A las 17:25, el ex ministro de Relaciones Exteriores ruso Kosyrev expresa que Putin persistirá en atacar a las naciones, con el objetivo de humillarlas.

17:04 Controversia en Taurus: Políticos de la Coalición Abogan por el Entregable de Armas de Largo AlcanceLos políticos de los partidos de la coalición abogan por que se permita a Ucrania utilizar armas de largo alcance contra objetivos en territorio ruso. "Debemos apoyar a Ucrania, junto con otros estados europeos, el Reino Unido y EE. UU., para eliminar las instalaciones militares en suelo ruso", dice la política de FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann, según informa "Der Spiegel". Añade: "Esto también significa que Alemania debe entregar finalmente el Taurus. El Taurus fue diseñado específicamente para este propósito: incapacitar objetivos militares antes de que puedan lanzar ataques pesados". El político verde Toni Hofreiter comparte una opinión similar. "Para garantizar la reconstrucción sostenible de la infraestructura dañada, la utilización de armas de largo alcance contra los sitios de lanzamiento rusos es imperativa", afirma el miembro del partido verde.

16:35 Luchas Intensas en Kurachove - Ucrania Informe de Asaltos ExtensosSegún los informes ucranianos, las fuerzas rusas están intensificando sus ataques en el este de Ucrania cerca de la ciudad disputada de Kurachove. Los combates más intensos de este mes han tenido lugar aquí, según el gobierno de Kiev. Al mismo tiempo, las tropas rusas avanzan hacia la ciudad de Pokrovsk, un importante centro ferroviario a unos 33 kilómetros al norte de Kurachove. Rusia busca establecer nuevas líneas del frente, entorpecer la logística ucraniana y tomar el control del resto de la región de Donetsk oriental. El ejército ucraniano informa de haber repelido 64 ataques cerca de Kurachove y 36 cerca de Pokrovsk en las últimas 24 horas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogia a sus tropas por mantener sus posiciones en Pokrovsk y Kurachove, describiéndolas como los dos sectores más desafiantes en el frente este.

15:56 Acciones Ucranianas a 1.900 Kilómetros de la Frontera? Región Rusa Cierra el Espacio AéreoLas autoridades de la región rusa del norte de Murmansk informan una vez más sobre una supuesta amenaza de drones ucranianos. Como medida de seguridad, se cierra el espacio aéreo, escribe el gobernador Andrei Chibis en Telegram. La región está aproximadamente a 1.900 kilómetros de Ucrania. La autoridad de aviación Rosaviatsiya ha suspendido temporalmente los despegues y aterrizajes en los aeropuertos de Murmansk y Apatity debido a razones de seguridad. El norte alto de Rusia alberga la Flota del Norte y una base aérea desde la cual despegue bombarderos estratégicos para atacar Ucrania.

15:22 Ministerio Británico Detalla - Rusia Ahora en Posesión de Estos Misiles IraníesEl Ministerio de Defensa británico ha revelado detalles sobre los misiles iraníes que, presuntamente, se han entregado a Rusia. Según la información, se trata de misiles balísticos de corto alcance del tipo Fath-360, también conocidos como BM-120. Presentados por primera vez en 2020, estos misiles pueden transportar una carga útil de 150 kilogramos hasta 120 kilómetros y golpear su objetivo con una precisión estimada de 30 metros. El informe diario de inteligencia del ministerio de defensa de Londres revela que la capacidad de Rusia para realizar ataques precisos contra objetivos militares o civiles ucranianos cerca del frente se ha fortalecido.

14:45 Polonia Todavía No Ha Proporcionado Fondos para el Plan de Artillería ChecoSegún el medio polaco Gazeta Wyborcza, Polonia aún no ha contribuido con fondos para la iniciativa de artillería checa, que busca adquirir municiones para Ucrania utilizando fondos de varios socios occidentales. Alemania es el principal y más rápido financiador. Si todo sale según lo planeado, Ucrania recibirá 100.000 rondas este mes, con un objetivo de 500.000 para finales de 2024 y aún más en 2025. Los informes de Praga indican que la participación de Rusia en el mercado está causando problemas.

