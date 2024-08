A las 17:28, una autoridad ucraniana declaró que los misiles guiados rusos apuntaron a un edificio residencial.

16:50 Washington Desestima Propuesta: No Americanos para Ayudar en el Mantenimiento del Equipo Militar de Ucrania La administración Biden rechaza la sugerencia de enviar a estadounidenses a Ucrania para el mantenimiento de hardware militar extranjero, como los cazas F-16, tal como sugirió "The Washington Post". Las discusiones en torno al despliegue de civiles estadounidenses en un país en guerra, Ucrania, encargados de tareas de mantenimiento en fuerzas adversarias rusas, han persistido desde el inicio del conflicto. La expectativa se intensificó tras la muy esperada llegada de cazas F-16 a Ucrania. Los primeros seis de los esperados 80 F-16 aterrizaron en Ucrania a finales de julio. Un funcionario estadounidense reveló preocupaciones sobre los posibles peligros de que Rusia objetivo a contratistas estadounidenses en Ucrania.

16:14 Preocupación por Maria Kolesnikova: La Oposición Belarusa Acusa Malas Prácticas en las Condiciones de la Prisión Las noticias procedentes del interior de la oposición belarusa expresan graves preocupaciones sobre el bienestar de Maria Kolesnikova, una política de la oposición belarusa encarcelada. Svetlana Tikhanovskaya, la líder exiliada de la oposición belarusa, expresa sus preocupaciones basadas en los informes de los compañeros de detención de Kolesnikova, que los describe como alarmantes. Kolesnikova reportedly ha bajado a 45 kilos, ha sido privada de alimentos y sometida a condiciones abominables en aislamiento. La administración de la prisión se acusa de emplear "crueldad medieval" y de exterminar sistemáticamente a la crítica del gobierno.

15:36 Productores de Armas Ukrainianos Se Reúnen con Asesores de Seguridad de EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania Una delegación ucraniana liderada por la Ministra de Economía Yulia Svyrydenko y Andriy Yermak, jefe de la Oficina del Presidente, conversó con asesores de seguridad de EE. UU., Reino Unido, Francia y Alemania en Washington, según "Kyiv Independent". El programa included la producción colaborativa de armas, las inversiones occidentales futuras en la industria de defensa de Ucrania y, en particular, la importancia de "fortalecer la defensa aérea de Ucrania y la preservación del sistema energético", según la Oficina del Presidente. Yermak destacó la urgencia de intensificar los esfuerzos para ayudar a Ucrania a obtener la victoria, destacando la importancia de aprovechar esta oportunidad.

14:56 Rusia Oculta el Conflicto Detrás de las Festividades y las Celebraciones La lucha incansable entre Ucrania y Rusia continúa en las líneas del frente. Sin embargo, los ciudadanos de Moscú remainen en gran medida ignorantes de la serie de ataques con drones, depósitos de combustible en llamas y víctimas civiles. El corresponsal de ntv Rainer Munz ofrece información sobre cómo Moscú está ocultando el conflicto a través de diversos medios.

14:25 Chasiv Yar Sufre Pérdidas Graves Después del Ataque Ruso Los informes indican que al menos cinco personas han muerto en Chasiv Yar, ubicado en la línea del frente en la región de Donetsk, después de un ataque ruso. El gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, anunció esto en Telegram. Los muertos eran hombres de entre 24 y 38 años. El asalto ocurrió temprano en la mañana, dejando destrucción a su paso, con una casa particular y un edificio de varios pisos afectados.

13:53 Kharkiv Está Iluminado por el Duelo después del Ataque Ruso Los familiares y los residentes de Kharkiv están de luto por las víctimas de un ataque ruso. Según el gobernador de la región de Kharkiv, Oleg Synegubov, siete personas murieron y 97, incluyendo más de 20 menores, resultaron heridas después del ataque del viernes por la tarde. La víctima más joven tenía diez meses. Entre los muertos estaba Veronika Kozhushko, artista ucraniana de 18 años. El artista ucraniano Serhiy Zhadan comentó su trágica muerte en Facebook, expresando su desesperación: "Los rusos siguen aniquilando nuestro futuro. Y no hay perdón", acompañando la publicación con uno de los dibujos de Kozhushko.

