A las 17:28, los funcionarios rusos informan que un ferry se incendió tras un supuesto ataque ucraniano.

Un incendio arrasa en un petrolero en el puerto ruso de Kavkaz, situado en la región de Krasnodar, este de Crimea, según las autoridades locales. Ellas atribuyen este incidente a un ataque ucraniano.

16:41 Rusia reporta progreso en Pokrovsk, Ucrania se jacta de victorias en KurskEl ejército ruso afirma haber tomado otro pueblo cerca de la ciudad de Pokrovsk en el este de Ucrania, con sus tropas a unos 10 kilómetros de la ciudad, una importante base logística. El presidente ucraniano Zelenskyy había anunciado anteriormente planes para reforzar las tropas en la zona. Ahora, informa de un éxito en Kursk, región rusa, con tropas tomando otro pueblo y aumentando el "fondo de intercambio" - capturando más soldados rusos. Según estos informes, las tropas ucranianas controlan 94 pueblos y más de mil kilómetros cuadrados de tierra en Kursk. Sin embargo, esto no ha sido verificado de forma independiente.**

16:12 Ucrania descarta alegado ataque a la planta nuclear: Rusia podría estar planeando una 'provocación nuclear'Ukraine rejects Russian President Putin's allegation that Ukrainian troops sought to attack the Kursk nuclear power plant the previous night. "This is an outright lie," writes Mykola Lukashevych, chief of the counter-disinformation section at the Ukrainian Security and Defense Council. He suggests that Russia may be planning a nuclear provocation itself and views the "possibility of a nuclear provocation by Russia" as genuine, given Putin's involvement.**

15:46 Los niveles de almacenamiento de gas de la UE alcanzan el 90%Las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE están ahora al 90% de su capacidad, dos meses antes de la fecha prevista, según el informe de la Comisión Europea. La UE está así "preparada para el invierno próximo". A finales de 2022, los 27 estados miembros de la UE acordaron que las reservas de gas de la UE deberían estar al menos al 90% el 1 de noviembre. Según los datos del portal Gas Infrastructure Europe, existen niveles de llenado variables en los países: España tiene el nivel de llenado más alto, del 100%, mientras que Letonia está alrededor del 69%. En Alemania, el almacenamiento está al 93,6% de su capacidad. La UE busca disminuir su dependencia del gas natural ruso, aumentando las importaciones de GNL desde EE. UU. y las importaciones de gas desde Noruega en su lugar.**

15:21 Putin acusa a Ucrania de intentar assault la planta nuclear rusaEl presidente ruso Vladimir Putin alega que Ucrania atacó la planta nuclear en Kursk. "El adversario intentó atacar la planta nuclear la noche anterior", dice Putin sin ofrecer pruebas. "La Agencia Internacional de Energía Atómica ha sido informada", añade durante una reunión televisada del gabinete. La AIEA había aconsejado anteriormente a todas las partes que ejercieran la máxima cautela y contención debido a las posibles consecuencias para la planta.**

14:50 El jefe de la IAEA planea visitar la planta nuclear de KurskEl director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA), Rafael Grossi, visitará la próxima semana la planta nuclear rusa en Kursk. La IAEA confirmó esta visita "la próxima semana". A principios de agosto se produjo una importante ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk. La empresa estatal rusa de energía nuclear Rosatom advirtió posteriormente de una amenaza para la central nuclear debido a los ataques ucranianos, situada a unos 100 kilómetros de la frontera con Ucrania.**

14:21 Evacuación masiva de 115.000 personas de las regiones rusas cercanas a la frontera con Ucrania115.000 personas han sido evacuadas de las regiones rusas vulnerables cercanas a la frontera con Ucrania, anunció el viceprimer ministro ruso Denis Manturov. Se están realizando evaluaciones de los daños agrícolas e industriales por la ofensiva ucraniana, explicó durante una reunión con el presidente Vladimir Putin y los líderes administrativos. "Les he llamado hoy para discutir los actuales desarrollos en las regiones fronterizas de Rusia", comenzó Putin la reunión.**

14:00 Tusk apoya el posible papel de mediador de India en la guerra de UcraniaEl primer ministro polaco Donald Tusk ve positivamente el posible papel de India como mediador en la guerra de Ucrania. "Estoy muy satisfecho de que el primer ministro haya reafirmado su disposición a comprometerse personalmente para lograr una resolución pacífica, justa y rápida del conflicto", dijo en Varsovia después de maintenance