14:20 Pistorius Ve Legalidad en la Aprobación de Armas de Alcance Extendido para Ucrania por Socios de la OTANEl ministro federal de Defensa Pistorius considera que la posible aprobación por parte de los socios de la OTAN para que Ucrania utilice armas de alcance extendido contra objetivos en territorio ruso está legalmente justificada. Afirmó que EE. UU. y el Reino Unido tienen el derecho de elegir qué armas suministrar "considerando el derecho internacional". En cuanto a las advertencias del presidente Putin de que la OTAN estaría en guerra con su país, Pistorius dijo: "Las amenazas de Putin son las amenazas de Putin. No hay mucho más que decir. Amenaza siempre que quiere y incita siempre que lo considera necesario".

13:57 Zelenskyy Anuncia el Regreso de 49 Prisioneros de GuerraEl presidente ucraniano Zelenskyy ha anunciado el regreso de 49 prisioneros de guerra de Rusia, incluidos los antiguos combatientes de la planta de acero de Azovstal en Mariupol, que fue sitiada por el ejército ruso en la primavera de 2022. "Han regresado 49 ucranianos a casa", dijo el jefe de Estado, compartiendo fotos de soldados y mujeres soldados envueltas en banderas nacionales ucranianas. Según Zelenskyy, son miembros del ejército, la guardia nacional, la policía nacional, la guardia fronteriza y civiles. Inicialmente, Zelenskyy no especificó si el regreso fue resultado de un canje de prisioneros con Rusia. Los medios de comunicación ucranianos informan que 23 de los 49 regresados son mujeres.

13:46 Tusk Responde a las Amenazas de Putin: "No Asumir Demasiado"El primer ministro polaco Donald Tusk no se preocupa por las últimas amenazas de Vladimir Putin en relación con las armas de largo alcance que apuntan a Rusia. Si bien la situación en Ucrania y en el frente ucraniano-ruso debe tomarse en serio, Tusk dice: "No asumiría demasiado en las últimas declaraciones del presidente Putin". En cambio, estas declaraciones reflejan la posición difícil del ejército ruso en la línea del frente. Putin había afirmado anteriormente que el Oeste estaría luchando directamente contra Rusia si permitía que Ucrania atacara territorio ruso con cohetes de largo alcance producidos en Ucrania.

13:21 Pekín Suggests Negociaciones como Única Solución para Conflictos como Ucrania y Gaza El ministro de Defensa chino, Dong Jun, propone "negociaciones" como la única solución para conflictos como los de Ucrania y la Franja de Gaza durante un foro de seguridad internacional en Pekín. Sugiere que para resolver la crisis en Ucrania y el conflicto israelo-palestino, fomentar la paz y las negociaciones es la única opción viable.

12:58 Petróleo y Gas Jugan Papel Crucial en la Expedición de Scholz a Asia Central El gobierno alemán planea aumentar las importaciones de petróleo de Kazajistán. Un representante del gobierno afirma, antes del viaje del canciller Olaf Scholz a Uzbekistán y Kazajistán que comienza el domingo, "Estamos abiertos a la posibilidad de ampliar los suministros de petróleo de Kazajistán". Buscan proporcionar diversas opciones de suministro para la refinería PCK en Schwedt, con más petróleo de Kazajistán siendo una opción. Sin embargo, también necesitan opciones alternativas considerando que el petróleo kazajo se transporta a través de tuberías rusas a Alemania, lo que da a Moscú palanca. Después de la invasión rusa de Ucrania, Alemania dejó de importar petróleo ruso. El viaje de Scholz también se centrará en los suministros de gas de Asia Central. "Debemos obtener gas de alguna parte, y es donde entra Asia Central debido a sus abundantes recursos de gas".