13:28 El Ministro de Defensa de Ucrania Ve con Recelo el Despido del Jefe de la Fuerza Aérea "Lo consideraría un reemplazo, pero aún así lo lamento", dijo el Ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Ummerov, cuando se le preguntó al respecto en una entrevista con CNN. Ummerov destaca que estas dos instancias son dos cuestiones separadas. Ummerov destaca las investigaciones en curso para determinar las causas, "Me abstengo de especular".

13:03 La Premier Danesa: No Hay Otro Camino para la Victoria de Ucrania sobre Rusia "European Pravda" informó que la Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, compartió su opinión sobre el conflicto de Ucrania contra Rusia durante la conferencia GLOBSEC en Praga. Aboga por la victoria de Ucrania, posicionándola como un "desarrollo inevitable". La Primera Ministra danesa destaca que hay un consenso indiscutible sobre esto en Europa, "No hay alternativa a que Ucrania emerja victoriosa. Porque si Rusia triunfa, Ucrania será derrotada, y así lo seremos todos nosotros". La Primera Ministra señala que Europa nunca ha estado más unida, con pocas divisiones internas, con Europa unánimemente en contra de Rusia.

12:15 Kirove en la Región de Donetsk Pasa a Control Ruso Según los informes del Ministerio de Defensa ruso en Moscú, las fuerzas rusas han tomado el control del pueblo de Kirove en el este de Ucrania, en la región de Donetsk. Las fuerzas rusas han avanzado gradualmente en el frente de batalla en el este durante algún tiempo. Donetsk, junto con Luhansk, constituyen la región industrialmente dominante de Donbass. Las dos regiones, junto con Zaporizhzhia y Kherson más al sur, ya fueron anexadas por Rusia en septiembre de 2022, pero las fuerzas rusas no tienen el control completo de ellas. Ucrania busca recuperar todos los territorios, incluyendo la península de Crimea, ubicada lejos al sur de Kherson.

11:45 Rusia Acusa a Ucrania de Bombardear la Región de BelgorodSegún fuentes rusas, las fuerzas ucranianas han disparado contra la región de Belgorod en la frontera. El gobernador Vyacheslav Gladkov anunció en su canal de Telegram que ha habido muertos y heridos. Un ataque aéreo nocturno en la ciudad de Belgorod ha causado la muerte de tres personas y más de 30 heridos, incluyendo a tres niños. El ataque también ha dañado más de una docena de edificios y 47 vehículos.

11:10 Experta Triebel: Rusia Acusada de Interferir en las Elecciones de MoldaviaMoldavia se dirige a las elecciones presidenciales del 20 de octubre, con alrededor de 2,5 millones de residentes que también participarán en un referéndum para incluir la membresía de la UE en la Constitución. Brigitta Triebel, directora de la oficina de la Fundación Konrad-Adenauer en Chisinau, afirma que Rusia está intentando influir en las elecciones a través de la desinformación y la información falsa. Según Triebel, los moldavos están siendo manipulados, diciendo: "Si no quieres involucrarte en un conflicto como el de Ucrania, apoya a los partidos prorrusos". Añadió que estos partidos están explotando los miedos de la gente.

10:49 Ucrania Confirma la Intercepción de 24 Drones RusosLa fuerza aérea ucraniana afirma que ha interceptado con éxito 24 drones rusos. Más de 50 drones fueron lanzados por las fuerzas rusas hacia objetivos en Ucrania durante la noche del sábado. Ocho regiones fueron afectadas por estos ataques con drones. Veinticinco drones del tipo iraní Shahed se estrellaron solos, mientras que tres se dirigían hacia Rusia y Bielorrusia. No se informaron informes de heridos o daños significativos. Kyiv también fue objetivo por cuarta vez esta semana, con todos los drones dirigidos a la ciudad interceptados.