13:06 ФСБ abre Investigaciones Criminales contra Periodistas ExtranjerosLa agencia de seguridad interior rusa FSB ha iniciado investigaciones criminales contra varios periodistas extranjeros debido a sus reportajes en la región rusa de Kursk, donde las fuerzas ucranianas controlan varios asentamientos. Se han abierto investigaciones contra un reportero de CNN y dos periodistas ucranianas por supuestamente cruzar la frontera estatal de forma ilegal, según la FSB. Según la agencia, los periodistas filmaron en la ciudad de Sudscha, que se encuentra bajo control ucraniano. La agencia de inteligencia ha anunciado que emitirá pronto órdenes de detención internacionales. Los tres periodistas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión en Rusia. Hace poco, el periodista estadounidense Evan Gershkovich pudo regresar a su país como parte de un canje de prisioneros después de ser sentenciado a 16 años en un campo de trabajo por supuesta espionaje. Lee más aquí.

12:34 Zelenskyy en la Región Fronteriza: "Fondo de Intercambio" ReabastecidoEl presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy visitó la región fronteriza de Sumy en el noreste del país, desde donde las fuerzas ucranianas avanzaron en Rusia hace más de dos semanas. Anunció que otro lugar en la región de Kursk había sido capturado. También informó que el "fondo de intercambio" había sido reabastecido, refiriéndose a la captura de soldados rusos para un posible canje con ucranianos que se encuentran en cautiverio en Rusia. Zelenskyy enfatizó que desde la ofensiva de Kursk, los ataques en Sumy y el número de víctimas civiles allí habían disminuido. Publicó un video donde se le ve con el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, quien le informó sobre el refuerzo de tropas en el este de Ucrania. Rusia continúa avanzando allí.

12:06 Avistado Presunto Dron Ruso en Infraestructura Crítica en BrunsbüttelSegún el periódico "Bild", presuntos drones rusos han sido avistados cerca del mayor parque industrial de Schleswig-Holstein. En los últimos días, drones han sido vistos volando a alta velocidad sobre la central nuclear desactivada y el terminal de GNL en Brunsbüttel. La fiscalía de Flensburg está investigando debido a la supuesta espionaje con el objetivo de sabotear. Internamente, el informe policial indica: "La zona de prohibición de vuelo se violó repetidamente al sobrevolar la central nuclear". Se detectó un objeto enemigo, presumiblemente un dron militar. Según "Bild", los drones son supuestamente de fabricación rusa y podrían haber sido lanzados desde barcos civiles en el Mar del Norte. Lee más aquí.

11:40 Embajada de EE. UU. en Kyiv Advierte sobre Posibles Ataques en los Próximos DíasLa Embajada de EE. UU. en Kyiv ha emitido una advertencia sobre un mayor riesgo de ataques aéreos antes del Día de la Independencia de Ucrania el sábado. En los próximos días y durante el fin de semana, hay un peligro aumentado de que Rusia ataque Ucrania con drones y misiles, según se indicó en su sitio web. Ucrania celebra el 33º aniversario de su independencia de la Unión Soviética el 24 de agosto. La festividad ha cobrado mayor importancia para los ucranianos desde el inicio de la guerra en Ucrania hace exactamente dos años y medio. Recientemente, las fuerzas ucranianas ingresaron inesperadamente al territorio ruso en la región fronteriza de Kursk. El presidente ruso Vladimir Putin lo calificó como una provocación y amenazó con una "respuesta apropiada".

11:13 Base Militar en Volgograd en LlamasSe desata un incendio en una base militar cerca de Marinovka en la región rusa del sur de Volgograd. Los residentes informan haber escuchado explosiones. Las autoridades locales culpan a un ataque de drone ucraniano por el incendio, sin reportar bajas.

10:41 Rusia Construye Búnkeres Prefabricados en KurskLas autoridades en la región fronteriza rusa de Kursk están instalando refugios prefabricados de concreto para la población. "Por mi instrucción, la administración de la ciudad de Kursk ha designado lugares centrales para la instalación de módulos prefabricados", dijo el gobernador regional Alexei Smirnov en Telegram. Se están construyendo búnkeres en lugares concurridos, como 60 paradas de autobús. Smirnov publicó una foto de un camión entregando uno de los bloques. También se están instalando búnkeres en otros dos lugares, incluyendo Kursk, donde se encuentra la central nuclear de la región. Rusia acusa a Ucrania de planificar un ataque a la instalación, lo cual Ucrania niega.

10:10 Ucrania Informa Avance en KurskUcrania informa sobre más de 40 ataques por parte de las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk, la mayoría de los cuales fueron repelidos. El presidente Zelensky promete reforzar las tropas en la zona. Además, el avance en la región de Kursk continúa.

09:42 Rusia Afirma Derribar Drones en Multiple RegionesLas fuerzas rusas afirman haber interceptado varios ataques aéreos ucranianos en el oeste del país, según informes oficiales. En la región de Volgograd, el gobernador Andrei Bocharov dijo en Telegram que "la mayoría de los drones fueron destruidos" cerca del pueblo de Marinovka (ver entrada a las 07:30). En la región fronteriza de Kursk, el gobernador Alexei Smirnov dijo que "dos misiles ucranianos y un dron fueron derribados por la defensa aérea rusa". En la región de Rostov al sur, el gobernador Vasily Golubev dijo que un ataque con cinco drones fue "repelido". También se informaron drones derribados en las regiones rusas de Voronezh y Bryansk.

09:09 Armas de largo alcance contra objetivos rusos: Kiev busca aprobación internacionalEl ministro de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, se reúne con un grupo bipartidista de representantes de la Cámara de Representantes de EE. UU. en Kiev. Según el ministerio ucraniano, la reunión incluye al representante republicano Rob Wittman y al representante demócrata David Trone, quienes discuten la situación en el frente y la política internacional sobre el despliegue de armas de largo alcance contra objetivos rusos. Umerov comentó: "Destacamos la importancia de obtener rápidamente la aprobación de nuestros aliados para implementar plenamente las armas de largo alcance contra objetivos rusos. Se trata de proteger nuestras ciudades y pueblos pacíficos".

08:36 Héroe de Star Wars inicia campaña de recaudación de fondosEl actor estadounidense Mark Hamill, conocido por su personaje de Luke Skywalker en "Star Wars", en colaboración con el experto en Europa Oriental Timothy Snyder, está recaudando fondos para robots desactivadores de minas en Ucrania. A través de la iniciativa "Terreno Seguro", buscan alcanzar una meta de $441,000. Estos robots son capaces de desactivar minas en ubicaciones de difícil acceso de manera segura a distancia. Timothy Snyder dijo: "Uno de los actos horrorosos que Rusia ha cometido en Ucrania es la dispersión de millones de minas terrestres. He visitado áreas cerca del frente donde la gente se arriesga para ayudar a otros a reanudar sus actividades agrícolas y regresar a sus hogares. Con estos robots, se pueden eliminar las minas y salvar vidas". Gran parte de Ucrania actualmente está contaminada con minas, y su eliminación podría tardar décadas.

08:01 Moscú prepara a los rusos para una 'nueva realidad'El asalto ucraniano a Kursk representa una prueba para la propaganda de Moscú. A pesar de la distancia, un interlocutor relacionado con el Kremlin informó a Meduza, un portal ruso independiente con sede en Riga, que "incluso la intrusión en territorio ruso y el control de pueblos es una nueva y altamente preocupante situación". Ante la ahora notoriamente aumentada aprensión, el Kremlin trabaja para preparar a los rusos para la vida en una "nueva realidad" y una "nueva normalidad". El mensaje es: El enemigo ha entrado efectivamente en territorio ruso, están cerca de la derrota - pero la recuperación del territorio llevará tiempo, y los rusos deben esperar. Mientras tanto, se anima a la población a "transformar la negatividad y el shock en una dirección positiva" - específicamente, recolectando suministros de ayuda para Kursk. Se informa que todos los funcionarios entrevistados por Meduza están de acuerdo en que el conflicto en Kursk podría durar varios meses. Un funcionario del gobierno especifica que esta estimación es "bastante optimista - si todo sale bien".

07:30 Funcionario ruso confirma ataque de drone contra instalación militarLas autoridades rusas confirman informes de un ataque con drone ucraniano contra una instalación militar en la región sureña de Volgogrado. El gobernador regional, Andrei Bocharov, confirmó el impacto del drone en la instalación a través de Telegram, y no hubo víctimas. Sin embargo, Bocharov no especificó qué instalación militar resultó afectada. Explicó que Marinovka fue atacada, donde Rusia mantiene una base aérea.

06:56 Exasesor: Putin manipuló a TrumpEl antiguo asesor de seguridad de EE. UU., el general Herbert Raymond McMaster, cree que el presidente ruso Vladimir Putin logró manipular al antiguo presidente de EE. UU. Donald Trump. McMaster revela esto en su libro "At War With Ourselves: My Tour of Duty in the Trump White House", según informó "The Guardian". Según McMaster, Putin, un exagente de la KGB sin escrúpulos, explotó el ego y las inseguridades de Trump con halagos. Putin llamó a Trump 'una persona extraordinaria, talentosa, más allá de cualquier duda', ejerciendo una influencia casi hipnótica sobre él. McMaster, quien sirvió como asesor de seguridad de Trump durante aproximadamente un año, había advertido a Trump sobre Putin en ese momento: "Señor Presidente, es el maestro de la deception en el mundo". Afirmó que Putin estaba confiado en que podía 'engañar' a Trump y obtener una relajación de las sanciones y una rápida retirada de las tropas de EE. UU. de Siria y Afganistán.

06:20 Informes de incendio en la base aérea rusa de VolgogradoExplosiones nocturnas fueron reportadas en Volgogrado, una ciudad en la región de Don Volgogrado. Según varios canales de Telegram rusos, estas parecen ser el resultado de un ataque con drone, con un incendio en una base aérea cercana. La región de Volgogrado está a unos 900 kilómetros al sur de Moscú. El ataque se dice que ha objetivo la base aérea de Marinovka, ubicada en el pueblo de Octyabrsky, aproximadamente a 20 km de Kalach en el Don. Los testigos en el área informaron haber escuchado de seis a diez explosiones fuertes, acompañadas de sonidos de drones, según Telegram.

04:27 Servicio de Inteligencia de Ucrania habla sobre los objetivos de los ataques con drones en Rusia durante la nocheEl servicio de inteligencia militar ucraniano HUR ha comentado sobre los objetivos de los ataques con drones en Rusia durante la noche. Estaban dirigidos contra el aeropuerto de Moscú Ostafyevo, la base aérea de Millerovo en la región de Rostov y un centro de comunicaciones por radio, según indicó el jefe de HUR, Kyrylo Budanov, en el sitio web militar "The War Zone". Alrededor de 50 drones estuvieron involucrados. Actualmente, se llevan a cabo investigaciones para determinar la magnitud de cualquier daño sufrido. Las autoridades rusas informaron por la mañana que habían derribado 45 drones sobre el territorio ruso.

03:09 Medidas de seguridad para las controvertidas elecciones rusasEn la controvertida región rusa de Kursk, se están implementando medidas de seguridad para las próximas elecciones regionales. Los trabajadores de las urnas recibirán chalecos antibalas y cascos, y se establecerán estaciones de votación adicionales en otras áreas para los residentes desplazados, según la jefa de la comisión electoral regional, Tatjana Malachowa, según informes de medios rusos. La región actualmente se encuentra bajo estado de emergencia. Las elecciones para gobernadores y parlamentos regionales están programadas del 6 al 8 de septiembre en diversas regiones de Rusia.

01:34 Impacto de las Democracias Occidentales en las Vistas de Fico sobre la Política ExteriorEl primer ministro eslovaco, Robert Fico, se queja de sentir presión de las democracias occidentales en cuestiones importantes de política exterior. Afirma que aquellos que se desvían de la "opinión mayoritaria" son "arbitrariamente presionados y amenazados con la isolate", según un comunicado emitido con motivo del aniversario de la invasión de Moscú en 1968. En el comunicado, Fico establece un paralelismo entre la invasión de Checoslovaquia por parte de las tropas del Pacto de Varsovia en 1968 y lo que él percibe como la presión actual sobre las opiniones diversas en Europa. Fico se opone a la ayuda militar de la UE a Ucrania y ha enfrentado acusaciones de ser pro-ruso.

00:12 Ucrania Repela la Mayoría de los Ataques Rusos Cerca de PokrovskUcrania afirma haber repelido 44 de 46 ataques rusos a lo largo del frente cerca de la ciudad de Pokrovsk, en el este del país, según el Estado Mayor. A las 21:00 CET, los conflictos persisten en los dos sectores restantes. Los ataques resultaron en la muerte o heridas de 238 soldados rusos. No se proporciona información sobre las bajas ucranianas. Rusia aún no ha emitido comentarios.

23:09 Rusia Niega Infiltrración Ucraniana en BryanskRusia niega las afirmaciones de una infiltración ucraniana en la región fronteriza rusa de Bryansk, adyacente a Kursk. El intento de infiltración por parte de un "grupo de reconocimiento-sabotaje ucraniano" fue frustrado por el servicio de seguridad ruso FSB y unidades del ejército, según el gobernador de Bryansk, Alexander Bogomaz. Informó que la situación estaba "bajo control" en Telegram.

22:15 Zelensky Pide la Rápida Asignación de la Ayuda PrometidaEl presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, expresó su esperanza de que se proceda rápidamente a la asignación del billón de dólares en ayuda prometida por el Occidente, que incluye fondos derivados de los activos estatales rusos congelados. Si bien se han hecho numerous declaraciones políticas, se espera más acción, dijo Zelensky en su discurso vespertino. "Pero necesitamos un mecanismo práctico". Ucrania necesita los ingresos de los activos rusos para defenderse contra la agresión rusa. "Las discusiones relevantes han durado demasiado tiempo, y necesitamos decisiones ahora". Los países del G7 acordaron un nuevo paquete de ayuda financiera para Kiev en su cumbre de junio, asegurando un préstamo generoso de 50.000 millones de dólares de los ingresos por intereses de los activos rusos congelados.

21:52 Putin Elogia las Relaciones Comerciales Rusia-ChinaEl presidente ruso, Vladimir Putin, elogió la cooperación económica entre Rusia y China. "Nuestras relaciones comerciales están progresando positivamente (...). La atención que ambas governments dedican a las relaciones comerciales y económicas está dando resultados", dijo Putin en una reunión con el primer ministro chino, Li Qiang, en el Kremlin. China y Rusia tienen "planes y proyectos a gran escala en los sectores económico y humanitario", continuó Putin. Li, según el Kremlin, describió las relaciones chino-rusas como estando en un "nivel sin precedentes". La asociación estratégica entre Rusia y China se ha profundizado desde la invasión rusa de Ucrania. Para Rusia, China serves como un socio comercial clave debido a las sanciones occidentales.

21:20 Detención del Antiguo Vice Ministro de Defensa Ruso se ExtiendeEl antiguo vice ministro de defensa ruso, Dmitri Bulgakov, sigue bajo detención por cargos de corrupción. Su solicitud de arresto domiciliario y su apelación contra la detención fueron negadas, según la agencia de noticias estatal rusa TASS. Bulgakov estaba a cargo de las adquisiciones para las fuerzas armadas rusas antes de su despido. Un tribunal de Moscú también ordenó la detención de dos presuntos asociados de Bulgakov y su empresa, que se dice que recibió nueve contratos de Bulgakov entre 2022 y 2024, causando daños de alrededor de 50 millones de rublos (aproximadamente 500.000 euros).

21:00 Ucrania Fortalece sus Fuerzas en PokrovskDe acuerdo con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, Ucrania está fortaleciendo sus tropas en la región disputada de Pokrovsk, en el este de Ucrania. Entendemos las intenciones del ejército ruso allí, dijo durante un discurso televisado. Mientras tanto, la ofensiva ucraniana en la región rusa de Kursk continúa, explicó Zelenskyy. Algunas áreas están bajo control ucraniano. Zelenskyy no proporcionó más detalles.

20:41 Decreto de Post: Multiple Ucranianos en Hungría Amenazados con Pérdida de RefugioDespués de que Hungría impusiera un decreto que revoca el estatuto de refugiado general a los refugiados ucranianos, numerous ucranianos han sido amenazados con la expulsión de sus refugios. Ya se han iniciado los procedimientos de expulsión en las instalaciones privadas de alojamiento de refugiados, según los hallazgos de Ayuda a la Migración. En Kocs, al norte de Budapest, aproximadamente 120 refugiados, en su mayoría mujeres y niños romaníes procedentes de la región de Transcarpacia occidental de Ucrania, que tiene una significativa minoría húngara, recibieron instrucciones para abandonar una casa de huéspedes bajo supervisión policial.

aquí.El ejército ruso continúa su ofensiva en la región de Kursk, capturando otro pueblo y acercando sus tropas a una base logística importante en Pokrovsk. (Militar)

En respuesta a las acusaciones rusas de ataques ucranianos a la planta nuclear de Kursk, el jefe de contramedidas de desinformación del presidente ucraniano Zelenskyy las desmiente como una posible "provocación nuclear" por parte de Rusia. (Militar)