12:26 Francia Pide Reunión con Diplomático Iraní en Respuesta a Alegaciones de Misiles Francia ha exigido una reunión con el representante diplomático de Irán en el Ministerio de Asuntos Exteriores en París. La medida sigue a informes que sugieren que Rusia ha recibido misiles balísticos de Irán, que podrían ser desplegados en Ucrania en cuestión de semanas. El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, hizo previamente esta afirmación, pero Irán la niega.

12:03 Pentágono Desestima Contraofensiva Rusa en Kursk El Pentágono considera la contraofensiva rusa en Kursk como "marginal". El portavoz del Pentágono, Pat Ryder, afirmó el jueves "Hemos notado intentos de unidades rusas de llevar a cabo alguna especie de contraofensiva en la región de Kursk. Pero hasta ahora, la clasificaría como marginal, pero estamos siguiendo de cerca la situación". El Ministerio de Defensa ruso afirma que sus soldados han recuperado diez pueblos, pero estas afirmaciones remainen sin verificar. El ejército ucraniano lanzó una ofensiva en la región rusa de Kursk hace aproximadamente cinco semanas, supuestamente capturando alrededor de 100 pueblos rusos y más de 1.200 kilómetros cuadrados desde entonces.

11:38 Fuerza Aérea Ucraniana Informe Defensas de Drones Exitosa, A pesar de los Daños La fuerza aérea ucraniana afirma haber derribado 24 de 26 drones la noche anterior. En la región de Odessa, una persona resultó herida y 20 hogares resultaron dañados. Mientras tanto, en la región de Mykolajiw, los restos de un drone encendieron un incendio en una instalación de procesamiento de alimentos, según las autoridades regionales. Además, la infraestructura energética en la región de Iwano-Frankiwsk resultó dañada.

11:16 Shoigu Se Reune con Kim en Pyongyang El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, se reunió con el líder norcoreano Kim Jong Un en Pyongyang. Las reuniones se describieron como teniendo lugar en un "atmósfera única de confianza y camaradería", informó el Consejo de Seguridad de Rusia. Estas discusiones se esperan que contribuyan significativamente a la implementación del pacto de defensa firmado por Kim y el presidente ruso Vladimir Putin en junio. El pacto establece asistencia recíproca en caso de agresión contra uno de los firmantes. Sin embargo, las potencias occidentales acusan a Moscú de utilizar cohetes y obuses norcoreanos en Ucrania, lo que requiere municiones adicionales para la ofensiva rusa en curso en Ucrania. En este sentido, Rusia ha recurrido a países como China, Irán y Corea del Norte.

10:46 Líder Parlamentario Ruso Acusa a NATO de Llevar a Cabo la Guerra Contra Rusia El presidente de la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, afirma que la NATO está participando activamente en los combates en Ucrania. "Están llevando a cabo una guerra contra nuestro país", dijo Volodin en Telegram. Sugiere que la NATO está guiando a las fuerzas ucranianas en el ataque selectivo a ciudades rusas, coordinando despliegues militares y dando órdenes al gobierno ucraniano en general.

Read more here.

10:17 Munz sobre la Amenaza de Guerra de Putin a la NATO: Solo es Retórica En los círculos occidentales, persisten las preocupaciones de que permitir a Ucrania llevar a cabo ataques de largo alcance contra el territorio ruso pueda llevar a una escalada. Precisamente esta situación fue amenazada de nuevo por el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, el corresponsal de ntv Rainer Munz cree que no hay sustancia detrás de las advertencias de Putin.

Alemania y Lituania han finalizado los planes para el despliegue de una brigada lista para combate en Lituania, un miembro de la NATO en la región del Báltico. El ministro de Defensa Boris Pistorius y su homólogo lituano Laurynas Kasciunas firmaron el acuerdo en Berlín. Según el Ministerio de Defensa, el acuerdo refuerza la presencia de la NATO y aclara el estatuto legal de las tropas y el personal civil alemán en Lituania. Este movimiento busca proporcionar certeza jurídica. El acuerdo abarca diversos aspectos como los derechos de residencia, las leyes fiscales, la educación, las regulaciones de salud, las normas de tráfico y la seguridad pública, entre otros. La intención es establecer un marco legal que permita la creación de escuelas y guarderías alemanas en Lituania. Se espera que la brigada esté operativa en 2027. Leer más aquí.

08:56 Rusia Expulsa a Diplomáticos Británicos

Rusia ha expulsado a seis diplomáticos británicos basándose en alegaciones de espionaje. El Servicio de Seguridad Federal de Rusia (FSB) afirma que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico en Londres coordina esfuerzos para escalar las tensiones políticas y militares. Rusia busca debilitarse estratégicamente contra Ucrania, como mencionó Maria Zakharova, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores británico ha descartado estas acusaciones como infundadas. La expulsión de Rusia es una represalia por las acciones del Reino Unido en respuesta a las presuntas actividades rusas en Europa y el Reino Unido.

Leer más aquí.08:31 Putin Emite Advertencia a Occidente sobre Armas de Largo Alcance

08:03 Rusia Ofrece Compartir Información sobre Armas Occidentales

Rusia está dispuesta a compartir su conocimiento sobre armas occidentales obtenido a partir del conflicto actual en Ucrania. El viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, hizo esta declaración en una conferencia de seguridad en China. Rusia busca compartir esta información con sus aliados, ya que las armas rusas han demostrado ser eficaces en contrarrestar armas occidentales durante el conflicto.

Read more here.

07:34 SBU Anuncia Detenciones: Hombres Supuestamente Incendiaron Vehículos Militares en Kiev

Cinco individuos son sospechosos de haber incendiado vehículos militares en Kiev a instancias de una agencia de inteligencia rusa. Todos los sospechosos fueron arrestados, según informó el SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania. Según el SBU, los hombres son acusados de haber incendiado cinco vehículos militares y de distribuir panfletos para difamar a las fuerzas armadas. Los sospechosos, procedentes de diversas regiones de Ucrania, habían llegado a Kiev en busca de trabajo y fueron contactados por agentes rusos a través de Telegram por pagos rápidos. Los hombres también grababan sus acciones para recibir la compensación prometida, pero finalmente no recibieron ningún pago.

07:05 Rabino Ucraniano Llora la Pérdida de su Hijo Adoptivo Caído en el Conflicto

El rabino jefe de Ucrania, Moshe Asman, llora la pérdida de su hijo adoptivo, Anton Samborskij, quien murió en el conflicto ucraniano. Miles de soldados, veteranos y otros rindieron homenaje en un servicio memorial en Kiev el jueves. Samborskij, de 32 años, desapareció a finales de julio y su muerte se confirmó varias semanas después. En mayo, Samborskij se convirtió en padre, compartió el rabino Asman en las redes sociales. Fue reclutado unas semanas después. Asman habló por última vez con su hijo el 17 de julio.

06:29 Japón Informa sobre Incidente Involucrando a Aviones de Combate Rusos

La fuerza de autodefensa de Japón desplegó aviones de combate el jueves en respuesta a dos aviones rusos que sobrevolaron territorio japonés. Los aviones rusos no ingresaron al espacio aéreo japonés, informaron oficiales del Ministerio de Defensa. Los aviones rusos, identificados como Tu-142, volaron desde el mar hacia la región sureña de Okinawa y permanecieron allí desde la mañana hasta la tarde. Japón desplegó sus aviones de defensa y defendió su territorio. Los aviones rusos luego volaron hacia el norte, cruzando las disputadas islas Kuriles.

06:07 Moscú: EE. UU. Adopta Política de Contención contra Rusia y China

El viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Fomin, declaró en una conferencia de seguridad en China que EE. UU. está implementando una política de contención contra Rusia y China. Según la agencia de noticias rusa TASS, Moscú y Beijing abogan por un mundo justo, multilateral y basado en la igualdad y el respeto mutuo. Sin embargo, el Occidente está planeando conflictos en Asia al establecer nuevos bloques de seguridad en la región.