10:16 Blogueros Militares: Ucrania Allegadamente Daña Convoy RusoLos blogueros militares rusos publicaron videos de lo que afirman ser los restos de un ataque ucraniano a un convoy militar ruso en la entrada al pueblo de Swannoe, en la región de Kursk. Radio Free Europe (RFE/RL) también compartió el video, mencionando vehículos militares destruidos y un puente derrumbado sobre el río Seym en Kursk. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este tipo de imágenes y afirmaciones relacionadas con situaciones de combate no pueden ser verificadas de forma independiente.

09:34 Shebekino Informe Bombardeo Ucraniano, Mujer HeridaLas autoridades de la ciudad de Shebekino, ubicada en la región de Belgorod de Rusia, informaron sobre el bombardeo ucraniano, lo que causó heridas a una mujer el sábado. Shebekino se encuentra cerca de la frontera con Ucrania.

09:00 Ucrania Revela Cifras de Pérdidas de las Fuerzas RusasEl Estado Mayor ucraniano reveló las cifras de pérdidas de las tropas rusas en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022. Según su informe, Rusia ha sufrido alrededor de 614,950 bajas de soldados, con 1,360 más reportadas en las últimas 24 horas. El informe también indica que ocho tanques, 42 sistemas de artillería y 18 drones fueron destruidos durante este período. Desde que comenzó la gran ofensiva, Rusia ha perdido presuntamente más de 8,500 tanques, 17,000 sistemas de artillería, 360 aviones, 320 helicópteros, 14,000 drones, 28 barcos y un submarino, según lo informado por Ucrania. Las estimaciones occidentales sugieren cifras de pérdidas más bajas, que probablemente sean subestimaciones.

08:35 Allegado Ataque Ucraniano en Belgorod, Cinco Muertos y 46 HeridosLas autoridades locales de Belgorod, Rusia, informan sobre cinco muertos y 46 heridos después de un presunto ataque ucraniano la noche del viernes. El gobernador Vyacheslav Gladkov confirmó 37 hospitalizaciones y siete niños entre los heridos. Un video que circula en las redes sociales muestra un vehículo siendo destruido mientras se mueve, seguido de una explosión en el otro lado de la calle. Aunque el metraje no puede ser verificado de forma independiente, sirve como evidencia de la situación de combate en la región.

07:48 Reporte de Medios: Más de 66,000 Soldados Rusos Muertos en UcraniaSegún el medio ruso independiente Mediazona, al menos 66,471 soldados rusos han muerto en el conflicto en Ucrania. Esta cifra proviene de su investigación y documentación de los nombres de los soldados a través del análisis de fuentes abiertas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta cifra representa solo las muertes confirmadas y probablemente no tenga en cuenta la totalidad de las pérdidas. El Estado Mayor ucraniano estima una cifra total más alta de más de 600,000 bajas de soldados, mientras que las fuentes occidentales proporcionan cifras similares pero reconocen que probablemente sean subestimaciones.

06:27 ISW: El Descontento con Putin Aumenta mientras la Calificación de Aprobación Rusa Llega a un Nivel Récord BajoEl Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) revela en su último informe que el descontento del público hacia el gobierno ruso y el presidente Vladimir Putin está aumentando después de la incursión ucraniana en el territorio ruso de Kursk. Según una encuesta realizada por el Centro de Investigación de Opinión Pública, un impresionante 28% de los participantes expresaron su descontento o insatisfacción con las acciones tomadas por las autoridades rusas en respuesta a la incursión ucraniana. Al mismo tiempo, las encuestas impulsadas por el estado realizadas por el centro VCIOM indican una caída del 3,5% en la calificación de aprobación de Putin, lo que la reduce al 73,6%, marcando un récord bajo desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Según el ISW, estos resultados de la encuesta sugieren que el Kremlin reconoce el significativo crecimiento del descontento social desde la incursión en la región de Kursk.

05:40 Venezuela Entrega a Dos Colombianos Acusados de Luchar por UcraniaLas autoridades rusas han arrestado a dos nacionales colombianos que presuntamente servían en la Legión Internacional de Ucrania. Los arrestos fueron anunciados por el Servicio de Seguridad Federal (FSB) de Rusia. Los individuos arrestados, Alexander Ante y José Aron Medina, fueron entregados a las autoridades rusas por Venezuela después de ser detenidos durante una escala en Caracas de regreso a Colombia. Fuentes de medios españoles indican que los hombres se unieron a la Legión Internacional durante el verano de 2023, mientras que fueron detenidos en el aeropuerto de Caracas a mediados de julio. Se encontraron documentos y ropa militar ucraniana en los hombres que probaban su participación en el conflicto.

04:47 Presidente Checo: Avance Ruso en Donetsk No Relacionado con Operación Ucraniana en KurskEl presidente checo, Petr Pavel, mantiene que el avance ruso cerca de Pokrovsk en la región de Donetsk no tiene relación con las operaciones ucranianas en el territorio ruso de Kursk. No cree que haya una conexión directa entre la ofensiva rusa en el frente de Pokrovsk y las operaciones ucranianas en Kursk, como Pavel declaró en una entrevista con Radio Liberty. La ambición del gobierno ruso de capturar territorios en las cuatro regiones –Donetsk, Zaporizhzhia, Luhansk y Jersón– que considera propias remains intacta, según Pavel. El Kremlin busca lograr este objetivo en un plazo razonable mientras las condiciones climáticas sean favorables para las operaciones militares, concluyó.

03:47 Stoltenberg: Avance Ucraniano en Kursk es LegítimoEl secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha considerado legítimo el avance ucraniano en el territorio ruso de Kursk. Ucrania tiene derecho a defenderse, afirmó Stoltenberg en una entrevista con el periódico alemán "Die Welt am Sonntag". Según el derecho internacional, este derecho no termina en la frontera. En cuanto a las alegaciones de las autoridades rusas de que el Occidente tenía conocimiento previo de un ataque en territorio ruso, Stoltenberg enfatizó: "Ucrania no coordinó su estrategia para Kursk con la OTAN, y la OTAN no tuvo ningún papel en esto". La respuesta de Stoltenberg marcó su primera reacción al avance ucraniano en la región fronteriza rusa.

02:48 Ucrania Acusa a Rusia de Uso Amplio de Armas QuímicasDesde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, se han documentado más de 4.000 casos de uso de armas químicas en primera línea, con aproximadamente 3.100 casos reportados desde diciembre de 2023. Esto representa un aumento significativo en el uso de este tipo de armas, afirman las autoridades ucranianas, según el "Kyiv Independent". Los números sugieren un aumento sustancial en el despliegue de agentes químicos ilegales en comparación con los 600 casos registrados en enero, según informó el ejército ucraniano. Una estadística compilada por Ucrania muestra que el número de casos reportados alcanzó un récord histórico de 715 en mayo de 2024, solo para disminuir gradualmente en los meses de verano. No hay datos disponibles hasta ahora para agosto.

01:49 La Corte Penal Internacional Exige la Detención de Putin Durante su Visita a MongoliaUn portavoz oficial de la Corte Penal Internacional (CPI), Fadi el-Abdallah, le dijo a la BBC que Mongolia, como estado miembro de la CPI, está obligada a hacer cumplir la orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin durante su próxima visita. La visita de Putin a Mongolia el 3 de septiembre sería su primera visita a un país miembro de la CPI que ha ratificado el Estatuto de Roma, lo que obliga a los firmantes a detenerlo si entra en su territorio. La CPI emitió una orden de arresto contra Putin en marzo de 2023 por su participación en la deportación forzada de niños desde los territorios ocupados por Rusia en Ucrania.

00:33 Llamada Biden-von der Leyen: Relaciones Transatlánticas InquebrantablesLa presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó la importancia de las relaciones transatlánticas sólidas, independientemente de los resultados de las elecciones presidenciales de EE. UU. en noviembre, durante su discurso de aceptación en la conferencia de seguridad Globsec en Praga. Von der Leyen recibió el Premio Transatlántico Checo y Eslovaco (CSTA) y citó una llamada telefónica con el presidente de EE. UU., Joe Biden, el día de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 como un momento clave en sus interacciones. "Rápidamente acordamos una estrategia para hacer frente a la guerra de Putin", dijo von der Leyen. Una vez más, Europa y Estados Unidos se pusieron lado a lado, demostrando su compromiso con el lado correcto de la historia.

23:19 Rusia Sufre Cinco Muertes en Ataques en BelgorodAl menos cinco personas han perdido la vida en ataques ucranianos en la región rusa de Belgorod, según informes rusos. Una mujer y cuatro hombres murieron a causa de sus heridas, según un comunicado del gobernador regional Vyacheslav Gladkov a través del servicio de mensajería Telegram. Además, 37 personas resultaron heridas. Las autoridades rusas afirman que Ucrania lanzó municiones cluster en Belgorod y sus alrededores utilizando lanzadores múltiples de cohetes, con Gladkov proporcionando evidencia para respaldar estas alegaciones.

22:01 Ucrania Busca IA para Enjambres de Drones y Misiles Asequibles para Contramedidas contra Drones RusosLa inteligencia artificial (IA) y los misiles asequibles son dos tecnologías que Ucrania busca urgentemente para mejorar su capacidad de defensa y contrarrestar la amenaza de los drones rusos. La IA puede ser utilizada para mejorar la eficiencia y la precisión de los drones, mientras que los misiles asequibles pueden ser una herramienta efectiva para contrarrestar los drones rusos. Ucrania ha estado trabajando en el desarrollo de estas tecnologías y ha recibido apoyo de varios países occidentales para hacerlo.

Ucrania busca colaborar con fabricantes de armas para crear IA para enjambres de drones y misiles asequibles para combatir drones suicidas rusos, según mencionó Mykhailo Fedorov, Ministro de Transformación Digital, en el Foro Globsec de Praga. Ambos países han invertido significativamente en tecnología de drones durante la invasión rusa, influyendo significativamente en la guerra moderna. Según Fedorov, las tropas ucranianas enfrentan diversos desafíos, como el armamento ruso, la infantería, la escasez de municiones, los drones kamikaze y los drones de reconocimiento. En respuesta, las fuerzas ucranianas emplean drones de visión en primera persona (FPV) de bajo costo, drones de reconocimiento, sistemas compactos de defensa aérea y drones caseros de largo alcance para atacar objetivos rusos, indica Fedorov. "¿Cuáles son los desafíos venideros en los que necesitamos su ayuda? ¿Cómo podemos desarrollar un sistema de guía láser eficiente, cómo debemos crear IA para enjambres de drones, cómo podemos fabricar HIMARS ucranianos, cómo podemos producir misiles ucranianos económicos para derribar Shaheds?" pregunta Fedorov.

21:32 Ucrania Recibe Sumistros Urgentes de Munición de Artillería

Ucrania está recibiendo su primer envío de munición de obús de 155 mm de la alianza euro-estadounidense, según confirmó el Ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavsky, en Bruselas. El envío de munición de artillería es crucial para el frente. "La iniciativa de munición checa está entregando con éxito, con medio millón de proyectiles de gran calibre programados para ser entregados antes de fin de año. Alrededor de 100,000 piezas fueron enviadas cada mes de julio y agosto", dice Lipavsky.

Puedes ponerte al día con todos los desarrollos anteriores aquí.

La Unión Europea ha expresado su preocupación por el posible aumento del conflicto entre Ucrania y Rusia, señalando que la ayuda militar adicional no debe interferir con los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto pacíficamente.

here.)

Después de la decisión de la administración Biden de rechazar el envío de personal estadounidense para ayudar en el mantenimiento del equipo militar de Ucrania, la Unión Europea ha estado instando a sus estados miembros a proporcionar una asistencia más sustancial a la industria de defensa de Ucrania.

Lea también: