Putin gana (...), si permitimos que esto suceda, no será el último conflicto", compartió la política de FDP durante el programa RTL Nachtjournal-Spezial.

16:44 Biden reafirma el compromiso de EE. UU. con Ucrania en la ONU

El presidente de EE. UU., Joe Biden, ha instado a la Asamblea General de la ONU a persistir en el apoyo a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa. "No cejaremos en nuestro apoyo a Ucrania", afirmó Biden. Consideró que la guerra iniciada por el presidente ruso, Vladimir Putin, es un fracaso.

16:25 A partir de octubre, los vehículos ucranianos necesitan matrícula alemana

A partir de octubre, los refugiados de Ucrania deberán registrar sus vehículos en Alemania, siempre y cuando hayan estado en el país más de un año. El gobierno alemán ha establecido los fundamentos legales para ello. Hasta el 30 de septiembre, los vehículos seguirán sujetos a regulaciones especiales de los estados. El nuevo proceso, descrito en un cuestionario desarrollado conjuntamente por el Ministerio Federal de Transporte y los estados, implica presentar documentos como un documento personal con un nombre en letras latinas, el certificado de registro ucraniano y la prueba de seguro. No se aceptan documentos ucranianos digitales. Al registrarse, las matrículas ucranianas deben ser reemplazadas.

15:40 Muertes civiles en ataque con misiles rusos en la ciudad de Kharkiv

Varios misiles rusos impactaron en la ciudad ucraniana de Kharkiv, causando víctimas civiles. "El número de muertos ha ascendido a tres", escribió el gobernador Oleh Synyehubov en Telegram. Más de una docena de personas resultaron heridas. Según los informes, un misil impactó directamente en un edificio de apartamentos. El alcalde Ihor Terechov había mencionado anteriormente bombardeos en cuatro distritos de la ciudad y dos edificios de apartamentos dañados.

15:15 Las Fuerzas Alemanas Realizarán Ejercicio de Defensa en el Puerto de Hamburgo

Del 25 al 27 de septiembre, el ejército alemán llevará a cabo un ejercicio de defensa a gran escala en el puerto de Hamburgo llamado "Red Storm Alpha". El Landeskommando Hamburg asegurará una parte del puerto utilizando fuerzas de protección local, incluyendo la instalación de un puesto de control, según el anuncio militar. El ejercicio busca proteger la infraestructura de defensa vital, garantizar el mismo nivel de conciencia situacional en todos los niveles y facilitar la comunicación rápida y segura entre todos los participantes. El tráfico civil no formará parte del ejercicio y no debería verse afectado.

Después de que Rusia violara el derecho internacional con su ataque a Ucrania, se considera plausible una guerra convencional en Europa en los próximos cinco años, según un anuncio. NATO planea contrarrestar esto de manera colaborativa, lo que requiere el despliegue rápido de tropas aliadas de oeste a este. "Alemania, debido a su estratégica ubicación, sirve como un hub. Por lo tanto, el transporte militar por ferrocarril, carretera o aire, el suministro de alimentos, camas o combustible, o la seguridad de columnas completas de vehículos, debe practicarse repetidamente para garantizar un efecto disuasorio creíble", continuó el anuncio.

14:30 Zelensky aboga por inversiones estadounidenses en la infraestructura energética de Ucrania

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, durante su visita a EE. UU., instó a los representantes empresariales a invertir en el sector energético en dificultades. "El enfoque principal fue en preparar el sistema energético ucraniano para el invierno", escribió Zelensky en las redes sociales. El país teme cortes de energía durante el invierno debido a los daños de guerra infligidos por Rusia. Zelensky propuso incentivos. "Esto es una propuesta de nosotros. Esto es uno de los componentes de nuestro plan de victoria", dijo en un video publicado. La reunión en Nueva York fue asistida por representantes de empresas de energía, finanzas e seguros, así como por la jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Samantha Power.

13:55 Experto militar considera exitosa la ofensiva ucraniana en Kursk

Muchos observadores tienen opiniones diversas sobre si la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk es un éxito o un fracaso para Kyiv. El experto militar Nico Lange la considera un éxito y compartió sus pensamientos en X: "Mientras Zelensky discute el plan de paz de Ucrania en Nueva York, merece la pena considerar qué podría haber sucedido si la ofensiva de Kursk no hubiera ocurrido. Eso alone destaca el valor y el éxito de la ofensiva de Kursk".

13:17 Kiev: "Plan de Victoria" incluye invitación a la OTAN

Una invitación para que Ucrania se una a la OTAN forma parte del "Plan de Victoria" del presidente Volodymyr Zelensky para Kyiv. Los aliados del país atacado por Rusia deben emitir una invitación para adherirse a la alianza militar occidental, ignorando las amenazas de escalada de Moscú, según indicó el jefe de la oficina de Zelensky, Andriy Yermak, durante una aparición en Nueva York. El plan comprende elementos militares y diplomáticos. Rusia justificó su guerra contra Ucrania, en parte, debido a las aspiraciones de Kyiv de unirse a la OTAN.

A pesar de las continuas negociaciones de Kiev, Moscú mantiene su determinación en los objetivos de guerra en Ucrania. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, una vez que se logren estos objetivos de cualquier manera, la "operación militar especial" llegará a su fin. Esto se refiere a la prolongada invasión rusa que lleva 2.5 años. Peskov responde a las declaraciones del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy durante su viaje a EE. UU., en las que afirmaba que el final del conflicto estaba más cerca de lo esperado. Zelenskyy presenta su presunto "plan de victoria" en EE. UU., con el objetivo de presionar a Rusia para que negocie. Las ambiciones belicistas de Rusia incluyen controlar al menos las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporizhzhia, impedir la adhesión de Ucrania a la OTAN y Previously proposed the overthrow of the government in Kyiv. Muchos analistas creen que el objetivo final de Rusia es controlar todo Ucrania.

11:59 La situación en Wuhledar se deteriora aún más - Moscú parece emplear una estrategia engañosa

La situación en la ciudad de Wuhledar ha empeorado, según la información del canal Deepstate, afiliado al ejército. "Los rusos intentan rodear el asentamiento mientras lo reducen a escombros utilizando artillería y otros medios". Deepstate no confirma la entrada de tropas rusas. "Aguantar hasta el final significa aceptar ruinas a cambio de nuestro ejército, lo cual es inaceptable. Debimos haber previsto hoy las consecuencias antes, pero ahora es demasiado tarde. Las tropas de la 72ª Brigada se niegan a ceder y perseveran a pesar de las circunstancias". Según Nexta, un medio de Europa Oriental, Rusia vuelve a emplear la técnica "quemar la tierra" al bombardear pesadamente Wuhledar desde el aire:

11:15 Imágenes satelitales impactantes muestran la destrucción extensiva en los depósitos de municiones rusas

Ucrania ha llevado a cabo una serie de attaques impresionantes contra depósitos de municiones, destruyendo grandes cantidades de misiles rusos, artillería, granadas y otros materiales. Imágenes satelitales de alta resolución de Maxar muestran la magnitud de los últimos ataques en Oktyabrsky y Toropez:

10:46 Asaltos devastadores en Saporizhzhia: un muerto, varios heridos y daños significativos

Los ataques rusos en la ciudad ucraniana oriental de Saporizhzhia han causado un fallecido y seis heridos, según las autoridades. El área fue objetivo de "fuertes ataques aéreos" en un período de dos horas el lunes por la noche, según el servicio de emergencias del estado. "Una persona falleció y seis resultaron heridas, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15", escribe el gobernador regional Ivan Fedorov en Telegram. También se incendiaron instalaciones de servicios públicos y edificios residenciales. Según un miembro del personal de la administración de la ciudad, 74 bloques de apartamentos y 24 casas privadas resultaron dañados en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Munz sobre la tripulación del portaaviones ruso: "El portaaviones puede que nunca vuelva a navegar"

La tripulación del portaaviones ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo desplegada en el frente, según Forbes. El barco es conocido por su serie de contratiempos, explica Rainer Munz, corresponsal de Moscú para ntv. El movimiento de la tripulación podría ser otra señal de los problemas financieros de Rusia.

09:27 Baluarte de la resistencia: Wuhledar al borde? Se informan tropas rusas entrando

Las tropas rusas han comenzado a ocupar la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar, según los medios de estado y los blogueros. "Las unidades rusas han entrado en Wuhledar - el ataque a la ciudad ha comenzado", escribe Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso nacido en Ucrania. Otros blogueros militares prorrusos también informan del asalto. Los medios de estado rusos informan que la ciudad, ubicada en la región de Donetsk, está siendo rodeada y se lucha en las partes este del asentamiento. El analista militar coronel Reisner también le dice a ntv.de que las tropas rusas avanzan hacia la ciudad desde diferentes ángulos como una tenaza. "Wuhledar está en riesgo de ser rodeada. Se asume que la 72ª brigada mecanizada, equipada con tanques y vehículos de combate, no podrá mantener el control de la zona".

08:59 Rusia y Ucrania se contraatacan con drones durante la noche

La defensa aérea rusa interceptó 13 drones ucranianos durante la noche, según informes oficiales. Seis fueron derribados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, y uno sobre la región de Bryansk, informó la agencia de noticias oficial TASS, citando el Ministerio de Defensa ruso. Ucrania afirma que fue atacada por Rusia con 81 drones y cuatro misiles durante la noche. 79 drones fueron derribados o obligados a estrellarse. No hay informes iniciales de bajas o daños.

08:17 La postura clara de Dinamarca sobre los ataques de largo alcance contra Rusia

La primera ministra danesa Mette Frederiksen aboga por la aprobación de armas occidentales con alcance extendido contra Rusia por parte de sus aliados, stating, "Mi propuesta es dejar de discutir sobre líneas rojas". La línea roja más importante ya ha sido cruzada. "Y eso fue cuando los rusos invadieron Ucrania". Nunca permitirá que nadie de Rusia establezca la justicia en la OTAN, Europa o Ucrania, afirma Frederiksen.

07:38 Enterramientos Ocultos y Informes de Desaparecidos para Ahorrar Costos en Rusia Según una llamada telefónica filtrada del inteligencia militar ucraniana, parece que los soldados rusos caídos en batalla están siendo enterrados en secreto y reportados como desaparecidos para evitar los costosos pagos de compensación a sus familias. "Los matan, la batalla continúa, hace calor, empiezan a oler, así que los enterramos justo ahí, y entonces son considerados desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe nada. ¿Entendido?" explica un hombre a un residente de la región rusa de Belgorod en una llamada publicada por el Independiente de Kyiv. El pago de compensación por cada soldado muerto oscila entre $67,500 y $116,000.

06:59 Ningún Indicio de Acuerdo de Paz con Rusia

A pesar de que el presidente ucraniano Zelenskyj promueve su "plan de victoria" en EE. UU., no hay indicios de que Rusia esté interesada en resolver el conflicto pacíficamente. Según el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), el Kremlin sigue oponiéndose a cualquier acuerdo de paz que no conduzca a la completa rendición del gobierno ucraniano y la destrucción del estado ucraniano. Altos funcionarios rusos han declinado invitaciones a la próxima cumbre de paz, y el portavoz del Kremlin, Peskov, ha reiterado que Rusia solo negociará bajo los términos de la rendición de Ucrania. El ISW cree que Rusia no tiene intención de participar en conversaciones de paz sinceras con Ucrania, utilizando simplemente "planes de paz" y "negociaciones" para presionar al Occidente a forzar a Ucrania a hacer concesiones en su soberanía e integridad territorial.

06:27 Zelenskyj: La Agresión Rusa Podría Acabar antes con el Apoyo de EE. UU.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyj cree que una acción fuerte del gobierno de EE. UU. podría acelerar el fin de la agresión rusa contra Ucrania en el próximo año. "Al final de este año, tenemos una oportunidad real para intensificar la cooperación entre Ucrania y EE. UU.", escribió en su canal de Telegram después de una reunión con una delegación del Congreso de EE. UU. de carácter bipartidista. Zelenskyj está en EE. UU. para las sesiones de la Asamblea General de la ONU y para discutir su "plan de victoria" con el gobierno de EE. UU.

05:44 Helicóptero Mi-8 Destruido por Adolescentes Pirómanos en Omsk

Dos adolescentes incendiaron un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el pasado sábado utilizando una bomba molotov, según informó el canal de Telegram Baza. Los adolescentes de 16 años fueron arrestados y admitieron haber recibido una oferta de $20,000 a través de Telegram para llevar a cabo el ataque. El helicóptero resultó gravemente dañado como consecuencia. Este incidente es similar al que ocurrió el 11 de septiembre, cuando dos niños pequeños incendiaron otro helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Nojabrsk, en la región de Tyumen. Los ataques de sabotaje, incluidas las descarrilamientos de trenes, se han vuelto cada vez más comunes en diversas regiones de Rusia. En enero, el servicio de inteligencia militar ucraniano (HUR) afirmó que algunos ferrocarriles rusos habían sido objetivo de "enemigos desconocidos del régimen de Putin".

04:44 La G7 Discute la Préstamo de Misiles de Largo Alcance a Ucrania

Los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la G7 deliberarán sobre la posibilidad de proporcionar misiles de largo alcance a Ucrania, capaces de alcanzar territorio ruso, en una reunión el próximo lunes. El jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, anunció esto al margen de la Asamblea General de la ONU. También se sabe que Rusia está recibiendo nuevas armas, incluidas misiles iraníes, a pesar de la negación de Irán.

03:50 Zelensky: "La Paz Está Más Cercana de lo que Pensamos"

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está optimista sobre el fin inminente de la guerra con Rusia, según una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News. "Creo que la paz está más cerca de lo que pensamos", dice en la entrevista. Agrega que el fin de la guerra está cerca. En la entrevista, apela al gobierno de EE. UU. y a sus aliados para que continúen apoyando a Ucrania.

02:50 Muertes después de los Ataques Rusos en Saporizhzhia

Las fuerzas rusas lanzaron otra serie de ataques contra la ciudad ucraniana del sureste de Saporizhzhia el martes por la noche, lo que resultó en una muerte, según el gobernador regional Ivan Fedorov. Un funcionario de la ciudad, citado por el broadcaster público Suspilne, informó cinco heridos, incluidas una niña de 13 años. Al menos 23 personas resultaron heridas en ataques anteriores a la ciudad, y se produjo otro incidente la noche anterior. Fedorov señaló en un mensaje de Telegram que dos edificios fueron destruidos en el último ataque, aunque no está claro qué tipo de arma se utilizó. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que causó un incendio que fue apagado por los servicios de emergencia sin causar heridos.

1:29 Las Fuerzas Ucranianas Están bajo Presión en la Región de Pokrovsk El ejército ucraniano está bajo presión en la parte oriental del país, según su actualización nocturna. El Estado Mayor en Kyiv indica que la situación en Pokrovsk y Kurakhove sigue siendo volátil. De los 125 ataques rusos a lo largo de la línea del frente, más de 50 ocurrieron en este sector. El ejército ucraniano informes que el objetivo principal de los rusos ha sido Pokrovsk. A pesar de los esfuerzos ucranianos para obstaculizar el avance ruso en la estratégicamente importante Pokrovsk, la situación sigue siendo peligrosa para los defensores en el sur cerca de Kurakhove. El avance de las tropas rusas cerca de la ciudad minera de Hirnyk representa una amenaza para rodear varias unidades allí. Intentos de flanqueo similares también son evidentes más al sur, cerca de la ciudad de Vuhledar, que los rusos han intentado anteriormente tomar mediante ataques directos.

00:28 Ciudadano estadounidense condenado a prisión en Rusia por intento de secuestro de un menorUn ciudadano estadounidense ha sido condenado a seis años en un campo de trabajo ruso por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre, según documentos judiciales. Un tribunal de Kaliningrado lo declaró culpable de intento de "secuestro". Según la sentencia, el ciudadano estadounidense intentó salir de Rusia con su hijo de cuatro años en julio de 2023. "Sin obtener el consentimiento de la madre, intentó sacar al niño del país", aclaró el tribunal en el servicio de mensajería Telegram. Intentó cruzar la frontera con Polonia a través de una zona forestal, pero fue detenido por guardias fronterizos. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia están particularmente tensas debido al conflicto en Ucrania.

23:14 Reportan víctimas en ataque a pueblo ruso cerca de la frontera con UcraniaEn un ataque a un pueblo ruso cercano a la frontera con Ucrania, las autoridades locales informan que tres personas han muerto. Según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, en el servicio de mensajería Telegram, el pueblo de Archangelskoe fue "bombardeado por el ejército ucraniano" el lunes. Las víctimas incluyen a dos adultos y un adolescente, y otros dos, incluyendo un niño, resultaron heridos.

22:13 Zelensky agradece a Scholz por el apoyo alemán después de la reunión en Nueva YorkEl presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, expresó su gratitud hacia el canciller alemán, Olaf Scholz, por el apoyo de Alemania después de su reunión en Nueva York. "Estamos profundamente agradecidos con Alemania por su apoyo", tuiteó Zelensky. "Juntos, hemos salvado miles de vidas, y podemos hacer seguramente más para fortalecer la seguridad en toda la continente europeo". Scholz reafirmó la postura de Alemania de no proporcionar a Ucrania armas avanzadas.

21:35 Forbes: El deterioro del único portaaviones de Rusia envía a su tripulación a la guerraEl único portaaviones de Rusia, el "Almirante Kuznetsov", que ha sido objeto de mucha atención debido a sus pocas misiones y numerosos contratiempos desde su lanzamiento en la década de 1980, se encuentra en un estado de deterioro. Según Forbes, un número creciente de marineros del contingente de 15,000 del Almirante Kuznetsov están siendo desplegados en la guerra en Ucrania como parte de su propio batallón. Esto es una de las medidas para cumplir con las necesidades mensuales de reclutamiento de Rusia, estimadas en 30,000 nuevos combatientes cada mes. Mientras tanto, el Almirante Kuznetsov remains en la costa de Murmansk, donde ha estado durante algún tiempo.