05:27 Buque de Carga Ucraniano Sufre Presunto Ataque Aéreo Ruso

La Marina de Ucrania ha proporcionado actualizaciones sobre un presunto ataque aéreo ruso a un barco de carga civil en el Mar Negro. Un bombardero Tu-22 se sospecha de haber lanzado un misil anti-buque Ch-22 contra el barco, que se encontraba fuera de las aguas territoriales ucranianas. El barco, que navegaba bajo la bandera de San Cristóbal y Nieves, se dirigía a Egipto con una carga de trigo desde el puerto ucraniano de Chornomorsk. La BBC informó que el barco se encontraba en la zona económica exclusiva de Rumania. Además, se lanzó un misil Ch-31, utilizado para guerra electrónica, en lugar de un Ch-22 con potencia explosiva sustancial destinada a portaaviones.

Un soldado moldavo falleció en circunstancias inciertas mientras cumplía con sus deberes en la frontera con la zona separatista de Transnistria. Según el Ministerio de Defensa de Moldavia, el soldado resultó gravemente herido por un disparo de su propia arma durante sus horas de servicio. Las autoridades policiales y los expertos forenses ahora investigan este incidente. Soldados moldavos, junto con tropas separatistas de Transnistria y tropas rusas, han estado estacionados en esta frontera desde una disputa en 1992 después del colapso de la Unión Soviética. Moldavia ha reafirmado su compromiso de integrar Transnistria en su territorio. Los incidentes en esta frontera son bastante raros.

02:18 Primer Ministro del Reino Unido: "Sin Intención de Escalar el Conflicto con Rusia"

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, discrepa con la afirmación del presidente ruso Putin de que la entrega de armas de largo alcance por parte del Occidente equivale a la participación de la OTAN en el conflicto. Starmer cree que Ucrania tiene el derecho a la autodefensa y el Reino Unido se solidariza con ese derecho al ofrecer oportunidades de capacitación. Sin embargo, aclara que el Reino Unido no desea iniciar un conflicto con Rusia y que la paz es su objetivo final. Leer más aquí.

01:09 Antiguo Embajador de EE. UU.: Harris Puede Mostrar un Mayor Apoyo para Ucrania

here.

El antiguo embajador de EE. UU. en Ucrania, William B. Taylor, piensa que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris, si es elegida, podría mostrar un apoyo más decidido para Ucrania en comparación con el presidente actual Biden. Harris ya ha demostrado su postura en ciertos aspectos, incluyendo los HIMARS, los tanques Abrams y los aviones de combate F-16, señala Taylor en un evento en la Universidad Americana de Kiev. Biden ha adoptado un enfoque más cauteloso, especialmente cuando se trata de permitir que Ucrania ataque profundamente en territorio ruso. Taylor espera una postura más proactiva de Harris, principalmente debido a su esperada designación de un nuevo equipo de política exterior en la Casa Blanca.

00:27 Zelensky Elogia a Estonia por la Ayuda Militar

El presidente ucraniano Volodímir Zelensky ha agradecido a Estonia por su apoyo militar en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. "Estonia, ¡gracias por tu apoyo! La ayuda militar de Estonia es un ejemplo de la verdadera solidaridad europea", escribió Zelensky.

23:19 BND No Debe Revelar Evaluación Militar a Periodista

El Servicio Federal de Inteligencia (BND) no está obligado por ley a compartir su evaluación militar sobre la victoria militar de Ucrania con un periodista o revelar las discusiones específicas, decide el Tribunal Administrativo Federal en Leipzig. Los medios que participaron en tales discusiones tampoco están obligados a revelar su participación. Sin embargo, el BND debe proporcionar información sobre el número de discusiones individuales confidenciales sobre la situación militar de Ucrania este año. El periodista, de un periódico diario destacado, presentó una solicitud urgente después de un artículo de periódico en mayo que informaba que un político de la CDU afirmaba que el BND estaba difundiendo una evaluación militar negativa de Ucrania con la intención de influir en la opinión pública.

22:06 Políticos Alemanes Apoyan el Uso de Armas de Largo Alcance Contra Rusia

Políticos de la coalición apoyan la autorización de Ucrania para utilizar armas de largo alcance contra objetivos rusos. El experto en política exterior del SPD, Michael Roth, informa a T-Online que es apropiado y coherente con el derecho internacional targeting Russian military targets with long-range Western missiles, naming potential targets like airfields, command centers, or launch bases. The SPD politician Faber emphasizes that authorizing long-range weapons to strike Russian military airports like ATACMS and Storm Shadow is long overdue for Ukraine's protection. Green politician Hofreiter stresses that "Russia daily terrorizes the Ukrainian civilian population with rocket attacks on hospitals, residential buildings, and electrical supply." To effectively safeguard the Ukrainian civilian populace, the army must be authorized to strike Russian military bases with long-range weapons.

21:35 Vance Discute las Ideas de Trump para Resolver el Conflicto Ucraniano

El candidato a vicepresidente republicano J.D. Vance sugiere que el plan de Donald Trump para poner fin al conflicto ruso podría implicar la creación de una zona desmilitarizada entre Ucrania y Rusia. En una entrevista con el productor de televisión Shawn Ryan, Vance explica que Trump podría reunir a rusos, ucranianos y europeos para diálogos para explorar las perspectivas de hacer la paz. Vance cree que Trump podría alcanzar un acuerdo rápidamente. Trump es conocido por su afinidad hacia el presidente ruso Vladimir Putin y su frecuente crítica a la ayuda de EE. UU. a Ucrania. El ex presidente afirma que podría poner fin al conflicto en 24 horas si fuera reelegido, pero no ofrece detalles sobre su estrategia.

21:03 "Somos rusos. Dios está con nosotros" - Manifestación de Extremistas en San Petersburgo

No hay lugar para la refutación, ni para la confirmación: "Somos rusos. Dios está con nosotros", rugen numerosos nacionalistas y extremistas rusos mientras recorren San Petersburgo. Repiten el lema: "¡Adelante, rusos!". La ocasión para su reunión es la conmemoración del traslado de las reliquias de Alejandro Nevsky, celebrado como héroe nacional y santo en la Iglesia Ortodoxa.

20:28 Portavoz Ruso: "El Límite Óptimo es el Océano Atlántico"

El famoso presentador de televisión ruso Vladimir Solovyov expresa su punto de vista, sugiriendo que Rusia debería extenderse más allá de la conquista de Ucrania. Dice: "Creo que el límite óptimo es el Océano Atlántico. Una barrera natural". Para sus tropas, recomienda lugares como Berlín, Lisboa y Madrid. Agregando a sus pensamientos, comenta: "Y cómo se veían en París". Cuando se le recuerda el problema de la población, responde: "Tenemos a los hermanos bielorrusos de nuestro lado". Alternativamente, China podría considerarse.

20:01 Voluntarios Británicos se Preparan para el Invierno

here.

En varias casas ucranianas que aún resisten los bombardeos, las ventanas han sido destruidas, lo que resulta desafiante a medida que se acerca el invierno. La organización no gubernamental británica "Insulate Ukraine" está tomando medidas: visita zonas de guerra y instala reemplazos de ventana de emergencia.

Leer todos los desarrollos anteriores aquí.

Esta oración puede agregarse: La defensa de la coalición de armas de largo alcance podría potencialmente llevar a mayores operaciones militares contra objetivos rusos.

Otra oración podría ser: Para contrarrestar efectivamente los avances rusos, el uso de armas de largo alcance en operaciones militares se convierte en una necesidad estratégica.

Lea también: